Обучение 1С:Бухгалтерии: рейтинг и стоимость курсов в 2024 году

1C-Бухгалтерия — это не просто программа, это целый инструмент, который облегчает нам жизнь в управлении финансами.

Изучение этой программы остается востребованным и актуальным, поэтому предлагаем обратить внимание на нашу подборку курсов по 1С бухгалтерии 8.3 с обратной связью от экспертов и преподавателей.

Последнее обновление: 13 февраля 2024 года.

Мы предлагаем вам познакомиться с 15 полноценными платными курсами по 1с бухгалтерии с подробной теорией и практикой, а также с 5 бесплатными программами для знакомства с программой 1С.

ТОП-5 лучших курсов по 1c бухгалтерии

«1C: Бухгалтерия 8.3» от Eduson Academy — котором личный куратор поможет по всем вопросам. «Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП» от Skillbox — пакет из 2 курсов с ежемесячными вебинарами с экспертом в области бухгалтерии (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы). «1С: Бухгалтерия» от МИПО — с обучением по реальным кейсам (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). «1С для бухгалтеров» от НИИДПО — с необходимой в работе базовой теорией и обилием практики. «1С Зарплата» от Ольги Ушаковой — для новичков с бессрочным доступом к материалам.

Онлайн-курсы по 1с бухгалтерии с нуля

В этом разделе рассмотрим подробнее программы обучающих курсов 1с бухгалтерия, которые предлагают много практики и обучение по реальным кейсам для новичков. Вам будут помогать кураторы-практики в сфере бухгалтерии, а также вам выдадут документ о прохождении обучения.

Практический 1с курс для бухгалтеров, который поможет вам освоить навыки эффективной работы с программой 1С. После его завершения вы будете готовы к легкой и уверенной работе с различными операциями в 1С.

Вы научитесь настраивать программу 1С:Бухгалтерия 8.3 для различных типов предприятий, вести бухгалтерский учет, создавать отчеты, автоматизировать заполнение документов и проверять учет на ошибки.

Обучение 1с бухгалтерия 8 проходит в формате просмотра видеоуроков в любое удобное для вас время, выполнения практических заданий, а также общения и обратной связью от куратора. Практика проходит на онлайн-тренажерах для закрепления теории. В подарок студентам выдаются шаблоны и шпаргалки.

Стоимость: по запросу.

Рассрочка: 1 896 ₽/мес.

Продолжительность: 1–2 месяца.

Формат: видеоуроки + практика на тренажерах + обратная связь от куратора.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Много практики на тренажерах в интерфейсе 1С.

Помощь личного куратора по всем вопросам.

Обучение по гибкому графику в любое удобное время.

Шаблоны и шпаргалки для автоматизации рутины.

Программа обновлена по последним стандартам 2024 года.

Обучение по кейсам.

Доступ к материалам и обновлениям остается навсегда.

Помощь в трудоустройстве в составлении резюме.

Бесплатная консультация по программе курса перед его покупкой.

Преподавателями являются опытные эксперты курса.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по качеству образовательной программы.

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Другие курсы Eduson Academy: Инструменты бухгалтера: 1C: Бухгалтерия 8.3 и Excel

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45%.

Вы освоите навыки ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета с помощью программы 1С, узнаете секреты автоматизации рутинных операций и эффективного создания отчетов. Это позволит вам стремиться к карьерному росту и увеличению заработной платы.

Курс по 1с бухгалтерии 8.3 подойдет начинающим, специалистам с перерывом в работе, а также бухгалтерам по расчету заработной платы.

Программа 1с бухгалтерия состоит из 2 курсов и рассчитана на 4 месяца. В течение 24 часов куратор будет давать подробную обратную связь. Вас ждут вебинары с экспертом-бухгалтером. Материалы регулярно обновляются.

Стоимость: 45 454 ₽.

Рассрочка: 3 987 ₽/мес. в рассрочку на 12 месяцев.

Продолжительность: 4 месяца.

