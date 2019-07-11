Бухгалтерские консультации: кто и что обычно спрашивает

Консультации бухгалтеров становятся частым явлением. За профессиональными советами обращается все больше людей. Мы задались вопросом: кто вообще интересуется бухгалтерией? Мы выделяем несколько категорий пользователей бухгалтерских услуг.

Кто и где ищет ответов

Профессиональные бухгалтеры

К первой категории относятся бухгалтеры. Их интересуют сложные вопросы, которые не имеют явного решения. А ответы на эти вопросы подчас трудно применить на практике. Поэтому бухгалтеры ищут готовые кейсы, чтобы сделать нужные записи в бухгалтерском учете и правильно отразить их в отчетности.

Бухгалтеры ищут ответы на свои вопросы на профессиональных форумах и специализированных порталах. Те, кто занимается бухучетом профессионально, обычно пользуются платными интернет-ресурсами и печатными изданиями.

Начинающие предприниматели

Вторая категория - начинающие бизнесмены. Это те, кто определился со своей бизнес-схемой, зарегистрировал бизнес и начал деятельность. И по ходу ведения предпринимательской деятельности у них возникают вопросы по оформлению первичных документов, подготовки простых отчетов, приема/увольнения сотрудников и т. п.

Они стремятся к максимальной экономии, поэтому в основном ищут нужную информацию в поисковиках, изучают статьи в интернете. С учетом их запросов, чаще всего они находят то, что ищут. Если не находят, тогда уже обращаются за помощью в специализированные компании или за советом к знакомым.

Предприниматели с устоявшимся бизнесом

Третью категорию составляют предприниматели, которые уже имеют развитый бизнес, но столкнувшиеся с некоторыми сложностями - непредсказуемыми ситуациями во взаимодействии с налоговой инспекцией: прямо или косвенно. Например, блокировкой расчетного счета. В такой ситуации владелец бизнеса либо сам пытается решить проблему, либо дает поручение своему бухгалтеру решить этот вопрос. Ситуация, конечно, со временем разрешится, но бизнес частично парализован из-за наложенного ограничения. Именно эти ограничения и подталкивают директора лично искать решение параллельно с бухгалтером.

Если проблемы повторяются, то предприниматель ищет более радикальные пути решения, чтобы обезопасить свой бизнес в будущем. Он располагает достаточными средствами и нередко обращаются к аудиторским компаниям. Те проводят проверку и дают свое заключение. Более частый вариант, когда директор идет за советом к другому (знакомому) бухгалтеру или обращается в бухгалтерскую компанию.

Эта категория - наиболее незащищенная. Зачастую в такой ситуации руководители фирм оказываются, когда нет взаимопонимания, движения в одном направлении между директором и бухгалтером. Когда они психологически находятся в разных “весовых категориях”. По каким-то причинам бухгалтер не может отговорить своего руководителя от каких-либо действий, которые позже влекут неблагоприятные последствия. Или руководитель не может добиться от бухгалтера внятного ответа и принимает неверное управленческое решение. Причин может быть много, но результат приблизительно одинаковый - проблемы в бизнесе.

И у директора в этой ситуации возникает желание разобраться в причинах возникшей проблемы и решить ее. Если проблемы не решались раньше, то текущий бухгалтер вряд ли избежит их повторения в будущем. Именно поэтому директору требуется “взгляд со стороны”.

Консультация бухгалтера в чате

Описанная выше ситуация - самая уязвимая для бизнеса, потому что возникшую проблему надо решить быстро, а найти другого бухгалтера (советчика) не так легко. Нужен кто-то, кто будет вести и заниматься проблемой.

“Загуглить” ее не получится, так как в свободном доступе в интернете слишком много информации по конкретным проблемам. Найти решение своей проблемы крайне сложно. К тому же ситуация в основном требует быстрого реагирования и совершения определенных действий - создать какой-либо документ (письмо, ответ на требование), поставить задачу бухгалтеру и проконтролировать ее выполнение. Для этого нужно время, ресурсы и определенная квалификация.

В этом случае, форумы специалистов тоже не вариант. По сути, в них содержится только справочная информация. Скорость ответа низкая, за качество ответов никто не ручается (ответы могут быть и вовсе противоречащими друг другу).

