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15 курсов повышения квалификации для юристов

Российское законодательство часто претерпевает изменения: появляются новые законы и статьи, вступают в силу новые поправки. Для юристов с дипломом крайне важно идти в ногу со временем. В этом помогают курсы повышения квалификации. А онлайн-формат подойдет практикующим юристам, которым нужно совмещать работу и учебу.

Собрали онлайн- и офлайн-курсы для юристов, по окончании которых студенты получают удостоверения о повышении квалификации. А также бесплатные курсы, в числе которых федеральный проект повышения квалификации и полноценного обучения.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы повышения квалификации для юристов от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова

Редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс».

ТОП-7 курсов по повышению квалификации для юристов

  1. «Адвокатура» от MITM: объемный курс, адаптированный под требования работодателей. 

  2. «Юридический бизнес» от Moscow Digital School: курс, на котором учат выстраивать прибыльный бизнес (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).

  3. «Руководитель юридической службы» от «Русской школы управления»: курс, в котором 70% практики и 30% теории. 

  4. «Юриспруденция» от ИПО: курс с поддержкой куратора на всех этапах обучения (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  5. «Руководитель юридической службы» от Moscow Business School: практический семинар повышения квалификации с доступом в закрытый бизнес-клуб (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «Подготовка к судебному процессу» от «Русской школы управления»: семинар с тремя форматами обучения на выбор.

  7. «Уголовное право» от ИПО: курс повышения квалификации с поддержкой куратора (промокод GDEKURS — скидка 10%).

Курсы повышения квалификации для юристов

Подобрали десять курсов, на которых студенты повышают навыки в сферах адвокатуры и юриспруденции, учатся вести юридический бизнес, руководить юридическими службами. По окончании обучения выпускники получают документы, подтверждающие повышение квалификации.

1. «Адвокатура» — MITM

Образовательная программа адаптирована под требования работодателей. Студенты изучат историю адвокатуры, гражданское судопроизводство, участие адвоката в уголовных делах, деятельность адвоката в арбитражном процессе. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Среди преподавателей — практикующие адвокаты и юристы, кандидаты юридических наук. В том числе лекции читает преподаватель теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИИ ВШЭ. Курс рассчитан на четыре месяца, но его можно пройти и в ускоренном в два раза темпе. После обучения выпускники смогут работать юристами и адвокатами.

  • Цена полностью: от 42 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Происхождение адвокатуры.

  • Адвокат и государство. Адвокатура — институт гражданского общества.

  • Юридические услуги адвоката.

  • Профессиональная этика юриста.

  • Практика групповых взаимодействий. Кейс-методы, консультирование.

Достоинства:

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения.

  • Образовательные программы адаптированы под требования работодателей.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • На курсе преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

  • Возврат полной суммы, если студент передумал обучаться в течение первых двух недель.

Недостатки:

  • Старт обучения в определенную дату.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Юридический бизнес» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

За четыре месяца студенты узнают, как правильно выбрать стратегию запуска и масштабирования юридического бизнеса. Преподаватели опишут конкретную схему, и слушатели могут сразу ее применить в своем бизнесе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучают, как открыть бизнес с минимальными вложениями, где найти целевых клиентов и как с ними работать. Учатся нанимать хороших специалистов, управлять компанией, налаживать регулярные продажи и строить длительные отношения с клиентами. Изучают ценообразование и поиск целевой аудитории, составляют стратегию продвижения. 

  • Цена полностью: от 197 640 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5490 рублей в месяц на 36 месяцев. 

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Стратегическая экспресс-сессия.

  • Как продвигать юридические услуги и получать постоянный поток клиентов.

  • Как масштабировать продвижение и поток клиентов.

  • Как создать бизнес-план юридического бизнеса.

  • Составление бизнес-плана юридической фирмы.

Достоинства:

  • После прохождения курса остается доступ ко всем лекциям и материалам.

  • Специалисты дают обратную связь и рекомендации по финальному проекту.

  • На курсе есть возможность познакомиться с единомышленниками и найти бизнес-партнеров.

  • Программа создана предпринимателями, которые построили успешный бизнес: «Лемчик, Крупской и партнеры», Law Business Group и другие.

  • После обучения устраивают офлайн-вечеринку для общения и новых знакомств.

Недостатки:

  • Старт курса в определенную дату.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Руководитель юридической службы» — «Русская школа управления»

Курс, на котором изучают основы управления юридической службой и развивают навыки руководителя. Учебный процесс выстроен так, чтобы в нем было 70% практики и только 30% теории. Все практические задания — это разбор реальных ситуаций, с которыми студенты могут столкнуться в процессе работы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе три варианта обучения. Можно выбрать видеокурс и самостоятельно решать практические кейсы. Онлайн-формат подойдет тем, кто хочет получить обратную связь от преподавателей. Очный формат подойдет для полного погружения в процесс обучения и эффективного общения.

