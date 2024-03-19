Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике

Мы сделали подборку курсов по 1С-аналитике, которые помогут вам освоить профессию с нуля и найти работу уже во время обучения. Ниже есть варианты, которые позволяют оформить налоговый вычет, предоставляют различные тарифы и форматы обучения, а также выдают сертификаты 1С, что гарантирует качество получаемых знаний.
ТОП-5 курсов по 1С-аналитике в 2024 году
Профессия «Аналитик 1С» от Skillbox — пройдите онлайн-обучение на аналитика 1С, разработанное совместно с крупнейшей консалтинговой группой России, и практикуйтесь на реальных кейсах из бизнеса (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии).
«1C-аналитик: старт в профессии» от Нетологии — научитесь автоматизировать управленческие процессы и получите помощь в трудоустройстве (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Аналитика 1С» от CORS Academy — пройдите флагманский курс школы, составленный 50 экспертами-практиками, и учитесь в условиях, приближенных к реальной работе.
«1С‑аналитик» от Яндекс Практикум — начните учиться бесплатно и получайте обратную связь от практикующих аналитиков и экспертов.
«1C-аналитик: расширенный курс» от Нетологии — освойте новую профессию 1с аналитик на уровне middle-специалиста и начните работать уже через 4 месяца (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
Онлайн-курсы для обучения аналитиков 1С
Ниже мы собрали онлайн-курсы консультанта-аналитика 1С, пройдя которые вы комплексно освоите 1С-аналитику, выполните практические задания, основанные на реальных кейсах и наполните резюме, которое поможет в трудоустройстве.
1. Профессия «Аналитик 1С» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.
На обучении аналитика 1с вы научитесь проводить бриф заказчика, чтобы правильно определять особенности компании. Также освоите настройку интерфейса программы под конкретные запросы, создание аналитических отчетов, проведение опытно-промышленной эксплуатации и прочее.
За время обучения на системного аналитика 1С вы выполните более 60 практических заданий, основанных на реальных бизнес-кейсах. Это поможет глубже окунуться в специальность и успешно найти работу. А сотрудники школы помогут составить резюме и откроют доступ к партнерским вакансиям.
Стоимость: по запросу.
Рассрочка: от 4 354 ₽/мес. (от 7 257 ₽/мес. без скидки) на 24 месяца.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат школы, свидетельство 1С.
Особенности и преимущества школы:
Бессрочный доступ к материалам.
Практика на реальных кейсах.
Индивидуальная поддержка HR-специалиста.
Собственная обучающая платформа.
Бессрочный доступ в телеграм-чат.
Доступ к курсу английского языка по промокодам на год.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Недостатки школы:
Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.
Излишняя настойчивость клиентской службы.
Другие курсы Skillbox: Основы аналитики 1C.
2. 1C-аналитик: старт в профессии — Нетология
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Вы будете учиться от простого к сложному. Сначала освоите типовые конфигурации и теорию работы с 1С, а после — начнете внедрять автоматизацию отчетов, анализировать требования заказчика, настраивать самую востребованную на рынке конфигурацию «1С:ERP» и прочее. Практиковаться будете на реальных кейсах.
На обучении аналитика 1с erp вы будете получать развернутую обратную связь от экспертов в различных форматах: видеозаписи, аудиосообщения, текстовые ответы. Также вы можете скачать учебные материалы и учиться даже без доступа к интернету.
Стоимость: 102 600 ₽ (180 000 ₽ без скидки).
Рассрочка: от 3 000 ₽/мес. (от 5 000 ₽/мес. без скидки) на 36 месяцев.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары, дополнительные материалы, воркшопы.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство 1С.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в трудоустройстве или поиске места стажировки.
Сертифицирован проектом 1С «Центры сертифицированного обучения».
Четыре проекта для портфолио.
Бесплатный доступ к «1С:ИТС» — базе знаний с полезными материалами по программе 1С.
Возможность обучаться через мобильное приложение и загружать с телефона домашние задания.
Организация корпоративного обучения.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Недостатки школы:
Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.
3. Аналитика 1С — CORS Academy
На курсе 1с аналитика вы прокачаете не только хард скиллс для работы: интеграцию систем, основы программирования, инструментарий бизнес-аналитика и прочее. Но также улучшите софт скиллс: умение ставить техзадание, знание делового этикета, тайм-менеджмента, управление конфликтами.
