15 курсов повышения квалификации для юристов

Подобрали десять курсов, на которых студенты повышают навыки в сферах адвокатуры и юриспруденции, учатся вести юридический бизнес, руководить юридическими службами. По окончании обучения выпускники получают документы, подтверждающие повышение квалификации.

1. «Адвокатура» — MITM

Образовательная программа адаптирована под требования работодателей. Студенты изучат историю адвокатуры, гражданское судопроизводство, участие адвоката в уголовных делах, деятельность адвоката в арбитражном процессе.

Среди преподавателей — практикующие адвокаты и юристы, кандидаты юридических наук. В том числе лекции читает преподаватель теории права и межотраслевых юридических дисциплин НИИ ВШЭ. Курс рассчитан на четыре месяца, но его можно пройти и в ускоренном в два раза темпе. После обучения выпускники смогут работать юристами и адвокатами.

Цена полностью: от 42 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Происхождение адвокатуры.

Адвокат и государство. Адвокатура — институт гражданского общества.

Юридические услуги адвоката.

Профессиональная этика юриста.

Практика групповых взаимодействий. Кейс-методы, консультирование.

Достоинства:

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения.

Образовательные программы адаптированы под требования работодателей.

Круглосуточная поддержка куратора.

На курсе преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Возврат полной суммы, если студент передумал обучаться в течение первых двух недель.

Недостатки:

Старт обучения в определенную дату.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Юридический бизнес» — Moscow Digital School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 5% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

За четыре месяца студенты узнают, как правильно выбрать стратегию запуска и масштабирования юридического бизнеса. Преподаватели опишут конкретную схему, и слушатели могут сразу ее применить в своем бизнесе.

Студенты изучают, как открыть бизнес с минимальными вложениями, где найти целевых клиентов и как с ними работать. Учатся нанимать хороших специалистов, управлять компанией, налаживать регулярные продажи и строить длительные отношения с клиентами. Изучают ценообразование и поиск целевой аудитории, составляют стратегию продвижения.

Цена полностью: от 197 640 рублей.

Цена в рассрочку: от 5490 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, вебинары.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегическая экспресс-сессия.

Как продвигать юридические услуги и получать постоянный поток клиентов.

Как масштабировать продвижение и поток клиентов.

Как создать бизнес-план юридического бизнеса.

Составление бизнес-плана юридической фирмы.

Достоинства:

После прохождения курса остается доступ ко всем лекциям и материалам.

Специалисты дают обратную связь и рекомендации по финальному проекту.

На курсе есть возможность познакомиться с единомышленниками и найти бизнес-партнеров.

Программа создана предпринимателями, которые построили успешный бизнес: «Лемчик, Крупской и партнеры», Law Business Group и другие.

После обучения устраивают офлайн-вечеринку для общения и новых знакомств.

Недостатки:

Старт курса в определенную дату.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Руководитель юридической службы» — «Русская школа управления»

Курс, на котором изучают основы управления юридической службой и развивают навыки руководителя. Учебный процесс выстроен так, чтобы в нем было 70% практики и только 30% теории. Все практические задания — это разбор реальных ситуаций, с которыми студенты могут столкнуться в процессе работы.

На курсе три варианта обучения. Можно выбрать видеокурс и самостоятельно решать практические кейсы. Онлайн-формат подойдет тем, кто хочет получить обратную связь от преподавателей. Очный формат подойдет для полного погружения в процесс обучения и эффективного общения.

Цена полностью: от 150 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 500 в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке установленного государством образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Особенности организации работы юридической службы.

Инструменты эффективной договорной работы.

Организация судебной работы.

Договорно-правовая работа в области прав интеллектуальной собственности и информационных технологий.

Актуальные вопросы применения норм процессуального права.

Достоинства:

Педагоги — практикующие адвокаты и бизнес-тренеры.

Обратная связь от преподавателей.

