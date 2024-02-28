Обучение для Product Owner: ТОП-15 лучших курсов

Product Owner (продукт или продакт оунер), или владелец продукта, обладает бесценным знанием о потребностях пользователей, их проблемах, а также о возможностях, которыми располагает команда разработчиков. Он использует свои наблюдения во благо всего проекта.

В статье рассмотрим курсы, которые помогут всем желающим освоить эту профессию в онлайн-формате с обратной связью от преподавателей или кураторов и с помощью в трудоустройстве.

Последнее обновление: 29 января 2024 года.

Мы проанализировали множество курсов и подобрали самые эффективные. Предлагаем вам познакомиться с полноценными платными курсами, с подробной программой и практикой, а также с 5 бесплатными программами, на которых вы сможете познакомиться с этой специальностью и получить базовую структурированную информацию.

ТОП-7 курсов Product Owner в 2024 году

Онлайн-обучение Product Owner

В разделе рассмотрим онлайн-курсы по специальности продукт оунер. Вы получите поддержку преподавателя, пройдете много практики, а некоторые школы предлагают помощь в трудоустройстве. Давайте рассмотрим подробнее следующие программы.

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Научитесь эффективно управлять проектами с помощью гибких методик Agile, таких как Scrum и Kanban. Благодаря этому вы сможете успешно разрабатывать продукты любой сложности, не нарушая сроки. Курс подходит как новичкам, так и опытным руководителям проектов и собственникам бизнеса, которые хотят оптимизировать распределение ресурсов в компании.

На курсе продакт оунер вы познакомитесь с гибкими подходами Scrum и Kanban, научитесь проводить ретроспективы с командой, а также руководить созданием сложных IT-продуктов.

Вам будут предоставлены видеокейсы с разбором реальных задач команды, а практические задания помогут получить обратную связь от экспертов. Доступ ко всем материалам курса останется у вас навсегда.

Стоимость: 44 021 ₽.

Рассрочка: 3 861 ₽/мес. в рассрочку на 12 месяцев.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: видеоуроки + практика в личном кабинете с обратной связью.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Интерактивная платформа школы.

Обратная связь от экспертов.

Видеокейсы с разбором реальных задач команды.

Обучение по гибкому графику.

Бессрочный доступ к материалам курса.

1 год английского языка в подарок.

Помощь по всем техническим вопросам.

Обширная теоретическая программа.

Доступ в учебное комьюнити.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по скорости проверки домашнего задания.

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Другие курсы Skillbox: Профессия «Продакт-менеджер»

На курсе получите всесторонние знания в области управления командой, финансами и стратегическим планированием развития продукта, благодаря курсу, созданному опытными экспертами из таких компаний, как Amazon, Yandex и Skyeng. Вы можете выбрать ускоренный вариант обучения и получить поддержку действующего CPO в роли вашего наставника.

Этот курс предназначен для опытных специалистов, которые желают расширить свои знания и навыки в области управления. Если курс вам не подойдет, сможете обменять его. Школа помогает с трудоустройством.

Стоимость: от 129 600 ₽.

Рассрочка: от 6 000 ₽/мес. на 24 платежа.

Продолжительность: 5 месяцев.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Помощь в трудоустройстве.

Подробная теоретическая программа.

Доступ к комьюнити продактов.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Индивидуальные встречи с ментором, в зависимости от тарифа.

Поддержка менторами при прохождении курса.

Опытные преподаватели-практики.

Можно пройти ускоренное обучение.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по скорости проверки домашнего задания.

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🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% (суммируется с другими акциями школы).

После прохождения курса product owner получите новые методы постановки задач, которые позволят повысить производительность команды и качество взаимодействия между участниками проекта. Кроме того, сможете снизить затраты на запуск проекта, прохождение циклов и издержки коммуникации со стейкхолдерами.

Вам будут предоставлены аналитические инструменты для проверки гипотез и тестирования продукта, а также научитесь отслеживать изменения на рынке, внутри компании и в требованиях заказчика.

Курс рассчитан на 2 дня. В стоимость семинара входит комплект электронных авторских материалов, а также участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.

