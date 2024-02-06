ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ

Для того чтобы вы легко смогли освоить эту специальность, мы проанализировали множество школ и выбрали самые эффективные, которые предлагают обилие практики и обратную связь от преподавателей.
Последнее обновление: 22 января 2024 года.
Мы предлагаем вам ознакомиться с платными программами для освоения новой профессии, а также с бесплатными — для знакомства со специальностью аналитика.
ТОП-7 курсов по аналитике данных в 2024 году
«Сквозная аналитика» от Skillbox — материалы от старшего аналитика в компании Estée Lauder Companies Inc. (промокод ГДЕКУРС — скидка 45%).
«Сквозная аналитика» от Хекслет — с практикой, тренажерами и тестами.
«Маркетинговый аналитик» от Нетологии — вас научат создавать грамотную маркетинговую стратегию (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Сквозная аналитика на Геткурс + Data Studio для онлайн-школ» от Getproff — курс с дополнительными материалами и возможностью продлить доступ.
«Аналитик данных» от SkillFactory — вас научат визуализировать данные при помощи Google Sheets, Power BI, Python.
Профессия «Аналитик» от Productstar — во время прохождения вы сможете сформировать портфолио и попасть на стажировку.
«Веб-аналитика» от Moscow Digital School — помощь в трудоустройстве и поддержка во время обучения.
Онлайн-курсы по аналитике баз данных
В этом разделе рассмотрим подробнее онлайн-программы по обучению веб-аналитики с поддержкой, обратной связью и помощью в трудоустройстве. Подойдут как новичкам, так и сотрудникам смежных сфер для повышения квалификации.
1. Сквозная аналитика — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45%.
Вы научитесь анализировать эффективность рекламы, исследовать продуктовые показатели и рассчитывать финансовые индикаторы предприятия. Научитесь автоматизировать рутинные процессы. Ваши усилия помогут повысить прибыльность компании, что приведет к возможности стать востребованным специалистом с высоким уровнем заработка.
Учеба по аналитике данных рассчитана на 1 месяц по гибкому графику. Можно проходить на удобной платформе школы с доступом к материалам навсегда.
В конце обучения вы выполните итоговый проект. Один год английского языка предоставляется в подарок.
Стоимость: 34 664 ₽.
Рассрочка: 3 041 ₽/мес. на 12 месяцев.
Продолжительность: 1 месяц.
Формат: видеоуроки + практика + помощь куратора в Telegram-чате.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: да.
Особенности и преимущества школы:
Занятия по гибкому графику.
Доступ к материалам навсегда.
1 год английского в подарок.
Проходит на удобной интерактивной платформе школы.
Помощь куратора в Telegram-чате.
Программу ведет старший аналитик в Estée Lauder Companies Inc.
Недостатки школы:
Личные консультации с преподавателями недоступны.
2. Сквозная аналитика — Хекслет
Вы освоите методы оценки ROI в источниках привлечения, чтобы более эффективно определять, откуда привлекать клиентов на ваш веб-сайт. Вы получите знания о сопоставлении данных из различных систем и научитесь работать с оригинальными данными о посещениях пользователей.
Полученные навыки окажутся полезными для анализа атрибуции, выбора каналов привлечения и работы со сквозной аналитикой. Актуален для тех, кто стремится понять принципы работы сквозной аналитики в современных условиях.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: 3 900 ₽/мес.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки + текстовые уроки + тесты + тренажеры + дополнительные материалы.
Домашние задания: без проверки.
Документ об окончании: нет.
Особенности и преимущества школы:
При оформлении подписки будет доступ к остальным курсам платформы.
Помощь в «Обсуждениях».
Представлено много практики.
Отработка навыков в тренажере.
Асинхронный формат по гибкому графику.
Общая продолжительность теоретической части составляет 8 часов.
Недостатки школы:
Нет поддержки и обратной связи от куратора или преподавателя.
3. Маркетинговый аналитик— Нетология
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.
Вы научитесь оценивать эффективность маркетинговых кампаний и давать рекомендации по привлечению клиентов на веб-сайт. Вы освоите навыки настройки сквозной аналитики для сайта, чтобы разумно распределять денежные средства на рекламу и обеспечивать финансовую выгоду. Вас научат видеть полный цикл сделки с клиентом, знать окупаемость каждого маркетингового канала, а также собирать статистику по всем каналам аналитики.
Состоит из теоретической и практической части, а также вас будет сопровождать команда координаторов и экспертов по всем вопросам. Центр развития карьеры поможет с поиском работы по окончании программы.
Стоимость: 108 300 ₽.
Рассрочка: 3 166 ₽/мес.
Продолжительность: 14 месяцев.
Формат: видеозаписи + вебинары + квизы и практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Обилие практики позволит быстро освоить профессию.
Помощь в поиске работы в центре карьеры.
Все уроки доступны в мобильном приложении.
Недостатки школы:
Не обнаружено
4. Сквозная аналитика на Геткурс + Data Studio для онлайн-школ — Getproff
Научитесь интегрировать сквозную аналитику в свой проект, изучите основы применения UTM-меток, освоите работу с Google Data Studio или Looker Studio для создания красочных дашбордов, а также научитесь расчету показателя ROAS по платным каналам. Подойдет аналитикам, администраторам, маркетологам, таргетологам, основателям онлайн-школ и всем желающим.
Всего программа состоит из 11 уроков с практическими заданиями. Доступ к урокам предоставляется на 30 дней.
Стоимость: 5 000 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: 30 дней.
Формат: видеоуроки + практика + обратная связь в чате.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: нет.
Особенности и преимущества школы:
При написании честного отзыва вам будет предоставлено продление доступа к материалам на 5 месяцев бесплатно.
Ведет опытный специалист по аналитике данных.
Выдаются текстовые методические материалы.
Постоянный доступ в чат участников.
За приведенного друга предоставляется скидка 30%.
Обширная теоретическая программа мастер-класса.
Недостатки школы:
Нет живой обратной связи от преподавателя или куратора.
Доступ к материалам не навсегда.
5. Аналитик данных — SkillFactory
Вы освоите применение статистических знаний для анализа данных и их обработке с использованием инструментов Google Analytics, Google Tag Manager, Яндекс.Метрика, Google Sheets, SQL и Python. Также вы изучите визуализацию данных при помощи Google Sheets, Power BI и Python, а также научитесь делать выводы и давать рекомендации для бизнеса на основе проведенного анализа данных.
Состоит в формате изучения видеоуроков, общения с ментором, выполнения практических упражнений, а также просмотра вебинаров по аналитике данных. А еще вы пополните свое портфолио актуальными проектами для успешного трудоустройства.
Стоимость: от 158 436 ₽.
Рассрочка: от 4 890 ₽/мес. на 36 месяцев.
Продолжительность: 14 месяцев.
Формат: видеоуроки + практика + обратная связь от менторов + подготовка к трудоустройству.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат или диплом.
Особенности и преимущества школы:
Школа вернет деньги за обучение, если вы не найдете работу после окончания курса.
Обратная связь от менторов на протяжении всего курса.
Помощь координаторов в обучении.
Участие в интерактивных вебинарах.
Помощь в трудоустройстве.
Подходит новичкам в сфере аналитика данных.
Недостатки школы:
В отзывах отмечают проблему с возвратом денежных средств.
6. Профессия «Аналитик» — Productstar
При прохождении курса участники научатся построению системы сквозной аналитики веб-сайта с нуля, смогут построить модель прогнозирования ухода пользователей с сервиса для удержания, а также освоят создание системы дашбордов для менеджмента компании. За время обучения студенты смогут сформировать полноценное портфолио, а преподавателями будут эксперты из Amazon, Yandex и Skyeng.
При успешном обучении школа гарантирует трудоустройство. Перед приобретением обучения можно пройти бесплатную консультацию. Доступ к материалам программы бессрочный. По окончании выдается диплом.
Стоимость: от 129 600 ₽.
Рассрочка: 6 000 ₽/мес. на 24 платежа.
Продолжительность: 6 месяцев.
Формат: видеоуроки + практика + поддержка ментора + стажировка в партнерских компаниях + доступ к комьюнити специалистов.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом установленного образца.
Особенности и преимущества школы:
Стажировки в компаниях-партнерах.
Эксперты из компаний Amazon, Yandex и Skyeng являются создателями и преподавателями данной программы.
Создание портфолио в период обучения.
Гарантия трудоустройства при успешном обучении.
