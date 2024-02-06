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Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ

Сквозная аналитика веб-сайта позволяет проследить путь пользователя от момента, когда он увидел рекламу, до момента, когда он совершил покупку. Такая аналитика помогает компаниям корректнее понимать клиентов и улучшать их пользовательский опыт, что в итоге может увеличить конверсию и удовлетворенность потребителей.
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ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Для того чтобы вы легко смогли освоить эту специальность, мы проанализировали множество школ и выбрали самые эффективные, которые предлагают обилие практики и обратную связь от преподавателей. 

Последнее обновление: 22 января 2024 года. 

Мы предлагаем вам ознакомиться с платными программами для освоения новой профессии, а также с бесплатными — для знакомства со специальностью аналитика. 

ТОП-7 курсов по аналитике данных в 2024 году

  1. «Сквозная аналитика» от Skillbox — материалы от старшего аналитика в компании Estée Lauder Companies Inc. (промокод ГДЕКУРС — скидка 45%).

  2. «Сквозная аналитика» от Хекслет — с практикой, тренажерами и тестами.

  3. «Маркетинговый аналитик» от Нетологии — вас научат создавать грамотную маркетинговую стратегию (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  4. «Сквозная аналитика на Геткурс + Data Studio для онлайн-школ» от Getproff — курс с дополнительными материалами и возможностью продлить доступ.

  5. «Аналитик данных» от SkillFactory — вас научат визуализировать данные при помощи Google Sheets, Power BI, Python.

  6. Профессия «Аналитик» от Productstar — во время прохождения вы сможете сформировать портфолио и попасть на стажировку.

  7. «Веб-аналитика» от Moscow Digital School — помощь в трудоустройстве и поддержка во время обучения.

Онлайн-курсы по аналитике баз данных

В этом разделе рассмотрим подробнее онлайн-программы по обучению веб-аналитики с поддержкой, обратной связью и помощью в трудоустройстве. Подойдут как новичкам, так и сотрудникам смежных сфер для повышения квалификации. 

1. Сквозная аналитика — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45%. 

Вы научитесь анализировать эффективность рекламы, исследовать продуктовые показатели и рассчитывать финансовые индикаторы предприятия. Научитесь автоматизировать рутинные процессы. Ваши усилия помогут повысить прибыльность компании, что приведет к возможности стать востребованным специалистом с высоким уровнем заработка.

Учеба по аналитике данных рассчитана на 1 месяц по гибкому графику. Можно проходить на удобной платформе школы с доступом к материалам навсегда.

В конце обучения вы выполните итоговый проект. Один год английского языка предоставляется в подарок. 

  • Стоимость: 34 664 ₽.

  • Рассрочка: 3 041 ₽/мес. на 12 месяцев.

  • Продолжительность: 1 месяц.

  • Формат: видеоуроки + практика + помощь куратора в Telegram-чате.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: да.

Особенности и преимущества школы:

  • Занятия по гибкому графику.

  • Доступ к материалам навсегда.

  • 1 год английского в подарок.

  • Проходит на удобной интерактивной платформе школы. 

  • Помощь куратора в Telegram-чате. 

  • Программу ведет старший аналитик в Estée Lauder Companies Inc.

Недостатки школы:

  • Личные консультации с преподавателями недоступны.

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2. Сквозная аналитика — Хекслет

Вы освоите методы оценки ROI в источниках привлечения, чтобы более эффективно определять, откуда привлекать клиентов на ваш веб-сайт. Вы получите знания о сопоставлении данных из различных систем и научитесь работать с оригинальными данными о посещениях пользователей. 

Полученные навыки окажутся полезными для анализа атрибуции, выбора каналов привлечения и работы со сквозной аналитикой. Актуален для тех, кто стремится понять принципы работы сквозной аналитики в современных условиях.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: 3 900 ₽/мес. 

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки + текстовые уроки + тесты + тренажеры + дополнительные материалы.

  • Домашние задания: без проверки.

  • Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества школы:

  • При оформлении подписки будет доступ к остальным курсам платформы. 

  • Помощь в «Обсуждениях».

  • Представлено много практики.

  • Отработка навыков в тренажере. 

  • Асинхронный формат по гибкому графику. 

  • Общая продолжительность теоретической части составляет 8 часов. 

Недостатки школы:

  • Нет поддержки и обратной связи от куратора или преподавателя. 

