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15 лучших хостингов для сайтов на «1С-Битрикс»

Хостинг «1С-Битрикс» — это услуга предоставления серверных мощностей для размещения сайтов и веб-приложений, созданных на популярной российской платформе. «1С-Битрикс» известен не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Отличают систему гибкость, функциональность и возможность интеграции с другими продуктами компании 1С. 
15 лучших хостингов для сайтов на «1С-Битрикс»
Иллюстрация: arthurhidden/freepik

«1С-Битрикс» требует значительных вычислительных ресурсов, особенно для крупных проектов с высоким трафиком и сложными функциональными возможностями. Для сайтов на этой платформе нужны специализированные хостинги, которые обеспечивают необходимые серверные мощности и настройки. О них подробнее — в статье. Собрали 15 хостингов для сайтов на «1С-Битрикс» в 2024 году и нашли ответы на часто задаваемые вопросы. В конце подвели итоги, как выбрать хостинг. 

Как мы сформировали рейтинг

Я рассмотрела 30 хостингов для сайтов на «1С-Битрикс» и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», Zoon. Составила подборку хостингов, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 хостингов для сайтов на «1С-Битрикс»

  1. Timeweb: хостинг для проектов любой сложности — от сайтов-визиток до интернет-магазинов на «1С-Битрикс».

  2. Beget: хостинг для проектов с особыми требованиями к производительности и масштабируемости.

  3. Adminvps: официальный партнер «1С-Битрикс» со 100% соответствием требованиям.

  4. Webhost1: хостинг с бесплатной базовой защитой от DDoS-атак.

  5. «Евробайт»: сервис с возможностью смены тарифа в любое удобное время.

  6. Spaceweb: хостинг, который рекомендован разработчиками «1С-Битрикс».

  7. Netangels: провайдер с выгодной партнерской программой.

  8. «Рег.ру»: хостинг, предоставляющий защиту от DDoS-атак и безлимитный трафик бесплатно на всех тарифах.

  9. «Макхост»: сервис с панелью собственной разработки для удобного управления сайтами.

  10. «Спринтхост»: хостинг с автоматической установкой CMS.

Платформа «1С-Битрикс» требует знаний и навыков в администрировании серверов и оптимизации производительности. Для того чтобы процесс был понятным и интуитивным, существуют хостинг-сервисы, которые предоставляют не только площадку для хранения данных, но еще и круглосуточную поддержку для каждого сайта. Далее в статье подробно рассмотрены провайдеры, работающие на российском рынке.

1. Timeweb

Платформа предлагает услуги для создания и поддержки сайтов на платформе «1С-Битрикс». Хостинг адаптирован для веб-ресурсов с высокой нагрузкой. Timeweb на 100% соответствует требованиям CMS «1С-Битрикс». Бесплатно пользователям доступно неограниченное количество почтовых ящиков и SSL-сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифы хостинга различаются по количеству сайтов, дисковому пространству и нагрузке на MySQL. Каждый сможет выбрать подходящий вариант в зависимости от потребностей и бюджета.

  • Объем дискового пространства: от 15 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 489 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 741 рублей за месяц.

  • На рынке: с 2006 года.

  • Бесплатный пробный период: 10 дней.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: бесплатная почта, быстрое создание сайта, права доступа, бесплатный SSL-сертификат.

Преимущества:

  • Полезные функции за дополнительную плату: дополнительный IP-адрес, антивирус и защита от DDoS-атак.

  • Домены в зонах .ru или .рф в подарок при оплате за год.

  • Интуитивно понятный интерфейс.

  • Платформа будет установлена сразу после регистрации.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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2. Beget

Виртуальный хостинг предоставит доступ к VPS, серверам, доменам, CMS, SSL и технической поддержке. В каждый тариф входят услуги и сервисы: профилировщик сайтов, антивирус, SSH, SFTP/FTP и неограниченный трафик. Beget предоставляет возможность бесплатно перенести домен, пользоваться интуитивно понятной панелью управления и автоматически установить CMS.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Объем дискового пространства: от 50 ГБ.

  • Количество сайтов: от 10 сайтов.