Курс можно пройти как онлайн, так и в Москве.

Пополняемая библиотека подкастов в подарок.

По данным школы, 72% выпускников продвинулись по карьерной лестнице.

Недостатки:

Старт обучения в определенные даты.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Юриспруденция» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курс повышения квалификации могут поступить специалисты с высшим или средним специальным образованием. Курс рассчитан на два месяца, но по желанию программу можно пройти экстерном, сократив время обучения в два раза. Курс разработан методистами совместно с практикующими экспертами.

Студенты изучат такие дисциплины, как «Теории происхождения государства», «Форма государства», «Государство в политической системе». К концу обучения при поддержке куратора студенты пишут аттестационную работу и защищают ее по электронной почте, Skype или лично в институте.

Цена полностью: от 8700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: высшее или среднее специальное образование.

Формат: видеолекции, вебинары, тесты, презентации, текстовые лекции.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Теории происхождения государства, форма государства.

Форма государства: основные элементы.

Система права.

Реализация и толкование права.

Правосознание и правовая культура.

Достоинства:

Программа подготовлена преподавательским составом НАНО «ИПО» в партнерстве с практикующими экспертами.

Возможность пройти курс экстерном, сократив срок обучения в два раза.

Студенты пишут аттестационную работу с поддержкой куратора.

Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Руководитель юридической службы» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Трехдневный курс повышения квалификации для юристов. Студенты изучают модели построения юридической службы. Узнают, как автоматизировать управление юридической службой. Получат сведения об актуальных изменениях в судебной практике по вопросам регулирования договоров.

На практике студенты анализируют финансовую отчетность контрагента и оценивают его статус. Прогнозируют распространенные ошибки при исполнении договорных обязательств. Оценивают последствия и условия прекращения договорных обязательств.

Цена полностью: 53 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2246 рублей в месяц.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары.

Документ об окончании: сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цели и задачи юридической службы и ее руководителя.

Функции юридической службы.

Взаимодействие юридического подразделения с функциональными службами компании.

Алгоритм построения эффективной договорной работы в компании.

Изменение и прекращение договора.

Достоинства:

Программа привилегий для студентов.

Доступ в закрытый бизнес-клуб.

Возможность посетить бесплатный пробный урок.

Курс можно пройти как онлайн, так и в Москве, Алматы или Астане.

Недостатки:

Старт семинаров в определенные даты.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Подготовка к судебному процессу» — «Русская школа управления»

На семинаре студенты осваивают навыки и знания, необходимые для успешной подготовки и участия в судебных процессах. Лекторы расскажут о практических инструментах для эффективной работы в области юриспруденции и судебных дел.

Предлагается три варианта обучения. Можно выбрать видеокурс и самостоятельно решать практические кейсы. Онлайн-формат позволит получить обратную связь от преподавателей. Очный формат в Москве даст возможность максимально сконцентрироваться на обучении и наладить деловые связи.

Цена полностью: от 40 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3375 рублей на 12 месяцев.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: для продолжающих.

Формат: вебинары, видеолекции, тесты, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Профессиональные судебные компетенции.

Организация судебной работы.

Достоинства:

Бесплатный доступ к пробному уроку.

Пополняемая библиотека подкастов в подарок.

В программе 70% практики и 30% теории.

Среди преподавателей — практик с опытом работы по оптимизации российского и зарубежного налогообложения.

Недостатки:

Старт семинаров в определенные даты.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Уголовное право» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс длится 120 часов, программа включает 10 дисциплин. Например, студенты освоят понятия, принципы и системы уголовного права, уголовный закон, состав и квалификацию преступлений. После изучения учебных и методических материалов в конце каждой темы — онлайн-тестирование.

При поддержке куратора каждый студент напишет аттестационную работу. Защита возможна по электронной почте, Skype или лично в институте. После успешной защиты будет выдано удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: от 7400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: высшее или среднее специальное образование.