Именно поэтому, чаще всего, они остаются с проблемой один на один и ищут консультантов. Время поджимает, а принимать решение и действовать нужно как можно скорее.

Здесь поможет быстрая консультация - разговор с практикующим бухгалтером. Мы реализовали этот сервис в виде чата с бухгалтером. За два месяца мы ответили более чем на 600 запросов. Чат строился так, чтобы ответы давались максимально быстро. Для этого подключили к процессу бота, который занимается маршрутизацией вопросов. Он определяет тему вопроса и находит свободного консультанта-бухгалтера. Обращение переводится специалисту и он уже выясняет все детали и нюансы ситуации. Как правило, в течение 30 минут такого общения вопрос решается: клиент получает готовый “рецепт” по его проблеме от бухгалтера-практика.

Разумеется, вопросы от директоров и предпринимателей не ограничиваются темой проблем с налоговой. Вот на такие вопросы мы помогаем найти ответ (орфография и пунктуация сохранены):

Александр : “Добрый день. ООО (доход - расход) выиграло гос. контракт на поставку овощей. Идет на рынок к ИП Вардану Х. Х., покупает картошку за наличный расчет. Вопрос: Какие документы должен дать ИП (товарный чек? кассовый чек?) для того, чтобы этот товар ООО смог поставить себе на баланс для дальнейшей уплаты налогов (доход- расход)” . Иван: “Да, простите, отвлекли. Наша компания зарегистрирована в городе Северодвинске, УСНО (доходы). Хотим торговать товаром в городе Москве физическим лицам, товаром со склада. Где должна пройти регистрация ККТ и постановка её на учет?” Андрей: “добрый день, у меня есть ООО на УСН, занимаемся услугами - помощь в оформлении виз (Шенген, США, Канада, Азия, Великобритания и т.д.). работаем дистанционно, без офиса. работаем как с ФЛ так и с ЮЛ. Сейчас не все платежи проводим через р/с, нет онлайн кассы. хотим уйти из серой зоны и понять как это можем сделать. Как поняли, нужно: открыть р/с в в нормальном банке (сейчас сбер), подключить онлайн кассу, подключить интрнет эквайринг, подключить какой-то аутсорс по бухгалтерии, CRM для учета клиентов (сейчас экселька). плюс из всего этого необходимо иметь возможность получать управленческие отчеты (ДДС, прибыль, и т.д.) но это только наши догадки :) ищем сервис(ы) которые бы предоставляли по максимуму все сразу, чтобы не плодить договоров и разных участников в обслуживании. дополнительно все усложняется тем, что изначально был открыт ООО а не ИП и если все начать проводить по ООО то надо понять как обеспечивать выплату з/п и девидендов, учитывая сезонность и % выполненной работы каждым из сотрудников (например, в прошлом месяце один выполнил 30% работы, а второй 70%, а в этом месяце 45% и 55% соответственно - и оплачивать их работу нужно пропорционально проделанной работе, а не фиксированной з/п как-то)” . Пётр: “Здравствуйте. Организовываем простое товарищество. ООО на ОСН - импортер- поставщик импортных товаров, ИП на ОСН - реализует товары на российском рынке. ИП выставляет исходящие счета-фактуры, а как быть со входящими счетами-фактурами? По импортным контрактам они выставляются на ООО и он уплачивает НДС в таможню. Как в таком случае возмещать НДС уплаченный при закупе по импорту? По общему правилу считается, что для возмещения в ПТ нужно чтобы счет-фактура выписывалась на того, кто потом выставляет исходящие счета-фактуры.т.е. на ИП- Можете дать разъяснение по этому вопросу ?”. Евгений: “моя зп за месяц 70000 в командирвке мне за 24 дня отпуска насчитали 1200р сказали что очень маленький среднии заработок. Правильно ли мне начислили отпускные?”. Игорь: “Работник брал дни отдыха по случаю сдачи крови, в эти дни он ещё раз сдал кровь. И хочет взять 2 дня отдыха. Ему нужно давать 2 дня или все таки 1?” .

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