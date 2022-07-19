Взаимодействие с ритейлом. В каком направлении двигаться малому и среднему бизнесу

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Какие товары и направления сейчас будут самыми быстрорастущими на российском рынке?

Самый животрепещущий продукт — это бизнес-образование. Причем под данным продуктом имеется ввиду не волшебная таблетка для всех, а работа с настоящими экспертами, которые могут развеять некоторые мифы и опровергнуть мнения начинающих предпринимателей, которые считают, что делиться знаниями и опытом с ними никто не будет.

В последнее время появляется все больше и больше экспертов, которые готовы делиться знаниями, разбирать реальные кейсы из собственного опыта и пытаться подстроить бизнес-образование под конкретные запросы и бизнес-модели ваших компаниях.

Во-вторых, недалеко от образования находится следующий пункт — маркетинг и продвижение. С каждым днем, результаты старой модели продвижения через воронку продаж становятся все плачевнее. На смену ей приходят новые методики привлечения клиентов, более продуманные, более глубокие.

Третьим пунктом можно назвать общепит, особенно после ухода с рынка такого крупного игрока как «Макдоналдс». Появилось много возможностей для продвижения небольших местных брендов для общепита, а государство активно поддерживает небольшие компании, готовые открыть ресторан или кафе в виде гранта до 5 миллионов рублей.

Еще одно из быстрорастущих направлений — одежда, обувь, косметика. Уход многих западных брендов освобождает полки магазинов для новых предпринимателей.

Розничные сети, которые еще недавно отказывались от мелких производителей, сейчас находится в активном поиске качественных товаров и готовы сотрудничать даже с небольшими фирмами. Если ваш товар будет неплохо продаваться, то есть шанс закрепиться в крупных розничных сетях на постоянной основе.

Следующим направлением можно назвать — мелкий ремонт бытовой техники, одежды и обуви. Последние события заставили людей пересмотреть свои расходы и отношение ко многим вещам, и если раньше слегка пришедший в негодность утюг мы выкидывали, то сейчас скорее всего понесем в ремонт.

И, конечно же, нельзя пройти мимо сельского хозяйства и фермерства. Если фермер может предложить рынку хорошие товары по адекватным ценам, то сейчас самое время заявить о себе и показать, какие качественные сыры, молоко и другие продукты мы можем производить.

Все вышеуказанные направления будут востребованы на рынке только при условии, что собственник бизнеса сам захочет развиваться, обучаться и идти вперед вместе со своим бизнесом. Бизнес-модели уже не похожи на те, которые были в 2008 или в 2014, все поменялось и отсидеться в тени ожидая, что все вернется на прежние места не получится.

Какие рекомендации можно было бы дать малым предпринимателям?

Развивать СТМ — собственную торговую марку, которая дает предпринимателям ряд преимуществ. Ведь именно собственное имя, творческий подход и вложения в бизнес могут приносить ощутимые плоды, а не просто купил-продал.

Преимущества СТМ:

Уже сформировался класс российских технологов и производств, которые могут создать качественные продукты. Российские потребители стали лояльнее к местным производителям. Высокая маржинальность с СТМ, нежели просто при перепродаже чужой продукции. Высокие обороты повторных продаж и, как следствие дополнительные средства на развитие. Снижение сроков производства. Регулируемая розничная цена.

Совет от эксперта: не занимайтесь самодеятельностью, нанимая человека для развития СТМ убедитесь в его экспертности и наличии опыта именно с продуктом вашей специализации.

Что удобнее в организации логистики для сетей — развивать свой автопарк или использовать услуги существующих логистических компаний?

Дистрибуция без логистики немыслима. Для небольших компаний однозначно выгоднее использовать услуги сторонних организаций, тем более, что многие клиентоориентированные логистические компании сейчас владеют большим парком автомобилей от небольших, которые без проблем довезут ваш груз в центр Москвы, до крупных фур, готовых перевезти большие партии груза на дальние расстояния.

Не забывайте, собственный автопарк влечет за собой большие расходы на ремонт, заработную плату водителям, страховки, бензин и прочее.

Иногда, даже несмотря на наличие собственного автопарка, бизнес вынужден обращаться в логистические компании, так как собственные водители не справляются или находятся в отпуске, поэтому для малого бизнеса выход — сотрудничество с логистическими компаниями.