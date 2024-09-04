15 школ для подготовки к ЕГЭ в Санкт-Петербурге

Собрали онлайн-курсы, на которых готовят к выпускным испытаниям дистанционно. Также в статье приведены курсы подготовки к ЕГЭ в Санкт-Петербурге — они проходят в офлайн-режиме индивидуально или в небольших группах. На бесплатных курсах можно самостоятельно прорешивать варианты экзаменов и смотреть видеолекции.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по подготовке к ЕГЭ от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ для подготовки к ЕГЭ в Санкт-Петербурге и онлайн
Skysmart: онлайн-занятия с личным репетитором, адаптированные под уровень знаний ученика.
«Годограф»: годичный курс, на котором дополнительно обучают техникам управления временем и оказывают психологическую поддержку.
«Сотка»: курс с возможностью выбора от одного до четырех предметов за единую стоимость, ежедневными тренировками и аналитикой прогресса.
«99 Баллов»: курс с автоматической проверкой домашних заданий и пробных тестов ЕГЭ (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Вебиум»: обширный набор курсов по всем предметам ЕГЭ с акцентом на практические задания и детальный разбор каждого вопроса.
«Тетрика»: индивидуальные занятия с преподавателем в формате видеоуроков на интерактивной платформе.
TutorOnline: курс с индивидуальными консультациями и доступом к тренажеру по решению тестов ФИПИ.
EXAMMY: видеокурс с интерактивными тестами, который направлен на самостоятельное изучение в любое удобное время.
«Образовательный центр А+»: очный курс, который ведут преподаватели университетов Санкт-Петербурга.
«Большая перемена»: курс с доступом к авторским учебным материалам и практическим заданиям.
Онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ
Собрали курсы по подготовке к ЕГЭ, которые можно пройти онлайн из любой точки мира, в удобном графике и с возможностью составить индивидуальную программу. Программы обучения состоят из теоретических лекций, практических заданий и пробных вариантов экзамена.
1. Skysmart
Школа предлагает три варианта подготовки к ЕГЭ. На онлайн-курсах студенты смотрят вебинары, работают с интерактивными тренажерами и выполняют домашние задания. По индивидуальному тарифу занятия проходят один на один с преподавателем, а программа составляется для каждого школьника отдельно. Также доступны занятия в мини-группах до четырех человек.
На платформе можно совместить подготовку сразу по нескольким предметам. Это будет учтено в расписании вебинаров.
Цена полностью: от 2485 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания с проверкой преподавателем, чат с преподавателями и студентами.
Курсы:
Достоинства:
Три варианта обучения на выбор.
Методисты школы следят за изменениями и обновляют материалы к урокам.
Есть бесплатная консультация для диагностики знаний и подбора направления.
Недостатки:
Нет подробной информации о стоимости тарифов.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Годограф»
Программа подготовки рассчитана на весь учебный год. Занятия проходят каждую неделю и длятся по два часа. Уроки проходят в формате диалога, а не лекций.
Педагог остается на связи с учащимися круглосуточно. В социальных сетях ему можно задать вопросы по материалу и попросить помочь с домашней работой. Также школьников обучают методикам управления временем и оказывают психологическую поддержку.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4500 рублей в месяц.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты, курсы в санкт-Петербурге.
Достоинства:
В школе готовят к сдаче ЕГЭ более 12 лет.
Есть бесплатное пробное занятие.
Занятия в мини-группах.
Проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателя.
Каждый месяц школьники пишут пробные ЕГЭ.
Скидки: за оформление нескольких курсов, полной оплаты за год, за приглашение друга и для социально незащищенных категорий граждан.
Недостатки:
Есть жалобы на то, что в группу включают учеников с разным уровнем подготовки.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Сотка»
Школа предлагает единый тариф сразу для нескольких предметов. Ученик может выбрать до четырех дисциплины, которые он планирует сдавать. Вне зависимости от количества предметов цена за подготовку будет одинаковой.
На выбор есть три варианта подписки: на месяц, полгода и девять месяцев. Также есть три тарифа на выбор: «Стандарт», «Про», «Про+». Они различаются количеством практики и наличием индивидуальных консультаций.
Учащиеся самостоятельно изучают теоретические материалы по видеолекциям, выполняют домашние задания. Дополнительная практика проходит в формате «живых» вебинаров с преподавателями, которые объяснят ошибки и разберут задания.
Цена полностью: от 5500 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: от 4950 рублей в месяц на 5 месяцев при покупке подписки на 6 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: видеолекции, практические задания с проверкой преподавателем, вебинары.
Достоинства:
Три тарифа обучения на выбор.
Есть «живые» вебинары с возможностью задать вопросы преподавателям.
У каждого ученика есть персональный менеджер, который составляет расписание и отвечает на вопросы.
Есть бесплатный вводный урок.
Курсы по программированию и шахматам — в подарок.
Недостатки:
Нет информации об обновлении программы и теории.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «99 Баллов»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% для новых пользователей.
Школьникам предлагают поучаствовать в десяти вебинарах за месяц по выбранному предмету. После каждой лекции предстоит выполнить домашнее задание. Проверка займет несколько секунд, так как она автоматическая. Также на платформе можно выполнять пробные варианты ЕГЭ и сразу видеть результаты.
Каждый месяц ученики выполняют тестовые задания, а доступ к материалам от преподавателей остается навсегда.
Цена полностью: от 3490 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: вебинары, практические задания с проверкой преподавателями.
Курсы:
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
У каждого ученика персональный куратор.
Практические задания с автоматической проверкой.
На платформе можно следить за расписанием, статистикой просмотров и баллами, домашними заданиями.
Недостатки:
На сайте школы нет полной информации о тарифах.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Вебиум»
В школе проходят курсы по подготовке к английскому, базовой и профильной математике, биологии, химии, литературе, физике, информатике, географии, обществознанию и истории. По одному предмету представлены несколько программ обучения. Например, на 9, 10 или 11 месяцев, в группах до 15 или до 30 человек.
Обучение проходит в формате видеоуроков и вебинаров. Школьники смотрят лекции, выполняют тесты и домашние работы, которые проверяет наставник. Все ученики получают методические материалы, карточки, памятки и конспекты.
Цена полностью: от 3490 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 2 месяцев.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания с проверкой преподавателем, тесты.
Курсы:
«Русский язык. Основа. Подготовка к ЕГЭ 2025 с любого уровня».
«Обществознание. Основа. Подготовка к ЕГЭ 2025 с любого уровня».
Достоинства:
Можно выбирать длительность и начало обучения.
Видеолекции совмещены с «живыми» вебинарами.
Домашние задания проверяет преподаватель.
Можно начать подготовку бесплатно.
Недостатки:
В отзывах ученики жалуются на ограниченный доступ к материалам — на полгода.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Тетрика»
Преподаватели с опытом работы более пяти лет лично общаются с каждым учеником. Занятия проходят один на один в формате видеочата. Школьник и репетитор разбирают теорию, решают задания на виртуальной доске и тут же отрабатывают ошибки. Все вопросы можно задать напрямую педагогу в чате, во время или после занятий. Обучение проходит на платформе школы — скачивать Skype, Zoom или другие программы не нужно.
Ученик может выбрать несколько предметов для подготовки, посетить пробные бесплатные уроки и составить удобное расписание. Стоимость за занятия будет ниже при покупке двух или более дисциплин. Заплатить сразу можно за 8, 16, 24, 32, 48 или 64 урока.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 8 занятий.
Формат: общение с преподавателем в видеочате, практические задания с проверкой.
Курсы:
Достоинства:
Первый урок с репетитором бесплатный.
Занятия проводят индивидуально.
Программа составляется индивидуально для каждого ученика.
Все занятия проходят на единой платформе.
Недостатки:
Стоимость обучения нужно узнавать у менеджера.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. TutorOnline
Школа предлагает несколько форматов подготовки к ЕГЭ. Школьники могут посещать индивидуальные занятия с репетитором. Для этого необходимо оплатить нужное количество занятий, выбрать предмет и преподавателя. Также ученики могут выбрать формат онлайн-курсов: в группах или видеолекций.
Записи занятий в обоих вариантах доступны навсегда. Домашние задания сопровождаются видеоразборами. Дополнительно ученики получают доступ к тренажеру по решению тестов ФИПИ.
Цена полностью: от 8561 рубля.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 8 занятий.
Формат: видеолекции, общение в видеочате, практические задания с проверкой.
Курсы:
Достоинства:
Несколько форматов обучения на выбор: индивидуальные занятия, онлайн в группах или видео в записи.
Оплата занятий не влияет на выбор предметов — можно каждый раз выбирать разные дисциплины.
Есть доступ к тренажеру по решению тестов ФИПИ.
Недостатки:
Стоимость занятий зависит от опыта преподавателей.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. EXAMMY
На курсах школы можно самостоятельно в удобное время подготовиться к ЕГЭ по истории, биологии, химии и обществознанию. В программу входят более 40 видеоуроков и интерактивные тесты.
В каждом теоретическом блоке преподаватели разбирают типовые задания из экзамена на пройденную тему. В ходе обучения можно задать вопросы напрямую преподавателю и получить консультацию.
Цена полностью: от 597 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 21 часа.
Формат: видеолекции, тесты.
Курсы:
Достоинства:
Курс можно проходить в любое удобное время.
Есть поддержка преподавателя.
Есть разбор типовых заданий из ЕГЭ.
Недостатки:
Школа предлагает подготовку только по четырем предметам.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. Foxford
Занятия в школе ведут преподаватели из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и эксперты ЕГЭ. Они составляют и проверяют задания, понимают проблемы учеников и знают о тонкостях экзамена. Программу самих занятий разрабатывают методисты, которые следят за обновлениями ЕГЭ.
Школа предлагает несколько вариантов обучения. Например, можно приобрести пакет с пятью курсами по направлению «Физмат + информатика» или для поступления на экономический факультет.
Для покупки доступны курсы по отдельным предметам. Также ученики могут заниматься индивидуально с преподавателями. На всех форматах обучение проходит в формате «живых» вебинаров.
Цена полностью: от 4740 рублей.
Цена в рассрочку: от 2630 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания с проверкой.
Достоинства:
Можно купить пакет с курсами по профилю.
Если ученик получит меньше 80 баллов, то школа вернет деньги.
Преподаватели — составители и эксперты ЕГЭ.
Недостатки:
В отзывах родители учеников жалуются на навязчивость менеджеров школы.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «100бальный репетитор»
Школа предлагает годовые программы подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Можно выбрать базовые программы для 10 класса или с повышенной интенсивностью для тех, кто хочет набрать более 90 баллов на экзаменах. На любом из курсов есть тарифы с куратором и без него.
Занятия проходят в формате «живых» вебинаров дважды в неделю. Записи эфиров будут доступны в личном кабинете ученика. У каждого школьника будет три виртуальных жизни. За невыполнение домашних заданий в срок одна вычитается. Когда закончатся все три, студент теряет доступ к курсу.
Цена полностью: от 26 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 3090 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от года.
Формат: вебинары, практические задания.
Достоинства:
Занятия проходят в формате «живых» вебинаров.
Есть возможность получить психологическую помощь.
Школа помогает с подачей апелляции.
Недостатки:
Можно потерять доступ к курсу без возможности вернуть деньги.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
11. PARTA
При оплате обучения школьники выбирают от одного до четырех предметов. Количество дисциплин не влияет на стоимость пакета. Во время обучения ученики самостоятельно изучают теорию с помощью видеолекций. На онлайн-интенсивах преподаватели разбирают практические задания. Домашнюю работу проверяет наставник и дает по ней обратную связь.
Цена полностью: от 6000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3708 рублей в месяц.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Достоинства:
Несколько форматов обучения: лекции в записи, вебинары, практические задания с проверкой.
Занятия проходят на единой платформе — не нужно скачивать дополнительные программы.
Можно вернуть деньги, если обучение не понравилось.
Недостатки:
Нет информации о программе обучения на курсах.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Курсы по подготовке к ЕГЭ в Санкт-Петербурге
Некоторые школы имеют несколько филиалов по городу, поэтому школьники могут выбрать ближайшую к дому и не тратить время на дорогу. Программы обучения рассчитаны как на длительный срок до года, так и короткий до четырех месяцев.
Цена: от 5000 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 5-ая Красноармейская, д. 9.
Номер телефона: 8 (812) 660-52-44, 8 (800) 200-06-12.
Что в программе
Обучение в школе проходит в двух форматах: индивидуальное или в группах от трех до пяти человек. Ученики могут выбрать углубленный курс, который длится восемь месяцев, или ускоренный за четыре месяца. В обоих вариантах занятия проходят один раз в неделю по два часа.
Подготовку ведут преподаватели университетов Санкт-Петербурга, в том числе Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
2. «Большая перемена»
Цена: от 5500 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 44.
Номер телефона: 8 (931) 255-54-85.
Что в программе
Школа предлагает бесплатно посетить первый урок, на котором ученик пройдет тестирование, сформирует удобное для него расписание занятий и познакомится с преподавателем.
Одиннадцатиклассник сможет самостоятельно изучать теорию по выданным материалам, а на самих курсах разбирать практику. Также школа организовывает выезды в университеты, колледжи и на предприятия и производства для знакомства с профессией.
3. TWOSTU
Цена: от 2490 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 2/6.
Номер телефона: 8 (812) 629-25-88.
Что в программе
Школьники могут выбрать один из трех вариантов обучения в школе. На тарифе «Эконом» занятия проходят в группах от трех до десяти человек в вечернее время по будням и дневное в выходные. «Оптима» подойдет тем, кто планирует посещать уроки в паре. Тариф «Максимум» предполагает индивидуальное обучение, а видеоматериалы остаются у учеников навсегда.
При выборе любого формата занятия начинаются моментально, без ожидания, когда наберется группа.
4. ИТМО
Цена: от 7900 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9.
Номер телефона: 8 (921) 953-31-71.
Что в программе
Курсы по подготовке к ЕГЭ по техническим и химико-биологическим дисциплинам можно пройти при Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики.
