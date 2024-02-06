ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ

Сквозная аналитика веб-сайта позволяет проследить путь пользователя от момента, когда он увидел рекламу, до момента, когда он совершил покупку. Такая аналитика помогает компаниям корректнее понимать клиентов и улучшать их пользовательский опыт, что в итоге может увеличить конверсию и удовлетворенность потребителей.

Для того чтобы вы легко смогли освоить эту специальность, мы проанализировали множество школ и выбрали самые эффективные, которые предлагают обилие практики и обратную связь от преподавателей.

Последнее обновление: 22 января 2024 года.

Мы предлагаем вам ознакомиться с платными программами для освоения новой профессии, а также с бесплатными — для знакомства со специальностью аналитика.

ТОП-7 курсов по аналитике данных в 2024 году

Онлайн-курсы по аналитике баз данных

В этом разделе рассмотрим подробнее онлайн-программы по обучению веб-аналитики с поддержкой, обратной связью и помощью в трудоустройстве. Подойдут как новичкам, так и сотрудникам смежных сфер для повышения квалификации.

1. Сквозная аналитика — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45%.

Вы научитесь анализировать эффективность рекламы, исследовать продуктовые показатели и рассчитывать финансовые индикаторы предприятия. Научитесь автоматизировать рутинные процессы. Ваши усилия помогут повысить прибыльность компании, что приведет к возможности стать востребованным специалистом с высоким уровнем заработка.

Учеба по аналитике данных рассчитана на 1 месяц по гибкому графику. Можно проходить на удобной платформе школы с доступом к материалам навсегда.

В конце обучения вы выполните итоговый проект. Один год английского языка предоставляется в подарок.

Стоимость: 34 664 ₽.

Рассрочка: 3 041 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: видеоуроки + практика + помощь куратора в Telegram-чате.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: да.

Особенности и преимущества школы:

Занятия по гибкому графику.

Доступ к материалам навсегда.

1 год английского в подарок.

Проходит на удобной интерактивной платформе школы.

Помощь куратора в Telegram-чате.

Программу ведет старший аналитик в Estée Lauder Companies Inc.

Недостатки школы:

Личные консультации с преподавателями недоступны.

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2. Сквозная аналитика — Хекслет

Вы освоите методы оценки ROI в источниках привлечения, чтобы более эффективно определять, откуда привлекать клиентов на ваш веб-сайт. Вы получите знания о сопоставлении данных из различных систем и научитесь работать с оригинальными данными о посещениях пользователей.

Полученные навыки окажутся полезными для анализа атрибуции, выбора каналов привлечения и работы со сквозной аналитикой. Актуален для тех, кто стремится понять принципы работы сквозной аналитики в современных условиях.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: 3 900 ₽/мес.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + текстовые уроки + тесты + тренажеры + дополнительные материалы.

Домашние задания: без проверки.

Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества школы:

При оформлении подписки будет доступ к остальным курсам платформы.

Помощь в «Обсуждениях».

Представлено много практики.

Отработка навыков в тренажере.

Асинхронный формат по гибкому графику.

Общая продолжительность теоретической части составляет 8 часов.

Недостатки школы:

Нет поддержки и обратной связи от куратора или преподавателя.

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3. Маркетинговый аналитик— Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

Вы научитесь оценивать эффективность маркетинговых кампаний и давать рекомендации по привлечению клиентов на веб-сайт. Вы освоите навыки настройки сквозной аналитики для сайта, чтобы разумно распределять денежные средства на рекламу и обеспечивать финансовую выгоду. Вас научат видеть полный цикл сделки с клиентом, знать окупаемость каждого маркетингового канала, а также собирать статистику по всем каналам аналитики.

Состоит из теоретической и практической части, а также вас будет сопровождать команда координаторов и экспертов по всем вопросам. Центр развития карьеры поможет с поиском работы по окончании программы.

Стоимость: 108 300 ₽.

Рассрочка: 3 166 ₽/мес.

Продолжительность: 14 месяцев.

Формат: видеозаписи + вебинары + квизы и практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Обилие практики позволит быстро освоить профессию.

Помощь в поиске работы в центре карьеры.

Все уроки доступны в мобильном приложении.

Недостатки школы:

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Научитесь интегрировать сквозную аналитику в свой проект, изучите основы применения UTM-меток, освоите работу с Google Data Studio или Looker Studio для создания красочных дашбордов, а также научитесь расчету показателя ROAS по платным каналам. Подойдет аналитикам, администраторам, маркетологам, таргетологам, основателям онлайн-школ и всем желающим.

Всего программа состоит из 11 уроков с практическими заданиями. Доступ к урокам предоставляется на 30 дней.

Стоимость: 5 000 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 30 дней.

Формат: видеоуроки + практика + обратная связь в чате.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества школы:

При написании честного отзыва вам будет предоставлено продление доступа к материалам на 5 месяцев бесплатно.

Ведет опытный специалист по аналитике данных.

Выдаются текстовые методические материалы.

Постоянный доступ в чат участников.

