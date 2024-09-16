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15 курсов ораторского искусства в Санкт-Петербурге 

Ораторское искусство помогает находить общий язык с коллегами и партнерами и заинтересовывать собеседников в своей позиции. Умение грамотно презентовать идеи и проекты позволяет продвигаться по карьерной лестнице. Тренеры речи научат быть уверенными в себе, выступать без «воды», быть услышанным и понятым аудиторией. 

Собрали онлайн-курсы по технике речи, искусству коммуникации и постановке голоса и дикции для тех, кто хочет развиваться в профессии и удерживать внимание зрителей. Офлайн-курсы по риторике подойдут тем, кому важно взаимодействие с одногруппниками для практики. На бесплатных курсах можно самостоятельно познакомиться с техниками постановки голоса, дикции и научиться публичным выступлениям. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по ораторскому искусству от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по ораторскому мастерству в Санкт-Петербурге и онлайн

  1. «Онлайн-курс ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: специалисты по речи со стажем более 18 лет научат управлять голосом, выступать без стресса и развивать личный бренд. 

  2. «Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: бизнес-тренеры и специалисты по голосу помогут улучшить дикцию и артикуляцию, расскажут, как говорить по существу (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  3. «Искусство коммуникации» от Skillbox: расскажут, как определять эмоции собеседника, как готовиться к диалогу и управлять конфликтными ситуациями (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы). 

  4. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» от НИИДПО: предоставляют доступ к архиву из более 10 тысяч вебинаров и biblioclub.ru

  5. «Ораторское искусство и мастерство презентации» от Eduson Academy: научат выступать в стиле Стива Джобса и вовлекать зрителей в презентации. 

  6. «Школа ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: в очном формате расскажут, как управлять голосом и презентовать себя и свой продукт для увеличения заработка. 

  7. «Курсы ораторского мастерства в Санкт-Петербурге» от «Международной школы профессий»: научат грамотно аргументировать позицию в споре, четко излагать мысли и работать с волнением. 

Онлайн-курсы по ораторскому мастерству

На курсах расскажут, как ставить голос, работать с дикцией и тембром для повышения внимания аудитории. Бизнес-тренеры и специалисты по ораторскому искусству научат говорить убедительно и избавят от «воды» в выступлениях. 

1. «Онлайн-курс ораторского искусства» — «Король говорит!»

Курс подойдет тем, кто часто проводит совещания и переговоры, выступает перед аудиторией и хочет заниматься продажами и развивать личный бренд. Студенты научатся убеждать собеседника в своей точке зрения, управлять голосом для выразительности, а также узнают, как контролировать страх публичных выступлений

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели помогут выстроить личный бренд: вести социальные сети, формировать позиционирование и увеличить количество клиентов. В качестве практики слушатели выступают перед учебной группой для обратной связи и помощи. 

  • Цена полностью: от 17 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 43 дня. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, вебинары с преподавателем, домашние задания с индивидуальной обратной связью. 

  • Документ об окончании: удостоверение о дополнительном профессиональном образовании установленного образца. 

Программа:

  • Самопрезентация.

  • Избавление от страха сцены.

  • Жесты и позы.

  • Голос.

  • Дикция.

  • Работа с камерой.

Достоинства:

  • Научат выступать в стиле TED — интересной и информативной презентации в течение 18 минут. 

  • Расскажут, как подбирать одежду для выступлений. 

  • Персональная обратная связь по практике. 

  • Обучают по гибкому графику. 

  • У спикеров школы обучались актеры: Сергей Гармаш, Владимир Машков, Евгений Миронов. 

  • Можно пройти тест, подобрать программу обучения и получить гайд по самопрезентации. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Основы эффективной коммуникации» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Обучение ведут карьерные коучи и бизнес-тренеры, которые сотрудничали с МТС, ВТБ и «Сбером». Студентов научат решать конфликты без эмоционального вовлечения, вести переговоры и взаимодействовать с аудиторией. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателям расскажут, как презентовать идеи, правильно знакомиться с людьми и чувствовать себя уверенно в публичных выступлениях. В результате участники смогут выстроить здоровые отношения в коллективе, аргументировать решения и выступать с отчетами перед коллегами. 

