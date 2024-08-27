20 лучших конструкторов лендингов

Timeweb: простой конструктор со 100 шаблонами, 150 блоками и возможностью создать сайт за 15 минут. Craftum: конструктор из Единого реестра российского программного обеспечения с неограниченным количеством страниц и десятидневным бесплатным периодом. Flexbe: платформа для создания сайтов с гибкими базовыми настройками блоков и свободными секциями без ограничений. Lpgenerator: профессиональный конструктор с визуальным редактором, статистикой трафика, интегрированными сервисами рассылок и внутренней CRM-системой. Bloxy: редактор с технологиями для быстрого старта бизнеса — CRM-системой для автоматизации, оптимизацией, тестированием гипотез, приемом платежей и интеграцией со сторонними сервисами в 1–2 клика. Site123: конструктор с простым режимом редактирования, не требующим перетаскивания блоков, бесплатным хостингом и субдоменом бессрочно. «Адвантшоп»: единая система для онлайн-продаж с конструктором, возможностью автоматически заполнить магазин, подключением сервисов оплаты и доставки в 1–2 клика. Creatium: конструктор для лендингов и интернет-магазинов без обязательной маркировки «Сделано Creatium» даже в пробном тарифе и с гибкой настройкой дизайна. 4u: платформа-конструктор сайтов с бесплатным базовым тарифом и регистрацией домена через собственного регистратора с ICANN-аккредитацией. Ukit: конструктор для бизнеса, зарегистрированный в Едином реестре российского программного обеспечения, с серверами в России.

В платных конструкторах можно быстро собрать лендинг из готовых блоков прямо в браузере — никаких дополнительных программ устанавливать не надо. В зависимости от тарифа могут быть доступны от одного до нескольких доменов — адресов в интернете — с разным количеством страниц, объемом хранилища, максимальным трафиком и дополнительными функциями.

1. Timeweb

В Timeweb есть шаблоны для лендингов, онлайн-витрин с несколькими товарами, внутренних страниц, сайтов мероприятий, визиток и блогов. В редакторе с функцией перетаскивания можно изменить расположение и содержание блоков. А еще — добавить свои, чтобы создать сайт с уникальным дизайном.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифов три: «Базовый» для блога, «Оптимальный» для бизнеса, «Расширенный» с API — технологией для обмена данными между программами. В «Базовом» можно создать один сайт максимум со 170 блоками, отключить логотип платформы и получить бесплатный SSL-сертификат для шифрования — это обеспечивает безопасность.

Количество шаблонов : 150.

Стоимость : от 279 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 10 дней.

Техподдержка : круглосуточно, без выходных.

Функциональность: SSL-сертификат, перенос и прикрепление домена, аналитика, базовые настройки SEO — оптимизации под поисковые системы, интеграция с сервисами, доступ к API.

Преимущества:

Бесплатный перенос сайта.

SSL-сертификат в «Базовом» тарифе.

Скидка 15% при оплате на год и домен в зоне .ru или .рф в подарок.

Услуга создания сайта «под ключ» за семь дней.

Недостатки:

Инструменты дизайнера только в «Оптимальном» и «Расширенном» тарифах.

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Сделать сайт на Timeweb

2. Craftum

Craftum внесен в Единый реестр российского программного обеспечения и поддерживает более 120 тысяч сайтов в России. Конструктор подходит для создания блогов, портфолио, визиток, лендингов, страниц мероприятий, а также небольших интернет-магазинов. Можно использовать готовые шаблоны и создавать сайты по собственному макету с помощью дизайн-блоков. Есть инструменты для SEO-оптимизации и возможность подключить сервисы аналитики, системы приема платежей, онлайн-чат и рассылки.

Иллюстрация: freepik/freepik

Craftum предлагает три тарифа. В «Базовом» можно создать неограниченное количество страниц на одном домене, отключить логотип сервиса и добавить бесплатный SSL-сертификат, но доступно ограниченное число шаблонов, без дизайн-блоков. В «Оптимальном» подключается до пяти доменов, есть базовые настройки SEO, аналитика и возможность интеграции с сервисами. «Расширенный» отличается доступом к API и увеличенным количеством доменов — до 20.