Формат: видеоуроки + практика + вебинары + помощь куратора.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: сертификат.

Особенности и преимущества школы:

Бесплатный доступ к 1С на время обучения и помощь специалиста.

Обратная связь от куратора в течение 24 часов.

Подойдет новичкам.

Обучение проходит на интерактивной платформе школы, на которой собраны все необходимые материалы и лекции.

Доступ в учебное комьюнити для обмена опытом.

Курс и чат в Telegram доступны навсегда.

Помощь по всем техническим вопросам.

В конце вы выполните 2 итоговых проекта.

1 год английского языка в подарок.

Недостатки школы:

Нет помощи в трудоустройстве.

В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг.

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🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс обучения 1с бухгалтерия 8 в институте МИПО обеспечит вам не только навыки ведения бухгалтерского учета и работы с программой 1С, но также освоение процессов подготовки налоговой отчетности и расчета заработной платы.

Важно отметить, что все образовательные программы института МИПО разработаны высококвалифицированными практикующими специалистами, обладают сертификацией и признаны на международном уровне. Полученные вами документы будут внесены в Федеральный реестр ФИС-ФРДО.

Во время онлайн обучения 1с бухгалтерии вы будете участвовать в онлайн-вебинарах, разбирать реальные кейсы, общаться с одногруппниками в общих чатах и проходить тестирование после каждой дисциплины. На курсе бухгалтера 1с представлен только актуальный контент. По всем вопросам вам поможет куратор.

Стоимость: 22 900 ₽.

Рассрочка: 1 900 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 6 месяцев.

Формат: видеоуроки + онлайн-вебинары + помощь куратора + практика после каждого модуля.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом РФ установленного образца.

Особенности и преимущества школы:

Обучение по реальным кейсам.

Курс ведут опытные специалисты с большим опытом в сфере бухгалтерии.

Есть система скидок на обучение.

На курсе представлен только актуальный контент.

Работа над ошибками после каждой дисциплины.

Подойдет новичкам.

По окончании обучения выдается диплом, который вносится в Федеральный реестр ФИС-ФРДО.

Недостатки школы:

Нет помощи в трудоустройстве.

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Другие курсы МИПО: 1С: Зарплата и управление персоналом

4. 1С для бухгалтеров — НИИДПО

Изучите принципы создания финансовых отчетов с применением программного обеспечения «1С» и ознакомьтесь с ключевыми инструментами, включая «Бухгалтерию предприятия», «Электронный документооборот», «Управление торговлей», «Склад» и «Формирование отчетности организации».

Программа обучения 1с бухгалтерия предназначена для тех, кто желает овладеть навыками работы в «1С» с нуля, освоить использование компьютерных программ и информационных систем для ведения бухгалтерского учета.

Обучение по 1с бухгалтерии проходит в формате вебинаров, практики и изучения кейсов. Слушатели получат обратную связь от эксперта, а также базовую теорию, которую будут применять в работе. По каждой дисциплине проводится тестирование.

Стоимость: 20 000 ₽.

Рассрочка: 1 670 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 10 недель.

Формат: текстовые лекции + вебинары + практика + обратная связь от преподавателя.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профпереподготовке.

Особенности и преимущества школы:

Ежемесячные онлайн-вебинары.

Обратная связь от преподавателя.

Курс ведут опытные преподаватели — кандидаты наук.

В подарок записи 10 500+ вебинаров.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ ко всем ресурсам электронной библиотеки университета на сайте biblioclub.ru.

Бессрочный доступ к материалам программы.

На обучение принимаются лица от 18 лет.

Доступ к обучающим материалам 24/7.

После окончания курса возможность просмотра вебинаров сохраняется в течение 90 дней.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания по работе менеджеров.

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5. 1С Зарплата — Ольга Ушакова

Курс 1с бухгалтерия 8 о работе с программным обеспечением 1С: зарплата, предназначенный для улучшения процесса автоматизации задач, связанных с расчетом заработной платы сотрудников. Данное программное средство существенно снижает нагрузку на бухгалтера и готово к использованию в различных сферах деятельности.

