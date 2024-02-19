ТОП–20 курсов по продуктовой аналитике — рейтинг обучения в 2024 году

Продуктовая аналитика становится все более важной в сфере информационных технологий, и образовательные платформы этой области пользуются высоким спросом.

Курсы по продуктовой аналитике из нашей подборки помогут вам научиться собирать и анализировать данные, понимать поведение пользователей, определять их потребности и предлагать наиболее эффективные решения для развития продуктовой линейки.

Последнее обновление: 24 января 2024 года.

Рейтинг курсов по продуктовой аналитике в 2024 году

ТОП-20 онлайн-курсов по продуктовой аналитике

1. Продуктовая аналитика — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Онлайн-курс по продуктовой аналитике, на котором вы научитесь анализировать метрики, узнаете, как проводить А/В-тестирование, находить аномалии в данных и визуализировать результаты для проверки.

Курс ведут опытные спикеры из Rutube, SberDevices, «Тинькофф Банка» и «МТС Банка». Обучение подойдет начинающим аналитикам, junior-продакт-менеджерам, специалистам из сферы финансов, а также руководителям и предпринимателям.

Стоимость: 80 640 ₽.

Рассрочка: от 6 720 ₽/мес. до 12 месяцев.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

В программу входят основные инструменты аналитики: Power BI, Python, SQL, AppMetrica, «Яндекс.Метрика» и другие.

93% выпускников отмечают, что Skillbox помог достичь поставленной цели.

Обучение можно проходить в удобное для вас время.

По каждой своей выполненной работе вы получите обратную связь.

Все вебинары и практики основаны на реальных кейсах.

Готовое портфолио по окончании обучения.

Презентация курса и консультация со специалистом бесплатно.

Можно получить налоговый вычет.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

2. Продуктовая аналитика — SkillFactory

Онлайн-курс для аналитиков, благодаря которому вы научитесь работать с метриками, внедрять аналитику в процессы компании, добывать данные из открытых и внутренних источников, а также составлять понятные отчеты, анализировать данные любого вида и сложности и выдвигать гипотезы, выстраивать процесс их тестирования. Курс состоит из 4 блоков.

Стоимость: 82 440 ₽.

Рассрочка: от 6 870 ₽/мес. до 12 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат, диплом.

Особенности и преимущества школы:

Преподаватели курса — ведущие практикующие специалисты.

Есть рассрочка.

Можно получить различные скидки на обучение.

Тренажер SQL в подарок.

На протяжении всего обучения вас будет поддерживать личный ментор.

Со старта программы вы становитесь участником живого сообщества в мессенджере.

Помощь с трудоустройством и стажировкой.

Недостатки школы:

Выпускники отмечают сложность изложения некоторых частей материала.

Посмотреть программу подробнее

3. Продуктовая аналитика — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5%.

Дистанционный курс для тех, кто хочет погрузиться в продуктовые фреймворки, понимать полный цикл продуктовой аналитики.

По окончании обучения вы разовьете продуктовое мышление, используя инструменты на основе реальных задач, научитесь строить иерархию метрик, воронку пользователей и модель юнит-экономики, а также подбирать методы тестирования.

Стоимость: от 60 000 ₽.

Рассрочка: от 2 630 ₽/мес. до 36 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Возможно получить скидку на обучение.

Есть несколько тарифов: базовый и продвинутый.

Есть групповые воркшопы с экспертами из Тинькофф, Мегамаркет, GetShop.

Все преподаватели курса — практикующие эксперты.

Обучение проходит на реальных задачах.

Есть рассрочка до 36 месяцев.

Есть платформа для смартфонов и занятия можно проходить даже без интернета.

Есть комьюнити аналитиков.

Если обучение не подойдет, школа вернет деньги.

Можно получить налоговый вычет.

Недостатки школы:

Некоторые студенты отмечают недостаточность практических примеров в программе.

Посмотреть программу подробнее

4. Продуктовый аналитик — Skypro

Подробный дистанционный курс по продуктовой аналитике, который можно начать с нуля. Вы научитесь работать в основных инструментах: Excel, SQL, Google Sheets и Python. Будете анализировать большой объем данных и таблицы, сегментировать целевую аудиторию для роста продукта, составлять отчеты в разрезе различных бизнес-метрик, а также исследовать поведение пользователей.

А чтобы убедиться, что курс вам подойдет, вы можете получить полную обучающую программу на личной бесплатной консультации.

Стоимость: от 169 596 ₽.

Рассрочка: от 4 711 ₽/мес. до 36 месяцев.

Продолжительность: 12 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

У школы более 10 лет опыт в образовании.

Школа занимает первое место в онлайн-образовании в России по версии SmartRanking.

У школы есть собственная образовательная платформа.

