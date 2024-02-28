Обучение для Product Owner: ТОП-15 лучших курсов

В статье рассмотрим курсы, которые помогут всем желающим освоить эту профессию в онлайн-формате с обратной связью от преподавателей или кураторов и с помощью в трудоустройстве.
Последнее обновление: 29 января 2024 года.
Мы проанализировали множество курсов и подобрали самые эффективные. Предлагаем вам познакомиться с полноценными платными курсами, с подробной программой и практикой, а также с 5 бесплатными программами, на которых вы сможете познакомиться с этой специальностью и получить базовую структурированную информацию.
ТОП-7 курсов Product Owner в 2024 году
«Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом» от Skillbox — лучший курс с обратной связью от экспертов и разбором реальных задач (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Директор по продукту (CPO)» от Productstar — курс от экспертов Amazon, Yandex и Skyeng.
«Agile, Scrum, Kanban. Управление продуктом в ИТ. Повышение квалификации» от Moscow Business School — курс с подробной теоретической программой и авторскими материалами (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Управление IT-продуктом» от SkillFactory — курс в формате магистратуры с подробной программой и практикой.
«Руководитель продукта» от Русской школы управления — курс ведут действующие специалисты ведущих компаний.
«Управление IT-продуктом» от МИПО — курс, на котором студенты разбирают реальные кейсы и помощью куратора (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Подготовка к Professional Scrum Product Owner (PSPO I): курс + симулятор» от PMClub — курс с симулятором и подготовкой к сертификации от scrum.org по реальным примерам.
Онлайн-обучение Product Owner
В разделе рассмотрим онлайн-курсы по специальности продукт оунер. Вы получите поддержку преподавателя, пройдете много практики, а некоторые школы предлагают помощь в трудоустройстве. Давайте рассмотрим подробнее следующие программы.
1. Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
Научитесь эффективно управлять проектами с помощью гибких методик Agile, таких как Scrum и Kanban. Благодаря этому вы сможете успешно разрабатывать продукты любой сложности, не нарушая сроки. Курс подходит как новичкам, так и опытным руководителям проектов и собственникам бизнеса, которые хотят оптимизировать распределение ресурсов в компании.
На курсе продакт оунер вы познакомитесь с гибкими подходами Scrum и Kanban, научитесь проводить ретроспективы с командой, а также руководить созданием сложных IT-продуктов.
Вам будут предоставлены видеокейсы с разбором реальных задач команды, а практические задания помогут получить обратную связь от экспертов. Доступ ко всем материалам курса останется у вас навсегда.
Стоимость: 44 021 ₽.
Рассрочка: 3 861 ₽/мес. в рассрочку на 12 месяцев.
Продолжительность: 1 месяц.
Формат: видеоуроки + практика в личном кабинете с обратной связью.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Интерактивная платформа школы.
Обратная связь от экспертов.
Видеокейсы с разбором реальных задач команды.
Обучение по гибкому графику.
Бессрочный доступ к материалам курса.
1 год английского языка в подарок.
Помощь по всем техническим вопросам.
Обширная теоретическая программа.
Доступ в учебное комьюнити.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания по скорости проверки домашнего задания.
Другие курсы Skillbox: Профессия «Продакт-менеджер»
2. Директор по продукту (CPO) — Productstar
На курсе получите всесторонние знания в области управления командой, финансами и стратегическим планированием развития продукта, благодаря курсу, созданному опытными экспертами из таких компаний, как Amazon, Yandex и Skyeng. Вы можете выбрать ускоренный вариант обучения и получить поддержку действующего CPO в роли вашего наставника.
Этот курс предназначен для опытных специалистов, которые желают расширить свои знания и навыки в области управления. Если курс вам не подойдет, сможете обменять его. Школа помогает с трудоустройством.
Стоимость: от 129 600 ₽.
Рассрочка: от 6 000 ₽/мес. на 24 платежа.
Продолжительность: 5 месяцев.
Формат: видеоуроки + практика.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в трудоустройстве.
Подробная теоретическая программа.
Доступ к комьюнити продактов.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Индивидуальные встречи с ментором, в зависимости от тарифа.
Поддержка менторами при прохождении курса.
Опытные преподаватели-практики.
Можно пройти ускоренное обучение.
Недостатки школы:
В отзывах есть нарекания по скорости проверки домашнего задания.
3. Agile, Scrum, Kanban. Управление продуктом в ИТ. Повышение квалификации — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% (суммируется с другими акциями школы).
После прохождения курса product owner получите новые методы постановки задач, которые позволят повысить производительность команды и качество взаимодействия между участниками проекта. Кроме того, сможете снизить затраты на запуск проекта, прохождение циклов и издержки коммуникации со стейкхолдерами.