Школьникам предлагают пройти блиц-курсы, которые длятся два дня, или записаться на длительные программы по 87 академических часов. Учащиеся разбирают основные темы по выбранному предмету, изменения и критерии оценивания, типичные ошибки, тонкости и ловушки в заданиях.
Бесплатные курсы для подготовки к ЕГЭ
В разделе собраны курсы для подготовки к ЕГЭ, которые можно пройти онлайн и бесплатно. Школьникам предлагается самостоятельно смотреть видеолекции, прорешивать задания из прошлогодних экзаменов и изучать узкие темы, по которым есть пробелы.
1. «Карманный помощник» — Skysmart
Школа предлагает скачать на телефон или компьютер сборники формул и правил в виде шпаргалок. Есть текстовые документы по математике, русскому и английскому языках. С их помощью можно подготовиться к контрольным работам или освежить знания перед экзаменом.
Длительность: в своем темпе.
Формат: текстовые материалы.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Тайны подготовки к ЕГЭ и демокурсы» — «Вебиум»
Школа предлагает бесплатную подготовку к ЕГЭ по каждому предмету. Ученикам предоставляется доступ к курсу на две недели. За это время школьники проходят три видеоурока, общаются с преподавателями и другими учениками, выполняют домашние задания. Также на сайте школы доступны бесплатные тематические занятия.
Длительность: от 2 недель.
Формат: видеолекции, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Подготовьтесь к ЕГЭ и ОГЭ на высокий балл» — Foxford
Перед покупкой курса школа предлагает бесплатную неделю обучения по любой из программ. Школьники могут просмотреть записанные вебинары, ознакомиться с материалами курса, выполнить домашние задания и пробные варианты ЕГЭ без проверки.
Длительность: 1 неделя.
Формат: видеолекции, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «ЕГЭ» — «Яндекс.Репетитор»
Курсы состоят из видеоуроков по предметам, в которых разбираются типовые задания ЕГЭ и теоретический материал. Все материалы записаны и выпущены в 2024 году, что гарантирует их актуальность и соответствие требованиям. На сервисе также можно прорешивать варианты экзамена по всем предметам за 2014–2020 годы.
Длительность: от 6 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: свободный.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Курсы по ЕГЭ» — Stepik
На сервисе доступны бесплатные курсы по различным предметам и темам. Например, «Социология для ЕГЭ по обществознанию» или «ЕГЭ Информатика 2024». Курсы могут включать разбор задач или фокусироваться на изучении теории. В программе предусмотрен отдельный блок по психологической подготовке к экзаменам.
Длительность: от 1 часа.
Формат: лекции, видеоуроки, текст.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Для тех школьников, которые планируют поступать на бюджетное направление в университет, важно выбрать для подготовки школу с высоким рейтингом и опытными преподавателями. Но есть и другие критерии, на которые нужно опираться. На их основе была сделана подборка.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Собрали курсы, которые можно оплачивать помесячно, одним платежем за весь период обучения или оформить рассрочку. Это позволяет выбрать наиболее удобный и финансово доступный вариант оплаты, чтобы обучение было максимально комфортным.
Бесплатный ознакомительный контент. Каждая школа предоставляет возможность первого бесплатного урока, чтобы ученики определились, нравятся ли им преподаватели и программа.
Формат обучения и обратной связи. В подборке присутствуют курсы с обратной связью не только для детей, но и для родителей. Участие родителей в образовательном процессе может значительно повысить успеваемость ребенка, а также помочь быстрее решать возникающие вопросы.
Экспертность преподавателей. Проанализировали опыт преподавателей в школах, их стаж подготовки к ЕГЭ и успехи их прошлых выпускников.
Репутация школы и отзывы выпускников. На сайтах школ обычно умалчивают о минусах, но с помощью отзывов можно увидеть недостатки курсов и познакомиться с реальными комментариями от выпускников.
Решение проблемных ситуаций. Подобрали курсы, которые можно оплатить материнским капиталом, оформить налоговый вычет. Также некоторые школы оказывают помощь в оформлении апелляций, что важно в случае спорных ситуаций на экзаменах или при возникновении других трудностей в процессе обучения.
Какую школу для подготовки к ЕГЭ выбрать в Санкт-Петербурге
Курсы по подготовке к ЕГЭ помогают школьникам восполнить пробелы в знаниях, оперативно и без ошибок решать тестовые задания и правильно оформлять задачи с развернутым ответом. Также в школах ученики получают психологическую поддержку и учатся управлять временем. Чтобы выпускники были уверены в себе и своих знаниях, можно выбрать следующие курсы:
Skysmart: онлайн-занятия с личным репетитором, адаптированные под уровень знаний ученика.
«Годограф»: годовой курс, на котором дополнительно обучают техникам управления временем и оказывают психологическую поддержку.
«Сотка»: курс с возможностью выбора от одного до четырех предметов за единую стоимость, ежедневными тренировками и аналитикой прогресса.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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