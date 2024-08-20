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25 курсов для продвижения в социальных сетях (SMM)

SMM-менеджер продвигает товары и услуги в социальных сетях и мессенджерах. Его задача — привлекать и удерживать целевую аудиторию, строить репутацию бренда и проводить рекламные кампании. Интернет и соцсети постоянно меняются, поэтому SMM-менеджер должен следить за трендами и обновлять свои знания.

Собрали онлайн-курсы по SMM, на которых учат основам социальных медиа и их алгоритмам, созданию и продвижению контента в различных платформах. Также добавили бесплатные курсы. На них можно изучить основы SMM, научиться работать с основными инструментами и понять, как адаптироваться к изменениям в алгоритмах и трендах.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по SMM от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по продвижению в социальных сетях

  1. «SMM-менеджер» от «Нетологии»: курс от экспертов-практиков с шестью практическими заданиями, реальными кейсами и стажировкой у партнеров (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение)

  2. «Профессия "SMM-специалист"» от Skillbox: интерактивное обучение с персональными наставниками и доступом к актуальным инструментам и методикам SMM (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии).

  3. «SMM-менеджер» от Eduson Academy: практико-ориентированный курс с акцентом на создании контента и стратегическом планировании, поддержка опытных менторов и работа над реальными проектами.

  4. «SMM-менеджер» от MaEd: курс с фокусом на рекламные кампании в социальных сетях от экспертов из Bork, «Мегафон», «Билайн», Nestle, Pepsi.

  5. «SMM-менеджер» от ConvertMonster: обучение с интерактивными занятиями, обратной связью и 55 инструментами для SMM. 

  6. «SMM-специалист» от Skypro: школа дарит три курса в подарок и доступ к библиотеке из 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге.

  7. «Профессия: SMM-менеджер» от Interra: курс для быстрого освоения практических навыков в SMM, с актуальными стратегиями и методами.

  8. «SMM-специалист с нуля» от «Бруноям»: гибкое обучение с акцентом на современные тренды и практические навыки в SMM и возможностью работы над собственными проектами. 

  9. «Профессия “SMM-менеджер”» от «Международной школы профессий»: студенты проходят интерактивные уроки и работают над реальными проектами.

  10. «SMM-менеджер с нуля до junior» от GeekBrains: студенты выполняют более 50 практических заданий, во время которых учатся продвигать бренд и проводить эффективные рекламные кампании.  

Онлайн-курсы по SMM

Онлайн-курсы — это возможность учиться без отрыва от работы и домашних дел. Студенты практикуются на реальных проектах, которые потом можно добавить в портфолио, получают обратную связь от кураторов или преподавателей. По завершении обучения слушателям выдают официальный документ, который подтверждает полученные навыки.  

1. «SMM-менеджер» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На курсе учат создавать индивидуальный стиль бренда, оформлять социальные сети, работать с таргетированной рекламой, искать партнеров для сотрудничества, оформлять договорные отношения с блогерами. За время обучения студенты освоят инструменты Popsters, Sociate, TargetHunter, TGStat, Lightroom, MyTarget, Wordstat.

В качестве практических заданий — реальные заказы. В конце курса у студента будет шесть проектов для портфолио.

Иллюстрация: freepik/freepik

На протяжении всего обучения студентам помогает персональный куратор. Раз в месяц каждый может пообщаться с ним и задать вопросы по обучению. Лучшие студенты смогут рассчитывать на стажировку у партнеров. По окончании стажировки студент получает рекомендательное письмо или предложение о работе.

  • Цена полностью: от 71 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3150 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, видеовстречи с наставником, вебинары.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, рекомендательные письма от партнеров школы.

Программа:

  • Разработка SMM-стратегии.

  • Создание контента для социальных сетей.

  • Таргетированная реклама в социальных сетях.

  • Альтернативные способы продвижения в социальных сетях.

  • Работа с аудиторией.

Достоинства: 

  • Шесть проектов для портфолио.

  • Видеовстречи с персональным наставником один раз в месяц.

  • Возможность пройти стажировку у партнеров школы.

  • Бюджет 2000 рублей на тестовую рекламную кампанию для «ВКонтакте».

  • Доступ к сервису Livedune бесплатно.

  • Мобильное приложение для обучения.

Недостатки: 

  • Доступ к материалам курса только на два года.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Профессия "SMM-специалист"» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

Слушатели научатся разрабатывать стратегию продвижения в социальных сетях, анализировать конкурентов и аудиторию, составлять контент-план, рассчитывать смету, искать блогеров для сотрудничества. Практические задания можно выполнять на своих или учебных проектах.

Иллюстрация: freepik/freepik

По окончании курса школа предоставляет помощь в трудоустройстве, включая подготовку резюме, портфолио и собеседований, а также доступ к закрытому каналу с вакансиями. Служба заботы и куратор-эксперт помогут справиться с любыми вопросами, связанными с учебным процессом и поиском работы.

  • Цена полностью: от 122 791 рубля.

  • Цена в рассрочку: от 3961 рубля в месяц на 31 месяц.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

  • Документ об окончании: свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к закрытой базе с вакансиями партнеров.

Программа:

  • Определяем цель SMM-продвижения.

  • Придумываем концепции продвижения.

  • Выбираем соцсети для продвижения.

  • Составляем контент-план + AI.

  • Настраиваем сегменты для таргетированной рекламы.

  • Выбираем инструменты продвижения.

Достоинства: 

  • Возможность корректировать обучение: выбирать конкретные социальные сети, уровень сложности заданий.

  • Обратная связь от куратора-эксперта.

  • Доступ к закрытому чату в Telegram.

  • Доступ ко всем будущим вебинарам по SMM. 

Недостатки: 

  • В отзывах студенты пишут о сложности возврата денег, если курс не подошел.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «SMM-менеджер» — Eduson Academy

В программе — продвижение в VK, «Одноклассниках», YouTube, TikTok и мессенджерах, составление контент-плана, копирайтинг, вовлечение аудитории и отчеты о продвижении. На практических занятиях студенты тренируются на симуляторах и разбирают кейсы по продвижению крупных компаний: Amazon, Burger King, «Аэрофлот», «Яндекс». Дипломная работа — готовый аккаунт с контент-планом на несколько месяцев и проработанной стратегией развития.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикеры курса — эксперты SMM и руководители компаний Little Big Agency, «Виноу», «Школа наглости», SmartMedia, «ПЦ».

  • Цена полностью: от 40 620 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3385 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, работа на тренажерах.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, отправка резюме партнерам школы.

Программа:

  • Основы SMM-стратегии.

  • Создание контента для SMM.

  • Комьюнити-менеджмент: как развивать сообщества в соцсетях.

  • Управление онлайн-репутацией.

  • Методы продвижения в соцсетях.

  • Основы SMM-стратегии.

Достоинства: 

  • Поддержка персонального куратора в течение одного года.

  • Доступ к курсу навсегда.

  • Много практических заданий. 

Недостатки: 

  • В отзывах студенты жалуются на длительное время ожидания ответа от технической службы и кураторов.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «SMM-менеджер» — MaEd

На курсе изучают стратегии для социальных сетей, создание контента, запуск рекламы и анализ результатов. Студенты научатся анализировать конкурентов и целевую аудиторию, прорабатывать SMM-стратегию и контент-план, планировать продвижение, создавать вовлекающий контент. Преподаватели расскажут, как запускать рекламные кампании, настраивать SMM-аналитику, оценивать итоги продвижения. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Уже со второго месяца обучения можно начать работу над реальными проектами и участвовать в мастер-классах. Курс включает постоянный доступ к материалам и поддержку экспертов, которые помогут улучшить навыки и подготовиться к карьерному старту.

  • Цена полностью: от 54 572 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4547 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, воркшопы.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, подготовка к собеседованию.

Программа:

  • Разработка SMM-стратегии.

  • Целевая аудитория и портрет клиента.

  • Инструменты продвижения в соцсетях.

  • Форматы контента от аудитории и цели поста.

  • Основные формулы для создания продающих постов.

  • Таргетированная реклама. Цели и задачи.

Достоинства: 

  • Курс обновлен в 2024 году — все знания актуальны.

  • Пять проектов для портфолио.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность работать над собственным проектом. 

Недостатки: 

  • Нет возможности вернуть деньги, если пройдено три и более уроков. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «SMM-менеджер» — ConvertMonster

На курсе учат особенностям продвижения и стратегий в VK, «Дзене», Telegram, Tenchat, конкурентному анализу, определению целевой аудитории, контент-планированию, спецификам разных площадок. Студенты получают обратную связь от кураторов, также еженедельно проходят онлайн-собрания в Zoom. На них можно задать вопрос экспертам, проверить выполнение домашней работы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс доступен в трех тарифах, которые различаются длительностью и возможностью пройти стажировку у партнеров. В ходе обучения можно разрабатывать собственный проект или практиковаться на реальных кейсах школы. Студенты с отличными результатами при выпуске получают диплом, остальные — сертификат школы. 

  • Цена полностью: от 65 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-встречи.

  • Документ об окончании: диплом, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Современные SMM-менеджер и SMM-стратегии. 

  • Целевая аудитория и продукт. Выгода, УТП и оффер продукта в SMM.

  • Виды контента. Контент-планирование: рубрикатор и контент-план.

  • Подготовка сообщества «ВКонтакте» к продвижению. Инструменты TargetHunter.

  • Специфика площадки и аудитории Telegram.

Достоинства: 

  • Три тарифа на выбор.

  • Поддержка куратора во время обучения.

  • Онлайн-встречи в Zoom каждую неделю.

  • Доступ в закрытый чат маркетологов Marketing Monsters club.

Недостатки: 

  • Материалы курса доступны всего год.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «SMM-специалист» — Skypro

На курсе студенты научатся разрабатывать стратегию продвижения бренда в таких сервисах, как «Дзен», VK, Telegram, YouTube, проводить анализ целевой аудитории и конкурентов, создавать контент-план и контент. Также узнают, как проводить рекламные кампании, конкурсы, вебинары в социальных сетях, следить за изменениями на рынке SMM. Студент может выбрать желаемую область работы и обучаться SMM в ней.

Иллюстрация: freepik/freepik

Партнер школы — агентство Skyeng — предоставляет оплачиваемую стажировку и бесплатный годичный курс разговорного английского. Курс представлен в двух тарифах — «Стандартный» и «Индивидуальный». Отличие индивидуального тарифа в малых группах и наличии десяти персональных встреч с экспертом.

  • Цена полностью: от 112 284 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: 

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, консультации HR-специалиста, разработка стратегии карьерного развития.

Программа:

  • Создание и публикация контента на разных площадках.

  • Вовлечение подписчиков в диалог.

  • Настройка и анализ рекламных кампаний.

Достоинства: 

  • Стажировка с оплатой в маркетинговом агентстве Skyeng.

  • Доступ к материалам курса навсегда.

  • Доступ в электронную библиотеку из 100 учебных материалов.

  • Изучение SMM с акцентом на желаемую область применения: медицина, строительство и другие.

  • Два тарифа на выбор.

  • Годичный курс разговорного английского от Skyeng бесплатно.

  • Бесплатный курс «Нейросети для маркетолога»

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки: 

  • В отзывах отмечают долгую выдачу диплома.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Профессия: SMM-менеджер» — Interra

За время обучения студенты освоят, как составлять контент-план и делать контент для соцсетей, настраивать таргетированную рекламу и оценивать ее эффективность, монетизировать соцсети, привлекать целевую аудиторию. А еще узнают, как работать с сервисами автоматизации процессов, поддерживать благоприятный имидж и реагировать на негатив. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Лекторы курса —  эксперты в электронной коммерции, юристы, маркетологи, таргетологи. После прохождения курса студенты получат бонусный видеокурс с рекомендациями по поиску работы, оформлению резюме и подготовке к интервью с работодателем.

  • Цена полностью: от 97 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4042 рублей в месяц.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, карьерные консультации.

Программа:

  • Определение цели. Построение стратегии SMM.

  • Текстовый контент для разных задач. Правила копирайтинга.

  • Графический контент в социальных сетях. Тенденции. Полезные сервисы.

  • Ситуативный маркетинг.

  • Комьюнити-менеджмент и маркетинг влияния.

Достоинства: 

  • Обратная связь от кураторов — проверка домашней работы и работа над ошибками.

  • Методички и инструкции для создания продающих текстов, графики и видео по настройке рекламы, администрированию сообществ, поиску заказчиков. 

  • Доступ в закрытый чат маркетологов.

  • Выпускник получает рекомендательное письмо от куратора.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «SMM-специалист с нуля» — «Бруноям»

Курс ориентирован на практику. Начинающие специалисты работают над проектами от школы, а студенты с опытом в SMM — над собственными. На курсе учат создавать стратегию продвижения и контент-план, придумывать текстовый, графический и видеоконтент, анализировать рынок, конкурентов и аудиторию, проводить рекламные кампании. Еще слушатели узнают, как влиять на репутацию, общаться с подписчиками, работать с аналитикой.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс не привязан к конкретной дате начала. Обучение проходит на платформе школы, где размещены видеоуроки и задания, а также есть чат для общения с куратором. Студенты, выполнившие все учебные проекты, получают индивидуальное сопровождение при построении карьерного пути и помощи в поиске работы.

  • Цена полностью: от 32 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2708 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям.

Программа:

  • Разбор постановки целей для коммерческих и информационных проектов в зависимости от размера бизнеса.

  • Изучение своей целевой аудитории.

  • Этапы создания стратегии продвижения в соцсетях.

  • Выбор инструментов для продвижения.

  • Анализ соцсетей конкурентов.

Достоинства: 

  • Поддержка наставника в течение 12 месяцев после обучения.

  • Студенты с хорошей успеваемостью получают помощь от HR-менеджера.

  • Курс составлен с учетом актуальных запросов работодателей.

  • Доступ к учебным материалам остается навсегда.

Недостатки: 

  • Есть жалобы студентов на устаревший учебный материал и сложность получения обратной связи от куратора.

4,9— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Профессия “SMM-менеджер”» — «Международная школа профессий»

На курсе можно освоить профессию с нуля. В ходе обучения студенты смотрят короткие видео, практикуются на реальных проектах, делают домашние задания, могут задавать вопросы преподавателям на вебинарах. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикеры расскажут студентам, как проводить анализ аудитории, конкурентов, соцсетей, позиционировать бренд, создавать контент в VK, TikTok, Telegram, «Дзен», писать продающие и информационные тексты, делать конверсионные заголовки.

Также на курсе учат создавать графический и видеоконтент, отбирать и распространять готовый материал, запускать таргетированную рекламу и давать ей оценку.

  • Цена полностью: от 31 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Разработка стратегии: исследование конкурентов и аудитории.

  • ВК-возможности для бизнеса.

  • Методики генерации идей.

  • Таргетированная реклама.

  • Работа с сервисом MyTarget.

Достоинства: 

  • Обратная связь от наставников и преподавателей.

  • Доступ к материалам курса сразу после оплаты.

  • Диплом международного образца.

  • Право на оформление налогового вычета.

  • Курс можно оплатить материнским капиталом.

Недостатки: 

  • Доступ к курсу ограничен на три месяца.

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «SMM-менеджер с нуля до junior» — GeekBrains

Практический курс, который включает более 50 заданий. Авторы ежемесячно проверяют актуальность учебного материала: общаются с работодателями, анализируют новинки рынка SMM.

В ходе обучения студенты могут выбрать одну из трех специализаций: «Интернет-маркетолог», «Продакт-маркетолог», «Бренд-менеджер». Если специализация не подойдет, можно перейти на другую.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе учат анализировать рынок и продумывать стратегию продвижения бренда, проводить рекламные кампании, работать с конструкторами сайтов Tilda и Wordpress, снимать отчеты в «Яндекс Метрике» и других системах аналитики. Подарки от школы — годичный курс английского языка и курс по нейросетям.

  • Цена полностью: от 113 760 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3160 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, тестовые собеседования, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

  • Анализ рынка.

  • Разработка рекламной кампании и расчет бюджета.

  • Система показателей аналитики.

  • Визуал и инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion.

  • Запуск и управление рекламной кампанией.

Достоинства: 

  • Бесплатный доступ на три месяца в инструменту LiveDune.

  • Возможность менять специализацию в процессе обучения.

  • Ежемесячное обновление программы курса под требования рынка и запросы работодателей.

  • Доступ к материалам курса и обновлениям навсегда.

  • Пропущенные уроки можно смотреть в записи или пройти с другой группой.

  • Бесплатный доступ к платформе по изучению английского языка на один год.

Недостатки: 

  • В отзывах студенты жалуются, что сложно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Еще 5 курсов по SMM

Добавили пять дополнительных курсов, которые углубляют знания и навыки в SMM. Эти курсы охватывают различные аспекты продвижения в социальных сетях, включая продвинутую аналитику, создание видеоконтента, управление репутацией онлайн, работу с блогерами и стратегическое планирование. 

1. «SMM-специалист» — «Яндекс Практикум»

Цена: от 68 000 рублей или в рассрочку от 17 500 рублей в месяц на 4 месяца.

Обратная связь: помощь наставника.

О чем курс

За четыре месяца научат работать с соцсетями, создавать контент для продвижения, собирать аналитику и разрабатывать стратегию развития бренда.

Студенты создадут семь проектов для портфолио в тарифе «SMM-специалист» и более десяти проектов в тарифе «SMM-специалист: расширенный курс». 

Иллюстрация: freepik/freepik

Карьерные специалисты помогут составить резюме и портфолио, подготовят к интервью с работодателем или заказчиком.

2. «SMM с нуля» — «Контур.Школа»

Цена: от 54 450 рублей или в рассрочку по запросу.

Обратная связь: помощь куратора и эксперта.

О чем курс

На курсе учат пользоваться SMM-инструментами: LiveDune, ChatGPT, Popsters, «Главред», Telega.in, Facetune, InShot для продвижения бренда в социальных сетях и мессенджерах. Студенты смогут на практике провести анализ целевой аудитории, создать первое видео или текстовый контент, опубликовать пост в соцсети. А еще научатся работать с негативными комментариями и оценивать эффективность стратегии продвижения.

Иллюстрация: freepik/freepik

После успешной сдачи всех работ и итогового теста выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке при наличии у студента диплома вуза или ссуза или свидетельство, если таких дипломов нет. Если итоговый тест выпускник не смог сдать, ему выдадут справку об обучении.

3. «Профессия “SMM-менеджер в fashion”» — Fashion Factory

Цена: от 79 800 рублей или в рассрочку 6650 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: помощь куратора.

О чем курс

Практический курс, на котором студенты выполнят пять проектов для портфолио по созданию и продвижению fashion-бренда. Узнают об особенностях SMM-стратегии для мира моды, научатся делать стильные фотографии и видеоконтент без профессионального оборудования, писать продающие тексты, взаимодействовать с аудиторией и заказывать рекламу. Обучение состоит из записей лекций, вебинаров, лекций в офисе школы.

Иллюстрация: freepik/freepik

По результатам итогового проекта студентам может быть предложена стажировка в бренде женской одежды YOU WANNA. В обучение также включены десять лекций по трудоустройству в fashion-индустрии.

HR-эксперты помогут создать портфолио и резюме, подготовят к собеседованиям. 

4. «Профессия "Таргетолог и SMM-специалист"» — «Академия “Сигма”»

Цена: от 37 488 рублей или в рассрочку от 1562 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: помощь преподавателя и куратора.

О чем курс

Курс рассчитан на три месяца обучения и на 75% состоит из практики. Студенты могут задавать вопросы и получать ответ от преподавателя в режиме реального времени. На курсе учат продумывать успешные стратегии, собирать заинтересованную аудиторию, создавать эффективные рекламные кампании. После обучения выдают удостоверение о повышении квалификации. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники получают доступ к базе вакансий академии, а также могут рассчитывать на помощь HR-специалистов в подготовке резюме и портфолио.

5. «Профессия: SMM-менеджер» — SMM.school

Цена: от 49 000 рублей или в рассрочку от 2722 рублей в месяц на 18 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс

Курс подходит как новичкам, так и опытным SMM-специалистам, предпринимателям и офисным сотрудникам, которые хотят развить навыки в области продвижения. В программе — разработка стратегии продвижения, создание контента, ведение аккаунтов, настройка рекламы и использование полезных сервисов. Курс разработан практикующими специалистами и включает актуальные инструменты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты получают детальную обратную связь от кураторов и доступ к обновляемым материалам. По завершении курса предоставляется помощь в поиске работы через карьерный центр и доступ к чату с вакансиями.

Короткие курсы для самостоятельного изучения

Подходят тем, кто хочет быстро освоить отдельные навыки или обновить знания в определенной области. Они позволяют сосредоточиться на практических заданиях и получить актуальные знания без необходимости проходить полный курс. 

  • «SMM-специалист с нуля до профи» от TeachLine — на курсе слушатели получат знания уровня middle и смогут продвигать бренд на площадках: VK, «Одноклассники», Telegram, Pinterest, Looky, «Ярус», TenChat, «Яппи».

  • «SMM-маркетолог. Продвижение в социальных сетях с нуля» от D’SKUL — международная программа по развитию и продвижению бренда в социальных сетях; выпускники могут пройти стажировку и получить работу в агентствах — партнерах школы. 

  • «Курсы SMM онлайн с 0 до middle» от Gusarov Edu — авторский трехмесячный курс, на котором студенты запустят восемь рекламных кампаний, вместе с преподавателями на вебинарах разберут их эффективность. 

  • «Курс по SMM для начинающих» от MyAcademy — курс состоит из еженедельных онлайн-встреч в Zoom; после лекции студенты выполняют задания и обсуждают их; курс также можно пройти очно в Москве, а перед покупкой заказать бесплатное пробное занятие.

  • «Онлайн-курс по SMM» от Hedu (Irs.academy) — курс для самостоятельного изучения материала; слушатель получает доступ к 17 урокам, где учат вести группы в соцсетях, привлекать аудиторию, делать креативный дизайн и цепляющий контент, запускать таргетированную рекламу.

Бесплатные курсы по SMM

На бесплатных курсах слушатели получают базовые навыки, которые можно применить для развития собственных аккаунтов в соцсетях. Это помогает оценить интерес к профессии и принять решение о дальнейшем обучении.

1. «Старт в SMM» — «Нетология»

На вводном курсе студенты узнают, что входит в работу специалиста и какими навыками он должен обладать, о траектории развития карьеры в SMM. Каждая лекция сопровождается практической работой или занятием на тренажере.

Спикеры — эксперты в разработке стратегий продвижения с опытом работы в «Одкноклассниках», Rambler, TikTok, «ВКонтакте». 

  • Длительность: 2 модуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Прокачайтесь в SMM с нуля» — Skillbox

На трехдневном интенсиве слушатели научатся вести собственный блог в соцсетях. Освоят SMM-сервисы: Livedune, Canva, Popsters, TrendHero и AdLover. Узнают, как делать продающие посты, проанализируют практику успешных кейсов разных компаний и обсудят 125 примеров лид-магнитов.

Спикер — экс-директор по маркетингу digital-агентства «Скобеев и Партнеры» с опытом ведения проектов для РЖД, «Сбера», «Первого канала», «Онклиник», IKEA, Papa Johns.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: видеоуроки, домашние задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Старт в профессии: SMM-менеджер» — Interra

Марафон, на котором учат оформлять аккаунт в социальной сети, формировать контент-план. Автор расскажет, как можно монетизировать аккаунт, разберет способы продвижения и привлечения лояльной аудитории.  

Спикер — руководитель маркетингового агентства, выполнявший рекламные проекты для Tokio Hotel, Limp Bizkit, Тимати, Сергея Лазарева, Scorpions, Елены Темниковой.

  • Длительность: 4 урока.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Таргетолог и SMM‑специалист» — «Академия “Сигма”»

Курс доступен соискателям в рамках федеральной программы «Содействие занятости». Студенты научатся анализировать целевую аудиторию и конкурентов, вести переговоры с заказчиком, использовать разные способы продвижения в VK. А еще — писать тексты, оформлять посты, запускать и маркировать рекламу.

Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и помощь карьерного консультанта в поиске работы.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Формирование SMM‑стратегии. С чего начать?» — «Контур.Школа»

Спикер расскажет о возможностях социальных сетей для заработка и продвижения товаров и услуг, о психологии потенциального клиента. Слушатели узнают, почему необходимо анализировать сообщества конкурентов, как правильно это делать, как составлять стратегию развития и контент-план для аккаунта. Чтобы получить сертификат о прохождении курса, нужно пройти тестирование.

  • Длительность: 35 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Формируя подборку, ориентировались на следующие критерии:

  1. Порог входа. Курс должен подходить студентам с разным уровнем подготовки. Программа выстраивается от простого материала к сложному.

  2. Стоимость курса полностью и в рассрочку. Наличие рассрочки делает курс доступным для всех желающих учиться..

  3. Формат и обратной связи. На вебинарах, онлайн-уроках студенты могут сразу задавать вопросы и исправлять ошибки. Если уроки в записи, важно наличие быстрой обратной связи от кураторов и преподавателей. 

  4. Документ об окончании. Официальный документ необходим для поиска работы. Для некоторых работодателей важно наличие диплома или удостоверения от конкретной школы. 

  5. Помощь в трудоустройстве, если курсы профессиональные. Школы консультируют по вопросам трудоустройства, помогают оформлять резюме и портфолио, проходить собеседования, искать заказчиков фрилансерам, предлагают стажировки и вакансии партнеров. Это позволяет выпускникам скорее получить первый заработок.

  6. Экспертность спикера. Важен не только опыт работы спикера в конкретной сфере, но и умение донести информацию до студентов, разъяснить материал так, чтобы поняли начинающие специалисты.

  7. Репутация школы и отзывы выпускников. Положительные и отрицательные отзывы о школе и курсе позволяют лучше понять атмосферу во время обучения, качество преподавания и поддержки студентов в проблемных вопросах.

  8. Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие действующей лицензии говорит о серьезности организации, о легитимности документов, которые она выдает выпускникам. Без лицензии на оказание образовательных услуг студенты не смогут оформить налоговый вычет.

Какой курс по SMM выбрать

Профессия SMM-менеджера требует знаний в маркетинге, ИТ, журналистике, психологии. Важно уметь креативно мыслить, анализировать данные и эффективно общаться с клиентами. 

Для комплексного освоения профессии подойдут длинные курсы, охватывающие все аспекты работы SMM-менеджера. Если нужно углубиться в конкретные навыки или обновить знания, можно выбрать короткие курсы, сосредоточенные на отдельных темах, таких как создание контента или настройка рекламы.

  1. «SMM-менеджер» от «Нетологии»: курс от экспертов-практиков с шестью практическими заданиями, реальными кейсами и стажировкой у партнеров. 

  2. «Профессия "SMM-специалист"» от Skillbox: интерактивное обучение с персональными наставниками и доступом к актуальным инструментам и методикам SMM.

  3. «SMM-менеджер» от Eduson Academy: практико-ориентированный курс с акцентом на создании контента и стратегическом планировании, поддержка опытных менторов и работа над реальными проектами.

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