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Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике

Эксперты по 1С-аналитике востребованы на российском рынке: более 1,5 миллионов компаний используют этот инструмент в работе. Кроме профессиональных перспектив вы получаете помощь от государства, как IT-специалист: льготные условия ипотеки и отсрочку от армии.
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Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике
Иллюстрация: prostooleh/freepik

Мы сделали подборку курсов по 1С-аналитике, которые помогут вам освоить профессию с нуля и найти работу уже во время обучения. Ниже есть варианты, которые позволяют оформить налоговый вычет, предоставляют различные тарифы и форматы обучения, а также выдают сертификаты 1С, что гарантирует качество получаемых знаний.

ТОП-5 курсов по 1С-аналитике в 2024 году

  1. Профессия «Аналитик 1С» от Skillbox — пройдите онлайн-обучение на аналитика 1С, разработанное совместно с крупнейшей консалтинговой группой России, и практикуйтесь на реальных кейсах из бизнеса (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии).

  2. «1C-аналитик: старт в профессии» от Нетологии — научитесь автоматизировать управленческие процессы и получите помощь в трудоустройстве (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  3. «Аналитика 1С» от CORS Academy — пройдите флагманский курс школы, составленный 50 экспертами-практиками, и учитесь в условиях, приближенных к реальной работе.

  4. «1С‑аналитик» от Яндекс Практикум — начните учиться бесплатно и получайте обратную связь от практикующих аналитиков и экспертов.

  5. «1C-аналитик: расширенный курс» от Нетологии — освойте новую профессию 1с аналитик на уровне middle-специалиста и начните работать уже через 4 месяца (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

Онлайн-курсы для обучения аналитиков 1С

Ниже мы собрали онлайн-курсы консультанта-аналитика 1С, пройдя которые вы комплексно освоите 1С-аналитику, выполните практические задания, основанные на реальных кейсах и наполните резюме, которое поможет в трудоустройстве.

1. Профессия «Аналитик 1С» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

На обучении аналитика 1с вы научитесь проводить бриф заказчика, чтобы правильно определять особенности компании. Также освоите настройку интерфейса программы под конкретные запросы, создание аналитических отчетов, проведение опытно-промышленной эксплуатации и прочее.

За время обучения на системного аналитика 1С вы выполните более 60 практических заданий, основанных на реальных бизнес-кейсах. Это поможет глубже окунуться в специальность и успешно найти работу. А сотрудники школы помогут составить резюме и откроют доступ к партнерским вакансиям.

  • Стоимость: по запросу.

  • Рассрочка: от 4 354 ₽/мес. (от 7 257 ₽/мес. без скидки) на 24 месяца.

  • Продолжительность: 8 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат школы, свидетельство 1С.

Особенности и преимущества школы:

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Практика на реальных кейсах.

  • Индивидуальная поддержка HR-специалиста.

  • Собственная обучающая платформа.

  • Бессрочный доступ в телеграм-чат.

  • Доступ к курсу английского языка по промокодам на год.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Недостатки школы:

  • Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.

  • Излишняя настойчивость клиентской службы. 

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Другие курсы Skillbox: Основы аналитики 1C

2. 1C-аналитик: старт в профессии — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Вы будете учиться от простого к сложному. Сначала освоите типовые конфигурации и теорию работы с 1С, а после — начнете внедрять автоматизацию отчетов, анализировать требования заказчика, настраивать самую востребованную на рынке конфигурацию «1С:ERP» и прочее. Практиковаться будете на реальных кейсах. 

На обучении аналитика 1с erp вы будете получать развернутую обратную связь от экспертов в различных форматах: видеозаписи, аудиосообщения, текстовые ответы. Также вы можете скачать учебные материалы и учиться даже без доступа к интернету.

  • Стоимость: 102 600 ₽ (180 000 ₽ без скидки).

  • Рассрочка: от 3 000 ₽/мес. (от 5 000 ₽/мес. без скидки) на 36 месяцев.

  • Продолжительность: 8 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары, дополнительные материалы, воркшопы.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство 1С.

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь в трудоустройстве или поиске места стажировки.

  • Сертифицирован проектом 1С «Центры сертифицированного обучения».

  • Четыре проекта для портфолио.

  • Бесплатный доступ к «1С:ИТС» — базе знаний с полезными материалами по программе 1С.