  • Цена полностью: от 150 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 500 в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Особенности организации работы юридической службы.

  • Инструменты эффективной договорной работы.

  • Организация судебной работы.

  • Договорно-правовая работа в области прав интеллектуальной собственности и информационных технологий.

  • Актуальные вопросы применения норм процессуального права.

Достоинства:

  • Педагоги — практикующие адвокаты и бизнес-тренеры.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Курс можно пройти как онлайн, так и в Москве.

  • Пополняемая библиотека подкастов в подарок.

  • По данным школы, 72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице.

Недостатки:

  • Старт обучения в определенные даты.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Юриспруденция» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курс повышения квалификации могут поступить специалисты с высшим или средним специальным образованием. Курс рассчитан на два месяца, но по желанию программу можно пройти экстерном, сократив время обучения в два раза. Курс разработан методистами совместно с практикующими экспертами. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучат такие дисциплины, как «Теории происхождения государства», «Форма государства», «Государство в политической системе». К концу обучения при поддержке куратора студенты пишут аттестационную работу и защищают ее по электронной почте, Skype или лично в институте.

  • Цена полностью: от 8700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: высшее или среднее специальное образование.

  • Формат: видеолекции, вебинары, тесты, презентации, текстовые лекции.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Теории происхождения государства, форма государства.

  • Форма государства: основные элементы.

  • Система права.

  • Реализация и толкование права.

  • Правосознание и правовая культура.

Достоинства:

  • Программа подготовлена преподавательским составом НАНО «ИПО» в партнерстве с практикующими экспертами.

  • Возможность пройти курс экстерном, сократив срок обучения в два раза.

  • Студенты пишут аттестационную работу с поддержкой куратора.

  • Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Руководитель юридической службы» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Трехдневный курс повышения квалификации для юристов. Студенты изучают модели построения юридической службы. Узнают, как автоматизировать управление юридической службой. Получат сведения об актуальных изменениях в судебной практике по вопросам регулирования договоров.

Иллюстрация: freepik/freepik

На практике студенты анализируют финансовую отчетность контрагента и оценивают его статус. Прогнозируют распространенные ошибки при исполнении договорных обязательств. Оценивают последствия и условия прекращения договорных обязательств. 

  • Цена полностью: 53 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц.

  • Длительность: 3 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары.

  • Документ об окончании: сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Цели и задачи юридической службы и ее руководителя.

  • Функции юридической службы.

  • Взаимодействие юридического подразделения с функциональными службами компании.

  • Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании.

  • Изменение и прекращение договора.

Достоинства:

  • Программа привилегий для студентов.

  • Доступ в закрытый бизнес-клуб.

  • Возможность посетить бесплатный пробный урок.

  • Курс можно пройти как онлайн, так и в Москве, Алматы или Астане.

Недостатки:

  • Старт семинаров в определенные даты.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Подготовка к судебному процессу» — «Русская школа управления»

На семинаре студенты осваивают навыки и знания, необходимые для успешной подготовки и участия в судебных процессах. Лекторы расскажут о практических инструментах для эффективной работы в области юриспруденции и судебных дел. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Предлагается три варианта обучения. Можно выбрать видеокурс и самостоятельно решать практические кейсы. Онлайн-формат позволит получить обратную связь от преподавателей. Очный формат в Москве даст возможность максимально сконцентрироваться на обучении и наладить деловые связи.

  • Цена полностью: от 40 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3375 рублей на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: для продолжающих.

  • Формат: вебинары, видеолекции, тесты, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Профессиональные судебные компетенции.

  • Организация судебной работы.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к пробному уроку.

  • Пополняемая библиотека подкастов в подарок.

  • В программе 70% практики и 30% теории.

  • Среди преподавателей — практик с опытом работы по оптимизации российского и зарубежного налогообложения.

Недостатки:

  • Старт семинаров в определенные даты.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Уголовное право» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс длится 120 часов, программа включает 10 дисциплин. Например, студенты освоят понятия, принципы и системы уголовного права, уголовный закон, состав и квалификацию преступлений. После изучения учебных и методических материалов в конце каждой темы — онлайн-тестирование.  

Иллюстрация: freepik/freepik

При поддержке куратора каждый студент напишет аттестационную работу. Защита возможна по электронной почте, Skype или лично в институте. После успешной защиты будет выдано удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: от 7400 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 1,5 месяца.

  • Порог входа: высшее или среднее специальное образование.

  • Формат: лекции, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Понятие уголовного права Российской Федерации, его предмет и метод.

