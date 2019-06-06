Экспресс-аудит бухгалтерского учета от «Фингуру»

ИП на режиме самозанятости должен платить взносы?
Ну, да логин... А под полем логина ссылочку "если забыли логин" не нажимали? А там написано, чтио...
P.S. адрес мамы и банкомата не дам! Самой надо!
У меня мама (60 лет), когда в банкомате деньги снимает, пин-код вслух проговаривает. Причем четко...
Отлично, в таком случае наша помощь и не требуется.
С пин-кодами для карт тоже прикольно. Кассирка старательно опускает глазки, а магазинная видеокам...
вы не знаете как работает система формализованного ЭДО? это обмен xml-файлами утвержденного форма...
А с Entera сделаете сами за 5 минут.
Пароль на разблокировку телефона еще та песня (если это не отпечаток пальца). Сидит такой в транс...
А эти документы как Вы вносите?
Мне кажется, сотрудники всегда путаются с этими отдельно выплачиваемыми отпускными. Удобнее было ...
Вроде и правильно, но неудобно. Когда численность большая, то можно и запутаться. Я оплачиваю НДФ...
Это несомненно правильная мысль, но одно другого не исключает....
какие 15-20 лет? У нас пенсионная реформа каждые 5 лет
Я прекрасно знаю, как его, например, в Сбере восстанавливают. Для этого надо знать логин. А про о...
Т.е., вместо того, чтобы приобрести тихий уголок где-нибудь на загнивающем Западе, не сотрудничаю...
Так не держите все накопления в одном банке ) По моему так это лучше, чем обкладыватся с ног до г...
Точно. Он может не применять ККТ только если он на ПСН. Причем в таком случае он может не применя...
Да лаадно... Ваша ФНС может _открыто_ ограбить кого угодно, даже если он никаких карт не терял....
ага ,"и как ты проломил асфальт под балконами))"
входящие они так же передают формализованным эдо
Да. Но как на практике, я не проверял. Просто с в настройках (там, где управление логином/паролем...
Дедушка, расскажи еще раз, как тебя уронили с третьего этажа!...
У молодежи нет того опыта, как у среднего и старшего возраста, когда государство многократно их о...
Просто тетеньке, наверное, дали задание всем отказывать в вычете,иначе уменьшат премию. Вот она и...
а если отключить, то при необходимости нужно будет посещать отделение банка?...
неплохо так вы техникой обложились)) отдельный телефон для смс, отдельный комп для онлайн-банка. ...
Не могу понять, каким образом малое предприятие должно заплатить такой огромный налог? Если финан...
Подскажите, пожалуйста, точно ли ИП с сотрудниками, осуществляющий образовательную деятельность, ...
Ну, всё таки речь идет о ВСЕХ финансовых накоплениях в банке. Поэтому некоторая паранойя оправдан...
Всё просто: для банковских операций я использую ОТДЕЛЬНЫЙ телефон. Поэтому никаких проблем с набо...
Можно установить пароль на отпечаток пальца, или распознавание лицаА вабще вы правы, жить и посто...
Какая наивность :) А вы поинтересуйтесь, как можно восстановить логин/пароль. Во многих крупных б...
Да не жить, а существовать )) Судя по описанному, вы должны и по улице ходить, оглядываясь. Вдру...