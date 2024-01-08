Обучение финансового менеджера онлайн: топ 20 курсов и школ

В современном мире, где компании сталкиваются со сложными задачами, финансовые менеджеры востребованы, потому что они помогают компаниям успешно управлять денежным потоком, принимать выгодные решения и разрабатывать стратегии для дальнейшего развития.

По данным hh.ru, на 11 декабря 2023 года в России существует 2 300+ вакансий для финансистов. Из них 940+ предложений с зарплатой от 80 000 рублей.

В нашей подборке вы найдете 15 курсов для финансового менеджера с нуля или для того, чтобы повысить свою квалификацию в менеджменте. Также мы добавили бесплатные видеоуроки для ознакомления с профессией по управлению финансами, вы найдете их ближе к концу статьи.

ТОП-10 курсов финансового менеджера в 2023 году

Онлайн-курсы для обучения финансовых менеджеров

Мы отобрали 10 курсов для финансовых менеджеров и подробно их описали. Это поможет вам быстро подобрать подходящую для себя программу и начать учиться.

1. MBA Эксперт. Управление финансами — Eduson Academy

Программа школы направлена на углубленное изучение финансового менеджмента. Подходит собственникам бизнеса, финансистам, экономистам и бухгалтерам в компаниях. Курс разработан совместно с ведущими мировыми и российскими специалистами.

На занятиях вы погрузитесь в рабочую среду управления финансами и будете практиковаться на кейсах и онлайн-тренажерах. Доступ бессрочный, заниматься можно в своем темпе.

Формат: онлайн

Порог входа: для опытных

Длительность: 9 месяцев

Цена: 143 544 ₽

Цена в рассрочку: 11 962 ₽/мес. на 12 мес.

Помощь в трудоустройстве: нет

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Учеба в своем темпе на онлайн-платформе.

Годовая поддержка куратора.

Разбор кейсов и интервью с экспертами.

Бессрочный доступ к обучению и его обновлениям.

Практика на тренажерах.

211 уроков и 23 практических кейса.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Долгая обратная связь: претензия в некоторых отзывах.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы Eduson Academy: «Финансы для предпринимателей».

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

Курс «Финансовый менеджер» поможет вам за 6 месяцев с нуля освоить профессию. Практика составляет 2/3 всего обучения: вас ждут домашние задания с обратной связью, воркшопы и разборы кейсов.

Помимо этого, в свободное время вы будете изучать видеолекции и проходить тесты на платформе школы. Удобно то, что можно обучаться не только с компьютера, но и с мобильного приложения.

Мини-курсы в подарок для студентов: «Google Таблицы для начинающих», «Основы работы в Excel: первый анализ данных», «Google Slides: инструкция по использованию».

Формат: онлайн

Порог входа: с нуля

Длительность: 6 месяцев

Цена: 86 000 ₽

Цена в рассрочку: 3 770 ₽/мес. на 24 месяца

Помощь в трудоустройстве: нет

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Вебинары и воркшопы можно посещать онлайн и пересматривать в записи.

95 часов теории и 193 часа практики.

3 дополнительных мини-курса в подарок.

Обучение на платформе и доступ ко всем материалам на 3 года.

Возможность учиться с компьютера, планшета или телефона.

Работа с реальными кейсами.

Возможность оформить налоговый вычет.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность вернуть полную стоимость курса до начала четвертого занятия, если он вам не подойдет.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу можно изучить на его странице.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 55%.

Курс направлен на работу с практическими задачами бизнес-аналитика. Вы научитесь проводить анализ проектов, управлять оборотным капиталом, строить финансовые модели и вести отчетность. Спикеры — эксперты из компаний Mail.ru Group, MD Medical Group, МИФ и «Большой четверки».

Материал обновлен в 2023 году, в него входят видеолекции и практические задания на основе реальных финансовых кейсов. В процессе обучения вы поработаете с двумя крупными проектами: сделаете финансовую модель и оцените инвестиционную привлекательность акций публичной компании. После окончания обучения гарантируется трудоустройство.

Формат: онлайн

Порог входа: с нуля

Длительность: 8 месяцев

Цена: 104 950 ₽

Цена в рассрочку: 4 198 ₽/мес. на 25 мес.

Помощь в трудоустройстве: консультации с HR, подбор вакансий, оформление резюме

Документ об окончании: сертификат

Достоинства:

Гарантия трудоустройства.

Учеба на платформе в своем темпе.

70+ практических заданий и работа с двумя крупными проектами.

Бессрочный доступ к курсу и общему чату.

Обратная связь от куратора.

Беспроцентная рассрочка.

Помощь по всем техническим вопросам.

Скидка при полной единовременной оплате обучения.

Можно оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Нет онлайн-вебинаров.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы Skillbox: «Финансы для предпринимателя».