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3. Маркетинговый аналитик— Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

Вы научитесь оценивать эффективность маркетинговых кампаний и давать рекомендации по привлечению клиентов на веб-сайт. Вы освоите навыки настройки сквозной аналитики для сайта, чтобы разумно распределять денежные средства на рекламу и обеспечивать финансовую выгоду. Вас научат видеть полный цикл сделки с клиентом, знать окупаемость каждого маркетингового канала, а также собирать статистику по всем каналам аналитики. 

Состоит из теоретической и практической части, а также вас будет сопровождать команда координаторов и экспертов по всем вопросам. Центр развития карьеры поможет с поиском работы по окончании программы. 

  • Стоимость: 108 300 ₽.

  • Рассрочка: 3 166 ₽/мес.

  • Продолжительность: 14 месяцев.

  • Формат: видеозаписи + вебинары + квизы и практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Обилие практики позволит быстро освоить профессию.

  • Помощь в поиске работы в центре карьеры. 

  • Все уроки доступны в мобильном приложении.

Недостатки школы:

  • Не обнаружено

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4. Сквозная аналитика на Геткурс + Data Studio для онлайн-школ — Getproff

Научитесь интегрировать сквозную аналитику в свой проект, изучите основы применения UTM-меток, освоите работу с Google Data Studio или Looker Studio для создания красочных дашбордов, а также научитесь расчету показателя ROAS по платным каналам. Подойдет аналитикам, администраторам, маркетологам, таргетологам, основателям онлайн-школ и всем желающим.

Всего программа состоит из 11 уроков с практическими заданиями. Доступ к урокам предоставляется на 30 дней. 

  • Стоимость: 5 000 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: 30 дней.

  • Формат: видеоуроки + практика + обратная связь в чате.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества школы:

  • При написании честного отзыва вам будет предоставлено продление доступа к материалам на 5 месяцев бесплатно. 

  • Ведет опытный специалист по аналитике данных.

  • Выдаются текстовые методические материалы. 

  • Постоянный доступ в чат участников. 

  • За приведенного друга предоставляется скидка 30%. 

  • Обширная теоретическая программа мастер-класса. 

Недостатки школы:

  • Нет живой обратной связи от преподавателя или куратора. 

  • Доступ к материалам не навсегда. 

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5. Аналитик данных — SkillFactory

Вы освоите применение статистических знаний для анализа данных и их обработке с использованием инструментов Google Analytics, Google Tag Manager, Яндекс.Метрика, Google Sheets, SQL и Python. Также вы изучите визуализацию данных при помощи Google Sheets, Power BI и Python, а также научитесь делать выводы и давать рекомендации для бизнеса на основе проведенного анализа данных.

Состоит в формате изучения видеоуроков, общения с ментором, выполнения практических упражнений, а также просмотра вебинаров по аналитике данных. А еще вы пополните свое портфолио актуальными проектами для успешного трудоустройства. 

  • Стоимость: от 158 436 ₽.

  • Рассрочка: от 4 890 ₽/мес. на 36 месяцев.

  • Продолжительность: 14 месяцев.

  • Формат: видеоуроки + практика + обратная связь от менторов + подготовка к трудоустройству.

  • Домашние задания: с проверкой. 

  • Документ об окончании: сертификат или диплом. 

Особенности и преимущества школы:

  • Школа вернет деньги за обучение, если вы не найдете работу после окончания курса.

  • Обратная связь от менторов на протяжении всего курса. 

  • Помощь координаторов в обучении.

  • Участие в интерактивных вебинарах. 

  • Помощь в трудоустройстве. 

  • Подходит новичкам в сфере аналитика данных. 

Недостатки школы:

  • В отзывах отмечают проблему с возвратом денежных средств. 

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6. Профессия «Аналитик» — Productstar

При прохождении курса участники научатся построению системы сквозной аналитики веб-сайта с нуля, смогут построить модель прогнозирования ухода пользователей с сервиса для удержания, а также освоят создание системы дашбордов для менеджмента компании. За время обучения студенты смогут сформировать полноценное портфолио, а преподавателями будут эксперты из Amazon, Yandex и Skyeng. 

При успешном обучении школа гарантирует трудоустройство. Перед приобретением обучения можно пройти бесплатную консультацию. Доступ к материалам программы бессрочный. По окончании выдается диплом. 

