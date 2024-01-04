Обучение на финансового директора — рейтинг лучших онлайн-курсов и школ

Хотите выйти на новый уровень в профессии «Финансовый директор»? Читайте нашу статью, где мы указали множество курсов для обучения и повышения квалификации финансового директора. После обучения вы будете играть ключевую роль в управлении финансами организации, принимая стратегические решения, оптимизируя бюджет и обеспечивая финансовую устойчивость компании.

Вас ждет уважаемая и хорошо оплачиваемая должность. По данным hh.ru, зарплата профессионала может достигать 295 000 ₽ в месяц. А ваша роль в компании будет велика, ведь эта должность не ограничивается только финансами. Финансовые директора активно участвуют в стратегическом планировании и принятии решений — ключевых аспектах в развитии бизнеса.

ТОП-10 курсов финансового директора в 2023 году

Подробнее о формате, достоинствах и недостатках каждой из предложенных программ вы можете узнать далее.

Онлайн-курсы для обучения финансовых директоров

Время — деньги. Поэтому все курсы в подборке доступны в онлайн-формате, чтобы вы не тратили свои ресурсы на дорогу и нахождение в аудитории, а могли заниматься в удобный момент.

1. Директор по экономике и финансам — Eduson Academy

Специалисты в фин. области всегда востребованы, особенно в контексте сложной экономической обстановки. Поэтому сейчас самый подходящий момент, чтобы обучиться профессии финансового директора.

В Eduson Academy для вас подготовили гибкий график обучения с акцентом на практических знаниях, включая 32 тренажера, 20 заданий и 15 бизнес-кейсов.

Этой программе уже доверились финансовые топ-менеджеры и руководители компаний, собственники бизнеса и предприниматели. К тому же преподаватели — эксперты с интересным опытом работы с такими лидерами рынка, как «Перекресток», Ростех, Unilever, ВШЭ и других.

Формат: интерактивные уроки + практические задания + тренажеры + тесты + видеоуроки

Порог входа: для опытных

Длительность: 8 месяцев

Цена: от 83 000 ₽

Цена в рассрочку: 10 433 ₽/мес. на 12 месяцев

Помощь в трудоустройстве: отсутствует

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Преподаватели с опытом.

Акцент на практике: кейсы, практические задания, тренажеры.

Бонусные уроки.

Доступ к материалам курса и его обновлениям навсегда.

Возможность оформить налоговый вычет.

Скидка при единовременной оплате.

Недостатки:

Долгая обратная связь: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы от Eduson Academy: «Финансовый директор».

2. Финансовый директор — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

Курс финансового директора от Нетологии направлен на развитие конкретных необходимых навыков. Это включает в себя управление рисками, финансовое моделирование, анализ финансовой отчетности и инвестиций, а также инструменты стратегического управления.

Всего за 4 месяца вы узнаете всю необходимую информацию в формате видеолекций, вебинаров, воркшопов и практических занятий.

А по его окончании получите диплом о профессиональной переподготовке в фин. деятельности.

Формат: видеолекции + вебинары + воркшопы + практические задания

Порог входа: опыт работы в финансах от 1 года

Длительность: 4 месяца

Цена: 104 000 ₽

Цена в рассрочку: 3 040 ₽/мес. на 36 месяцев

Помощь в трудоустройстве: отсутствует

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Учеба опирается на практику.

Вебинары в прямом эфире проходят 1–2 раза в неделю с 18:00 по московскому времени.

Записи всех эфиров хранятся в личном кабинете.

Есть менторские сессии.

Учебные группы по уровню подготовки.

Индивидуальная траектория обучения после входного тестирования.

Все практические задания разбираются на воркшопах.

Недостатки:

Настойчивые рекламщики: претензии в некоторых отзывах.

Не всегда актуальная информация в учебных материалах: претензия в некоторых отзывах.

Программу курса можно изучить на его странице.

Другие курсы от Нетологии: «Финансовый менеджер».

3. Финансовый директор (CFO). Профессиональная переподготовка — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5%.

