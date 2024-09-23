20 курсов ораторского искусства в Москве

Обычно умение говорить ярко и убедительно — результат постоянной работы над собой. Однако гораздо быстрее научиться выступать публично и управлять голосом можно с помощью ораторских школ.
Составили рейтинг онлайн-курсов по ораторскому мастерству, на которых учат уверенно чувствовать себя на публике, говорить красиво и по делу. На курсах по ораторскому мастерству в Москве можно обрести навыки уверенного говорения в окружении живой аудитории одногруппников. А бесплатные курсы дают возможность самостоятельно освоить некоторые приемы уверенного говорения в любой ситуации.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по ораторскому мастерству от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по ораторскому мастерству в Москве и онлайн
«Онлайн-курс ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: педагоги учат студентов без стресса выступать на публичных онлайн- и офлайн-мероприятиях.
«Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: преподаватели учат управлять голосом, держаться на публике уверенно, помогают улучшить дикцию и артикуляцию (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Искусство коммуникации» от Skillbox: помогают найти собственный стиль общения, учат отстаивать позицию в диалоге и находить общий язык с командой и партнерами (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Голос: инструкция по применению» от школы речи «Глаголь»: педагоги помогают решить проблему нечеткой дикции, тихого голоса, плохого выговаривания слов и страха выступать перед публикой.
«Курсы ораторского мастерства» от «Международной школы профессий»: за три месяца научат уверенно выступать, управлять интонацией, тембром и силой голоса во время выступления.
«Школа ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: на восьмидневном курсе помогают избавиться от страха выступлений, поставить речь и голос, самопрезентовать себя как уверенного спикера.
«Как избавиться от комплексов тревоги и страхов с помощью актерских техник» от «Сияния»: на мастер-классе с помощью актерских техник помогают избавиться от стеснения и страха перед публичными выступлениями, снять зажимы, избавиться от тревоги.
Онлайн-курсы по ораторскому мастерству
На онлайн-курсах с помощью разных техник учат управлять голосом. В некоторых программах есть блоки по управлению конфликтными ситуациями. Студенты учатся презентовать себя и удерживать внимание публики на мероприятии.
1. «Онлайн-курс ораторского искусства» — «Король говорит!»
Преподаватели учат студентов выступать на сцене и в онлайн-формате без страха и волнения. Дают техники проведения совещаний, переговоров, презентаций, самопрезентации и развития личного бренда. Студенты учатся четко формулировать мысли, убеждать собеседников в своей точке зрения. Их речь становится четкой, ясной, убедительной в любой ситуации, в том числе за счет работы с дыханием.
Обучают в личном кабинете на сайте: студентам предстоит посмотреть 55 видеоуроков продолжительностью от 10 до 20 минут. По ним необходимо выполнять домашние задания — записывать видео или аудио, по которым преподаватели дают обратную связь.
Программой предусмотрены шесть «живых» вебинаров, где педагоги разбирают типичные ошибки начинающих ораторов и отвечают на вопросы.
Цена полностью: от 17 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 45 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, домашние задания, обратная связь от преподавателя, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение установленного образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Самопрезентация.
Избавление от страха сцены.
Жесты и позы.
Голос.
Дикция.
ТОП-10 техник курса.
Достоинства:
Преподаватели со стажем от девяти лет.
Короткие уроки в видеоформате.
Обратная связь по домашним заданиям.
Среди выпускников — народные артисты России.
Живые вебинары с обратной связью.
Дополнительные учебные блоки в зависимости от тарифа.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Голос и речь: как говорить убедительно» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
На курсе учат управлять голосом для достижения целей в работе и жизни: улучшать дикцию и артикуляцию, говорить убедительно и понятно. Расскажут, как чувствовать себя уверенно на встречах, переговорах и как справляться с каверзными вопросами на собеседованиях. Предлагают записать свою речь в начале обучения и по окончании курса для подведения итогов и анализа результата.
Материалы курса открываются сразу после оплаты. Обучение проводится в личном кабинете — в нем хранятся видеоуроки, которые можно смотреть в удобное время. Ко времени и датам привязаны только вебинары: их следует посещать, чтобы получить обратную связь от преподавателя.
