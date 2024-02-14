ТОП-15 курсов по обучению HR-аналитиков

В подборке мы собрали несколько курсов по обучению HR-аналитиков для освоения новой профессии.

На курсах вы изучите методы анализа и внедрения различных стратегий, освоите некоторые языки программирования. Это позволит в разы ускорить работу. Преподавать дисциплины будут эксперты известных компаний.

Последнее обновление: 23 января 2024 года

5 лучших курсов по HR-аналитике

Еще не выбрали подходящую программу, советуем ознакомиться с подробным описанием курсов по HR-аналитике ниже.

Онлайн-курсы по обучению HR-аналитиков

В блоке расположены 10 платных курсов по HR-аналитике. Во время обучения подберете удобный график занятий и будете отрабатывать навыки на встроенных тренажерах. Вас будут сопровождать кураторы, которые помогут, если что-то непонятно.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

На курсе hr аналитика с нуля освоите навыки, которые пригодятся при устройстве на работу. Научитесь пользоваться четырьмя полезными программами. Изучите язык программирования Python. Это поможет ускорить рабочий процесс в дальнейшем. С помощью данных аналитики избавите бизнес от текучки кадров, сохраните полезных сотрудников.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 2 723 ₽/мес (4 539 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат о прохождении.

Особенности и преимущества школы:

Возможность изучать английский целый год после покупки курса.

Дополнительный курс по работе в Excel.

Бесконечный доступ к курсу и телеграм-чату.

Недостатки школы:

Нарекания по поводу назойливости менеджеров.

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2. HR-аналитика — Eduson Academy

В процессе учебы на hr аналитика узнаете, как улучшить финансовый план бизнеса. Сможете без особых трудностей анализировать данные компании, экономить деньги на HR-процессах.

Помогать автоматизировать некоторые процессы будут специальные программы: Excel, SQL, Power BI. Полностью изучите функционал этих инструментов в течение курса.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 622 ₽/мес (12 074 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: лекции + кейсы + практические задания + тесты + тренажеры.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации + диплом о прохождении.

Особенности и преимущества школы:

Создадите собственный релевантный проект.

Бессрочный доступ к материалам.

После окончания курса ваше резюме автоматически отправят в компании-партнеры.

Недостатки школы:

Некоторые жалуются на качество обучения.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

Курс hr-аналитики делает упор на практику. Предстоит выполнить 4 реальных проекта. Их можно использовать в дальнейшем. Научитесь оптимизировать рабочие процессы с помощью различных инструментов.

После прохождения курса сможете сводить к минимуму непостоянство персонала, делать полный анализ компании.

Стоимость: 63 900 ₽ (96 100 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 2 802 ₽/мес (4 004 ₽/мес без скидки).

Продолжительность: 5 месяцев.

Формат: видеолекции + вебинары + практические задания + квизы + тесты.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Помощь в трудоустройстве через карьерный центр школы.

Создадите 4 проекта для портфолио.

Возможность пройти стажировку.

Недостатки школы:

Ученикам не понравились ошибки в презентациях и домашних заданиях.

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4. HR‑аналитика — Яндекс Практикум

Курс hr аналитика посвящен самостоятельному изучению всех дисциплин. На курсе есть личный ментор. Научитесь полноценно управлять и анализировать бизнес с помощью метрик. Это поможет улучшить рабочие процессы и сократить издержки компании. Разовьете навыки руководителя, чтобы управлять аналитиками.

Стоимость: 60 000 ₽.

Рассрочка: от 20 500 ₽/мес.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки + практические задания + тренажер.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: документ о дополнительном образовании.

Особенности и преимущества школы:

Обучение начинается с момента покупки.

Все время будет помогать наставник.

Нейросеть поможет с обучением.

Недостатки школы:

Со слов учеников образовательная платформа имеет баги.

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5. Аналитик с нуля до Junior — GeekBrains

Изучите 11 полезных инструментов для составления и анализа кадровой модели. В число инструментов входят два языка программирования, которые помогут автоматизировать рутинные задачи. Научитесь проводить анализ кадрового состояния компании, сможете отыскать слабые места в бизнесе и устранить их.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 592 ₽/мес (6 193 ₽ без скидки).

Продолжительность: 12 месяцев.

Формат: видеоуроки + лекции + семинары + онлайн-занятия + дополнительные материалы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Помощь с трудоустройством в течение 3 месяцев.

Доступ к бесплатным методичкам по безопасной работе за ПК.

Изучите 11 инструментов для работы.

