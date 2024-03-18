ТОП-15 курсов по 1С-администрированию в 2024 году 

В этой статье рассмотрим курсы по 1С-администрированию для тех, кто хочет найти себя в сфере программирования на базе русской платформы для проектирования.

Мы подобрали топовые курсы администратора 1С, которые подойдут как новичкам, так и желающим повысить свои навыки и найти более перспективную работу.

Последнее обновление: 15 февраля 2024 года.

Мы предлагаем вам ознакомиться с полноценными платными программами по 1С для системных администраторов, после которых вы получите официальный диплом и сможете приступить к поиску работы, а также с бесплатными курсами, если вы только планируете ознакомиться со специальностью.

ТОП-5 лучших курсов администратора 1С

Онлайн-курсы 1С для программистов и системных администраторов

В этом разделе рассмотрим курсы с обилием практики и обратной связью. Вы изучите основы 1С-администрирования и сможете приступить к трудоустройству сразу после окончания программы. Рассмотрим подробнее следующие курсы 1С для системных администраторов и программистов.

1. Администрирование 1С — углубленное изучение — Courses 1c

Цель курса по 1С-администрированию — разработать полное представление о компетенции администратора и возможностях «1С:Предприятие 8» для эффективного управления приложениями и базами данных. Ориентирован на практическое обучение, где концепции и навыки учатся через применение на примере работы администратора.

Понимание контекста применения полученных знаний по основам администрирования 1С является ключевым для успешного использования их на практике.

Обучение проходит по расписанию. Ведет опытный специалист в сфере разработки свыше 20 лет. Программа рассчитана на углубленное обучение, что является следующей ступенью после базового освоения 1С-администрирования .

Стоимость: от 2 100 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: от 90 дней.

Формат: видеоуроки + тестирование.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Выдается электронная книга по курсу.

Подробная теоретическая база.

Преподаватель имеет опыт свыше 20 лет.

Есть демоверсия курса для ознакомления.

Общение с преподавателем происходит по электронной почте.

Недостатки школы:

Нет живой обратной связи от преподавателя.

Ограниченный доступ к материалам курса.

Расписание ограничено определенными днями.

Посмотреть программу курса

По окончании курса вы освоите основы администрирования системы «1С: Предприятие 8.3» на платформе Windows. Приобретете опыт программирования, установки программного обеспечения, настройки серверов безопасности, обеспечите поддержку баз данных и эффективное управление системой 1С:Предприятие.

Этот обучающий курс системного администратора 1С предназначен для изучения популярной в России ERP-системы «1С: Предприятие» и подготовки специалистов к роли «Администратор 1С» в организациях, использующих данное ПО.

Рассчитан на 32 часа, а также на 16 часов самостоятельного обучения.

Стоимость: 30 990 ₽.

Рассрочка: от 1 654 ₽/месяц.

Продолжительность: 32 часа.

Формат: онлайн-занятия + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: свидетельство, сертификат.

Особенности и преимущества школы:

После окончания курса у вас есть неделя, чтобы воспользоваться бесплатной попыткой тестирования на «1С:Профессионал».

Подробная теоретическая программа.

Ведет сертифицированный специалист в области системной аналитики.

По завершении курса вам предоставляется электронное удостоверение в формате 1С стандартного образца.

По завершении обучения проводится итоговая аттестация.

Недостатки школы:

Доступ к материалам только на время обучения, лекции представлены в онлайн-формате.

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3. Основы 1С администрирования — Инфостарт

На курсе вы освоите обязанности администратора 1С, включая установку, обновление и создание резервных копий баз данных, работу с конфигурациями 1С, а также настройку прав пользователей и многое другое. Вы узнаете, какие задачи по администрированию 1С можно выполнить самостоятельно, а когда стоит обратиться за помощью.

Вы будете знать, где можно действовать независимо, а где лучше не вмешиваться. Для выполнения практических заданий вам понадобятся только учебная платформа 1С:Предприятие 8 и ОС Windows.

