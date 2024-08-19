15 лучших хостингов для сайтов на «1С-Битрикс»

Хостинг «1С-Битрикс» — это услуга предоставления серверных мощностей для размещения сайтов и веб-приложений, созданных на популярной российской платформе. «1С-Битрикс» известен не только в России, но и в большинстве стран СНГ. Отличают систему гибкость, функциональность и возможность интеграции с другими продуктами компании 1С.

«1С-Битрикс» требует значительных вычислительных ресурсов, особенно для крупных проектов с высоким трафиком и сложными функциональными возможностями. Для сайтов на этой платформе нужны специализированные хостинги, которые обеспечивают необходимые серверные мощности и настройки. О них подробнее — в статье. Собрали 15 хостингов для сайтов на «1С-Битрикс» в 2024 году и нашли ответы на часто задаваемые вопросы. В конце подвели итоги, как выбрать хостинг.

Как мы сформировали рейтинг

Я рассмотрела 30 хостингов для сайтов на «1С-Битрикс» и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», Zoon. Составила подборку хостингов, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.

Дарья Лубнина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 хостингов для сайтов на «1С-Битрикс»

Timeweb: хостинг для проектов любой сложности — от сайтов-визиток до интернет-магазинов на «1С-Битрикс». Beget: хостинг для проектов с особыми требованиями к производительности и масштабируемости. Adminvps: официальный партнер «1С-Битрикс» со 100% соответствием требованиям. Webhost1: хостинг с бесплатной базовой защитой от DDoS-атак. «Евробайт»: сервис с возможностью смены тарифа в любое удобное время. Spaceweb: хостинг, который рекомендован разработчиками «1С-Битрикс». Netangels: провайдер с выгодной партнерской программой. «Рег.ру»: хостинг, предоставляющий защиту от DDoS-атак и безлимитный трафик бесплатно на всех тарифах. «Макхост»: сервис с панелью собственной разработки для удобного управления сайтами. «Спринтхост»: хостинг с автоматической установкой CMS.

Платформа «1С-Битрикс» требует знаний и навыков в администрировании серверов и оптимизации производительности. Для того чтобы процесс был понятным и интуитивным, существуют хостинг-сервисы, которые предоставляют не только площадку для хранения данных, но еще и круглосуточную поддержку для каждого сайта. Далее в статье подробно рассмотрены провайдеры, работающие на российском рынке.

Платформа предлагает услуги для создания и поддержки сайтов на платформе «1С-Битрикс». Хостинг адаптирован для веб-ресурсов с высокой нагрузкой. Timeweb на 100% соответствует требованиям CMS «1С-Битрикс». Бесплатно пользователям доступно неограниченное количество почтовых ящиков и SSL-сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифы хостинга различаются по количеству сайтов, дисковому пространству и нагрузке на MySQL. Каждый сможет выбрать подходящий вариант в зависимости от потребностей и бюджета.

Объем дискового пространства: от 15 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 489 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 741 рублей за месяц.

На рынке: с 2006 года.

Бесплатный пробный период: 10 дней.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: бесплатная почта, быстрое создание сайта, права доступа, бесплатный SSL-сертификат.

Преимущества:

Полезные функции за дополнительную плату: дополнительный IP-адрес, антивирус и защита от DDoS-атак.

Домены в зонах .ru или .рф в подарок при оплате за год.

Интуитивно понятный интерфейс.

Платформа будет установлена сразу после регистрации.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг Timeweb

Виртуальный хостинг предоставит доступ к VPS, серверам, доменам, CMS, SSL и технической поддержке. В каждый тариф входят услуги и сервисы: профилировщик сайтов, антивирус, SSH, SFTP/FTP и неограниченный трафик. Beget предоставляет возможность бесплатно перенести домен, пользоваться интуитивно понятной панелью управления и автоматически установить CMS.

Иллюстрация: freepik/freepik

Объем дискового пространства: от 50 ГБ.

Количество сайтов: от 10 сайтов.

Стоимость: от 1200 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 1500 рублей за месяц.

На рынке: с 2009 года.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: SSH, SFTP/FTP-доступ, неограниченный трафик, антивирус, готовый почтовый сервер, управление CronTab, профилировщик сайтов, SSL-сертификаты.

Преимущества:

Все сайты изолированы.

Работает с любыми CMS.

От 1 домена в подарок при покупке годового пакета.

Поддержка и автоматическая установка большинства CMS.

Поддержка популярных фреймворков: Yii, Symfony и Laminas.

Интуитивно понятная панель управления.

Полезные сервисы для улучшения работы за дополнительную плату, такие как Redis или Memcached,.

Техподдержка без ботов.

Недостатки:

По отзывам, частое повышение цен на пакеты услуг.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Beget

Хостинг входит в ТОП-5 по версии компании «Битрикс». Adminvps соответствует техническим требованиям этой системы управления содержимым. Тарифы включают разные параметры, такие как дисковое пространство, процессорная мощность и оперативная память, что позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от потребностей проекта.

Хостинг использует современные технологии, такие как NVMe-диски, обеспечивающие высокую скорость работы и надежность хранения данных. Сервис защищен от DDoS-атак на уровнях L2–L4, что гарантирует стабильность работы сайта.

Иллюстрация: freepik/freepik

У Adminvps доступна круглосуточная техподдержка через онлайн-чат, электронную почту и телефон. Также сервис предоставляет бесплатный тестовый период и возможность переноса сайта от другого хостинг-провайдера.

Объем дискового пространства: от 2 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 119 рублей в месяц.

На рынке: с 2012 года.

Бесплатный пробный период: 7 дней.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: администрирование серверов, ежедневное сохранение резервных копий, управление DNS-записями, SSL-сертификаты.

Преимущества:

Снижение стоимости тарифа при увеличении срока подписки.

Официальный партнер «Битрикс».

Защита от DDoS уровня L2–L4.

Активация сервера через минуту после оплаты.

Бонусная система, которая позволяет экономить на приобретении дополнительных сервисов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Adminvps

Хостинг-провайдер предлагает услуги для размещения и управления сайтами, включая виртуальный хостинг, VPS/VDS, выделенные серверы и регистрацию доменов. Пользователям доступен бесплатный стандартный SSL-сертификат, который обеспечивает безопасное соединение между сайтом и браузерами посетителей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Провайдер также обеспечивает комплексную защиту от DDoS-атак и гарантирует стабильность и доступность сайта. Тарифы включают неограниченное дисковое пространство, что позволяет масштабировать ресурсы по мере роста проекта.

Объем дискового пространства: от 15 ГБ.

Количество сайтов: без ограничений.

Стоимость: от 225 рублей в месяц.

На рынке: с 2008 года.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: бесплатные SSL-сертификаты от Let’s Encrypt, бесплатный конструктор сайтов, неограниченное количество сайтов, антивирус, защита от DDoS-атак, неограниченный трафик.

Преимущества:

Защита от DDoS-атак.

Серверы на NVMe-накопителях.

Бесплатный перенос сайтов.

Поддержка технологий: PHP 8, inCube, wp-cli и Python.

Недостатки:

По отзывам, медленная работы техподдержки.

4,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Webhost1

Сервис предлагает различные виды услуг, включая виртуальный хостинг с мощными серверами с SSD-дисками для быстрой работы сайтов. «Евробайт» оптимизирован для максимальной скорости PHP и популярных CMS. Платформа использует технологии CloudLinux и FastCGI для независимости клиентов друг от друга.

Иллюстрация: freepik/freepik

Провайдер предоставляет бесплатный тестовый период на 30 дней и перенос сайтов с другого хостинга. Пользователям доступна круглосуточная поддержка через онлайн-чат и форум. Дата-центры компании расположены в Москве и Амстердаме.

Объем дискового пространства: от 3 ГБ.

Количество сайтов: без ограничений.

Стоимость: от 159 рублей в месяц, от 1728 рублей за год.

На рынке: с 2010 года.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: через тикет-систему круглосуточно, без выходных.

Функциональность: неограниченное количество сайтов, доменов, баз данных MySQL и почтовых ящиков, версии PHP на выбор, неограниченный трафик.

Преимущества:

В любой момент можно поменять тариф без потери данных.

На каждом тарифе поддерживаются функции и сервисы: access и error-логи, статистика, Python нескольких версий на выбор и SSH-доступ.

Дата-центры расположены в Нидерландах и России.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Евробайт»

Spaceweb предлагает несколько тарифных планов, которые подходят для разных потребностей и бюджетов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться услугами: конструктором сайтов, мониторингом доступности веб-ресурса и регистрацией домена.

Иллюстрация: freepik/freepik

Хостинг использует технологии: NVMe-диски, DDoS-защита, ModSecurity и ежедневное резервное копирование, что обеспечивает высокую скорость работы сайтов и стабильность серверов. Предоставляется бесплатный тестовый период во всех тарифах, чтобы пользователи могли оценить качество услуг и производительность перед покупкой.

Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

Количество сайтов: от 5 сайтов.

Стоимость: от 159 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 199 рублей за месяц.

На рынке: с 2001 года.

Бесплатный пробный период: 14 дней.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: NVMe-диски, DDoS-защита, ModSecurity, ежедневное резервное копирование, SSL-сертификаты.

Преимущества:

Бесплатный конструктор сайтов.

Регистрация доменов в 325 зонах, бесплатная поддержка DNS и управление настройками домена.

Бесплатный хостинг до четырех месяцев при переносе сайта.

Скидка при единовременной оплате сроком от шести месяцев.

Актуальное программное обеспечение — PHP 8.3, MySQL 8, PostgreSQL 14.

Ежедневное сохранение резервных копий, антиспам, антивирус, защита от DDoS-атак.

Время ответа техподдержки по телефону и чату от 1–2 минут, по почте — 60 минут.

Недостатки:

По отзывам, сложно разобраться в панели управления сайтом.

3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Spaceweb

Netangels позволяет создавать любое количество сайтов на популярных CMS. Сервис поддерживает современные языки программирования и расширения. Пользователям доступен файловый менеджер и VNC-консоль в браузере, бесплатный SSL с автопродлением, выделенный IPv4-адрес. А еще — ежедневное копирование дисков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Объем дискового пространства: от 512 МБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 72 рублей в месяц при оплате за год.

На рынке: с 2003 года.

Бесплатный пробный период: нет.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: файловый менеджер и VNC-консоль в браузере, бесплатный мониторинг виртуальных машин, личный кабинет собственной разработки, защита от DDoS-атак, SSL-сертификаты.

Преимущества:

Интуитивно понятный интерфейс доступен на всех устройствах, включая смартфоны.

Партнерская программа, по которой держатели сайтов получают до 30% от заказов приведенных клиентов.

Готовые дистрибутивы для быстрого старта работы.

Тарифный план можно изменить в любой момент.

Недостатки:

Нет пробного периода.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг Netangels

Хостинг поддерживает популярные технологии: PHP, Perl, Python и MySQ. Сервис оптимизирован под «1С-Битрикс» и обеспечивает высокую производительность и стабильность даже при большой нагрузке. На «Рег.ру» есть выбор между несколькими тарифами, отличающимися объемом дискового пространства и количеством размещаемых сайтов.

Иллюстрация: freepik/freepik

При оплате хостинга предоставляет бесплатный SSL-сертификат и возможность получения бесплатного домена в зонах .ru или .рф. Клиентам также предоставляют бесплатную круглосуточную техподдержку.

Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 450 рублей в месяц.

На рынке: с 2006 года.

Бесплатный пробный период: 14 дней.

Техподдержка: через тикет-систему круглосуточно, без выходных.

Функциональность: поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS, защита от DDoS-атак, хранение 30 резервных копий, двойная антивирусная проверка, почта для доменов, безлимитное количество почтовых ящиков, безлимитный трафик, SSL-сертификаты.

Преимущества:

Дополнительная услуга за плату — восстановление зараженных файлов.

Расширенная защита от спама.

Дополнительные адреса IPv4.

Скидка для партнеров сервиса.

Недостатки:

По отзывам, техподдержка отвечает медленно.

4,1 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Рег.ру»

«Макхост» предоставляют услуги виртуального хостинга, аренды виртуальных серверов и сопутствующие лицензии на программное обеспечение. Активация аккаунта происходит без SMS и требует минимальной суммы пополнения баланса в 100 рублей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифы «Макхост» включают классический виртуальный хостинг с возможностью выбора версии PHP, Perl, Python, Ruby, SSH, FTP, управление DNS и другие функции. Цены на услуги могут варьироваться в зависимости от выбранных опций и ресурсов.

Объем дискового пространства: от 3 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 157 рублей в месяц при оплате пакета на год.

На рынке: с 2004 года.

Бесплатный пробный период: нет.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: бесплатный перенос сайта на хостинг, сервисы POP3, SMTP, IMAP для удаленной работы с почтой, автоматическая фильтрация спама и вирусов, неограниченное количество субдоменов, выбор версии PHP в панели управления, MySQL, phpMyAdmin.

Преимущества:

Бесплатный перенос сайтов при переходе от другого провайдера.

Собственная хостинг-панель.

Домен в подарок при оплате хостинга на год и больше.

Месяц хостинга в подарок при переходе от другого провайдера.

Недостатки:

По отзывам, не все технические специалисты могут компетентно ответить на вопросы о работе сервиса.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Макхост»

Хостинг гарантирует высокую производительность, стабильность работы и скорость загрузки страниц. Компания предоставляет гибкие тарифные планы и специализированные решения для популярных CMS, в том числе «1С-Битрикс».

Иллюстрация: freepik/freepik

Проекты, созданные на этой платформе, размещаются на отдельных серверах с NVMe SSD-дисками. «Спринтхост» отличают высокие лимиты ресурсов хостинга в каждом из тарифов и кэширование средствами Zend OPCache, что обеспечивает максимальную производительность сайтов.

Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

Количество сайтов: от 2 сайтов.

Стоимость: от 189 рублей в месяц при оплате пакета на год, от 249 рублей за месяц.

На рынке: с 2005 года.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: через тикет-систему, онлайн-чат или по телефону круглосуточно, без выходных.

Функциональность: веб-серверы Apache для каждого аккаунта с возможностью изоляции сайтов, сканирование от вирусов, SSL-сертификат, ежедневное создание резервных копий.

Преимущества:

Автоматическая установка CMS.

Дополнительные сервисы: автоматическая проверка файлов сайта по расписанию на наличие вредоносного кода, управление аккаунтом хостинга через Telegram-бот.

Индивидуальный IPv6.

Двухфакторная аутентификация.

Тарифная линейка, разработанная специально для «1С-Битрикс».

Недостатки:

По отзывам, непонятная система работы партнерской программы.

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Спринтхост»

Сайт предлагает различные виды виртуальных серверов, такие как «VDS Форсаж» с собственной конфигурацией и максимальной частотой процессора до 5,7 ГГц. Сервер подходит для проектов на «1С-Битрикс» и сложных frontend-проектов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Специалисты Firstvds разработали тарифы с различными характеристиками, такими как количество ядер процессора, объем оперативной памяти и тип накопителя. Каждый может выбрать подходящий для себя тариф в зависимости от потребностей и бюджета.

Объем дискового пространства: от 1 ГБ.

Количество сайтов: от 16 сайтов.

Стоимость: от 219 рублей в месяц.

На рынке: с 2002 года.

Бесплатный пробный период: 3 дня.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: виртуальные выделенные серверы, бесплатный перенос сайта, виртуализация KVM.

Преимущества:

Скидка 25% новым клиентам.

Трехкратный обладатель национальной премии ЦОДы.РФ в номинации «Хостер года» в 2021, 2022 и 2024 годах.

Бесплатный курс по администрированию Linux-серверов.

Служба поддержки состоит из трех уровней в зависимости от сложности вопросов пользователей и специфики.

Скидки и акции для дополнительных услуг.

ispmanager 6 lite на один месяц.

Недостатки:

Платные SSL-сертификаты.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг Firstvds

Виртуальный сервер Ru vds обладает широкой сетью дата-центров уровня Tier III и выше. В сервисе быстрые виртуальные серверы на дисках NVMe и бонусная программа в зависимости от статуса аккаунта. Ru vds предоставляет круглосуточную защиту от DDoS-атак и бесплатное тестирование на три дня.

Иллюстрация: freepik/freepik

Объем дискового пространства: от 10 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 130 рублей в месяц.

На рынке: с 2015 года.

Бесплатный пробный период: 3 дня.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: неограниченный трафик, мгновенная работа с файлами на SSD.

Преимущества:

15 дата-центров в мире, уровень Tier III и выше.

Защита от DDoS-атак в первый месяц использования предоставляется бесплатно.

Гарантированно высокая скорость.

Изменение характеристик виртуального сервера доступно в любое время без переноса данных и потери средств.

Командный доступ к VPS/VDS.

Скидки при оплате от трех месяцев пользования.

Недостатки:

По отзывам, сайты могут подвисать.

3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Ru vds

Компания предлагает услуги по размещению веб-сайтов: виртуальный хостинг, VPS/VDS, аренду серверов и регистрацию доменных имен. Клиентам предоставляется собственная удобная и интуитивно понятная панель управления сайтами. Кроме того, Majordomo обеспечивает защиту веб-ресурсов от вирусов, спама и DDoS-атак.

Иллюстрация: freepik/freepik

Хостинг предлагает различные тарифы, подходящие для разных потребностей и бюджетов.

Объем дискового пространства: от 5 ГБ.

Количество сайтов: от 10 сайтов.

Стоимость: от 129 рублей в месяц.

На рынке: с 2000 года.

Бесплатный пробный период: 7 дней.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: перенос сайта на хостинг, высокая скорость загрузки сайтов, собственная панель управления.

Преимущества:

Дополнительные услуги за плату: конструктор сайтов, регистрация домена.

Услуга «Обещанный платеж».

Недостатки:

По отзывам, сложно дозвониться в техподдержку по телефону.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг Majordomo

Хостинг-провайдер, который предоставляет услуги: виртуальный хостинг, аренда VPS, выделенных серверов и облачного ЦОД, размещение серверов и аренда серверных стоек. Компания используют серверное оборудование от Hewlett-Packard и SuperMicro и обеспечивает надежность дата-центров на уровне Tier III.

Иллюстрация: freepik/freepik

Клиенты получают скидку 30% при оплате от шести месяцев хостинга. Есть партнерская программа. Техническая поддержка осуществляется круглосуточно через телефон, электронную почту и систему тикетов. Доступна база знаний с ответами на вопросы и пошаговыми инструкциями.

Объем дискового пространства: от 6 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 145 рублей в месяц.

На рынке: с 2012 года.

Бесплатный пробный период: 14 дней.

Техподдержка: по телефону, через электронную почту и систему тикетов круглосуточно, без выходных.

Функциональность: неограниченное дисковое пространство, базы данных MySQL, поддержка SSL, автоматическая установка CMS, защита от DDoS-атак, возможность выбора операционных систем (CentOS, Debian, Ubuntu, FreeBSD, Windows Server).

Преимущества:

Оптимизирован под CMS.

Бесплатное базовое администрирование.

Сверхбыстрые виртуальные серверы на скоростных дисках.

Изоляция клиентов на основе CloudLinux.

Неограниченное дисковое пространство.

Недостатки:

Не обнаружены.

3,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Smartape

Сервис Firstbyte предлагает услуги виртуального хостинга, аренды выделенных серверов и виртуальных серверов VPS/VDS. Компания предлагает различные типы серверов в разных странах, включая Россию, Финляндию и США.