Курс по программе 1с бухгалтерия предоставляет 6 видеоуроков с соответствующим текстовым материалом, демонстрирующими примеры процесса расчета заработной платы. Видеоуроки сопровождаются объяснениями и комментариями.

Для освоения данного программного продукта необходимо лишь установить программу и повторить шаги, показанные экспертом.

Стоимость: 1 200 ₽.

Рассрочка: от 300 ₽ × 4 платежа.

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки.

Домашние задания: отсутствуют.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Доступ к материалам бессрочный.

Ведет опытный специалист.

Курс можно пройти за 3,5 часа.

Программа рассчитана на расчет заработной платы.

Можно изучать с мобильного телефона.

Недостатки школы:

Нет поддержки автора курса и обратной связи.

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6. Эксперт 1С — Action Digital School

Улучшите свои профессиональные навыки с помощью уникального обучающего курса по 1с бухгалтерии, который позволит вам оптимизировать работу в программе 1С и эффективно взаимодействовать с ее конфигурациями. Курс рассчитан на новичков с базовыми знаниями в области бухгалтерии. Обучение можно проходить по гибкому графику в удобное для вас время.

Обучение 1с бухгалтерии для начинающих рассчитано на 3 месяца и состоит из теории в доступном формате, практических заданий, которые смогут пополнить ваше портфолио и обратной связи от опытных экспертов и кураторов.

По результатам обучения вы сможете общаться с разработчиками на одном языке.

Стоимость: 40 000 ₽.

Рассрочка: 3 333 ₽/мес. на 12 месяцев.

Продолжительность: 3 месяца.

Формат: видеоуроки + практика +обратная связь от экспертов.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: отсутствует.

Особенности и преимущества школы:

Обратная связь от опытных экспертов курса.

Перед покупкой курса можно пройти консультацию.

На курсе много практики.

По окончании обучения вы сможете стать 1C разработчиком.

Подходит для новичков.

Недостатки школы:

В отзывах есть нарекания, что обучение сложное для новичков.

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🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Продолжительность программы от 2 недель, но можно выбрать разный объем часов, например, ускоренной обучение. Пройти обучение по 1с бухгалтерии можно по индивидуальному графику.

Состоит из 6 модулей, из которых вы узнаете, как составлять учет банковских и кассовых операций, нематериальных активов, особенности кадрового учета и многое другое. В конце курса вы пройдете итоговую аттестацию.

Пройти онлайн курс бухгалтера 1с можно после оформления подписки. Вы сможете скачать все учебные материалы и отработать практику. После успешной сдачи экзамена слушатель получает печатное удостоверение о повышении квалификации.

Стоимость: 1 050 ₽.

Рассрочка: подписка.

Продолжительность: от 2 недель.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Особенности и преимущества школы:

Можно проходить по удобному графику.

Много практики.

Оплата возможна за счет вашей организации.

Группы для обучения формируются ежедневно.

Если не понравилось обучение, вам вернут деньги.

Недостатки школы:

Нет обратной связи от преподавателя.

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8. Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3 — МГУТУ Учебный центр

На этом курсе 1с бухгалтерия 8.3 вы освоите ключевые навыки и методики работы с программой 1С: Бухгалтерия 8.3 в ее самой современной версии 3.0. Обучение адресовано как новичкам, так и опытным специалистам в области бухгалтерии, кадровому делу, управлению, программированию, IT-сфере, администрированию — тем, кто желает освоить навыки ведения бухгалтерского учета с применением 1С.

На курсе 1с бухгалтерия бухучет вы научитесь настраивать программу для ведения учета, работать со справочниками, регистрировать хозяйственные операции, формировать стандартные бухгалтерские отчеты и заполнять регламентированную бухгалтерскую отчетность.

Стоимость: от 6 000 ₽.

Рассрочка: отсутствует.

