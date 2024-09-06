25 сервисов аналитики продаж на Ozon — рейтинг лучших

LikeStats: высокоточный сервис, который предоставляет полную информацию по продажам — своим и конкурентов. «Маяк»: удобная программа аналитики с широким функционалом, включая управление рекламой и подготовку отчетов. Moneyplace: эффективный сервис, который помогает находить подходящие ниши и подбирать для них товары, популярные у покупателей. Pi-data: автоматизированный сервис, который самостоятельно подгружает данные с Ozon и составляет все необходимые отчеты. Stat4market: программный продукт, в котором все инструменты разработаны на основе опыта сотен продавцов с оборотом свыше 50 млн рублей в месяц.

Рассмотрим популярные сервисы, которые отслеживают статистику продаж товаров на Ozon. Среди них платные и бесплатные, простые и с расширенным функционалом. У многих есть несколько тарифов, в зависимости от потребностей продавца.

1. LikeStats

Рейтинг : 4,9 .

Площадка : Wildberries, Ozon; открыта предзапись на Avito.

Тарифные планы : от 3790 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : аналитика товаров и конкурентов, контроль и расчет поставок, финансовые отчеты, мониторинг цен, SEO-анализ карточек товаров, управление рекламой.

Дополнительные фишки : бесплатный калькулятор расчета экономики продаж, который отображает маржинальность товара и помогает определить его оптимальную стоимость.

Отличие от конкурентов: функция «Копирайтер GPT», при помощи которой можно генерировать SEO-описание товара с учетом ключевых слов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Предоставляет расширенную аналитику по категориям товаров, нишам и конкурентам. Позволяет контролировать поставки, отслеживать позиции товара в рейтингах, управлять продвижением товара и рекламой. Данные выводятся в виде наглядных графиков и таблиц с фильтрами.

На этапе ознакомления с сервисом есть сопровождение специалистом, в дальнейшем — техническая поддержка и консультирование. На выбор три тарифа обслуживания.

2. «Маяк»

Рейтинг : 4,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5499 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 месяц.

Удобство интерфейса : удобный, обучение использованию сервиса включено в стоимость.

: управление рекламой, оптимизация поставок, АВС-анализ, товарная аналитика, отслеживание трендов, SEO-оптимизация, комплексный анализ конкурентов, мониторинг цен.

Дополнительные фишки : мобильное приложение и бот в Telegram.

Отличие от конкурентов: программа акселерации, при которой еженедельно проходят онлайн-встречи с продавцом, у которого оборот — более 600 млн рублей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис собирает данные по своим продажам и изучает конкурентов, а также готовит отчеты и дает возможность управлять рекламой. Есть расширение для браузера, приложение для смартфонов и Telegram-бот. Возможна интеграция сервиса с программой 1С.

Бесплатный доступ предоставляется на две недели. В дальнейшем можно подключить тариф «Бизнес» или «Премиум», или остаться на бесплатной версии.

Недостаток — функционала для работы с площадкой Ozon ощутимо меньше, чем для Wildberries.

3. Moneyplace

Рейтинг : 4,0 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», Lamoda, KazanExpress, AliExpress.

Тарифные планы : от 5500 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатный курс по использованию сервиса.

Функциональность : аналитика товарной ниши, проверка гипотез, внешняя и внутренняя аналитика, SEO-продвижение, оформление карточек товаров, ведение на маркетплейсах, анализ конкурентов.

Дополнительные фишки : бесплатный разбор бизнеса от специалиста.

Отличие от конкурентов: кешбэк за рекламу Wildberries.

Иллюстрация: freepik/freepik

Уникальная нейросеть осуществляет анализ данных сразу с пяти маркетплейсов. Проводит глубокий анализ конкурентов и помогает найти и оценить перспективность ниши продаж. С помощью этого сервиса новички найдут подходящий товар и поставщиков, а опытные продавцы быстро продвинут товары в ТОП.

Крупные компании смогут использовать данные для оптимизации работы и выхода в лидеры рынка. Три тарифа на выбор и возможность бесплатно попробовать базовую версию в течение семи дней.