Есть бесплатная консультация перед покупкой.
Обучение по реальным кейсам.
Поддержка ментора или куратора.
Бессрочный доступ к материалам.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания по работе менторов.
7. Веб-аналитика — Moscow Digital School
Вы научитесь проводить всесторонний анализ, обрабатывать и оценивать трафик на свой сайт, не привлекая разработчиков. Вы также освоите навыки визуализации данных и углубитесь в A/B тестирование.
По результатам обучения вы сможете увеличить свой доход, начнете принимать решения на основе данных и претендовать на повышение и развитие карьеры, а также приобретете полезные знакомства.
Рассчитано на 2 месяца, после чего вы сможете получить сертификат MDS. Входит 5 модулей. Спикером выступает системный аналитик в Gold Apple.
Стоимость: 18 800 ₽.
Рассрочка: от 1 567 ₽/мес. при рассрочке на 12 месяцев.
Продолжительность: 2 месяца.
Формат: видеолекции + онлайн-занятия + практика + отслеживание прогресса.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Дистанционное обучение 24/7 в образовательной платформе MDS.
Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры.
Обучение по комфортному для вас графику.
Доступ к материалам навсегда.
Подробная теоретическая программа обучения.
Проходит на удобной платформе школы.
Спикер — системный аналитик в Gold Apple.
Участие в профессиональном чате курса.
Недостатки школы:
В отзывах отмечают, что проверочных заданий немного.
8. Курс по сквозной аналитике — Яков Осипенков
По завершении курса по аналитике данных вы сможете настраивать CRM-системы и использовать инструменты для отслеживания маршрута клиента от момента клика по рекламе до последующих покупок. Кроме того, вы приобретете навыки составления отчетов, которые помогут принимать обоснованные решения и увеличивать прибыль вашей компании.
Состоит из 6 блоков, состоящих из теории и практики в виде курсовой работы. Рассчитан на 90 дней. По окончании вы сдаете дипломную работу.
Стоимость: 11 900 ₽.
Рассрочка: можно оплатить 2 платежами.
Продолжительность: 90 дней.
Формат: видеоуроки + практика + курсовые работы + защита дипломного проекта.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
100 дней доступна техподдержка.
Доступ к материалам без ограничений.
Помощь куратора и обратная связь по домашнему заданию.
7 подробных тематических блоков с выполнением курсовой по каждому из них.
Обучение можно проходить в любое удобное для вас время.
В течение 14 дней вы сможете вернуть 100% стоимости.
Недостатки школы:
Рассчитан на учеников с базовыми знаниями в создании и установки счетчиков веб-аналитики.
9. Сквозная аналитика в маркетинге — НИУ ВШЭ
Подойдет руководителям отдела маркетинга и продукт-менеджерам, которые стремятся использовать подход, основанный на данных, с помощью сквозной веб-аналитики.
Проект нацелен на внедрение сквозной аналитики с акцентом на достижение финансовых результатов, а не просто на промежуточных показателях. Он также предполагает приобретение новых навыков, что способствует ускоренному карьерному росту.
Стоимость: 90 000 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки + практика.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.
Особенности и преимущества школы:
Онлайн-консультации экспертов школы.
Участников ждут вебинары, видеолекции, домашние задания и защита итоговой работы.
Ведут опытные специалисты.
Слушатели смогут разработать собственный проект под руководством эксперта.
Можно стать частью комьюнити школы.
Возможность корпоративного обучения.
Удаленный доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ.
Недостатки школы:
График обучения может представлять неудобство для тех, кто проживает за пределами Москвы.
10. Курс по сквозной аналитике с нуля — D’SKUL
Курс ведут практикующие эксперты в сфере аналитики данных. Состоит из 6 уроков и практикумов после каждого из них. Подойдет маркетологам, чтобы создавать стратегии, основанные на финансовых показателях, а не промежуточных метриках, специалистам по рекламе, а также управляющим бизнесом. Для знакомства со школой можно пройти бесплатный вводный урок.
Стоимость: 5 000 ₽.
Рассрочка: нет.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки + практика.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: нет.
Особенности и преимущества школы:
Проходит на платформе школы.
Курс короткий, состоит всего из 6 уроков.
Состоит из теории и практики после каждого занятия.
Можно пройти бесплатный пробный урок.
