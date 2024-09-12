15 лучших виртуальных хостингов: обзоры и сравнение

Timeweb: универсальный хостинг, который подойдет для сайта любого назначения и загруженности. Adminvps: хостинг, который работает по системе «Все включено» с бесплатным администрированием. Beget: готовая инфраструктура для сайтов и интернет-магазинов любой сложности. Netangels: хостинг для неограниченного количества сайтов, доступный даже со смартфона. Firstbyte: доступный хостинг с оптимальным функционалом.

В статье рассмотрели распространенные и надежные виртуальные хостинги. Они похожи на многоквартирные дома или общежития, где у каждого сайта — своя жилплощадь. При этом инфраструктура одна — ресурсы сервера распределяются между всеми «жильцами».

1. Timeweb

Оборудование провайдера располагается в дата-центрах в Санкт-Петербурге — в охраняемых помещениях с контролем доступа и видеонаблюдением, где есть источники бесперебойного питания. Для размещения и хранения сайтов хостинг использует высокоскоростные диски SSD RAID, которые обеспечивают быструю работу любых проектов.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

На панели управления находится простой файловый менеджер, благодаря которому работать с ресурсом по силам даже начинающим. Если же сайт нужно «докрутить», усовершенствовать, можно настроить доступ для разработчика — для этого достаточно создать аккаунт с ограниченными правами.

Объем дискового пространства: от 15 Гб.

Количество сайтов: от 2 сайтов на классическом тарифе, до 999 — на премиальном.

Стоимость: от 222 рублей в месяц на классическом тарифе, от 489 рублей в месяц на премиальном.

На рынке: с 2006 года.

Функциональность: бесплатный SSL-сертификат; актуальные версии популярных CMS; поддержка Python, Perl, Yii, Django, Flask, Laravel; бесплатный конструктор сайтов.

Бесплатный пробный период: 10 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Домен .ru/.РФ в подарок.

При необходимости можно перейти на другой тариф.

Можно настроить командный доступ с ограниченными правами.

10 Гб почтовой квоты и возможность завести неограниченное количество почтовых ящиков.

Предлагают конструктор сайтов, с помощью которого можно создать веб-ресурс за несколько минут.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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2. Adminvps

Все хранилища провайдера размещены на высокоскоростных NVMe SSD-дисках, которые в 50 раз быстрее обычных и обеспечивают высокую производительность сайтов. На всех тарифах виртуального хостинга предусмотрен неограниченный трафик, подключение безлимитного количества почтовых ящиков, а также автоматическая установка CMS.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Операторы службы технической поддержки работают круглосуточно, а время ожидания ответа в любое время суток — до 30 минут. По реферальной программе можно получить 30% от платежей приведенных клиентов за хостинг и VPS и 500 рублей за оплату любого выделенного сервера.

Объем дискового пространства: от 5 Гб.

Количество сайтов: от 2 сайтов.

Стоимость: от 95 рублей в месяц.

На рынке: с 2015 года.

Функциональность: администрирование, проверка на вирусы, защита от DDoS-атак, антивирус, резервное копирование.

Бесплатный пробный период: 7 дней по запросу.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Бесплатный перенос сайта и месяц хостинга в подарок.

Неограниченный трафик и безлимитное количество баз данных.

Автоматическое резервное копирование — бэкапы пишутся ежедневно.

Тому, кто найдет сервис дешевле, сделают скидку.

Бесплатное администрирование для клиентов по системе «Все включено» и SSL-сертификат.

Сервер активируется мгновенно и через минуту после оплаты готов к работе.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингAdminvps

3. Beget

Компания предлагает клиентам готовую инфраструктуру, поэтому для запуска сайта или интернет-магазина на новом хостинге много времени не потребуется. Провайдер позаботился о том, чтобы ресурсы клиентов не мешали друг другу — обеспечил полную изоляцию и дополнительную защиту от действий злоумышленников и вредоносных программ.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Понятная панель управления упрощает взаимодействие с сайтом. Интерфейс простой, поэтому даже неопытный пользователь сможет создать новый сайт, зарегистрировать домен или установить CMS.

Объем дискового пространства: от 10 Гб.

Количество сайтов: от 3 сайтов.

Стоимость: от 320 рублей в месяц.

На рынке: с 2007 года.

Функциональность: поддержка большинства CMS, файловый менеджер, антивирус, готовый почтовый сервер, профилировщик сайтов.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Безлимитный трафик.

Можно установить большинство CMS.

Неограниченное количество FTP, баз данных, доменов.

Бесплатная проверка на вирусы и SSL-сертификат.

Возможность пользоваться сервисами, которые ускоряют работу с сайтами.

Готовый почтовый сервер и возможность подключить привычные почтовые клиенты.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингBeget

4. Netangels

Компания включена в реестр аккредитованных разработчиков программного обеспечения и является доверенным партнером регистратора доменных имен RU-Center. Серверы компании размещены в дата-центрах уровня Tier III в Екатеринбурге.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Специалисты помогают регистрировать домены и предоставляют SSL-сертификаты. Есть услуга переноса готовых сайтов на хостинг. Предусмотрено ежедневное резервное копирование файлов. Копии хранятся в отдельном дата-центре, что снижает риски потери данных.

Объем дискового пространства: от 5 Гб.

Количество сайтов: неограниченное.

Стоимость: от 150 рублей в месяц.

На рынке: с 2003 года.

Функциональность: файловый менеджер; SSH-консоль в браузере; SSL-сертификаты; антивирус и AntiDDoS; API для управления хостингом; поддержка всех популярных CMS, современных языков программирования и расширений.

Бесплатный пробный период: нет.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Неограниченное количество сайтов.

Индивидуальные настройки и полная изоляция сайтов.

Поддерживает все популярные CMS, в том числе Wordpress и Bitrix.

Тарифный план можно менять в зависимости от потребностей: повысить производительность или уменьшить объем дискового пространства.

Подтвержденный аптайм серверов хостинга — 99,99%.

Недостатки:

Нет бесплатного тестового периода.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингNetangels

5. Firstbyte

Хранилища размещены в Москве, Амстердаме и Франкфурте — в крупнейших дата-центрах, соответствующих уровню надежности и доступности Tier III. Провайдер предлагает три тарифа с разными техническими возможностями: «Старт», «Стандарт» и «Бизнес». Если есть сомнения, специалисты подскажут, какая конфигурация будет оптимальной.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

У клиентов провайдера есть возможность не только арендовать вместительное хранилище, но и заработать, став участником партнерской программы. За каждого приглашенного пользователя можно получить до 7% от стоимости оплаченных им услуг.

Объем дискового пространства: от 5 Гб.

Количество сайтов: неограниченное.

Стоимость: от 55 рублей в месяц.

На рынке: с 2015 года.

Функциональность: панель управления Ispmanager, автоматическая установка CMS, резервное копирование данных, базовая DDoS-защита, Cron — управление задачами по расписанию.

Бесплатный пробный период: нет, тестовый период — 10 рублей.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных, тикетная система в личном кабинете.

Преимущества:

Бесплатно помогут перенести действующий сайт с другого ресурса.

Неограниченное количество доменов и ящиков электронной почты.

Автоматическая установка CMS.

Можно перенести свой действующий сайт со стороннего хостинга на площадку провайдера.

Систематическое резервное копирование всех данных пользователей.

На всех тарифах действует базовая защита от DDoS-атак.

Недостатки:

Максимальный объем диска — до 15 Гб.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингFirstbyte

6. «Рег.ру»

Провайдер предлагает клиентам на выбор три тарифа: «Эконом», «Скорость» и «VIP-хостинг». Если вариант не подошел, хостинг-провайдер поменяет его или вернет остаток средств. Пользователям, у которых уже есть действующий сайт, специалисты компании-провайдера помогут перенести его и в качестве бонуса подарят месяц бесплатного хостинга.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Данные хранятся на дисках SSD RAID, что обеспечивает быстрый доступ и высокую производительность. Специалисты техподдержки на связи круглосуточно. Тем, кто привык решать проблемы самостоятельно, поможет обширная база знаний с полезными статьями и подробными видеоинструкциями.

Объем дискового пространства: от 7 Гб.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 126 рублей в месяц.

На рынке: с 2006 года.

Функциональность: автоматическое резервное копирование, перенос сайта со стороннего ресурса, автоустановка CMS, антивирус, доступ к FTP.

Бесплатный пробный период: 14 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Бесплатный перенос имеющегося сайта и месяц хостинга в подарок.

Можно подключить неограниченное количество почтовых ящиков.

Автоматическое резервное копирование и бесплатное хранение 30 резервных копий.

Бесплатно предоставляют SSL-сертификат от GlobalSign или Let’s Encrypt.

Автоматическая установка популярных CMS: Joomla, WordPress и «1C-Битрикс».

Бесплатный антивирус.

Недостатки:

Не на всех тарифах доступна опция Memcached — кэширование данных.

4,1 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

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7. Webhost1

Виртуальный хостинг использует протокол NVMe — данные передаются быстро, поддерживается высокая производительность ресурсов. Серверы располагаются в дата-центре уровня Tier III — Datapro в Москве. За тем, как они работают, круглосуточно следят системные инженеры.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Арендовать «ячейку» на хостинге можно на 1, 6, 12 или 24 месяца, главное — не забывать своевременно вносить платежи и продлевать аренду. Если условия тарифа перестали соответствовать запросам, можно выбрать другой пакет, чтобы оптимизировать расходы или расширить функциональные возможности своего ресурса.

Объем дискового пространства: от 15 Гб.

Количество сайтов: неограниченное.

Стоимость: от 225 рублей в месяц.

На рынке: с 2008 года.

Функциональность: резервное копирование данных, конструктор сайтов, DDoS-защита, автоустановка CMS, перенос сайта с другого ресурса.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Бесплатный перенос сайта со старого хостинга на новый.

При переносе сайта на хостинг и оплате VIP-тарифа — 2 месяца бесплатного пользования.

Партнерская программа — до 40% с каждого платежа приведенного клиента.

Бесплатно предоставляют SSL-сертификаты от Let’s Encrypt.

Бесплатный конструктор сайтов.

Бесплатная защита от DDoS-атак и вредоносных ботов.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингWebhost1

8. Smartape

Провайдер изолирует ресурсы клиентов с помощью технологии CloudLinux. Все данные хранятся на SSD-дисках, которые подключены по протоколу NVMe: благодаря этому сайты и приложения загружаются быстро. Хостинг поддерживает тройное резервирование — три экземпляра данных хранятся на серверах в отказоустойчивом кластере.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Если нужно самостоятельно собрать сайт, можно воспользоваться конструктором: в нем более 190 готовых шаблонов. Если оплатить аренду хостинга за год и более, подарят домен .RU или .РФ. За дополнительную плату можно увеличить объем хранилища и получить выделенный IP.

Объем дискового пространства: 100 Гб.

Количество сайтов: неограниченное.

Стоимость: от 145 рублей в месяц.

На рынке: с 2012 года.

Функциональность: панель управления Ispmanager-6, тройное резервирование, конструктор сайтов, изоляция сайтов друг от друга, перенос сайта с другого хостинга, автоматическая установка популярных CMS.

Бесплатный пробный период: 14 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Автоматическая установка популярных CMS в один клик.

Конструктор сайтов и более 190 шаблонов для быстрой сборки.

Тройное резервирование данных.

Бесплатные SSL-сертификаты Let’s Encrypt.

Можно заводить неограниченное количество почтовых ящиков.

Можно создавать базы данных на любой версии MySQL, MariaDB 10.10, Percona 8.0.

Недостатки:

За резервное копирование данных придется заплатить.

4,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингSmartape

9. Fornex

Международный хостинг, дата-центры которого располагаются в семи странах мира. Хранилище данных размещено на сверхбыстрых SSD-дисках, поэтому подойдет даже загруженным тяжелым сайтам. Проекты соседей не помешают — все ресурсы изолируют друг от друга с помощью технологий CloudLinux и CageFS. На хостинге настроено ежедневное резервное копирование. Ресурс совместим с любой CMS.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Если планируется перенос действующего сайта со стороннего хостинга на новый, специалисты провайдера помогут с переездом. Есть реферальная программа: приглашая новых клиентов, действующие клиенты могут получить до 50% от стоимости всех оплаченных ими заказов.

Объем дискового пространства: от 20 Гб.

Количество сайтов: от 25 сайтов.

Стоимость: от 390 рублей в месяц.

На рынке: с 2012 года.

Функциональность: резервное копирование, антивирус, конструктор сайтов, поддержка различных CMS, доступ по SSH.

