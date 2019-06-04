Остался месяц до обязательной маркировки товаров

Обязательная маркировка отдельных категорий товаров в России осуществляется с 2016 года. Она активно используется на рынке алкогольной продукции, меховых изделий и некоторых лекарственных препаратов. С 1 июля этого года к ним присоединятся табачные изделия (сигареты, сигары, сигариллы, папиросы), одежда и обувь. К концу года список может пополниться парфюмерией, шинами и пневмопокрышками, некоторыми видами одежды и белья, фототоварами. По планам к 2024 году маркировать будут все товары, поступающие в продажу.

Кто-то из предпринимателей уже принял участие в эксперименте с маркировкой и узнал, как работает система. Кому-то только предстоит это сделать. Мы решили немного напомнить об идее, правилах проекта и сроках его реализации.

Что такое маркировка товаров

Начнем с теории. Маркировка — это размещение особого штрихкода на упаковке товара. Она позволяет контролировать объемы его производства, движение от производителя поставщикам, ввоз импортной продукции. Отслеживание по коду происходит на каждом из этапов: производство, хранение, перевозка, продажа.

Наличие маркировки позволяет государству осуществлять контроль за производством товаров и его последующей реализацией, рассчитывать налоговые поступления в бюджет. Для потребителя промаркированная продукция является гарантией приобретения качественного и оригинального товара. Контрафактная продукция при такое схеме просто не сможет попасть на прилавки магазинов.

Схема работы системы

За реализацию проекта отвечает Центр развития перспективных технологий. В его ведении - генерация идентификационных кодов, разработка и техническая поддержка систем мониторинга различных групп товаров. ЦРПТ - это частная организация, и деятельность по внедрению маркировки она осуществляет за свой счет. Это позволяет снизить финансовую нагрузку на бюджет государства. После окончательного внедрения обязательной маркировки генерация кодов для производителей станет платной для каждой единицы товара.

Упрощенно схема работы системы маркировки выглядит так. ЦРПТ выдает производителю уникальные коды маркировки для нанесения на упаковки. После, данные по этой операции направляются в информационную систему. При передаче партии от производителя оптовому звену или от оптового ритейлера розничному, продукция проверяется на соответствие нанесенных кодов указанным в документах. В ИС заносится информация обо всех перемещениях маркированного товара и смене владельца.

В розничных магазинах цифровой код сканируется, информация о нем заносится в накладные. Товар продается потребителю. Данные о продаже поступают из онлайн-кассы в ОФД, а затем в информационнцую систему. Маркировка проданного товара выводится из оборота: код навсегда списывается.

Какой вид маркировки будут использовать?

Для нанесения маркировочных кодов сейчас применяют несколько различных технологий. Для маркировки шуб используют RFID-метки, для сигарет и обуви применяют цифровые коды DataMatrix. В случае с меховыми изделиями к ним прикрепляются чипы радиочастотной идентификации. При маркировке табачной продукции используют менее финансово затратный способ. Код печатается на стикер или этикетку. Для его считывания используются обычный двухмерный сканер. Код также защищен от подделки, поскольку зашифрованную в нем информацию невозможно изменить или удалить.

Изменения работы в розничной продаже

Разумеется, запуск таких масштабных изменений отразится на рознице:

Изменится документооборот: информация по накладным будет передаваться через электронный документооборот. Для приемки от поставщика потребуется сканировать и сверять коды с УПД. При расхождении информации принять товар будет невозможно.

При продаже клиенту потребуется сканировать маркировку табака (как это делается с алкогольной продукцией), чтобы отразить информацию о продаже в фискальном чеке и передать через онлайн-кассу в ОФД. И уже от оператора фискальных данных информация поступит в ИС МОТП для удаления кода из системы. Операцию можно выполнить обычным сканером штрихкодов.

Штрафы за нарушение правил маркировки

Пока доступны только данные по штрафам за нарушение правил маркировки табачной продукции. Наказание регламентируется частями 3 и 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В соответствии с ними нарушитель привлекается к следующим видам ответственности:

отсутствие маркировки на произведенной табачной продукции : 10-15 тысяч рублей для ИП, 100-150 тысяч рублей для юридических лиц;

продажа немаркированных табачных изделий : 4-5 тысяч рублей для физических лиц, 10-15 тысяч рублей для ИП, 200-300 тысяч рублей для юридических лиц.

Продукция без маркировки признается нелегальной и подлежит обязательной конфискации.

Как присоединиться к эксперименту

Участники рынка могут подготовиться и протестировать работу системы. Участие в проекте позволит подготовиться к работе в системе мониторинга маркированных товаров и отстроить бизнес-процессы под новые требования.

Для участия в эксперименте по внедрению системы мониторинга в оборот табачной продукции нужно выполнить несколько шагов:

пройти регистрацию на сайте оператора ЦРПТ;

провести обучение персонала и изменить бизнес-процессы;

перенастроить электронный документооборот компании и изготовить квалифицированную электронную подпись для приёмки и отправки УПД;

для розничных магазинов необходимо наличие: онлайн-кассы для работы с маркировкой, заключенного договора с ОФД, 2D-сканера для сканирования маркировочного кода.

Напомним, что подобная практика применялась при внедрении ЕГАИС. Крупные торговые сети также в рамках эксперимента готовились к изменениям законодательства: закупали оборудование, обучали персонал. В результате, к моменту обязательного использования системы ритейлеры были готовы.

Вот небольшой обзор по теме обязательной маркировке. Скажите, вы сталкивались с ней в своей работе? Какие трудности возникали и как вы их преодолевали? А если вам только предстоит обязательная маркировка, то чего опасаетесь? Пишите в комментариях, а мы найдем ответы на ваши вопросы и распишем их в одной из следующих статей.