  • Возможность обучаться через мобильное приложение и загружать с телефона домашние задания.

  • Организация корпоративного обучения.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Недостатки школы:

  • Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.

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3. Аналитика 1С — CORS Academy

На курсе 1с аналитика вы прокачаете не только хард скиллс для работы: интеграцию систем, основы программирования, инструментарий бизнес-аналитика и прочее. Но также улучшите софт скиллс: умение ставить техзадание, знание делового этикета, тайм-менеджмента, управление конфликтами.

Обучение на 1С аналитика вы будете проходить по смешанной системе, совмещая индивидуальное, групповое и самостоятельное изучение материала. 

  • Стоимость: от 102 200 ₽ до 346 000 ₽. 

  • Рассрочка: от 14 546 ₽/мес. до 46 246 ₽/мес. на 12 месяцев.

  • Продолжительность: 12 недель.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, кейсы, дополнительные материалы, тесты.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство 1С, сертификат школы.

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь в стажировке и трудоустройстве.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

  • Доступ в закрытый чат и форум со студентами и преподавателями. 

  • Программа регулярно обновляется.

  • Доступ к системе пошагового обучения в LMS портале Moodle от 4 до 12 месяцев.

  • Бесплатные дополнительные онлайн-тренинги в некоторых тарифах.

  • Бесплатные вводные вебинары.

Недостатки школы:

  • Большой объем информации для такой продолжительности обучения: есть нарекания в отзывах. 

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4. 1С‑аналитик — Яндекс Практикум

За время обучения на аналитика 1С вы выполните 9 практических работ и пополните портфолио 4 проектами. Также научитесь анализировать бизнес-процессы, работать с типовыми конфигурациями и новыми решениями, презентовать обновленные бизнес-процессы заказчикам.

Получить помощь в стажировке можно после успешного прохождения всех тестовых заданий и посещения 80% воркшопов. 

  • Стоимость: 112 700 ₽. 

  • Рассрочка: от 15 500 ₽/мес. на 8 месяцев.

  • Продолжительность: 8 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дополнительные материалы, воркшопы.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь в трудоустройстве и стажировке.

  • Программа составлена в 2023 году на основе требования реальных вакансий.

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Помощь искусственного интеллекта YandexGPT во время учебы.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

  • Возможность заморозить обучение.

Недостатки школы:

  • Нет выдачи сертификата 1С после освоения программы.

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5. 1C-аналитик: расширенный курс — Нетология

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Это онлайн-обучение на консультанта-аналитика 1С подойдет новичкам и тем, кто уже умеет работать с 1С. Вы на уровне middle-специалиста научитесь работать с типовыми конфигурациями, анализировать бизнес-требования, оптимизировать процесс создания запросов и многое другое. 

Также вы получите самый востребованный в профессии 1С аналитика навык — умение настраивать «1С:ERP», и пополните портфолио 7 масштабными проектами.

  • Стоимость: 122 600 ₽ (215 000 ₽ без скидки).

  • Рассрочка: от 3 583 ₽/мес. (от 5 972 ₽/мес. без скидки) на 36 месяцев.

  • Продолжительность: 11 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары, тесты, квизы, дополнительные материалы.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство 1С.

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь в трудоустройстве и прохождении стажировки.

  • Бесплатный доступ к «1С:ИТС» — базе знаний с полезными материалами по программе 1С.

  • Возможность обучаться через мобильное приложение и загружать с телефона домашние задания.

  • Организация корпоративного обучения.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

  • Курс сертифицирован проектом 1С «Центры сертифицированного обучения».

Недостатки школы:

  • Сложности с возвратом средств: есть нарекания в отзывах.

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6. Из бухгалтера >> в 1С аналитика — Актион

За время обучения на аналитика 1С вы научитесь анализировать бизнес-процессы компаний, подбирать для них идеальные 1С-решения, комплексно работать с документацией, координировать взаимодействие участников процесса разработки и прочее.

Выполненные практические работы вы сможете занести в портфолио, а также завяжете полезные знакомства во время обучения на аналитика 1С. 

  • Стоимость: 105 000 ₽.

  • Рассрочка: от 4 375 ₽/мес. на 24 месяца.

  • Продолжительность: 8 месяцев.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, нетворкинги.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом. 

