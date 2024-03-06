ТОП-15 курсов по обучению торговле на фондовом рынке в 2024 году

Трейдинг на фондовых рынках выгодно для новичков по причине низкого порога входа и возможности защитить деньги от инфляции. При этом сейчас для россиян сложилась уникальная ситуация, когда заниматься инвестициями можно с минимальными рисками. И это будет приносить намного больше прибыли, чем депозиты.

Но чтобы не прогореть, нужно знать принципы работы на биржах. Поэтому мы сделали подборку онлайн-курсов по трейдингу от лучших российских инвесторов. Вы сможете не только получить фундаментальную теоретическую базу, но и практиковаться на реальных примерах под руководством трейдеров, которые будут вас направлять на старте.

Если сомневаетесь, стоит ли начинать, есть варианты бесплатного обучения, а также возможность вернуть деньги, если курс по обучению биржевой торговле не подойдет.

ТОП-7 лучших курсов по трейдингу

Обучение биржевой торговле

Ниже представлены онлайн-курсы по трейдингу, которые помогут вам изучить особенности на фондовых рынках, пройти практику под руководством опытных экспертов и получить дополнительные выгоды в виде бонусов и подарков. Например, чат в телеграм-канале, где трейдеры дают сигналы о выгодных сделках.

1. Академия Трейдинга — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Перед стартом обучения вы можете получить бесплатную консультацию от эксперта курса, а также получить 3-дневный доступ к учебной программе. Это поможет принять решение о покупке курса по трейдингу, на котором вы изучите особенности биржевой торговли, правила проведения технического анализа и работу с криптовалютами.

Вас ждет более 60 часов практики на реальных кейсах из опыта трейдера, а обратную связь будете получать быстро в чате.

Стоимость: 15 400 ₽ (44 000 ₽ без скидки).

Рассрочка: 641 ₽/мес. на 24 месяца.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: вебинары, видеоуроки, кейсы, практические задания, тесты.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат, международный диплом.

Особенности и преимущества:

Возможен асинхронный формат обучения.

Бесплатный полный доступ на 3 дня.

Бонусные модули по работе в Excel.

Бессрочный доступ к материалам.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Помощь с трудоустройством для лучших студентов.

Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Недостатки:

Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.

Разное качество лекций.

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2. Разумный трейдер — Школа практического инвестирования

Вы пройдете 3 ступени обучения, во время которых освоите торговую стратегию трейдинга с доходностью до 100%, изучите психологию трейдинга, торговлю на фьючерсах, а также будете участвовать в мастер-группах. На них вы вместе с профессионалами будете анализировать графики и находить актуальные точки входа.

Вы можете пройти то количество ступеней, которое пожелаете, и освоить, например, только базовую теорию по трейдингу.

Стоимость курса: по запросу.

Рассрочка: от 4 900 ₽/мес. до 7 900 ₽/мес.

Продолжительность: 1,5–6 месяцев.

Формат: вебинары, видеоуроки, воркшопы, практические задания, реальные кейсы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Доступ к инвестиционному клубу INDEX и сделкам по портфелю на 3 месяца.

Поддержка кураторов-трейдеров в чате.

Поддержка действующего трейдера на входе и выходе из сделок на протяжении 3 месяцев после выпуска.

Развитие аналитических способностей на тренажере трейдера.

Помощь с технической — настройка торгового терминала, шаблоны настройки, готовые конспекты.

Доступ к курсу на 6, 12 и 24 месяца.

Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Недостатки:

По результатам анализа отзывов недостатков не выявлено.

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Другие курсы Школы практического инвестирования: Инвестиционный клуб Index.

На курсе по обучению биржевой торговле вы узнаете принципы работы мирового фондового рынка, различные торговые инструменты, выберете надежного брокера, начнете использовать торговый терминал и многое другое.

В конце курса по трейдингу выполните дипломный проект и в итоге сможете получать регулярный заработок вне зависимости от текущего состояния рынка.

Стоимость курса: от 29 900 ₽ до 149 000 ₽.

Рассрочка: есть.

Продолжительность: от 2 недель до 2 месяцев.

Формат: видеоуроки, практические задания, инструкции, консультации.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Доступ открывается сразу после покупки курса.

Доступ в канал Lana trade Stock с сигналами от профессиональных трейдеров на месяц.

Проверка домашних заданий лично экспертом.

Рабочая тетрадь с дополнительными материалами и углубленными заданиями.

Тьюторские консультации при покупке премиум-тарифа.

Возможность самостоятельного обучения.

Недостатки:

Нет бессрочного доступа к материалам курса.

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Вы узнаете, как работает биржа ММВБ, как выбрать хорошего брокера, что такое фьючерсы, и получите базовые практические понятия трейдинга. В итоге вы сможете использовать различные способы заработка на фондовых рынках и увеличите свой капитал.