Иллюстрация: freepik/freepik

Доступны дополнительные услуги, такие как веб-хостинг, DNS-хостинг, хранилище FTP, лицензии на программное обеспечение ISPsystem и регистрация доменов в различных зонах.

Объем дискового пространства: от 7 ГБ.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 75 рублей в месяц.

На рынке: с 2015 года.

Бесплатный пробный период: 24 часа.

Техподдержка: круглосуточно, без выходных.

Функциональность: панель Ispmanager, почтовые ящики POP3, IMAP, антиспам-фильтр SpamAssasin, SSL-сертификаты.

Преимущества:

Бесплатная защита от DDoS-атак.

Дата-центр с уровнем надежности Tier III.

Бесплатный перенос сайта с другого хостинга.

Недостатки:

Не обнаружены.

3,9 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Купить хостинг Firstbyte

Хостинг обеспечивает постоянное подключение к интернету, хранение данных и возможность доступа пользователей к сайтам. В следующей части статьи рассказываем об особенностях хостинга для сайтов на «1С-Битрикс» и даем ответы на частые вопросы к провайдерам.

Чем отличается хостинг для сайтов на «1С-Битрикс»?

Хостинг для «1С-Битрикс» должен быть оптимизирован под работу с этой CMS и иметь характеристики:

Предустановленную версию «1С-Битрикс».

Оптимизацию настроек сервера для работы с «1С-Битрикс», включая настройки PHP, MySQL и других компонентов.

Возможность автоматического обновления CMS и ее модулей.

Поддержку специальных функций «1С-Битрикс», например, кэширование.

Как выбрать подходящий тарифный план у хостинг-сервиса?

При выборе тарифного плана необходимо учесть следующие факторы:

Размер проекта. Сколько ресурсов оперативной памяти, процессорной мощности и дискового пространства потребуется сайту.

Предполагаемое количество посетителей и объем трафика.

Возможность легко масштабировать ресурсы.

Специфические функции «1С-Битрикс», такие как модуль e-commerce или интеграция с 1С.

Будет ли сайт работать быстро и без ошибок благодаря поддержке хостингов «1С-Битрикс»?

Да, поддержка хостингов «1С-Битрикс» поможет обеспечить быструю и стабильную работу сайта. Однако важно при выборе хостинга с поддержкой «1С-Битрикс» заранее убедиться, что он соответствует потребностям и бюджету, а также предоставляет надежную техническую поддержку и гарантию стабильности работы.

Можно ли протестировать хостинг бесплатно?

Да, некоторые хостинг-провайдеры предлагают бесплатные тестовые периоды для своих услуг. Это позволяет клиентам оценить качество хостинга и предоставляемых функций перед принятием решения о покупке.

Какой хостинг для сайтов на «1С-Битрикс» выбрать

Перед выбором хостинга необходимо определить, какие ресурсы и функциональные возможности потребуются проекту. Важна также локация серверов, ведь она может влиять на скорость загрузки сайта для пользователей из разных регионов. Лучше выбрать хостинг-провайдера с серверами, расположенными ближе к целевой аудитории сайта.

Стоит сравнить стоимость тарифных планов и условия предоставления услуг у различных провайдеров. Учесть не только цену, но и дополнительные услуги, такие как резервное копирование и защита от DDoS-атак.

Важно, чтобы хостинг-провайдер предоставлял круглосуточную техническую поддержку. Это нужно для быстрого решения возможных проблем и минимизации простоев сайта. Можно протестировать несколько вариантов и выбрать оптимальный для своих задач:

Timeweb: хостинг для проектов любой сложности. Beget: хостинг, который подойдет интернет-магазинам и проектам с особыми требованиями к производительности и масштабируемости. Adminvps: официальный партнер «1С-Битрикс» со 100% соответствием требованиям. Webhost1: хостинг с бесплатной базовой защитой от DDoS-атак. «Евробайт»: сервис с возможностью смены тарифа в любое удобное время.

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