Финансовое управление — одна из ключевых областей бизнеса, и роль финансового директора в ней неоценима. Если вы амбициозны и стремитесь к успешной карьере в сфере управления и анализа финансов, запись на курсы от Moscow Business School станет стратегическим шагом, открывающим двери к новым возможностям.

Программа рассчитана на 4 модуля, по ее окончании вы защитите дипломный проект и получите диплом о профессиональной переподготовке, а также сертификат Moscow Business School.

Стоит отметить, что при покупке этого курса вы получите бесплатный доступ к посещению других курсов школы — дистанционно или заочно.

Формат: вебинары + практические задания

Порог входа: для опытных

Длительность: 5 месяцев

Цена: 103 500 ₽

Цена в рассрочку: 9 583 ₽/мес. на 12 месяцев

Помощь в трудоустройстве:

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат

Достоинства:

Безлимитное посещение дистанционно или заочно курсов школы.

Доступ к электронным библиотекам.

Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Участие в программе привилегий Moscow Business School.

Все материалы и тесты хранятся на платформе обучения.

Скидка при оплате онлайн в течение 3 дней после подачи заявки на обучения.

Недостатки:

Переплата при использовании рассрочки.

Частый перенос занятий: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55%.

Этот курс от Skillbox — один из немногих в нашей подборке, что подойдет для новичков в области управления финансами. Если где-то в мечтах вы хотите стать финансовым директором банка, а сейчас нужно с чего-то начинать, это станет первой ступенью.

Здесь вы изучите не только анализ отчетности, но и стратегическое планирование, бюджетирование, управленческий учёт. Курс ведут спикеры из топовых компаний: Mail.ru Group, MD Medical Group и других.

Формат: видеоуроки + поведенческие задания + воркшопы

Порог входа: с нуля

Длительность: 8 месяцев

Цена: от 96 000 ₽

Цена в рассрочку: от 3 848 ₽/мес. до 25 месяцев

Помощь в трудоустройстве: карьерная консультация + гарантия трудоустройства

Документ об окончании: сертификат

Достоинства:

Доступ к материалам курса и их обновлениям навсегда.

Собственная платформа для обучения.

Практика на реальных задачах.

Спикеры из топовых компаний.

Дополнительные курсы в качестве бонуса.

Пополнение портфолио.

Конспекты, шаблоны, чек-листы, полезные ссылки в помощь к обучению.

Гарантия трудоустройства и карьерная консультация.

Закрытые воркшопы.

Недостатки:

Переплата при использовании рассрочки.

Настойчивые рекламщики: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы от Skillbox: «Финансы для предпринимателя».

5. Финансовый директор — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60%.

Финансовые директора играют ключевую роль в разработке финансовой стратегии компании. Их решения влияют на всю организацию, помогая ей достигать целей и обеспечивать устойчивый рост.

Всему этому вы научитесь в SF Education. Поймете, как оценивать стоимость онлайн-бизнеса, управлять оборотными активами компании, строить DCF-модели и работать с управленческим учетом. Узнаете, как посчитать юнит-экономику.

Формат: вебинары + практические задания

Порог входа: для опытных

Длительность: 9 месяцев

Стоимость: по запросу

Цена в рассрочку: от 3 413 ₽/мес. до 24 месяцев

Помощь в трудоустройстве: гарантия трудоустройства лучшим ученикам

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Безлимитный доступ к занятиям и ко всему курсу.

Пополнение портфолио.

Учеба на реальных кейсах.

Доступ 24/7 к учебным материалам и чату с экспертами.

Для лучших выпускников — собеседование у приглашенных работодателей.

Бонусные уроки в подарок.

Бесплатный доступ ко всему контенту курса на 3 дня.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Настойчивые рекламщики: претензия в некоторых отзывах.

Не всегда информативные ответы от преподавателей: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

6. Финансовый директор — Русская школа управления

В Русской школе управления вы можете обучаться лично или обучить сотрудников фирмы. Здесь используют специальные методики, которые помогут обучаться вашим коллегам без отрыва от работы.