Также Craftum предлагает сервис для создания лендингов с помощью ИИ. Нейросеть за три минуты создает сайт с правильной структурой, качественными изображениями и текстом.

Количество шаблонов : 150 + 170 блоков.

Стоимость : от 199 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 10 дней.

Техподдержка : есть.

Функциональность: домен, базовые настройки SEO, подключение аналитики, сервисов приема оплаты, онлайн-чата, рассылки.

Преимущества:

Регистрация домена в панели конструктора.

Услуга создания сайта «под ключ» за семь дней.

Перенос сайтов с платформ, которые не работают в России.

Бесплатный онлайн-курс по созданию лендинга с обратной связью и рекомендациями от дизайнеров.

Недостатки:

В «Базовом» тарифе можно использовать только шаблоны, без дизайн-блоков.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Craftum

3. Flexbe

Платформа подходит для быстрого запуска лендингов. Базовых секций с готовой структурой — 200. Они сгруппированы в шаблоны для разных типов сайтов. Секции можно использовать в готовом виде или настраивать самостоятельно: менять количество колонок, карточек, разбивать на вкладки, использовать слайдер и добавлять другие элементы со свободным позиционированием.

Иллюстрация: freepik/freepik

Каким бы сложным ни был дизайн, сайт будет быстро загружаться — это подтверждается показателями Google PageSpeed Insights. В шаблонах и блоках нет лишнего кода, а изображения автоматически конвертируются в AVIF и WEBP — это ускоряет загрузку на 50%.

Количество шаблонов : 144 + 200 блоков.

Стоимость : от 750 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 14 дней.

Техподдержка : есть.

Функциональность: интеграция с CRM-системой, почта для домена, А/Б-тестирование, оптимизация изображений, сервисы для приема платежей.

Преимущества:

Быстрая загрузка сайтов.

Скидка 30% при оплате за год.

Базовые блоки с гибкой настройкой и свободные секции.

Возможность создания интерактивных игровых форм.

Защита от DDoS-атак и бесплатный TLS-сертификат во всех тарифах.

Развитая инфраструктура — независимые дата-центры в Германии, США, Беларуси, Казахстане, России.

Недостатки:

До 10 Гб места на каждый сайт.

Максимум один домен в тарифах «Стартовый» и «Малый бизнес».

Не подходит для многостраничных сайтов — может быть недостаточно функций или места на сервере.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Flexbe

4. Lpgenerator

Lpgenerator — конструктор лендингов и целевых страниц захвата. К новым сайтам автоматически подключается домен и облачный хостинг Amazon Web Services. Lpgenerator поддерживает сплит-тестирование страниц, предоставляет аналитику источников трафика, UTM-меток и показателей рекламы. А еще — предлагает CRM-систему и возможность интеграции со сторонними сервисами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Есть тарифы для разных видов бизнеса: «Базовый» подходит для начинающих предпринимателей, «Продвинутый» — для стартапов, «Безлимитный» и «Корпоративный» — для компаний.

В «Базовом» можно опубликовать максимум три страницы на одном домене, в «Продвинутом» — неограниченное количество страниц на двух доменах, в остальных ограничения отсутствуют. В «Корпоративном» можно продавать функции платформы LPgenerator под собственным брендом.

Количество шаблонов : 250.

Стоимость : от 671 рубля в месяц.

Бесплатный пробный период : 7 дней.

Техподдержка : есть.

Функциональность: подключение домена, хостинг, базовые настройки SEO, аналитика и статистика, интеграция со сторонними сервисами, CRM-система.

Преимущества:

Обучение во всех тарифах.

Скидка 30% при оплате на год.

Сплит-тестирование страниц.

Возможность предлагать функции LPgenerator под своим брендом.

Недостатки:

Только три страницы на одном домене в минимальном тарифе.

3,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Lpgenerator

5. Bloxy

Платформа для создания сайтов из блоков. Есть готовые секции для первых экранов, сбора контактов, тарифов, отзывов, продажи товара, закрытия возражений — всего более 800 блоков, каждый из которых можно настроить по-своему. Стандартная сетка и размеры секций разработаны с учетом тепловой карты — продуманный дизайн облегчает восприятие информации и приводит пользователей к необходимому действию.

