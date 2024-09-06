25 сервисов аналитики продаж на Ozon — рейтинг лучших

Встроенная программа аналитики Ozon Seller обладает скромным набором функций и ограниченными возможностями. Специальные сервисы аналитики помогут продавцу анализировать свои продажи, конкурентную среду и отслеживать позиции товаров.
Информация об эксперте
Ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru помог разобраться в многообразии сервисов аналитики и ответил на частые вопросы начинающих пользователей.
ТОП-5 сервисов аналитики Ozon в 2024 году
LikeStats: высокоточный сервис, который предоставляет полную информацию по продажам — своим и конкурентов.
«Маяк»: удобная программа аналитики с широким функционалом, включая управление рекламой и подготовку отчетов.
Moneyplace: эффективный сервис, который помогает находить подходящие ниши и подбирать для них товары, популярные у покупателей.
Pi-data: автоматизированный сервис, который самостоятельно подгружает данные с Ozon и составляет все необходимые отчеты.
Stat4market: программный продукт, в котором все инструменты разработаны на основе опыта сотен продавцов с оборотом свыше 50 млн рублей в месяц.
Рассмотрим популярные сервисы, которые отслеживают статистику продаж товаров на Ozon. Среди них платные и бесплатные, простые и с расширенным функционалом. У многих есть несколько тарифов, в зависимости от потребностей продавца.
1. LikeStats
Рейтинг: 4,9.
Площадка: Wildberries, Ozon; открыта предзапись на Avito.
Тарифные планы: от 3790 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 день.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: аналитика товаров и конкурентов, контроль и расчет поставок, финансовые отчеты, мониторинг цен, SEO-анализ карточек товаров, управление рекламой.
Дополнительные фишки: бесплатный калькулятор расчета экономики продаж, который отображает маржинальность товара и помогает определить его оптимальную стоимость.
Отличие от конкурентов: функция «Копирайтер GPT», при помощи которой можно генерировать SEO-описание товара с учетом ключевых слов.
Предоставляет расширенную аналитику по категориям товаров, нишам и конкурентам. Позволяет контролировать поставки, отслеживать позиции товара в рейтингах, управлять продвижением товара и рекламой. Данные выводятся в виде наглядных графиков и таблиц с фильтрами.
На этапе ознакомления с сервисом есть сопровождение специалистом, в дальнейшем — техническая поддержка и консультирование. На выбор три тарифа обслуживания.
2. «Маяк»
Рейтинг: 4,5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 5499 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 месяц.
Удобство интерфейса: удобный, обучение использованию сервиса включено в стоимость.
: управление рекламой, оптимизация поставок, АВС-анализ, товарная аналитика, отслеживание трендов, SEO-оптимизация, комплексный анализ конкурентов, мониторинг цен.
Дополнительные фишки: мобильное приложение и бот в Telegram.
Отличие от конкурентов: программа акселерации, при которой еженедельно проходят онлайн-встречи с продавцом, у которого оборот — более 600 млн рублей.
Сервис собирает данные по своим продажам и изучает конкурентов, а также готовит отчеты и дает возможность управлять рекламой. Есть расширение для браузера, приложение для смартфонов и Telegram-бот. Возможна интеграция сервиса с программой 1С.
Бесплатный доступ предоставляется на две недели. В дальнейшем можно подключить тариф «Бизнес» или «Премиум», или остаться на бесплатной версии.
Недостаток — функционала для работы с площадкой Ozon ощутимо меньше, чем для Wildberries.
3. Moneyplace
Рейтинг: 4,0.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет», Lamoda, KazanExpress, AliExpress.
Тарифные планы: от 5500 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный, бесплатный курс по использованию сервиса.
Функциональность: аналитика товарной ниши, проверка гипотез, внешняя и внутренняя аналитика, SEO-продвижение, оформление карточек товаров, ведение на маркетплейсах, анализ конкурентов.
Дополнительные фишки: бесплатный разбор бизнеса от специалиста.
Отличие от конкурентов: кешбэк за рекламу Wildberries.
Уникальная нейросеть осуществляет анализ данных сразу с пяти маркетплейсов. Проводит глубокий анализ конкурентов и помогает найти и оценить перспективность ниши продаж. С помощью этого сервиса новички найдут подходящий товар и поставщиков, а опытные продавцы быстро продвинут товары в ТОП.
Крупные компании смогут использовать данные для оптимизации работы и выхода в лидеры рынка. Три тарифа на выбор и возможность бесплатно попробовать базовую версию в течение семи дней.
4. Pi-data
Рейтинг: 4,5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 2400 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: комплексный анализ доходов и расходов, отображение маркетингового бюджета, отчеты по юнит-экономике, ABC-анализ, отчеты по самовыкупам.
Дополнительные фишки: внесение любого числа расходов для корректного отображения выручки.
Отличие от конкурентов: отображение аналитики в PowerBI, сонастройка с бизнес-системами пользователя.
Программа самостоятельно загружает основные данные с маркетплейса и сверяется с детализацией отчета. Вручную требуется вносить только себестоимость и внешние расходы. Благодаря автоматизации достигается высокая точность прогнозов, что позволяет вовремя исправлять ситуацию в случае ухудшения позиции товара на рынке.
Предоставляется семь дней бесплатного доступа ко всем возможностям сервиса без ограничений. Далее возможен выбор из четырех тарифов, в зависимости от объема продаж в месяц.
5. Stat4market
Рейтинг: 4,6.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 7900 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный, обучение использованию сервиса входит в стоимость.
Функциональность: анализ конкурентов, поиск прибыльных ниш, планирование поставок, SEO-оптимизация, анализ юнит-экономики, управление рекламой, редактор цен, анализ позиций товара.
Дополнительные фишки: полный аудит бизнеса и помощь эксперта по внедрению стратегии развития бесплатно.
Отличие от конкурентов: подключение к сервису за 1 минуту по официальным протоколам маркетплейсов, защищенная передача данных по API.
Сервис помогает выбирать и продвигать прибыльные товары, анализировать позиции товара на рынке, проводить анализ юнит-экономики и управлять рекламой. Удобный интерфейс, умные графики и программы обучения помогают быстро освоиться в программе.
Большая часть работы сервиса выстроена через ботов в Telegram, что позволяет вести дела в смартфоне.
6. SalesFinder
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 3500 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: анализ цен и конкурентов, контроль остатков, SEO-продвижение, поиск быстрорастущих ниш, оценка рекламной выдачи, внутренняя аналитика по API.
Дополнительные фишки: бесплатные обучающие материалы для продавцов.
Отличие от конкурентов: настройка автоответов на отзывы покупателей.
Серверы мониторинга ежедневно сканируют выдачу двух крупнейших маркетплейсов по абсолютно всем товарам по критериям: цены, остатки, отзывы, рейтинги. После этого специальные алгоритмы создают наглядные отчеты, с которыми удобно работать благодаря наличию гибких фильтров, настроек вида таблиц и возможности экспорта данных.
Тарифы различаются количеством доступных запросов в сутки. Минусом можно назвать отсутствие безлимитного тарифа — даже в максимальном пакете количество запросов ограничено.
7. Mpstats
Рейтинг: 3,7.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 3500 рублей в месяц.
Тестовый период: 1 день.
Удобство интерфейса: удобный, бесплатное обучение использованию сервиса.
Функциональность: управление ценой, рекламой, карточками товаров и отзывами; финансовый учет, анализ ниши и конкурентов, оптимизация поставок, SEO-оптимизация.
Дополнительные фишки: анализ карточек товаров при помощи искусственного интеллекта.
Отличие от конкурентов: обучающий курс по внешней рекламе на маркетплейсах.
В сервисе собраны данные с января 2020 года, что позволяет составлять прогнозы с точностью до 90%. Программа обладает расширенным функционалом, включая автоматическое управление ценой и анализ внешней рекламы. Возможна настройка личного кабинета под пользователя.
Предоставляется бесплатное обучение всем инструментам сервиса на видеокурсе и бесплатное тестирование программы в течение 24 часов. Бессрочно доступен плагин для бесплатной аналитики.
8. Huntersales
Рейтинг: 4,8.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 7560 рублей в месяц.