4. Pi-data

Рейтинг : 4,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 2400 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : комплексный анализ доходов и расходов, отображение маркетингового бюджета, отчеты по юнит-экономике, ABC-анализ, отчеты по самовыкупам.

Дополнительные фишки : внесение любого числа расходов для корректного отображения выручки.

Отличие от конкурентов: отображение аналитики в PowerBI, сонастройка с бизнес-системами пользователя.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа самостоятельно загружает основные данные с маркетплейса и сверяется с детализацией отчета. Вручную требуется вносить только себестоимость и внешние расходы. Благодаря автоматизации достигается высокая точность прогнозов, что позволяет вовремя исправлять ситуацию в случае ухудшения позиции товара на рынке.

Предоставляется семь дней бесплатного доступа ко всем возможностям сервиса без ограничений. Далее возможен выбор из четырех тарифов, в зависимости от объема продаж в месяц.

5. Stat4market

Рейтинг : 4,6 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 7900 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, обучение использованию сервиса входит в стоимость.

Функциональность : анализ конкурентов, поиск прибыльных ниш, планирование поставок, SEO-оптимизация, анализ юнит-экономики, управление рекламой, редактор цен, анализ позиций товара.

Дополнительные фишки : полный аудит бизнеса и помощь эксперта по внедрению стратегии развития бесплатно.

Отличие от конкурентов: подключение к сервису за 1 минуту по официальным протоколам маркетплейсов, защищенная передача данных по API.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис помогает выбирать и продвигать прибыльные товары, анализировать позиции товара на рынке, проводить анализ юнит-экономики и управлять рекламой. Удобный интерфейс, умные графики и программы обучения помогают быстро освоиться в программе.

Большая часть работы сервиса выстроена через ботов в Telegram, что позволяет вести дела в смартфоне.

6. SalesFinder

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 3500 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ цен и конкурентов, контроль остатков, SEO-продвижение, поиск быстрорастущих ниш, оценка рекламной выдачи, внутренняя аналитика по API.

Дополнительные фишки : бесплатные обучающие материалы для продавцов.

Отличие от конкурентов: настройка автоответов на отзывы покупателей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Серверы мониторинга ежедневно сканируют выдачу двух крупнейших маркетплейсов по абсолютно всем товарам по критериям: цены, остатки, отзывы, рейтинги. После этого специальные алгоритмы создают наглядные отчеты, с которыми удобно работать благодаря наличию гибких фильтров, настроек вида таблиц и возможности экспорта данных.

Тарифы различаются количеством доступных запросов в сутки. Минусом можно назвать отсутствие безлимитного тарифа — даже в максимальном пакете количество запросов ограничено.

7. Mpstats

Рейтинг : 3,7 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 3500 рублей в месяц.

Тестовый период : 1 день.

Удобство интерфейса : удобный, бесплатное обучение использованию сервиса.

Функциональность : управление ценой, рекламой, карточками товаров и отзывами; финансовый учет, анализ ниши и конкурентов, оптимизация поставок, SEO-оптимизация.

Дополнительные фишки : анализ карточек товаров при помощи искусственного интеллекта.

Отличие от конкурентов: обучающий курс по внешней рекламе на маркетплейсах.

Иллюстрация: freepik/freepik

В сервисе собраны данные с января 2020 года, что позволяет составлять прогнозы с точностью до 90%. Программа обладает расширенным функционалом, включая автоматическое управление ценой и анализ внешней рекламы. Возможна настройка личного кабинета под пользователя.

Предоставляется бесплатное обучение всем инструментам сервиса на видеокурсе и бесплатное тестирование программы в течение 24 часов. Бессрочно доступен плагин для бесплатной аналитики.

8. Huntersales

Рейтинг : 4,8 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 7560 рублей в месяц.

Тестовый период : 3 дня доступа ко всем функциям без привязки карты.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера и бот в Telegram.

Функциональность : количественная и финансовая статистика товаров, брендов, ниш и поставщиков; выгрузка отчетов в Excel, управление рекламой, отображение продаж «цифровых товаров».

Дополнительные фишки : бесплатный аудит карточки товара.

Отличие от конкурентов: два дополнительных сотрудника включены в стоимость в тарифе «Премиум».

Иллюстрация: freepik/freepik

Направление сервиса — аналитика ходовых товаров с помощью статистики по продаваемым продуктам, нишам, брендам и поставщикам. Программа собирает данные по конкретному товару за 30 дней и общую выручку за все время. Точность аналитики составляет 95–99% благодаря учету возвратов и отгрузок со склада поставщика.

Без привязки карты можно тестировать весь функционал сервиса в течение трех дней, а также получить бесплатный аудит карточки товара. Есть расширение для браузера, Telegram-бот и веб-клиент.

9. Shopstat

Рейтинг : 3,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 990 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : анализ товаров, категорий, брендов, ниш, конкурентов; SEO-оптимизация, финансовые отчеты, расчет поставок, динамика и география продаж, история выкупов.

Дополнительные фишки : отражение ключевых показателей товара прямо в карточке.

Отличие от конкурентов: самый дешевый сервис аналитики с доступом ко всем функциям.

Иллюстрация: freepik/freepik

Самый доступный сервис аналитики продаж на Ozon. Покажет подробную статистику продаж по товару, категории, бренду, поставщику и предоставит возможность экспорта данных в Excel. Есть возможность отследить изменения контента карточки товара в разрезе динамики его продаж.

Единственный вариант подписки включает весь функционал программы. Также доступны расширения для четырех браузеров.

10. «Анабар»

Рейтинг : 4,2 .

Площадка : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5000 рублей в месяц.

Тестовый период : 3 дня.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : SEO-продвижение, анализ прибыли с поартикульными расходами, автозаказ товаров с учетом спроса, аналитика ниш и конкурентов, поиск трендов, автоматическое управление ценами и рекламой.

Дополнительные фишки : студия продвижения на маркетплейсах.

Отличие от конкурентов: автозаполнение карточек товаров при помощи «АнабарGPT» и подбор наиболее подходящего текста.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предлагает на выбор несколько оригинальных тарифов с разной комбинацией инструментов. Можно выбрать модуль под конкретные задачи или оплатить все возможности со скидкой. Например, «Реклама» гарантирует эффективное продвижение товара, а «SEO» оптимизирует карточки.

Доступен демодоступ на три дня без привязки карты. Поддержка специалистов сервиса осуществляется ежедневно в чате сервиса, в Telegram, WhatsApp и по телефону.

11. Sellerfox

Рейтинг : 5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».

Тарифные планы : от 1459 рублей в месяц.

Тестовый период : 24 часа.

Удобство интерфейса : удобный, есть расширение для браузера.

Функциональность : поиск перспективных товаров и ниш, анализ конкурентов и товаров, поиск трендов, данные по остаткам, числу продаж, стоимости.

Дополнительные фишки : фильтрация данных и возможность скачать их в форматах xls и csv.

Отличие от конкурентов: дополнительная проверка информации поисковыми роботами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Ежедневно программа мониторит 200 млн товаров на 6 маркетплейсах. Детализация проводится по числу продаж, стоимости и остаткам конкретных позиций на складах. Просчитывается схема работы, средний чек и выручка продавца от продажи товара за нужный период. Есть возможность мониторинга данных о продажах в разрезе отдельных брендов и продавцов по маркетплейсам.

Бесплатный тестовый доступ на 24 часа. Стандартный и корпоративный тарифы на более длительный период можно приобрести со скидкой.

12. Sellmonitor

Рейтинг : 2,5 .

Площадка : Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 9990 рублей в месяц.

Тестовый период : есть.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : поиск прибыльных ниш, оптимизация поставок, анализ стратегии конкурентов, повышение позиции товаров в выдаче, управление рекламой, подбор ключевых слов.

Дополнительные фишки : автоматические ответы на отзывы покупателей.

Отличие от конкурентов: генерация описания товаров при помощи искусственного интеллекта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Возможности программы позволяют не только проводить анализ бизнеса, но и генерировать описания товаров, настраивать автоответы на отзывы и управлять рекламой.

Единый тариф дает полный доступ ко всем функциям. Бесплатно опробовать сервис можно в течение суток.

13. Seller Whisla

Рейтинг : 3 .

Площадки : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 5000 до 55 000 рублей в месяц.

Тестовый период : выдается по запросу.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : генерирование отчетов, SEO-оптимизация, автоматизация поставок.

Дополнительные фишки : гибкие тарифы, настраиваемые под задачи клиента.

Отличие от конкурентов: предлагают полный комплекс услуг по организации продаж и продвижению магазинов на маркетплейсах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Комплексное управление продажами с высоким уровнем автоматизации. Система самостоятельно просчитывает большое количество данных, включая акции и допоставки. Автоматически пополняются рекламные бюджеты, управляются ставки и отслеживаются рекламные места. Без участия продавца формируются ответы на отзывы, изменяются цены.

Программа постоянно следит за стоимостью и товарами, присылает уведомления, если что-то идет не так.

14. Mpassistant

Рейтинг : 3 .

Площадки : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 690 до 14 990 рублей в месяц.

Тестовый период : 5 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : исчерпывающий набор инструментов для внутренней аналитики, можно просмотреть более десяти видов отчетов.

Дополнительные фишки : через раздел «Инструменты» можно использовать калькулятор unit-экономики.

Отличие от конкурентов: удобно проводить внутреннюю аналитику, прибыль всех магазинов можно посмотреть в одном окне.

Иллюстрация: freepik/freepik

Комфортный сервис внутренней аналитики и финансового учета. Система предлагает точность данных, широкий функционал, легкость освоения и круглосуточную службу поддержки.

Бесплатно предоставляется пять дней неограниченного доступа ко всему функционалу. Четыре тарифа и возможность приобрести их со скидками при оплате на длительный период.

15. SellerStats

Рейтинг : 5 .

Площадки : Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

Тарифные планы : от 2490 до 15 990 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : анализ товара (продажи, остатки), отслеживание цен и объемов продаж, сбор ключевых слов для seo.

Дополнительные фишки : плагин для браузера с доступом к ключевым данным без необходимости заходить в личный кабинет.

Отличие от конкурентов: партнерская программа с отчислением 20% от всех оплат привлеченных клиентов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис проводит полную внешнюю и API-аналитику Ozon и составляет десятки полезных отчетов с настраиваемыми таблицами и гибкими фильтрами. Есть поддержка мобильных устройств. В системе применяется машинное обучение для обнаружения и корректировки аномальных данных.

Разумные тарифы подойдут на любой бюджет без ущерба качеству. Бесплатно протестировать сервис можно в течение семи дней. Для клиентов работает круглосуточная поддержка.

16. «Ёж»

Рейтинг : 4 .

Площадки : Wildberries, Ozon.

Тарифные планы : от 3000 до 18 000 рублей в месяц.

Тестовый период : есть бесплатная версия.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : управление ассортиментом, оптимизация карточек, анализ конкурентов, ценообразование, контроль остатков.

Дополнительные фишки : дизайнеры сервиса могут разработать продающую инфографику и логотип.

Отличие от конкурентов: высокая точность внешней аналитики позволяет улучшать стратегию продаж.

Иллюстрация: freepik/freepik

Поможет создать и оформить магазин на маркетплейсе Ozon с нуля, обеспечит полное ведение его деятельности.

Сервис все делает самостоятельно: работает с текущим ассортиментом маркетплейса, оптимизирует карточки товаров, анализирует конкурентов, ценообразование, контролирует товарные запасы.

17. Eggheads Solutions

Рейтинг: 5 .

Площадки: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».

Тарифные планы: от 2990 рублей в месяц.

Тестовый период: есть.

Удобство интерфейса: удобный.

Функциональность : оценка бренда и конкурентов на маркетплейсе, генерация рекламных изображений на основе ИИ, создание UTM-меток для анализа эффективности рекламы.

Дополнительные фишки : сервис позволяет проанализировать насколько эффективны принимаемые решения.

Отличие от конкурентов: быстрое проведение аудита.

Иллюстрация: freepik/freepik

Аналитическая платформа, позволяющая увеличить прибыль от продаж с помощью удобных инструментов. Сервис предлагает продвинутую финансовую аналитику для оценки бизнеса, профессиональную аналитику ниш для запуска новых товаров и грамотное управление поставками, закупками и производством под определенный бюджет.

Три тарифа на выбор и бесплатный аудит бренда в качестве бонуса.

18. Topseller

Рейтинг : 5 .

Площадки : Ozon, Wildberries, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».

Тарифные планы : от 850 до 20 000 рублей в месяц.

Тестовый период : 14 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : отслеживание оборотов, автоматизированный P&L-отчет, анализ доходности.

Дополнительные фишки : автоматическая генерация описания товаров за минуту.

Отличие от конкурентов: есть нейросеть для работы с отзывами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Комплексная платформа для управления продажами на Ozon. Включает сервисы, которые закрывают большинство потребностей продавца: реклама, ценообразование, работа с контентом, ответы на отзывы, аналитика, учет и финансы.

Благодаря разнообразию сервисов можно решать все задачи в одной системе. Сервис автоматизирует до 80% рабочих процессов. Предлагается 4 тарифа и 14 дней бесплатного тестового периода без ограничений.

19. JStick

Рейтинг : 3 .

Площадка : Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», AliExpress, «Беру».

Тарифные планы : от 1900 рублей в месяц.

Тестовый период : 7 дней.

Удобство интерфейса : удобный.

Функциональность : финансовые отчеты, планирование поставок, ABC-анализ, плановые и фактические продажи и заказы.

Дополнительные фишки : поддержка в Telegram.

Отличие от конкурентов: интеграция аналитики в бизнес-системы 1С, «МойСклад» и другие.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис финансовой аналитики, который оценивает динамику заказов, ликвидность, активы, рентабельность и скорость бизнеса. Данные собираются автоматически, затем формируются подробные, наглядные отчеты. Сервис помогает организовать прибыльный и эффективный бизнес.

Предоставляется возможность выбора из трех тарифов: для старта, роста бизнеса и масштабирования.

20. Seller24

Рейтинг: 3,5 .

Площадка: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».

Тарифные планы: «Выведение на маркетплейсы», «Продвижение магазина», «Идеальный контент магазина», цена по запросу.

Тестовый период: нет.

Удобство интерфейса: удобный и понятный.

Функциональность: аналитика позиций товаров в поиске, проверка отзывов и рейтинга, оценка эффективности продвижения и ценовой политики, настройка и оптимизация рекламных кампаний и других инструментов, добавление товаров в акции маркетплейса.

Дополнительные фишки: бесплатный аудит бизнеса.

Отличие от конкурентов: комплексный подход к продвижению бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предлагают полный набор услуг от создания магазина до вывода в ТОП. В зависимости от выбранного тарифа над проектом будут работать аналитик, дизайнер, копирайтер и маркетолог. Специалисты создают грамотные карточки товаров, проводят аудит, анализируют данные, настраивают рекламу и логистику, формируют отчеты.

Удобный тариф подбирается в зависимости от целей продавца. Минусом будет отсутствие бесплатного тестового периода.

21. MarketRun

Рейтинг: 4,7 .

Площадка: Ozon, Wildberries.

Тарифные планы: от 790 до 5490 рублей в месяц.

Тестовый период: 3 дня.

Удобство интерфейса: удобный и наглядный.

Функциональность: анализ заказов и продаж, контроль прибыльности товаров, управление поставками, ведение товарного учета.

Дополнительные фишки: возможность заказать консультацию аналитика.

Отличие от конкурентов: наличие управленческого учета.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис внутренней аналитики, товарного и финансового учета для бизнеса. Анализирует продажи, контролирует прибыльность, ведет товарный учет. Подсказки и пошаговые инструкции позволяют быстро освоиться в системе.

Синхронизация с личными кабинетами происходит автоматически, отчеты формируются в режиме реального времени. Расширенный тариф включает весь функционал сервиса.

22. OZPROD

Рейтинг: 2,9 .

Площадка: Ozon.

Тарифные планы: в AI OZPROD от 5000 до 30 000 рублей в месяц; в APP OZPROD тарификация по количеству выкупов и по количеству отзывов.

Тестовый период: AI OZPROD доступен бесплатно 7 дней.

Удобство интерфейса: интуитивно понятный.

Функциональность: отслеживание динамики продаж, управление товарами в акциях, автоматизация выкупов, управление отзывами.

Дополнительные фишки: скачивание данных в формате Excel.

Отличие от конкурентов: сервис AI OZPROD строит воронки продаж в режиме реального времени.

Иллюстрация: freepik/freepik

Включает сервис эффективной рекламы AI OZPROD и сервис выкупов и продвижения APP OZPROD. С помощью сводной аналитики первого сервиса продавец получает всю необходимую статистику по рекламным кампаниям и продажам в одном месте. Второй сервис позволяет автоматизировать выкупы, работать с отзывами и лайками на Ozon.

Одновременное использование двух систем позволит составить эффективную бизнес-модель и оптимизировать бюджет.

23. SellerExpert

Рейтинг: 5 .

Площадка: Ozon, Wildberries.

Тарифные планы: от 3900 до 26 900 в месяц.

Тестовый период: есть.

Удобство интерфейса: простой и удобный.

Функциональность: поисковая и контентная оптимизация, массовое редактирование, ролевая модель, аналитика и мониторинг конкурентов и категорий.

Дополнительные фишки: режим демонстрации работы сервиса.

Отличие от конкурентов: есть функция депонирования фотографий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис позволяет анализировать и оптимизировать продажи на Ozon. Имеет детальный функционал: от создания карточек до отслеживания эффективности работы команды. Это позволяет отказаться от подписок на несколько сервисов и решать все задачи в одной системе.

Доступно бесплатное обучение работе в программе.

24. «Т-Банк Селлер»

Рейтинг: 4,9 .

Площадка: Ozon, Wildberries.

Тарифные планы: базовый бесплатно или 5000 рублей в месяц за расширенный.

Тестовый период: 7 дней.

Удобство интерфейса: простой и удобный.

Функциональность: анализ ниш, аналитика продаж, юнит-экономика со сводкой по расходам, доходам и рентабельности, управление товарами, отслеживание позиций товаров по ключевым запросам, управление остатками.

Дополнительные фишки: автоматический расчет налогов и взносов.

Отличие от конкурентов: хороший функционал в бесплатной версии.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис для аналитики продаж и управления товарами на маркетплейсе. Платная версия отличается от бесплатной расчетом прибыльности товара и анализом ниш.

Сервис подходит для ИП на УСН «Доходы». На основе проводимых операций сервис также формирует платежные поручения на уплату налогов и декларацию — остается только все подписать и отправить.

25. Metacommerce

Рейтинг: 4,9 .

Площадка: все.

Тарифные планы: индивидуальные.

Тестовый период: демодоступ.

Удобство интерфейса: наглядный и понятный.

Функциональность: сбор и анализ всех доступных параметров, ассортиментный анализ товаров, сплошной сбор любых сайтов для комплексного обзора рынка, параметризация всех товаров на рынке по заданным категориям и условиям.

Дополнительные фишки: сбор данных от офлайн-магазинов.

Отличие от конкурентов: уникальная технология сбора и анализа данных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Производит мониторинг ассортимента и цен на товары, анализ рынка. Данные загружаются не только с онлайн-площадок, но и от розничных магазинов и прайс-листов, и сводятся в единый отчет. Собранные данные анализируются системой по 12 параметрам.