Необходимый уровень знаний по 1С-администрированию для прохождения курса минимален. По окончании обучения вы получите удостоверение Учебного центра №1 о повышении квалификации.

Стоимость: 2 100 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: 2 дня.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: не уточняется.

Документ об окончании: удостоверение Учебного центра №1.

Особенности и преимущества школы:

Рассчитан на короткие сроки.

Есть возможность пройти онлайн-обучение с преподавателем.

Подробная программа обучения.

Курс рассчитан на всех желающих, кому необходимы знания и навыки администратора 1С.

Недостатки школы:

Нет подробной обратной связи от преподавателя на видеокурсе.

Посмотреть программу курса

Во время обучения на виртуальных машинах слушатели приобретают навыки управления системой 1С:Предприятие 8, подбора серверного оборудования, установки и настройки различных аспектов, включая СУБД, серверные и клиентские приложения, программирования. Все навыки администратора 1С можно получить всего за 32 часа. Преподавателями выступают практикующие эксперты с большим опытом администрирования 1С.

Обучение построено по сертифицированным методическим материалам 1С. Программа состоит из 6 блоков. Перед приобретением можно бесплатно проконсультироваться. Занятия проходят в прямом эфире с преподавателем.

Стоимость: 19 100 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: 32 академических часа.

Формат: онлайн-занятия с преподавателем + практика.

Домашние задания: не уточняется.

Документ об окончании: свидетельство и методическое пособие 1С.

Особенности и преимущества школы:

Занятия проходят в онлайн-формате.

Курс занимает всего 32 академических часа.

Доступ к учебной базе в облаке.

Свидетельство и методическое пособие 1С высылается почтой или курьером.

Преподаватели являются сертифицированными специалистами.

Расписание формируется по мере набора групп.

Недостатки школы:

В отзывах есть жалобы на работу организаторов.

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После завершения обучения на администратора 1С вы сможете осуществлять основные задачи, включая установку, обновление и резервное копирование баз данных. Также вы научитесь работать с конфигурациями 1С, настраивать права доступа пользователей и переносить их на другие базы данных.

Вы примите участие в двух практических вебинарах с преподавателем, после чего получите доступ к записям занятий курса на 90 дней. После прохождения тестирования для подготовки к экзамену «1С:Профессионал по администрированию» вы получите удостоверение от компании 1С, подтверждающее ваши полученные компетенции.

Стоимость: 2 900 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: 2 дня.

Формат: онлайн-занятия + просмотр записей курса.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение фирмы «1С».

Особенности и преимущества школы:

Есть онлайн-занятия с преподавателем.

Доступ к материалам курса на 90 дней.

Подробная теоретическая программа.

Рассчитан на начинающих специалистов.

Недостатки школы:

Расписание курса фиксированное.

Имеет ограниченное время доступа.

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Курс 1С для программистов и системных администраторов ведет технический эксперт из ГК «СофтБаланс» — Лев Отинов. Он имеет обширный опыт в администрировании 1С:Предприятие начиная с 2003 года.

Этот курс нацелен на сотрудников фирм-франчайзи, занимающихся администрированием информационных сетей, системных администраторов ИТ-подразделений, а также на специалистов служб сопровождения сервисных компаний и технической поддержки.

Студенты курса углубляются в установку и настройку СУБД MS SQL 2000, Postgree SQL, IBM DB2, варианты установки системы 1С:Предприятие 8 и прикладных решений. Продолжительность курса 1С-администрирование составляет 8 занятий или 32 часа.

Стоимость: 23 900 ₽.

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: 32 академических часа. (8 занятий).

Формат: теория + практика.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: свидетельства о прохождении курса.

Особенности и преимущества школы:

Подробная теоретическая база.

Практика выполняется вместе с преподавателем.

Ведет опытный специалист и программа является авторской.

Предназначен для специалистов, использующих данную систему в работе.

Рассчитан на короткий промежуток времени.