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь в трудоустройстве: подготовка к собеседованию, составление резюме, рекомендации работодателям.

  • Подробная обратная связь.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

  • Активный нетворкинг.

  • Разнообразие форматов обучения 

Недостатки школы:

  • Агрессивный маркетинг: есть нарекания в отзывах.

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7. Курсы аналитики 1С — Инфостарт

Курс по 1С аналитике состоит из 2 частей: системный аналитик 1С и бизнес-аналитик 1С. Программа предполагает сочетание трех подходов к обучению: групповую, индивидуальную и самостоятельную работу. 

Вы научитесь работать с разнообразными конфигурациями 1С, автоматизировать различные виды учета, моделировать бизнес-процессы и прочее. Консультировать вас будут более 50 экспертов-практиков, которые являются соавторами курса.

  • Стоимость: от 79 800 ₽ до 346 000 ₽. 

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 12 недель.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, тесты, вебинары.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат 1С.

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь с трудоустройством.

  • Доступ в закрытый чат с однокурсниками и преподавателями.

  • Доступ к LMS Moodle от 4 до 12 месяцев.

  • Доступ к материалам от 4 до 12 месяцев.

  • Дополнительные онлайн-курсы.

Недостатки школы:

  • Нет бессрочного доступа к материалам курса. 

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8. Управление на основе данных: Аналитик 1С — Университет 2035

На курсе бизнес-аналитика 1С вы при помощи разнообразия форматов обучения освоите описание различных бизнес-процессов, методологию внедрения программных продуктов, узнаете жизненный цикл продукта и прочее.

Программа по аналитике 1С предполагает погружение в профессиональную неформальную среду за счет онлайн-встреч и чаепитий с аналитиками, потенциальными работодателями, которым можно задать все интересующие вопросы. 

  • Стоимость: 130 000 ₽. 

  • Рассрочка: есть, до 10 месяцев.

  • Продолжительность: 338 часов.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, кейсы, вебинары, воркшопы, мастер-классы.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: диплом.

Особенности и преимущества школы:

  • Возможность получить от 50 до 100% скидки на обучение по программе «Цифровые профессии».

  • Практика составлена на базе кейсов из портфолио известных ИТ-компаний «Дилибриум», «Легион», «Бобдей Софт» и других.

  • Возможность закончить программу экстерном.

  • Бесплатный курс «Soft Skills для программистов».

  • Доступ в клуб выпускников.

  • Рекомендации по трудоустройству. 

Недостатки школы:

  • Неудовлетворительное качество учебной программы: есть нарекания в отзывах.

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9. 1С:Аналитика: базовые механизмы создания отчетов — 1С-Учебный центр 3

На курсе аналитика 1С с нуля вы получите базовые навыки работы с программой 1С. Узнаете функционал и синтаксис программы, научитесь делать начальную настройку, разрабатывать базы данных и прочее. Также получите примеры создания отчетов, диаграмм, дашбордов. 

Все онлайн-материалы по аналитике составлены вместе со специалистами компании «1С».

  • Стоимость: от 7 100 ₽ до 8 900 ₽. 

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 21 день.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы, вебинары.

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: свидетельство 1С.

Особенности и преимущества школы:

  • Доступ к материалам на год.

  • Возможность обучаться в любое время суток.

  • Доступная цена.

  • Недолгая продолжительность курса.

  • Регулярное обновление материалов.

Недостатки школы:

  • Нет бессрочного доступа к материалам курса.

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10. Аналитик 1С — Первый Бит

Вы получите фундаментальные знания в 1С-аналитике, узнаете базовые понятия профессии, научитесь работать с конфигурациями и бизнес-процессами, освоите интеграцию и администрирование и многое другое.

Курс сертифицирован компанией «1С», что гарантирует актуальность и качество преподаваемых тем. 

  • Стоимость: от 54 500 ₽ до 346 000 ₽.

  • Рассрочка: по запросу.

  • Продолжительность: 256 академических часов.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы

  • Домашние задания: есть.

  • Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

  • Помощь с трудоустройством.

  • Годовой доступ к новым мастер-классам и материалам.

  • Доступ к материалам курса от 4 до 12 месяцев.

  • Доступ к LMS Moodle от 4 до 12 месяцев.

  • Разнообразие форматов обучения.

Недостатки школы:

  • Нет бессрочного доступа к материалам курса.