Тестовый период: 3 дня доступа ко всем функциям без привязки карты.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера и бот в Telegram.
Функциональность: количественная и финансовая статистика товаров, брендов, ниш и поставщиков; выгрузка отчетов в Excel, управление рекламой, отображение продаж «цифровых товаров».
Дополнительные фишки: бесплатный аудит карточки товара.
Отличие от конкурентов: два дополнительных сотрудника включены в стоимость в тарифе «Премиум».
Направление сервиса — аналитика ходовых товаров с помощью статистики по продаваемым продуктам, нишам, брендам и поставщикам. Программа собирает данные по конкретному товару за 30 дней и общую выручку за все время. Точность аналитики составляет 95–99% благодаря учету возвратов и отгрузок со склада поставщика.
Без привязки карты можно тестировать весь функционал сервиса в течение трех дней, а также получить бесплатный аудит карточки товара. Есть расширение для браузера, Telegram-бот и веб-клиент.
9. Shopstat
Рейтинг: 3,5.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 990 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: анализ товаров, категорий, брендов, ниш, конкурентов; SEO-оптимизация, финансовые отчеты, расчет поставок, динамика и география продаж, история выкупов.
Дополнительные фишки: отражение ключевых показателей товара прямо в карточке.
Отличие от конкурентов: самый дешевый сервис аналитики с доступом ко всем функциям.
Самый доступный сервис аналитики продаж на Ozon. Покажет подробную статистику продаж по товару, категории, бренду, поставщику и предоставит возможность экспорта данных в Excel. Есть возможность отследить изменения контента карточки товара в разрезе динамики его продаж.
Единственный вариант подписки включает весь функционал программы. Также доступны расширения для четырех браузеров.
10. «Анабар»
Рейтинг: 4,2.
Площадка: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 5000 рублей в месяц.
Тестовый период: 3 дня.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: SEO-продвижение, анализ прибыли с поартикульными расходами, автозаказ товаров с учетом спроса, аналитика ниш и конкурентов, поиск трендов, автоматическое управление ценами и рекламой.
Дополнительные фишки: студия продвижения на маркетплейсах.
Отличие от конкурентов: автозаполнение карточек товаров при помощи «АнабарGPT» и подбор наиболее подходящего текста.
Сервис предлагает на выбор несколько оригинальных тарифов с разной комбинацией инструментов. Можно выбрать модуль под конкретные задачи или оплатить все возможности со скидкой. Например, «Реклама» гарантирует эффективное продвижение товара, а «SEO» оптимизирует карточки.
Доступен демодоступ на три дня без привязки карты. Поддержка специалистов сервиса осуществляется ежедневно в чате сервиса, в Telegram, WhatsApp и по телефону.
11. Sellerfox
Рейтинг: 5.
Площадка: Wildberries, Ozon, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».
Тарифные планы: от 1459 рублей в месяц.
Тестовый период: 24 часа.
Удобство интерфейса: удобный, есть расширение для браузера.
Функциональность: поиск перспективных товаров и ниш, анализ конкурентов и товаров, поиск трендов, данные по остаткам, числу продаж, стоимости.
Дополнительные фишки: фильтрация данных и возможность скачать их в форматах xls и csv.
Отличие от конкурентов: дополнительная проверка информации поисковыми роботами.
Ежедневно программа мониторит 200 млн товаров на 6 маркетплейсах. Детализация проводится по числу продаж, стоимости и остаткам конкретных позиций на складах. Просчитывается схема работы, средний чек и выручка продавца от продажи товара за нужный период. Есть возможность мониторинга данных о продажах в разрезе отдельных брендов и продавцов по маркетплейсам.
Бесплатный тестовый доступ на 24 часа. Стандартный и корпоративный тарифы на более длительный период можно приобрести со скидкой.
12. Sellmonitor
Рейтинг: 2,5.
Площадка: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 9990 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: поиск прибыльных ниш, оптимизация поставок, анализ стратегии конкурентов, повышение позиции товаров в выдаче, управление рекламой, подбор ключевых слов.
Дополнительные фишки: автоматические ответы на отзывы покупателей.
Отличие от конкурентов: генерация описания товаров при помощи искусственного интеллекта.
Возможности программы позволяют не только проводить анализ бизнеса, но и генерировать описания товаров, настраивать автоответы на отзывы и управлять рекламой.
Единый тариф дает полный доступ ко всем функциям. Бесплатно опробовать сервис можно в течение суток.
13. Seller Whisla
Рейтинг: 3.
Площадки: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 5000 до 55 000 рублей в месяц.
Тестовый период: выдается по запросу.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: генерирование отчетов, SEO-оптимизация, автоматизация поставок.
Дополнительные фишки: гибкие тарифы, настраиваемые под задачи клиента.
Отличие от конкурентов: предлагают полный комплекс услуг по организации продаж и продвижению магазинов на маркетплейсах.
Комплексное управление продажами с высоким уровнем автоматизации. Система самостоятельно просчитывает большое количество данных, включая акции и допоставки. Автоматически пополняются рекламные бюджеты, управляются ставки и отслеживаются рекламные места. Без участия продавца формируются ответы на отзывы, изменяются цены.
Программа постоянно следит за стоимостью и товарами, присылает уведомления, если что-то идет не так.
14. Mpassistant
Рейтинг: 3.
Площадки: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 690 до 14 990 рублей в месяц.
Тестовый период: 5 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: исчерпывающий набор инструментов для внутренней аналитики, можно просмотреть более десяти видов отчетов.
Дополнительные фишки: через раздел «Инструменты» можно использовать калькулятор unit-экономики.
Отличие от конкурентов: удобно проводить внутреннюю аналитику, прибыль всех магазинов можно посмотреть в одном окне.
Комфортный сервис внутренней аналитики и финансового учета. Система предлагает точность данных, широкий функционал, легкость освоения и круглосуточную службу поддержки.
Бесплатно предоставляется пять дней неограниченного доступа ко всему функционалу. Четыре тарифа и возможность приобрести их со скидками при оплате на длительный период.
15. SellerStats
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 2490 до 15 990 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: анализ товара (продажи, остатки), отслеживание цен и объемов продаж, сбор ключевых слов для seo.
Дополнительные фишки: плагин для браузера с доступом к ключевым данным без необходимости заходить в личный кабинет.
Отличие от конкурентов: партнерская программа с отчислением 20% от всех оплат привлеченных клиентов.
Сервис проводит полную внешнюю и API-аналитику Ozon и составляет десятки полезных отчетов с настраиваемыми таблицами и гибкими фильтрами. Есть поддержка мобильных устройств. В системе применяется машинное обучение для обнаружения и корректировки аномальных данных.
Разумные тарифы подойдут на любой бюджет без ущерба качеству. Бесплатно протестировать сервис можно в течение семи дней. Для клиентов работает круглосуточная поддержка.
16. «Ёж»
Рейтинг: 4.
Площадки: Wildberries, Ozon.
Тарифные планы: от 3000 до 18 000 рублей в месяц.
Тестовый период: есть бесплатная версия.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: управление ассортиментом, оптимизация карточек, анализ конкурентов, ценообразование, контроль остатков.
Дополнительные фишки: дизайнеры сервиса могут разработать продающую инфографику и логотип.
Отличие от конкурентов: высокая точность внешней аналитики позволяет улучшать стратегию продаж.
Поможет создать и оформить магазин на маркетплейсе Ozon с нуля, обеспечит полное ведение его деятельности.
Сервис все делает самостоятельно: работает с текущим ассортиментом маркетплейса, оптимизирует карточки товаров, анализирует конкурентов, ценообразование, контролирует товарные запасы.
Рейтинг: 5.
Площадки: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет».
Тарифные планы: от 2990 рублей в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: оценка бренда и конкурентов на маркетплейсе, генерация рекламных изображений на основе ИИ, создание UTM-меток для анализа эффективности рекламы.
Дополнительные фишки: сервис позволяет проанализировать насколько эффективны принимаемые решения.
Отличие от конкурентов: быстрое проведение аудита.
Аналитическая платформа, позволяющая увеличить прибыль от продаж с помощью удобных инструментов. Сервис предлагает продвинутую финансовую аналитику для оценки бизнеса, профессиональную аналитику ниш для запуска новых товаров и грамотное управление поставками, закупками и производством под определенный бюджет.
Три тарифа на выбор и бесплатный аудит бренда в качестве бонуса.
18. Topseller
Рейтинг: 5.
Площадки: Ozon, Wildberries, AliExpress, «Магнит Маркет», «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».
Тарифные планы: от 850 до 20 000 рублей в месяц.
Тестовый период: 14 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: отслеживание оборотов, автоматизированный P&L-отчет, анализ доходности.
Дополнительные фишки: автоматическая генерация описания товаров за минуту.
Отличие от конкурентов: есть нейросеть для работы с отзывами.
Комплексная платформа для управления продажами на Ozon. Включает сервисы, которые закрывают большинство потребностей продавца: реклама, ценообразование, работа с контентом, ответы на отзывы, аналитика, учет и финансы.
Благодаря разнообразию сервисов можно решать все задачи в одной системе. Сервис автоматизирует до 80% рабочих процессов. Предлагается 4 тарифа и 14 дней бесплатного тестового периода без ограничений.
19. JStick
Рейтинг: 3.
Площадка: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», AliExpress, «Беру».
Тарифные планы: от 1900 рублей в месяц.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: удобный.
Функциональность: финансовые отчеты, планирование поставок, ABC-анализ, плановые и фактические продажи и заказы.
Дополнительные фишки: поддержка в Telegram.
Отличие от конкурентов: интеграция аналитики в бизнес-системы 1С, «МойСклад» и другие.
Сервис финансовой аналитики, который оценивает динамику заказов, ликвидность, активы, рентабельность и скорость бизнеса. Данные собираются автоматически, затем формируются подробные, наглядные отчеты. Сервис помогает организовать прибыльный и эффективный бизнес.
Предоставляется возможность выбора из трех тарифов: для старта, роста бизнеса и масштабирования.
20. Seller24
Рейтинг: 3,5.
Площадка: Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет», «МегаМаркет».
Тарифные планы: «Выведение на маркетплейсы», «Продвижение магазина», «Идеальный контент магазина», цена по запросу.
Тестовый период: нет.
Удобство интерфейса: удобный и понятный.
Функциональность: аналитика позиций товаров в поиске, проверка отзывов и рейтинга, оценка эффективности продвижения и ценовой политики, настройка и оптимизация рекламных кампаний и других инструментов, добавление товаров в акции маркетплейса.
Дополнительные фишки: бесплатный аудит бизнеса.
Отличие от конкурентов: комплексный подход к продвижению бизнеса.
Сервис предлагают полный набор услуг от создания магазина до вывода в ТОП. В зависимости от выбранного тарифа над проектом будут работать аналитик, дизайнер, копирайтер и маркетолог. Специалисты создают грамотные карточки товаров, проводят аудит, анализируют данные, настраивают рекламу и логистику, формируют отчеты.
Удобный тариф подбирается в зависимости от целей продавца. Минусом будет отсутствие бесплатного тестового периода.
21. MarketRun
Рейтинг: 4,7.
Площадка: Ozon, Wildberries.
Тарифные планы: от 790 до 5490 рублей в месяц.
Тестовый период: 3 дня.
Удобство интерфейса: удобный и наглядный.
Функциональность: анализ заказов и продаж, контроль прибыльности товаров, управление поставками, ведение товарного учета.
Дополнительные фишки: возможность заказать консультацию аналитика.
Отличие от конкурентов: наличие управленческого учета.
Сервис внутренней аналитики, товарного и финансового учета для бизнеса. Анализирует продажи, контролирует прибыльность, ведет товарный учет. Подсказки и пошаговые инструкции позволяют быстро освоиться в системе.
Синхронизация с личными кабинетами происходит автоматически, отчеты формируются в режиме реального времени. Расширенный тариф включает весь функционал сервиса.
22. OZPROD
Рейтинг: 2,9.
Площадка: Ozon.
Тарифные планы: в AI OZPROD от 5000 до 30 000 рублей в месяц; в APP OZPROD тарификация по количеству выкупов и по количеству отзывов.
Тестовый период: AI OZPROD доступен бесплатно 7 дней.
Удобство интерфейса: интуитивно понятный.
Функциональность: отслеживание динамики продаж, управление товарами в акциях, автоматизация выкупов, управление отзывами.
Дополнительные фишки: скачивание данных в формате Excel.
Отличие от конкурентов: сервис AI OZPROD строит воронки продаж в режиме реального времени.
Включает сервис эффективной рекламы AI OZPROD и сервис выкупов и продвижения APP OZPROD. С помощью сводной аналитики первого сервиса продавец получает всю необходимую статистику по рекламным кампаниям и продажам в одном месте. Второй сервис позволяет автоматизировать выкупы, работать с отзывами и лайками на Ozon.
Одновременное использование двух систем позволит составить эффективную бизнес-модель и оптимизировать бюджет.
23. SellerExpert
Рейтинг: 5.
Площадка: Ozon, Wildberries.
Тарифные планы: от 3900 до 26 900 в месяц.
Тестовый период: есть.
Удобство интерфейса: простой и удобный.
Функциональность: поисковая и контентная оптимизация, массовое редактирование, ролевая модель, аналитика и мониторинг конкурентов и категорий.
Дополнительные фишки: режим демонстрации работы сервиса.
Отличие от конкурентов: есть функция депонирования фотографий.
Сервис позволяет анализировать и оптимизировать продажи на Ozon. Имеет детальный функционал: от создания карточек до отслеживания эффективности работы команды. Это позволяет отказаться от подписок на несколько сервисов и решать все задачи в одной системе.
Доступно бесплатное обучение работе в программе.
24. «Т-Банк Селлер»
Рейтинг: 4,9.
Площадка: Ozon, Wildberries.
Тарифные планы: базовый бесплатно или 5000 рублей в месяц за расширенный.
Тестовый период: 7 дней.
Удобство интерфейса: простой и удобный.
Функциональность: анализ ниш, аналитика продаж, юнит-экономика со сводкой по расходам, доходам и рентабельности, управление товарами, отслеживание позиций товаров по ключевым запросам, управление остатками.
Дополнительные фишки: автоматический расчет налогов и взносов.
Отличие от конкурентов: хороший функционал в бесплатной версии.
Сервис для аналитики продаж и управления товарами на маркетплейсе. Платная версия отличается от бесплатной расчетом прибыльности товара и анализом ниш.
Сервис подходит для ИП на УСН «Доходы». На основе проводимых операций сервис также формирует платежные поручения на уплату налогов и декларацию — остается только все подписать и отправить.
25. Metacommerce
Рейтинг: 4,9.
Площадка: все.
Тарифные планы: индивидуальные.
Тестовый период: демодоступ.
Удобство интерфейса: наглядный и понятный.
Функциональность: сбор и анализ всех доступных параметров, ассортиментный анализ товаров, сплошной сбор любых сайтов для комплексного обзора рынка, параметризация всех товаров на рынке по заданным категориям и условиям.
Дополнительные фишки: сбор данных от офлайн-магазинов.
Отличие от конкурентов: уникальная технология сбора и анализа данных.
Производит мониторинг ассортимента и цен на товары, анализ рынка. Данные загружаются не только с онлайн-площадок, но и от розничных магазинов и прайс-листов, и сводятся в единый отчет. Собранные данные анализируются системой по 12 параметрам.
Система постоянно обучается человеком, который помогает принять решения в спорных ситуациях. Эта технология признана уникальной на российском рынке и обеспечивает высокий уровень точности при анализе данных.
Как выбрать сервис аналитики маркетплейса Ozon
Принцип работы и основные функции у всех сервисов аналитики одинаковые. Они различаются возможностями и дополнительными функциями. Выбирать для себя лучший сервис аналитики Ozon желательно с учетом следующих факторов:
Функциональность. Чтобы выбрать необходимый набор функций, в первую очередь нужно определить цели использования. Некоторые сервисы точнее показывают статистику покупок и спроса по конкретным товарам, другие лучше анализируют конкурентов и рассчитывают рентабельность.
Удобство интерфейса. У многих сервисов аналитики Ozon есть тестовый период, им необходимо воспользоваться, чтобы понять, насколько удобен сервис. Интерфейс должен быть интуитивно понятным, хорошо, если предлагается обучение.
Техническая поддержка. При выборе сервиса аналитики стоит обращать внимание на время работы технической поддержки. Например, начинающим продавцам могут быть интересны те варианты, где служба поддержки работает круглосуточно и без выходных.
Охват площадок. Один сервис аналитики может быть использован на нескольких маркетплейсах. Если продавец планирует работать только на Ozon, то можно выбрать сервис, поддерживающий одну необходимую площадку. Дополнительные возможности сервиса увеличивают его стоимость.
Дополнительные возможности. Сервисы могут предлагать, например, использование бота в Telegram или искусственный интеллект. Дополнительные функции делают сервис более удобным.
Новичкам стоит выбрать программу с понятным интерфейсом и достаточным набором функций. Продавцам с опытом, которые ищут новые ниши, будут полезны продвинутые сервисы с расширенными возможностями.
Частые вопросы и ответы
На вопросы, которые чаще всего задают начинающие пользователи сервисов аналитики, помог ответить ведущий эксперт-маркетолог MarketGuru Кирилл Минаев.
Зачем нужен сервис аналитики, если все есть в маркетплейсе?
Специальные сервисы аналитики имеют гораздо больше возможностей. С их помощью можно проанализировать конкурентов, понять, что им помогло, а что навредило. Например, в некоторых сервисах можно увидеть, когда, кому, где и за сколько была видна карточка товара на маркетплейсе. Можно посчитать, сколько денег ушло на рекламу и как ее настроили, найти новые товары для выхода и автоматизировать множество рутинных процессов. Также эффективно настроить рекламу и сэкономить деньги на ней.
Я новичок в продажах, нужно ли сразу подключать сервис?
Считаю, что сервис аналитики нужен еще на самом начальном этапе, до выбора товара. С его помощью, можно заранее просчитать экономику и понять, стоит ли выходить с тем или иным товаром. А если уже начали торговать, сервис поможет сделать меньше дорогих ошибок и понять, куда нужно двигаться.
Я не разбираюсь в аналитике, поможет ли сервис понять, что к чему?
Сервисы аналитики созданы для того, чтобы собрать в одном месте большой объем информации и интерпретировать сложные аналитические вычисления в простую и понятную форму. Есть сервисы с интуитивно понятным интерфейсом, некоторые предлагают просматривать отчеты в виде инфографики.
Например, в MarketGuru есть отдельный видеоурок на каждый раздел. Так же за каждым клиентом закрепляется аналитик, который поможет разобраться, если возникли сложности. Такие возможности можно найти и в некоторых сервисах для Ozon.
Поможет ли сервис продавать больше?
Сервис помогает продавцу на всех этапах сделать все правильно. Что неминуемо приведет к росту продаж. Например, с помощью сервиса продавец будет знать, на какие склады нужно отгружать товары и на каких размерах и цветах сделать акцент в одежде. А грамотно заполненная карточка товара позволит повысить продажи за счет охвата аудитории.
Как оценить, будет ли выгодно использовать сервис или нет?
Работа на маркетплейсе без сервиса аналитики похожа на «дартс с завязанными глазами», можно и попасть в десятку, но это скорее случайность. Сервисы помогут не только получить данные, но и автоматизировать множество процессов. Например, поможет в контроле цен, поставок и автоматически ответит на отзывы покупателей. Продавцы, грамотно использующие сервис, могут экономить до 30% рекламного бюджета.
Лучшие сервисы аналитики продаж для Ozon 2024 года по мнению редакции
Использование сервисов аналитики продаж — это ключ к успешной реализации товаров на Ozon. С их помощью можно выбрать ликвидный товар, оценить конкурентов, просчитать рынок и оптимизировать бизнес-стратегии. Оптимальным набором инструментов и удобными тарифами обладают:
LikeStats: высокоточный сервис, который предоставляет полную информацию по продажам — своим и конкурентов — онлайн.
«Маяк»: удобная программа аналитики с широким функционалом, включая управление рекламой и подготовку отчетов.
Moneyplace: эффективный сервис, который помогает находить подходящие ниши и подбирать для них товары, популярные у покупателей.
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