Недостатки школы:

Некоторые говорят, что преподаватели некомпетентны.

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На занятиях научитесь подстраивать HR-процессы под стратегию развития компании. Это обеспечит быстрый рост прибыли бизнеса.

Узнаете, как правильно избавляться от ненужных кадров и сохранять полезных сотрудников, как правильно поощрять ценных сотрудников.

Стоимость: от 18 490 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 24 академических часа.

Формат: онлайн-уроки + практические занятия.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: не выдается.

Особенности и преимущества школы:

Бесплатно 8 часов обучения.

Возможность самостоятельно выбирать расписание.

Недостатки школы:

Необходима дополнительная подготовка.

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7. HR‑аналитика — Mike Pritula TALENT ACADEMY

После прохождения 10 занятий научитесь использовать 20 hr-метрик. Это поможет анализировать кадровые данные любой компании. Сможете составить оптимальный план расходов.

Чтобы отработать изученные навыки на практике, будете разбирать кейсы вместе с преподавателем.

Стоимость: от 35 900 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: онлайн-вебинары + видеоуроки.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: диплом о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

Программа будет обновляться в течение курса.

Возможность получить обратную связь от преподавателя.

Доступ в закрытый телеграм-чат.

Недостатки школы:

Со слов учеников, на курсе преподается материал для начинающих.

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8. HR‑аналитика — НИУ ВШЭ

Уроки посвящены освоению современного подхода в HR-менеджменте. Научитесь подбирать персонал, сможете адаптировать новых сотрудников к новой работе. Это позволит в кратчайшие сроки увеличить работоспособность нового кадра. В основном будете учиться пользоваться программами для качественного анализа данных.

Стоимость: 39 000 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 3 недели.

Формат: онлайн-уроки + практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Гибкий график обучения.

Познакомитесь с профессионалами, которые помогут в развитии карьеры.

Скидки бывшим ученикам университета.

Недостатки школы:

Учащиеся говорят, что преподаватели не умеют объяснять материал.

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9. HR-метрики — Talent Code

На онлайн-курсе по hr аналитике преподаватель объяснит, как максимально безболезненно вносить изменения в HR-систему. Все теоретические материалы будете отрабатывать на практике вместе с преподавателем. При помощи сотрудников научитесь добиваться результатов, которые ставит перед собой компания.

Стоимость: от 44 900 ₽.

Рассрочка: рассчитывается индивидуально.

Продолжительность: 16 недель.

Формат: видеоуроки + онлайн-встречи.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Создадите собственный проект совместно с преподавателем.

Возможность получить бесплатный демоурок.

Преподавать будут HR-менеджеры таких банков как ВТБ, Альфа банк, Банк Хоум Кредит.

Недостатки школы:

Не обнаружено.

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Во время учебы изучите анализ hr данных, чтобы управлять всеми кадровыми процессами. Научитесь анализировать данные, внедрять HR-метрики. Это позволит лучше контролировать рабочие процессы, достигать нужных целей. Вы научитесь правильно рисковать, внедрять новые решения, чтобы проверить их на работоспособность.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 9 167 ₽/мес.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + онлайн-встречи + практические задания + шаблоны + дополнительные материалы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

После покупки получите доступ к чату с однокурсниками.

Помощь на протяжении всего курса.

Преподаватели на курсе ― эксперты Ozon.

Недостатки школы:

Ученики жалуются на невозможность построить график учебы.

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Бесплатные курсы по HR-аналитике с нуля

Бесплатные онлайн-курсы помогут новичкам понять, в каком направлении стоит развиваться. Опытные специалисты тоже не будут обделены — в программе есть полезные советы, которые помогут в практике.

Как мы отбирали курсы для статьи

Особое внимание мы уделяли следующим критериям:

1. Порог входа. Программа должна быть адаптирована под каждого ученика. Начиная новичками и заканчивая предпринимателями.

2. Стоимость курса полностью и в рассрочку. Возможность оплатить в рассрочку ― люди смогут выгодно покупать программу обучения.

3. Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатный первый урок, доступ к курсу на несколько дней является отличным способом продемонстрировать качество обучения.

4. Формат и обратной связи. Формат обучения в прямом эфире позволит ученикам сразу закрывать непонятные моменты и просить советы у преподавателей.

5. Реальный результат. Результатом программы обучения должны быть реальные конкурентоспособные навыки, чтобы ученик выделялся на фоне других специалистов.

6. Документ об окончании. Наличие официального документа подтверждающего подготовку позволит быстро устроиться на работу.

7. Помощь в трудоустройстве, если курсы профессиональные. Школа предоставляет помощь в трудоустройстве. Это позволит ученикам быстрее начать зарабатывать.

8. Экспертиза спикера. Профессионализм учителя гарантирует учащимся усвоение знаний. Если преподаватель не может объяснить материал простыми словами, то ученики не смогут полноценно освоить специальность.

9. Репутация школы и отзывы выпускников. Отзывы выпускников и действующих учеников помогают создать полную картину о качестве обучения в организации.

10. Решение проблемных ситуаций. Быстрота разрешения технических проблем напрямую влияет на удовлетворенность учеников.

FAQ: популярные вопросы и ответы

Как и где HR-аналитику искать работу?

Начать с самого популярного — сайты по поиску работы, такие как hh.ru, superjob.ru, часто предлагают множество вакансий в области HR-аналитики. Там сможете найти работу для новичков, опытных аналитиков.

Не забывайте использовать профессиональные связи. Проявите активность на форумах, чатах, примите участие в обсуждениях, поделитесь успехами и интересующими темами в области HR-аналитики. Часто это может привести к возможностям трудоустройства.

Не стоит пренебрегать социальными сетями. Телеграмм и ВKонтакте предлагают множество сообществ, где выкладывают вакансии по различным запросам. Там можно найти интересные предложения для HR-аналитиков.

Что почитать и посмотреть HR-аналитику?

Самые передовые знания стоит искать на просторах интернета и социальных сетей. Предлагаем обратить внимание на Телеграм-каналы, которые пестрят каналами на различные темы, в том числе — HR-аналитикой.

Excel Everyday — канал с топовыми видеоуроками, обучением работе в Excel.

HR-аналитика — канал содержит множество ценной информации: вы найдете отборные подборки, оригинальные статьи и переводы материалов ведущих мировых экспертов.

Хантфлоу — в блоге постоянно делятся опытом управления подбором с помощью данных, используя лучшие практики рынка.

Обратите внимание на следующие блоги:

Эдуард Бабушкин на YouTube — много видеоматериалов по HR-аналитике от опытного специалиста.

Галина Дейнекина — топовые статьи от эксперта в сфере HR-аналитике по различным направлениям.

Обратите внимание на литературу:

Мальцев Константин, «HR-процессы: аналитика, обучение, стратегия. Ценный кадр. Как построить эффективную систему обучения в компании» — как выстроить систему обучения персонала. Нина Осовицкая, «Практики лучших работодателей» — книга посвящена digital-тематике и аналитика в сфере HR Светлана Владимировна Иванова, «Рекрутинг и найм. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час» — в книге раскрываются методы работы HR-специалиста

Как быстро выучиться на HR-аналитика?

Скорость обучения зависит от нескольких факторов: вашего текущего уровня знаний, доступных ресурсов обучения, времени, которое вы можете уделить обучению, способности учиться новому. Но можно предположить, что углубленное понимание HR-аналитики занимает от нескольких месяцев до года, в зависимости от усилий и методов обучения.

Если есть базовое понимание HR и аналитики, потребуется изучить методы анализа данных, статистику, и, возможно, программирование. Знание инструментов для анализа данных, таких как Excel, Python, R, SQL, может быть чрезвычайно полезно.

Вы можете начать с изучения основ HR-аналитики через обучающие онлайн-программы, вебинары и чтение специализированных книг. Далее приступить к обучению на профессиональных обучающих программах с обратной связью от преподавателей и кураторов, а также с помощью или гарантиями трудоустройства.

Не забывайте о практике! Составьте собственные проекты, анализируя имеющиеся данные или проводя исследования в области HR. Это поможет быстрее набраться опыта.

Кому подходит профессия HR-аналитика?

Профессия HR-аналитика подходит для людей, увлеченных анализом данных, социальной психологией, персоналом. Если вам интересно изучать, как данные могут быть применены для улучшения рабочей среды, сокращения текучести кадров, и повышения удовлетворенности сотрудников, то это именно то, что вам нужно.

Если вам нравится работать с большими объемами информации, анализировать тренды и предсказывать поведение, то профессия HR-аналитика может продемонстрировать ваш аналитический потенциал.

Такие навыки востребованы в компаниях, где внимание уделяется оптимизации процессов управления персоналом и улучшению рабочей среды.

HR-аналитика может быть привлекательна для тех, кто стремится к работе в области управления человеческими ресурсами, созданию персональных развивающихся программ для сотрудников, развитию стратегий найма.

Какие обязанности выполняет HR-аналитик?

HR-аналитик выполняет целый ряд важных обязанностей, связанных с анализом данных и управлением человеческими ресурсами. Вот несколько ключевых областей деятельности специалиста:

Анализ данных. HR-аналитики занимаются сбором, анализом и интерпретацией данных о человеческих ресурсах, таких как текучесть кадров, эффективность найма, удержание сотрудников и многое другое. Они используют различные методы и инструменты: статистический анализ, машинное обучение и бизнес-аналитику, чтобы извлечь ценные инсайты из этих данных.

Разработка стратегий. HR-аналитики помогают разрабатывать стратегии по найму, удержанию сотрудников, обучению и развитию персонала на основе данных. Они проводят исследования, чтобы определить, какие подходы наиболее эффективны для привлечения и удержания талантливых сотрудников.

Прогнозирование и планирование. Используя данные о текущем составе персонала, HR-аналитики помогают компаниям предсказывать будущие потребности в персонале и разрабатывать планы для обеспечения необходимых кадровых ресурсов.

Оценка эффективности. HR-аналитики занимаются оценкой эффективности различных HR-программ и инициатив, например, обучения и развития, программ поощрения, актуализации зарплаты.

Технологическое сопровождение. В связи с развитием технологий HR-аналитика связана с внедрением и использованием специализированных систем управления человеческими ресурсами (HCM), аналитических инструментов и технологий для автоматизации рутинных процессов.

Может ли HR-аналитик работать на фрилансе?

Безусловно! Работая на фрилансе, HR-аналитик может предоставлять услуги различным компаниям, выполнять проекты по анализу данных человеческих ресурсов, консультировать компании по управлению персоналом и предлагать рекомендации на основе интерпретации данных.

Вы задаетесь вопросом, как начать работать в этой области на фрилансе, то полезно иметь портфолио проектов и рекомендации от предыдущих заказчиков. Это увеличит ваши шансы и позволит быстрее найти заказчиков, которым важно быть уверенными в квалификации специалиста.

Если вас интересует, как продвигать услуги на фриланс-платформах, то важно создать качественный профиль, четко описывающий ваши навыки, опыт и предыдущий опыт работы. Важно быть активным, отвечать на сообщения заказчиков, предлагать конструктивные идеи и стремиться к профессиональному развитию.

Где может работать HR-аналитик?

Крупные корпорации. Большие компании, особенно с множеством сотрудников, обычно имеют сложные структуры управления персоналом, и поэтому они заинтересованы в специалистах по анализу данных человеческих ресурсов для оптимизации процессов найма. Консалтинговые фирмы. Консалтинговые компании, специализирующиеся на управлении персоналом, зачастую нанимают HR-аналитиков для проведения анализа, разработки стратегий и консультирования клиентов по вопросам управления человеческими ресурсами. Технологические компании. В связи с развитием технологий и повсеместным использованием программного обеспечения для управления человеческими ресурсами, многие технологические компании предпочитают иметь специалистов по анализу данных HR для оптимизации процессов управления персоналом. Финансовые учреждения. В банках, инвестиционных фирмах, страховых компаниях ценятся специалисты по анализу данных HR для оценки эффективности персонала.

Рекрутер и HR-аналитик — это две разные роли в HR-отделе?

Рекрутер занимается поиском и наймом кандидатов на открытые вакансии. Он общается с менеджерами по найму, определяет требования к кандидатам, публикует вакансии, проводит интервью и выбирает лучших кандидатов для предложения работы. Рекрутер может заниматься улучшением процесса найма, созданием бренда работодателя и участием в мероприятиях для привлечения талантов.

HR-аналитик, с другой стороны, занимается анализом данных в области управления персоналом. Он собирает, анализирует и интерпретирует данные, чтобы помочь компании принимать более эффективные решения в области управления персоналом.

HR-аналитик может анализировать данные о текучести кадров, затратах на персонал, удовлетворенности сотрудников, чтобы помочь компании определить проблемы и возможности для улучшения HR-процессов.

Итоги

В статье мы рассмотрели 15 бесплатных и платных курсов. С их помощью сможете легко анализировать финансовое состояние компании и удалять ненужные расходы. Это значительно повысит вашу привлекательность как работника. Напоминаем про 3 лучших курса подборки:

HR-аналитика с нуля Skillbox — хотите обучаться у профессионалов.

HR-аналитика Eduson Academy- хотите начать работать сразу.

HR-аналитика и автоматизация Нетологии — хотите получить реальный опыт работы.

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