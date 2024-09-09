15 онлайн-курсов по нутрициологии

Собрали курсы по нутрициологии для людей без медицинского образования, специалистов смежных специальностей и врачей. Продолжительность большинства программ профессиональной переподготовки — 8–13 месяцев. Но есть и короткие курсы по основам нутрициологии, которые рассчитаны на 2–3 месяца. После завершения обучения можно начать частную практику, некоторые школы помогают найти первых клиентов.

1. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

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Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии.

Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.

Цена полностью: 282 900 рублей.

Цена в рассрочку: 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, конспекты, тесты с автоматической проверкой.

Документ об окончании: диплом установленного образца или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: лекции по постановке целей, развитию личного бренда и продвижению услуг.

Кому подойдет: курс для всех, кто хочет улучшить качество жизни — своей и близких. Актуально и для желающих сменить профессию — на курсе научат консультировать клиентов.

Программа курса:

Основы функционирования систем организма.

Базовая и углубленная лабораторная диагностика.

Коррекция рациона и образа жизни.

Технологии работы с комплексными нарушениями здоровья.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Карьерные консультации.

Интерактивный формат практики.

Доступ в сообщество нутрициологов NSS.

Недостатки:

Не обнаружены.

«Точка А: серьезные проблемы со здоровьем и желание изменить жизнь к лучшему. Точка Б: финалист конкурса «Нутрициолог года — 2020», коуч крупных компаний, автор собственной программы обучения», — Алена Степанова, нутрициолог, выпускница МИИН.

Больше отзывов — на лендинге курса.

2. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

Программа разработана при поддержке научного партнера — «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи». Студенты научатся восстанавливать и поддерживать здоровье через коррекцию питания и образа жизни.

Результат — заработок от 100 тысяч рублей на частных консультациях. Начать путь к смене профессии можно с бесплатного вводного курса.

Цена полностью: 60 420 рублей.

Цена в рассрочку: 6042 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-семинары.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования, международный диплом MBA, сертификаты от аккредитующих центров Великобритании IPHM и CPD.

Помощь с трудоустройством: нет.

Кому подойдет: обучение для тех, кто хочет научиться добиваться долгосрочных изменений в сфере здоровья для себя и своих близких. А еще — зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.

Программа курса:

Погружение в профессию интегративного нутрициолога.

Связь еды и потребностей организма.

Комплексная работа с запросами клиентов.

Способы выхода на доход 100–150 тысяч рублей в месяц.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Два дня практических занятий в Москве.

Профессиональные конференции и встречи для студентов курса.

Дипломы MBA, IPHM и CPD дают право практиковать на территории Евросоюза.

Недостатки:

Нет подробной программы на странице курса.

«Хотелось бы отметить хорошо проработанный и структурированный материал, дают множество дополнительной информации. Отзывчивое и внимательное отношение куратора. У меня возник вопрос по домашнему заданию. Я написала куратору, она сама предложила созвониться, подарила мне 30 минут своего времени, чтобы убедиться, что я все поняла», — Анна, студентка онлайн-университета Talentsy.

Больше отзывов — на лендинге курса.

3. «Практическая нутрициология» — «Международная академия нутрициологии»

🎁 По промокоду MAN22F47D36 доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.

Студенты изучат основы нутрициологии и диетологии, физиологию организма, лечебные рационы питания. Научатся расшифровывать анализы и составлять рационы для коррекции дефицитов. Узнать, как проходит обучение, и понять, подходит ли формат, можно заранее — на бесплатном курсе.

Кроме знаний по нутрициологии, в программу входят уроки по формированию личного бренда, супервизия и стажировка. Студенты, успешно окончившие курс, получат диплом МГПУ. А еще — могут трудоустроиться в рамках проектов «Содействие занятости» и «Московское долголетие».

Цена полностью: от 73 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц на 12 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, еженедельные встречи с преподавателями в формате «вопрос — ответ».

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: стажировка и трудоустройство в «Клуб здорового питания» в рамках проекта мэра Москвы.

Кому подойдет: курс для фитнес-инструкторов, медицинских работников, консультантов по питанию, которые стремятся повысить доход. Обучение актуально и для тех, кто хочет решить проблемы со здоровьем — своим и своей семьи.

Программа курса:

Физиология организма.

Психология пищевого поведения.

Основные лечебные протоколы питания.

Лабораторная диагностика, расшифровка анализов.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Преподаватели — научные сотрудники, ученые-биохимики, врачи-эндокринологи, диетологи, аллергологи, гастроэнтерологи.

Индивидуальная супервизия во время практики.

Возможность трудоустройства в проекты — партнеры академии.

Недостатки:

Не обнаружены.

«На курс я пришла с целью получить опыт ведения групповых занятий. За все время обучения я ни разу об этом не пожалела. Здесь действительно сразу окунаешься в практическую работу... За все время обучения было много инсайтов и откровений, ушли блоки и страхи ведения групповых занятий», — Юлия Пичугина, выпускница «Международной академии нутрициологии».

Больше отзывов — на лендинге курса.

4. «Нутрициология для себя и будущей профессии» — Edpro

Студенты изучат основы нутрициологии, познакомятся с биохимическими и физиологическими аспектами питания. Научатся составлять индивидуальные программы питания, корректировать дефициты и разрабатывать стратегии улучшения пищевых привычек.

Предусмотрена практика — школа предоставит от 5 до 20 клиентов в зависимости от тарифа. Подробнее узнать о полной программе обучения можно на бесплатном курсе.

Цена полностью: от 93 492 рублей.

Цена в рассрочку: от 2597 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования, международные сертификаты CMA и IPHM.

Помощь с трудоустройством: 2 месяца практики после получения диплома, школа предоставляет до 20 реальных клиентов.

Кому подойдет: программа для всех, кто хочет улучшить общее состояние своего здоровья, членов семьи и близких. Курс будет актуален для врачей и фармацевтов, специалистов бьюти-сферы и спорта — чтобы расширить профессиональные компетенции и получить дополнительный доход.

Программа курса:

Введение в нутрициологию.

Основы правильного питания.

Комплексная лабораторная диагностика.

Протоколы питания в работе нутрициолога.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Очные встречи и офлайн-факультативы в Москве дважды в год.

Тариф на выбор: для тех, кто хочет изучить нутрициологию для себя или начать практиковать.

Предоставление от 5 до 20 потенциальных клиентов для быстрого начала практической деятельности.

Более 100 дополнительных материалов с бессрочным доступом — таблицы, опросники, протоколы питания, списки продуктов.

Недостатки:

Не обнаружены.

«14 лет работала врачом-терапевтом, в итоге — выгорание из-за отсутствия результатов работы способами классической медицины. Разочаровалась в медицине, которую любила с детства. После обучения вернулась любовь к медицине, решились проблемы со здоровьем», — Лилия Кирамова, выпускница курса по нутрициологии от Edpro.

Больше отзывов — на лендинге курса.

5. «Нутрициология» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Совместная программа Skillbox, МГМУ им. И. М. Сеченова и ФИЦ питания и биотехнологии. Доктора и кандидаты медицинских наук научат разбирать составы продуктов, находить проблемы в рационе и исправлять пищевые привычки. Также студенты будут уметь рекомендовать и расшифровывать анализы.

Студенты проведут первичный прием пациента, проанализируют текущее состояние и запрос, составят рацион и план изменения питания.

Цена полностью: 220 500 рублей.

Цена в рассрочку: 9188 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования; международные сертификаты CMA и IPHM.

Помощь с трудоустройством: нет.

Кому подойдет: обучение актуально для всех, кто стремится осознанно питаться. Программа подойдет врачам, которые хотят стать специалистами по здоровому питанию и давать онлайн-консультации из любой точки мира. Также фитнес-инструкторам и косметологам в поиске новой ниши.

Программа курса:

Введение в нутрициологию.

Роль питания в обеспечении и поддержании ресурсов организма.

Основы практической деятельности.

Роль питания в профилактике и коррекции нарушений при заболеваниях.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Преподаватели — доктора и кандидаты медицинских наук.

Бонусный курс по финансовой грамотности или формированию личного бренда на выбор.

Живые эфиры с экспертами из Сеченовского университета.

Недостатки:

Не обнаружены.

«Много новой информации, которая не просто учит тому, как работать правильно, но и меняет шаблоны мышления!», — Алексей Комаров, студент Skillbox.

Больше отзывов — на лендинге курса.

6. «Клинический нутрициолог» — «PRO-Здоровье»

Студенты получат знания и навыки в области клинической нутрициологии, начнут зарабатывать уже во время обучения. В зависимости от тарифа школа предоставит до пяти клиентов для практики.

Протестировать формат обучения и получить в подарок подборку нутрицевтиков для поддержания здоровья можно на бесплатном курсе.

Цена полностью: от 229 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 9542 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, практические задания с проверкой, встречи в формате «вопрос — ответ» каждые две недели.

Документ об окончании: диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: предоставление до пяти клиентов, обратная связь преподавателя по ведению одного клиента.

Кому подойдет: программа актуальна для начинающих нутрициологов, которые стремятся расширить свои знания. А еще — для косметологов, фитнес-тренеров, диетологов, врачей, которые хотят расширить спектр предлагаемых услуг.

Программа курса:

Базовые принципы питания и здорового образа жизни.

Анатомия и физиология пищеварительной системы.

Лабораторные исследования и функциональная диагностика.

Нутрицевтическая поддержка организма.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Обратная связь, встречи в формате «вопрос — ответ» и прямые эфиры во всех тарифах.

Предоставление пяти клиентов для практики в тарифе PRO.

Сопровождение практики в течение двух месяцев после окончания обучения — только в тарифе PRO.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

7. «Доказательная нутрициология» — «Психодемия»

Нутрициолог и научный журналист расскажет, как регулировать пищевое поведение и выбирать безопасные продукты. А еще — как составлять сбалансированный рацион с учетом возраста, особенностей здоровья и бюджета.

Смотреть видео с теорией можно в удобное время. А для закрепления знаний на практике студенты проанализируют свой рацион и пищевые привычки, скорректируют питание и отношение к еде.

Цена полностью : от 42 022 рубля.

Цена в рассрочку : от 2334 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты с автоматической проверкой.

Документ об окончании: сертификат от школы.

Помощь с трудоустройством: нет.

Кому подойдет: курс для тех, кто хочет углубить знания о здоровом питании для себя или профессиональной деятельности.

Программа курса:

Анатомия и физиология пищеварительной системы.

Правила обработки и приготовления продуктов.

Питание в контексте жизнедеятельности человека.

Основы питания с учетом возраста, состояния здоровья и особых состояний.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Начало обучения сразу после оплаты.

Бесплатный мини-курс после регистрации в подарок.

Доступ к обучающим материалам сохраняется навсегда.

Недостатки:

Нет обратной связи.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

8. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» — IFN

Изучая программу «Базовая нутрициология», студенты научатся составлять рационы питания, протоколы приема витаминов и минералов на основании научных знаний о работе организма. Смогут корректировать питание для решения различных проблем — похудение, набор веса, устранение проблем с кожей.

Цена полностью: от 28 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2917 рублей в месяц.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-встречи в формате «вопрос — ответ».

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: нет.

Кому подойдет: курс для специалистов смежных направлений и всех, кто хочет сменить профессию. Обучение будет полезно и тем, кто стремится изменить свой образ жизни, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Программа курса:

Введение в нутрициологию.

Анатомия и физиология пищеварительного тракта.

Психологическое сопровождение клиента.

Классификация диет, показания и противопоказания лечебного питания.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Чат с одногруппниками.

Ежедневная поддержка кураторов.

Разбор тем по запросу на онлайн-встречах с преподавателями каждую неделю.

Доступ к бесплатной библиотеке с рецептами, протоколами питания, опросниками.

Недостатки:

Только базовая информация, углубленные и курсы по другим направлениям нутрициологии оплачиваются отдельно.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. «Интегративная и клиническая нутрициология» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Врачи общей практики, психологи, психотерапевты и специалисты по нутрициологии научат оказывать услуги по сопровождению клиента: оценивать состояние здоровья, составлять планы питания, работать вместе с врачом. Также студенты будут уметь вести групповые программы по изменению образа жизни и проводить лекции по здоровому питанию. Учиться можно онлайн или в Москве.

Цена полностью: от 234 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 18 000 рублей в месяц на 13 месяцев.

Длительность: 13 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-вебинары, видеоуроки, практические задания с разбором на вебинарах.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: помощь в формировании личного бренда и уникального торгового предложения нутрициолога, составление плана профессионального развития.

Кому подойдет: программа для тех, кто хочет привести себя в форму и вылечить хронические заболевания. А еще — для всех, кто работает в сфере красоты и фитнеса, и хочет построить карьеру нутрициолога.

Программа курса:

Способы функционального восстановления здоровья.

Работа желудочно-кишечного тракта, нарушения и способы их коррекции.

Макронутриенты и микронутриенты в питании человека.

Основы лабораторной диагностики дефицитов и дисбалансов.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Формат обучения на выбор: онлайн или в Москве.

Автоматическое членство в Канадской ассоциации интегративной нутрициологии (CAIN) для выпускников.

Доступ к закрытому чату с одногруппниками и базе знаний нутрициолога.

Недостатки:

Доступ к материалам и обновлениям курса только на два года..

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

10. «Психолог-нутрициолог» — MITM

Курс по комплексному подходу к заботе о здоровье через сочетание психологической поддержки и нутриционного консультирования.

Клинические психологи, психоаналитики, терапевты, диетологи с опытом от 7 до 25 лет объяснят, что такое нутрициология и диетология. Расскажут о свойствах основных питательных веществ, психопатологии пищевого поведения и способах коррекции.

Цена полностью: от 65 040 рублей.

Цена в рассрочку: от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-вебинары, индивидуальные и групповые практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат — в зависимости от предыдущего образования.

Помощь с трудоустройством: уроки по построению личного бренда.

Кому подойдет: курс для людей, которые хотят исправить свои пищевые привычки и начать вести здоровый образ жизни. А также для тех, кто хочет освоить новую профессию и начать зарабатывать уже во время обучения.

Программа курса:

Нутрициология, клиническая и спортивная диетология.

Анатомия и физиология пищеварительной системы.

Общая психология и консультирование.

Разработка рационов сбалансированного питания.

Полную программу курса можно изучить на его странице.

Достоинства:

Ежедневная поддержка куратора.

Демонстрационные встречи-приемы клиентов.

Сочетание психологии и нутрициологии — это расширяет профессиональные перспективы.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.