  • Стоимость: от 129 600 ₽.

  • Рассрочка: 6 000 ₽/мес. на 24 платежа. 

  • Продолжительность: 6 месяцев.

  • Формат: видеоуроки + практика + поддержка ментора + стажировка в партнерских компаниях + доступ к комьюнити специалистов.

  • Домашние задания: с проверкой. 

  • Документ об окончании: диплом установленного образца.

Особенности и преимущества школы:

  • Стажировки в компаниях-партнерах.

  • Эксперты из компаний Amazon, Yandex и Skyeng являются создателями и преподавателями данной программы.

  • Создание портфолио в период обучения. 

  • Гарантия трудоустройства при успешном обучении.

  • Есть бесплатная консультация перед покупкой. 

  • Обучение по реальным кейсам. 

  • Поддержка ментора или куратора. 

  • Бессрочный доступ к материалам.

Недостатки школы:

  • В отзывах есть нарекания по работе менторов. 

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7. Веб-аналитика — Moscow Digital School

Вы научитесь проводить всесторонний анализ, обрабатывать и оценивать трафик на свой сайт, не привлекая разработчиков. Вы также освоите навыки визуализации данных и углубитесь в A/B тестирование.

По результатам обучения вы сможете увеличить свой доход, начнете принимать решения на основе данных и претендовать на повышение и развитие карьеры, а также приобретете полезные знакомства. 

Рассчитано на 2 месяца, после чего вы сможете получить сертификат MDS. Входит 5 модулей. Спикером выступает системный аналитик в Gold Apple. 

  • Стоимость: 18 800 ₽.

  • Рассрочка: от 1 567 ₽/мес. при рассрочке на 12 месяцев.

  • Продолжительность: 2 месяца.

  • Формат: видеолекции + онлайн-занятия + практика + отслеживание прогресса. 

  • Домашние задания: с проверкой. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Особенности и преимущества школы:

  • Дистанционное обучение 24/7 в образовательной платформе MDS.

  • Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры. 

  • Обучение по комфортному для вас графику. 

  • Доступ к материалам навсегда. 

  • Подробная теоретическая программа обучения. 

  • Проходит на удобной платформе школы.

  • Спикер — системный аналитик в Gold Apple. 

  • Участие в профессиональном чате курса. 

Недостатки школы:

  • В отзывах отмечают, что проверочных заданий немного. 

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8. Курс по сквозной аналитике — Яков Осипенков

По завершении курса по аналитике данных вы сможете настраивать CRM-системы и использовать инструменты для отслеживания маршрута клиента от момента клика по рекламе до последующих покупок. Кроме того, вы приобретете навыки составления отчетов, которые помогут принимать обоснованные решения и увеличивать прибыль вашей компании.

Состоит из 6 блоков, состоящих из теории и практики в виде курсовой работы. Рассчитан на 90 дней. По окончании вы сдаете дипломную работу. 

  • Стоимость: 11 900 ₽.

  • Рассрочка: можно оплатить 2 платежами.

  • Продолжительность: 90 дней.

  • Формат: видеоуроки + практика + курсовые работы + защита дипломного проекта. 

  • Домашние задания: с проверкой. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Особенности и преимущества школы:

  • 100 дней доступна техподдержка. 

  • Доступ к материалам без ограничений. 

  • Помощь куратора и обратная связь по домашнему заданию. 

  • 7 подробных тематических блоков с выполнением курсовой по каждому из них.

  • Обучение можно проходить в любое удобное для вас время. 

  • В течение 14 дней вы сможете вернуть 100% стоимости. 

Недостатки школы:

  • Рассчитан на учеников с базовыми знаниями в создании и установки счетчиков веб-аналитики. 

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9. Сквозная аналитика в маркетинге — НИУ ВШЭ

Подойдет руководителям отдела маркетинга и продукт-менеджерам, которые стремятся использовать подход, основанный на данных, с помощью сквозной веб-аналитики.

Проект нацелен на внедрение сквозной аналитики с акцентом на достижение финансовых результатов, а не просто на промежуточных показателях. Он также предполагает приобретение новых навыков, что способствует ускоренному карьерному росту. 

  • Стоимость: 90 000 ₽.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки + практика. 

  • Домашние задания: с проверкой. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.

Особенности и преимущества школы:

  • Онлайн-консультации экспертов школы. 