Продолжительность: 24 академических часа.

Формат: видеоуроки или прямые эфиры.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Особенности и преимущества школы:

Бесплатный доступ к программе 1C на весь период обучения.

Обратная связь от преподавателя.

Каждый ученик получает уникальный набор учебных материалов, учитывающий все обновления по состоянию на 2024 год.

Преподаватели являются действующими экспертами.

Доступ к личному кабинету на 6 месяцев.

При дистанционном формате обучения, доступ к материалам сразу после оплаты.

Недостатки школы:

Ограниченный доступ к материалам курса.

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9. Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.3 — Учебный центр Forward

Занятия предназначены как для новичков, так и для опытных специалистов в области бухгалтерии, кадрового дела, управления, программирования и администрирования под руководством опытных и квалифицированных преподавателей. Завершив курс по 1с бухгалтерии 8.3, вы приобретете навыки для самостоятельного и успешного выполнения широкого спектра задач в системе 1С.

Обучение 1с бухгалтерии можно пройти очно, онлайн и дистанционно по вашим потребностям. Общая продолжительность курса составляет 24 часа, а доступ к материалам открыт на 6 месяцев.

При дистанционном обучении доступ открывается сразу после покупки.

Стоимость: от 5 700 ₽.

Рассрочка: 950 ₽/мес.

Продолжительность: 24 часа, доступ на 6 месяцев.

Формат: дистанционный.

Домашние задания: да.

Документ об окончании: удостоверение.

Особенности и преимущества школы:

Обратная связь от преподавателя.

Возврат средств, если вас не устроило качество обучения.

Несколько вариантов тарифа на выбор.

Занятия по гибкому графику.

Облачный доступ к 1С.

На тарифе «Дистанционно», доступ к курсу открывается сразу после оплаты.

Подойдет новичкам.

Недостатки школы:

Разные форматы обучения на всех тарифах.

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10. 1С:Бухгалтерия 8: от начальных настроек до отчетности — Высшая школа Главбух

На курсе 1с бухгалтерия 8 вы познакомитесь с процедурой настройки программного обеспечения в соответствии с особенностями деятельности компании. Приобретете навыки ведения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С, а также освоите процесс формирования и анализа отчетности.

Вы приобретете навыки бухгалтерского и налогового учета в программе 1С, а также научитесь составлять различные отчеты по бухгалтерской отчетности. Вы приобретете опыт работы с настройками программы 1С и сможете адаптировать ее под специфику вашей компании, улучшая эффективность бизнес-процессов.

Курс по программе 1с бухгалтерия ведут сертифицированные преподаватели.

Стоимость: 21 900 ₽.

Рассрочка: есть, по запросу.

Продолжительность: 3 месяца доступа.

Формат: видеоуроки + практика.

Домашние задания: есть.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат 1С.

Особенности и преимущества школы:

Первые 7 дней обучения бесплатные.

Курс ведут сертифицированные специалисты.

Перед покупкой курса можно пройти консультацию.

Общая продолжительность 120 часов.

Подробная теоретическая программа.

Недостатки школы:

Нет обратной связи от преподавателя.

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1с курсы для опытных бухгалтеров

В этом разделе рассмотрим курсы 1с бухгалтерия для опытных специалистов. Вас ждет обратная связь от экспертов и подробная теоретическая и практическая программа. Рассмотрим детальнее следующие программы. Надеемся, здесь вы сможете выбрать подходящий курс.

Стоимость: от 15 550 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем?

На этом курсе обучения 1с бухгалтерии вы познакомитесь с методами оптимизации управления финансами в области строительства.

Через конкретные кейсы вы изучите специфику финансового учета и налогообложения для инвесторов, заказчиков и подрядчиков в сфере строительства.

Кроме того, вы научитесь эффективно учитывать дополнительные расходы при управлении строительными операциями.

Предназначен для бухгалтеров, которые уже работают с программой 1С Бухгалтерия и хотят углубить свои знания по автоматизации финансового управления в компаниях, специализирующихся на строительстве.

Стоимость: 2 100 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем?

Курс 1с бухгалтерия ориентирован на опытного пользователя стандартной версии 1С:Бухгалтерия редакции 2.0. Важно отметить, что для прохождения данного курса не требуется знание 1С:Бухгалтерии версии 3.0.

В рамках обучения фокус сосредоточен исключительно на выявлении различий между новой и предыдущей конфигурациями. При этом особое внимание уделяется не столько функциональным изменениям, сколько визуальным аспектам данного обновления.

Методика обучения включает в себя сопоставление интерфейсов обеих программ, способы работы с однотипными объектами стандартной конфигурации в разных редакциях и манипуляции с этими объектами.

Стоимость: 20 300 ₽ или от 1 776 ₽/месяц.

Обратная связь: есть.

О чем?

По завершении курса 1с бухгалтерия 8.3 вы освоите навыки: понимание особенностей валютного и таможенного законодательства, ведение учета валютных операций при импорте и экспорте товаров и услуг, учет таможенных платежей и НДС.

Также вы изучите организацию документооборота операций по импорту и экспорту товаров и услуг и правильное отражение валютных операций в бухгалтерском учете.

На платформе школы вы сможете просматривать видеоуроки в любое удобное время 24/7, выполнять практические задания на примере предприятия в программе 1С Бухгалтерия 8.3, повторяя действия за преподавателем.

Стоимость: 12 700 ₽.

Обратная связь: есть.

О чем?

Курс по программе 1с бухгалтерия предназначен для опытных профессионалов, знакомых с бухгалтерским учетом, желающих освоить работу в программе 1С:Бухгалтерия.

Обучение включает в себя практические занятия, в рамках которых участники, используя условную организацию, пройдут все этапы учета: от заполнения справочников до создания регламентированной отчетности.

5. 1С: Бухгалтерия предприятия — Уральский институт

Стоимость: 3 478 ₽

Обратная связь: есть

О чем?

Этот курс работы в 1с бухгалтерия предназначен для руководителей высшего и среднего звена, которые стремятся работать в бухгалтерских службах предприятия. Также он подойдет тем, кто хочет получить знания об организации автоматизированного учета и о возможностях программного продукта.

Обучающий курс предоставляется в специальном разделе сайта, где вы сможете найти всю необходимую информацию о расписании занятий и графике выполнения заданий.

Студенты изучают материалы лекций, принимают участие в вебинарах, используют ресурсы виртуальной библиотеки и общаются с опытными экспертами на форуме.

Если у вас возникнут вопросы по процессу обучения, всегда можно обратиться за помощью к администратору или сотрудникам учебного отдела.

Бесплатное обучение по 1с бухгалтерии

Если вы пока хотите только ознакомиться с этой сферой и не уверены, подойдет ли вам полноценное обучение, предлагаем обратить внимание на бесплатные курсы по 1с бухгалтерии. Они дадут вам базовую структурированную информацию.

Как мы отбирали курсы для статьи

Для выбора курсов для нашей статьи мы анализировали множество факторов. Давайте рассмотрим самые приоритетные:

Порог входа . Этот критерий определяет, на каком уровне знаний и навыков должен быть слушатель курса. Например, курсы могут быть предназначены для начинающих (с нуля), среднего уровня (middle-специалистов) или для руководителей.

Стоимость . Здесь важно учитывать как полную стоимость курса, так и возможность оплаты в рассрочку, если такая опция предоставляется. Это позволяет потенциальным студентам лучше планировать свой бюджет.

Бесплатный ознакомительный контент. Наличие бесплатного контента (например, первой лекции, вебинара со спикером) помогает потенциальным студентам понять стиль преподавания и тематику курса, прежде чем они примут решение о регистрации.

Формат обучения и обратной связи. Этот критерий описывает формат обучения (онлайн или офлайн) и доступность обратной связи. Важно знать, как студенты могут общаться с преподавателями (вебинары, разбор от ментора, текстовый фидбэк и другие методы).