Формат: лекции, тесты.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Понятие уголовного права Российской Федерации, его предмет и метод.

Принципы и системы уголовного права Российской Федерации.

Преступление: понятие, признаки и категории преступлений.

Состав и квалификация преступлений. Субъект и объект преступления. Действие и бездействие.

Специальный субъект преступления. Вменяемость.

Достоинства:

Возможность пройти курс экстерном, сократив срок обучения в два раза.

Студенты пишут аттестационную работу с поддержкой куратора.

Программа подготовлена преподавательским составом НАНО «ИПО» в партнерстве с практикующими экспертами.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Подготовка к адвокатскому экзамену» — Legal Academy

Онлайн-курс предназначен для подготовки к экзамену на приобретение статуса адвоката. На курсе предусмотрен тренажер, содержащий все 359 вопросов с вариантами ответов, которые включаются в экзамен.

Помимо подготовки к адвокатскому экзамену, обучение поможет расширить и актуализировать знания по различным отраслям материального и процессуального права. В создании курса приняли участие ведущие адвокаты-практики Москвы, Санкт-Петербурга, в том числе члены «Квалификационной комиссии адвокатской палаты Санкт-Петербурга».

Цена полностью: 40 000 рублей

Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц.

Длительность: 61 час.

Порог входа: для продолжающих.

Формат: видеоуроки, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Статус адвоката. Полномочия и обязанности адвоката. Органы адвокатуры и адвокатские образования.

Гарантии независимости адвоката, ответственность адвоката.

Гражданское право.

Административное судопроизводство.

Производство в Конституционном суде Российской Федерации.

Достоинства:

Доступ к лекциям сохраняется в течение трех лет.

Возможность вернуть 13% стоимости курса.

Тренажер для подготовки к тестированию.

Преподаватели — действующие адвокаты-практики.

Демолекция и дополнительные учебные материалы при регистрации.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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9. «Комплексное долгосрочное повышение квалификации юристов» — «М-Логос»

Курс, с разбором основных юридических вопросов и актуальных проблем, возникающих в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности. Слушатели повысят уровень своих профессиональных знаний в договорном, вещном, корпоративном, процессуальном, налоговом праве и банкротстве.

Среди преподавателей — доценты и кандидаты юридических наук, практикующие юристы и адвокаты. В том числе судья в отставке, заслуженный юрист России. Обучение проходит в формате онлайн-лекций. Слушатели могут задавать свои вопросы преподавателям в чате.

Цена полностью: 129 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 5,5 месяцев.

Порог входа: среднее профессиональное или высшее образование.

Формат: вебинары.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Процессуальное право и навыки ведения судебных споров.

Частное право.

Корпоративное право.

Законодательство о банкротстве.

Налоговое право.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет 13%.

Среди преподавателей — партнер юридической компании «Пепеляев Групп», магистр частного права, преподаватели НИУ ВШЭ.

Обратная связь от педагогов на вебинарах.

Бесплатные записи авторских онлайн-лекций.

Недостатки:

Старт и окончание курса в фиксированные даты

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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10. «Курс повышения квалификации юристов» — НИУ ВШЭ

Семинар по основным юридическим вопросам и актуальным проблемам, возникающим в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности. Слушатели в сжатые сроки повышают уровень знаний в области процессуального, корпоративного и частного права. Разбирают актуальные вопросы трудового права с учетом изменений и получают ответы на вопросы.

После семинара каждому участнику выдается сертификат. Также выпускники получают три месяца бесплатных консультаций по электронной почте или телефону.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Процессуальное право.

Ведение судебных споров.

Частное право.

Антимонопольный контроль в корпоративном праве.

Актуальные вопросы трудового права с учетом изменений.

Достоинства:

Три месяца бесплатных консультаций по электронной почте или телефону.

В стоимость семинара входит раздаточный материал.

На семинаре рассматривают практические кейсы.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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