Бесплатный пробный период: по запросу.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Возможность выбрать одну из семи локаций.

Есть геораспределенный DNS.

Предоставляют бесплатные SSL-сертификаты.

Трафик на хостинге безлимитный.

Ежедневно пишутся бэкапы.

Если хостинг не понравится, обещают вернуть деньги.

Недостатки:

Не обнаружены.

Купить хостингFornex

10. «Евробайт»

Дата-центры хостинга расположены в Москве и Нидерландах. Для хранения данных используют серверы Dell с SSD-дисками высокой производительности, благодаря этому все сайты работают с хорошей скоростью. Чтобы сайты клиентов не влияли на производительность друг друга, провайдер обеспечивает изоляцию при помощи CloudLinux и FastCGI.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Если нет возможности заниматься ресурсом самостоятельно, можно воспользоваться услугой по администрированию виртуального хостинга. 24 часа в сутки, каждый день на связи с клиентами находятся специалисты техподдержки.

Объем дискового пространства: от 3 Гб.

Количество сайтов: неограниченное.

Стоимость: от 144 рублей в месяц.

На рынке: с 2010 года.

Функциональность: администрирование, перенос сайта со стороннего хостинга, защита от DDOS-атак.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Возможность заказать бесплатный DNS и SSL-сертификат Let’s Encrypt.

Бесплатный перенос сайтов со стороннего хостинга.

Предлагают тарифы для ресурсов разной направленности и посещаемости — одностраничных сайтов, блогов, интернет-магазинов и онлайн-кинотеатров.

Неограниченное количество сайтов, доменов, баз данных MySQL и почтовых ящиков.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Евробайт»

11. Spaceweb

Дата-центры провайдера расположены в Москве и Санкт-Петербурге и соответствуют стандарту качества и надежности Tier III. Компания регулярно обновляет оборудование. Бесперебойную работу хостинга обеспечивают серверы Supermicro, процессоры Intel и скоростные NVMe-диски.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

При переезде со стороннего ресурса на Spaceweb можно получить до четырех месяцев бесплатного хостинга. При оплате услуг дают возможность зарегистрировать или продлить домен бесплатно. Тем, кто единовременно оплачивает услуги хостинга за полгода и более, делают скидку до 20%.

Объем дискового пространства: от 3 Гб.

Количество сайтов: от 5 сайтов.

Стоимость: от 159 рублей в месяц.

На рынке: с 2001 года.

Функциональность: автоустановка CMS, антиспам, антивирус, защита от DDoS-атак, ежедневная запись бэкапов.

Бесплатный пробный период: 14 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных, через электронную почту, мессенджеры или соцсети.

Преимущества:

Автоматическая установка популярных CMS.

Бэкапы пишутся ежедневно.

Действуют антиспам, антивирус и защита от DDoS-атак.

Компания включена в реестр российских провайдеров хостинга.

Подходит как небольшим интернет-магазинам, так и крупным корпоративным сайтам.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингSpaceweb

12. «Спринтхост»

Для каждого аккаунта провайдер выделяет персональный веб-сервер Apache. Благодаря такой изоляции ресурсы не влияют на производительность друг друга. Управлять можно с помощью Telegram-бота. Все файлы сайта по расписанию проверяются на наличие вредоносного кода. Бэкапы пишутся ежедневно в автоматическом режиме.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

С помощью конструктора «Спринтсайт» можно за несколько минут сделать новый веб-ресурс. На выбор предлагают семь тарифов. Есть возможность подключить дополнительные опции, например, арендовать профессиональную панель управления. За перенос сайта со стороннего хранилища дарят три месяца хостинга.

Объем дискового пространства: от 5 Гб.

Количество сайтов: от 2 сайтов.

Стоимость: от 189 рублей в месяц.

На рынке: с 2005 года.

Функциональность: управление с помощью Telegram-бота, автоматические ежедневные бэкапы, конструктор no-code, установка CMS в пару кликов.

Бесплатный пробный период: 30 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных — онлайн-чат с техподдержкой прямо в панели управления.

Преимущества:

Установить новую CMS на сайте можно за пару кликов.

Для каждого сайта и его поддоменов бесплатно предоставляют SSL-сертификат от Let’s Encrypt Wildcard.