Вам будут предоставлены аналитические инструменты для проверки гипотез и тестирования продукта, а также научитесь отслеживать изменения на рынке, внутри компании и в требованиях заказчика.
Курс рассчитан на 2 дня. В стоимость семинара входит комплект электронных авторских материалов, а также участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.
Стоимость: 31 365 ₽.
Рассрочка: от 1 538 ₽/мес.
Продолжительность: 2 дня.
Формат: семинар.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Особенности и преимущества школы:
Топовые специалисты.
По всем вопросам можно проконсультироваться с менеджером.
Участие в закрытом Бизнес-клубе Moscow Business School.
Есть система скидок и рассрочки.
Комплект электронных авторских материалов входит в стоимость программы.
Возможность обучаться не только онлайн, но и очно в Москве и Алматы.
Возможность пройти обучение как индивидуально, так и в корпоративном формате.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
4. Управление IT-продуктом — SkillFactory
Курс Магистра МФТИ и Skillfactory по Business Informatics представляет системный и фундаментальный подход к образованию. Преподаватели из МФТИ являются представителями таких организаций, как «Тинькофф», «Сбер», VK, «СитиДрайв», Банка России, Faberlic, Unicorn Search и других. По окончании программы освоите необходимые инструменты, сформируете продуктовое мышление, улучшите стратегическое видение и деловой подход.
Курс продакт оунер проходит по гибкому графику с комфортной нагрузкой. За время обучения получите практический опыт, обучаясь на реальных задачах.
Стоимость: от 228 000 ₽/семестр.
Рассрочка: от 456 ₽/мес. с образовательным кредитом.
Продолжительность: 2 года.
Формат: онлайн-занятия + практика + 10 кейсов в портфолио.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом очной магистратуры МФТИ.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в трудоустройстве от Центра карьеры.
2 года подробной практической и теоретической работы.
Преподаватели — сотрудники ведущих российских организаций.
Несколько удобных вариантов оплаты на выбор.
Отсрочка от армии на время обучения.
Поступить возможно без технического образования, по вступительным испытаниям.
Обучение по гибкому графику в комфортных условиях.
Недостатки школы:
В отзывах пишут, что новичкам в данной сфере сложно обучаться на курсе.
5. Руководитель продукта — Русская школа управления
На курсе product owner вас ожидает увлекательное погружение в мир проектного менеджмента, где вы освоите навыки по формированию документов для планирования и контроля проекта, освоите методологии Agile и научитесь организовывать работу по Scrum.
Вы умело сможете определять методами приоритизации требований к продукту, строить roadmap продукта, использовать инструменты для прототипирования, и анализировать рынок и конкурентов. Это позволит вам стать настоящим гуру в области управления проектами и продуктовым менеджментом!
Стоимость: 71 700 ₽.
Рассрочка: есть, по запросу.
Продолжительность: 5 дней.
Формат: онлайн-трансляции.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: документ об образовании установленного государством образца.
Особенности и преимущества школы:
Можно построить индивидуальный трек обучения.
Можно смотреть лекции онлайн или в записи.
Можно пройти бесплатный пробный урок.
Участники курса получат работающие инструменты для решения реальных бизнес-задач.
Вам расскажут про актуальные на 2024 год антикризисные методики.
На курсе представлены практикумы.
Недостатки школы:
Доступ к материалам курса ограничен.
В отзывах люди недовольны стилем обучения некоторых преподавателей.
6. Управление IT-продуктом — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10%.
Образовательные программы в институте МИПО нацелены на то, чтобы вы овладели навыками улучшения качества продукта и эффективного управления разработчиками командами.
Из курса узнаете, как проводить исследование рынка и формировать ценностное предложение, как ставить цели и мотивировать сотрудников, как внедрять новые стратегии развития продукта и многое другое.
Важно отметить, что все обучающие программы разработаны и проводятся опытными практикующими экспертами, а полученные вами документы официально внесены в Федеральный реестр ФИС-ФРДО, что обеспечивает их признание и котировку на мировом уровне!
Стоимость: 37 900 ₽.
Рассрочка: 3 200 ₽/мес. на 12 месяцев.
Продолжительность: 11 месяцев.
Формат: онлайн-вебинары + разборы реальных кейсов + дополнительные материалы + помощь куратора + практический материал от преподавателя.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом.
Особенности и преимущества школы:
Общение с одногруппниками в чатах.
Онлайн-вебинары с возможностью повторного просмотра.
Обилие дополнительных полезных материалов.
Реальные кейсы.
Практические упражнения от преподавателя.
Тестирование после каждой дисциплины.
Только актуальный контент.
Все специалисты — эксперты в своей области.
Беспроцентная рассрочка.
Курс подходит для новичков.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
7. Подготовка к Professional Scrum Product Owner (PSPO I): курс + симулятор — PMClub
Курс для изучения Scrum с точки зрения владельца продукта и подготовки к сертификации от scrum.org. Программа рассчитана на 3 недели, включает 32 урока и 354 теста для отработки навыков. Виртуальный симулятор соответствует экзамену 2021 года. Приобретая курс, вы получаете ежегодный доступ ко всем материалам.
Платформа unbored.training предоставляет возможность изучения в удобное время и с любого устройства, обладающего браузером. Автор этого курса является выдающимся специалистом в области управления проектами.
Стоимость: 15 000 ₽.
Рассрочка: 2 500 ₽/мес. в рассрочку на полгода.
Продолжительность: 3 недели, можно проходить в своем темпе.
Формат: видеоуроки + тесты + теоретические материалы.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Курс для продакт оунеров– интенсивная программа обучения, предусматривающая всего 3 недели обучения.
Автор курса обладает более чем 20-летним опытом работы в данной сфере.
Осуществляется на онлайн-платформе, что позволяет каждому обучающемуся выбирать свой темп изучения.
Доступ к материалам курса предоставляется в течение одного года.
Гарантия полного возврата средств действует в течение 14 дней, чтобы каждый студент мог убедиться в качестве обучения.
Есть возможность связаться с автором курса для получения дополнительной поддержки и консультаций.
Курс адаптирован для новичков, что делает его доступным для широкой аудитории.
Недостатки школы:
Если вы захотите проходить экзамен, его нужно будет оплачивать отдельно.
Нет онлайн-вебинаров.
8. Product Owner в edtech — Академия iSpring
На курсе предстоит анализировать данные в системах аналитики и основывать на них свои стратегические решения. Получите обратную связь и поддержку от бадди, опытных продактов, Agile-коучей, стейкхолдеров и преподавателей. Вашим заданием будет создание образовательного продукта, опираясь на тщательные исследования и анализ предпочтений целевой аудитории.
Благодаря обучению на реальных кейсах вы познакомитесь с тем, как разработать сильный образовательный продукт. Онлайн-лекции будут проходить еженедельно, предоставляя возможность общаться с преподавателями в прямом эфире и просматривать записи в удобное для вас время прямо из личного кабинета.
Стоимость: 120 000 ₽.
Рассрочка: 12 500 ₽ в месяц при рассрочке на полгода.
Продолжительность: 3,5 месяца.
Формат: видеоуроки + практика + обратная связь от наставника.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Возможность получить проект от партнеров Академии iSpring.
Добавьте в свое портфолио проект, который заключается в разработке программы обучения, соответствующей вашим задачам.
Помощь с трудоустройством.
Автор курса — продакт-менеджер в Edtech и создатель корпоративного университета IDS Borjomi Russia.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
9. Владелец продукта. Краткий курс выживания — ScrumTrek
Для тех, кто стремится разобраться в роли продакта и его обязанностях, а также желает улучшить процесс разработки продуктов, предлагается возможность получения международного сертификата ICP-APO через освоение программы обучения.
В рамках программы погрузитесь в различия между Product Owner и Product Manager, изучите методы исследования пользователей продукта, научитесь определять зоны ответственности.
Программа курса включает в себя аспекты управления ценностью продукта, создания коммуникационной карты для продукта, разработки vision и roadmap продукта, а также использования метрик в продуктовой деятельности и регулярной проверки гипотез.
Стоимость: 51 000 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 2 дня.
Формат: интерактивные занятия через Zoom.
Домашние задания: нет.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Всего 2 дня обучения с доступом из любой точки мира.
Автор программы — опытный практик с большим опытом повышения эффективности бизнеса с помощью Agile и Lean.
Подробная теоретическая и практическая база.
На тренинге вы познакомитесь с большим количеством инструментов.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
10. Школа владельца продукта — ScrumTrek
В курс владелец продукта включено 6 занятий, из которых вы узнаете о базовых понятиях продуктового подхода, сформируете видение продукта, разберетесь с инструментами исследования клиента и многим другим. Вы получите обратную связь и поддержку по всем вопросам. На каждом очном занятии команда анализирует реальные кейсы продуктов и бизнеса, чтобы лучше понять, как применять продуктовые методики и инструменты.
Курс проходит раз в неделю. Тренеры проверяют домашнее задание и дают обратную связь. При сдаче домашних заданий и экзамена студент получает сертификат.
Стоимость: 87 000 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 6 недель.
Формат: интерактивный тренинг.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Обучение через платформу Zoom с включенной камерой.
Курс ведут 2 топовых эксперта.
Обучение возможно из любой точки мира.
Всего 6 недель интерактива.
Обратная связь по домашним заданиям от тренера.
Работа с реальными кейсами.
Есть система скидок.
Недостатки школы:
Не обнаружены.
11. Основы бизнес-анализа и разработки требований в Agile — Systems Еducation
Обучающий курс от Systems Education предлагает вам уникальные инсайты в мир структурированного планирования. Здесь вы узнаете, как разбивать проект на небольшие, управляемые спринтами этапы и определять приоритетные задачи.
Пройдя обучение, освоите эффективные методики планирования, что впоследствии позволит вам значительно уменьшить сроки доставки готового продукта на рынок.
Помимо самого курса, на сайте вас ожидает доступ к качественной литературе, которая представляет собой неоценимый ресурс для тех, кто интересуется методикой Agile.
Стоимость: 19 000 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: вне уточняется.
Формат: вебинары.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Групповое обучение предполагает от 6 до 12 участников.
В курс включена дополнительная литература для учащихся.
Покупая тренинг, вы получаете пожизненный доступ ко всем материалам курса.
Недостатки школы:
Для обучения желательно иметь базовое понимание Agile и Scrum для успешного освоения материала.
Бесплатные курсы для владельца продукта
В данном разделе рассмотрим бесплатные программы, которые подойдут для знакомства с профессией. На курсах вам дадут базовую структурированную информацию, которая подойдет для новичков. Рассмотрим детальнее следующие курсы.
Тест для оценки навыков в управлении продуктом от GoPractice (тест на определение сильных и слабых сторон, после чего вы получите персональный план развития, доступ после регистрации).
Основы product-менеджмента за 3 дня от Skillbox (интенсив состоит из 3 уроков, курс ведет исполнительный директор «Дивизион Салют» в Сбере, подходит новичкам, без сертификата, доступ после регистрации).
Профессия Product Owner Полный Курс от Andreya Borysenko (видеокурс на платформе Youtube, продолжительностью 53 минуты).
Product owner как драйвер продуктовой и цифровой трансформации от Neuromap. Tech (видеоурок на платформе Youtube продолжительностью 5 минут).
Роль Владелец ИТ-продукта от Кира Ященко (видеоурок на платформе Youtube продолжительностью 15 минут на тему Product Owner IT-продукта).
Как мы отбирали курсы для статьи про продакт оунеров
При отборе курса обычно учитывается несколько важных критериев, которые помогают определить, какой курс лучше подойдет для данной статьи. В этой подборке мы опирались на следующие критерии выбора программ:
Авторитетность платформы: важно выбирать курсы с платформ, которые специализируются на образовании и предлагают подробное содержание.
Квалификация инструкторов: при выборе курса полезно узнать, кто является инструктором. Имеет ли он опыт работы как Product Owner, является ли экспертом в данной области и имеет ли сертификаты или аккредитации.
Содержание курса: важно изучить содержание курса и убедиться, что оно покрывает все основные аспекты роли Product Owner, включая управление продуктами, работы с командой разработки, управление требованиями и т.д.
Отзывы и рейтинг: отзывы других учащихся могут быть очень полезными. Они могут дать представление о том, насколько хорошо курс соответствует ожиданиям, качеству содержания и способности инструктора доносить информацию до слушателей.
Сертификация или аккредитация: наличие сертификата или аккредитации курса может быть важным фактором, особенно если статья нацелена на представление профессиональной области.
Помощь в трудоустройстве: мы учитывали, оказывают ли помощь в трудоустройстве или гарантирую его, а также как это организовывают.
Лицензия на оказание образовательных услуг: мы обращаем внимание, есть ли у школы образовательная лицензия и можно ли оформить налоговый вычет
Заключение
Профессия Product Owner является актуальной в современном мире, так как все больше компаний стремятся создавать инновационные продукты и сервисы, которые удовлетворят потребности своих пользователей. Однако, чтобы успешно разрабатывать продукты, необходимо иметь хорошие знания и навыки в области управления продуктом, а именно владеть методиками исследования пользователей, уметь составлять и приоритизировать бэклог продукта, определять зоны ответственности и многое другое. Именно этими задачами занимается Product Owner.
Выбирая курсы, необходимо убедиться, что школа имеет хорошую репутацию, тренеры являются квалифицированными специалистами в области управления продуктом, курс покрывает все необходимые темы и методики, формат обучения соответствует вашим потребностям, а стоимость соответствует качеству курса. А мы предлагаем обратить внимание на следующие программы:
Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом от Skillbox — один из топовых образовательных курсов, предлагающий глубокую обратную связь от опытных экспертов;
Директор по продукту (CPO) от Productstar — обучающая программа, проводимая специалистами из компаний Amazon, Yandex и Skyeng;
Agile, Scrum, Kanban. Управление продуктом в ИТ. Повышение квалификации от Moscow Business School — курс с глубокой теоретической основой и уникальными учебными материалами.
Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!
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