Реальный результат обучения. Здесь важно оценить, насколько курс поможет развить конкурентные навыки и создать портфолио, что будет полезно для дальнейшей карьеры студента.

Документ об окончании. Следует учитывать наличие выдаваемого по окончании курса сертификата или диплома государственного образца, что может быть важным для подтверждения полученных знаний.

Помощь в трудоустройстве. Для профессиональных курсов важно иметь поддержку в трудоустройстве, например, карьерные гайды, консультации, встречи с потенциальными работодателями.

Репутация школы и отзывы выпускников. Проверка репутации школы и отзывов выпускников или студентов курса поможет сделать более информированный выбор.

Решение проблемных ситуаций. Важно заранее знать, какая политика курса по возврату денег, переносу обучения и какие шаги предпринимаются в случае возникновения проблем.

1C:Бухгалтерия: для чего нужна и как работает

«1С:Бухгалтерия» — это программное обеспечение, которое используется для автоматизации бухгалтерского учета в организации. Оно помогает упростить процессы учета доходов, расходов, составления отчетности, ведения кадрового учета, и многих других задач, связанных с финансовой деятельностью предприятия.

Для чего она нужна:

Автоматизация процессов. 1С:Бухгалтерия значительно упрощает и ускоряет процесс ведения бухгалтерского учета.

Соблюдение законодательства. Программа помогает вести учет в соответствии с требованиями законодательства, что важно для предприятий с целью избежания нарушений.

Контроль финансов. Благодаря 1С:Бухгалтерии можно легко отслеживать финансовое положение организации, контролировать своевременность платежей и т.д.

Как она работает:

Ввод информации . Пользователь вносит данные о финансовых операциях в программу.

Обработка данных. Программа обрабатывает введенную информацию, рассчитывает налоги, формирует отчеты и т.д.

Формирование отчетности. 1С:Бухгалтерия позволяет генерировать необходимые финансовые отчеты, как для внутреннего использования, так и для сдачи в налоговую.

Подборка телеграм-каналов про 1С

В качестве отличного источника новейшей информации можно использовать телеграмм каналы по 1C. Здесь вы найдете актуальные новости от специалистов.

Бухучет, налоги, 1С — все, что связано с использованием программы 1С, последние сведения о налоговых изменениях и обновлениях в законах.

Канал компании 1С — для распространения информации среди разработчиков в сообществе, занимающихся созданием программ на платформе 1С

Развитие сообщества 1С-разработчиков — официальное сообщество 1С-разработчиков для обратной связи и взаимодействия

1С:ЭДО — группа пользователей 1С-ЭДО, официальная версия

1С:Исполнитель — группа, специализирующаяся на использовании 1C:Исполнитель для эффективной автоматизации и управления информационными системами.

Итоги

При выборе курса по 1С Бухгалтерии обратите внимание на следующие важные аспекты: актуальность (проверь соответствие изменениям в законодательстве), рейтинг и отзывы (изучи мнения студентов), программа обучения (убедись в покрытии нужных тем), сертификаты (полезность для карьеры), стоимость и формат (выбери подходящий), поддержка (доступность консультаций), и дополнительные материалы (важность дополнительных ресурсов).

С учетом всех этих факторов можно легко выбрать оптимальный курс по 1С Бухгалтерии по вашим потребностям. Главный совет — читайте отзывы выпускников, это дает наиболее широкий взгляд на обучающую программу. А мы предлагаем обратить внимание на следующие курсы:

1C: Бухгалтерия 8.3 от Eduson Academy — персональный наставник поддержит вас по всем вопросам;

Инструменты бухгалтера. 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП от Skillbox — курс с регулярными онлайн-семинарами, проводимыми опытным специалистом в области бухгалтерии;

1С: Бухгалтерия от МИПО — обучающий курс, основанный на практических кейсах из реальной практики.

Есть опыт прохождения курсов из нашей подборки или хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!