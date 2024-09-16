15 курсов ораторского искусства в Санкт-Петербурге 

Собрали онлайн-курсы по технике речи, искусству коммуникации и постановке голоса и дикции для тех, кто хочет развиваться в профессии и удерживать внимание зрителей. Офлайн-курсы по риторике подойдут тем, кому важно взаимодействие с одногруппниками для практики. На бесплатных курсах можно самостоятельно познакомиться с техниками постановки голоса, дикции и научиться публичным выступлениям.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по ораторскому искусству от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»
ТОП-7 курсов по ораторскому мастерству в Санкт-Петербурге и онлайн
«Онлайн-курс ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: специалисты по речи со стажем более 18 лет научат управлять голосом, выступать без стресса и развивать личный бренд.
«Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: бизнес-тренеры и специалисты по голосу помогут улучшить дикцию и артикуляцию, расскажут, как говорить по существу (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Искусство коммуникации» от Skillbox: расскажут, как определять эмоции собеседника, как готовиться к диалогу и управлять конфликтными ситуациями (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» от НИИДПО: предоставляют доступ к архиву из более 10 тысяч вебинаров и biblioclub.ru.
«Ораторское искусство и мастерство презентации» от Eduson Academy: научат выступать в стиле Стива Джобса и вовлекать зрителей в презентации.
«Школа ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: в очном формате расскажут, как управлять голосом и презентовать себя и свой продукт для увеличения заработка.
«Курсы ораторского мастерства в Санкт-Петербурге» от «Международной школы профессий»: научат грамотно аргументировать позицию в споре, четко излагать мысли и работать с волнением.
Онлайн-курсы по ораторскому мастерству
На курсах расскажут, как ставить голос, работать с дикцией и тембром для повышения внимания аудитории. Бизнес-тренеры и специалисты по ораторскому искусству научат говорить убедительно и избавят от «воды» в выступлениях.
1. «Онлайн-курс ораторского искусства» — «Король говорит!»
Курс подойдет тем, кто часто проводит совещания и переговоры, выступает перед аудиторией и хочет заниматься продажами и развивать личный бренд. Студенты научатся убеждать собеседника в своей точке зрения, управлять голосом для выразительности, а также узнают, как контролировать страх публичных выступлений.
Преподаватели помогут выстроить личный бренд: вести социальные сети, формировать позиционирование и увеличить количество клиентов. В качестве практики слушатели выступают перед учебной группой для обратной связи и помощи.
Цена полностью: от 17 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 43 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практика, вебинары с преподавателем, домашние задания с индивидуальной обратной связью.
Документ об окончании: удостоверение о дополнительном профессиональном образовании установленного образца.
Программа:
Самопрезентация.
Избавление от страха сцены.
Жесты и позы.
Голос.
Дикция.
Работа с камерой.
Достоинства:
Научат выступать в стиле TED — интересной и информативной презентации в течение 18 минут.
Расскажут, как подбирать одежду для выступлений.
Персональная обратная связь по практике.
Обучают по гибкому графику.
У спикеров школы обучались актеры: Сергей Гармаш, Владимир Машков, Евгений Миронов.
Можно пройти тест, подобрать программу обучения и получить гайд по самопрезентации.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Основы эффективной коммуникации» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Обучение ведут карьерные коучи и бизнес-тренеры, которые сотрудничали с МТС, ВТБ и «Сбером». Студентов научат решать конфликты без эмоционального вовлечения, вести переговоры и взаимодействовать с аудиторией.
Слушателям расскажут, как презентовать идеи, правильно знакомиться с людьми и чувствовать себя уверенно в публичных выступлениях. В результате участники смогут выстроить здоровые отношения в коллективе, аргументировать решения и выступать с отчетами перед коллегами.
Цена полностью: 21 300 рублей.
Цена в рассрочку: 1866 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, поддержка преподавателей.
Документ об окончании: сертификат.
Программа:
Основы эффективного общения.
Решение конфликтных ситуаций.
Умение договариваться и решать конфликты.
Эффективные встречи и фасилитация.
Основы переговоров.
Достоинства:
Научат выступать перед аудиторией и защищать свои решения.
Помощь кураторов программы.
Итоговая онлайн-встреча с преподавателем.
Уроки можно смотреть с любого устройства, в том числе с мобильного телефона.
Если обучение не подойдет, можно вернуть деньги за вычетом посещенных занятий.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии»: «Голос и речь: как говорить убедительно».
3. «Искусство коммуникации» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
Курс подойдет менеджерам проектов, руководителям подразделений, сотрудникам отдела продаж и стартаперам, которые хотят выгодно продать свои идеи бизнесу. Участникам расскажут, как отстаивать свою позицию и находить общий язык с командой.
Преподаватели научат вовлекать зрителей в презентации. Студенты изучат техники переписки и межкультурной коммуникации для общения с представителями разных национальностей.
Цена полностью: 55 870 рублей.
Цена в рассрочку: 4901 рубль в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практика, итоговый проект, обратная связь.
Документ об окончании: сертификат.
Программа:
Схема идеальной коммуникации.
Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.
Техники влияния и переговоров.
Лидерство в виртуальном мире.
Мощные техники переписки.
Достоинства:
Обучают на интерактивной платформе школы, с теорией и практическими заданиями.
Занятия ведут эксперты по коммуникации и психологи-коучи.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Год английского языка — в подарок.
Недостатки:
В отзывах есть нарекания по поводу навязчивого маркетинга школы.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» — НИИДПО
Курс для студентов и менеджеров, которым необходимо преодолеть страх выступлений. Подойдет также профессионалам, которые хотят улучшить навыки ораторского мастерства. Участники овладеют техниками интонации и ритма, смогут убедительно выступать на публике.
В итоге слушатели смогут контролировать голос, произносить звуки громко и четко, а также побороть страх выступления. По каждой теме предусмотрено тестирование. Студенты получат доступ к записям более десяти тысяч вебинаров и библиотеке biblioclub.ru.
Цена полностью: 11 600 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, тестирование, практика, обратная связь от преподавателей.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программа:
Понятие голоса. Строение и физиология голосового аппарата.
Речевое дыхание. Анатомия дыхательных органов.
Темп и ритм речи.
Фонетика и орфоэпия. Правила работы с ударением и интонацией.
Техники работы с артикуляцией и дикцией.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам программы.
Доступ к виртуальной библиотеке вебинаров.
Итоговое тестирование.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Ораторское искусство и мастерство презентации» — Eduson Academy
Обучение подойдет руководителям, сотрудникам для карьерного роста и менеджерам по продажам для эффективной презентации продуктов. Студенты научатся выступать в стиле Стива Джобса. Навыки презентации участники развивают в симуляторе и смогут применять их на практике.
В качестве бонуса предусмотрен блок по критическому мышлению в работе и для распознавания манипуляций.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2466 рублей в месяц 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц, бессрочный доступ.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практика, помощь кураторов.
Документ об окончании: диплом.
Программа:
Как делать крутые презентации.
Эмоциональный интеллект.
Управление стрессом.
Публичные выступления и презентации.
Базовый курс по критическому мышлению.
Достоинства:
Гибкий график обучения.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Помощь личного куратора по всем вопросам.
Навыки презентации на симуляторе.
Обучение ведут HR-специалисты, топ-менеджеры и дипломированные психологи.
Недостатки:
Не обнаружены.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по ораторскому мастерству в Санкт-Петербурге
Собрали очные программы для тех, кому важно присутствие на занятиях для тренировки публичных выступлений. На курсах предусмотрена детальная обратная связь от преподавателя и возможность общаться с одногруппниками. Занятия проходят в вечернее время или в выходные дни.
1. «Школа ораторского искусства» — «Король говорит!»
Цена: от 19 400 рублей.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 6.
Номер телефона: 8 (812) 770-48-87.
О чем курс
За восемь занятий студентов научат проводить переговоры, выступать на публике, а также развивать личный бренд: работать с камерой и социальными сетями. Участники поставят речь, смогут управлять голосом и интонацией, четко выговаривать слова и выступать без стресса.
Занятия проходят вечером в будние дни или утром в выходные. Отработка упражнений проходит с преподавателем — он анализирует выступления студентов. В конце выдают удостоверение о дополнительном профессиональном образовании.
2. «Курсы ораторского мастерства в Санкт-Петербурге» — «Международная школа профессий»
Цена: 23 600 рублей или 4000 рублей в месяц на 6 месяцев.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт ПС, д. 43.
Номер телефона: 8 (812) 648-32-79.
О чем курс
Обучение ведет диктор, актер и ведущий мероприятий. Педагог научит выступать ярко и уверенно, а также расскажет, как аргументировать свою позицию в споре и четко излагать мысли. Поделится техниками речи и методами взаимодействия с аудиторией.
Студентам подарят курсы сторителлинга: разработка идеи, написание плана выступления, отработка негатива. Школа предлагает оплату за счет материнского капитала или по программе «Социальный контракт».
3. «Курсы ораторского искусства» — Антон Духовский
Цена: от 17 900 рублей.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 78
Номер телефона: 8 (812) 612-22-10.
О чем курс
Обучение подойдет преподавателям, предпринимателям и публичным личностям, которые хотят повысить уверенность в себе и вести дискуссии. Лектор с опытом более 12 лет расскажет, как грамотно презентовать себя и завоевать внимание. 80% практических заданий с индивидуальным подходом к каждому.
В результате слушатели смогут отвечать на сложные вопросы простым языком и смогут проводить презентацию перед аудиторией без страха.
4. «Курсы по ораторскому искусству» — «Свобода слова»
Цена: от 5500 рублей.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.111.
Номер телефона: 8 (931) 397-40-00.
О чем курс
Курс для тех, кто хочет избавиться от зажимов и блоков, лучше понимать людей и быть более раскрепощенным. Студенты освоят технику работы с голосом, а также смогут свободно выступать перед большой аудиторией.
Итоговая работа курса состоит из двух частей: монолога — для тренировки диафрагмы — и умения удерживать внимание аудитории.
5. «Выступай легко» — «Глаголь»
Цена: от 24 900 рублей или от 4133 рублей в месяц.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7.
Номер телефона: 8 (995) 086-05-67.
О чем курс
Обучение ведут артисты театра и кино. Они научат управлять дыханием, помогут освоить ораторское искусство и расскажут, как подавать себя аудитории.
В качестве практики участники пройдут актерско-речевой тренинг. Каждый студент получит персональную обратную связь от педагога по выполненным заданиям.
Бесплатные курсы по ораторскому мастерству
Собрали бесплатные курсы для самостоятельного знакомства с основами ораторского искусства. Программы предлагают базовую информацию по выступлениям, речи и презентации.
1. «Ораторское мастерство» — 4brain
Экспресс-курс по произношению речи на публике и работе с аудиторией. На сайте представлены онлайн-уроки и тестирование по темам, также доступны книги и учебники. Читатели научатся выстраивать план выступления и применять приемы для оформления речи.
В конце есть кейс «Развитие силы взгляда» и цитаты известных личностей об ораторском искусстве.
Длительность: в своем темпе.
Формат: текстовый материал, видеоуроки, тесты.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Учимся говорить публично» — Владимир Шахиджанян
Студенты смогут повысить культуру речи, поставить голос и избавиться от слов-паразитов. Преподаватели помогут преодолеть страх сцены и публичных выступлений. Расскажут, как отвечать на острые и неприятные вопросы, как формулировать мысли и не боятся разговора.
Для практических заданий потребуется запись аудио- и видеоотчетов, а компьютер определит скорость речи и лишние паузы. Персональный куратор оценивает задания и дает обратную связь.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, практика, помощь кураторов.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Искусство речи» — Марина Ливанова
Видеоуроки по ораторскому мастерству от Марины Любоковой-Ливановой — актрисы и ведущей. Автор расскажет о силе паузы и расстановке ударений, покажет, как действовать при потере голоса.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки на YouTube.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бесплатные курсы по ораторскому мастерству» — «Демосфен»
Курс для студентов и школьников, спикеров и преподавателей, а также бизнесменов, которые хотят улучшить навыки убедительных выступлений. Студентов научат активному слушанию, невербальной коммуникации и управлению временем. Расскажут об ораторском искусстве для политиков и телеведущих.
Участники получат подборку полезных сервисов и список литературы, смогут проанализировать речи и выступления мировых лидеров.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, текстовые материалы.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатный курс по публичным выступлениям» — Reforma-lab
Спикер курса — актриса, певица и педагог по сценической речи. Слушатели освоят навыки голосового управления и убедительности, улучшат дикцию и артикуляцию, а также смогут уверенно выступать на сцене.
Участники получат возможность уверенно давать интервью и представлять себя, чтобы выразительно и динамично донести информацию до слушателей.
Длительность: 5 занятий в своем темпе.
Формат: практические уроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Отбор курсов происходил на основе следующих критериев:
Порог входа на курс: уровень сложности курса, предназначенный для начинающих, middle-специалистов или руководителей.
Стоимость курса: полная стоимость курса и возможность рассрочки платежа, если она предоставляется.
Бесплатный ознакомительный контент: доступность первой лекции, вебинара со спикером или иного материала для ознакомления с курсом.
Формат обучения: онлайн или офлайн, а также тип обратной связи, включая вебинары, разбор от ментора, текстовый фидбэк и разбор ошибок на «живых» встречах.
Документ об окончании: наличие сертификата или диплома установленного образца.
Помощь в трудоустройстве: карьерные гайды, консультации, круглые столы с потенциальными работодателями для профессиональных курсов.
Репутация школы и отзывы выпускников: оценка качества курса и школы на основе отзывов выпускников.
Решение проблемных ситуаций: условия возврата денег, переноса обучения и иных решений в случае проблем.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет: наличие лицензии у школы и возможности оформления налогового вычета, если они есть.
Какой курс по ораторскому искусству выбрать в Санкт-Петербурге
При выборе курсов по ораторскому искусству необходимо оценивать программу обучения, компетенции преподавателей и их опыт, а также формат обучения и график. Стоит изучить, какие методики применяет школа и насколько они эффективны по комментариям выпускников и слушателей. Начать обучение ораторскому мастерству можно со следующих программ:
«Онлайн-курс ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: специалисты помогут овладеть искусством речи, избавиться от страха публичных выступлений и создать личный бренд.
«Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: бизнес-тренеры и специалисты по голосу научат говорить четко, ясно и лаконично.
«Искусство коммуникации» от Skillbox: научат читать эмоции, готовиться к разговору и разрешать конфликты.
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