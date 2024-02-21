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Обзоры для бухгалтера

15 лучших курсов по системной аналитике в 2024 году

Для начала работы системным аналитиком достаточно знаний SQL и базового понимания разработки ПО и хранилищ. Однако востребованность к специализации растет, растут и требования к знаниям.
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15 лучших курсов по системной аналитике в 2024 году
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Наиболее востребованными специалистами, согласно статистике Geeklink, являются Мидлы — 47%, наименее Джуны — 13%.

Последнее обновление: 24 января 2024 года.

Мы собрали подборку курсов по системной аналитике, которые не только введут вас в профессию, но и прокачают ваши знания до востребованных на российском рынке. Если знаете английский, то с нашими школами сможете выйти и на международную арену. 

ТОП-7 курсов системной аналитики в 2024 году

  1. «Системный аналитик: расширенный курс» от Нетологии — научитесь говорить на одном языке с бизнесом, архитекторами и программистами (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5%).

  2. «Системный аналитик PRO» от SkillFactory — прокачайтесь до нового уровня в своей карьере и кратно увеличьте зарплату.

  3. «Системный аналитик буткемп» от Яндекс Практикум — получите помощь с поиском работы после курса.

  4. «Системный аналитик: с нуля до Junior» от GeekBrains — научитесь анализировать системы, выявлять потребности пользователей и определять требования к технологическим продуктам компаний.

  5. «Системный и бизнес аналитик: 2 в 1» от GeekBrains — попробуйте на практике задачи технологических специализаций.

  6. «Системный аналитик» от OTUS — погрузитесь с нуля в процессы разработки ПО и научитесь формировать технические требования, учитывая цели бизнеса.

  7. «Системный аналитик» от АПОК — изучите регламенты и стандарты в профессии.

Обзор и сравнение лучших онлайн-курсов по системной аналитике

В этом разделе собраны онлайн-курсы, программа которых переносит вас с нуля до уровня Junior, а с уровня Junior до уровня Middle. На практике создадите минимум от трех проектов.

1.Системный аналитик: расширенный курс — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение системному анализу.

На курсе студенты учатся выстраивать процессы разработки ПО, собирать и анализировать требования к продукту, моделировать процессы и системы, проектировать интеграцию систем, описывать и подбирать архитектурные решения, а также разбираться в основах языков программирования. 

В рамках курса ученики создадут портфолио из 7 кейсов, что позволит им активно искать работу или стажировку через 6 месяцев после окончания обучения. 

  • Стоимость: 121 000 ₽.

  • Рассрочка: 3 538 ₽ в мес.

  • Продолжительность: 12 месяцев.

  • Формат: теория + личные тренажеры + проекты для разработки.

  • Домашние задания: с проверкой экспертов и кураторов.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Есть бонусный модуль — английский язык для аналитиков.

  • Перед созданием программы школа проводит 3 этапа исследования рынка профессии.

  • Школа предлагает вакансии и стажировки от своих партнеров.

  • Скидки до 40%.

  • Можно заниматься без интернета.

Недостатки школы:

  • Студенты отмечают, что материалы по изучению английскому поверхностны.

  • Первая часть программы вводная и рассказывает о том, как учиться.

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2. Системный аналитик PRO — SkillFactory

Программа обучения призвана обеспечить ученикам системное мышление, аналитические и коммуникативные навыки. Участники курса узнают, как формулировать требования бизнеса, эффективно взаимодействовать с заказчиками, а также освоят навыки анализа данных с использованием SQL-запросов.

Занятия включают работу с требованиями, описание бизнес-процессов, разработку технических заданий и тестирование продукта. Курс обеспечивает вход в профессию уже через 3 месяца обучения.

Курс ориентирован на формирование уверенных специалистов, способных принимать высокоэффективные решения, повышая их ценность на рынке труда.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 2790 ₽ в мес.

  • Продолжительность: 7 месяцев.

  • Формат: теория с интерактивными вебинарами.

  • Домашние задания: с проверкой от экспертов и менторов.

  • Документ об окончании: сертификат о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

  • Доступ к материалам курса навсегда.

  • Есть программа трудоустройства.

  • Подойдет даже для тех, кто не имеет опыта в программировании и IT.

  • По запросу сертификат выдают на английском языке.

  • Курсы для детей от 16 лет. 

Недостатки школы:

  • Студенты отмечают неравномерную глубину информации в разных модулях.

  • Также отмечают, что некоторые менторы могут подавать информацию скучно и монотонно.

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3. Системный аналитик буткемп — Яндекс Практикум

Курс нацелен на приобретение необходимых навыков для реальной работы, включая использование инструментов анализа, таких как UML, BPMN, SQL, и другие. Программа оценивает ваш текущий уровень знаний через бесплатный тест, помогая определить, подходит ли вам такой формат.

Программа включает онлайн-обучение с доступом к материалам, регулярные встречи с наставником, практические задания каждую неделю и учебные проекты.

Все это сопровождается поддержкой нейросети, помогающей в объяснении теории и создании кратких пересказов после каждого урока.

  • Стоимость: 104 600 ₽.

  • Рассрочка: 12 600 ₽ в мес.

  • Продолжительность: 3 месяца.

  • Формат: встречи и вебинары с наставником, теория, домашнее задание, практика и проекты.

  • Домашние задания: с проверкой от преподавателя и наставника.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, если есть образование.

Особенности и преимущества школы:

  • Школа регулярно сверяет программу с действующими разработчиками и руководителями из индустрии.

  • Есть собственный чат курса.

  • Базовая учебная программа, но в сжатые сроки.

  • Получите помощь с поиском работы после курса.

  • Учеба с погружением в рабочие условия.

Недостатки школы:

  • Доступ к материалам открывается по мере прохождения курса.

  • Высокая нагрузка обучения — вас ждет 30–40 часов учебы в неделю.

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Другие курсы от Яндекс Практикум: Системный аналитик.

4.Системный аналитик: с нуля до Junior — GeekBrains

Занятия курса до 12 часов в неделю. Программа разработана для тех, кто хочет освоить навыки системного анализа и успешно трудоустроиться в этой области. Обучение охватывает все этапы разработки программного обеспечения, включая анализ систем, выявление потребностей пользователей, определение требований к технологическим продуктам компаний.

Студенты учатся использовать ключевые инструменты, такие как Python, SQL, NoSQL, Git — полный список смотрите на сайте школы. В программе предусмотрены буткемпы с возможностью выбора направления: программист, аналитик, тестировщик, проджект или продакт.

Практические задания выполняются каждую неделю, а студенты реализуют восемь учебных проектов, что способствует развитию практического опыта и формированию портфолио.

Курс также предоставляет гарантию трудоустройства через 9 месяцев обучения, а студенты могут рассчитывать на поддержку государства в виде льгот и программ поиска работы.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 3 101 ₽ в мес.

  • Продолжительность: 9 месяцев.

  • Формат: лекционные материалы, регулярные встречи с наставником, вебинары и Q&A-сессии.

  • Домашние задания: с проверкой наставников.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Основной упор на работе с инструментами для аналитики.

  • Курс рассчитан на новичков, чтобы начать, вам не нужны никакие предварительные знания.

  • Практики в два раза больше, чем теории.

  • Есть программа трудоустройства студентов.

  • Регулярно проверка программы IT-экспертами и руководителями компаний на актуальность материалов.

Недостатки школы:

  • Студенты отмечают длительность работы службы поддержки.

  • Также отмечают большое количество телеграм-чатов, от которых большинство студентов устает.

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5. Системный аналитик — OTUS

Программа «Системный аналитик» предоставляет возможность полного погружения с нуля в процессы разработки программного обеспечения, нацеленных на формирование технических требований с учетом бизнес-целей. Она рассчитана тех, кто достичь уровня компетенций, соответствующего Middle+.

Обучение разделено на две ступени по 6 месяцев каждая. На первой ступени студенты осваивают базовые навыки Junior-уровня, включая выявление и описание требований, оценку их качества, а также формализацию проектной документации. На второй ступени — на уровне Middle — студенты разрабатывают навыки по проектированию сервисов API, моделированию бизнес-процессов, работе с системами контроля версий и другим аспектам системного анализа.

Программа открыта для новичков, не обязательно обладающих профильными знаниями, и предоставляет помощь с трудоустройством, включая возможность размещения резюме в базе OTUS и участие в карьерных мероприятиях в сообществе.

  • Стоимость: 198 450 ₽.

  • Рассрочка: 19 845 ₽ в мес.

  • Продолжительность: 1 год.

  • Формат: интерактивные вебинары, 2 проектные работы, активное комьюнити.

  • Домашние задания: с проверкой от экспертов и менторов.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • OTUS проверяет знания студентов перед стартом обучения и после его завершения.

  • В личном кабинете есть статистика по обучению.

  • Доступ к обучающим материалам навсегда.

  • Авторская программа.

  • В рамках обучения проводятся публичные прохождения собеседований и воркшопы.

Недостатки школы:

  • Студенты отмечают, что иногда занятия переносятся по техническим причинам.

  • Также отмечают, что тяжело в пятницу, после трудовой недели, в 8 вечера тяжело подключаться к занятиям.

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6. Системный аналитик — АПОК

Программа разработана для специалистов, желающих адаптировать свои знания в области информационных технологий и систем связи, получив при этом квалификацию системного аналитика. Она подходит как для людей с высшим, так и средним образованием.

Обучение разделено на этапы, включая профильные дисциплины в области аналитики, изучение стандартов и регламентов профессии, а также тестирование по темам курса. В конце студенты сдают тестирование и получают диплом о профессиональной переподготовке.

Преимущества дистанционного формата включают гибкость расписания, сопровождение менеджера на протяжении всего обучения, возможность начать курс без формирования группы, а также техническую поддержку в режиме 24/7.

  • Стоимость: от 29 990 ₽.

  • Рассрочка: от 4 998 ₽.

  • Продолжительность: от 1,5 месяцев.

  • Формат: методические пособия и тестирование по темам.

  • Домашние задания: с проверкой и оценкой преподавателей.

  • Документ об окончании: диплом о переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Скидка до 21% от стоимости обучения.

  • Все сведения о документах вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.

  • Можно начинать учиться без формирования группы.

Недостатки школы:

  • Чтобы начать учиться требуется образование не ниже среднего профессионального.

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7. Системный Аналитик — Специалист

Программа предназначена для подготовленных специалистов и предоставляет глубокие знания в области системного анализа и управления проектами. Курс ориентирован на руководителей IT-дирекций, департаментов, проектов и отделов, бизнес-аналитиков, системных аналитиков и других IT-специалистов.

Для успешного прохождения программы рекомендуется предварительное прохождение курсов по Microsoft Excel, основам программирования и баз данных, а также управлению проектами на основе стандарта PMI® PMBOK® Guide v.7 или их эквивалентов.

Студенты научатся моделировать бизнес-процессы, использовать язык SQL для обработки данных, оптимизировать работу подразделений компании, составлять чек-листы и тест-кейсы и пр.

  • Стоимость: 205 190 ₽.

  • Рассрочка: 17 099 в мес.

  • Продолжительность: от 3 до 6 месяцев.

  • Формат: лекционные материалы, тестирование, домашние задания.

  • Домашние задания: с проверкой от преподавателей.

  • Документ об окончании: диплом о переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • В учебную программу входит 9 курсов, связанных с IT и аналитикой.

  • Бессрочный доступ ко всем учебным материалам по курсу. 

  • Бесплатная индивидуальная консультация по трудоустройству.

Недостатки школы:

  • Студенты отмечают устарелость некоторой информации на курсе.

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8.Системный и бизнес-анализ в разработке ПО — Level Up

Погружение в мир системного и бизнес-анализа в разработке программного обеспечения станет захватывающим интенсивом для тех, кто стремится стать настоящими мастерами в IT. 

Курс охватывает широкий спектр тем, включая обзор практик системного и бизнес-анализа, определение информационных систем, моделирование бизнес-процессов, использование языка SQL, и многое другое.

Занятия проводятся онлайн с использованием популярной платформы ZOOM, что обеспечивает удобство и доступность для всех участников.

  • Стоимость: 65 990 ₽.

  • Рассрочка: 21 996 ₽ в мес.

  • Продолжительность: от 4 недель.

  • Формат: лекционные материалы с тестовым закреплением информации.

  • Домашние задания: с проверкой от преподавателей.

  • Документ об окончании: сертификат после получения.

Особенности и преимущества школы:

  • Для жителей СПБ есть очные занятия.

  • Для тех, кто успешно проходит испытания, школа помогает с трудоустройством. 

  • Среди раздаточного материала — статьи на английском языке.

Недостатки школы:

  • Ограниченное количество мест в потоке.

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9. Системный анализ — IT Expert

Курс призван решить актуальные проблемы, с которыми сталкиваются заказчики и разработчики при создании и внедрении программных продуктов. Он обращает внимание на несовпадение ожиданий заказчика и фактического результата, позволяя избежать рисков, таких как проблемы со сроками, выход за бюджет, сложности с доработкой технического задания и потеря репутации.

Участники изучат методы системного анализа, способы проведения перекрестных проверок требований, а также мировой опыт, используемый компанией IT Expert в своих проектах.

Курс соответствует профессиональному стандарту «Системный аналитик» и предоставляет рабочий инструментарий, проверенный на практике, для успешной работы в области системного анализа.

