Реэкспортные хабы. Как бизнесу работать в новых условиях

Транспортный коллапс в российском бизнесе

Россия достаточно зависима от зарубежного импорта по разным направлениям деятельности. В связи с введенными санкциями многие аналитики прогнозировали резкое падение импорта в Россию в 2022 году.

Однако, Центральный Банк опубликовал статистические отчеты, из которых видно, что падение доли импорта за 2 квартал текущего года составило всего 22%, вместо прогнозируемых 40-50%. Поставки немецких автомобилей в Россию сократились до 19 млн евро, в отличие от 230 млн в феврале 2022 года.

Помимо санкций и добровольного отказа некоторых зарубежных компаний работать с российским бизнесом, из-за нарушения логистических цепочек большая часть российского импорта оказалась под вопросом.

С февраля 2022 года один из крупных российских импортных партнеров — Европейский Союз — закрыл свое небо для полетов российских самолетов (нельзя летать над ЕС, взлетать или садиться на его территории).

В марте крупные логистические операторы Maersk, Mediterranean Shipping Company, CMA CGM Group, Ocean Network Express и некоторые другие запретили отправку грузов в Россию и с территории России, а также заход в порты Европейского Союза судов под российскими флагами, въезд и стоянку автомобилей с российскими номерами на территории Европы.

Что это значит?

России стали не доступны налаженные маршруты перевозок в страны Евросоюза и обратно. Ввезти груз на территорию РФ из «недружественных стран» стало проблематично по нескольким причинам:

Товарные санкции . По введенным запретам некоторые товары запрещено ввозить на территорию России.

. По введенным запретам некоторые товары запрещено ввозить на территорию России. Отказ иностранных компаний работать с Россией , в том числе разрыв уже подписанных контрактов или постоянное изменение условий работы с российскими компаниями.

, в том числе разрыв уже подписанных контрактов или постоянное изменение условий работы с российскими компаниями. Закрытые границы. Закрытое небо или автодорога — это проблема для скорости доставки груза, а поиск альтернативных вариантов только увеличивает цену за поставляемый товар. Так как для российских компаний море и небо закрыто практически везде, одним из наиболее мобильных средств доставки становится автотранспорт, однако увеличившаяся на него нагрузка создала значительные сложности на пропускных пунктах и автодорогах, которые не были готовы принимать столько автомобилей.

Какие страны стали основными реэкспортными хабами для России?

В настоящее время существует два альтернативных пути доставки грузов на территорию России:

1. Транзит — перемещение груза с европейского авто на российское в ряде дружественных для России стран.

Основными странами для таких маневров стали Армения и Казахстан.

Такой путь увеличивает стоимость доставки за счет появления дополнительных посредников и увеличения сроков перевозки груза.

2. Реэкспорт — процесс доставки груза в дружественную страну с последующей переупаковкой и продажей груза в Россию под другим брендом.

Ключевыми реэкспортными хабами для России сейчас выступают Турция, ОАЭ и Казахстан.

Иными словами, груз из Евросоюза поступает в Казахстан, где его принимают и переупаковывают под казахстанский бренд, а затем под новым брендом продают в Россию.

Авиасообщение не восстановлено полностью, поэтому в ряд регионов России доставить груз по воздуху на данный момент невозможно.

Растет стоимость международной перевозки. Уставший от пандемии бизнес не всегда готов платить повышенные тарифы, а из-за увеличения цепочки посредников цена на перевозку выросла минимум вдвое.

Несмотря на трудности, российский бизнес сейчас видит перспективы и возможности именно в реэкспорте.

Как работает реэкспорт

Реэкспорт — это особый таможенный режим, при котором все импортируемые товары вывозятся с территории государства, в которое они прибыли, с целью дальнейшей перепродажи в другой стране.

Главная особенность реэкспорта состоит в том, что нельзя перерабатывать или изменять товар, возможны только незначительная сортировка и переупаковка, следовательно, качества товара при реэкспорте не изменятся.

Какие документы необходимы для оформления реэкспорта?

Для проведения процедуры реэкспорта у вас должны быть таможенные декларации на все реэкспортируемые товары: только в случае совпадения номеров партий с номерами, указанными в таможенных декларациях, можно будет запустить процедуру реэкспорта. В ином случае вам откажут, т. е. выдать товар, произведенный вами, за реэкспортируемый не получится.

Реэкспорт — это относительно новая таможенная процедура, поэтому предоставлять документы необходимо в таможенную службу страны, на территории которой будет осуществляться реэкспорт.

Кроме того, не стоит забывать и о валютном контроле, который будет следить за правильностью валютных операций и соблюдением экономических, национальных и таможенных интересов государства-реэкспортера.