Пройти обучение по фондовому рынку можно также очно, индивидуально или в составе корпоративной группы.

Стоимость курса: от 31 255 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 16 академических часов.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества:

Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Разнообразие форматов обучения.

Постоянная скидка на онлайн-обучение 5%.

Необходимость предоставить документ о высшем или среднем специальном образовании.

Возможность за дополнительную плату получить сертификат на английском языке.

Недостатки:

Если для обучения не набирается 2 человека для группы, то половина программы остается на самостоятельное изучение. Цена при этом не меняется.

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5. Реактивный старт на фондовом рынке — Андрей Меркулов

Мини-курс по обучению биржевой торговле является сборником промо-материалов из стартового курса Клуба инвесторов. Его можно пройти за 2-3 часа. Вы поймете, как попасть на финансовый рынок, экономить на комиссиях брокера и использовать кредитное плечо на фондовом рынке.

В бонусных материалах вы получите 2 действенных фонда недвижимости, которые платят ежемесячные дивиденды, а также способы гарантированно получать валютные кредиты на инвестиции.

Стоимость: 2 990 ₽ (9 900 ₽ без скидки).

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 7 уроков, 45 минут.

Формат: видеоуроки, инструкции, таблицы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества:

Бонусные материалы, которые позволят более уверенно чувствовать себя на старте.

Доступ к материалам на 3 месяца.

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Гарантия возврата средств в течение 14 дней.

Недостатки:

Нет бессрочного доступа к материалам.

Отказ в дальнейшем сотрудничестве со стороны школы по любым направлениям, если вы возвращаете деньги.

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6. Фондовый рынок: поиск и выбор инструментов для формирования инвестиционного портфеля — Владимир Савенок

Вас будут обучать на основании профессионального опыта преподавателя Высшей школы бизнеса МГУ, который входит в единый реестр инвестиционных советников ЦБ. Вы комплексно разберете несколько тем трейдинга: фондовые рынки, акции, инвестиционные фонды, облигации, брокеры и прочие.

Инвестировать вы начнете уже во время обучения. Кроме того, получите бонусные материалы в виде личного финансового плана и экономических циклов.

Стоимость курса: от 9 900 ₽ до 29 900 ₽ (от 33 900 ₽ до 69 900 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 2 150 ₽/мес.

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, практические задания, прямые эфиры.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества:

Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Практика занимает 75% учебного времени.

Два прямых эфира с автором курса Владимиром Савенком.

Доступ к материалам от 1 до 3 месяцев.

Разнообразие дополнительных материалов: таблицы, кейсы, полезные аналитические ресурсы, шаблоны, тесты.

Доступ к VIP-чату.

Недостатки:

Нет бессрочного доступа к материалам по трейдингу.

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7. Основы Инвестирования, как создать свою стратегию торговли на бирже — Алексей Адамович

Специалист по рынку ценных бумаг записал открытые уроки, в которых поделился своим личным опытом инвестирования. Вам расскажут, на какие вопросы вы должны ответить на старте, каковы принципы инвестирования, а также какие стратегии лучше использовать новичкам.

Также вы получите экспертные рекомендации ресурсов, блогов и других дополнительных материалов по трейдингу, с которыми нужно ознакомиться, чтобы углубить знания по теме.

Стоимость курса: 31 850 ₽ (44 500 ₽ без скидки) за расширенный пакет, или 3 500 ₽ за основной курс.

Рассрочка: есть.

Продолжительность: 14 часов видео.

Формат: видеоуроки, дополнительные материалы, практические задания.

Домашние задания: нет.

Документ об окончании: по запросу.

Особенности и преимущества:

Бессрочный доступ к материалам и его обновлениям.

Доступ в телеграм-чат.

Личная обратная связь от эксперта.

Бесплатный доступ к вводному модулю.

Бесплатный доступ на месяц к Сообществу Срединного Инвестирования, подписка на закрытые обзоры в Zoom и Telegram-чат.

Недостатки:

Нет возможности вернуть 13% стоимости курса.

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8. Как новичку заработать на бирже — Константин Сорокин

Эксперт-практик в области инвестирования поделиться с вами инструментами, которые использует лично многие годы, чтобы вы могли, используя позитивный пример, взять уверенный старт и стать брокером. Вы освоите с нуля способы торговли на фондовой бирже без риска, сможете провести грамотный анализ рынка и сформировать инвестиционный портфель.

В комплексе полученные знания помогут новичкам не допустить ошибок и уверенно развиваться в нише трейдинга.

Стоимость курса: 10 900 ₽ (21 800 ₽ без скидки).

Рассрочка: от 2 725 ₽ на 4 платежа.

Продолжительность: 3 часа 57 минут видео.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: нет.

