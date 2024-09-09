15 онлайн-курсов по нутрициологии

Сформировать правильные пищевые привычки помогает нутрициолог. Стать им можно без медицинского образования, но нужно пройти курсы профессиональной переподготовки и приобрести опыт работы.
Информация об эксперте
Подсказала, на что стоит обратить внимание при выборе курсов, и ответила на вопросы, которые чаще всего задают будущие студенты, нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии».
ТОП-10 курсов по нутрициологии
«Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: образовательная программа университетского уровня с пятинедельной практикой по ведению клиента (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: обучение восстановлению и поддержке здоровья через коррекцию питания и образа жизни для студентов без медицинского образования.
«Практическая нутрициология» от «Международной академии нутрициологии»: годовая программа профессиональной переподготовки с возможностью трудоустройства (промокод MAN22F47D36 — скидка 16% при единовременной оплате).
«Нутрициология для себя и будущей профессии» от Edpro: курс для себя или будущей профессии с доходом от 100 тысяч рублей в месяц, для врачей — 240 баллов непрерывного медицинского образования.
«Нутрициология» от Skillbox: программа дополнительного профессионального образования, разработанная совместно с Первым МГМУ им. И. М Сеченова (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Клинический нутрициолог» от «PRO-Здоровье»: курс для студентов без медицинского образования с возможностью начать зарабатывать уже во время обучения.
«Доказательная нутрициология» от «Психодемии»: курс для начинающих со стартом после оплаты и бессрочным доступом к урокам.
«Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» от IFN: обучение востребованной профессии за два месяца для студентов без медицинского образования.
«Интегративная и клиническая нутрициология» от УОМ: программа, разработанная на основе доказательной медицины совместно с врачами разных специализаций (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Психолог-нутрициолог» от MITM: обучение на нутрициолога и психолога-диетолога с бонусной частью, в которую входят киноклуб, построение личного бренда и демонстрационные встречи.
Онлайн-курсы по нутрициологии
Собрали курсы по нутрициологии для людей без медицинского образования, специалистов смежных специальностей и врачей. Продолжительность большинства программ профессиональной переподготовки — 8–13 месяцев. Но есть и короткие курсы по основам нутрициологии, которые рассчитаны на 2–3 месяца. После завершения обучения можно начать частную практику, некоторые школы помогают найти первых клиентов.
1. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.
Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии.
Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.
Цена полностью: 282 900 рублей.
Цена в рассрочку: 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, конспекты, тесты с автоматической проверкой.
Документ об окончании: диплом установленного образца или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.
Помощь с трудоустройством: лекции по постановке целей, развитию личного бренда и продвижению услуг.
Кому подойдет: курс для всех, кто хочет улучшить качество жизни — своей и близких. Актуально и для желающих сменить профессию — на курсе научат консультировать клиентов.
Программа курса:
Основы функционирования систем организма.
Базовая и углубленная лабораторная диагностика.
Коррекция рациона и образа жизни.
Технологии работы с комплексными нарушениями здоровья.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Карьерные консультации.
Интерактивный формат практики.
Доступ в сообщество нутрициологов NSS.
Недостатки:
Не обнаружены.
«Точка А: серьезные проблемы со здоровьем и желание изменить жизнь к лучшему. Точка Б: финалист конкурса «Нутрициолог года — 2020», коуч крупных компаний, автор собственной программы обучения», — Алена Степанова, нутрициолог, выпускница МИИН.
Больше отзывов — на лендинге курса.
2. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
Программа разработана при поддержке научного партнера — «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи». Студенты научатся восстанавливать и поддерживать здоровье через коррекцию питания и образа жизни.
Результат — заработок от 100 тысяч рублей на частных консультациях. Начать путь к смене профессии можно с бесплатного вводного курса.
Цена полностью: 60 420 рублей.
Цена в рассрочку: 6042 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-семинары.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования, международный диплом MBA, сертификаты от аккредитующих центров Великобритании IPHM и CPD.
Помощь с трудоустройством: нет.
Кому подойдет: обучение для тех, кто хочет научиться добиваться долгосрочных изменений в сфере здоровья для себя и своих близких. А еще — зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.
Программа курса:
Погружение в профессию интегративного нутрициолога.
Связь еды и потребностей организма.
Комплексная работа с запросами клиентов.
Способы выхода на доход 100–150 тысяч рублей в месяц.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Два дня практических занятий в Москве.
Профессиональные конференции и встречи для студентов курса.
Дипломы MBA, IPHM и CPD дают право практиковать на территории Евросоюза.