Иллюстрация: freepik/freepik

Bloxy позволяет быстро запустить лендинг, настроить рекламу и собрать контакты заинтересованных пользователей. Можно успеть протестировать все функции бесплатно в течение семидневного пробного периода без ограничений.

А после активации тарифа — настроить CRM-систему, создать корпоративную почту, подключить прием платежей, аналитику или инструменты для повышения конверсии.

Количество шаблонов : 800 блоков.

Стоимость : от 690 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 7 дней.

Техподдержка : круглосуточно, без выходных.

Функциональность: домен, корпоративная почта, базовая настройка SEO, CRM-система, А/Б-тестирование, автоматизация, интеграция по API, прием платежей.

Преимущества:

Более 800 настраиваемых блоков.

Простой редактор, состоящий всего из четырех кнопок: изменить контент, настроить дизайн, копировать, удалить.

Встроенные инструменты для увеличения продаж: А/Б-тестирование, всплывающие окна, закреплений акций вверху страницы, онлайн-чат и виджет обратного звонка.

Индивидуальные предложения под задачи конкретного бизнеса.

Недостатки:

Нет готовых шаблонов, только отдельные секции-блоки.

Сделать сайт на Bloxy

6. Site123

Чтобы создать сайт, не нужно разбираться в разработке и даже перетаскивать блоки. Достаточно выбрать тип страницы и загрузить контент. Пользователю будут предложены типовые дизайны с минимальными настройками: можно убрать некоторые блоки, изменить порядок и цветовую схему. В тарифе «Премиум» есть доступ к магазину приложений — инструментам аналитики, платежным формам и онлайн-чатам.

Иллюстрация: freepik/freepik

Субдомен и хостинговое обслуживание дополнительно оплачивать не нужно, но объем хранилища ограничен 250 Мб, пропускная способность — 250 Мб. В бесплатном тарифе можно подключить свой домен за 12,8–17 долларов в месяц в зависимости от периода оплаты.

В премиум-тарифе предоставляется бесплатный домен первого уровня на год и три гигабайта памяти для размещения сайта.

Количество шаблонов : 180.

Стоимость : от $7,8 в месяц.

Бесплатный пробный период : бессрочный, с ограничениями.

Техподдержка : есть.

Функциональность: бесплатный домен и хостинг, базовая настройка SEO, платежные формы, инструменты аналитики.

Преимущества:

Создание сайта в три клика — выбор типа страницы, загрузка контента, базовые настройки готового шаблона.

Бесплатный конструктор, субдомен и хостинговое обслуживание с бессрочным доступом.

Любое количество сайтов и страниц в одной учетной записи.

Недостатки:

Нельзя оплатить российской картой.

Плохая локализация сайта для российских пользователей.

В модуле для электронной коммерции не представлены российские локальные системы.

Сделать сайт на Site123

7. «Адвантшоп»

Конструктор сайтов и мобильных приложений для интернет-магазинов и кафе. Еще «Адвантшоп» предлагает готовые решения для работы на маркетплейсах: редактор карточек товаров, обновление остатков, интеграцию с 1С и «Мойсклад». Специалисты компании могут доработать готовые продукты под требования клиента.

Иллюстрация: freepik/freepik

В конструкторе — 40 шаблонов. Доступно редактирование карточек товаров, добавление фильтров поиска, модуля для определения зоны доставки и платежных форм.

Есть CRM и интеграции не только с универсальными системами учета, но и со специализированными программными продуктами для кафе и ресторанов, например, Tillypad, R_kepeer и Iiko.

Количество шаблонов : 40.

Стоимость : от 2542 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 14 дней.

Техподдержка : круглосуточно, без выходных.

Функциональность: базовые настройки SEO, интеграция с 1С, «Мойcклад», подключение платежных форм, встроенная CRM-система.

Преимущества:

Конструктор мобильных приложений.

Бесплатная консультация по тарифам.

Много платежных форм — банки, электронные деньги.

Решения для маркетплейсов, интернет-магазинов и предприятий общепита.