Ведут опытные специалисты.
Недостатки школы:
Нет консультаций с ментором или наставников.
Нет рассрочки.
Бесплатные курсы по веб-аналитике
В разделе рассмотрели бесплатные курсы по сквозной веб-аналитике. Они подойдут тем, кто хочет познакомиться с этой сферой и понять, подходит ли она ему. Курсы предлагают базовую структурированную информацию для новичков, после чего они смогут обратиться к полноценным платным программам.
Сквозная аналитика от Нетологии (бесплатное занятие из цикла курса, лекцию ведет директор по развитию «Таргет Консалт Компани», без выдачи сертификата, доступ после регистрации).
Внедрение сквозной аналитики от Roistat.Academy (состоит из теории и практики, рассчитан на владельцев бизнеса, маркетологов и руководителей, без выдачи сертификата, доступ после регистрации).
Видеокурс по сквозной аналитике от Bitrix24 (11 видеоуроков, без выдачи сертификата, доступ без регистрации).
Что такое сквозная аналитика от Skillbox (видеоурок на платформе Youtube, продолжительностью 1,5 часа по основам сквозной аналитики).
Особенности работы со сквозной аналитикой от Яндекс Рекламы (видеоурок на платформе Youtube, продолжительностью 1 час об особенностях специалиста в сквозной аналитике).
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе материалов по аналитике мы учитывали несколько факторов. Нам было важно, чтобы курсы были актуальными и отражали современные тренды в области аналитики данных. Вот какие критерии являются самыми важными по нашему мнению:
Актуальность и популярность: мы изучали актуальность темы, а также оценивали популярность каждого курса среди специалистов в области сквозной аналитики. Мы хотели, чтобы выбранные курсы были востребованы и актуальны для нашей аудитории.
Качество материалов: мы анализировали содержание, убеждаясь в их качестве и глубине предоставляемой информации. Нам важно было, чтобы курсы предлагали полезные и понятные материалы, не оставляя пробелов в понимании предмета.
Рейтинг и отзывы: мы принимали во внимание рейтинги и отзывы. Это помогало нам оценить удовлетворенность участников, их успехи после прохождения курса и в целом качество образовательного опыта.
Профессионализм преподавателей: мы исследовали квалификацию и опыт преподавателей, чтобы убедиться, что они обладают необходимыми знаниями и опытом для обучения сквозной аналитике. Мы стремились найти экспертов в этой области, чтобы обучение было максимально эффективным.
Цена и доступность: мы также учитывали ценовую политику и доступность курсов, сравнивая их предложения и возможности для наших читателей.
Документ об окончании: мы искали курсы, предоставляющие аттестованные документы об окончании обучения. Мы стремились найти курсы, которые предлагают релевантные и признанные в отрасли документы.
Помощь в трудоустройстве: при отборе профессиональных курсов мы обращали внимание на дополнительные ресурсы, предоставляемые кураторами обучения. Карьерные гайды, консультации, круглые столы с потенциальными работодателями — все эти элементы играют важную роль в подготовке студентов к входу или продвижению на рынок труда.
В итоге выбранные курсы должны были соответствовать высоким стандартам качества образования, быть доступными широкой аудитории и предоставлять актуальные знания по сквозной аналитике.
Итоги
Сквозная аналитика является важным инструментом для бизнеса, позволяющим объединять данные из разных источников и получать ценные инсайты о работе компании. Востребованность профессии сквозного аналитика растет, так как все больше компаний осознают важность данных и хотят использовать их максимально эффективно.
Для самостоятельного выбора курсов по сквозной аналитике стоит обращать внимание на актуальность материалов, квалификацию преподавателей и отзывы других студентов. Также можно ориентироваться на репутацию образовательного учреждения или онлайн-платформы. Важно выбирать курсы, которые наилучшим образом соответствуют своим потребностям и целям. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы:
Сквозная аналитика от Skillbox — курс, предоставленный высшим аналитиком в компании Estée Lauder Companies Inc.;
Сквозная аналитика от Хекслет — включает в себя практические упражнения, тренажеры и тесты;
Система сбора данных для маркетологов. Сквозная аналитика от Нетологии — научит вас разработке эффективной маркетинговой стратегии с помощью практических упражнений, тренажеров и тестов.
Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!
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