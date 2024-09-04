15 школ для подготовки к ЕГЭ в Санкт-Петербурге

Собрали курсы по подготовке к ЕГЭ, которые можно пройти онлайн из любой точки мира, в удобном графике и с возможностью составить индивидуальную программу. Программы обучения состоят из теоретических лекций, практических заданий и пробных вариантов экзамена.

1. Skysmart

Школа предлагает три варианта подготовки к ЕГЭ. На онлайн-курсах студенты смотрят вебинары, работают с интерактивными тренажерами и выполняют домашние задания. По индивидуальному тарифу занятия проходят один на один с преподавателем, а программа составляется для каждого школьника отдельно. Также доступны занятия в мини-группах до четырех человек.

На платформе можно совместить подготовку сразу по нескольким предметам. Это будет учтено в расписании вебинаров.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 2485 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 месяца.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания с проверкой преподавателем, чат с преподавателями и студентами.

Курсы:

Достоинства:

Три варианта обучения на выбор.

Методисты школы следят за изменениями и обновляют материалы к урокам.

Есть бесплатная консультация для диагностики знаний и подбора направления.

Недостатки:

Нет подробной информации о стоимости тарифов.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Годограф»

Программа подготовки рассчитана на весь учебный год. Занятия проходят каждую неделю и длятся по два часа. Уроки проходят в формате диалога, а не лекций.

Педагог остается на связи с учащимися круглосуточно. В социальных сетях ему можно задать вопросы по материалу и попросить помочь с домашней работой. Также школьников обучают методикам управления временем и оказывают психологическую поддержку.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку : от 4500 рублей в месяц.

Длительность : от 1 до 9 месяцев.

Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты, курсы в санкт-Петербурге.

Достоинства:

В школе готовят к сдаче ЕГЭ более 12 лет.

Есть бесплатное пробное занятие.

Занятия в мини-группах.

Проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателя.

Каждый месяц школьники пишут пробные ЕГЭ.

Скидки: за оформление нескольких курсов, полной оплаты за год, за приглашение друга и для социально незащищенных категорий граждан.

Недостатки:

Есть жалобы на то, что в группу включают учеников с разным уровнем подготовки.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Сотка»

Школа предлагает единый тариф сразу для нескольких предметов. Ученик может выбрать до четырех дисциплины, которые он планирует сдавать. Вне зависимости от количества предметов цена за подготовку будет одинаковой.

На выбор есть три варианта подписки: на месяц, полгода и девять месяцев. Также есть три тарифа на выбор: «Стандарт», «Про», «Про+». Они различаются количеством практики и наличием индивидуальных консультаций.

Иллюстрация: freepik/freepik

Учащиеся самостоятельно изучают теоретические материалы по видеолекциям, выполняют домашние задания. Дополнительная практика проходит в формате «живых» вебинаров с преподавателями, которые объяснят ошибки и разберут задания.

Цена полностью: от 5500 рублей в месяц.

Цена в рассрочку : от 4950 рублей в месяц на 5 месяцев при покупке подписки на 6 месяцев.

Длительность : от 1 до 9 месяцев.

Формат: видеолекции, практические задания с проверкой преподавателем, вебинары.

Достоинства:

Три тарифа обучения на выбор.

Есть «живые» вебинары с возможностью задать вопросы преподавателям.

У каждого ученика есть персональный менеджер, который составляет расписание и отвечает на вопросы.

Есть бесплатный вводный урок.

Курсы по программированию и шахматам — в подарок.

Недостатки:

Нет информации об обновлении программы и теории.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «99 Баллов»

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Школьникам предлагают поучаствовать в десяти вебинарах за месяц по выбранному предмету. После каждой лекции предстоит выполнить домашнее задание. Проверка займет несколько секунд, так как она автоматическая. Также на платформе можно выполнять пробные варианты ЕГЭ и сразу видеть результаты.

Каждый месяц ученики выполняют тестовые задания, а доступ к материалам от преподавателей остается навсегда.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 3490 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 месяца.

Формат: вебинары, практические задания с проверкой преподавателями.

Курсы:

Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

У каждого ученика персональный куратор.

Практические задания с автоматической проверкой.

На платформе можно следить за расписанием, статистикой просмотров и баллами, домашними заданиями.

Недостатки:

На сайте школы нет полной информации о тарифах.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Вебиум»

В школе проходят курсы по подготовке к английскому, базовой и профильной математике, биологии, химии, литературе, физике, информатике, географии, обществознанию и истории. По одному предмету представлены несколько программ обучения. Например, на 9, 10 или 11 месяцев, в группах до 15 или до 30 человек.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в формате видеоуроков и вебинаров. Школьники смотрят лекции, выполняют тесты и домашние работы, которые проверяет наставник. Все ученики получают методические материалы, карточки, памятки и конспекты.

Цена полностью: от 3490 рублей в месяц.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: от 2 месяцев.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания с проверкой преподавателем, тесты.

Курсы:

Достоинства:

Можно выбирать длительность и начало обучения.

Видеолекции совмещены с «живыми» вебинарами.

Домашние задания проверяет преподаватель.

Можно начать подготовку бесплатно.

Недостатки:

В отзывах ученики жалуются на ограниченный доступ к материалам — на полгода.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Тетрика»

Преподаватели с опытом работы более пяти лет лично общаются с каждым учеником. Занятия проходят один на один в формате видеочата. Школьник и репетитор разбирают теорию, решают задания на виртуальной доске и тут же отрабатывают ошибки. Все вопросы можно задать напрямую педагогу в чате, во время или после занятий. Обучение проходит на платформе школы — скачивать Skype, Zoom или другие программы не нужно.

Иллюстрация: freepik/freepik

Ученик может выбрать несколько предметов для подготовки, посетить пробные бесплатные уроки и составить удобное расписание. Стоимость за занятия будет ниже при покупке двух или более дисциплин. Заплатить сразу можно за 8, 16, 24, 32, 48 или 64 урока.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : от 8 занятий.

Формат: общение с преподавателем в видеочате, практические задания с проверкой.

Курсы:

Достоинства:

Первый урок с репетитором бесплатный.

Занятия проводят индивидуально.

Программа составляется индивидуально для каждого ученика.

Все занятия проходят на единой платформе.

Недостатки:

Стоимость обучения нужно узнавать у менеджера.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. TutorOnline

Школа предлагает несколько форматов подготовки к ЕГЭ. Школьники могут посещать индивидуальные занятия с репетитором. Для этого необходимо оплатить нужное количество занятий, выбрать предмет и преподавателя. Также ученики могут выбрать формат онлайн-курсов: в группах или видеолекций.

Записи занятий в обоих вариантах доступны навсегда. Домашние задания сопровождаются видеоразборами. Дополнительно ученики получают доступ к тренажеру по решению тестов ФИПИ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 8561 рубля.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : от 8 занятий.

Формат: видеолекции, общение в видеочате, практические задания с проверкой.

Курсы:

Достоинства:

Несколько форматов обучения на выбор: индивидуальные занятия, онлайн в группах или видео в записи.

Оплата занятий не влияет на выбор предметов — можно каждый раз выбирать разные дисциплины.

Есть доступ к тренажеру по решению тестов ФИПИ.

Недостатки:

Стоимость занятий зависит от опыта преподавателей.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. EXAMMY

На курсах школы можно самостоятельно в удобное время подготовиться к ЕГЭ по истории, биологии, химии и обществознанию. В программу входят более 40 видеоуроков и интерактивные тесты.

В каждом теоретическом блоке преподаватели разбирают типовые задания из экзамена на пройденную тему. В ходе обучения можно задать вопросы напрямую преподавателю и получить консультацию.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 597 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 21 часа.

Формат: видеолекции, тесты.

Курсы:

Достоинства:

Курс можно проходить в любое удобное время.

Есть поддержка преподавателя.

Есть разбор типовых заданий из ЕГЭ.

Недостатки:

Школа предлагает подготовку только по четырем предметам.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. Foxford

Занятия в школе ведут преподаватели из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и эксперты ЕГЭ. Они составляют и проверяют задания, понимают проблемы учеников и знают о тонкостях экзамена. Программу самих занятий разрабатывают методисты, которые следят за обновлениями ЕГЭ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает несколько вариантов обучения. Например, можно приобрести пакет с пятью курсами по направлению «Физмат + информатика» или для поступления на экономический факультет.

Для покупки доступны курсы по отдельным предметам. Также ученики могут заниматься индивидуально с преподавателями. На всех форматах обучение проходит в формате «живых» вебинаров.

Цена полностью : от 4740 рублей.

Цена в рассрочку : от 2630 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания с проверкой.

Достоинства:

Можно купить пакет с курсами по профилю.

Если ученик получит меньше 80 баллов, то школа вернет деньги.

Преподаватели — составители и эксперты ЕГЭ.

Недостатки:

В отзывах родители учеников жалуются на навязчивость менеджеров школы.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «100бальный репетитор»

Школа предлагает годовые программы подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Можно выбрать базовые программы для 10 класса или с повышенной интенсивностью для тех, кто хочет набрать более 90 баллов на экзаменах. На любом из курсов есть тарифы с куратором и без него.

Иллюстрация: freepik/freepik

Занятия проходят в формате «живых» вебинаров дважды в неделю. Записи эфиров будут доступны в личном кабинете ученика. У каждого школьника будет три виртуальных жизни. За невыполнение домашних заданий в срок одна вычитается. Когда закончатся все три, студент теряет доступ к курсу.

Цена полностью : от 26 990 рублей.

Цена в рассрочку : от 3090 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность : от года.

Формат: вебинары, практические задания.

Достоинства:

Занятия проходят в формате «живых» вебинаров.

Есть возможность получить психологическую помощь.

Школа помогает с подачей апелляции.

Недостатки:

Можно потерять доступ к курсу без возможности вернуть деньги.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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11. PARTA

При оплате обучения школьники выбирают от одного до четырех предметов. Количество дисциплин не влияет на стоимость пакета. Во время обучения ученики самостоятельно изучают теорию с помощью видеолекций. На онлайн-интенсивах преподаватели разбирают практические задания. Домашнюю работу проверяет наставник и дает по ней обратную связь.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 6000 рублей.

Цена в рассрочку : от 3708 рублей в месяц.

Длительность: от 1 месяца.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Достоинства:

Несколько форматов обучения: лекции в записи, вебинары, практические задания с проверкой.

Занятия проходят на единой платформе — не нужно скачивать дополнительные программы.

Можно вернуть деньги, если обучение не понравилось.

Недостатки:

Нет информации о программе обучения на курсах.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

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