Интеграция со специализированными системами учета: Tillypad, R_kepeer и iiko.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Сделать сайт «Адвантшоп»

8. Creatium

В конструкторе 149 шаблонов разных тематик, больше тысячи готовых сайтов и отдельных блоков. Можно управлять каждым элементом без ограничений, создавать пошаговые опросы, калькуляторы и интерактивные страницы. Есть инструменты для повышения конверсии: A/Б-тестирование и мультилендинг. Все это доступно без затрат на сторонний хостинг и SSL-сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Плата за первый опубликованный сайт — 600 рублей в месяц, за каждый последующий — 100 рублей в месяц. В базовые возможности входят подключение уведомлений, CRM-система, SSl-сертификат.

На первый сайт можно добавить до 20 страниц, на следующие — до 100. Отдельно оплачиваются интеграции, А/Б-тестирование, подключение корзины товаров для интернет-магазинов, а также совместный доступ.

Количество шаблонов : 149 + 1000 блоков.

Стоимость : от 600 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 14 дней.

Техподдержка : есть.

Функциональность: базовые настройки SEO, SSL-сертификат, CRM-система и аналитика, интеграции, А/Б-тестирование, подключение платежных систем.

Преимущества:

Открытый API для разработчиков.

Нет маркировки «Сделано на Creatium» в пробном тарифе.

Гибкие тарифы — нужно платить только за те функции, которые используются на сайте.

Серверы в Санкт-Петербурге — сайты, созданные на Creatium, работают в России без перебоев.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Creatium

9. Fo.ru

В редакторе Fo.ru можно создать лендинг, корпоративный сайт или интернет-магазин с уникальным наполнением, добавив любые блоки в произвольной последовательности.

Fo.ru позволяет сгенерировать несколько страниц случайным образом и оставить понравившийся вариант. Еще есть функция автоматического создания сайта. Достаточно ответить на несколько вопросов, и конструктор предложит готовое решение.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифов четыре. В «Базовом» можно создать сайт в конструкторе или скопировать понравившийся, разместить на субдомене, задать базовые настройки SEO — это бесплатно. Самый дорогой тариф — «Все включено» — стоит 129 рублей в месяц. В него входит доступ к расширенному редактору, всем видам анимации и библиотеке файлов. А еще — домен в зоне .ru, SSL-сертификат, встроенная аналитика и возможность использования сторонних сервисов.

Количество шаблонов : 150.

Стоимость : от 50 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : бессрочный, с ограничениями.

Техподдержка : круглосуточно, без выходных.

Функциональность: копирование сайтов, домен в зоне ru или подключение своего, SSL-сертификат, аналитика, интеграция сторонних сервисов.

Преимущества:

Стандартный конструктор доступен в бесплатном тарифе.

Несколько способов создания сайта: редактирование готовых шаблонов, генератор случайных страниц, копирование.

Недорогие тарифы.

Недостатки:

По отзывам, медленная работа техподдержки.

4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Fo.ru

10. Ukit

Конструктор лендингов, портфолио, визиток и небольших интернет-магазинов с облачным хостингом и бесплатным SSL-сертификатом. Ukit предлагает встроенные маркетинговые функции — формы для сбора заказов и приема платежей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Чтобы ускорить создание сайта, пользователи могут выбрать шаблон с осмысленным текстом и призывами к действию. Количество страниц, посетителей и места на сервере не ограничено во всех тарифах.

Количество шаблонов : 350.

Стоимость : от 315 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 14 дней.

Техподдержка : есть.

Функциональность: SSL-сертификат, перенос и прикрепление домена, базовые настройки SEO, подключение Google Analytics и «Яндекс Метрики», интеграция виджетов.

Преимущества:

Индивидуальные условия при большом количестве сайтов.

Скидка до 50% при подписке на длительный срок — чем больше период, тем выше процент.

Регистрация в Едином реестре российского программного обеспечения — сайтам не грозят блокировки.

Автоматические и ручные резервные сохранения во всех тарифах.

Неограниченное количество страниц, места на сервере, посетителей в минимальном тарифе.

Недостатки:

Ограниченные возможности редактирования шаблонов.

Не подходит для создания сложных сайтов — может быть недостаточно функций.

3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте irecommend.

Сделать сайт на Ukit

11. Tobiz

Конструктор с более чем 1800 готовыми шаблонами для разных видов бизнеса. Есть макеты лендингов, интернет-магазинов, корпоративных сайтов и блогов. За использование некоторых из них придется заплатить от 990 до 4990 рублей. В любой шаблон можно внести изменения в визуальном редакторе — для каждого макета разработано больше 100 готовых блоков.

Иллюстрация: freepik/freepik

Тарифов пять. В минимальном поддерживается 5 сайтов, в максимальном — до 80.

Во всех можно подключить существующий домен, хостинг от Tobiz и CRM-систему для отслеживания заявок. Еще доступны A/B-тесты, интеграция со сторонними сервисами. В более дорогих тарифах есть дополнительные возможности: прикрепление файлов, всплывающие окна на сайте, специальные блоки для интернет-магазинов.

Количество шаблонов : 1700.

Стоимость : от 414 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 14 дней.

Техподдержка : есть.

Функциональность: подключение своего домена, хостинг и CRM-система от Tobiz, A/B-тесты, интеграция с сервисами аналитики, приема платежей, автоматизации бизнеса.

Преимущества:

Бесплатный хостинг, CRM-система, интеграции и A/B-тесты при подключении любого тарифа.

Более 1800 шаблонов лендингов, интернет-магазинов, многостраничных сайтов.

Тариф для веб-мастеров с поддержкой до 80 сайтов, на каждом — до 1500 страниц.

Недостатки:

За некоторые шаблоны нужно платить отдельно.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Tobiz

12. Spaceweb

В Spaceweb можно создать сайт с нуля за час или перенести в конструктор существующий.

В бесплатном тарифе доступны все базовые функции — неограниченное количество страниц и трафик, подключение своего домена, настройка SEO, аналитика от Google, резервное копирование. Ограничены только количество шаблонов и объем хранилища — 44 макета и 50 Мб соответственно.

Иллюстрация: freepik/freepik

В платных тарифах — безлимитный диск, домен в зонах .ru, .рф или .shop в подарок. А еще — можно подключить более 20 способов оплаты и облачный сервис для электронной коммерции ECWID.

Количество шаблонов : 190.

Стоимость : от 99 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 30 дней.

Техподдержка : круглосуточно, без выходных.

Функциональность: бесплатный субдомен, хостинг, базовые настройки SEO, автоматическое резервное копирование, облачный сервис для электронной коммерции, интеграция с 20 сервисами оплаты, аналитика от Google.

Преимущества:

Нет рекламы в бесплатном тарифе.

Автоматическое резервное копирование во всех тарифах.

Длинный тестовый период — 30 дней бесплатного пользования конструктором в полном объеме.

Недостатки:

Не обнаружены.

3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Spaceweb

13. Nethouse

Можно создать сайт с нуля или на основе шаблона и опубликовать на субдомене. А еще — подключить хостинговое обслуживание и получить SSL-сертификат. Шаблонов всего 15, но в каждом несколько вариантов расположения блоков и настроек элементов. Можно добавить формы для сбора заявок, карточки товаров, произвольный HTML-код и CSS-стили.

Иллюстрация: freepik/freepik

Платных тарифов три. Во всех можно подключить существующий домен или создать новый в зонах .ru, .рф.

Тарифы различаются количеством товаров в каталоге и дополнительными возможностями. Например, в тарифе «Магазин» есть экспорт и импорт каталога, личный кабинет, а в «Профессиональном» — интеграция с Ozon, Wildberries и подключение СБП.

Количество шаблонов : 15.

Стоимость : от 450 рублей в месяц.

Бесплатный пробный период : 10 дней.

Техподдержка : круглосуточно, без выходных.

Функциональность: бесплатный субдомен, хостинг, SLL-сертификат, прием платежей, статистика, уведомления в Telegram, автоматический экспорт и импорт каталога, интеграции с разными сервисами.

Преимущества:

Скидка до 20% при оплате любого тарифа на два года.

Прямая интеграция с Ozon, Wildberries, магазином «ВКонтакте».

Бесплатное создание сайта с нуля или на основе шаблона на субдомене.

Все возможности конструктора бесплатны при обороте интернет-магазина от 70 тысяч рублей в месяц.

Превышение лимита товаров в каталоге без смены тарифа — 0,05 рублей за товар.

Добавление произвольного HTML-блока и CSS-стилей на главную и текстовые страницы.

Недостатки:

Всего 15 шаблонов для создания сайтов.

3,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Сделать сайт на Tobiz