15 курсов повышения квалификации для юристов

Собрали онлайн- и офлайн-курсы для юристов, по окончании которых студенты получают удостоверения о повышении квалификации. А также бесплатные курсы, в числе которых федеральный проект повышения квалификации и полноценного обучения.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы повышения квалификации для юристов от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
Анастасия Воронова
Редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс».
ТОП-7 курсов по повышению квалификации для юристов
«Адвокатура» от MITM: объемный курс, адаптированный под требования работодателей.
«Юридический бизнес» от Moscow Digital School: курс, на котором учат выстраивать прибыльный бизнес (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 5%).
«Руководитель юридической службы» от «Русской школы управления»: курс, в котором 70% практики и 30% теории.
«Юриспруденция» от ИПО: курс с поддержкой куратора на всех этапах обучения (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Руководитель юридической службы» от Moscow Business School: практический семинар повышения квалификации с доступом в закрытый бизнес-клуб (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Подготовка к судебному процессу» от «Русской школы управления»: семинар с тремя форматами обучения на выбор.
«Уголовное право» от ИПО: курс повышения квалификации с поддержкой куратора (промокод GDEKURS — скидка 10%).
Курсы повышения квалификации для юристов
Подобрали десять курсов, на которых студенты повышают навыки в сферах адвокатуры и юриспруденции, учатся вести юридический бизнес, руководить юридическими службами. По окончании обучения выпускники получают документы, подтверждающие повышение квалификации.
1. «Адвокатура» — MITM
Образовательная программа адаптирована под требования работодателей. Студенты изучат историю адвокатуры, гражданское судопроизводство, участие адвоката в уголовных делах, деятельность адвоката в арбитражном процессе.
Среди преподавателей — практикующие адвокаты и юристы, кандидаты юридических наук. В том числе лекции читает преподаватель теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИИ ВШЭ. Курс рассчитан на четыре месяца, но его можно пройти и в ускоренном в два раза темпе. После обучения выпускники смогут работать юристами и адвокатами.
Цена полностью: от 42 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Происхождение адвокатуры.
Адвокат и государство. Адвокатура — институт гражданского общества.
Юридические услуги адвоката.
Профессиональная этика юриста.
Практика групповых взаимодействий. Кейс-методы, консультирование.
Достоинства:
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения.
Образовательные программы адаптированы под требования работодателей.
Круглосуточная поддержка куратора.
На курсе преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Возврат полной суммы, если студент передумал обучаться в течение первых двух недель.
Недостатки:
Старт обучения в определенную дату.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Юридический бизнес» — Moscow Digital School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
За четыре месяца студенты узнают, как правильно выбрать стратегию запуска и масштабирования юридического бизнеса. Преподаватели опишут конкретную схему, и слушатели могут сразу ее применить в своем бизнесе.
Студенты изучают, как открыть бизнес с минимальными вложениями, где найти целевых клиентов и как с ними работать. Учатся нанимать хороших специалистов, управлять компанией, налаживать регулярные продажи и строить длительные отношения с клиентами. Изучают ценообразование и поиск целевой аудитории, составляют стратегию продвижения.
Цена полностью: от 197 640 рублей.
Цена в рассрочку: от 5490 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическая экспресс-сессия.
Как продвигать юридические услуги и получать постоянный поток клиентов.
Как масштабировать продвижение и поток клиентов.
Как создать бизнес-план юридического бизнеса.
Составление бизнес-плана юридической фирмы.
Достоинства:
После прохождения курса остается доступ ко всем лекциям и материалам.
Специалисты дают обратную связь и рекомендации по финальному проекту.
На курсе есть возможность познакомиться с единомышленниками и найти бизнес-партнеров.
Программа создана предпринимателями, которые построили успешный бизнес: «Лемчик, Крупской и партнеры», Law Business Group и другие.
После обучения устраивают офлайн-вечеринку для общения и новых знакомств.
Недостатки:
Старт курса в определенную дату.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Руководитель юридической службы» — «Русская школа управления»
Курс, на котором изучают основы управления юридической службой и развивают навыки руководителя. Учебный процесс выстроен так, чтобы в нем было 70% практики и только 30% теории. Все практические задания — это разбор реальных ситуаций, с которыми студенты могут столкнуться в процессе работы.
На курсе три варианта обучения. Можно выбрать видеокурс и самостоятельно решать практические кейсы. Онлайн-формат подойдет тем, кто хочет получить обратную связь от преподавателей. Очный формат подойдет для полного погружения в процесс обучения и эффективного общения.
Цена полностью: от 150 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 500 в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Особенности организации работы юридической службы.
Инструменты эффективной договорной работы.
Организация судебной работы.
Договорно-правовая работа в области прав интеллектуальной собственности и информационных технологий.
Актуальные вопросы применения норм процессуального права.
Достоинства:
Педагоги — практикующие адвокаты и бизнес-тренеры.
Обратная связь от преподавателей.
Курс можно пройти как онлайн, так и в Москве.
Пополняемая библиотека подкастов в подарок.
По данным школы, 72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице.
Недостатки:
Старт обучения в определенные даты.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Юриспруденция» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
На курс повышения квалификации могут поступить специалисты с высшим или средним специальным образованием. Курс рассчитан на два месяца, но по желанию программу можно пройти экстерном, сократив время обучения в два раза. Курс разработан методистами совместно с практикующими экспертами.
Студенты изучат такие дисциплины, как «Теории происхождения государства», «Форма государства», «Государство в политической системе». К концу обучения при поддержке куратора студенты пишут аттестационную работу и защищают ее по электронной почте, Skype или лично в институте.
Цена полностью: от 8700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: видеолекции, вебинары, тесты, презентации, текстовые лекции.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Теории происхождения государства, форма государства.
Форма государства: основные элементы.
Система права.
Реализация и толкование права.
Правосознание и правовая культура.
Достоинства:
Программа подготовлена преподавательским составом НАНО «ИПО» в партнерстве с практикующими экспертами.
Возможность пройти курс экстерном, сократив срок обучения в два раза.
Студенты пишут аттестационную работу с поддержкой куратора.
Доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Руководитель юридической службы» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Трехдневный курс повышения квалификации для юристов. Студенты изучают модели построения юридической службы. Узнают, как автоматизировать управление юридической службой. Получат сведения об актуальных изменениях в судебной практике по вопросам регулирования договоров.
На практике студенты анализируют финансовую отчетность контрагента и оценивают его статус. Прогнозируют распространенные ошибки при исполнении договорных обязательств. Оценивают последствия и условия прекращения договорных обязательств.
Цена полностью: 53 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары.
Документ об окончании: сертификат и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цели и задачи юридической службы и ее руководителя.
Функции юридической службы.
Взаимодействие юридического подразделения с функциональными службами компании.
Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании.
Изменение и прекращение договора.
Достоинства:
Программа привилегий для студентов.
Доступ в закрытый бизнес-клуб.
Возможность посетить бесплатный пробный урок.
Курс можно пройти как онлайн, так и в Москве, Алматы или Астане.
Недостатки:
Старт семинаров в определенные даты.
4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Подготовка к судебному процессу» — «Русская школа управления»
На семинаре студенты осваивают навыки и знания, необходимые для успешной подготовки и участия в судебных процессах. Лекторы расскажут о практических инструментах для эффективной работы в области юриспруденции и судебных дел.
Предлагается три варианта обучения. Можно выбрать видеокурс и самостоятельно решать практические кейсы. Онлайн-формат позволит получить обратную связь от преподавателей. Очный формат в Москве даст возможность максимально сконцентрироваться на обучении и наладить деловые связи.
Цена полностью: от 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3375 рублей на 12 месяцев.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: для продолжающих.
Формат: вебинары, видеолекции, тесты, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Профессиональные судебные компетенции.
Организация судебной работы.
Достоинства:
Бесплатный доступ к пробному уроку.
Пополняемая библиотека подкастов в подарок.
В программе 70% практики и 30% теории.
Среди преподавателей — практик с опытом работы по оптимизации российского и зарубежного налогообложения.
Недостатки:
Старт семинаров в определенные даты.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Уголовное право» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Курс длится 120 часов, программа включает 10 дисциплин. Например, студенты освоят понятия, принципы и системы уголовного права, уголовный закон, состав и квалификацию преступлений. После изучения учебных и методических материалов в конце каждой темы — онлайн-тестирование.
При поддержке куратора каждый студент напишет аттестационную работу. Защита возможна по электронной почте, Skype или лично в институте. После успешной защиты будет выдано удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: от 7400 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: высшее или среднее специальное образование.
Формат: лекции, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Понятие уголовного права Российской Федерации, его предмет и метод.
Принципы и системы уголовного права Российской Федерации.
Преступление: понятие, признаки и категории преступлений.
Состав и квалификация преступлений. Субъект и объект преступления. Действие и бездействие.
Специальный субъект преступления. Вменяемость.
Достоинства:
Возможность пройти курс экстерном, сократив срок обучения в два раза.
Студенты пишут аттестационную работу с поддержкой куратора.
Программа подготовлена преподавательским составом НАНО «ИПО» в партнерстве с практикующими экспертами.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Подготовка к адвокатскому экзамену» — Legal Academy
Онлайн-курс предназначен для подготовки к экзамену на приобретение статуса адвоката. На курсе предусмотрен тренажер, содержащий все 359 вопросов с вариантами ответов, которые включаются в экзамен.
Помимо подготовки к адвокатскому экзамену, обучение поможет расширить и актуализировать знания по различным отраслям материального и процессуального права. В создании курса приняли участие ведущие адвокаты-практики Москвы, Санкт-Петербурга, в том числе члены «Квалификационной комиссии адвокатской палаты Санкт-Петербурга».
Цена полностью: 40 000 рублей
Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц.
Длительность: 61 час.
Порог входа: для продолжающих.
Формат: видеоуроки, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Статус адвоката. Полномочия и обязанности адвоката. Органы адвокатуры и адвокатские образования.
Гарантии независимости адвоката, ответственность адвоката.
Гражданское право.
Административное судопроизводство.
Производство в Конституционном суде Российской Федерации.
Достоинства:
Доступ к лекциям сохраняется в течение трех лет.
Возможность вернуть 13% стоимости курса.
Тренажер для подготовки к тестированию.
Преподаватели — действующие адвокаты-практики.
Демолекция и дополнительные учебные материалы при регистрации.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
9. «Комплексное долгосрочное повышение квалификации юристов» — «М-Логос»
Курс, с разбором основных юридических вопросов и актуальных проблем, возникающих в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности. Слушатели повысят уровень своих профессиональных знаний в договорном, вещном, корпоративном, процессуальном, налоговом праве и банкротстве.
Среди преподавателей — доценты и кандидаты юридических наук, практикующие юристы и адвокаты. В том числе судья в отставке, заслуженный юрист России. Обучение проходит в формате онлайн-лекций. Слушатели могут задавать свои вопросы преподавателям в чате.
Цена полностью: 129 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5,5 месяцев.
Порог входа: среднее профессиональное или высшее образование.
Формат: вебинары.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Процессуальное право и навыки ведения судебных споров.
Частное право.
Корпоративное право.
Законодательство о банкротстве.
Налоговое право.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет 13%.
Среди преподавателей — партнер юридической компании «Пепеляев Групп», магистр частного права, преподаватели НИУ ВШЭ.
Обратная связь от педагогов на вебинарах.
Бесплатные записи авторских онлайн-лекций.
Недостатки:
Старт и окончание курса в фиксированные даты
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
10. «Курс повышения квалификации юристов» — НИУ ВШЭ
Семинар по основным юридическим вопросам и актуальным проблемам, возникающим в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности. Слушатели в сжатые сроки повышают уровень знаний в области процессуального, корпоративного и частного права. Разбирают актуальные вопросы трудового права с учетом изменений и получают ответы на вопросы.
После семинара каждому участнику выдается сертификат. Также выпускники получают три месяца бесплатных консультаций по электронной почте или телефону.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Процессуальное право.
Ведение судебных споров.
Частное право.
Антимонопольный контроль в корпоративном праве.
Актуальные вопросы трудового права с учетом изменений.
Достоинства:
Три месяца бесплатных консультаций по электронной почте или телефону.
В стоимость семинара входит раздаточный материал.
На семинаре рассматривают практические кейсы.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные программы повышения квалификации для юристов
Бесплатные курсы — это удобный способ познакомиться с профессией или школой. Слушатели могут примерить на себя роль юриста или получить полноценное образование в рамках федерального проекта.
1. «Юриспруденция. Базовый уровень» — «Содействие занятости»
Федеральный проект помогает гражданам повысить квалификацию или сменить профессию. На курсе студенты учатся разбираться в системе действующего законодательства. Применять нормы права таких отраслей, как административное, гражданское, трудовое и уголовное право.
Студенты учатся работать в команде, выстраивать диалог с клиентом и презентовать профессиональные качества. В конце обучения проходит демонстрационный экзамен — ролевая игра «Модельный учебный суд». А специалисты проекта помогают грамотно составить резюме и стратегию поведения на собеседовании.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, домашние задания с проверкой, дополнительные материалы, стажировка.
Доступ: после отбора и заключения договора.
Порог входа: граждане РФ со средним профессиональным или высшим образованием.
Документ об окончании: удостоверение или диплом установленного образца.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как юристу заработать в онлайн первые деньги» — Ирина Муравьева
Вебинар от юриста-практика с 20-летним опытом и основателя «Академии правовых и финансовых советников». На вебинаре разбирают растущий рынок онлайн-школ, которым требуется грамотное юридическое сопровождение. А также услуги, которые юристы могут предложить, учитывая изменения в законодательстве.
После вебинара слушатели получают именной сертификат.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Цифровизация судебной системы» — «Академия IT»
Курс по цифровизации судебной системы состоит из четырех уроков, которые доступны после бесплатной регистрации. Также слушатели смогут пройти курсы «Трансляция судебных заседаний в контексте Legal Tech» и «Размещение судебных актов в сети “Интернет”».
В базе знаний можно найти учебники, пособия и справочники по юриспруденции. А после регистрации на платформе открываются тысячи бесплатных курсов.
Длительность: 1,5 часа.
Формат: лекции, видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Правовая грамотность» — «Открытое образование»
Онлайн-курс НИУ ВШЭ о правах и о том, как их защищать. Согласно опросам студентов НИУ ВШЭ, этот курс в 2021 году признан лучшим по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития».
По окончании курса студенты владеют азами юридического мышления и правовой грамотности. Выпускники смогут решать правовые ситуации на практике, искать информацию о регулировании необходимых вопросов. Также будут знать, как защитить свои права в различных ситуациях и когда следует обратиться к юристу.
Длительность: 15 недель.
Формат: видеоуроки, тестовые задания.
Доступ: после регистрации
Порог входа: знание обществознания на уровне 10 класса.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Legal writing: Как писать правовые документы простым и понятным языком» — «Актион»
Курс состоит из трех уроков по теме «Работа с юридическим текстом». Студенты изучают, чем сложный текст может навредить юристу, и осваивают полезные обороты, которые помогут сделать любой правовой документ убедительным.
После прохождения основной части курса тренируются отвечать на разные типы вопросов. А также проходят финальный тест для получения сертификата. Для поддержки студентов создан чат с куратором в Telegram.
Длительность: 3 часа.
Формат: лекции, видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов для повышения квалификации юриста учитывались важные факторы. Например, можно ли обучаться с нуля, какой опыт у преподавателей и соответствует ли программа рынку труда. Более подробно о критериях отбора курсов:
Порог входа на курс. Учли, могут ли студенты пройти курс с нуля или нужно профессиональное образование.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Многие курсы из подборки предусматривают рассрочку. Так как не у всех студентов есть возможность оплатить обучение одним платежом.
Бесплатный ознакомительный контент. Курсы с пробным периодом или бесплатным пробным уроком помогают студентам определиться с профессией и программой обучения.
Формат обучения и обратной связи. В подборке есть курсы, которые предлагают несколько форматов обучения. Например, без обратной связи, с поддержкой куратора, очные в Москве или других городах.
Документ об окончании. В статье собраны курсы, по окончании которых выдается сертификат, удостоверение или диплом установленного образца.
Экспертность спикера. В подборке также учтены стаж и успехи лекторов. Преподаватели — практикующие специалисты, бизнес-тренеры и основатели компаний.
Решение проблемных ситуаций. Возврат денег, если обучение не подошло, и возможность отложить обучение — одни из преимуществ школ и институтов.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Программа курсов должна соответствовать образовательным стандартам. Если обучение проходит на законных основаниях, то студенты могут получить налоговый вычет.
Какой курс повышения квалификации для юристов выбрать
В статье рассмотрели курсы повышения квалификации юристов для продвижения в карьере. Онлайн-курсы подойдут тем, кто хочет получить образование в московских институтах и профессиональных школах, но не может совмещать обучение с работой. Получить необходимые навыки и удостоверение о повышении квалификации можно на курсах:
«Адвокатура» от MITM: объемный курс, адаптированный под требования работодателей.
«Юридический бизнес» от Moscow Digital School: курс, на котором учат выстраивать прибыльный бизнес.
«Руководитель юридической службы» от «Русской школы управления»: курс, в котором 70% практики и 30% теории.
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