25 курсов для продвижения в социальных сетях (SMM)

Онлайн-курсы — это возможность учиться без отрыва от работы и домашних дел. Студенты практикуются на реальных проектах, которые потом можно добавить в портфолио, получают обратную связь от кураторов или преподавателей. По завершении обучения слушателям выдают официальный документ, который подтверждает полученные навыки.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На курсе учат создавать индивидуальный стиль бренда, оформлять социальные сети, работать с таргетированной рекламой, искать партнеров для сотрудничества, оформлять договорные отношения с блогерами. За время обучения студенты освоят инструменты Popsters, Sociate, TargetHunter, TGStat, Lightroom, MyTarget, Wordstat.

В качестве практических заданий — реальные заказы. В конце курса у студента будет шесть проектов для портфолио.

На протяжении всего обучения студентам помогает персональный куратор. Раз в месяц каждый может пообщаться с ним и задать вопросы по обучению. Лучшие студенты смогут рассчитывать на стажировку у партнеров. По окончании стажировки студент получает рекомендательное письмо или предложение о работе.

Цена полностью: от 71 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 3150 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, видеовстречи с наставником, вебинары.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, рекомендательные письма от партнеров школы.

Программа:

Разработка SMM-стратегии.

Создание контента для социальных сетей.

Таргетированная реклама в социальных сетях.

Альтернативные способы продвижения в социальных сетях.

Работа с аудиторией.

Достоинства:

Шесть проектов для портфолио.

Видеовстречи с персональным наставником один раз в месяц.

Возможность пройти стажировку у партнеров школы.

Бюджет 2000 рублей на тестовую рекламную кампанию для «ВКонтакте».

Доступ к сервису Livedune бесплатно.

Мобильное приложение для обучения.

Недостатки:

Доступ к материалам курса только на два года.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.

Слушатели научатся разрабатывать стратегию продвижения в социальных сетях, анализировать конкурентов и аудиторию, составлять контент-план, рассчитывать смету, искать блогеров для сотрудничества. Практические задания можно выполнять на своих или учебных проектах.

По окончании курса школа предоставляет помощь в трудоустройстве, включая подготовку резюме, портфолио и собеседований, а также доступ к закрытому каналу с вакансиями. Служба заботы и куратор-эксперт помогут справиться с любыми вопросами, связанными с учебным процессом и поиском работы.

Цена полностью: от 122 791 рубля.

Цена в рассрочку: от 3961 рубля в месяц на 31 месяц.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

Документ об окончании: свидетельство.

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к закрытой базе с вакансиями партнеров.

Программа:

Определяем цель SMM-продвижения.

Придумываем концепции продвижения.

Выбираем соцсети для продвижения.

Составляем контент-план + AI.

Настраиваем сегменты для таргетированной рекламы.

Выбираем инструменты продвижения.

Достоинства:

Возможность корректировать обучение: выбирать конкретные социальные сети, уровень сложности заданий.

Обратная связь от куратора-эксперта.

Доступ к закрытому чату в Telegram.

Доступ ко всем будущим вебинарам по SMM.

Недостатки:

В отзывах студенты пишут о сложности возврата денег, если курс не подошел.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «SMM-менеджер» — Eduson Academy

В программе — продвижение в VK, «Одноклассниках», YouTube, TikTok и мессенджерах, составление контент-плана, копирайтинг, вовлечение аудитории и отчеты о продвижении. На практических занятиях студенты тренируются на симуляторах и разбирают кейсы по продвижению крупных компаний: Amazon, Burger King, «Аэрофлот», «Яндекс». Дипломная работа — готовый аккаунт с контент-планом на несколько месяцев и проработанной стратегией развития.

Спикеры курса — эксперты SMM и руководители компаний Little Big Agency, «Виноу», «Школа наглости», SmartMedia, «ПЦ».

Цена полностью: от 40 620 рублей.

Цена в рассрочку: от 3385 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, работа на тренажерах.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, отправка резюме партнерам школы.

Программа:

Основы SMM-стратегии.

Создание контента для SMM.

Комьюнити-менеджмент: как развивать сообщества в соцсетях.

Управление онлайн-репутацией.

Методы продвижения в соцсетях.

Основы SMM-стратегии.

Достоинства:

Поддержка персонального куратора в течение одного года.

Доступ к курсу навсегда.

Много практических заданий.

Недостатки:

В отзывах студенты жалуются на длительное время ожидания ответа от технической службы и кураторов.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе изучают стратегии для социальных сетей, создание контента, запуск рекламы и анализ результатов. Студенты научатся анализировать конкурентов и целевую аудиторию, прорабатывать SMM-стратегию и контент-план, планировать продвижение, создавать вовлекающий контент. Преподаватели расскажут, как запускать рекламные кампании, настраивать SMM-аналитику, оценивать итоги продвижения.

Уже со второго месяца обучения можно начать работу над реальными проектами и участвовать в мастер-классах. Курс включает постоянный доступ к материалам и поддержку экспертов, которые помогут улучшить навыки и подготовиться к карьерному старту.

Цена полностью: от 54 572 рублей.

Цена в рассрочку: от 4547 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, воркшопы.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, подготовка к собеседованию.

Программа:

Разработка SMM-стратегии.

Целевая аудитория и портрет клиента.

Инструменты продвижения в соцсетях.

Форматы контента от аудитории и цели поста.

Основные формулы для создания продающих постов.

Таргетированная реклама. Цели и задачи.

Достоинства:

Курс обновлен в 2024 году — все знания актуальны.

Пять проектов для портфолио.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность работать над собственным проектом.

Недостатки:

Нет возможности вернуть деньги, если пройдено три и более уроков.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе учат особенностям продвижения и стратегий в VK, «Дзене», Telegram, Tenchat, конкурентному анализу, определению целевой аудитории, контент-планированию, спецификам разных площадок. Студенты получают обратную связь от кураторов, также еженедельно проходят онлайн-собрания в Zoom. На них можно задать вопрос экспертам, проверить выполнение домашней работы.

Курс доступен в трех тарифах, которые различаются длительностью и возможностью пройти стажировку у партнеров. В ходе обучения можно разрабатывать собственный проект или практиковаться на реальных кейсах школы. Студенты с отличными результатами при выпуске получают диплом, остальные — сертификат школы.

Цена полностью: от 65 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-встречи.

Документ об окончании: диплом, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Современные SMM-менеджер и SMM-стратегии.

Целевая аудитория и продукт. Выгода, УТП и оффер продукта в SMM.

Виды контента. Контент-планирование: рубрикатор и контент-план.

Подготовка сообщества «ВКонтакте» к продвижению. Инструменты TargetHunter.

Специфика площадки и аудитории Telegram.

Достоинства:

Три тарифа на выбор.

Поддержка куратора во время обучения.

Онлайн-встречи в Zoom каждую неделю.

Доступ в закрытый чат маркетологов Marketing Monsters club.

Недостатки:

Материалы курса доступны всего год.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе студенты научатся разрабатывать стратегию продвижения бренда в таких сервисах, как «Дзен», VK, Telegram, YouTube, проводить анализ целевой аудитории и конкурентов, создавать контент-план и контент. Также узнают, как проводить рекламные кампании, конкурсы, вебинары в социальных сетях, следить за изменениями на рынке SMM. Студент может выбрать желаемую область работы и обучаться SMM в ней.

Партнер школы — агентство Skyeng — предоставляет оплачиваемую стажировку и бесплатный годичный курс разговорного английского. Курс представлен в двух тарифах — «Стандартный» и «Индивидуальный». Отличие индивидуального тарифа в малых группах и наличии десяти персональных встреч с экспертом.

Цена полностью: от 112 284 рублей.

Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании:

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, консультации HR-специалиста, разработка стратегии карьерного развития.

Программа:

Создание и публикация контента на разных площадках.

Вовлечение подписчиков в диалог.

Настройка и анализ рекламных кампаний.

Достоинства:

Стажировка с оплатой в маркетинговом агентстве Skyeng.

Доступ к материалам курса навсегда.

Доступ в электронную библиотеку из 100 учебных материалов.

Изучение SMM с акцентом на желаемую область применения: медицина, строительство и другие.

Два тарифа на выбор.

Годичный курс разговорного английского от Skyeng бесплатно.

Бесплатный курс «Нейросети для маркетолога»

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

В отзывах отмечают долгую выдачу диплома.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

За время обучения студенты освоят, как составлять контент-план и делать контент для соцсетей, настраивать таргетированную рекламу и оценивать ее эффективность, монетизировать соцсети, привлекать целевую аудиторию. А еще узнают, как работать с сервисами автоматизации процессов, поддерживать благоприятный имидж и реагировать на негатив.

Лекторы курса — эксперты в электронной коммерции, юристы, маркетологи, таргетологи. После прохождения курса студенты получат бонусный видеокурс с рекомендациями по поиску работы, оформлению резюме и подготовке к интервью с работодателем.

Цена полностью: от 97 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4042 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, карьерные консультации.

