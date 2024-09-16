15 курсов ораторского искусства в Санкт-Петербурге 

Собрали очные программы для тех, кому важно присутствие на занятиях для тренировки публичных выступлений. На курсах предусмотрена детальная обратная связь от преподавателя и возможность общаться с одногруппниками. Занятия проходят в вечернее время или в выходные дни.

1. «Школа ораторского искусства» — «Король говорит!»

Цена: от 19 400 рублей.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 6.

Номер телефона: 8 (812) 770-48-87.

О чем курс

За восемь занятий студентов научат проводить переговоры, выступать на публике, а также развивать личный бренд: работать с камерой и социальными сетями. Участники поставят речь, смогут управлять голосом и интонацией, четко выговаривать слова и выступать без стресса.

Занятия проходят вечером в будние дни или утром в выходные. Отработка упражнений проходит с преподавателем — он анализирует выступления студентов. В конце выдают удостоверение о дополнительном профессиональном образовании.

2. «Курсы ораторского мастерства в Санкт-Петербурге» — «Международная школа профессий»

Цена: 23 600 рублей или 4000 рублей в месяц на 6 месяцев.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр-кт ПС, д. 43.

Номер телефона: 8 (812) 648-32-79.

О чем курс

Обучение ведет диктор, актер и ведущий мероприятий. Педагог научит выступать ярко и уверенно, а также расскажет, как аргументировать свою позицию в споре и четко излагать мысли. Поделится техниками речи и методами взаимодействия с аудиторией.

Студентам подарят курсы сторителлинга: разработка идеи, написание плана выступления, отработка негатива. Школа предлагает оплату за счет материнского капитала или по программе «Социальный контракт».

3. «Курсы ораторского искусства» — Антон Духовский

Цена: от 17 900 рублей.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 78

Номер телефона: 8 (812) 612-22-10.

О чем курс

Обучение подойдет преподавателям, предпринимателям и публичным личностям, которые хотят повысить уверенность в себе и вести дискуссии. Лектор с опытом более 12 лет расскажет, как грамотно презентовать себя и завоевать внимание. 80% практических заданий с индивидуальным подходом к каждому.

В результате слушатели смогут отвечать на сложные вопросы простым языком и смогут проводить презентацию перед аудиторией без страха.

4. «Курсы по ораторскому искусству» — «Свобода слова»

Цена: от 5500 рублей.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д.111.

Номер телефона: 8 (931) 397-40-00.

О чем курс

Курс для тех, кто хочет избавиться от зажимов и блоков, лучше понимать людей и быть более раскрепощенным. Студенты освоят технику работы с голосом, а также смогут свободно выступать перед большой аудиторией.

Итоговая работа курса состоит из двух частей: монолога — для тренировки диафрагмы — и умения удерживать внимание аудитории.

5. «Выступай легко» — «Глаголь»

Цена: от 24 900 рублей или от 4133 рублей в месяц.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7.

Номер телефона: 8 (995) 086-05-67.

О чем курс

Обучение ведут артисты театра и кино. Они научат управлять дыханием, помогут освоить ораторское искусство и расскажут, как подавать себя аудитории.