4. Финансовый менеджер. Профессия — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% (суммируется с другими акциями школы).

Курс подойдет новичкам, а также опытным менеджерам, аналитикам и руководителям. Здесь вы узнаете, как управлять финансовой отчетностью и анализировать инвестиционные проекты. После поступления выдается доступ к онлайн-платформе, где размещены текстовые, видео- и аудиолекции.

Вы можете изучать онлайн-уроки и даже присоединяться к дополнительным очным занятиям в Москве, которые проходят по расписанию. Обучение направлено на освоение практических навыков, поэтому в программу входит разбор кейсов с экспертами.

Формат: онлайн, очно

Порог входа: с нуля

Длительность: 8 месяцев

Цена: от 107 100 ₽

Цена в рассрочку: от 4 958 ₽/мес. до 24 мес.

Помощь в трудоустройстве: оформление резюме и портфолио, информация по поиску работы

Документ об окончании: сертификат и диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Разбор кейсов с экспертами.

Занятия проходят онлайн и в дистанционном формате в Москве.

Обратная связь по практическим заданиям.

Учеба на платформе в удобное время.

100+ записей вебинаров по смежным темам.

Помощь в трудоустройстве.

Безлимитное посещение очных и онлайн-курсов школы.

Доступ к библиотеке школы.

Беспроцентная рассрочка.

Доступ в закрытый клуб школы.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы Moscow Business School: «Корпоративные финансы. MBA».

5. Финансовый менеджмент — Яндекс Практикум

В рамках курса финансового менеджмента вы за 3 месяца улучшите свои навыки управления и анализа финансами, создадите финансовую модель проекта. Обучение проходит на онлайн-платформе: ученики самостоятельно изучают теорию по видеоурокам и дополнительным материалам, а в определенные дни посещают «живые» воркшопы и общаются с экспертами.

Все практические задания проверяют наставники и дают развернутую обратную связь. На учебу нужно будет выделить 6–12 часов в неделю. Начать учиться можно бесплатно.

Формат: онлайн

Порог входа: для опытных

Длительность: 3 месяца

Цена: 79 000 ₽

Цена в рассрочку: 27 000 ₽/мес. на 3 мес.

Помощь в трудоустройстве: нет

Документ об окончании: 2 удостоверения о повышении квалификации

Достоинства:

Первые 5 часов курса бесплатно.

«Живые» воркшопы можно посещать онлайн и пересматривать в записи.

Учеба на платформе в удобное время.

Обратная связь от экспертов по домашним заданиям.

Возможность «заморозки» обучения.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Курс не подходит для новичков.

Программу можно изучить на его странице.

6. Финансовый менеджмент — Бруноям

Интенсивный курс, где вы за 4 недели научитесь работать с финансами, управлять оборотным капиталом, оценивать и анализировать риски, вести управленческий учет. Вас ждет теория, много практических заданий с разным уровнем сложности и работа над тремя проектами по управлению финансами. Еще в программу входят видеолекции в записи и вебинары.

Персональный наставник будет давать обратную связь по всем практическим заданиям. После окончания курса у вас будет возможность пройти стажировку от центра карьеры школы.

Формат: онлайн

Порог входа: с нуля

Длительность: 4 недели

Цена: 29 900 ₽

Цена в рассрочку: от 2 491 ₽/мес. до 12 мес.

Помощь в трудоустройстве: видеолекции по поиску работы, возможность пройти стажировку

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации

Достоинства:

Помощь с трудоустройством и возможность попасть на стажировку.

3 проекта для портфолио.

Обратная связь от наставника.

Небольшая длительность обучения — всего 4 недели.

Множество практических заданий с разным уровнем сложности.

Возможность оформить налоговый вычет.

Практика занимает большую часть обучения.

Гарантия возврата средств в течение месяца после старта, если курс вам не подойдет.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

Программу можно изучить на его странице.

7. Финансовый менеджмент и финансовый анализ — Русская школа управления

Школа предлагает пройти обучение по финансовому менеджменту в разных форматах: очно, онлайн или по видеоурокам в своем темпе. Длительность онлайн- и очного курса всего 4 дня, а видеокурс лучше проходить в своем темпе.

В программе 4 темы: «Управленческий учет», «Анализ бизнеса», «Управление денежными потоками» и «Финансовое моделирование бизнеса». Каждая тема сопровождается практическими заданиями. Курс подойдет финансистам, контролерам, инвестиционным и финансовым аналитикам.

Формат: онлайн, очно или по видеоурокам в записи

Порог входа: для опытных

Длительность: от 4 дней

Цена: от 58 500 ₽

Цена в рассрочку: от 4 875 ₽/мес. до 12 мес.

Помощь в трудоустройстве: нет

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Возможность пройти курс очно, онлайн или в записи.

Дополнительные материалы и чек-листы.

Доступ к записям лекций на 30 дней.

Интенсивное обучение, которое можно пройти всего за 4 дня.

Беспроцентная рассрочка.

Недостатки:

Курс не подходит новичкам.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы Русской школы управления: «Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег».

Курс для менеджеров из финансовой сферы и владельцев бизнеса. В программе 9 модулей, среди которых «Введение в финансы и экономику предприятия», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционная оценка», «Управленческий учет» и другие.

Курс включает в себя 47 уроков, теоретические материалы, онлайн-встречу с экспертом, множество практических заданий и итоговый тест. Обучаться можно в компьютере или через мобильное приложение.

Формат: онлайн

Порог входа: для опытных

Длительность: 4 месяца

Цена: 120 000 ₽

Цена в рассрочку: 20 000 ₽/мес. на 6 мес.

Помощь в трудоустройстве: нет

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Онлайн-уроки и «живое» общение с экспертами.

Видеолекции и дополнительные материалы можно изучать в удобное время.

Обратная связь от экспертов.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Курс не подходит новичкам.

Начало обучения со стартом потока.

Программу можно изучить на его странице.

Другие курсы Контур.Школы: «Управленческий учет и бюджетирование».

9. Финансовый менеджер — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60%.

Здесь вы научитесь анализировать, управлять денежными потоками, капиталом и ликвидностью, а также контролировать операционный и финансовый циклы компании. Вас ждет 2 месяца обучения и 130 часов практики на реальных кейсах.

Обучение подойдет финансовым менеджерам, экономистам, бухгалтерам и владельцам бизнесов. В программу включены как видеолекции в записи, так и онлайн-уроки. На сайте можно оставить заявку и получить бесплатный 3-дневный доступ ко всей программе по управлению финансами от школы.

Формат: онлайн

Порог входа: для опытных

Длительность: 2 месяца

Цена: 44 520 ₽

Цена в рассрочку: от 1 855 ₽/мес. до 24 мес.

Помощь в трудоустройстве: оформление резюме, карьерная консультация и подготовка к собеседованию, доступ в чат с вакансиями для выпускников

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом

Достоинства:

Бесплатный трехдневный доступ к курсу.

Практика на реальных кейсах.

Доступ к закрытому сообществу с вакансиями.

Бессрочный доступ к материалам.

Чат с преподавателями.

Беспроцентная рассрочка.

Скидка при единовременной полной оплате курса 10%.

Недостатки:

Курс не подходит новичкам.

Программу можно изучить на его странице.

10. Финансовый менеджмент — MITM

С помощью этого курса вы сможете освоить и анализировать финансовый менеджмент с нуля или расширить свои профессиональные компетенции в этой области. Обучение рассчитано на 9 месяцев, но есть возможность пройти в 2 раза быстрее.

Каждому студенту дают доступ к платформе, где хранятся видеолекции и дополнительные материалы. Учиться можно в удобное время, куратор на связи 24/7. Образовательная программа адаптируется под требования работодателей.

Формат: онлайн

Порог входа: с нуля

Длительность: 9 месяцев

Цена: 32 040 ₽

Цена в рассрочку: от 2 670 ₽/мес. до 12 мес.

Помощь в трудоустройстве: нет

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Достоинства:

Обучение в своем темпе.

Возможность пройти курс в ускоренном темпе.

Поддержка куратора 24/7.

Возможность оформить налоговый вычет.

Адаптирован под требования работодателей.

Беспроцентная рассрочка.

Подходит новичкам и опытным специалистам.

Гарантия возврата средств в течение первых двух недель обучения.

Недостатки:

Нет онлайн-вебинаров.

Программу можно изучить на его странице.

Дополнительные курсы финансового менеджмента

Далее вы найдете курсы финансового менеджмента, ориентированные на практику. Присмотритесь к ним, если вам не подошли обучающие материалы по финансовому менеджменту, предложенные выше.

Финансовый менеджмент — оценка инвестиционных проектов от Udemy — здесь вы с нуля научитесь проводить анализ инвестиционных проектов, строить в Excel финансовые модели и презентовать их. Здесь 17 видеолекций общей продолжительностью 2 часа 45 минут. После оплаты вы получите к ним пожизненный доступ, так что можете учиться в любое удобное время.

Финансовый менеджер от Moscow Business Academy — материал для финансовых менеджеров, предпринимателей и владельцев малого и среднего бизнеса. Курс длится 7 месяцев: вы будете посещать онлайн-уроки, практиковаться на реальных кейсах, а после обучения получите помощь в трудоустройстве. Курс обновлен в 2023 году.