Для реэкспорта нужны следующие документы:

договор на ввоз товара;

инвойс* отправителя и получателя;

таможенная декларация или ее электронная копия;

акт приема-передачи заграничных товаров;

документы, которые подтверждают, что товары не подвергались эксплуатации или ремонту на территории страны пребывания.

*инвойс — документ, который предоставляется продавцом покупателю и содержит перечень товаров и услуг, их количество и цену, по которой они поставлены покупателю, особенности товара, обработку и условия доставки, налоговые сборы и сведения об отправителе и получателе.

Время подготовки реэкспорта зависит от качества и наличия всех разрешительных документов, если все в порядке, то процедура займет оп времени не больше, чем классический экспорт — от 1 до 3 дней.

Обратите внимание, что реэкспортировать можно только товары, которые были ввезены на территорию принимающей страны не позднее, чем 2 года назад.

Необходимо учесть, что некоторые европейские страны и отдельные компании очень жестко контролируют поставки — куда именно идет продукция и товары из европейской страны. Это значит, что обмануть поставщика, который отказывается поставлять товары в Россию, присоединившись к санкциям, нельзя. Логистические цепочки будут отслеживать.

Вариант с реэкспортом подойдет тем, чьи партнеры за рубежом готовы совершать поставки, но не хотят афишировать прямую связь с РФ, или тем, кто просто ищет новые логистические пути, но не связан санкционными ограничениями.

Сейчас есть потребность во ввозе:

промышленного оборудования;

медицинских препаратов и техники;

запчастей и другой продукции.

Как работает транзит

Сегодня существует два вида транзита груза: классический транзит и «ложный» транзит.

Классический транзит предполагает заезд груза из ЕС на территорию дружественной для России страны (например, Казахстан или Турция), где товар будет перегружен продан сначала компании, находящейся на территории дружественной страны, а она в свою очередь, продаст товар в Россию. После чего товар будет перегружен на российский автомобиль для последующего провоза.

«Ложный» транзит предполагает почти те же операции, за исключением того, что машина из ЕС не заезжает на территорию дружественной страны, а сам товар продается в пути. Выглядит это так: перевозчик покидает территорию ЕС с первичным пакетом документов и направляется, например, в Казахстан, но при этом, прокладывает свой маршрут через территорию России. После пересечения таможенной границы РФ, где и происходит перепродажа груза российскому покупателю, груз уже не покидает территорию России.

Однако многие компании боятся дополнительных проверок, поэтому схема «ложного» транзита используется нечасто.

Какие документы необходимы для транзита

Транзит, как и реэкспорт, является таможенной процедурой и для ее оформления потребуются следующие документы:

инвойс;

транспортные документы;

схема доставки груза;

соглашение с перевозчиком;

транзитная декларация.

Документы необходимо предоставить в таможенную службу в течение двух часов после прибытия на территорию таможенной службы, а таможенники в течение 24 часов должны оформить разрешение на таможенный транзит и выпустить автомобиль с территории.

Какие шаги может еще предпринять бизнес

Кроме изменений в логистике, можно рассмотреть и другие возможности:

Запускайте новые направления. Закрытые иностранные магазины и пустеющие полки с заграничными товарами — шанс для молодых предпринимателей заявить о себе. Сегодня ритейлеры гораздо охотнее соглашаются на сотрудничество с небольшими компаниями, производящими качественный продукт, взамен тех, кто покинул рынок. Развивайте собственную торговую марку. Российские потребители сейчас стали лояльнее относиться к товарам местных производителей и охотнее их покупать. Не стоит прятаться за чужими спинами и брендами, создайте свой бренд и развивайтесь самостоятельно. Избавьтесь от залежалого товара. В ситуации, когда полки магазинов стремительно пустеют, можно распродать складские остатки по старым ценам. Покупатели понимают, что санкции неизбежно сказываются на экономике, и используют шанс купить товар по старой цене. Займитесь маркетингом. Подстройтесь под потребителей, пересмотрите бюджет по рекламным расходам. Снижение доходов изменило вектор поведения потребителей: меньше спонтанных покупок, основной упор на качество, долговечность и оптимальную цену. Используйте параллельный импорт. С недавнего времени в России легализован параллельный импорт, так что некоторые товары можно ввезти на территорию нашей страны без разрешения правообладателя, достаточно найти партнера за рубежом, который готов организовать доставку. Сейчас одной из таких стран является Казахстан, также к сотрудничеству готов Китай.

В целом же, бизнесу придется кардинально пересматривать сложившиеся логистические маршруты и варианты доставки альтернативным транспортом.

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