  • Цена полностью: 21 300 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 1866 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 1 месяц. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, поддержка преподавателей. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программа:

  • Основы эффективного общения.

  • Решение конфликтных ситуаций.

  • Умение договариваться и решать конфликты.

  • Эффективные встречи и фасилитация.

  • Основы переговоров.

Достоинства:

  • Научат выступать перед аудиторией и защищать свои решения. 

  • Помощь кураторов программы. 

  • Итоговая онлайн-встреча с преподавателем. 

  • Уроки можно смотреть с любого устройства, в том числе с мобильного телефона. 

  • Если обучение не подойдет, можно вернуть деньги за вычетом посещенных занятий. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Нетологии»: «Голос и речь: как говорить убедительно».

3. «Искусство коммуникации» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

Курс подойдет менеджерам проектов, руководителям подразделений, сотрудникам отдела продаж и стартаперам, которые хотят выгодно продать свои идеи бизнесу. Участникам расскажут, как отстаивать свою позицию и находить общий язык с командой. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели научат вовлекать зрителей в презентации. Студенты изучат техники переписки и межкультурной коммуникации для общения с представителями разных национальностей. 

  • Цена полностью: 55 870 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 4901 рубль в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 1 месяц. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, итоговый проект, обратная связь. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программа:

  • Схема идеальной коммуникации.

  • Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.

  • Техники влияния и переговоров.

  • Лидерство в виртуальном мире.

  • Мощные техники переписки.

Достоинства:

  • Обучают на интерактивной платформе школы, с теорией и практическими заданиями. 

  • Занятия ведут эксперты по коммуникации и психологи-коучи. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Год английского языка — в подарок. 

Недостатки:

  • В отзывах есть нарекания по поводу навязчивого маркетинга школы. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» — НИИДПО

Курс для студентов и менеджеров, которым необходимо преодолеть страх выступлений. Подойдет также профессионалам, которые хотят улучшить навыки ораторского мастерства. Участники овладеют техниками интонации и ритма, смогут убедительно выступать на публике.

Иллюстрация: freepik/freepik

В итоге слушатели смогут контролировать голос, произносить звуки громко и четко, а также побороть страх выступления. По каждой теме предусмотрено тестирование. Студенты получат доступ к записям более десяти тысяч вебинаров и библиотеке biblioclub.ru

  • Цена полностью: 11 600 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 1 месяц. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-вебинары, тестирование, практика, обратная связь от преподавателей. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

Программа:

  • Понятие голоса. Строение и физиология голосового аппарата.

  • Речевое дыхание. Анатомия дыхательных органов.

  • Темп и ритм речи.

  • Фонетика и орфоэпия. Правила работы с ударением и интонацией.

  • Техники работы с артикуляцией и дикцией.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам программы. 

  • Доступ к виртуальной библиотеке вебинаров. 

  • Итоговое тестирование. 

  • Обратная связь от преподавателей. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Ораторское искусство и мастерство презентации» — Eduson Academy

Обучение подойдет руководителям, сотрудникам для карьерного роста и менеджерам по продажам для эффективной презентации продуктов. Студенты научатся выступать в стиле Стива Джобса. Навыки презентации участники развивают в симуляторе и смогут применять их на практике.

В качестве бонуса предусмотрен блок по критическому мышлению в работе и для распознавания манипуляций. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 2466 рублей в месяц 12 месяцев. 

  • Длительность: 1 месяц, бессрочный доступ. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практика, помощь кураторов. 

  • Документ об окончании: диплом. 

Программа:

  • Как делать крутые презентации. 

  • Эмоциональный интеллект. 

  • Управление стрессом. 

  • Публичные выступления и презентации. 

  • Базовый курс по критическому мышлению.

Достоинства:

  • Гибкий график обучения. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Помощь личного куратора по всем вопросам. 

  • Навыки презентации на симуляторе. 

  • Обучение ведут HR-специалисты, топ-менеджеры и дипломированные психологи. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курсы по ораторскому мастерству в Санкт-Петербурге

Собрали очные программы для тех, кому важно присутствие на занятиях для тренировки публичных выступлений. На курсах предусмотрена детальная обратная связь от преподавателя и возможность общаться с одногруппниками. Занятия проходят в вечернее время или в выходные дни. 

1. «Школа ораторского искусства» — «Король говорит!»

Цена: от 19 400 рублей. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 6. 

Номер телефона: 8 (812) 770-48-87. 

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

За восемь занятий студентов научат проводить переговоры, выступать на публике, а также развивать личный бренд: работать с камерой и социальными сетями. Участники поставят речь, смогут управлять голосом и интонацией, четко выговаривать слова и выступать без стресса. 

Занятия проходят вечером в будние дни или утром в выходные. Отработка упражнений проходит с преподавателем — он анализирует выступления студентов. В конце выдают удостоверение о дополнительном профессиональном образовании. 

2. «Курсы ораторского мастерства в Санкт-Петербурге» — «Международная школа профессий»

Цена: 23 600 рублей или 4000 рублей в месяц на 6 месяцев. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт ПС, д. 43. 

Номер телефона: 8 (812) 648-32-79. 

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Обучение ведет диктор, актер и ведущий мероприятий. Педагог научит выступать ярко и уверенно, а также расскажет, как аргументировать свою позицию в споре и четко излагать мысли. Поделится техниками речи и методами взаимодействия с аудиторией. 

Студентам подарят курсы сторителлинга: разработка идеи, написание плана выступления, отработка негатива. Школа предлагает оплату за счет материнского капитала или по программе «Социальный контракт».

3. «Курсы ораторского искусства» — Антон Духовский

Цена: от 17 900 рублей. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 78

Номер телефона: 8 (812) 612-22-10. 

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Обучение подойдет преподавателям, предпринимателям и публичным личностям, которые хотят повысить уверенность в себе и вести дискуссии. Лектор с опытом более 12 лет расскажет, как грамотно презентовать себя и завоевать внимание. 80% практических заданий с индивидуальным подходом к каждому. 

В результате слушатели смогут отвечать на сложные вопросы простым языком и смогут проводить презентацию перед аудиторией без страха. 

4. «Курсы по ораторскому искусству» — «Свобода слова»

Цена: от 5500 рублей. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.111. 

Номер телефона: 8 (931) 397-40-00.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс для тех, кто хочет избавиться от зажимов и блоков, лучше понимать людей и быть более раскрепощенным. Студенты освоят технику работы с голосом, а также смогут свободно выступать перед большой аудиторией.

Итоговая работа курса состоит из двух частей: монолога — для тренировки диафрагмы — и умения удерживать внимание аудитории. 

5. «Выступай легко» — «Глаголь»

Цена: от 24 900 рублей или от 4133 рублей в месяц. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7.

Номер телефона: 8 (995) 086-05-67.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Обучение ведут артисты театра и кино. Они научат управлять дыханием, помогут освоить ораторское искусство и расскажут, как подавать себя аудитории.

В качестве практики участники пройдут актерско-речевой тренинг. Каждый студент получит персональную обратную связь от педагога по выполненным заданиям. 

Бесплатные курсы по ораторскому мастерству

Собрали бесплатные курсы для самостоятельного знакомства с основами ораторского искусства. Программы предлагают базовую информацию по выступлениям, речи и презентации. 

1. «Ораторское мастерство» — 4brain

Экспресс-курс по произношению речи на публике и работе с аудиторией. На сайте представлены онлайн-уроки и тестирование по темам, также доступны книги и учебники. Читатели научатся выстраивать план выступления и применять приемы для оформления речи.