Обучение на 1С аналитика вы будете проходить по смешанной системе, совмещая индивидуальное, групповое и самостоятельное изучение материала.
Стоимость: от 102 200 ₽ до 346 000 ₽.
Рассрочка: от 14 546 ₽/мес. до 46 246 ₽/мес. на 12 месяцев.
Продолжительность: 12 недель.
Формат: видеоуроки, практические задания, кейсы, дополнительные материалы, тесты.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство 1С, сертификат школы.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в стажировке и трудоустройстве.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Доступ в закрытый чат и форум со студентами и преподавателями.
Программа регулярно обновляется.
Доступ к системе пошагового обучения в LMS портале Moodle от 4 до 12 месяцев.
Бесплатные дополнительные онлайн-тренинги в некоторых тарифах.
Бесплатные вводные вебинары.
Недостатки школы:
Большой объем информации для такой продолжительности обучения: есть нарекания в отзывах.
4. 1С‑аналитик — Яндекс Практикум
За время обучения на аналитика 1С вы выполните 9 практических работ и пополните портфолио 4 проектами. Также научитесь анализировать бизнес-процессы, работать с типовыми конфигурациями и новыми решениями, презентовать обновленные бизнес-процессы заказчикам.
Получить помощь в стажировке можно после успешного прохождения всех тестовых заданий и посещения 80% воркшопов.
Стоимость: 112 700 ₽.
Рассрочка: от 15 500 ₽/мес. на 8 месяцев.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дополнительные материалы, воркшопы.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в трудоустройстве и стажировке.
Программа составлена в 2023 году на основе требования реальных вакансий.
Бессрочный доступ к материалам.
Помощь искусственного интеллекта YandexGPT во время учебы.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Возможность заморозить обучение.
Недостатки школы:
Нет выдачи сертификата 1С после освоения программы.
5. 1C-аналитик: расширенный курс — Нетология
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Это онлайн-обучение на консультанта-аналитика 1С подойдет новичкам и тем, кто уже умеет работать с 1С. Вы на уровне middle-специалиста научитесь работать с типовыми конфигурациями, анализировать бизнес-требования, оптимизировать процесс создания запросов и многое другое.
Также вы получите самый востребованный в профессии 1С аналитика навык — умение настраивать «1С:ERP», и пополните портфолио 7 масштабными проектами.
Стоимость: 122 600 ₽ (215 000 ₽ без скидки).
Рассрочка: от 3 583 ₽/мес. (от 5 972 ₽/мес. без скидки) на 36 месяцев.
Продолжительность: 11 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары, тесты, квизы, дополнительные материалы.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство 1С.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в трудоустройстве и прохождении стажировки.
Бесплатный доступ к «1С:ИТС» — базе знаний с полезными материалами по программе 1С.
Возможность обучаться через мобильное приложение и загружать с телефона домашние задания.
Организация корпоративного обучения.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Курс сертифицирован проектом 1С «Центры сертифицированного обучения».
Недостатки школы:
Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.
6. Из бухгалтера >> в 1С аналитика — Актион
За время обучения на аналитика 1С вы научитесь анализировать бизнес-процессы компаний, подбирать для них идеальные 1С-решения, комплексно работать с документацией, координировать взаимодействие участников процесса разработки и прочее.
Выполненные практические работы вы сможете занести в портфолио, а также завяжете полезные знакомства во время обучения на аналитика 1С.
Стоимость: 105 000 ₽.
Рассрочка: от 4 375 ₽/мес. на 24 месяца.
Продолжительность: 8 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, нетворкинги.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом.
Особенности и преимущества школы:
Помощь в трудоустройстве: подготовка к собеседованию, составление резюме, рекомендации работодателям.
Подробная обратная связь.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Активный нетворкинг.
Разнообразие форматов обучения
Недостатки школы:
Агрессивный маркетинг: есть нарекания в отзывах.
7. Курсы аналитики 1С — Инфостарт
Курс по 1С аналитике состоит из 2 частей: системный аналитик 1С и бизнес-аналитик 1С. Программа предполагает сочетание трех подходов к обучению: групповую, индивидуальную и самостоятельную работу.
Вы научитесь работать с разнообразными конфигурациями 1С, автоматизировать различные виды учета, моделировать бизнес-процессы и прочее. Консультировать вас будут более 50 экспертов-практиков, которые являются соавторами курса.