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Бесплатные курсы на консультанта-аналитика 1С 

Чтобы вы могли понять, подходит ли вам формат онлайн-обучения на аналитика 1С, а также ближе познакомиться с профессией, мы собрали для вас несколько бесплатных курсов:

Как мы отбирали курсы для статьи

Мы стараемся, чтобы в наши подборки попадали только лучшие курсы, поэтому тщательно анализируем все доступные варианты и отбираем только самые качественные. В своем выборе ориентируемся на такие критерии:

  1. Порог входа. Все варианты из подборки подходят для новичков, но и практикующие специалисты также смогут узнать что-то новое. 

  2. Стоимость обучения. Обучение IT-профессиям обычно стоит довольно дорого, поэтому мы выбираем курсы, где есть разнообразие тарифов и возможность платить долями или в рассрочку.

  3. Формат обучения. Чем более разнообразные варианты усвоения информации используются, тем лучше. На курсах из подборки есть много дополнительных материалов, а также воркшопы, нетворкинги, мастер-классы и прочее.

  4. Результат обучения. Пройдя обучение из подборки у вас будут фундаментальные знания, работы в портфолио и умение решать реальные практические задачи.  

  5. Документ об окончании. В этом случае мы подбирали сертифицированные курсы, которые выдают сертификаты 1С. Это является отличным конкурентным преимуществом для выпускников. 

  6. Помощь в трудоустройстве. Абсолютное большинство курсов в подборке предлагают помощь поиске места стажировки или постоянной работы, в составлении резюме и подготовке к собеседованию.

  7. Экспертиза спикера. Все эксперты являются практикующими специалистами, а значит дают актуальные знания. 

1С-Аналитик: о профессии

1С-аналитики занимаются внедрением программы 1С в компаниях, которые хотят автоматизировать управление и собрать все свои бизнес-процессы в рамках одной системы. Они получают запрос от заказчика, формируют его на понятном разработчикам языке и контролируют внедрение софта в организации.

К основным обязанностям специалистов относят:

  • консультирует и формирует требования заказчика;

  • комплексно анализирует бизнес-процессы компании;

  • составляют алгоритмы использования продукта;

  • создают техзадания для разработчиков;

  • проводят тест-драйв готового продукта;

  • внедряют продукт в компанию;

  • проводят обучение сотрудников.

Профессия аналитика 1С востребована на данный момент на рынке. По данным сайта hh.ru в России открыто 12 637 вакансий, из них 4 356 в Москве. Специалисты с опытом от года до трех лет получают в среднем 120 000 рублей. Доход 1С-аналитиков может достигать 300 000 рублей и выше. 

Работать можно как удаленно из дома, так и в офисе. Также можно уйти на фриланс и искать заказы самостоятельно. Для поиска работы можно использовать специальные группы в VK, Телеграм, сайты с вакансиями. 

Обучиться можно на курсах от современных онлайн-школ. Они предлагают комплексный подход к обучению, сопровождение практикующими экспертами и помощь в трудоустройстве. Прямо во время учебы происходит регулярная практика, часто на реальных кейсах, и наполнение портфолио. 

Также можно самостоятельно освоить профессию при помощи видеоуроков, книг и бесплатных курсов, но это долго, несистемно и сопровождается множеством ошибок, которые некому исправить. 

Специальность отлично подойдет тем, кто обладает аналитическим складом ума, любит общение с людьми и желает получать высокую зарплату при возможности работать из дома.

Итоги

1С-аналитики являются востребованными на рынке специалистами, которые выступают связующим звеном между заказчиками и разработчиками. Выбирать эту профессию стоит из-за высокой зарплаты, востребованности на рынке, а также льгот, которые предоставляет государство IT-специалистам. 

Чтобы стать 1С-аналитиком, нужно пройти обучение и узнать особенности системной и бизнес-аналитики. Напомним о нескольких лучших курсах из подборки:

  1. Профессия Аналитик 1С от Skillbox — выполните более 60 практических работ, основанных на реальных кейсах, и получите индивидуальную помощь HR-специалистов;

  2. 1C-аналитик: старт в профессии от Нетологии — освойте самую востребованную на рынке конфигурацию 1С;

  3. Аналитика 1С от CORS Academy — прокачайте свои хард и софт скиллы и получите помощь в трудоустройстве.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!

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