Безлимит на домены, базы данных, FTP.

Есть собственная база знаний, где хранятся более 100 полезных статей и инструкций.

Можно поучаствовать в партнерской программе и получить дополнительный доход.

Есть бесплатный хостинг.

Недостатки:

За защиту от DDoS-атак и кэширование Memcache берут по 50 рублей в месяц.

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Спринтхост»

13. «Макхост»

Услуги хостинга компания предоставляет 20 лет. Дата-центры расположены в Москве и Амстердаме и соответствуют стандартам качества и надежности Tier III. Компания гарантирует стабильность работы своего оборудования и безопасность данных.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

На виртуальном хостинге провайдер использует скоростные SSD-диски Dell, что помогает обеспечить высокую производительность ресурсов. Предусмотрено автоматическое резервное копирование данных всех сайтов. Хостинг поддерживает CMS и веб-приложения.

Объем дискового пространства: от 3 Гб.

Количество сайтов: от 1 сайта.

Стоимость: от 157,5 рублей в месяц при оплате за год.

На рынке: с 2004 года.

Функциональность: автоматическое резервное копирование данных, поддержка всех современных CMS, конструктор сайтов, перенос сайта со стороннего ресурса, собственная панель управления, антиспам, антивирус.

Бесплатный пробный период: по запросу.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Собственная панель управления сайтами.

Неограниченный бесплатный трафик.

Безлимитное количество почтовых ящиков.

На хостинге автоматически фильтруется спам, работает антивирус.

Бесплатно предоставляют SSL-сертификат Let’s Encrypt.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостинг «Макхост»

14. Majordomo

У компании более 40 тысяч клиентов: частные лица и крупные компании, в том числе — Acer. Пропускная способность каналов связи Majordomo составляет 25 Гб/с, поэтому сайты быстро загружаются. Предлагают безлимитные и корпоративные тарифы, включающие юридическую поддержку.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Если необходимо перенести действующий сайт со стороннего ресурса, специалисты техподдержки помогут и подарят бесплатный хостинг на три месяца. Участие в партнерской программе дает возможность получить до 30% суммы от всех оплат приглашенных клиентов.

Объем дискового пространства: от 5 Гб.

Количество сайтов: от 10 сайтов.

Стоимость: от 129 рублей в месяц.

На рынке: с 2000 года.

Функциональность: собственная панель управления, поддержка популярных CMS, помощь юристов.

Бесплатный пробный период: до 7 дней.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Собственная панель управления.

Аптайм хостинга достигает 100%.

Поддерживает все популярные CMS.

Юридическая поддержка на бизнес-тарифах.

Недостатки:

Не на всех тарифах есть конструктор сайтов и бесплатные сертификаты SSL.

Купить хостингMajordomo

15. Firstvds

У компании нет виртуального хостинга, зато есть готовые виртуальные серверы VDS и VPS, которые можно запустить за пару минут. Дата-центры расположены в Москве и Амстердаме, оборудованы системами безопасности и климат-контроля.

Иллюстрация: kjpargeter/freepik

Провайдер предлагает пять тарифов: «Прогрев», «Старт», «Разгон», «Отрыв» и «Улет». Их главные отличия — в объеме дискового накопителя, количестве IP-адресов и стоимости. Например, тариф «Прогрев» подойдет тем, кому стало недостаточно возможностей обычного хостинга и кто решился освоить виртуальные серверы.

Объем дискового пространства: от 15 Гб.

Количество сайтов: по запросу.

Стоимость: от 219 рублей в месяц.

На рынке: с 2002 года.

Функциональность: автоматическое резервное копирование, антиDDoS, выделенные IP-адреса, доступ по SSH.

Бесплатный пробный период: по запросу.

Техподдержка: круглосуточная, без выходных.

Преимущества:

Бесплатная установка операционной системы, доступ по SSH и выделенный IP-адрес.

В течение месяца можно бесплатно пользоваться панелью управления Ispmanager-lite.

Возможность настроить каждый тариф по индивидуальным запросам.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Купить хостингFirstvds

Многие пользователи не имеют глубоких знаний о том, как работает хостинг и что именно необходимо для эффективной работы сайта. Проанализировали сайты хостинг-провайдеров, собрали наиболее частые вопросы, которые задают потенциальные и действующие клиенты, и ответили на них.