Это самая короткая программа для финансового директора из всех представленных в подборке. Всего за 5 дней вы научитесь анализу эффективности, разработке KPI, построению и оценке системы бюджетирования, финансовому моделированию, управленческому учёту и многому другому.

Наиболее интересным станет блок по управлению рисками и антикризисным методикам, актуальным на 2023 год.

Формат: вебинары + практические задания

Порог входа: для опытных, для руководителей

Длительность: 5 дней

Стоимость: 71 700 ₽

Цена в рассрочку: по запросу, от банков до 12 месяцев

Помощь в трудоустройстве: отсутствует

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации

Достоинства:

Скидка при оплате обучения за трех и более учеников.

30 дней доступа к материалам курса в личном кабинете.

Общение с преподавателями в формате онлайн.

5 дней онлайн-трансляции c 09:00 до 14:30 по московскому времени.

Расписание курсов запланировано на год вперед.

Обновление материалов курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу можно изучить на его странице.

7. Директор по финансам — City Business School

В City Business School подготовили для вас три пакета обучения, каждый из которых направлен на развитие конкретных навыков, необходимых финансовому директору.

Здесь вы научитесь управлять рисками и оборотным капиталом, анализировать данные и освоите стратегическое управление. Начнете принимать эффективные решения и правильно, максимально быстро переходить к существенной экономии ресурсов и повышению эффективности в ситуации кризиса.

Важно отметить, что какой бы пакет обучения вы ни выбрали, все равно получите удостоверение о повышении квалификации и международное приложение к нему.

Формат: видеоуроки + практические задания + вебинары

Порог входа: для руководителей

Длительность: от 4 месяцев

Стоимость: 62 300 ₽

Цена в рассрочку: 2 599 ₽/мес. на 24 месяца

Помощь в трудоустройстве: отсутствует

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и международное приложение

Достоинства:

Учеба на реальных кейсах.

Закрытые вебинары.

Три тарифа на выбор.

Разработка индивидуальной стратегии, которая будет нацелена на ваш карьерный рост.

Недостатки:

Некачественная поддержка от тьюторов: претензия в некоторых отзывах.

Не всегда актуальная информация в учебных материалах: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

8. Финансовый директор — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% (суммируется с другими акциями школы).

Moscow Digital School предлагает за сравнительно короткий срок (3 месяца) обучиться важным навыкам и инструментам для эффективной работы финансовым директором.

Здесь вы научитесь различным финансовым стратегиям, аудиту финансовой отчетности, схемам финансового процесса и его автоматизации.

Для самых успешных студентов школа организует стажировки, благодаря которым перед вами откроется возможность найти работодателя. Также школа организует карьерные консультации, чтобы вы умели правильно себя позиционировать на собеседованиях.

Формат: видеолекции + прямые эфиры + практические задания

Порог входа: для опытных, для руководителей

Длительность: 3 месяца

Стоимость: от 55 000 ₽

Цена в рассрочку: 4 592 ₽/мес. на 12 месяцев

Помощь в трудоустройстве: информирование о перспективных предложениях + стажировки + карьерные консультации + ревью портфолио + помощь в составлении резюме + воркшопы и вебинары

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации

Достоинства:

Доступ к курсу предоставляется навсегда.

Помощь кураторов в процессе обучения и по его завершении.

Три тарифа на выбор.

Стажировка для успешных выпускников.

Недостатки:

Прямые эфиры проходят поздно для жителей восточной части России.

Мало семинаров и промежуточных тестов: претензия в некоторых отзывах.

Технические неполадки во время вебинаров: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

9. Финансовый директор — Университет «Синергия»

Этот курс финансового директора от Университета «Синергия» поможет вам обрести комьюнити, в котором вы сможете познакомиться с коллегами из индустрии, обменяться опытом и установить полезные контакты. Это создает благоприятную среду для обмена знаниями и идеями, а удобный телегам-чат с куратором поможет проверить новоиспеченную идею и закроет все возникшие вопросы.