Недостатки:
Нет подробной программы на странице курса.
«Хотелось бы отметить хорошо проработанный и структурированный материал, дают множество дополнительной информации. Отзывчивое и внимательное отношение куратора. У меня возник вопрос по домашнему заданию. Я написала куратору, она сама предложила созвониться, подарила мне 30 минут своего времени, чтобы убедиться, что я все поняла», — Анна, студентка онлайн-университета Talentsy.
Больше отзывов — на лендинге курса.
3. «Практическая нутрициология» — «Международная академия нутрициологии»
🎁 По промокоду MAN22F47D36 доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.
Студенты изучат основы нутрициологии и диетологии, физиологию организма, лечебные рационы питания. Научатся расшифровывать анализы и составлять рационы для коррекции дефицитов. Узнать, как проходит обучение, и понять, подходит ли формат, можно заранее — на бесплатном курсе.
Кроме знаний по нутрициологии, в программу входят уроки по формированию личного бренда, супервизия и стажировка. Студенты, успешно окончившие курс, получат диплом МГПУ. А еще — могут трудоустроиться в рамках проектов «Содействие занятости» и «Московское долголетие».
Цена полностью: от 73 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц на 12 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, еженедельные встречи с преподавателями в формате «вопрос — ответ».
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.
Помощь с трудоустройством: стажировка и трудоустройство в «Клуб здорового питания» в рамках проекта мэра Москвы.
Кому подойдет: курс для фитнес-инструкторов, медицинских работников, консультантов по питанию, которые стремятся повысить доход. Обучение актуально и для тех, кто хочет решить проблемы со здоровьем — своим и своей семьи.
Программа курса:
Физиология организма.
Психология пищевого поведения.
Основные лечебные протоколы питания.
Лабораторная диагностика, расшифровка анализов.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Преподаватели — научные сотрудники, ученые-биохимики, врачи-эндокринологи, диетологи, аллергологи, гастроэнтерологи.
Индивидуальная супервизия во время практики.
Возможность трудоустройства в проекты — партнеры академии.
Недостатки:
Не обнаружены.
«На курс я пришла с целью получить опыт ведения групповых занятий. За все время обучения я ни разу об этом не пожалела. Здесь действительно сразу окунаешься в практическую работу... За все время обучения было много инсайтов и откровений, ушли блоки и страхи ведения групповых занятий», — Юлия Пичугина, выпускница «Международной академии нутрициологии».
Больше отзывов — на лендинге курса.
4. «Нутрициология для себя и будущей профессии» — Edpro
Студенты изучат основы нутрициологии, познакомятся с биохимическими и физиологическими аспектами питания. Научатся составлять индивидуальные программы питания, корректировать дефициты и разрабатывать стратегии улучшения пищевых привычек.
Предусмотрена практика — школа предоставит от 5 до 20 клиентов в зависимости от тарифа. Подробнее узнать о полной программе обучения можно на бесплатном курсе.
Цена полностью: от 93 492 рублей.
Цена в рассрочку: от 2597 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования, международные сертификаты CMA и IPHM.
Помощь с трудоустройством: 2 месяца практики после получения диплома, школа предоставляет до 20 реальных клиентов.
Кому подойдет: программа для всех, кто хочет улучшить общее состояние своего здоровья, членов семьи и близких. Курс будет актуален для врачей и фармацевтов, специалистов бьюти-сферы и спорта — чтобы расширить профессиональные компетенции и получить дополнительный доход.
Программа курса:
Введение в нутрициологию.
Основы правильного питания.
Комплексная лабораторная диагностика.
Протоколы питания в работе нутрициолога.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Очные встречи и офлайн-факультативы в Москве дважды в год.
Тариф на выбор: для тех, кто хочет изучить нутрициологию для себя или начать практиковать.
Предоставление от 5 до 20 потенциальных клиентов для быстрого начала практической деятельности.
Более 100 дополнительных материалов с бессрочным доступом — таблицы, опросники, протоколы питания, списки продуктов.
Недостатки:
Не обнаружены.
«14 лет работала врачом-терапевтом, в итоге — выгорание из-за отсутствия результатов работы способами классической медицины. Разочаровалась в медицине, которую любила с детства. После обучения вернулась любовь к медицине, решились проблемы со здоровьем», — Лилия Кирамова, выпускница курса по нутрициологии от Edpro.
Больше отзывов — на лендинге курса.
5. «Нутрициология» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Совместная программа Skillbox, МГМУ им. И. М. Сеченова и ФИЦ питания и биотехнологии. Доктора и кандидаты медицинских наук научат разбирать составы продуктов, находить проблемы в рационе и исправлять пищевые привычки. Также студенты будут уметь рекомендовать и расшифровывать анализы.
Студенты проведут первичный прием пациента, проанализируют текущее состояние и запрос, составят рацион и план изменения питания.
Цена полностью: 220 500 рублей.
Цена в рассрочку: 9188 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования; международные сертификаты CMA и IPHM.
Помощь с трудоустройством: нет.
Кому подойдет: обучение актуально для всех, кто стремится осознанно питаться. Программа подойдет врачам, которые хотят стать специалистами по здоровому питанию и давать онлайн-консультации из любой точки мира. Также фитнес-инструкторам и косметологам в поиске новой ниши.
Программа курса:
Введение в нутрициологию.
Роль питания в обеспечении и поддержании ресурсов организма.
Основы практической деятельности.
Роль питания в профилактике и коррекции нарушений при заболеваниях.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Преподаватели — доктора и кандидаты медицинских наук.
Бонусный курс по финансовой грамотности или формированию личного бренда на выбор.
Живые эфиры с экспертами из Сеченовского университета.
Недостатки:
Не обнаружены.
«Много новой информации, которая не просто учит тому, как работать правильно, но и меняет шаблоны мышления!», — Алексей Комаров, студент Skillbox.
Больше отзывов — на лендинге курса.
6. «Клинический нутрициолог» — «PRO-Здоровье»
Студенты получат знания и навыки в области клинической нутрициологии, начнут зарабатывать уже во время обучения. В зависимости от тарифа школа предоставит до пяти клиентов для практики.
Протестировать формат обучения и получить в подарок подборку нутрицевтиков для поддержания здоровья можно на бесплатном курсе.
Цена полностью: от 229 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 9542 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания с проверкой, встречи в формате «вопрос — ответ» каждые две недели.
Документ об окончании: диплом установленного образца.
Помощь с трудоустройством: предоставление до пяти клиентов, обратная связь преподавателя по ведению одного клиента.
Кому подойдет: программа актуальна для начинающих нутрициологов, которые стремятся расширить свои знания. А еще — для косметологов, фитнес-тренеров, диетологов, врачей, которые хотят расширить спектр предлагаемых услуг.
Программа курса:
Базовые принципы питания и здорового образа жизни.
Анатомия и физиология пищеварительной системы.
Лабораторные исследования и функциональная диагностика.
Нутрицевтическая поддержка организма.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Обратная связь, встречи в формате «вопрос — ответ» и прямые эфиры во всех тарифах.
Предоставление пяти клиентов для практики в тарифе PRO.
Сопровождение практики в течение двух месяцев после окончания обучения — только в тарифе PRO.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Доказательная нутрициология» — «Психодемия»
Нутрициолог и научный журналист расскажет, как регулировать пищевое поведение и выбирать безопасные продукты. А еще — как составлять сбалансированный рацион с учетом возраста, особенностей здоровья и бюджета.
Смотреть видео с теорией можно в удобное время. А для закрепления знаний на практике студенты проанализируют свой рацион и пищевые привычки, скорректируют питание и отношение к еде.
Цена полностью: от 42 022 рубля.
Цена в рассрочку: от 2334 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты с автоматической проверкой.
Документ об окончании: сертификат от школы.
Помощь с трудоустройством: нет.
Кому подойдет: курс для тех, кто хочет углубить знания о здоровом питании для себя или профессиональной деятельности.
Программа курса:
Анатомия и физиология пищеварительной системы.
Правила обработки и приготовления продуктов.
Питание в контексте жизнедеятельности человека.
Основы питания с учетом возраста, состояния здоровья и особых состояний.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Начало обучения сразу после оплаты.
Бесплатный мини-курс после регистрации в подарок.
Доступ к обучающим материалам сохраняется навсегда.
Недостатки:
Нет обратной связи.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» — IFN
Изучая программу «Базовая нутрициология», студенты научатся составлять рационы питания, протоколы приема витаминов и минералов на основании научных знаний о работе организма. Смогут корректировать питание для решения различных проблем — похудение, набор веса, устранение проблем с кожей.
Цена полностью: от 28 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2917 рублей в месяц.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-встречи в формате «вопрос — ответ».
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.
Помощь с трудоустройством: нет.
Кому подойдет: курс для специалистов смежных направлений и всех, кто хочет сменить профессию. Обучение будет полезно и тем, кто стремится изменить свой образ жизни, чтобы решить проблемы со здоровьем.