Важной частью курса является решение практических заданий, занимающих примерно 50% времени. Эти задания предоставляют студентам практические навыки использования основных инструментов системного анализа и аналитического моделирования.

  • Стоимость: от 17 500 ₽.

  • Рассрочка: от 5 833 ₽.

  • Продолжительность: 16 академических часов.

  • Формат: текстовая лекция, практические задания.

  • Домашние задания: с проверкой преподавателей курса.

  • Документ об окончании: удостоверение о предоставлении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

  • Во время обучения дают инструменты, которые соответствуют требованиями к ПО из BABOK и ГОСТ 34.

  • 50% курса отдано на практику.

  • Для жителей Москвы есть очный формат обучения.

Недостатки школы:

  • Студенты отмечают устарелость некоторой части информации на курсе.

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10.Системный анализ — IBS

Курс предназначен для слушателей, занимающихся сбором, анализом и документированием требований к программному обеспечению. Программа разработана с учетом лучших практик унифицированного процесса разработки и успешно интегрирует методологии, применяемые в различных областях создания программных продуктов.

Участники курса участвуют в практических упражнениях, которые могут включать в себя решение реальных бизнес-кейсов. В результате обучения слушатели осваивают навыки документирования требований в различных форматах, таких как текстовые спецификации, сценарии использования и пользовательские истории.

Особое внимание уделяется визуальному моделированию с использованием нотаций UML, BPMN и IDEF0. Вместо простого «рисования диаграмм» курс фокусируется на глубоком осмыслении и анализе объектов моделирования, что способствует более полному пониманию их структуры и поведения.

  • Стоимость: от 12 500 ₽.

  • Рассрочка: от 4 166 ₽.

  • Продолжительность: от 10 академических часов.

  • Формат: лекционный материал с тестированием знаний.

  • Домашние задания: с проверкой экспертов.

  • Документ об окончании: сертификат на бланке IBS Training Center.

Особенности и преимущества школы:

  • Для физических лиц действует скидка 10% на обучение.

  • обучающие материалы предоставляются на английском языке. 

  • Возможность выбрать модуль по уровню владения материалом.

Недостатки школы:

  • Каждый модуль курса нужно самостоятельно докупать.

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Бесплатные курсы для обучения системной аналитике

Не все могут сразу выбрать дорогостоящее обучение аналитике. Поэтому многие школы предлагают возможность бесплатного прохождения 10% курса для ввода в профессию. На таких образовательных программах вы сможете понять, подходит вам специальность или нет. 

Как мы отбирали курсы для статьи 

Для рейтинга мы тщательно отбираем школы, руководствуясь рядом ключевых критериев, которые чаще всего интересуют студентов перед покупкой курса:

  • Порог входа: среди представленных образовательных программ в большей степени курсы для начинающих с нуля, которые хотят стать Джунами или перейти на уровень Мидл.

  • Стоимость обучения: в основном образовательные программы для обучения системных аналитиков стоят от 100 000 ₽, для них предусмотрены рассрочки до 36 месяцев. Но также в нашей подборке есть обучающие программы и за более низкую цену — в 10 раз меньше именитых школ, в основном это образовательные государственные программы.

  • Бесплатный ознакомительный контент: часть курсов предлагают попробовать обучение бесплатно, чтобы вы понимали, что вас ждет при полной оплате. 

  • Формат и обратная связь: среди представленных — дистанционное обучение, но есть 10% курсов, которые также проводят оффлайн-занятия. Обратная связь в каждом курсе индивидуально, состоит в основном от текстового ответа ментора и преподавателя, но также в нее входит организация вебинаров с вопросами/ответами, аудиоразборы в режиме реального времени.

  • Реальный результат обучения на курсе: каждая обучающая программа предлагает разработку индивидуальных проектов для портфолио.

  • Документы об окончании: чаще всего предлагаются сертификаты о прохождении переквалификации, но среди них есть дипломы, которые школа может выдать на английском языке и удостоверения о полученных навыках, зарегистрированные в государственном реестре.

  • Помощь в трудоустройстве: ряд образовательных предлагает карьерные консультации, а при успешном прохождении курса и вовсе вас могут устроить в команду школы.

Итоги:

Обзор включает в себя 15 перспективных курсов, предназначенных для тех, кто стремится стать системным аналитиком. Каждый из них имеет свои особенности и предлагает уникальные подходы к обучению системному анализу, начиная от базовых навыков работы с инструментами, такими как MS Excel и PowerBI, и заканчивая глубоким погружением в системный анализ с использованием различных методологий и инструментов моделирования.

Напомним наш ТОП-3 курса по системной аналитике:

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!

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