  • Участников ждут вебинары, видеолекции, домашние задания и защита итоговой работы. 

  • Ведут опытные специалисты. 

  • Слушатели смогут разработать собственный проект под руководством эксперта. 

  • Можно стать частью комьюнити школы. 

  • Возможность корпоративного обучения.

  • Удаленный доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ.

Недостатки школы:

  • График обучения может представлять неудобство для тех, кто проживает за пределами Москвы.

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10. Курс по сквозной аналитике с нуля — D’SKUL

Курс ведут практикующие эксперты в сфере аналитики данных. Состоит из 6 уроков и практикумов после каждого из них. Подойдет маркетологам, чтобы создавать стратегии, основанные на финансовых показателях, а не промежуточных метриках, специалистам по рекламе, а также управляющим бизнесом. Для знакомства со школой можно пройти бесплатный вводный урок

  • Стоимость: 5 000 ₽.

  • Рассрочка: нет.

  • Продолжительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки + практика.

  • Домашние задания: нет.

  • Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества школы:

  • Проходит на платформе школы. 

  • Курс короткий, состоит всего из 6 уроков. 

  • Состоит из теории и практики после каждого занятия. 

  • Можно пройти бесплатный пробный урок. 

  • Ведут опытные специалисты. 

Недостатки школы:

  • Нет консультаций с ментором или наставников. 

  • Нет рассрочки. 

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Бесплатные курсы по веб-аналитике

В разделе рассмотрели бесплатные курсы по сквозной веб-аналитике. Они подойдут тем, кто хочет познакомиться с этой сферой и понять, подходит ли она ему. Курсы предлагают базовую структурированную информацию для новичков, после чего они смогут обратиться к полноценным платным программам. 

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе материалов по аналитике мы учитывали несколько факторов. Нам было важно, чтобы курсы были актуальными и отражали современные тренды в области аналитики данных. Вот какие критерии являются самыми важными по нашему мнению:

  • Актуальность и популярность: мы изучали актуальность темы, а также оценивали популярность каждого курса среди специалистов в области сквозной аналитики. Мы хотели, чтобы выбранные курсы были востребованы и актуальны для нашей аудитории.

  • Качество материалов: мы анализировали содержание, убеждаясь в их качестве и глубине предоставляемой информации. Нам важно было, чтобы курсы предлагали полезные и понятные материалы, не оставляя пробелов в понимании предмета.

  • Рейтинг и отзывы: мы принимали во внимание рейтинги и отзывы. Это помогало нам оценить удовлетворенность участников, их успехи после прохождения курса и в целом качество образовательного опыта.

  • Профессионализм преподавателей: мы исследовали квалификацию и опыт преподавателей, чтобы убедиться, что они обладают необходимыми знаниями и опытом для обучения сквозной аналитике. Мы стремились найти экспертов в этой области, чтобы обучение было максимально эффективным.

  • Цена и доступность: мы также учитывали ценовую политику и доступность курсов, сравнивая их предложения и возможности для наших читателей. 

  • Документ об окончании: мы искали курсы, предоставляющие аттестованные документы об окончании обучения. Мы стремились найти курсы, которые предлагают релевантные и признанные в отрасли документы.

  • Помощь в трудоустройстве: при отборе профессиональных курсов мы обращали внимание на дополнительные ресурсы, предоставляемые кураторами обучения. Карьерные гайды, консультации, круглые столы с потенциальными работодателями — все эти элементы играют важную роль в подготовке студентов к входу или продвижению на рынок труда. 

В итоге выбранные курсы должны были соответствовать высоким стандартам качества образования, быть доступными широкой аудитории и предоставлять актуальные знания по сквозной аналитике.

Итоги

Сквозная аналитика является важным инструментом для бизнеса, позволяющим объединять данные из разных источников и получать ценные инсайты о работе компании. Востребованность профессии сквозного аналитика растет, так как все больше компаний осознают важность данных и хотят использовать их максимально эффективно.

Для самостоятельного выбора курсов по сквозной аналитике стоит обращать внимание на актуальность материалов, квалификацию преподавателей и отзывы других студентов. Также можно ориентироваться на репутацию образовательного учреждения или онлайн-платформы. Важно выбирать курсы, которые наилучшим образом соответствуют своим потребностям и целям. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы: 

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!

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