Недостатки школы:

Не обнаружены.

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7. Администрирование 1С для начинающих — 1C:Учебный центр №1

На курсе администратор 1С вы узнаете, какие задачи в области администрирования можно выполнить самостоятельно, а когда лучше обратиться за помощью к профессионалам из фирмы-франчайзи 1С. Для выполнения практических задач вам понадобится только учебная платформа 1С:Предприятие 8 и операционная система Windows. Требования к уровню знаний для успешного прохождения курса будут минимальными.

В процессе обучения основам администрирования 1С вы приобретете навыки профессионального администратора 1С — настройка, обновление и резервное копирование баз данных, организация прав доступа пользователей и многое другое будет в вашем арсенале.

Доступ к материалам открыт на 90 дней и всего представлено 6 часов видеоматериалов. Вы выполните тестирование для подготовки к 1С:Профессионал по администрированию.

Стоимость: от 2 100 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: доступ на 90 дней.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: не уточняется.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Общение с преподавателем происходит по почте.

Подробная теоретическая база.

Тест для подготовки к 1С:Профессионал по администрированию.

Есть возможность пройти онлайн-обучение.

Курс ведет профессионал с большим опытом преподавания 1С.

Недостатки школы:

Доступ к материалам курса ограничен.

Посмотреть программу курса

Курс по 1С-администрированию состоит из 8 модулей, из которых вы узнаете основы 1С:Предприятие 8, какие используются инструменты администрирования информационной базы, основы многопользовательской работы с файловыми информационными базами, а также работа с 1С не в ОС Windows и многое другое.

Ведет специалист с более чем 16-летним опытом в администрировании. Для успешного прохождения курса администратора 1С необходимы знания и навыки продвинутого пользователя macOS и Windows, опыт работы с командной строкой/PowerShell, а также опыт работы на пользовательском уровне в 1С.

Стоимость: 14 700 ₽ (без скидки 17 700 ₽).

Рассрочка: по запросу.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат о прохождении обучения.

Особенности и преимущества школы:

Подробная программа обучения всего на 31 час видеоуроков.

4 месяца поддержки и ответов на вопросы.

Доступ к материалам курса навсегда.

Ведет эксперт с большим опытом.

В течение 60 дней вы можете отказать от курса и вернуть деньги.

Недостатки школы:

Нет обратной связи от преподавателя.

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9. Администрирование 1С для начинающих — Scloud

В процессе обучения вы познакомитесь с ролью администратора 1С, освоите установку, обновление и резервное копирование баз данных, настройку прав доступа пользователей и другие аспекты программирования. Этот курс 1С для системных администраторов поможет вам экономить время и деньги, выполняя простые задачи по администрированию программы самостоятельно, понимать язык разработчиков и системных администраторов, получить базовые навыки администрирования 1С.

Вам будет открыт доступ на 90 дней. Всего курс состоит из 6 часов видеоурок, а также тест для подготовки 1С: Профессионал. Общение с преподавателем происходит по почте.

Стоимость: от 2 100 ₽.

Рассрочка: отсутствуе.т

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки + тестирование.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Можно приобрести онлайн-занятия, где можно пообщаться вживую с преподавателем.

Занятия рассчитаны на 2 дня по объему.

Общение с преподавателем по электронной почте.

Много практических заданий.

Недостатки школы:

Ограниченный доступ к материалам курса.

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Курс по 1С-администрированию ориентирован на партнеров и пользователей, желающих освоить практические навыки работы с «1С:Документооборот», где студенты узнают, как разворачивать системы 1С:Документооборот, подготавливать документы по шаблону, вести работу с входящей и исходящей документацией, организовывать бизнес-процессы, использовать сканирование, штрихкодирование и распознавание документов, а также настраивать рабочее пространство для повышения эффективности.

Курс ведет специалист с опытом по внедрению СЭД 1С:Документооборот более 10 лет. После завершения курса администратора 1С вам будет выдан сертификат от Центра обучения 1С.