  • Стоимость: от 1200 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 1500 рублей за месяц.

  • На рынке: с 2009 года.

  • Бесплатный пробный период: 30 дней.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: SSH, SFTP/FTP-доступ, неограниченный трафик, антивирус, готовый почтовый сервер, управление CronTab, профилировщик сайтов, SSL-сертификаты.

Преимущества:

  • Все сайты изолированы.

  • Работает с любыми CMS.

  • От 1 домена в подарок при покупке годового пакета.

  • Поддержка и автоматическая установка большинства CMS.

  • Поддержка популярных фреймворков: Yii, Symfony и Laminas.

  • Интуитивно понятная панель управления.

  • Полезные сервисы для улучшения работы за дополнительную плату, такие как Redis или Memcached,.

  • Техподдержка без ботов.

Недостатки:

  • По отзывам, частое повышение цен на пакеты услуг.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

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3. Adminvps

Хостинг входит в ТОП-5 по версии компании «Битрикс». Adminvps соответствует техническим требованиям этой системы управления содержимым. Тарифы включают разные параметры, такие как дисковое пространство, процессорная мощность и оперативная память, что позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от потребностей проекта.

Хостинг использует современные технологии, такие как NVMe-диски, обеспечивающие высокую скорость работы и надежность хранения данных. Сервис защищен от DDoS-атак на уровнях L2–L4, что гарантирует стабильность работы сайта. 

Иллюстрация: freepik/freepik

У Adminvps доступна круглосуточная техподдержка через онлайн-чат, электронную почту и телефон. Также сервис предоставляет бесплатный тестовый период и возможность переноса сайта от другого хостинг-провайдера.

  • Объем дискового пространства: от 2 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 119 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2012 года.

  • Бесплатный пробный период: 7 дней.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: администрирование серверов, ежедневное сохранение резервных копий, управление DNS-записями, SSL-сертификаты.

Преимущества:

  • Снижение стоимости тарифа при увеличении срока подписки.

  • Официальный партнер «Битрикс».

  • Защита от DDoS уровня L2–L4.

  • Активация сервера через минуту после оплаты.

  • Бонусная система, которая позволяет экономить на приобретении дополнительных сервисов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

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4. Webhost1

Хостинг-провайдер предлагает услуги для размещения и управления сайтами, включая виртуальный хостинг, VPS/VDS, выделенные серверы и регистрацию доменов. Пользователям доступен бесплатный стандартный SSL-сертификат, который обеспечивает безопасное соединение между сайтом и браузерами посетителей. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Провайдер также обеспечивает комплексную защиту от DDoS-атак и гарантирует стабильность и доступность сайта. Тарифы включают неограниченное дисковое пространство, что позволяет масштабировать ресурсы по мере роста проекта. 

  • Объем дискового пространства: от 15 ГБ.

  • Количество сайтов: без ограничений.

  • Стоимость: от 225 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2008 года.

  • Бесплатный пробный период: 30 дней.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: бесплатные SSL-сертификаты от Let’s Encrypt, бесплатный конструктор сайтов, неограниченное количество сайтов, антивирус, защита от DDoS-атак, неограниченный трафик.

Преимущества:

  • Защита от DDoS-атак.

  • Серверы на NVMe-накопителях.

  • Бесплатный перенос сайтов.

  • Поддержка технологий: PHP 8, inCube, wp-cli и Python.

Недостатки:

  • По отзывам, медленная работы техподдержки.

4,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

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5. «Евробайт»

Сервис предлагает различные виды услуг, включая виртуальный хостинг с мощными серверами с SSD-дисками для быстрой работы сайтов. «Евробайт» оптимизирован для максимальной скорости PHP и популярных CMS. Платформа использует технологии CloudLinux и FastCGI для независимости клиентов друг от друга. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Провайдер предоставляет бесплатный тестовый период на 30 дней и перенос сайтов с другого хостинга. Пользователям доступна круглосуточная поддержка через онлайн-чат и форум. Дата-центры компании расположены в Москве и Амстердаме.

  • Объем дискового пространства: от 3 ГБ.

  • Количество сайтов: без ограничений.

  • Стоимость: от 159 рублей в месяц, от 1728 рублей за год.

  • На рынке: с 2010 года.

  • Бесплатный пробный период: 30 дней.

  • Техподдержка: через тикет-систему круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: неограниченное количество сайтов, доменов, баз данных MySQL и почтовых ящиков, версии PHP на выбор, неограниченный трафик.

Преимущества:

  • В любой момент можно поменять тариф без потери данных.

  • На каждом тарифе поддерживаются функции и сервисы: access и error-логи, статистика, Python нескольких версий на выбор и SSH-доступ.

  • Дата-центры расположены в Нидерландах и России.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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6. Spaceweb

Spaceweb предлагает несколько тарифных планов, которые подходят для разных потребностей и бюджетов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться услугами: конструктором сайтов, мониторингом доступности веб-ресурса и регистрацией домена. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Хостинг использует технологии: NVMe-диски, DDoS-защита, ModSecurity и ежедневное резервное копирование, что обеспечивает высокую скорость работы сайтов и стабильность серверов. Предоставляется бесплатный тестовый период во всех тарифах, чтобы пользователи могли оценить качество услуг и производительность перед покупкой.

  • Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

  • Количество сайтов: от 5 сайтов.

  • Стоимость: от 159 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 199 рублей за месяц.

  • На рынке: с 2001 года.

  • Бесплатный пробный период: 14 дней.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: NVMe-диски, DDoS-защита, ModSecurity, ежедневное резервное копирование, SSL-сертификаты.

Преимущества:

  • Бесплатный конструктор сайтов.

  • Регистрация доменов в 325 зонах, бесплатная поддержка DNS и управление настройками домена.

  • Бесплатный хостинг до четырех месяцев при переносе сайта.

  • Скидка при единовременной оплате сроком от шести месяцев.

  • Актуальное программное обеспечение — PHP 8.3, MySQL 8, PostgreSQL 14.

  • Ежедневное сохранение резервных копий, антиспам, антивирус, защита от DDoS-атак.

  • Время ответа техподдержки по телефону и чату от 1–2 минут, по почте — 60 минут.

Недостатки:

  • По отзывам, сложно разобраться в панели управления сайтом.

3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

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7.  Netangels

Netangels позволяет создавать любое количество сайтов на популярных CMS. Сервис поддерживает современные языки программирования и расширения. Пользователям доступен файловый менеджер и VNC-консоль в браузере, бесплатный SSL с автопродлением, выделенный IPv4-адрес. А еще — ежедневное копирование дисков. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Объем дискового пространства: от 512 МБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 72 рублей в месяц при оплате за год.

  • На рынке: с 2003 года.

  • Бесплатный пробный период: нет.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: файловый менеджер и VNC-консоль в браузере, бесплатный мониторинг виртуальных машин, личный кабинет собственной разработки, защита от DDoS-атак, SSL-сертификаты.

Преимущества:

  • Интуитивно понятный интерфейс доступен на всех устройствах, включая смартфоны.

  • Партнерская программа, по которой держатели сайтов получают до 30% от заказов приведенных клиентов.

  • Готовые дистрибутивы для быстрого старта работы.

  • Тарифный план можно изменить в любой момент.

Недостатки:

  • Нет пробного периода.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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8. «Рег.ру»

Хостинг поддерживает популярные технологии: PHP, Perl, Python и MySQ. Сервис оптимизирован под «1С-Битрикс» и обеспечивает высокую производительность и стабильность даже при большой нагрузке. На «Рег.ру» есть выбор между несколькими тарифами, отличающимися объемом дискового пространства и количеством размещаемых сайтов.

Иллюстрация: freepik/freepik

При оплате хостинга предоставляет бесплатный SSL-сертификат и возможность получения бесплатного домена в зонах .ru или .рф. Клиентам также предоставляют бесплатную круглосуточную техподдержку.

  • Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 450 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2006 года.

  • Бесплатный пробный период: 14 дней.

  • Техподдержка: через тикет-систему круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS, защита от DDoS-атак, хранение 30 резервных копий, двойная антивирусная проверка, почта для доменов, безлимитное количество почтовых ящиков, безлимитный трафик, SSL-сертификаты.

Преимущества:

  • Дополнительная услуга за плату — восстановление зараженных файлов.

  • Расширенная защита от спама.

  • Дополнительные адреса IPv4.

  • Скидка для партнеров сервиса.

Недостатки:

  • По отзывам, техподдержка отвечает медленно.

4,1 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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9. «Макхост»

«Макхост» предоставляют услуги виртуального хостинга, аренды виртуальных серверов и сопутствующие лицензии на программное обеспечение. Активация аккаунта происходит без SMS и требует минимальной суммы пополнения баланса в 100 рублей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифы «Макхост» включают классический виртуальный хостинг с возможностью выбора версии PHP, Perl, Python, Ruby, SSH, FTP, управление DNS и другие функции. Цены на услуги могут варьироваться в зависимости от выбранных опций и ресурсов.

  • Объем дискового пространства: от 3 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 157 рублей в месяц при оплате пакета на год.

  • На рынке: с 2004 года.

  • Бесплатный пробный период: нет.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: бесплатный перенос сайта на хостинг, сервисы POP3, SMTP, IMAP для удаленной работы с почтой, автоматическая фильтрация спама и вирусов, неограниченное количество субдоменов, выбор версии PHP в панели управления, MySQL, phpMyAdmin.

Преимущества:

  • Бесплатный перенос сайтов при переходе от другого провайдера. 

  • Собственная хостинг-панель.

  • Домен в подарок при оплате хостинга на год и больше.

  • Месяц хостинга в подарок при переходе от другого провайдера.

Недостатки:

  • По отзывам, не все технические специалисты могут компетентно ответить на вопросы о работе сервиса. 

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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10. «Спринтхост»

Хостинг гарантирует высокую производительность, стабильность работы и скорость загрузки страниц. Компания предоставляет гибкие тарифные планы и специализированные решения для популярных CMS, в том числе «1С-Битрикс». 

Иллюстрация: freepik/freepik

Проекты, созданные на этой платформе, размещаются на отдельных серверах с NVMe SSD-дисками. «Спринтхост» отличают высокие лимиты ресурсов хостинга в каждом из тарифов и кэширование средствами Zend OPCache, что обеспечивает максимальную производительность сайтов.

  • Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

  • Количество сайтов: от 2 сайтов.

  • Стоимость: от 189 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 249 рублей за месяц.

  • На рынке: с 2005 года.

  • Бесплатный пробный период: 30 дней. 

  • Техподдержка: через тикет-систему, онлайн-чат или по телефону круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: веб-серверы Apache для каждого аккаунта с возможностью изоляции сайтов, сканирование от вирусов, SSL-сертификат, ежедневное создание резервных копий.

Преимущества:

  • Автоматическая установка CMS.

  • Дополнительные сервисы: автоматическая проверка файлов сайта по расписанию на наличие вредоносного кода, управление аккаунтом хостинга через Telegram-бот.

  • Индивидуальный IPv6.

  • Двухфакторная аутентификация.

  • Тарифная линейка, разработанная специально для «1С-Битрикс».

Недостатки:

  • По отзывам, непонятная система работы партнерской программы.

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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11. Firstvds

Сайт предлагает различные виды виртуальных серверов, такие как «VDS Форсаж» с собственной конфигурацией и максимальной частотой процессора до 5,7 ГГц. Сервер подходит для проектов на «1С-Битрикс» и сложных frontend-проектов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Специалисты Firstvds разработали тарифы с различными характеристиками, такими как количество ядер процессора, объем оперативной памяти и тип накопителя. Каждый может выбрать подходящий для себя тариф в зависимости от потребностей и бюджета.

  • Объем дискового пространства: от 1 ГБ.

  • Количество сайтов: от 16 сайтов.

  • Стоимость: от 219 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2002 года.

  • Бесплатный пробный период: 3 дня.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: виртуальные выделенные серверы, бесплатный перенос сайта, виртуализация KVM.

Преимущества:

  • Скидка 25% новым клиентам.

  • Трехкратный обладатель национальной премии ЦОДы.РФ в номинации «Хостер года» в 2021, 2022 и 2024 годах.

  • Бесплатный курс по администрированию Linux-серверов.

  • Служба поддержки состоит из трех уровней в зависимости от сложности вопросов пользователей и специфики.

  • Скидки и акции для дополнительных услуг.

  • ispmanager 6 lite на один месяц.

Недостатки:

  • Платные SSL-сертификаты.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг Firstvds

12. Ru vds

Виртуальный сервер Ru vds обладает широкой сетью дата-центров уровня Tier III и выше. В сервисе быстрые виртуальные серверы на дисках NVMe и бонусная программа в зависимости от статуса аккаунта. Ru vds предоставляет круглосуточную защиту от DDoS-атак и бесплатное тестирование на три дня.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Объем дискового пространства: от 10 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 130 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2015 года.

  • Бесплатный пробный период: 3 дня.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: неограниченный трафик, мгновенная работа с файлами на SSD. 

Преимущества:

  • 15 дата-центров в мире, уровень Tier III и выше.

  • Защита от DDoS-атак в первый месяц использования предоставляется бесплатно.

  • Гарантированно высокая скорость.

  • Изменение характеристик виртуального сервера доступно в любое время без переноса данных и потери средств.

  • Командный доступ к VPS/VDS.

  • Скидки при оплате от трех месяцев пользования.

Недостатки:

  • По отзывам, сайты могут подвисать.

3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Ru vds 

13. Majordomo

Компания предлагает услуги по размещению веб-сайтов: виртуальный хостинг, VPS/VDS, аренду серверов и регистрацию доменных имен. Клиентам предоставляется собственная удобная и интуитивно понятная панель управления сайтами. Кроме того, Majordomo обеспечивает защиту веб-ресурсов от вирусов, спама и DDoS-атак.

Иллюстрация: freepik/freepik

Хостинг предлагает различные тарифы, подходящие для разных потребностей и бюджетов. 

  • Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

  • Количество сайтов: от 10 сайтов.

  • Стоимость: от 129 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2000 года.

  • Бесплатный пробный период: 7 дней.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: перенос сайта на хостинг, высокая скорость загрузки сайтов, собственная панель управления.

Преимущества:

  • Дополнительные услуги за плату: конструктор сайтов, регистрация домена.

  • Услуга «Обещанный платеж».

Недостатки:

  • По отзывам, сложно дозвониться в техподдержку по телефону.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг Majordomo

14. Smartape

Хостинг-провайдер, который предоставляет услуги: виртуальный хостинг, аренда VPS, выделенных серверов и облачного ЦОД, размещение серверов и аренда серверных стоек. Компания используют серверное оборудование от Hewlett-Packard и SuperMicro и обеспечивает надежность дата-центров на уровне Tier III.

Иллюстрация: freepik/freepik

Клиенты получают скидку 30% при оплате от шести месяцев хостинга. Есть партнерская программа. Техническая поддержка осуществляется круглосуточно через телефон, электронную почту и систему тикетов. Доступна база знаний с ответами на вопросы и пошаговыми инструкциями.

  • Объем дискового пространства: от 6 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 145 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2012 года.

  • Бесплатный пробный период: 14 дней.

  • Техподдержка: по телефону, через электронную почту и систему тикетов круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: неограниченное дисковое пространство, базы данных MySQL, поддержка SSL, автоматическая установка CMS, защита от DDoS-атак, возможность выбора операционных систем (CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD, Windows Server).

Преимущества:

  • Оптимизирован под CMS.

  • Бесплатное базовое администрирование.

  • Сверхбыстрые виртуальные серверы на скоростных дисках.

  • Изоляция клиентов на основе CloudLinux.

  • Неограниченное дисковое пространство.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

3,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Smartape

15. Firstbyte

Сервис Firstbyte предлагает услуги виртуального хостинга, аренды выделенных серверов и виртуальных серверов VPS/VDS. Компания предлагает различные типы серверов в разных странах, включая Россию, Финляндию и США. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Доступны дополнительные услуги, такие как веб-хостинг, DNS-хостинг, хранилище FTP, лицензии на программное обеспечение ISPsystem и регистрация доменов в различных зонах.

  • Объем дискового пространства: от 7 ГБ.

  • Количество сайтов: от 1 сайта.

  • Стоимость: от 75 рублей в месяц.

  • На рынке: с 2015 года.

  • Бесплатный пробный период: 24 часа.

  • Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

  • Функциональность: панель Ispmanager, почтовые ящики POP3, IMAP, антиспам-фильтр SpamAssasin, SSL-сертификаты.

Преимущества:

  • Бесплатная защита от DDoS-атак.

  • Дата-центр с уровнем надежности Tier III.

  • Бесплатный перенос сайта с другого хостинга.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

3,9 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Firstbyte

Хостинг обеспечивает постоянное подключение к интернету, хранение данных и возможность доступа пользователей к сайтам. В следующей части статьи рассказываем об особенностях хостинга для сайтов на «1С-Битрикс» и даем ответы на частые вопросы к провайдерам.  

Чем отличается хостинг для сайтов на «1С-Битрикс»?

Хостинг для «1С-Битрикс» должен быть оптимизирован под работу с этой CMS и иметь характеристики:

  • Предустановленную версию «1С-Битрикс».

  • Оптимизацию настроек сервера для работы с «1С-Битрикс», включая настройки PHP, MySQL и других компонентов.

  • Возможность автоматического обновления CMS и ее модулей.

  • Поддержку специальных функций «1С-Битрикс», например, кэширование.

Как выбрать подходящий тарифный план у хостинг-сервиса?

При выборе тарифного плана необходимо учесть следующие факторы:

  • Размер проекта. Сколько ресурсов оперативной памяти, процессорной мощности и дискового пространства потребуется сайту.

  • Предполагаемое количество посетителей и объем трафика.

  • Возможность легко масштабировать ресурсы.

  • Специфические функции «1С-Битрикс», такие как модуль e-commerce или интеграция с 1С.

Будет ли сайт работать быстро и без ошибок благодаря поддержке хостингов «1С-Битрикс»?

Да, поддержка хостингов «1С-Битрикс» поможет обеспечить быструю и стабильную работу сайта. Однако важно при выборе хостинга с поддержкой «1С-Битрикс» заранее убедиться, что он соответствует потребностям и бюджету, а также предоставляет надежную техническую поддержку и гарантию стабильности работы.

Можно ли протестировать хостинг бесплатно?

Да, некоторые хостинг-провайдеры предлагают бесплатные тестовые периоды для своих услуг. Это позволяет клиентам оценить качество хостинга и предоставляемых функций перед принятием решения о покупке. 

Какой хостинг для сайтов на «1С-Битрикс» выбрать

Перед выбором хостинга необходимо определить, какие ресурсы и функциональные возможности потребуются проекту. Важна также локация серверов, ведь она может влиять на скорость загрузки сайта для пользователей из разных регионов. Лучше выбрать хостинг-провайдера с серверами, расположенными ближе к целевой аудитории сайта.

Стоит сравнить стоимость тарифных планов и условия предоставления услуг у различных провайдеров. Учесть не только цену, но и дополнительные услуги, такие как резервное копирование и защита от DDoS-атак. 

Важно, чтобы хостинг-провайдер предоставлял круглосуточную техническую поддержку. Это нужно для быстрого решения возможных проблем и минимизации простоев сайта. Можно протестировать несколько вариантов и выбрать оптимальный для своих задач: 

  1. Timeweb: хостинг для проектов любой сложности.

  2. Beget: хостинг, который подойдет интернет-магазинам и проектам с особыми требованиями к производительности и масштабируемости.

  3. Adminvps: официальный партнер «1С-Битрикс» со 100% соответствием требованиям.

  4. Webhost1: хостинг с бесплатной базовой защитой от DDoS-атак.

  5. «Евробайт»: сервис с возможностью смены тарифа в любое удобное время.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами сервис, напишите в комментариях под подборкой.

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