Программа курса:
Введение в нутрициологию.
Анатомия и физиология пищеварительного тракта.
Психологическое сопровождение клиента.
Классификация диет, показания и противопоказания лечебного питания.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Чат с одногруппниками.
Ежедневная поддержка кураторов.
Разбор тем по запросу на онлайн-встречах с преподавателями каждую неделю.
Доступ к бесплатной библиотеке с рецептами, протоколами питания, опросниками.
Недостатки:
Только базовая информация, углубленные и курсы по другим направлениям нутрициологии оплачиваются отдельно.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Интегративная и клиническая нутрициология» — УОМ
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Врачи общей практики, психологи, психотерапевты и специалисты по нутрициологии научат оказывать услуги по сопровождению клиента: оценивать состояние здоровья, составлять планы питания, работать вместе с врачом. Также студенты будут уметь вести групповые программы по изменению образа жизни и проводить лекции по здоровому питанию. Учиться можно онлайн или в Москве.
Цена полностью: от 234 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 18 000 рублей в месяц на 13 месяцев.
Длительность: 13 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, видеоуроки, практические задания с разбором на вебинарах.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.
Помощь с трудоустройством: помощь в формировании личного бренда и уникального торгового предложения нутрициолога, составление плана профессионального развития.
Кому подойдет: программа для тех, кто хочет привести себя в форму и вылечить хронические заболевания. А еще — для всех, кто работает в сфере красоты и фитнеса, и хочет построить карьеру нутрициолога.
Программа курса:
Способы функционального восстановления здоровья.
Работа желудочно-кишечного тракта, нарушения и способы их коррекции.
Макронутриенты и микронутриенты в питании человека.
Основы лабораторной диагностики дефицитов и дисбалансов.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Формат обучения на выбор: онлайн или в Москве.
Автоматическое членство в Канадской ассоциации интегративной нутрициологии (CAIN) для выпускников.
Доступ к закрытому чату с одногруппниками и базе знаний нутрициолога.
Недостатки:
Доступ к материалам и обновлениям курса только на два года..
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Психолог-нутрициолог» — MITM
Курс по комплексному подходу к заботе о здоровье через сочетание психологической поддержки и нутриционного консультирования.
Клинические психологи, психоаналитики, терапевты, диетологи с опытом от 7 до 25 лет объяснят, что такое нутрициология и диетология. Расскажут о свойствах основных питательных веществ, психопатологии пищевого поведения и способах коррекции.
Цена полностью: от 65 040 рублей.
Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, индивидуальные и групповые практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.
Помощь с трудоустройством: уроки по построению личного бренда.
Кому подойдет: курс для людей, которые хотят исправить свои пищевые привычки и начать вести здоровый образ жизни. А также для тех, кто хочет освоить новую профессию и начать зарабатывать уже во время обучения.
Программа курса:
Нутрициология, клиническая и спортивная диетология.
Анатомия и физиология пищеварительной системы.
Общая психология и консультирование.
Разработка рационов сбалансированного питания.
Полную программу курса можно изучить на его странице.
Достоинства:
Ежедневная поддержка куратора.
Демонстрационные встречи-приемы клиентов.
Сочетание психологии и нутрициологии — это расширяет профессиональные перспективы.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по нутрициологии
На бесплатных уроках можно познакомиться с профессией нутрициолога, и узнать, как улучшить свое здоровье, наладив питание. Также можно получить информацию, как найти первых клиентов или повысить доход.
1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.
Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.
Длительность: 4 дня.
Формат: онлайн-вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»
В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена.
Длительность: 5 дней
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.
Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, конспекты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro
Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»
Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми.
Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.
Длительность: 1 день.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
В следующей части статьи представлены ответы эксперта — Екатерины Веселовой — на популярные вопросы об обучении на нутрициолога. Например, чем занимается специалист по здоровому питанию и сколько зарабатывает.
Что входит в обязанности нутрициолога?
Нутрициолог — помогающий специалист, который создает условия для поддержания здоровья человека с помощью работы с питанием и образом жизни. Он проводит комплексную оценку дефицитов, подбирает полноценный рацион или протокол питания. Также — стратегию образа жизни, правильные нутрицевтики для восполнения дефицитов и снижения риска заболеваний. Помогает внедрить новые полезные привычки в жизнь клиента.
Нутрициолог — это диетолог?
Нет. Диетолог — это врач, который назначает лечебные диеты при наличии тех или иных хронических заболеваний. Нутрициологу совсем не обязательно быть врачом.
Нутрициолог работает с условно здоровыми людьми, у которых есть какие-то неприятные симптомы и дискомфорт, но еще нет диагноза, хронического заболевания.
Нутрициолог поможет не допустить развития болезни. Но если обращается клиент, у которого уже есть болезнь, то нутрициолог обязан подключить врача, и далеко не всегда это будет диетолог.
На какие моменты необходимо в первую очередь обращать внимание при выборе курсов?
Самое важное — это возможность качественно практиковаться во время обучения. То есть не просто решать кейсы на бумаге, а именно работать с реальными клиентами. Преподаватели тоже должны быть практикующими специалистами, не теоретиками.
Немаловажный аспект — наличие инструментов для работы с клиентами: опросники, образцы дневников питания и образа жизни, памятки, чек-листы, гайды и прочее. Эти инструменты облегчат работу специалиста, повысят качество оказываемых им услуг и выделят в конкурентном поле.
Что должно быть в программе хорошего курса по нутрициологии?
Есть четыре важнейших пункта. В первую очередь, качественная обновляемая база знаний. Потом идет предоставление готовых инструментов для работы с клиентом. Также большое значение имеет практика: лучше, если она будет нескольких видов (мастермайнды, воркшопы, экспертные чаты с нутрициологами и врачами, решение кейсов, работа с реальными людьми). Завершающий, четвертый пункт — программа должна включать информацию по монетизации, в идеале — знания по заработку должны даваться еще в процессе обучения.
Сколько зарабатывает нутрициолог?
Знаю специалистов, которые трудятся на основной работе, нутрициологией занимаются для себя и зарабатывают 10–15 тысяч рублей. А есть нутрициологи, которые создают собственные марафоны, наставничества, курсы и делают миллионные запуски. Одни берут за месяц сопровождения 10 тысяч рублей, другие оценивают свою работу в 150 тысяч рублей.
В вопросе заработка все зависит от размера вложенных усилий, самоценности, уровня специалиста и других факторов. У нутрициолога, как и у многих других профессий, нет ни минимальной, ни максимальной границы зарплаты.
Как мы отбирали курсы для статьи
Отбирали курсы по нутрициологии, учитывая следующие критерии:
Стоимость. Добавили в подборку бесплатные и платные курсы. Для последних — учитывали соотношение цены и качества обучения.
Бесплатный ознакомительный фрагмент. Демодоступ к нескольким урокам позволит оценить уровень подачи материала и поднять, подходит ли методика преподавания.
Формат обучения и обратная связь. Чаще всего школы предлагают видеоуроки, которые можно просматривать в любое время, и онлайн-вебинары. Обратная связь может быть по каждой практической работе, но чаще проблемные ситуации обсуждаются на встречах в формате «вопрос — ответ».
Реальный результат обучения. Курс должен помогать достичь конкретных целей — освоить новую профессию, повысить доход или улучшить навыки в конкретной области.
Документ об окончании. Большинство платных курсов по нутрициологии предполагает выдачу удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве. Некоторые школы предлагают стажировку у партнеров или находят клиентов для начала практики — это большой плюс.
Экспертность преподавателей. Проверили опыт, профессиональную биографию и репутацию преподавателей в отрасли.
Репутация и отзывы выпускников. Учитывали мнения бывших студентов и репутацию школы, чтобы оценить качество и результативность обучения.
Решение проблемных ситуаций. Выбирали школы, в которых есть кураторы и техническая поддержка. Кураторы решают организационные вопросы, дают индивидуальные рекомендации по обучению и поддерживают студентов. А специалисты поддержки — обеспечивают стабильную работу образовательной платформы.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Многие школы имеют лицензию на оказание образовательных услуг и дают возможность получить налоговый вычет 13%. При необходимости менеджеры подскажут, как оформить вычет, и предоставят необходимые документы.
Какой курс по нутрициологии выбрать
Выбор курса зависит от целей, уровня подготовки и предпочтений. Чтобы сделать его осознанно, нужно определить свои цели — карьера в нутрициологии или личное развитие и улучшение своего здоровья. Также проанализировать учебную программу и убедиться, что она охватывает все интересующие темы, учесть репутацию школы и экспертность преподавателей. Освоит профессию нутрициолога можно на курсах:
«Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: теоретический и практический курс по клинической и интегративной нутрициологии с ведением клиента в течение пяти недель.
«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: десятимесячная программа восстановления и поддержки здоровья через коррекцию питания и образа жизни.
«Практическая нутрициология» от «Международной академии нутрициологии»: обучение нутрициологии с практикой в федеральных проектах.
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