Стоимость: 16 500 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: 20 часов работы онлайн (+ видео на 90 дней).

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: сертификат от Центра обучения 1С.

Особенности и преимущества школы:

Электронная книга к курсу в подарок.

Общение с преподавателем в режиме реального времени.

Подробная теоретическая и практическая программы.

Преподаватель является опытным специалистом.

Недостатки школы:

Обучение по будням.

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Бесплатные курсы по администрированию 1С

В этом разделе рассмотрим бесплатные курсы по 1С-администрированию. Если вы пока не готовы к полноценному обучению на платных курсах, то предлагаем ознакомиться с бесплатными программами с базовой структурированной информацией для новичков.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов по 1С-администрированию мы опирались на множество факторов, чтобы подобрать топовые курсы по всем аспектам. Давайте рассмотрим, на какие именно критерии мы опирались:

Порог входа на курс. Определение уровня: с нуля, для middle-специалистов, для руководителя. Это важно, чтобы учебный материал соответствовал уровню подготовки слушателя.

Стоимость курса. Информация о полной стоимости курса и возможности оплаты в рассрочку. Это позволяет оценить финансовые затраты и выбрать оптимальный вариант оплаты.

Бесплатный ознакомительный контент. Наличие бесплатных материалов для знакомства с содержанием курса, таких как первая лекция или вебинар со спикером. Это помогает оценить соответствие ожиданиям и потребностям.

Формат обучения и обратная связь . Определение формата обучения (онлайн или офлайн) и доступных форм обратной связи (вебинары, разбор от ментора, текстовый фидбэк, разбор ошибок на живых встречах). Это важно для комфортного прохождения курса и эффективного обучения.

Реальный результат обучения. Ожидаемые конкурентные навыки и возможность создания портфолио после завершения курса. Важно, чтобы обучение привело к конкретным результатам и улучшило профессиональные навыки.

Документ об окончании. Наличие сертификата или диплома государственного образца по окончании курса. Это важно для подтверждения полученных знаний и навыков.

Репутация школы и отзывы выпускников. Оценка репутации учебного заведения и обзор отзывов выпускников, если доступны. Это позволяет оценить качество обучения и уровень удовлетворенности студентов.

Решение проблемных ситуаций. Информация о возможности решения проблемных ситуаций, таких как возврат денег или перенос обучения. Важно, чтобы учебное заведение было готово поддержать студентов в любых ситуациях.

При выборе курсов для статьи по 1С-администрированию, учитывались вышеперечисленные критерии, чтобы обеспечить читателям информацию о качественных и эффективных образовательных программах.

Что входит в задачи администратора 1С

Администратор 1С отвечает за установку, конфигурирование и поддержку информационных систем на платформе 1С. Это включает в себя создание пользователей, управление правами доступа, настройку отчетов, резервное копирование данных, обновление программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, мониторинг производительности и решение проблем с базой данных. Также администратор обеспечивает работоспособность и надежность системы, проводит обучение пользователей, анализирует и оптимизирует процессы работы с использованием продуктов 1С.

Итоги

Для выбора курсов по 1С-администрированию в первую очередь следует обратить внимание на аккредитацию учебного заведения, рейтинг и отзывы о курсах, квалификацию преподавателей, программу обучения и доступность практических занятий.

Также стоит учитывать стоимость обучения, формат (онлайн или офлайн) и возможность получения сертификата по завершении курса. При выборе курсов по 1С-администрированию также полезно обратить внимание на длительность программы и наличие дополнительных материалов для самостоятельного изучения. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы:

Администрирование 1С — углубленное изучение от Courses 1c — с углубленным акцентом на практические навыки;

Администрирование системы 1С:Предприятие 8.3 от Специалиста — курс, позволяющий освоить процессы установки и обновления клиентских приложений «1С: Предприятие 8.3».

Основы 1С администрирования от Инфостарт — курс, представленный преподавателем-методистом компании «1С».

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!