Преподаватели школы — эксперты в аналитике с многолетним опытом.

Рейтинг школы по версии Сравни.ру — 4.6 из 5.

Есть несколько тарифов: стандартный и индивидуальный.

Вечный доступ к материалам.

Сопровождение наставника на протяжении всего периода обучения.

Помощь в составлении резюме и консультации центра карьеры.

В подарок можно получить курс по визуализации данных.

Можно получить набор полезных материалов бесплатно.

Недостатки школы:

Высокая стоимость.

Посмотреть программу подробнее

5. Продуктовая аналитика: специализация — Яндекс Практикум

Интенсивный курс по продуктовой аналитике, который можно проходить из любой точки в любое удобное время. Вы узнаете, как пользователи взаимодействуют с продуктами и на основе этих данных предлагать решения по улучшению.

За 3,5 месяца вы полностью погрузитесь в работу продуктового аналитика и проведете полноценное исследование на основе реальных кейсов. Практика проходит на продуктах из разных областей: онлайн-кинотеатры, доставка еды и маркетплейсы.

Стоимость: 48 700 ₽.

Рассрочка: от 17 850 ₽/мес. на 3 месяца или в кредит от 2 505 ₽/мес.

Продолжительность: 3,5 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат о прохождении обучения.

Особенности и преимущества школы:

Можно заниматься в любое удобное время из любой точки мира.

Обучение состоит из большого количества практики.

Возможна рассрочка на три месяца.

Если вы передумаете учиться, школа вернет вам деньги за оставшуюся часть курса.

Есть возможность сделать перерыв в учебе и перенести дедлайн.

Можно получить налоговый вычет.

Школа поможет составить вам резюме и будет содействовать в трудоустройстве.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

Интенсивный двухмесячный курс по профессии продуктового исследователя, на котором вы научитесь анализировать рынок и выявлять конкурентные преимущества продуктов, сможете анализировать данные о поведении пользователей, чтобы выявить тренды и паттерны.

По окончании обучения вы научитесь проводить А/В-тестирование, маркетинговый анализ и прототипирование.

Стоимость: 55 644 ₽.

Рассрочка: от 4 637 ₽/мес. до 12 месяцев.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом, удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Помощь в трудоустройстве.

Обучение на симуляторе «Продуктового исследователя».

Доступ к первым урокам можно получить бесплатно.

Личные консультации с ментором.

По окончании курса у вас будет готовое резюме.

Доступ к материалам и обновлениям навсегда.

Можно получить бесплатную консультацию.

Школа входит в топ-10 по версии Edtech.

Школа находится в сфере образования на протяжении 10 лет.

Есть беспроцентная рассрочка.

Можно вернуть налоговый вычет.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

7. Аналитика в продукте — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60%.

Онлайн-курс по аналитике в продукте для новичков и собственникам бизнеса с практически круглосуточной поддержкой кураторов. Обучение на продуктового аналитика будет состоять в основном из практики, благодаря чему вы освоите реальные навыки оценки важных метрик о продукте, изучите проблемы оптимизации и научитесь контролировать цены, маржинальность и юнит-экономику продукта.

По окончании курса все выпускники соберут портфолио, а лучшие будут приглашены на собеседования от работодателей.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: от 3 099 ₽/мес. до 36 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом международного образца, удостоверение.

Особенности и преимущества школы:

Можно получить полный доступ к курсу на 3 дня бесплатно.

Преподаватели — ведущие эксперты с опытом работы более 9 лет.

Безлимитный доступ к материалам курса.

Доступ к чату с экспертами в Telegram.

Гарантия трудоустройства.

По окончании курса у вас будет готовое портфолио.

Школа выдает дипломы международного образца.

Можно получить бесплатную консультацию от эксперта.

Обучение можно проходить в удобное для вас время 24/7.

Практика на реальных кейсах.

Быстрая обратная связь от преподавателей.

Недостатки школы:

Некоторые студенты отмечают, что при запросе возврата средств в связи с отказом от курса, возникают сложности в выплате денежных средств.

Посмотреть программу подробнее

Курс по продуктовой аналитике с нуля, на котором вы научитесь следить за состоянием продукта с помощью с метрик, выявлять его сильные и слабые стороны. Будете строить прогнозы на основе данных и формулировать гипотезы.

Обучающая программа этой онлайн-школы подойдет начинающему аналитику, специалисту любой сферы, предпринимателю и руководителю.

Стоимость: 55 000 ₽.

Рассрочка: от 9 167 ₽/мес. до 6 месяцев.

Продолжительность: 256 академических часов.

Формат: видеолекции + задания для самопроверки + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

Особенности и преимущества школы:

Для каждого урока есть конспект.

Активная поддержка от экспертов.

В основе курса — 30-летний опыт аналитиков Контура.

Много практических заданий.

Техподдержка работает 24\7.

Возможно оплатить подписку, по которой вы получите доступ ко всем курсам школы.

Школа осуществляет образовательную деятельность с 2010 года.

Более 1 миллиона специалистов получили официальные документы.

Можно заниматься с мобильного устройства.

Есть рассрочка без переплат.

Недостатки школы:

В большей степени обучение в школе строится на самостоятельном освоении материала.

Посмотреть программу подробнее

Двухмесячный курс по управлению продуктами с нуля до уровня специалиста. На протяжении всего обучения вас будут поддерживать кураторы.

Вы прокачаете продуктовые навыки, научитесь эффективно запускать продукты и выстроить слаженную работу команды. А также научитесь управлять командой, выбирать канал продвижения, составлять пирамиду метрик и применять дизайн-мышление.

Стоимость: от 36 000 ₽.

Рассрочка: от 3 000 ₽/мес. до 12 месяцев.

Продолжительность: 4 недели.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Свободный график и удобный формат обучения.

Доступ к курсу 24/7.

Основатель — Евгений Абрамзон, ментор в стартап лаборатории и преподаватель ВШД ВШЭ.

120 компаний обучают своих сотрудников в школе.

Беспроцентная рассрочка.

Возможность оплатить с зарубежной карты.

Можно вернуть деньги, если обучение вам не подойдет.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

10. Продуктовая аналитика — OTUS

Подробный курс по продуктовой аналитике, который подойдет маркетологам, начинающим аналитикам и программистам. Для того начать обучение в школе, необходимо уметь ориентироваться в мире IT и желательно знать статистику, SQL, Python.

Вы будете плавно погружаться в продуктовый анализ, вы научитесь решать основные задачи в этой сфере, освоите навыки визуализации данных и прокачаете навыки работы в команде.

Стоимость: 88 200 ₽.

Рассрочка: от 8 820 ₽/мес. на 10 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеолекции + интерактивные вебинары + проектная работа.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

По окончании обучения у вас будет готовое резюме.

Интерактивные вебинары и много практики на обучении.

Преподаватели — эксперты-практики.

Есть корпоративное обучение для сотрудников.

Бессрочный доступ к материалам по всем пройденным темам.

Можно получить налоговый вычет.

Есть право для одного бесплатного трансфера в другую группу, если вы не можете продолжить учиться.

Если что-то вас не устроит, вы сможете вернуть деньги за непройденную часть курса.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

Вы узнаете, как развивать продукты с помощью аналитики, научитесь использовать Python и BI для обработки данных, тестировать гипотезы и управлять пользовательским опытом. Вы сможете получить востребованную профессию с нуля, а по окончании курса школа гарантирует вам трудоустройство.

Все материалы курса соответствуют требованиям рынка, благодаря чему вы получите навыки, которые прямо сейчас нужны работодателям.

Стоимость: 89 718 ₽.

Рассрочка: от 4 722 ₽/мес. до 22 месяцев.

Продолжительность: 7 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Гарантированное трудоустройство.

Средняя оценка курса студентами — 4,75 из 5.

В конце обучения у вас будет готовое резюме.

Индивидуальный карьерный план, а также карьерные консультации.

Можно бесплатно получить презентацию курса и консультацию специалиста.

Доступ к первым трем модулям бесплатно.

Учебное комьюнити для общения и обмена опытом.

Доступ навсегда — к курсу и чату в Telegram.

Помощь по всем техническим вопросам.

Есть беспроцентная рассрочка.

Курс по Excel можно получить в подарок.

Год английского языка в подарок.

Можно получить налоговый вычет.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

12. Симулятор управления продуктом на основе данных — GoPractice

Это не обычный курс, а симулятор работы в продуктовой компании, на котором вы получите реальный опыт на развитии амбициозного продукта, анализе данных в системе аналитики и принимать решения на их основе.

С помощью симулятора вы изучите типовые ситуации и проблемы, которые возникают при работе над продуктом, поймете, какие именно данные и исследования могут помочь, а также научитесь применять продуктовые фреймворки для поиска оптимальных решений.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: нет.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Возможность возмещения стоимости обучения.

Можно пройти бесплатный тест для оценки навыков в управлении продуктом.

Учебу можно проходить в своем ритме.

Курс состоит по большей части из практики.

Можно выбрать подходящий для вас тариф: самостоятельный или с ментором.

Возможность собеседования в ведущих компаниях.

Курс построен на симуляторе работы в продуктовой компании.

Отличные отзывы от учеников школы.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

13. Продуктовая аналитика от Gett — Skill Branch

Курс от практикующих аналитиков Gett с последующим трудоустройством, начинается с введения в профессию продуктового аналитика. Изучаются Data-driven подход к принятию решений в компании, основы Google Sheets, основы статистики, основы SQL.

По окончании обучения вы научитесь проводить продуктовые исследования, визуализации данных исследования, основам статистического анализа, а также основам теории вероятности.

Стоимость: 45 500 ₽.

Рассрочка: есть, до 24 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества:

Курс построен на реальных бизнес-кейсах.

Гарантированное трудоустройство.

Спикеры и менторы — ведущие специалисты аналитики.

Беспроцентная рассрочка.

Обучение можно проходить в своем темпе из любой точки.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

14. Продуктовый аналитик в IT — TeachMeSkills

Удаленный курс продуктовой аналитики в IT длительностью 4,5 месяца. Обучение позволит вам стать начинающим продуктовым аналитиком в data-driven компаниях.

Вы изучите доменную область, научитесь обрабатывать и подготавливать данные, освоите запуск А/В-тестирования, а также начнете проводить сегментацию аудитории, анализировать поведение разных групп, чтобы лучше понимать предпочтения пользователей.

Стоимость: 78 000 ₽.

Рассрочка: 19 500 ₽/мес. до 9 недель.

Продолжительность: 4,5 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Консультация предоставляется бесплатно.

Программа на 85% состоит из практики.

За каждым студентом на период обучения закреплен аккаунт-менеджер.

Помощь с трудоустройством.

Практика на реальных проектах.

По окончании обучения у вас будет готовое портфолио.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

15. Cимулятор SQL для продуктовой аналитики — GoPractice

Данный курс-симулятор SQL создан для решения продуктовых задач. Учась здесь, вы получите опыт и практические навыки, работая с реалистичным датасетом маркетплейса. В симуляторе вы не только освоите синтаксис SQL, но и научитесь решать типовые маркетинговые задачи самостоятельно.

Обучение будет полезно продакт-менеджерам, маркетологам, специалистам в UX-Research, а также аналитикам.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 2 месяца.

Формат: видеолекции + живые вебинары + практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом .

Особенности и преимущества школы:

Большая часть времени отводится практике.

На все ваши вопросы в ходе обучения вам ответят преподаватели.

Можно пройти тест для оценки ваших навыков продуктовой аналитики.

Практика проходит на специальных симуляторах управления ростом продукта и управления ML/AI-проектами.

На сайте школа есть блог школы с полезной информацией о профессии.

В случае успешного трудоустройства вам возместят стоимость обучения.

Недостатки школы:

Отсутствуют.

Посмотреть программу подробнее

Бесплатные курсы продуктовой аналитики для обучения с нуля

В этой подборке собраны бесплатные дистанционные курсы, на которых вы сможете познакомиться с профессией продуктового аналитика. Узнаете основы сферы и поймете на практике, какой формат учебы вам подходит ближе всего.

Как мы отбирали школы для рейтинга

При отборе курсов для нашей подборки мы ориентировались на несколько важных критериев.

Мы подбирали онлайн-платформы с аккредитацией. Аккредитованные программы обеспечивают качественное обучение.

Также мы изучили отзывы и рейтинги курсов от студентов и профессионалов. И отобрали те курсы, которые оправдали ожидания студентов и имели свою пользу, а также оправдали ожидания студентов.

Мы рассмотрели содержание курсов. Выбрали те, что включали в себя основы продуктовой аналитики, методологию, инструменты и практические навыки. Мы обращали внимание на профессиональные сертификаты. В нашей подборке представлены курсы, которые предоставляют сертификаты или другие документы об окончании. Это может быть полезным для вашего будущего трудоустройства.

Помимо этого, мы рассмотрели, какую систему поддержки предоставляют во время обучения школы, включая доступ к преподавателям, группам для обсуждения и помощи с трудностями.

Итоги

Курсы по продуктовой аналитике в настоящее время являются очень востребованными в различных сферах бизнеса. Это связано с растущей зависимостью компаний от данных для принятия решений о развитии продуктов и услуг. Также они помогают участникам освоить навыки работы с различными инструментами и программным обеспечением для анализа данных, такими как Python, R, SQL и многие другие.

Специалисты по продуктовой аналитике востребованы в различных отраслях — от IT и финансов до розничной торговли и медиа.

Специально для вас мы дублируем ТОП-3 хороших курса по продуктовой аналитике в 2024 году:

«Продуктовая аналитика» от SkillFactory — для тех, кто уже работает в сфере продуктовой аналитики. «Продуктовый аналитик» от Skypro — лучший для тех, кто начинает учиться с нуля. «Продуктовая аналитика с нуля» от Контур.Школы — лучший для самостоятельного формата обучения.

Если вы нашли неактуальную информацию в подборке или хотите добавить проверенную онлайн-школу в созданный нами перечень, напишите в комментариях под подборкой.