  • Принципы и системы уголовного права Российской Федерации.

  • Преступление: понятие, признаки и категории преступлений.

  • Состав и квалификация преступлений. Субъект и объект преступления. Действие и бездействие.

  • Специальный субъект преступления. Вменяемость.

Достоинства:

  • Возможность пройти курс экстерном, сократив срок обучения в два раза.

  • Студенты пишут аттестационную работу с поддержкой куратора.

  • Программа подготовлена преподавательским составом НАНО «ИПО» в партнерстве с практикующими экспертами.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Подготовка к адвокатскому экзамену» — Legal Academy

Онлайн-курс предназначен для подготовки к экзамену на приобретение статуса адвоката. На курсе предусмотрен тренажер, содержащий все 359 вопросов с вариантами ответов, которые включаются в экзамен. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Помимо подготовки к адвокатскому экзамену, обучение поможет расширить и актуализировать знания по различным отраслям материального и процессуального права. В создании курса приняли участие ведущие адвокаты-практики Москвы, Санкт-Петербурга, в том числе члены «Квалификационной комиссии адвокатской палаты Санкт-Петербурга».

  • Цена полностью: 40 000 рублей

  • Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц.

  • Длительность: 61 час.

  • Порог входа: для продолжающих.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Статус адвоката. Полномочия и обязанности адвоката. Органы адвокатуры и адвокатские образования.

  • Гарантии независимости адвоката, ответственность адвоката.

  • Гражданское право.

  • Административное судопроизводство.

  • Производство в Конституционном суде Российской Федерации.

Достоинства:

  • Доступ к лекциям сохраняется в течение трех лет.

  • Возможность вернуть 13% стоимости курса.

  • Тренажер для подготовки к тестированию.

  • Преподаватели — действующие адвокаты-практики.

  • Демолекция и дополнительные учебные материалы при регистрации.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Комплексное долгосрочное повышение квалификации юристов» — «М-Логос»

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс, с разбором основных юридических вопросов и актуальных проблем, возникающих в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности. Слушатели повысят уровень своих профессиональных знаний в договорном, вещном, корпоративном, процессуальном, налоговом праве и банкротстве. 

Среди преподавателей — доценты и кандидаты юридических наук, практикующие юристы и адвокаты. В том числе судья в отставке, заслуженный юрист России. Обучение проходит в формате онлайн-лекций. Слушатели могут задавать свои вопросы преподавателям в чате. 

  • Цена полностью: 129 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 5,5 месяцев.

  • Порог входа: среднее профессиональное или высшее образование.

  • Формат: вебинары.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Процессуальное право и навыки ведения судебных споров.

  • Частное право.

  • Корпоративное право.

  • Законодательство о банкротстве.

  • Налоговое право.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет 13%.

  • Среди преподавателей — партнер юридической компании «Пепеляев Групп», магистр частного права, преподаватели НИУ ВШЭ.

  • Обратная связь от педагогов на вебинарах.

  • Бесплатные записи авторских онлайн-лекций.

Недостатки:

  • Старт и окончание курса в фиксированные даты

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Курс повышения квалификации юристов» — НИУ ВШЭ

Семинар по основным юридическим вопросам и актуальным проблемам, возникающим в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности. Слушатели в сжатые сроки повышают уровень знаний в области процессуального, корпоративного и частного права. Разбирают актуальные вопросы трудового права с учетом изменений и получают ответы на вопросы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

После семинара каждому участнику выдается сертификат. Также выпускники получают три месяца бесплатных консультаций по электронной почте или телефону.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 2 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Процессуальное право.

  • Ведение судебных споров.

  • Частное право.

  • Антимонопольный контроль в корпоративном праве.

  • Актуальные вопросы трудового права с учетом изменений.

Достоинства:

  • Три месяца бесплатных консультаций по электронной почте или телефону.

  • В стоимость семинара входит раздаточный материал.

  • На семинаре рассматривают практические кейсы.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные программы повышения квалификации для юристов

Бесплатные курсы — это удобный способ познакомиться с профессией или школой. Слушатели могут примерить на себя роль юриста или получить полноценное образование в рамках федерального проекта. 

1. «Юриспруденция. Базовый уровень» — «Содействие занятости»

Федеральный проект помогает гражданам повысить квалификацию или сменить профессию. На курсе студенты учатся разбираться в системе действующего законодательства. Применять нормы права таких отраслей, как административное, гражданское, трудовое и уголовное право. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты учатся работать в команде, выстраивать диалог с клиентом и презентовать профессиональные качества. В конце обучения проходит демонстрационный экзамен — ролевая игра «Модельный учебный суд». А специалисты проекта помогают грамотно составить резюме и стратегию поведения на собеседовании.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки, домашние задания с проверкой, дополнительные материалы, стажировка.