Программа курса длится 6 месяцев, в течение которых вы научитесь управлять рисками и оборотным капиталом, выстраивать финансовую стратегию, изучите стандарты РСБУ и МСФО.

Формат: онлайн-уроки + видеоуроки + практические задания + тест

Порог входа: для руководителей, для бухгалтеров и экономистов

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу

Помощь в трудоустройстве: отсутствует

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат

Достоинства:

Индивидуальный трекинг обучения.

Телеграм-чат с куратором.

Возможность задавать вопросы преподавателю во время прямых трансляций.

Недостатки:

Долгие ответы от кураторов: претензия в некоторых отзывах.

Большую часть информации о курсе необходимо узнавать по телефону, после чего начинаются звонки от менеджеров по продажам.

Программу можно изучить на его странице.

10. Финансовый директор — Специалист

Курс предназначен для действующих руководителей и специалистов среднего звена, стремящихся к развитию в области финансов. После обучения вы сможете эффективно управлять структурным подразделением, рассчитывать результаты компании, оптимизировать финансовый результат и проводить налоговый анализ.

Программа комбинирует теорию с практической работой, предоставляя студентам навыки, применимые в реальной работе.

Всего учеба займет у вас 280 академических часов, а по его окончании и после успешной сдачи теста вы получите диплом о профессиональной переподготовке.

Формат: онлайн-лекции + видеоуроки + практические задания + тесты

Порог входа: для опытных

Длительность: от 6 месяцев

Стоимость: от 150 790 ₽

Цена в рассрочку: по запросу

Помощь в трудоустройстве: отсутствует

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

На странице курса перечислены компетенции, которые позволят понять, подходит ли это обучение именно вам.

Курс рассчитан на 6 месяцев, но вы можете пройти его в своем темпе.

Возможность пройти обучение от организации.

Курс доступен в рассрочку и кредит.

В течение 6 месяцев после обучения у вас будет доступ к записям занятий и семинаров «Специалиста».

Бессрочный доступ ко всем учебным материалам курса.

Недостатки:

Склоняют к прохождению дополнительных учебных модулей: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

5 бесплатных курсов для повышения квалификации финансового директора

Если вы только начинаете интересоваться профессией, то попробуйте изучить следующие бесплатные материалы.

Как мы подбирали школы и курсы для нашей статьи?

При подборе курсов мы учитывали следующие параметры:

Порог входа на курс . Финансовый директор — должность серьезная, поэтому если курс обещает научить вас с нуля, то стоит усомниться в его качестве. Почти все курсы в подборке разработаны для тех, кто уже связан с бизнесом, и подойдут будущим руководителям.

Стоимость курса . Если курс стоит прилично, есть ли у него рассрочка? Будущему ученику стоит заранее ознакомиться с этим пунктом.

Формат обучения . Бизнесмены — люди занятые, поэтому было так важно собрать в подборке онлайн-курсы с разнообразными форматами обучения.

Финальный результат . Мы внимательно изучили, что ждет выпускника по итогам обучения: конкурентные навыки, портфолио и кейсы.

Документ об окончании . Сертификат или диплом государственного образца станут подтверждением полученных в рамках обучения компетенций.

Помощь в трудоустройстве . Проводят ли школы карьерные консультации, дают ли возможность стажировки.

Отзывы выпускников. Часто повторяющиеся негативные комментарии помогли нам выделить недостатки того или иного курса.

Итоги

Качественное образование и постоянное развитие — ключевой фактор долгосрочного успеха в мире финансового управления. Освоить профессию финансового директора можно в рамках курсов из нашей подборки:

Директор по экономике и финансам от Eduson Academy — если вы хотите собрать качественное портфолио; Финансовый директор от Нетологии — если вы хотите быть конкурентоспособным: Финансовый директор (CFO). Профессиональная переподготовка от Moscow Business School — если вы хотите обучаться в специализированной школе.

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенный курс в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой.