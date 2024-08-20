25 курсов для продвижения в социальных сетях (SMM)

Собрали онлайн-курсы по SMM, на которых учат основам социальных медиа и их алгоритмам, созданию и продвижению контента в различных платформах. Также добавили бесплатные курсы. На них можно изучить основы SMM, научиться работать с основными инструментами и понять, как адаптироваться к изменениям в алгоритмах и трендах.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по SMM от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по продвижению в социальных сетях
«SMM-менеджер» от «Нетологии»: курс от экспертов-практиков с шестью практическими заданиями, реальными кейсами и стажировкой у партнеров (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Профессия "SMM-специалист"» от Skillbox: интерактивное обучение с персональными наставниками и доступом к актуальным инструментам и методикам SMM (промокод GDEKURS — скидка 55% на профессии).
«SMM-менеджер» от Eduson Academy: практико-ориентированный курс с акцентом на создании контента и стратегическом планировании, поддержка опытных менторов и работа над реальными проектами.
«SMM-менеджер» от MaEd: курс с фокусом на рекламные кампании в социальных сетях от экспертов из Bork, «Мегафон», «Билайн», Nestle, Pepsi.
«SMM-менеджер» от ConvertMonster: обучение с интерактивными занятиями, обратной связью и 55 инструментами для SMM.
«SMM-специалист» от Skypro: школа дарит три курса в подарок и доступ к библиотеке из 100 материалов, шаблонов и видеолекций о маркетинге.
«Профессия: SMM-менеджер» от Interra: курс для быстрого освоения практических навыков в SMM, с актуальными стратегиями и методами.
«SMM-специалист с нуля» от «Бруноям»: гибкое обучение с акцентом на современные тренды и практические навыки в SMM и возможностью работы над собственными проектами.
«Профессия “SMM-менеджер”» от «Международной школы профессий»: студенты проходят интерактивные уроки и работают над реальными проектами.
«SMM-менеджер с нуля до junior» от GeekBrains: студенты выполняют более 50 практических заданий, во время которых учатся продвигать бренд и проводить эффективные рекламные кампании.
Онлайн-курсы по SMM
Онлайн-курсы — это возможность учиться без отрыва от работы и домашних дел. Студенты практикуются на реальных проектах, которые потом можно добавить в портфолио, получают обратную связь от кураторов или преподавателей. По завершении обучения слушателям выдают официальный документ, который подтверждает полученные навыки.
1. «SMM-менеджер» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
На курсе учат создавать индивидуальный стиль бренда, оформлять социальные сети, работать с таргетированной рекламой, искать партнеров для сотрудничества, оформлять договорные отношения с блогерами. За время обучения студенты освоят инструменты Popsters, Sociate, TargetHunter, TGStat, Lightroom, MyTarget, Wordstat.
В качестве практических заданий — реальные заказы. В конце курса у студента будет шесть проектов для портфолио.
На протяжении всего обучения студентам помогает персональный куратор. Раз в месяц каждый может пообщаться с ним и задать вопросы по обучению. Лучшие студенты смогут рассчитывать на стажировку у партнеров. По окончании стажировки студент получает рекомендательное письмо или предложение о работе.
Цена полностью: от 71 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 3150 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, видеовстречи с наставником, вебинары.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, рекомендательные письма от партнеров школы.
Программа:
Разработка SMM-стратегии.
Создание контента для социальных сетей.
Таргетированная реклама в социальных сетях.
Альтернативные способы продвижения в социальных сетях.
Работа с аудиторией.
Достоинства:
Шесть проектов для портфолио.
Видеовстречи с персональным наставником один раз в месяц.
Возможность пройти стажировку у партнеров школы.
Бюджет 2000 рублей на тестовую рекламную кампанию для «ВКонтакте».
Доступ к сервису Livedune бесплатно.
Мобильное приложение для обучения.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на два года.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия "SMM-специалист"» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 55% на профессии.
Слушатели научатся разрабатывать стратегию продвижения в социальных сетях, анализировать конкурентов и аудиторию, составлять контент-план, рассчитывать смету, искать блогеров для сотрудничества. Практические задания можно выполнять на своих или учебных проектах.
По окончании курса школа предоставляет помощь в трудоустройстве, включая подготовку резюме, портфолио и собеседований, а также доступ к закрытому каналу с вакансиями. Служба заботы и куратор-эксперт помогут справиться с любыми вопросами, связанными с учебным процессом и поиском работы.
Цена полностью: от 122 791 рубля.
Цена в рассрочку: от 3961 рубля в месяц на 31 месяц.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.
Документ об окончании: свидетельство.
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к закрытой базе с вакансиями партнеров.
Программа:
Определяем цель SMM-продвижения.
Придумываем концепции продвижения.
Выбираем соцсети для продвижения.
Составляем контент-план + AI.
Настраиваем сегменты для таргетированной рекламы.
Выбираем инструменты продвижения.
Достоинства:
Возможность корректировать обучение: выбирать конкретные социальные сети, уровень сложности заданий.
Обратная связь от куратора-эксперта.
Доступ к закрытому чату в Telegram.
Доступ ко всем будущим вебинарам по SMM.
Недостатки:
В отзывах студенты пишут о сложности возврата денег, если курс не подошел.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «SMM-менеджер» — Eduson Academy
В программе — продвижение в VK, «Одноклассниках», YouTube, TikTok и мессенджерах, составление контент-плана, копирайтинг, вовлечение аудитории и отчеты о продвижении. На практических занятиях студенты тренируются на симуляторах и разбирают кейсы по продвижению крупных компаний: Amazon, Burger King, «Аэрофлот», «Яндекс». Дипломная работа — готовый аккаунт с контент-планом на несколько месяцев и проработанной стратегией развития.
Спикеры курса — эксперты SMM и руководители компаний Little Big Agency, «Виноу», «Школа наглости», SmartMedia, «ПЦ».
Цена полностью: от 40 620 рублей.
Цена в рассрочку: от 3385 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, работа на тренажерах.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, отправка резюме партнерам школы.
Программа:
Основы SMM-стратегии.
Создание контента для SMM.
Комьюнити-менеджмент: как развивать сообщества в соцсетях.
Управление онлайн-репутацией.
Методы продвижения в соцсетях.
Основы SMM-стратегии.
Достоинства:
Поддержка персонального куратора в течение одного года.
Доступ к курсу навсегда.
Много практических заданий.
Недостатки:
В отзывах студенты жалуются на длительное время ожидания ответа от технической службы и кураторов.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «SMM-менеджер» — MaEd
На курсе изучают стратегии для социальных сетей, создание контента, запуск рекламы и анализ результатов. Студенты научатся анализировать конкурентов и целевую аудиторию, прорабатывать SMM-стратегию и контент-план, планировать продвижение, создавать вовлекающий контент. Преподаватели расскажут, как запускать рекламные кампании, настраивать SMM-аналитику, оценивать итоги продвижения.
Уже со второго месяца обучения можно начать работу над реальными проектами и участвовать в мастер-классах. Курс включает постоянный доступ к материалам и поддержку экспертов, которые помогут улучшить навыки и подготовиться к карьерному старту.
Цена полностью: от 54 572 рублей.
Цена в рассрочку: от 4547 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, воркшопы.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, подготовка к собеседованию.
Программа:
Разработка SMM-стратегии.
Целевая аудитория и портрет клиента.
Инструменты продвижения в соцсетях.
Форматы контента от аудитории и цели поста.
Основные формулы для создания продающих постов.
Таргетированная реклама. Цели и задачи.
Достоинства:
Курс обновлен в 2024 году — все знания актуальны.
Пять проектов для портфолио.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность работать над собственным проектом.
Недостатки:
Нет возможности вернуть деньги, если пройдено три и более уроков.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «SMM-менеджер» — ConvertMonster
На курсе учат особенностям продвижения и стратегий в VK, «Дзене», Telegram, Tenchat, конкурентному анализу, определению целевой аудитории, контент-планированию, спецификам разных площадок. Студенты получают обратную связь от кураторов, также еженедельно проходят онлайн-собрания в Zoom. На них можно задать вопрос экспертам, проверить выполнение домашней работы.
Курс доступен в трех тарифах, которые различаются длительностью и возможностью пройти стажировку у партнеров. В ходе обучения можно разрабатывать собственный проект или практиковаться на реальных кейсах школы. Студенты с отличными результатами при выпуске получают диплом, остальные — сертификат школы.
Цена полностью: от 65 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-встречи.
Документ об окончании: диплом, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современные SMM-менеджер и SMM-стратегии.
Целевая аудитория и продукт. Выгода, УТП и оффер продукта в SMM.
Виды контента. Контент-планирование: рубрикатор и контент-план.
Подготовка сообщества «ВКонтакте» к продвижению. Инструменты TargetHunter.
Специфика площадки и аудитории Telegram.
Достоинства:
Три тарифа на выбор.
Поддержка куратора во время обучения.
Онлайн-встречи в Zoom каждую неделю.
Доступ в закрытый чат маркетологов Marketing Monsters club.
Недостатки:
Материалы курса доступны всего год.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «SMM-специалист» — Skypro
На курсе студенты научатся разрабатывать стратегию продвижения бренда в таких сервисах, как «Дзен», VK, Telegram, YouTube, проводить анализ целевой аудитории и конкурентов, создавать контент-план и контент. Также узнают, как проводить рекламные кампании, конкурсы, вебинары в социальных сетях, следить за изменениями на рынке SMM. Студент может выбрать желаемую область работы и обучаться SMM в ней.
Партнер школы — агентство Skyeng — предоставляет оплачиваемую стажировку и бесплатный годичный курс разговорного английского. Курс представлен в двух тарифах — «Стандартный» и «Индивидуальный». Отличие индивидуального тарифа в малых группах и наличии десяти персональных встреч с экспертом.
Цена полностью: от 112 284 рублей.
Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании:
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, консультации HR-специалиста, разработка стратегии карьерного развития.
Программа:
Создание и публикация контента на разных площадках.
Вовлечение подписчиков в диалог.
Настройка и анализ рекламных кампаний.
Достоинства:
Стажировка с оплатой в маркетинговом агентстве Skyeng.
Доступ к материалам курса навсегда.
Доступ в электронную библиотеку из 100 учебных материалов.
Изучение SMM с акцентом на желаемую область применения: медицина, строительство и другие.
Два тарифа на выбор.
Годичный курс разговорного английского от Skyeng бесплатно.
Бесплатный курс «Нейросети для маркетолога»
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
В отзывах отмечают долгую выдачу диплома.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Профессия: SMM-менеджер» — Interra
За время обучения студенты освоят, как составлять контент-план и делать контент для соцсетей, настраивать таргетированную рекламу и оценивать ее эффективность, монетизировать соцсети, привлекать целевую аудиторию. А еще узнают, как работать с сервисами автоматизации процессов, поддерживать благоприятный имидж и реагировать на негатив.
Лекторы курса — эксперты в электронной коммерции, юристы, маркетологи, таргетологи. После прохождения курса студенты получат бонусный видеокурс с рекомендациями по поиску работы, оформлению резюме и подготовке к интервью с работодателем.
Цена полностью: от 97 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4042 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, карьерные консультации.
Программа:
Определение цели. Построение стратегии SMM.
Текстовый контент для разных задач. Правила копирайтинга.
Графический контент в социальных сетях. Тенденции. Полезные сервисы.
Ситуативный маркетинг.
Комьюнити-менеджмент и маркетинг влияния.
Достоинства:
Обратная связь от кураторов — проверка домашней работы и работа над ошибками.
Методички и инструкции для создания продающих текстов, графики и видео по настройке рекламы, администрированию сообществ, поиску заказчиков.
Доступ в закрытый чат маркетологов.
Выпускник получает рекомендательное письмо от куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «SMM-специалист с нуля» — «Бруноям»
Курс ориентирован на практику. Начинающие специалисты работают над проектами от школы, а студенты с опытом в SMM — над собственными. На курсе учат создавать стратегию продвижения и контент-план, придумывать текстовый, графический и видеоконтент, анализировать рынок, конкурентов и аудиторию, проводить рекламные кампании. Еще слушатели узнают, как влиять на репутацию, общаться с подписчиками, работать с аналитикой.
Курс не привязан к конкретной дате начала. Обучение проходит на платформе школы, где размещены видеоуроки и задания, а также есть чат для общения с куратором. Студенты, выполнившие все учебные проекты, получают индивидуальное сопровождение при построении карьерного пути и помощи в поиске работы.
Цена полностью: от 32 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2708 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям.
Программа:
Разбор постановки целей для коммерческих и информационных проектов в зависимости от размера бизнеса.
Изучение своей целевой аудитории.
Этапы создания стратегии продвижения в соцсетях.
Выбор инструментов для продвижения.
Анализ соцсетей конкурентов.
Достоинства:
Поддержка наставника в течение 12 месяцев после обучения.
Студенты с хорошей успеваемостью получают помощь от HR-менеджера.
Курс составлен с учетом актуальных запросов работодателей.
Доступ к учебным материалам остается навсегда.
Недостатки:
Есть жалобы студентов на устаревший учебный материал и сложность получения обратной связи от куратора.
4,9— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Профессия “SMM-менеджер”» — «Международная школа профессий»
На курсе можно освоить профессию с нуля. В ходе обучения студенты смотрят короткие видео, практикуются на реальных проектах, делают домашние задания, могут задавать вопросы преподавателям на вебинарах.
Спикеры расскажут студентам, как проводить анализ аудитории, конкурентов, соцсетей, позиционировать бренд, создавать контент в VK, TikTok, Telegram, «Дзен», писать продающие и информационные тексты, делать конверсионные заголовки.
Также на курсе учат создавать графический и видеоконтент, отбирать и распространять готовый материал, запускать таргетированную рекламу и давать ей оценку.
Цена полностью: от 31 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Разработка стратегии: исследование конкурентов и аудитории.
ВК-возможности для бизнеса.
Методики генерации идей.
Таргетированная реклама.
Работа с сервисом MyTarget.
Достоинства:
Обратная связь от наставников и преподавателей.
Доступ к материалам курса сразу после оплаты.
Диплом международного образца.
Право на оформление налогового вычета.
Курс можно оплатить материнским капиталом.
Недостатки:
Доступ к курсу ограничен на три месяца.
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «SMM-менеджер с нуля до junior» — GeekBrains
Практический курс, который включает более 50 заданий. Авторы ежемесячно проверяют актуальность учебного материала: общаются с работодателями, анализируют новинки рынка SMM.
В ходе обучения студенты могут выбрать одну из трех специализаций: «Интернет-маркетолог», «Продакт-маркетолог», «Бренд-менеджер». Если специализация не подойдет, можно перейти на другую.
На курсе учат анализировать рынок и продумывать стратегию продвижения бренда, проводить рекламные кампании, работать с конструкторами сайтов Tilda и Wordpress, снимать отчеты в «Яндекс Метрике» и других системах аналитики. Подарки от школы — годичный курс английского языка и курс по нейросетям.
Цена полностью: от 113 760 рублей.
Цена в рассрочку: от 3160 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, тестовые собеседования, доступ к вакансиям партнеров.
Программа:
Анализ рынка.
Разработка рекламной кампании и расчет бюджета.
Система показателей аналитики.
Визуал и инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion.
Запуск и управление рекламной кампанией.
Достоинства:
Бесплатный доступ на три месяца в инструменту LiveDune.
Возможность менять специализацию в процессе обучения.
Ежемесячное обновление программы курса под требования рынка и запросы работодателей.
Доступ к материалам курса и обновлениям навсегда.
Пропущенные уроки можно смотреть в записи или пройти с другой группой.
Бесплатный доступ к платформе по изучению английского языка на один год.
Недостатки:
В отзывах студенты жалуются, что сложно вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 курсов по SMM
Добавили пять дополнительных курсов, которые углубляют знания и навыки в SMM. Эти курсы охватывают различные аспекты продвижения в социальных сетях, включая продвинутую аналитику, создание видеоконтента, управление репутацией онлайн, работу с блогерами и стратегическое планирование.
1. «SMM-специалист» — «Яндекс Практикум»
Цена: от 68 000 рублей или в рассрочку от 17 500 рублей в месяц на 4 месяца.
Обратная связь: помощь наставника.
О чем курс
За четыре месяца научат работать с соцсетями, создавать контент для продвижения, собирать аналитику и разрабатывать стратегию развития бренда.
Студенты создадут семь проектов для портфолио в тарифе «SMM-специалист» и более десяти проектов в тарифе «SMM-специалист: расширенный курс».
Карьерные специалисты помогут составить резюме и портфолио, подготовят к интервью с работодателем или заказчиком.
2. «SMM с нуля» — «Контур.Школа»
Цена: от 54 450 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: помощь куратора и эксперта.
О чем курс
На курсе учат пользоваться SMM-инструментами: LiveDune, ChatGPT, Popsters, «Главред», Telega.in, Facetune, InShot для продвижения бренда в социальных сетях и мессенджерах. Студенты смогут на практике провести анализ целевой аудитории, создать первое видео или текстовый контент, опубликовать пост в соцсети. А еще научатся работать с негативными комментариями и оценивать эффективность стратегии продвижения.
После успешной сдачи всех работ и итогового теста выпускник получает диплом о профессиональной переподготовке при наличии у студента диплома вуза или ссуза или свидетельство, если таких дипломов нет. Если итоговый тест выпускник не смог сдать, ему выдадут справку об обучении.
3. «Профессия “SMM-менеджер в fashion”» — Fashion Factory
Цена: от 79 800 рублей или в рассрочку 6650 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: помощь куратора.
О чем курс
Практический курс, на котором студенты выполнят пять проектов для портфолио по созданию и продвижению fashion-бренда. Узнают об особенностях SMM-стратегии для мира моды, научатся делать стильные фотографии и видеоконтент без профессионального оборудования, писать продающие тексты, взаимодействовать с аудиторией и заказывать рекламу. Обучение состоит из записей лекций, вебинаров, лекций в офисе школы.
По результатам итогового проекта студентам может быть предложена стажировка в бренде женской одежды YOU WANNA. В обучение также включены десять лекций по трудоустройству в fashion-индустрии.
HR-эксперты помогут создать портфолио и резюме, подготовят к собеседованиям.
4. «Профессия "Таргетолог и SMM-специалист"» — «Академия “Сигма”»
Цена: от 37 488 рублей или в рассрочку от 1562 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: помощь преподавателя и куратора.
О чем курс
Курс рассчитан на три месяца обучения и на 75% состоит из практики. Студенты могут задавать вопросы и получать ответ от преподавателя в режиме реального времени. На курсе учат продумывать успешные стратегии, собирать заинтересованную аудиторию, создавать эффективные рекламные кампании. После обучения выдают удостоверение о повышении квалификации.
Выпускники получают доступ к базе вакансий академии, а также могут рассчитывать на помощь HR-специалистов в подготовке резюме и портфолио.
5. «Профессия: SMM-менеджер» — SMM.school
Цена: от 49 000 рублей или в рассрочку от 2722 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Курс подходит как новичкам, так и опытным SMM-специалистам, предпринимателям и офисным сотрудникам, которые хотят развить навыки в области продвижения. В программе — разработка стратегии продвижения, создание контента, ведение аккаунтов, настройка рекламы и использование полезных сервисов. Курс разработан практикующими специалистами и включает актуальные инструменты.
Студенты получают детальную обратную связь от кураторов и доступ к обновляемым материалам. По завершении курса предоставляется помощь в поиске работы через карьерный центр и доступ к чату с вакансиями.
Короткие курсы для самостоятельного изучения
Подходят тем, кто хочет быстро освоить отдельные навыки или обновить знания в определенной области. Они позволяют сосредоточиться на практических заданиях и получить актуальные знания без необходимости проходить полный курс.
«SMM-специалист с нуля до профи» от TeachLine — на курсе слушатели получат знания уровня middle и смогут продвигать бренд на площадках: VK, «Одноклассники», Telegram, Pinterest, Looky, «Ярус», TenChat, «Яппи».
«SMM-маркетолог. Продвижение в социальных сетях с нуля» от D’SKUL — международная программа по развитию и продвижению бренда в социальных сетях; выпускники могут пройти стажировку и получить работу в агентствах — партнерах школы.
«Курсы SMM онлайн с 0 до middle» от Gusarov Edu — авторский трехмесячный курс, на котором студенты запустят восемь рекламных кампаний, вместе с преподавателями на вебинарах разберут их эффективность.
«Курс по SMM для начинающих» от MyAcademy — курс состоит из еженедельных онлайн-встреч в Zoom; после лекции студенты выполняют задания и обсуждают их; курс также можно пройти очно в Москве, а перед покупкой заказать бесплатное пробное занятие.
«Онлайн-курс по SMM» от Hedu (Irs.academy) — курс для самостоятельного изучения материала; слушатель получает доступ к 17 урокам, где учат вести группы в соцсетях, привлекать аудиторию, делать креативный дизайн и цепляющий контент, запускать таргетированную рекламу.
Бесплатные курсы по SMM
На бесплатных курсах слушатели получают базовые навыки, которые можно применить для развития собственных аккаунтов в соцсетях. Это помогает оценить интерес к профессии и принять решение о дальнейшем обучении.
1. «Старт в SMM» — «Нетология»
На вводном курсе студенты узнают, что входит в работу специалиста и какими навыками он должен обладать, о траектории развития карьеры в SMM. Каждая лекция сопровождается практической работой или занятием на тренажере.
Спикеры — эксперты в разработке стратегий продвижения с опытом работы в «Одкноклассниках», Rambler, TikTok, «ВКонтакте».
Длительность: 2 модуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Прокачайтесь в SMM с нуля» — Skillbox
На трехдневном интенсиве слушатели научатся вести собственный блог в соцсетях. Освоят SMM-сервисы: Livedune, Canva, Popsters, TrendHero и AdLover. Узнают, как делать продающие посты, проанализируют практику успешных кейсов разных компаний и обсудят 125 примеров лид-магнитов.
Спикер — экс-директор по маркетингу digital-агентства «Скобеев и Партнеры» с опытом ведения проектов для РЖД, «Сбера», «Первого канала», «Онклиник», IKEA, Papa Johns.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеоуроки, домашние задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Старт в профессии: SMM-менеджер» — Interra
Марафон, на котором учат оформлять аккаунт в социальной сети, формировать контент-план. Автор расскажет, как можно монетизировать аккаунт, разберет способы продвижения и привлечения лояльной аудитории.
Спикер — руководитель маркетингового агентства, выполнявший рекламные проекты для Tokio Hotel, Limp Bizkit, Тимати, Сергея Лазарева, Scorpions, Елены Темниковой.
Длительность: 4 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Таргетолог и SMM‑специалист» — «Академия “Сигма”»
Курс доступен соискателям в рамках федеральной программы «Содействие занятости». Студенты научатся анализировать целевую аудиторию и конкурентов, вести переговоры с заказчиком, использовать разные способы продвижения в VK. А еще — писать тексты, оформлять посты, запускать и маркировать рекламу.
Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации и помощь карьерного консультанта в поиске работы.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Формирование SMM‑стратегии. С чего начать?» — «Контур.Школа»
Спикер расскажет о возможностях социальных сетей для заработка и продвижения товаров и услуг, о психологии потенциального клиента. Слушатели узнают, почему необходимо анализировать сообщества конкурентов, как правильно это делать, как составлять стратегию развития и контент-план для аккаунта. Чтобы получить сертификат о прохождении курса, нужно пройти тестирование.
Длительность: 35 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Формируя подборку, ориентировались на следующие критерии:
Порог входа. Курс должен подходить студентам с разным уровнем подготовки. Программа выстраивается от простого материала к сложному.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Наличие рассрочки делает курс доступным для всех желающих учиться..
Формат и обратной связи. На вебинарах, онлайн-уроках студенты могут сразу задавать вопросы и исправлять ошибки. Если уроки в записи, важно наличие быстрой обратной связи от кураторов и преподавателей.
Документ об окончании. Официальный документ необходим для поиска работы. Для некоторых работодателей важно наличие диплома или удостоверения от конкретной школы.
Помощь в трудоустройстве, если курсы профессиональные. Школы консультируют по вопросам трудоустройства, помогают оформлять резюме и портфолио, проходить собеседования, искать заказчиков фрилансерам, предлагают стажировки и вакансии партнеров. Это позволяет выпускникам скорее получить первый заработок.
Экспертность спикера. Важен не только опыт работы спикера в конкретной сфере, но и умение донести информацию до студентов, разъяснить материал так, чтобы поняли начинающие специалисты.
Репутация школы и отзывы выпускников. Положительные и отрицательные отзывы о школе и курсе позволяют лучше понять атмосферу во время обучения, качество преподавания и поддержки студентов в проблемных вопросах.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие действующей лицензии говорит о серьезности организации, о легитимности документов, которые она выдает выпускникам. Без лицензии на оказание образовательных услуг студенты не смогут оформить налоговый вычет.
Какой курс по SMM выбрать
Профессия SMM-менеджера требует знаний в маркетинге, ИТ, журналистике, психологии. Важно уметь креативно мыслить, анализировать данные и эффективно общаться с клиентами.
Для комплексного освоения профессии подойдут длинные курсы, охватывающие все аспекты работы SMM-менеджера. Если нужно углубиться в конкретные навыки или обновить знания, можно выбрать короткие курсы, сосредоточенные на отдельных темах, таких как создание контента или настройка рекламы.
«SMM-менеджер» от «Нетологии»: курс от экспертов-практиков с шестью практическими заданиями, реальными кейсами и стажировкой у партнеров.
«Профессия "SMM-специалист"» от Skillbox: интерактивное обучение с персональными наставниками и доступом к актуальным инструментам и методикам SMM.
«SMM-менеджер» от Eduson Academy: практико-ориентированный курс с акцентом на создании контента и стратегическом планировании, поддержка опытных менторов и работа над реальными проектами.
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