Стоимость: 31 365 ₽.

Рассрочка: от 1 538 ₽/мес.

Продолжительность: 2 дня.

Формат: семинар.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Топовые специалисты.

По всем вопросам можно проконсультироваться с менеджером.

Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.

Есть система скидок и рассрочки.

Комплект электронных авторских материалов входит в стоимость программы.

Возможность обучаться не только онлайн, но и очно в Москве и Алматы.

Возможность пройти обучение как индивидуально, так и в корпоративном формате.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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Курс Магистра МФТИ и Skillfactory по Business Informatics представляет системный и фундаментальный подход к образованию. Преподаватели из МФТИ являются представителями таких организаций, как «Тинькофф», «Сбер», VK, «СитиДрайв», Банка России, Faberlic, Unicorn Search и других. По окончании программы освоите необходимые инструменты, сформируете продуктовое мышление, улучшите стратегическое видение и деловой подход.

Курс продакт оунер проходит по гибкому графику с комфортной нагрузкой. За время обучения получите практический опыт, обучаясь на реальных задачах.

Стоимость: от 228 000 ₽/семестр.

Рассрочка: от 456 ₽/мес. с образовательным кредитом.

Продолжительность: 2 года.

Формат: онлайн-занятия + практика + 10 кейсов в портфолио.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом очной магистратуры МФТИ.

Особенности и преимущества школы:

Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры.

2 года подробной практической и теоретической работы.

Преподаватели — сотрудники ведущих российских организаций.

Несколько удобных вариантов оплаты на выбор.

Отсрочка от армии на время обучения.

Поступить возможно без технического образования, по вступительным испытаниям.

Обучение по гибкому графику в комфортных условиях.

Недостатки школы:

В отзывах пишут, что новичкам в данной сфере сложно обучаться на курсе.

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5. Руководитель продукта — Русская школа управления

На курсе product owner вас ожидает увлекательное погружение в мир проектного менеджмента, где вы освоите навыки по формированию документов для планирования и контроля проекта, освоите методологии Agile и научитесь организовывать работу по Scrum.

Вы умело сможете определять методами приоритизации требований к продукту, строить roadmap продукта, использовать инструменты для прототипирования, и анализировать рынок и конкурентов. Это позволит вам стать настоящим гуру в области управления проектами и продуктовым менеджментом!

Стоимость: 71 700 ₽.

Рассрочка: есть, по запросу.

Продолжительность: 5 дней.

Формат: онлайн-трансляции.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: документ об образовании установленного государством образца.

Особенности и преимущества школы:

Можно построить индивидуальный трек обучения.

Можно смотреть лекции онлайн или в записи.

Можно пройти бесплатный пробный урок.

Участники курса получат работающие инструменты для решения реальных бизнес-задач.

Вам расскажут про актуальные на 2024 год антикризисные методики.

На курсе представлены практикумы.

Недостатки школы:

Доступ к материалам курса ограничен.

В отзывах люди недовольны стилем обучения некоторых преподавателей.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%.

Образовательные программы в институте МИПО нацелены на то, чтобы вы овладели навыками улучшения качества продукта и эффективного управления разработчиками командами.

Из курса узнаете, как проводить исследование рынка и формировать ценностное предложение, как ставить цели и мотивировать сотрудников, как внедрять новые стратегии развития продукта и многое другое.

Важно отметить, что все обучающие программы разработаны и проводятся опытными практикующими экспертами, а полученные вами документы официально внесены в Федеральный реестр ФИС-ФРДО, что обеспечивает их признание и котировку на мировом уровне!

Стоимость: 37 900 ₽.

Рассрочка: 3 200 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 11 месяцев.

Формат: онлайн-вебинары + разборы реальных кейсов + дополнительные материалы + помощь куратора + практический материал от преподавателя.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества школы:

Общение с одногруппниками в чатах.

Онлайн-вебинары с возможностью повторного просмотра.

Обилие дополнительных полезных материалов.

Реальные кейсы.

Практические упражнения от преподавателя.

Тестирование после каждой дисциплины.

Только актуальный контент.

Все специалисты — эксперты в своей области.

Беспроцентная рассрочка.

Курс подходит для новичков.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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Курс для изучения Scrum с точки зрения владельца продукта и подготовки к сертификации от scrum.org. Программа рассчитана на 3 недели, включает 32 урока и 354 теста для отработки навыков. Виртуальный симулятор соответствует экзамену 2021 года. Приобретая курс, вы получаете ежегодный доступ ко всем материалам.

Платформа unbored.training предоставляет возможность изучения в удобное время и с любого устройства, обладающего браузером. Автор этого курса является выдающимся специалистом в области управления проектами.

Стоимость: 15 000 ₽.

Рассрочка: 2 500 ₽/мес. в рассрочку на полгода.

Продолжительность: 3 недели, можно проходить в своем темпе.

Формат: видеоуроки + тесты + теоретические материалы.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Курс для продакт оунеров– интенсивная программа обучения, предусматривающая всего 3 недели обучения.

Автор курса обладает более чем 20-летним опытом работы в данной сфере.

Осуществляется на онлайн-платформе, что позволяет каждому обучающемуся выбирать свой темп изучения.

Доступ к материалам курса предоставляется в течение одного года.

Гарантия полного возврата средств действует в течение 14 дней, чтобы каждый студент мог убедиться в качестве обучения.

Есть возможность связаться с автором курса для получения дополнительной поддержки и консультаций.

Курс адаптирован для новичков, что делает его доступным для широкой аудитории.

Недостатки школы:

Если вы захотите проходить экзамен, его нужно будет оплачивать отдельно.

Нет онлайн-вебинаров.

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8. Product Owner в edtech — Академия iSpring

На курсе предстоит анализировать данные в системах аналитики и основывать на них свои стратегические решения. Получите обратную связь и поддержку от бадди, опытных продактов, Agile-коучей, стейкхолдеров и преподавателей. Вашим заданием будет создание образовательного продукта, опираясь на тщательные исследования и анализ предпочтений целевой аудитории.

Благодаря обучению на реальных кейсах вы познакомитесь с тем, как разработать сильный образовательный продукт. Онлайн-лекции будут проходить еженедельно, предоставляя возможность общаться с преподавателями в прямом эфире и просматривать записи в удобное для вас время прямо из личного кабинета.

Стоимость: 120 000 ₽.

Рассрочка: 12 500 ₽ в месяц при рассрочке на полгода.

Продолжительность: 3,5 месяца.

Формат: видеоуроки + практика + обратная связь от наставника.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Возможность получить проект от партнеров Академии iSpring.

Добавьте в свое портфолио проект, который заключается в разработке программы обучения, соответствующей вашим задачам.

Помощь с трудоустройством.

Автор курса — продакт-менеджер в Edtech и создатель корпоративного университета IDS Borjomi Russia.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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Для тех, кто стремится разобраться в роли продакта и его обязанностях, а также желает улучшить процесс разработки продуктов, предлагается возможность получения международного сертификата ICP-APO через освоение программы обучения.

В рамках программы погрузитесь в различия между Product Owner и Product Manager, изучите методы исследования пользователей продукта, научитесь определять зоны ответственности.

Программа курса включает в себя аспекты управления ценностью продукта, создания коммуникационной карты для продукта, разработки vision и roadmap продукта, а также использования метрик в продуктовой деятельности и регулярной проверки гипотез.

Стоимость: 51 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 2 дня.

Формат: интерактивные занятия через Zoom.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Всего 2 дня обучения с доступом из любой точки мира.

Автор программы — опытный практик с большим опытом повышения эффективности бизнеса с помощью Agile и Lean.

Подробная теоретическая и практическая база.

На тренинге вы познакомитесь с большим количеством инструментов.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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10. Школа владельца продукта — ScrumTrek

В курс владелец продукта включено 6 занятий, из которых вы узнаете о базовых понятиях продуктового подхода, сформируете видение продукта, разберетесь с инструментами исследования клиента и многим другим. Вы получите обратную связь и поддержку по всем вопросам. На каждом очном занятии команда анализирует реальные кейсы продуктов и бизнеса, чтобы лучше понять, как применять продуктовые методики и инструменты.

Курс проходит раз в неделю. Тренеры проверяют домашнее задание и дают обратную связь. При сдаче домашних заданий и экзамена студент получает сертификат.

Стоимость: 87 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 6 недель.

Формат: интерактивный тренинг.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Обучение через платформу Zoom с включенной камерой.

Курс ведут 2 топовых эксперта.

Обучение возможно из любой точки мира.

Всего 6 недель интерактива.

Обратная связь по домашним заданиям от тренера.

Работа с реальными кейсами.

Есть система скидок.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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11. Основы бизнес-анализа и разработки требований в Agile — Systems Еducation

Обучающий курс от Systems Education предлагает вам уникальные инсайты в мир структурированного планирования. Здесь вы узнаете, как разбивать проект на небольшие, управляемые спринтами этапы и определять приоритетные задачи.

Пройдя обучение, освоите эффективные методики планирования, что впоследствии позволит вам значительно уменьшить сроки доставки готового продукта на рынок.

Помимо самого курса, на сайте вас ожидает доступ к качественной литературе, которая представляет собой неоценимый ресурс для тех, кто интересуется методикой Agile.

Стоимость: 19 000 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: вне уточняется.

Формат: вебинары.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Групповое обучение предполагает от 6 до 12 участников.

В курс включена дополнительная литература для учащихся.

Покупая тренинг, вы получаете пожизненный доступ ко всем материалам курса.

Недостатки школы:

Для обучения желательно иметь базовое понимание Agile и Scrum для успешного освоения материала.

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Бесплатные курсы для владельца продукта

В данном разделе рассмотрим бесплатные программы, которые подойдут для знакомства с профессией. На курсах вам дадут базовую структурированную информацию, которая подойдет для новичков. Рассмотрим детальнее следующие курсы.

Как мы отбирали курсы для статьи про продакт оунеров

При отборе курса обычно учитывается несколько важных критериев, которые помогают определить, какой курс лучше подойдет для данной статьи. В этой подборке мы опирались на следующие критерии выбора программ:

Авторитетность платформы: важно выбирать курсы с платформ, которые специализируются на образовании и предлагают подробное содержание.

Квалификация инструкторов: при выборе курса полезно узнать, кто является инструктором. Имеет ли он опыт работы как Product Owner, является ли экспертом в данной области и имеет ли сертификаты или аккредитации.

Содержание курса : важно изучить содержание курса и убедиться, что оно покрывает все основные аспекты роли Product Owner, включая управление продуктами, работы с командой разработки, управление требованиями и т.д.

Отзывы и рейтинг : отзывы других учащихся могут быть очень полезными. Они могут дать представление о том, насколько хорошо курс соответствует ожиданиям, качеству содержания и способности инструктора доносить информацию до слушателей.

Сертификация или аккредитация : наличие сертификата или аккредитации курса может быть важным фактором, особенно если статья нацелена на представление профессиональной области.

Помощь в трудоустройстве: мы учитывали, оказывают ли помощь в трудоустройстве или гарантирую его, а также как это организовывают.

Лицензия на оказание образовательных услуг: мы обращаем внимание, есть ли у школы образовательная лицензия и можно ли оформить налоговый вычет

Заключение

Профессия Product Owner является актуальной в современном мире, так как все больше компаний стремятся создавать инновационные продукты и сервисы, которые удовлетворят потребности своих пользователей. Однако, чтобы успешно разрабатывать продукты, необходимо иметь хорошие знания и навыки в области управления продуктом, а именно владеть методиками исследования пользователей, уметь составлять и приоритизировать бэклог продукта, определять зоны ответственности и многое другое. Именно этими задачами занимается Product Owner.

Выбирая курсы, необходимо убедиться, что школа имеет хорошую репутацию, тренеры являются квалифицированными специалистами в области управления продуктом, курс покрывает все необходимые темы и методики, формат обучения соответствует вашим потребностям, а стоимость соответствует качеству курса. А мы предлагаем обратить внимание на следующие программы:

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!