Программа:

Определение цели. Построение стратегии SMM.

Текстовый контент для разных задач. Правила копирайтинга.

Графический контент в социальных сетях. Тенденции. Полезные сервисы.

Ситуативный маркетинг.

Комьюнити-менеджмент и маркетинг влияния.

Достоинства:

Обратная связь от кураторов — проверка домашней работы и работа над ошибками.

Методички и инструкции для создания продающих текстов, графики и видео по настройке рекламы, администрированию сообществ, поиску заказчиков.

Доступ в закрытый чат маркетологов.

Выпускник получает рекомендательное письмо от куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Курс ориентирован на практику. Начинающие специалисты работают над проектами от школы, а студенты с опытом в SMM — над собственными. На курсе учат создавать стратегию продвижения и контент-план, придумывать текстовый, графический и видеоконтент, анализировать рынок, конкурентов и аудиторию, проводить рекламные кампании. Еще слушатели узнают, как влиять на репутацию, общаться с подписчиками, работать с аналитикой.

Курс не привязан к конкретной дате начала. Обучение проходит на платформе школы, где размещены видеоуроки и задания, а также есть чат для общения с куратором. Студенты, выполнившие все учебные проекты, получают индивидуальное сопровождение при построении карьерного пути и помощи в поиске работы.

Цена полностью: от 32 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2708 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям.

Программа:

Разбор постановки целей для коммерческих и информационных проектов в зависимости от размера бизнеса.

Изучение своей целевой аудитории.

Этапы создания стратегии продвижения в соцсетях.

Выбор инструментов для продвижения.

Анализ соцсетей конкурентов.

Достоинства:

Поддержка наставника в течение 12 месяцев после обучения.

Студенты с хорошей успеваемостью получают помощь от HR-менеджера.

Курс составлен с учетом актуальных запросов работодателей.

Доступ к учебным материалам остается навсегда.

Недостатки:

Есть жалобы студентов на устаревший учебный материал и сложность получения обратной связи от куратора.

4,9— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

На курсе можно освоить профессию с нуля. В ходе обучения студенты смотрят короткие видео, практикуются на реальных проектах, делают домашние задания, могут задавать вопросы преподавателям на вебинарах.

Спикеры расскажут студентам, как проводить анализ аудитории, конкурентов, соцсетей, позиционировать бренд, создавать контент в VK, TikTok, Telegram, «Дзен», писать продающие и информационные тексты, делать конверсионные заголовки.

Также на курсе учат создавать графический и видеоконтент, отбирать и распространять готовый материал, запускать таргетированную рекламу и давать ей оценку.

Цена полностью: от 31 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Разработка стратегии: исследование конкурентов и аудитории.

ВК-возможности для бизнеса.

Методики генерации идей.

Таргетированная реклама.

Работа с сервисом MyTarget.

Достоинства:

Обратная связь от наставников и преподавателей.

Доступ к материалам курса сразу после оплаты.

Диплом международного образца.

Право на оформление налогового вычета.

Курс можно оплатить материнским капиталом.

Недостатки:

Доступ к курсу ограничен на три месяца.

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Практический курс, который включает более 50 заданий. Авторы ежемесячно проверяют актуальность учебного материала: общаются с работодателями, анализируют новинки рынка SMM.

В ходе обучения студенты могут выбрать одну из трех специализаций: «Интернет-маркетолог», «Продакт-маркетолог», «Бренд-менеджер». Если специализация не подойдет, можно перейти на другую.

На курсе учат анализировать рынок и продумывать стратегию продвижения бренда, проводить рекламные кампании, работать с конструкторами сайтов Tilda и Wordpress, снимать отчеты в «Яндекс Метрике» и других системах аналитики. Подарки от школы — годичный курс английского языка и курс по нейросетям.

Цена полностью: от 113 760 рублей.

Цена в рассрочку: от 3160 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, тестовые собеседования, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

Анализ рынка.

Разработка рекламной кампании и расчет бюджета.

Система показателей аналитики.

Визуал и инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion.

Запуск и управление рекламной кампанией.

Достоинства:

Бесплатный доступ на три месяца в инструменту LiveDune.

Возможность менять специализацию в процессе обучения.

Ежемесячное обновление программы курса под требования рынка и запросы работодателей.

Доступ к материалам курса и обновлениям навсегда.

Пропущенные уроки можно смотреть в записи или пройти с другой группой.

Бесплатный доступ к платформе по изучению английского языка на один год.

Недостатки:

В отзывах студенты жалуются, что сложно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса