20 лучших конструкторов лендингов

Последнее обновление: 26 июля 2024 года.
Нашли онлайн-сервисы для создания сайтов под разные задачи — от целевых страниц для сбора трафика до интернет-магазинов. В подборке 13 платных конструкторов с сотнями готовых шаблонов и настраиваемыми блоками. Добавили еще семь бесплатных сервисов — в них есть ограничения, но для запуска лендинга достаточно и базовых функций. Дали ответы на на частые вопросы пользователей и советы по выбору конструктора лендингов.
Как мы сформировали рейтинг
Я рассмотрела 50 конструкторов лендингов и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», Zoon. Составила подборку конструкторов, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 конструкторов лендингов в 2024 году
Timeweb: простой конструктор со 100 шаблонами, 150 блоками и возможностью создать сайт за 15 минут.
Craftum: конструктор из Единого реестра российского программного обеспечения с неограниченным количеством страниц и десятидневным бесплатным периодом.
Flexbe: платформа для создания сайтов с гибкими базовыми настройками блоков и свободными секциями без ограничений.
Lpgenerator: профессиональный конструктор с визуальным редактором, статистикой трафика, интегрированными сервисами рассылок и внутренней CRM-системой.
Bloxy: редактор с технологиями для быстрого старта бизнеса — CRM-системой для автоматизации, оптимизацией, тестированием гипотез, приемом платежей и интеграцией со сторонними сервисами в 1–2 клика.
Site123: конструктор с простым режимом редактирования, не требующим перетаскивания блоков, бесплатным хостингом и субдоменом бессрочно.
«Адвантшоп»: единая система для онлайн-продаж с конструктором, возможностью автоматически заполнить магазин, подключением сервисов оплаты и доставки в 1–2 клика.
Creatium: конструктор для лендингов и интернет-магазинов без обязательной маркировки «Сделано Creatium» даже в пробном тарифе и с гибкой настройкой дизайна.
4u: платформа-конструктор сайтов с бесплатным базовым тарифом и регистрацией домена через собственного регистратора с ICANN-аккредитацией.
Ukit: конструктор для бизнеса, зарегистрированный в Едином реестре российского программного обеспечения, с серверами в России.
В платных конструкторах можно быстро собрать лендинг из готовых блоков прямо в браузере — никаких дополнительных программ устанавливать не надо. В зависимости от тарифа могут быть доступны от одного до нескольких доменов — адресов в интернете — с разным количеством страниц, объемом хранилища, максимальным трафиком и дополнительными функциями.
1. Timeweb
В Timeweb есть шаблоны для лендингов, онлайн-витрин с несколькими товарами, внутренних страниц, сайтов мероприятий, визиток и блогов. В редакторе с функцией перетаскивания можно изменить расположение и содержание блоков. А еще — добавить свои, чтобы создать сайт с уникальным дизайном.
Тарифов три: «Базовый» для блога, «Оптимальный» для бизнеса, «Расширенный» с API — технологией для обмена данными между программами. В «Базовом» можно создать один сайт максимум со 170 блоками, отключить логотип платформы и получить бесплатный SSL-сертификат для шифрования — это обеспечивает безопасность.
Количество шаблонов: 150.
Стоимость: от 279 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 10 дней.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: SSL-сертификат, перенос и прикрепление домена, аналитика, базовые настройки SEO — оптимизации под поисковые системы, интеграция с сервисами, доступ к API.
Преимущества:
Бесплатный перенос сайта.
SSL-сертификат в «Базовом» тарифе.
Скидка 15% при оплате на год и домен в зоне .ru или .рф в подарок.
Услуга создания сайта «под ключ» за семь дней.
Недостатки:
Инструменты дизайнера только в «Оптимальном» и «Расширенном» тарифах.
4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.
2. Craftum
Craftum внесен в Единый реестр российского программного обеспечения и поддерживает более 120 тысяч сайтов в России. Конструктор подходит для создания блогов, портфолио, визиток, лендингов, страниц мероприятий, а также небольших интернет-магазинов. Можно использовать готовые шаблоны и создавать сайты по собственному макету с помощью дизайн-блоков. Есть инструменты для SEO-оптимизации и возможность подключить сервисы аналитики, системы приема платежей, онлайн-чат и рассылки.
Craftum предлагает три тарифа. В «Базовом» можно создать неограниченное количество страниц на одном домене, отключить логотип сервиса и добавить бесплатный SSL-сертификат, но доступно ограниченное число шаблонов, без дизайн-блоков. В «Оптимальном» подключается до пяти доменов, есть базовые настройки SEO, аналитика и возможность интеграции с сервисами. «Расширенный» отличается доступом к API и увеличенным количеством доменов — до 20.
Также Craftum предлагает сервис для создания лендингов с помощью ИИ. Нейросеть за три минуты создает сайт с правильной структурой, качественными изображениями и текстом.
Количество шаблонов: 150 + 170 блоков.
Стоимость: от 199 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 10 дней.
Техподдержка: есть.
Функциональность: домен, базовые настройки SEO, подключение аналитики, сервисов приема оплаты, онлайн-чата, рассылки.
Преимущества:
Регистрация домена в панели конструктора.
Услуга создания сайта «под ключ» за семь дней.
Перенос сайтов с платформ, которые не работают в России.
Бесплатный онлайн-курс по созданию лендинга с обратной связью и рекомендациями от дизайнеров.
Недостатки:
В «Базовом» тарифе можно использовать только шаблоны, без дизайн-блоков.
4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
3. Flexbe
Платформа подходит для быстрого запуска лендингов. Базовых секций с готовой структурой — 200. Они сгруппированы в шаблоны для разных типов сайтов. Секции можно использовать в готовом виде или настраивать самостоятельно: менять количество колонок, карточек, разбивать на вкладки, использовать слайдер и добавлять другие элементы со свободным позиционированием.
Каким бы сложным ни был дизайн, сайт будет быстро загружаться — это подтверждается показателями Google PageSpeed Insights. В шаблонах и блоках нет лишнего кода, а изображения автоматически конвертируются в AVIF и WEBP — это ускоряет загрузку на 50%.
Количество шаблонов: 144 + 200 блоков.
Стоимость: от 750 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 14 дней.
Техподдержка: есть.
Функциональность: интеграция с CRM-системой, почта для домена, А/Б-тестирование, оптимизация изображений, сервисы для приема платежей.
Преимущества:
Быстрая загрузка сайтов.
Скидка 30% при оплате за год.
Базовые блоки с гибкой настройкой и свободные секции.
Возможность создания интерактивных игровых форм.
Защита от DDoS-атак и бесплатный TLS-сертификат во всех тарифах.
Развитая инфраструктура — независимые дата-центры в Германии, США, Беларуси, Казахстане, России.
Недостатки:
До 10 Гб места на каждый сайт.
Максимум один домен в тарифах «Стартовый» и «Малый бизнес».
Не подходит для многостраничных сайтов — может быть недостаточно функций или места на сервере.
5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
4. Lpgenerator
Lpgenerator — конструктор лендингов и целевых страниц захвата. К новым сайтам автоматически подключается домен и облачный хостинг Amazon Web Services. Lpgenerator поддерживает сплит-тестирование страниц, предоставляет аналитику источников трафика, UTM-меток и показателей рекламы. А еще — предлагает CRM-систему и возможность интеграции со сторонними сервисами.
Есть тарифы для разных видов бизнеса: «Базовый» подходит для начинающих предпринимателей, «Продвинутый» — для стартапов, «Безлимитный» и «Корпоративный» — для компаний.
В «Базовом» можно опубликовать максимум три страницы на одном домене, в «Продвинутом» — неограниченное количество страниц на двух доменах, в остальных ограничения отсутствуют. В «Корпоративном» можно продавать функции платформы LPgenerator под собственным брендом.
Количество шаблонов: 250.
Стоимость: от 671 рубля в месяц.
Бесплатный пробный период: 7 дней.
Техподдержка: есть.
Функциональность: подключение домена, хостинг, базовые настройки SEO, аналитика и статистика, интеграция со сторонними сервисами, CRM-система.
Преимущества:
Обучение во всех тарифах.
Скидка 30% при оплате на год.
Сплит-тестирование страниц.
Возможность предлагать функции LPgenerator под своим брендом.
Недостатки:
Только три страницы на одном домене в минимальном тарифе.
3,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
5. Bloxy
Платформа для создания сайтов из блоков. Есть готовые секции для первых экранов, сбора контактов, тарифов, отзывов, продажи товара, закрытия возражений — всего более 800 блоков, каждый из которых можно настроить по-своему. Стандартная сетка и размеры секций разработаны с учетом тепловой карты — продуманный дизайн облегчает восприятие информации и приводит пользователей к необходимому действию.
Bloxy позволяет быстро запустить лендинг, настроить рекламу и собрать контакты заинтересованных пользователей. Можно успеть протестировать все функции бесплатно в течение семидневного пробного периода без ограничений.
А после активации тарифа — настроить CRM-систему, создать корпоративную почту, подключить прием платежей, аналитику или инструменты для повышения конверсии.
Количество шаблонов: 800 блоков.
Стоимость: от 690 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 7 дней.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: домен, корпоративная почта, базовая настройка SEO, CRM-система, А/Б-тестирование, автоматизация, интеграция по API, прием платежей.
Преимущества:
Более 800 настраиваемых блоков.
Простой редактор, состоящий всего из четырех кнопок: изменить контент, настроить дизайн, копировать, удалить.
Встроенные инструменты для увеличения продаж: А/Б-тестирование, всплывающие окна, закреплений акций вверху страницы, онлайн-чат и виджет обратного звонка.
Индивидуальные предложения под задачи конкретного бизнеса.
Недостатки:
Нет готовых шаблонов, только отдельные секции-блоки.
6. Site123
Чтобы создать сайт, не нужно разбираться в разработке и даже перетаскивать блоки. Достаточно выбрать тип страницы и загрузить контент. Пользователю будут предложены типовые дизайны с минимальными настройками: можно убрать некоторые блоки, изменить порядок и цветовую схему. В тарифе «Премиум» есть доступ к магазину приложений — инструментам аналитики, платежным формам и онлайн-чатам.
Субдомен и хостинговое обслуживание дополнительно оплачивать не нужно, но объем хранилища ограничен 250 Мб, пропускная способность — 250 Мб. В бесплатном тарифе можно подключить свой домен за 12,8–17 долларов в месяц в зависимости от периода оплаты.
В премиум-тарифе предоставляется бесплатный домен первого уровня на год и три гигабайта памяти для размещения сайта.
Количество шаблонов: 180.
Стоимость: от $7,8 в месяц.
Бесплатный пробный период: бессрочный, с ограничениями.
Техподдержка: есть.
Функциональность: бесплатный домен и хостинг, базовая настройка SEO, платежные формы, инструменты аналитики.
Преимущества:
Создание сайта в три клика — выбор типа страницы, загрузка контента, базовые настройки готового шаблона.
Бесплатный конструктор, субдомен и хостинговое обслуживание с бессрочным доступом.
Любое количество сайтов и страниц в одной учетной записи.
Недостатки:
Нельзя оплатить российской картой.
Плохая локализация сайта для российских пользователей.
В модуле для электронной коммерции не представлены российские локальные системы.
7. «Адвантшоп»
Конструктор сайтов и мобильных приложений для интернет-магазинов и кафе. Еще «Адвантшоп» предлагает готовые решения для работы на маркетплейсах: редактор карточек товаров, обновление остатков, интеграцию с 1С и «Мойсклад». Специалисты компании могут доработать готовые продукты под требования клиента.
В конструкторе — 40 шаблонов. Доступно редактирование карточек товаров, добавление фильтров поиска, модуля для определения зоны доставки и платежных форм.
Есть CRM и интеграции не только с универсальными системами учета, но и со специализированными программными продуктами для кафе и ресторанов, например, Tillypad, R_kepeer и Iiko.
Количество шаблонов: 40.
Стоимость: от 2542 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 14 дней.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: базовые настройки SEO, интеграция с 1С, «Мойcклад», подключение платежных форм, встроенная CRM-система.
Преимущества:
Конструктор мобильных приложений.
Бесплатная консультация по тарифам.
Много платежных форм — банки, электронные деньги.
Решения для маркетплейсов, интернет-магазинов и предприятий общепита.
Интеграция со специализированными системами учета: Tillypad, R_kepeer и iiko.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.
8. Creatium
В конструкторе 149 шаблонов разных тематик, больше тысячи готовых сайтов и отдельных блоков. Можно управлять каждым элементом без ограничений, создавать пошаговые опросы, калькуляторы и интерактивные страницы. Есть инструменты для повышения конверсии: A/Б-тестирование и мультилендинг. Все это доступно без затрат на сторонний хостинг и SSL-сертификат.
Плата за первый опубликованный сайт — 600 рублей в месяц, за каждый последующий — 100 рублей в месяц. В базовые возможности входят подключение уведомлений, CRM-система, SSl-сертификат.
На первый сайт можно добавить до 20 страниц, на следующие — до 100. Отдельно оплачиваются интеграции, А/Б-тестирование, подключение корзины товаров для интернет-магазинов, а также совместный доступ.
Количество шаблонов: 149 + 1000 блоков.
Стоимость: от 600 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 14 дней.
Техподдержка: есть.
Функциональность: базовые настройки SEO, SSL-сертификат, CRM-система и аналитика, интеграции, А/Б-тестирование, подключение платежных систем.
Преимущества:
Открытый API для разработчиков.
Нет маркировки «Сделано на Creatium» в пробном тарифе.
Гибкие тарифы — нужно платить только за те функции, которые используются на сайте.
Серверы в Санкт-Петербурге — сайты, созданные на Creatium, работают в России без перебоев.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
9. Fo.ru
В редакторе Fo.ru можно создать лендинг, корпоративный сайт или интернет-магазин с уникальным наполнением, добавив любые блоки в произвольной последовательности.
Fo.ru позволяет сгенерировать несколько страниц случайным образом и оставить понравившийся вариант. Еще есть функция автоматического создания сайта. Достаточно ответить на несколько вопросов, и конструктор предложит готовое решение.
Тарифов четыре. В «Базовом» можно создать сайт в конструкторе или скопировать понравившийся, разместить на субдомене, задать базовые настройки SEO — это бесплатно. Самый дорогой тариф — «Все включено» — стоит 129 рублей в месяц. В него входит доступ к расширенному редактору, всем видам анимации и библиотеке файлов. А еще — домен в зоне .ru, SSL-сертификат, встроенная аналитика и возможность использования сторонних сервисов.
Количество шаблонов: 150.
Стоимость: от 50 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: бессрочный, с ограничениями.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: копирование сайтов, домен в зоне ru или подключение своего, SSL-сертификат, аналитика, интеграция сторонних сервисов.
Преимущества:
Стандартный конструктор доступен в бесплатном тарифе.
Несколько способов создания сайта: редактирование готовых шаблонов, генератор случайных страниц, копирование.
Недорогие тарифы.
Недостатки:
По отзывам, медленная работа техподдержки.
4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
10. Ukit
Конструктор лендингов, портфолио, визиток и небольших интернет-магазинов с облачным хостингом и бесплатным SSL-сертификатом. Ukit предлагает встроенные маркетинговые функции — формы для сбора заказов и приема платежей.
Чтобы ускорить создание сайта, пользователи могут выбрать шаблон с осмысленным текстом и призывами к действию. Количество страниц, посетителей и места на сервере не ограничено во всех тарифах.
Количество шаблонов: 350.
Стоимость: от 315 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 14 дней.
Техподдержка: есть.
Функциональность: SSL-сертификат, перенос и прикрепление домена, базовые настройки SEO, подключение Google Analytics и «Яндекс Метрики», интеграция виджетов.
Преимущества:
Индивидуальные условия при большом количестве сайтов.
Скидка до 50% при подписке на длительный срок — чем больше период, тем выше процент.
Регистрация в Едином реестре российского программного обеспечения — сайтам не грозят блокировки.
Автоматические и ручные резервные сохранения во всех тарифах.
Неограниченное количество страниц, места на сервере, посетителей в минимальном тарифе.
Недостатки:
Ограниченные возможности редактирования шаблонов.
Не подходит для создания сложных сайтов — может быть недостаточно функций.
3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте irecommend.
11. Tobiz
Конструктор с более чем 1800 готовыми шаблонами для разных видов бизнеса. Есть макеты лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов и блогов. За использование некоторых из них придется заплатить от 990 до 4990 рублей. В любой шаблон можно внести изменения в визуальном редакторе — для каждого макета разработано больше 100 готовых блоков.
Тарифов пять. В минимальном поддерживается 5 сайтов, в максимальном — до 80.
Во всех можно подключить существующий домен, хостинг от Tobiz и CRM-систему для отслеживания заявок. Еще доступны A/B-тесты, интеграция со сторонними сервисами. В более дорогих тарифах есть дополнительные возможности: прикрепление файлов, всплывающие окна на сайте, специальные блоки для интернет-магазинов.
Количество шаблонов: 1700.
Стоимость: от 414 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 14 дней.
Техподдержка: есть.
Функциональность: подключение своего домена, хостинг и CRM-система от Tobiz, A/B-тесты, интеграция с сервисами аналитики, приема платежей, автоматизации бизнеса.
Преимущества:
Бесплатный хостинг, CRM-система, интеграции и A/B-тесты при подключении любого тарифа.
Более 1800 шаблонов лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов.
Тариф для веб-мастеров с поддержкой до 80 сайтов, на каждом — до 1500 страниц.
Недостатки:
За некоторые шаблоны нужно платить отдельно.
4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
12. Spaceweb
В Spaceweb можно создать сайт с нуля за час или перенести в конструктор существующий.
В бесплатном тарифе доступны все базовые функции — неограниченное количество страниц и трафик, подключение своего домена, настройка SEO, аналитика от Google, резервное копирование. Ограничены только количество шаблонов и объем хранилища — 44 макета и 50 Мб соответственно.
В платных тарифах — безлимитный диск, домен в зонах .ru, .рф или .shop в подарок. А еще — можно подключить более 20 способов оплаты и облачный сервис для электронной коммерции ECWID.
Количество шаблонов: 190.
Стоимость: от 99 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 30 дней.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: бесплатный субдомен, хостинг, базовые настройки SEO, автоматическое резервное копирование, облачный сервис для электронной коммерции, интеграция с 20 сервисами оплаты, аналитика от Google.
Преимущества:
Нет рекламы в бесплатном тарифе.
Автоматическое резервное копирование во всех тарифах.
Длинный тестовый период — 30 дней бесплатного пользования конструктором в полном объеме.
Недостатки:
Не обнаружены.
3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
13. Nethouse
Можно создать сайт с нуля или на основе шаблона и опубликовать на субдомене. А еще — подключить хостинговое обслуживание и получить SSL-сертификат. Шаблонов всего 15, но в каждом несколько вариантов расположения блоков и настроек элементов. Можно добавить формы для сбора заявок, карточки товаров, произвольный HTML-код и CSS-стили.
Платных тарифов три. Во всех можно подключить существующий домен или создать новый в зонах .ru, .рф.
Тарифы различаются количеством товаров в каталоге и дополнительными возможностями. Например, в тарифе «Магазин» есть экспорт и импорт каталога, личный кабинет, а в «Профессиональном» — интеграция с Ozon, Wildberries и подключение СБП.
Количество шаблонов: 15.
Стоимость: от 450 рублей в месяц.
Бесплатный пробный период: 10 дней.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: бесплатный субдомен, хостинг, SLL-сертификат, прием платежей, статистика, уведомления в Telegram, автоматический экспорт и импорт каталога, интеграции с разными сервисами.
Преимущества:
Скидка до 20% при оплате любого тарифа на два года.
Прямая интеграция с Ozon, Wildberries, магазином «ВКонтакте».
Бесплатное создание сайта с нуля или на основе шаблона на субдомене.
Все возможности конструктора бесплатны при обороте интернет-магазина от 70 тысяч рублей в месяц.
Превышение лимита товаров в каталоге без смены тарифа — 0,05 рублей за товар.
Добавление произвольного HTML-блока и CSS-стилей на главную и текстовые страницы.
Недостатки:
Всего 15 шаблонов для создания сайтов.
3,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
Бесплатные конструкторы лендингов
В бесплатных конструкторах меньше шаблонов и доступных функций, может быть ограничен объем хранилища или трафик. Но для создания одностраничного сайта, страницы мероприятия или визитки их возможностей достаточно. А если сервис понравится, можно перейти на платный тариф и получить доступ ко всем функциям.
1. Unisender
Количество шаблонов: 30.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: подключение домена, базовая настройка SEO, платежный сервис, рассылки, чат-бот, аналитика, CRM-система.
Чтобы создать сайт через Unisender, нужно ответить на три вопроса, — и система сгенерируют прототип, который можно отредактировать. Сервис предлагает все, что нужно для старта бизнеса: создание и публикацию одностраничного сайта, сбор и управление клиентской базой, интеграцию CRM-системы и аналитику. А еще — массовые рассылки, подключение платежного сервиса и чат-бота.
Лендинги Unisender имеют адаптивный дизайн и отвечают требованиям поисковых систем.
4,1 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.
2. 1C-UMI
Количество шаблонов: 500.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: сайт на субдомене, базовая настройка SEO, добавление корзины, формы обратной связи, призыва к действию.
Конструктор для создания сайтов-визиток, лендингов, интернет-магазинов на субдомене. В шаблонах доступно перемещение, добавление и удаление блоков, редактирование текста и замена картинок. Можно добавить корзину, призыв к действию и форму обратной связи.
Дисковое пространство ограничено 100 Мб. Подключение платежных систем, автоматизация экспорта и импорта каталога, интеграция с сервисом «Мойсклад» — только в платных тарифах.
3,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
3. LPmotor
Количество шаблонов: 450.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: готовые лендинги с рекламными скриптами, интерактивные страницы, чат-боты, CRM-система, аналитика, интеграция с сервисами приема платежей и сервисов доставки.
С LPmotor работают онлайн-школа «Нетология», провайдеры «Билайн» и «Дом.ru», «Фонд развития интернет-инициатив» и еще 300 тысяч предпринимателей. Серверы находятся на территории России: они защищены от DDoS-атак и обеспечивают беспрепятственный доступ к сервису.
Конструктор подходит для создания лендингов, интернет-магазинов, интерактивных страниц, чат-ботов для мессенджеров Viber, Telegram, WhatsApp, VK.
Встроенная CRM-система и аналитика, поддержка приема платежей и сервисов доставки, чат-боты — все это бесплатно. Но публикация сайта в интернете платная — от 466 рублей в месяц.
4,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
4. Tilda
Количество шаблонов: 210 + 550 блоков.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: сайт на субдомене, библиотека иконок, анимация, создание собственных блоков.
В бесплатном тарифе можно создать один сайт на субдомене .tilda.ws. Поддерживается до 50 страниц. Для каждого проекта на сервере выделено до 50 Мб.
Пользователь получает доступ к ограниченному количеству шаблонов, но может пользоваться встроенной библиотекой иконок, базовой и продвинутой анимацией, создавать собственные блоки с нуля. Д
оступ к аналитике и SEO, CRM-системе, прием платежей, формы сбора данных — только в платных тарифах.
3,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
5. «T-Банк»
Количество шаблонов: 30.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: сайт на субдомене или подключение своего, базовые настройки SEO, аналитика, прием платежей, онлайн-чат, сертификаты безопасности, перенос товаров, реклама «Яндекс Бизнес».
Конструктор для создания продающих страниц, микролендингов для социальных сетей, интернет-магазинов с корзиной. Есть готовые блоки с настройкой каждого элемента и шаблоны страниц.
Бесплатные возможности включают публикацию на субдомене .tb.ru, добавление онлайн-чата и приема платежей. А еще — веб-аналитику, базовые настройки SEO, HTTPS и SSL-сертификаты.
Поддерживается автоматический перенос товаров из маркетплейсов и социальных сетей. Можно привязать свой домен — не все конструкторы предоставляют такую возможность бесплатно.
4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
6. Ucoz
Количество шаблонов: 400.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: сайт на субдомене или подключение своего, интеграция со сторонними сервисами через HTML/CSS/JS.
Универсальный конструктор для создания лендингов, интернет-магазинов и многостраничных сайтов. На Ucoz работает более 1,2 млн активных сайтов. Субдомен и хостинговое обслуживание бесплатные. Можно подключить свой домен — это тоже бесплатно.
Есть доступ к коду HTML, CSS, JavaScript через встроенный редактор. Ограничения на количество публикуемых страниц, использование блоков, интеграций сторонних сервисов отсутствуют.
3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
7. Bitrix 24
Количество шаблонов: 1000.
Техподдержка: круглосуточно, без выходных.
Функциональность: сайт на субдомене или подключение своего, AI-помощник, базовые настройки SEO, встроенная CRM-система, 3000 готовых интеграций.
Конструктор лендингов с бесплатным подключением своего домена. Доступно более тысячи готовых шаблонов и настраиваемых блоков. Встроенный AI-помощник поможет быстро наполнить сайт текстами и карточками товаров, сгенерирует картинки и логотип.
CRM-система автоматизирует управление продажами. А открытый API позволит в 1–2 клика настроить интеграцию с популярными сервисами: доставкой, приемом платежей, аналитикой, онлайн-чатом.
3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.
В следующей части статьи рассказываем, сколько времени необходимо, чтобы создать сайт в конструкторе и нужно ли покупать хостинг и домен для одностраничника. Даем ответы на самые популярные вопросы о работе с конструкторами сайтов.
Как работает конструктор сайтов
Конструкторы помогают создавать сайты без программирования: использовать готовые шаблоны или собирать страницы из блоков в визуальном редакторе. Можно менять расположение и порядок всех элементов, настраивать каждый из них по отдельности, добавлять свой текст и картинки.
С программной стороны конструкторы обычно работают по технологии SaaS — продукт как услуга.
Все технические аспекты берет на себя сервис. А пользователь может сосредоточиться на внешнем виде сайта, функциональности и информационной ценности.
Сколько времени необходимо, чтобы создать сайт в конструкторе
С помощью готового шаблона лендинг можно сделать за 30 минут — достаточно заменить текст и картинки. Timeweb даже предлагает создать сайт за 15 минут.
Создание интернет-магазина или многостраничного сайта требует больше времени — от одного дня до недели. Но это все равно гораздо быстрее, чем разработка с нуля.
Как выбрать конструктор для лендинга
Создать лендинг можно в любом конструкторе, но лучше выбирать тот, который предлагает больше инструментов для этого типа сайтов. Например, Timeweb содержит 100 шаблонов и 150 блоков. В Creatium есть А/Б-тестирование и мультилендинг даже в пробном тарифе — это помогает повысить конверсию на 10–23%.
В Lpmotor бесплатно доступны готовые лендинги с рекламными скриптами, а в платных тарифах Lpgenerator — расширенная аналитика и статистика для анализа эффективности рекламы и много способов оптимизации конверсии.
Нужно ли покупать хостинг и домен
Большинство сервисов для создания сайтов предлагают хостинговое обслуживание — бесплатно или при подключении любого тарифа. Домен тоже можно получить бесплатно, но не в зонах .ru и .рф, а на втором уровне, например, имя_сайта.nethouse.ru, имя_сайта.tb.ru и подобные.
Как добавить на сайт прием платежей
Форму можно создать в платежном сервисе, а потом добавить на сайт через редактор HTML. Встроенная функция есть, например, в Nethouse и Ucoz. Но большинство конструкторов поддерживает интеграцию напрямую из редактора. Платежную систему можно подключить в 1–2 клика во всех платных тарифах. Или бесплатно — в Bitrix 24, Lpmotor, «T-банке», Unisender.
Какой конструктор лендингов выбрать
Конструкторы различаются количеством шаблонов, стоимостью и удобством использования. Для создания посадочной страницы с минимальной функциональностью подойдет любой конструктор из подборки. Например, можно рассмотреть один из вариантов:
Timeweb: простой конструктор со 100 шаблонами, 150 блоками и возможностью создать сайт за 15 минут.
Craftum: конструктор из Единого реестра российского программного обеспечения с неограниченным количеством страниц и десятидневным бесплатным периодом.
Flexbe: платформа для создания сайтов с гибкими базовыми настройками блоков и свободными секциями без ограничений.
Lpgenerator: профессиональный конструктор с визуальным редактором, статистикой трафика, интегрированными сервисами рассылок и внутренней CRM-системой.
Bloxy: редактор с технологиями для быстрого старта бизнеса — CRM-системой для автоматизации, оптимизацией, тестированием гипотез, приемом платежей и интеграцией со сторонними сервисами в 1–2 клика.
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