  • Доступ: после отбора и заключения договора.

  • Порог входа: граждане РФ со средним профессиональным или высшим образованием.

  • Документ об окончании: удостоверение или диплом установленного образца.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как юристу заработать в онлайн первые деньги» — Ирина Муравьева

Вебинар от юриста-практика с 20-летним опытом и основателя «Академии правовых и финансовых советников». На вебинаре разбирают растущий рынок онлайн-школ, которым требуется грамотное юридическое сопровождение. А также услуги, которые юристы могут предложить, учитывая изменения в законодательстве.

Иллюстрация: freepik/freepik

После вебинара слушатели получают именной сертификат. 

  • Длительность: 2 часа. 

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Цифровизация судебной системы» — «Академия IT»

Курс по цифровизации судебной системы состоит из четырех уроков, которые доступны после бесплатной регистрации. Также слушатели смогут пройти курсы «Трансляция судебных заседаний в контексте Legal Tech» и «Размещение судебных актов в сети “Интернет”».

Иллюстрация: freepik/freepik

В базе знаний можно найти учебники, пособия и справочники по юриспруденции. А после регистрации на платформе открываются тысячи бесплатных курсов.

  • Длительность: 1,5 часа.

  • Формат: лекции, видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Правовая грамотность» — «Открытое образование»

Онлайн-курс НИУ ВШЭ о правах и о том, как их защищать. Согласно опросам студентов НИУ ВШЭ, этот курс в 2021 году признан лучшим по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития».

Иллюстрация: freepik/freepik

По окончании курса студенты владеют азами юридического мышления и правовой грамотности. Выпускники смогут решать правовые ситуации на практике, искать информацию о регулировании необходимых вопросов. Также будут знать, как защитить свои права в различных ситуациях и когда следует обратиться к юристу.

  • Длительность: 15 недель.

  • Формат: видеоуроки, тестовые задания.

  • Доступ: после регистрации

  • Порог входа: знание обществознания на уровне 10 класса.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Legal writing: Как писать правовые документы простым и понятным языком» — «Актион»

Курс состоит из трех уроков по теме «Работа с юридическим текстом». Студенты изучают, чем сложный текст может навредить юристу, и осваивают полезные обороты, которые помогут сделать любой правовой документ убедительным.

Иллюстрация: freepik/freepik

После прохождения основной части курса тренируются отвечать на разные типы вопросов. А также проходят финальный тест для получения сертификата. Для поддержки студентов создан чат с куратором в Telegram.

  • Длительность: 3 часа.

  • Формат: лекции, видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов для повышения квалификации юриста учитывались важные факторы. Например, можно ли обучаться с нуля, какой опыт у преподавателей и соответствует ли программа рынку труда. Более подробно о критериях отбора курсов: 

  • Порог входа на курс. Учли, могут ли студенты пройти курс с нуля или нужно профессиональное образование.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Многие курсы из подборки предусматривают рассрочку. Так как не у всех студентов есть возможность оплатить обучение одним платежом.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Курсы с пробным периодом или бесплатным пробным уроком помогают студентам определиться с профессией и программой обучения.

  • Формат обучения и обратной связи. В подборке есть курсы, которые предлагают несколько форматов обучения. Например, без обратной связи, с поддержкой куратора, очные в Москве или других городах.

  • Документ об окончании. В статье собраны курсы, по окончании которых выдается сертификат, удостоверение или диплом установленного образца.

  • Экспертность спикера. В подборке также учтены стаж и успехи лекторов. Преподаватели — практикующие специалисты, бизнес-тренеры и основатели компаний.

  • Решение проблемных ситуаций. Возврат денег, если обучение не подошло, и возможность отложить обучение — одни из преимуществ школ и институтов.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Программа курсов должна соответствовать образовательным стандартам. Если обучение проходит на законных основаниях, то студенты могут получить налоговый вычет.

Какой курс повышения квалификации для юристов выбрать

В статье рассмотрели курсы повышения квалификации юристов для продвижения в карьере. Онлайн-курсы подойдут тем, кто хочет получить образование в московских институтах и профессиональных школах, но не может совмещать обучение с работой. Получить необходимые навыки и удостоверение о повышении квалификации можно на курсах:

  1. «Адвокатура» от MITM: объемный курс, адаптированный под требования работодателей. 

  2. «Юридический бизнес» от Moscow Digital School: курс, на котором учат выстраивать прибыльный бизнес.

  3. «Руководитель юридической службы» от «Русской школы управления»: курс, в котором 70% практики и 30% теории. 

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в неё проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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