Финансовый менеджмент от НИУ ВШЭ — интенсивный курс, где вы за 3 месяца сможете освоить навыки финансового аналитика. 70% обучения — практика: вы посетите 6 воркшопов, разработаете финансовую модель проекта и получите фидбэк от наставников. Подойдет начинающим и опытным специалистам. Начать учиться можно бесплатно.

Финансовый менеджмент. Управление финансами компании от центра «Специалист» — курс поможет вам научиться эффективно управлять финансами компании. Проходить программу можно очно или онлайн, посещая «живые» вебинары. Преподаватель будет сопровождать вас на протяжении всего обучения и давать обратную связь по практическим заданиям.

5 бесплатных курсов управления финансами

С помощью бесплатных уроков вы узнаете больше о профессии по управлению финансами и попробуете поработать над ежедневными практическими задачами финансового менеджера.

Как мы подбирали школы и курсы для нашей статьи?

При выборе школ мы учитывали:

Подходит ли новичкам и владельцам бизнеса, а не только опытным финансистам.

Цену курса и возможность оплаты обучения в рассрочку.

В каком формате проходят уроки: в записи, очно или онлайн по расписанию.

Есть ли обратная связь от преподавателей.

Какие темы входят в каждую обучающую программу и сколько проектов для портфолио удастся сделать во время обучения.

Оказывается ли помощь в трудоустройстве и как именно.

Есть ли бесплатный пробный период и сколько он длится.

Выдается ли сертификат, диплом или удостоверение о повышении квалификации после успешного окончания курса.

Что пишут о школе студенты, прошедшее обучение.

Есть ли возможность вернуть деньги, если курс не подойдет, и в течение какого периода можно оформить возврат.

Есть ли у школы лицензия на образовательную деятельность и можно ли оформить налоговый вычет.

О профессии финансового менеджера

Финансист занимается всем, что связано с разработкой и реализацией стратегий по управлению денежными потоками бизнеса. С одной стороны, задачи финансового специалиста предсказуемы, но с другой — весьма широки и многогранны. Вот какие обязанности лягут вам на плечи, если вы решите освоить профессию:

разработка, контроль и секвестирование бюджета компании, работа с расходами и доходами, анализ выполнения планов;

анализ текущих финансовых показателей бизнеса, финансовой эффективности, а также разработка рекомендаций для улучшения финансовой ситуации;

оценка финансовых рисков компании и разработка стратегий для их снижения;

выбор оптимальных для бизнеса страховых и кредитных продуктов ;

принятие решений по инвестициям , выбор инвестиционных проектов и определение оптимального направления использования капитала;

контроль активов для обеспечения корректности финансовых операций;

подготовка и представление данных для анализа, а также финансовых отчетов для внутреннего и внешнего пользования;

разработка стратегий для оптимизации налоговых обязательств компании;

взаимодействие с банками, инвесторами, финансовыми партнерами и структурными подразделениями компании;

участие в разработке стратегических планов компании, особенно если они касаются финансовых вопросов.

Перечисленные задачи предполагают не только высокую степень ответственности, но и радужные перспективы в плане карьерного роста. Все зависит от опыта, компетенций и ваших личных целей. Вот куда можно двигаться дальше и что входит в обязанности финансиста на других карьерных ступенях:

Финансовый аналитик. Анализ финансовой информации, формирование отчетов, разработка бюджетов. Кредитный аналитик. Оценка кредитоспособности клиентов, анализ кредитных рисков. Инвестиционный аналитик. Исследование инвестиционных возможностей компании, разработка рекомендаций. Финансовый контролер. Обеспечение соблюдения финансовых стандартов, контроль за отчетностью. Финансовый директор. Возглавление финансового подразделения компании. Финансовый директор (CFO). Член исполнительного руководства компании, ответственный за стратегическое финансовое управление всем бизнесом. Финансовый консультант. Работа в консалтинговых проектах, предоставление финансовых стратегий для клиентов. Генеральный директор (CEO). Руководство всей компанией, принятие стратегических решений, включая финансовые аспекты. Запуск своего бизнеса. Создание и управление собственной компанией, особенно с акцентом на финансовые или консалтинговые услуги.

Итоги

Если вам нравится разбираться в инвестициях, следить за бюджетом и отслеживать финансовые показатели компании, то профессия финансового менеджера будет вам интересна.

Если вы не можете определиться какой курс выбрать, напомним о нескольких вариантах:

MBA Эксперт. Управление финансами от Eduson Academy — разработан для опытных специалистов и владельцев бизнеса, учиться можно в своем темпе; Профессия «Финансовый менеджер» от Нетологии — курс для новичков, 2/3 обучения занимает практика и работа с кейсами; Профессия «Финансовый менеджер» от Skillbox —курсс гарантией трудоустройства и возможностью учиться в удобное для себя время.

Если же вы хотите сначала подробнее ознакомится с профессией, можете начать учиться с бесплатных уроков, которые мы указали выше. Успехов!

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