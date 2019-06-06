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Фингуру

Экспресс-аудит бухгалтерского учета от «Фингуру»

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Бесплатный экспресс-аудит бухгалтерского учета – это надежный способ проверить свою бухгалтерию, выявить и исправить существующие недостатки, избежать серьезных проблем при сдаче отчетности в будущем.

Что сделаем:

  • проведем аудит вашей отчетности;
  • оценим качество текущего учета;
  • поможем сократить налоговые платежи;
  • вернем налоговые выплаты.

Что вы получите:

  • информацию о недостатках в учете;
  • внешнюю независимою оценку;
  • уверенность, что не переплачиваете налоги;
  • рекомендации по оптимизации;
  • знания о квалификации вашего бухгалтера.

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Фингуру

«Фингуру» – ваш персональный помощник в бухгалтерии. Пока вы занимаетесь бизнесом, мы ведем бухгалтерский учет. Качественно выполняем свою работу и экономим ваше время. Мы можем все: наладить и вести бухучет в фирме, отчитываться перед фондами и давать хорошие советы, когда это нужно. Вам остается только выбрать оптимальный тариф.

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