Стоимость: от 79 800 ₽ до 346 000 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 12 недель.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, тесты, вебинары.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат 1С.
Особенности и преимущества школы:
Помощь с трудоустройством.
Доступ в закрытый чат с однокурсниками и преподавателями.
Доступ к LMS Moodle от 4 до 12 месяцев.
Доступ к материалам от 4 до 12 месяцев.
Дополнительные онлайн-курсы.
Недостатки школы:
Нет бессрочного доступа к материалам курса.
8. Управление на основе данных: Аналитик 1С — Университет 2035
На курсе бизнес-аналитика 1С вы при помощи разнообразия форматов обучения освоите описание различных бизнес-процессов, методологию внедрения программных продуктов, узнаете жизненный цикл продукта и прочее.
Программа по аналитике 1С предполагает погружение в профессиональную неформальную среду за счет онлайн-встреч и чаепитий с аналитиками, потенциальными работодателями, которым можно задать все интересующие вопросы.
Стоимость: 130 000 ₽.
Рассрочка: есть, до 10 месяцев.
Продолжительность: 338 часов.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, кейсы, вебинары, воркшопы, мастер-классы.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: диплом.
Особенности и преимущества школы:
Возможность получить от 50 до 100% скидки на обучение по программе «Цифровые профессии».
Практика составлена на базе кейсов из портфолио известных ИТ-компаний «Дилибриум», «Легион», «Бобдей Софт» и других.
Возможность закончить программу экстерном.
Бесплатный курс «Soft Skills для программистов».
Доступ в клуб выпускников.
Рекомендации по трудоустройству.
Недостатки школы:
Неудовлетворительное качество учебной программы: есть нарекания в отзывах.
9. 1С:Аналитика: базовые механизмы создания отчетов — 1С-Учебный центр 3
На курсе аналитика 1С с нуля вы получите базовые навыки работы с программой 1С. Узнаете функционал и синтаксис программы, научитесь делать начальную настройку, разрабатывать базы данных и прочее. Также получите примеры создания отчетов, диаграмм, дашбордов.
Все онлайн-материалы по аналитике составлены вместе со специалистами компании «1С».
Стоимость: от 7 100 ₽ до 8 900 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 21 день.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, вебинары.
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: свидетельство 1С.
Особенности и преимущества школы:
Доступ к материалам на год.
Возможность обучаться в любое время суток.
Доступная цена.
Недолгая продолжительность курса.
Регулярное обновление материалов.
Недостатки школы:
Нет бессрочного доступа к материалам курса.
10. Аналитик 1С — Первый Бит
Вы получите фундаментальные знания в 1С-аналитике, узнаете базовые понятия профессии, научитесь работать с конфигурациями и бизнес-процессами, освоите интеграцию и администрирование и многое другое.
Курс сертифицирован компанией «1С», что гарантирует актуальность и качество преподаваемых тем.
Стоимость: от 54 500 ₽ до 346 000 ₽.
Рассрочка: по запросу.
Продолжительность: 256 академических часов.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы
Домашние задания: есть.
Документ об окончании: сертификат.
Особенности и преимущества школы:
Помощь с трудоустройством.
Годовой доступ к новым мастер-классам и материалам.
Доступ к материалам курса от 4 до 12 месяцев.
Доступ к LMS Moodle от 4 до 12 месяцев.
Разнообразие форматов обучения.
Недостатки школы:
Нет бессрочного доступа к материалам курса.
Бесплатные курсы на консультанта-аналитика 1С
Чтобы вы могли понять, подходит ли вам формат онлайн-обучения на аналитика 1С, а также ближе познакомиться с профессией, мы собрали для вас несколько бесплатных курсов:
1С-аналитика: как стать специалистом по автоматизации процессов от Нетологии (знакомство с профессией, разбор реального кейса вместе с экспертом, доступ к эфиру в записи)
1С:Аналитика от Учебного центра №1 (плейлист из 6 видео различной продолжительности, алгоритм установки программы и работы с интерфейсом, сравнение данных и показателей по периодам).
Бесплатный урок к курсу Аналитика 1С от CORS Academy (запись 1,5-часового эфира, описание профессии, подробное описание полноценного курса).
Как стать аналитиком 1С от Solvery (вебинар от эксперта Елены Любиной, которая более 10 лет внедряет 1С:ERP, разбор профессии, основы составления конфигураций, аналитика бизнес-процессов).
1С:Аналитика — демонстрация анализа заказов клиентов от канала «Аналитики СНГ» (подборка из 6 видео, установка 1С, работа с формулами и конфигурациями, инструменты бизнес-анализа).
Как мы отбирали курсы для статьи
Мы стараемся, чтобы в наши подборки попадали только лучшие курсы, поэтому тщательно анализируем все доступные варианты и отбираем только самые качественные. В своем выборе ориентируемся на такие критерии:
Порог входа. Все варианты из подборки подходят для новичков, но и практикующие специалисты также смогут узнать что-то новое.
Стоимость обучения. Обучение IT-профессиям обычно стоит довольно дорого, поэтому мы выбираем курсы, где есть разнообразие тарифов и возможность платить долями или в рассрочку.
Формат обучения. Чем более разнообразные варианты усвоения информации используются, тем лучше. На курсах из подборки есть много дополнительных материалов, а также воркшопы, нетворкинги, мастер-классы и прочее.
Результат обучения. Пройдя обучение из подборки у вас будут фундаментальные знания, работы в портфолио и умение решать реальные практические задачи.
Документ об окончании. В этом случае мы подбирали сертифицированные курсы, которые выдают сертификаты 1С. Это является отличным конкурентным преимуществом для выпускников.
Помощь в трудоустройстве. Абсолютное большинство курсов в подборке предлагают помощь поиске места стажировки или постоянной работы, в составлении резюме и подготовке к собеседованию.
Экспертиза спикера. Все эксперты являются практикующими специалистами, а значит дают актуальные знания.
1С-Аналитик: о профессии
1С-аналитики занимаются внедрением программы 1С в компаниях, которые хотят автоматизировать управление и собрать все свои бизнес-процессы в рамках одной системы. Они получают запрос от заказчика, формируют его на понятном разработчикам языке и контролируют внедрение софта в организации.
К основным обязанностям специалистов относят:
консультирует и формирует требования заказчика;
комплексно анализирует бизнес-процессы компании;
составляют алгоритмы использования продукта;
создают техзадания для разработчиков;
проводят тест-драйв готового продукта;
внедряют продукт в компанию;
проводят обучение сотрудников.
Профессия аналитика 1С востребована на данный момент на рынке. По данным сайта hh.ru в России открыто 12 637 вакансий, из них 4 356 в Москве. Специалисты с опытом от года до трех лет получают в среднем 120 000 рублей. Доход 1С-аналитиков может достигать 300 000 рублей и выше.
Работать можно как удаленно из дома, так и в офисе. Также можно уйти на фриланс и искать заказы самостоятельно. Для поиска работы можно использовать специальные группы в VK, Телеграм, сайты с вакансиями.
Обучиться можно на курсах от современных онлайн-школ. Они предлагают комплексный подход к обучению, сопровождение практикующими экспертами и помощь в трудоустройстве. Прямо во время учебы происходит регулярная практика, часто на реальных кейсах, и наполнение портфолио.
Также можно самостоятельно освоить профессию при помощи видеоуроков, книг и бесплатных курсов, но это долго, несистемно и сопровождается множеством ошибок, которые некому исправить.
Специальность отлично подойдет тем, кто обладает аналитическим складом ума, любит общение с людьми и желает получать высокую зарплату при возможности работать из дома.
Итоги
1С-аналитики являются востребованными на рынке специалистами, которые выступают связующим звеном между заказчиками и разработчиками. Выбирать эту профессию стоит из-за высокой зарплаты, востребованности на рынке, а также льгот, которые предоставляет государство IT-специалистам.
Чтобы стать 1С-аналитиком, нужно пройти обучение и узнать особенности системной и бизнес-аналитики. Напомним о нескольких лучших курсах из подборки:
Профессия Аналитик 1С от Skillbox — выполните более 60 практических работ, основанных на реальных кейсах, и получите индивидуальную помощь HR-специалистов;
1C-аналитик: старт в профессии от Нетологии — освойте самую востребованную на рынке конфигурацию 1С;
Аналитика 1С от CORS Academy — прокачайте свои хард и софт скиллы и получите помощь в трудоустройстве.
Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!
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