За приведенного друга предоставляется скидка 30%.

Обширная теоретическая программа мастер-класса.

Недостатки школы:

Нет живой обратной связи от преподавателя или куратора.

Доступ к материалам не навсегда.

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5. Аналитик данных — SkillFactory

Вы освоите применение статистических знаний для анализа данных и их обработке с использованием инструментов Google Analytics, Google Tag Manager, Яндекс.Метрика, Google Sheets, SQL и Python. Также вы изучите визуализацию данных при помощи Google Sheets, Power BI и Python, а также научитесь делать выводы и давать рекомендации для бизнеса на основе проведенного анализа данных.

Состоит в формате изучения видеоуроков, общения с ментором, выполнения практических упражнений, а также просмотра вебинаров по аналитике данных. А еще вы пополните свое портфолио актуальными проектами для успешного трудоустройства.

Стоимость: от 158 436 ₽.

Рассрочка: от 4 890 ₽/мес. на 36 месяцев.

Продолжительность: 14 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + обратная связь от менторов + подготовка к трудоустройству.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат или диплом.

Особенности и преимущества школы:

Школа вернет деньги за обучение, если вы не найдете работу после окончания курса.

Обратная связь от менторов на протяжении всего курса.

Помощь координаторов в обучении.

Участие в интерактивных вебинарах.

Помощь в трудоустройстве.

Подходит новичкам в сфере аналитика данных.

Недостатки школы:

В отзывах отмечают проблему с возвратом денежных средств.

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При прохождении курса участники научатся построению системы сквозной аналитики веб-сайта с нуля, смогут построить модель прогнозирования ухода пользователей с сервиса для удержания, а также освоят создание системы дашбордов для менеджмента компании. За время обучения студенты смогут сформировать полноценное портфолио, а преподавателями будут эксперты из Amazon, Yandex и Skyeng.

При успешном обучении школа гарантирует трудоустройство. Перед приобретением обучения можно пройти бесплатную консультацию. Доступ к материалам программы бессрочный. По окончании выдается диплом.

Стоимость: от 129 600 ₽.

Рассрочка: 6 000 ₽/мес. на 24 платежа.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика + поддержка ментора + стажировка в партнерских компаниях + доступ к комьюнити специалистов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом установленного образца.

Особенности и преимущества школы:

Стажировки в компаниях-партнерах.

Эксперты из компаний Amazon, Yandex и Skyeng являются создателями и преподавателями данной программы.

Создание портфолио в период обучения.

Гарантия трудоустройства при успешном обучении.

Есть бесплатная консультация перед покупкой.

Обучение по реальным кейсам.

Поддержка ментора или куратора.

Бессрочный доступ к материалам.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по работе менторов.

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7. Веб-аналитика — Moscow Digital School

Вы научитесь проводить всесторонний анализ, обрабатывать и оценивать трафик на свой сайт, не привлекая разработчиков. Вы также освоите навыки визуализации данных и углубитесь в A/B тестирование.

По результатам обучения вы сможете увеличить свой доход, начнете принимать решения на основе данных и претендовать на повышение и развитие карьеры, а также приобретете полезные знакомства.

Рассчитано на 2 месяца, после чего вы сможете получить сертификат MDS. Входит 5 модулей. Спикером выступает системный аналитик в Gold Apple.

Стоимость: 18 800 ₽.

Рассрочка: от 1 567 ₽/мес. при рассрочке на 12 месяцев.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеолекции + онлайн-занятия + практика + отслеживание прогресса.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Дистанционное обучение 24/7 в образовательной платформе MDS.

Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры.

Обучение по комфортному для вас графику.

Доступ к материалам навсегда.

Подробная теоретическая программа обучения.

Проходит на удобной платформе школы.

Спикер — системный аналитик в Gold Apple.

Участие в профессиональном чате курса.

Недостатки школы:

В отзывах отмечают, что проверочных заданий немного.

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8. Курс по сквозной аналитике — Яков Осипенков

По завершении курса по аналитике данных вы сможете настраивать CRM-системы и использовать инструменты для отслеживания маршрута клиента от момента клика по рекламе до последующих покупок. Кроме того, вы приобретете навыки составления отчетов, которые помогут принимать обоснованные решения и увеличивать прибыль вашей компании.

Состоит из 6 блоков, состоящих из теории и практики в виде курсовой работы. Рассчитан на 90 дней. По окончании вы сдаете дипломную работу.

Стоимость: 11 900 ₽.

Рассрочка: можно оплатить 2 платежами.

Продолжительность: 90 дней.

Формат: видеоуроки + практика + курсовые работы + защита дипломного проекта.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

100 дней доступна техподдержка.

Доступ к материалам без ограничений.

Помощь куратора и обратная связь по домашнему заданию.

7 подробных тематических блоков с выполнением курсовой по каждому из них.

Обучение можно проходить в любое удобное для вас время.

В течение 14 дней вы сможете вернуть 100% стоимости.

Недостатки школы:

Рассчитан на учеников с базовыми знаниями в создании и установки счетчиков веб-аналитики.

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9. Сквозная аналитика в маркетинге — НИУ ВШЭ

Подойдет руководителям отдела маркетинга и продукт-менеджерам, которые стремятся использовать подход, основанный на данных, с помощью сквозной веб-аналитики.

Проект нацелен на внедрение сквозной аналитики с акцентом на достижение финансовых результатов, а не просто на промежуточных показателях. Он также предполагает приобретение новых навыков, что способствует ускоренному карьерному росту.

Стоимость: 90 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.

Особенности и преимущества школы:

Онлайн-консультации экспертов школы.

Участников ждут вебинары, видеолекции, домашние задания и защита итоговой работы.

Ведут опытные специалисты.

Слушатели смогут разработать собственный проект под руководством эксперта.

Можно стать частью комьюнити школы.

Возможность корпоративного обучения.

Удаленный доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ.

Недостатки школы:

График обучения может представлять неудобство для тех, кто проживает за пределами Москвы.

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Курс ведут практикующие эксперты в сфере аналитики данных. Состоит из 6 уроков и практикумов после каждого из них. Подойдет маркетологам, чтобы создавать стратегии, основанные на финансовых показателях, а не промежуточных метриках, специалистам по рекламе, а также управляющим бизнесом. Для знакомства со школой можно пройти бесплатный вводный урок.

Стоимость: 5 000 ₽.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества школы:

Проходит на платформе школы.

Курс короткий, состоит всего из 6 уроков.

Состоит из теории и практики после каждого занятия.

Можно пройти бесплатный пробный урок.

Ведут опытные специалисты.

Недостатки школы:

Нет консультаций с ментором или наставников.

Нет рассрочки.

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Бесплатные курсы по веб-аналитике

В разделе рассмотрели бесплатные курсы по сквозной веб-аналитике. Они подойдут тем, кто хочет познакомиться с этой сферой и понять, подходит ли она ему. Курсы предлагают базовую структурированную информацию для новичков, после чего они смогут обратиться к полноценным платным программам.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе материалов по аналитике мы учитывали несколько факторов. Нам было важно, чтобы курсы были актуальными и отражали современные тренды в области аналитики данных. Вот какие критерии являются самыми важными по нашему мнению:

Актуальность и популярность : мы изучали актуальность темы, а также оценивали популярность каждого курса среди специалистов в области сквозной аналитики. Мы хотели, чтобы выбранные курсы были востребованы и актуальны для нашей аудитории.

Качество материалов : мы анализировали содержание, убеждаясь в их качестве и глубине предоставляемой информации. Нам важно было, чтобы курсы предлагали полезные и понятные материалы, не оставляя пробелов в понимании предмета.

Рейтинг и отзывы : мы принимали во внимание рейтинги и отзывы. Это помогало нам оценить удовлетворенность участников, их успехи после прохождения курса и в целом качество образовательного опыта.

Профессионализм преподавателей : мы исследовали квалификацию и опыт преподавателей, чтобы убедиться, что они обладают необходимыми знаниями и опытом для обучения сквозной аналитике. Мы стремились найти экспертов в этой области, чтобы обучение было максимально эффективным.

Цена и доступность : мы также учитывали ценовую политику и доступность курсов, сравнивая их предложения и возможности для наших читателей.

Документ об окончании : мы искали курсы, предоставляющие аттестованные документы об окончании обучения. Мы стремились найти курсы, которые предлагают релевантные и признанные в отрасли документы.

Помощь в трудоустройстве: при отборе профессиональных курсов мы обращали внимание на дополнительные ресурсы, предоставляемые кураторами обучения. Карьерные гайды, консультации, круглые столы с потенциальными работодателями — все эти элементы играют важную роль в подготовке студентов к входу или продвижению на рынок труда.

В итоге выбранные курсы должны были соответствовать высоким стандартам качества образования, быть доступными широкой аудитории и предоставлять актуальные знания по сквозной аналитике.

Итоги

Сквозная аналитика является важным инструментом для бизнеса, позволяющим объединять данные из разных источников и получать ценные инсайты о работе компании. Востребованность профессии сквозного аналитика растет, так как все больше компаний осознают важность данных и хотят использовать их максимально эффективно.

Для самостоятельного выбора курсов по сквозной аналитике стоит обращать внимание на актуальность материалов, квалификацию преподавателей и отзывы других студентов. Также можно ориентироваться на репутацию образовательного учреждения или онлайн-платформы. Важно выбирать курсы, которые наилучшим образом соответствуют своим потребностям и целям. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы:

Сквозная аналитика от Skillbox — курс, предоставленный высшим аналитиком в компании Estée Lauder Companies Inc.;

Сквозная аналитика от Хекслет — включает в себя практические упражнения, тренажеры и тесты;

Система сбора данных для маркетологов. Сквозная аналитика от Нетологии — научит вас разработке эффективной маркетинговой стратегии с помощью практических упражнений, тренажеров и тестов.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!