В конце есть кейс «Развитие силы взгляда» и цитаты известных личностей об ораторском искусстве. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: текстовый материал, видеоуроки, тесты. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Учимся говорить публично» — Владимир Шахиджанян

Студенты смогут повысить культуру речи, поставить голос и избавиться от слов-паразитов. Преподаватели помогут преодолеть страх сцены и публичных выступлений. Расскажут, как отвечать на острые и неприятные вопросы, как формулировать мысли и не боятся разговора. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Для практических заданий потребуется запись аудио- и видеоотчетов, а компьютер определит скорость речи и лишние паузы. Персональный куратор оценивает задания и дает обратную связь. 

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: видеоуроки, практика, помощь кураторов. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Искусство речи» — Марина Ливанова

Видеоуроки по ораторскому мастерству от Марины Любоковой-Ливановой — актрисы и ведущей. Автор расскажет о силе паузы и расстановке ударений, покажет, как действовать при потере голоса. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: видеоуроки на YouTube. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Бесплатные курсы по ораторскому мастерству» — «Демосфен»

Курс для студентов и школьников, спикеров и преподавателей, а также бизнесменов, которые хотят улучшить навыки убедительных выступлений. Студентов научат активному слушанию, невербальной коммуникации и управлению временем. Расскажут об ораторском искусстве для политиков и телеведущих.

Участники получат подборку полезных сервисов и список литературы, смогут проанализировать речи и выступления мировых лидеров. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки, текстовые материалы. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бесплатный курс по публичным выступлениям» — Reforma-lab

Спикер курса — актриса, певица и педагог по сценической речи. Слушатели освоят навыки голосового управления и убедительности, улучшат дикцию и артикуляцию, а также смогут уверенно выступать на сцене.

Участники получат возможность уверенно давать интервью и представлять себя, чтобы выразительно и динамично донести информацию до слушателей. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 занятий в своем темпе. 

  • Формат: практические уроки. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

Отбор курсов происходил на основе следующих критериев:

  • Порог входа на курс: уровень сложности курса, предназначенный для начинающих, middle-специалистов или руководителей.

  • Стоимость курса: полная стоимость курса и возможность рассрочки платежа, если она предоставляется.

  • Бесплатный ознакомительный контент: доступность первой лекции, вебинара со спикером или иного материала для ознакомления с курсом.

  • Формат обучения: онлайн или офлайн, а также тип обратной связи, включая вебинары, разбор от ментора, текстовый фидбэк и разбор ошибок на «живых» встречах.

  • Документ об окончании: наличие сертификата или диплома установленного образца.

  • Помощь в трудоустройстве: карьерные гайды, консультации, круглые столы с потенциальными работодателями для профессиональных курсов.

  • Репутация школы и отзывы выпускников: оценка качества курса и школы на основе отзывов выпускников.

  • Решение проблемных ситуаций: условия возврата денег, переноса обучения и иных решений в случае проблем.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет: наличие лицензии у школы и возможности оформления налогового вычета, если они есть.

Какой курс по ораторскому искусству выбрать в Санкт-Петербурге

При выборе курсов по ораторскому искусству необходимо оценивать программу обучения, компетенции преподавателей и их опыт, а также формат обучения и график. Стоит изучить, какие методики применяет школа и насколько они эффективны по комментариям выпускников и слушателей. Начать обучение ораторскому мастерству можно со следующих программ: 

  1. «Онлайн-курс ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: специалисты помогут овладеть искусством речи, избавиться от страха публичных выступлений и создать личный бренд. 

  2. «Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: бизнес-тренеры и специалисты по голосу научат говорить четко, ясно и лаконично.

  3. «Искусство коммуникации» от Skillbox: научат читать эмоции, готовиться к разговору и разрешать конфликты.

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