Особенности и преимущества:

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Возможность купить курс в подарок.

Бессрочный доступ к материалам.

Сопровождение автором курса.

Разнообразие способов оплаты.

Бонусный модуль по техническому анализу.

Недостатки:

Нет документа об окончании курса.

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9. Торговля акциями и фьючерсами на российском и зарубежных рынках — Школа трейдинга

Курс по обучению биржевой торговле подойдет как начинающим трейдерам, так и опытным специалистам, которые хотят улучшить свои результаты.

После обучения вы сможете смотреть на финансовый рынок более комплексно и читать информацию сразу на нескольких таймфреймах, эффективно использовать основные торговые инструменты.

Как следствие эффективность вашей работы улучшится, а прибыль возрастет.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 11 недель.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: по запросу.

Особенности и преимущества:

Возможность посетить пробное занятие.

Возможность пройти очное обучение.

Регулярное общение с опытными трейдерами.

Практика на реальных кейсах.

Помощь во вхождении в сделки на начальном этапе.

Недостатки:

Мало информации на официальной странице курса.

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10. Деньги делают деньги — Школа Московской Биржи

Курс по трейдингу разработан экспертами Московской биржи для клиентов Сбербанка. Вас научат составлять финансовый план, оценивать различные компании по их финотчетам, находить идеальный момент для совершения сделок, выбирать брокера и многое другое.

Отдельно будет рассмотрен вопрос налогообложения и правильного заполнения деклараций.

Стоимость курса: 29 900 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 43 занятия.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, тесты.

Домашние задания: есть, с обратной связью.

Документ об окончании: по запросу.

Особенности и преимущества:

Индивидуальные консультации с экспертом биржи.

Домашние задания с проверкой.

Доступ к материалам на год.

Разнообразие дополнительных материалов: шаблоны, презентации, анкеты.

Бесплатный пробный урок на сайте.

Обратная связь от экспертов курса по учебной программе.

Недостатки:

Нет бессрочного доступа к материалам.

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Бесплатные курсы по торговле на бирже

Трейдинг, фондовые биржи и инвестирование в целом — это сложная тема для новичка. Поэтому чтобы вам было легче выбрать подходящий обучающий курс и чтобы вы могли оценить, какое направление вам больше подходит, мы сделали подборку бесплатных курсов по трейдингу.

Это отличный шанс ближе познакомиться со школой, методами преподавания и сделать первый шаг на пути инвестирования:

Как мы отбирали курсы для статьи

Чтобы вы могли получать качественное образование, мы тщательно отбираем курсы для нашей подборки. В своем выборе ориентируемся на такие факторы:

Порог входа. Все наши курсы подходят начинающим инвесторам, но и специалисты с опытом также могут узнать для себя много нового. Стоимость курса. Мы подбираем такие варианты, которые доступны простым гражданам, а если полная стоимость курса велика, для нас важно, чтобы была возможность приобрести обучение в рассрочку. Реальный результат обучения. Вы получите не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут взять уверенный старт в нише. Документ об окончании. Если вы проходите обучение под руководством экспертов, у вас остается документ, подтверждающий полученную квалификацию. При самостоятельном обучении сертификаты не предусмотрены, т.к. нет сопровождения экспертом. Экспертиза спикера. Эксперты, которые преподают на курсах, являются действующими успешными инвесторами, которые знают все подводные камни в нише и готовы поделиться знаниями с новичками. Решение проблемных ситуаций. Вы можете вернуть сумму, потраченную на обучение, в течение указанного в договоре времени, получить быструю обратную связь от кураторов, если возникают какие-то сложности. Лицензия на оказание образовательных услуг. Мы включаем в подборку школы, которые работают по лицензии, а значит, вы можете оформить налоговый вычет и вернуть 13% стоимости курса.

Итоги

Начинать свой путь в инвестировании с фондовых рынков выгодно и удобно для новичков, потому что для этого не нужно иметь большой стартовый капитал, но при грамотном подходе можно кратно увеличить исходную сумму, накопить на покупку дорогостоящего имущества и защитить капитал от инфляции.

А чтобы реализовать все поставленные цели, необходимо пройти обучение. Оно поможет уверенно войти на фондовый рынок и грамотно использовать имеющиеся финансовые инструменты инвестирования. Напомним о нескольких лучших вариантах из нашей подборки:

Академия Трейдинга от SF Education — пройдите 60-часовую практику, которая основана на реальных кейсах из опыта экспертов;

Разумный трейдер от Школы практического инвестирования — ищите удачные точки входа совместно с экспертами, используя знания психологии трейдинга;

Трейдинг. Легкий старт от LanaInvest — выберите надежного брокера и начните зарабатывать вне зависимости от состояния рынка.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!