На курсе есть домашние задания с проверкой, общение в чате группы с экспертами. Есть тариф с индивидуальными разборами ситуаций студентов.
Цена полностью: от 14 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 1285 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания, обратная связь от преподавателя.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Провести диагностику своего голоса.
Звучать уверенно и убеждать голосом.
Быть понятым и услышанным.
Говорить без воды по делу.
Подвести итоги и увидеть разницу.
Достоинства:
Просмотр видеоуроков в своем темпе.
Общение с преподавателем на вебинарах и с экспертами в чатах.
Индивидуальные консультации по ораторскому мастерству.
Возможность корпоративного обучения.
Доступ к материалам курса в личном кабинете остается навсегда.
Трекер для отслеживания прогресса и обретения привычки заниматься.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru .
3. «Искусство коммуникации» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
На курсе можно найти собственный стиль общения, научиться отстаивать позицию в диалоге и находить общий язык с командой и партнерами. Преподаватели рассказывают, как презентовать продукты, повышать продажи и достигать поставленных бизнес-целей. Учат говорить без скриптов, повышать авторитет в коллективе, находить и использовать аргументы в любом диалоге. Студенты осваивают мастерство определения эмоций собеседника, управление конфликтами, учатся учитывать культурные особенности в общении.
Обучение проводится на платформе Skillbox в личном кабинете студента. В нем хранятся видеоуроки и дополнительные материалы, проходят онлайн-встречи с преподавателями.
Для поддержки и общения есть общие чаты — к ним доступ сохраняется навсегда, как и к самому курсу. А еще студентам курса дарят год английского бесплатно.
Цена полностью: 55 870 рублей.
Цена в рассрочку: от 4901 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания, обратная связь от преподавателя.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Схема идеальной коммуникации.
Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.
Техники влияния и переговоров.
Лидерство в виртуальном мире.
Мощные техники переписки.
Межкультурная коммуникация.
Достоинства:
Живая обратная связь от кураторов.
Обучение на платформе в личном кабинете, где хранятся уроки и материалы.
Учебное комьюнити для общения.
Доступ к курсу и чату поддержки навсегда.
Год английского в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Голос: инструкция по применению» — «Глаголь»
На курсе помогают проработать нечеткую дикцию, тихий голос, сложность в выговаривании слов, зажимы нижней челюсти. Студенты учатся управлять голосом, использовать для говорения правильное дыхание, артикулировать гласные звуки, жестикулировать для формирования посыла. В результате речь становится яркой, четкой, убедительной в любой ситуации.
Студенты изучают видеоуроки с упражнениями по улучшению речи в личном кабинете, который открывается после оплаты. Заниматься предстоит самостоятельно, обратной связи на курсе нет. Доступ к урокам сохраняется на год.
Цена полностью: 9900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 21 день.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Формирование основы для правильного звучания.
Упражнения для правильного вдоха и объемного выдоха.
Гимнастика для снятия зажима нижней челюсти.
Артикуляционная разминка: гимнастика для губ и языка.
Гимнастика для мышц гортани.
Достоинства:
Упражнения для самостоятельной проработки голоса и артикуляции.
Видеоуроки можно изучать в удобном темпе.
Доступ к занятиям на год.
Недостатки:
Нет обратной связи.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Ораторское искусство и мастерство презентации» — Eduson Academy
На курсе учат говорить уверенно, убеждать, отстаивать свою точку зрения и выступать перед большой аудиторией без страха. Также студенты узнают, как создавать вовлекающие презентации, преодолеют страх публичных выступлений. В программе есть элементы развития эмоционального интеллекта.
Курс состоит из видеолекций, доступ к которым открывается после оплаты. Их можно смотреть в удобном темпе и выполнять домашние задания. Общение с куратором организовано в отдельном чате.
В подарок предоставляют курс по критическому мышлению. Доступ к материалам остается навсегда.
Цена полностью: 28 120 рублей.
Цена в рассрочку: 2466 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, чат с куратором.
Документ об окончании: диплом о прохождении курса, верифицированный «Сколково».
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как делать крутые презентации.
Эмоциональный интеллект.
Управление стрессом.
Публичные выступления и презентации.
Базовый курс по критическому мышлению.
Достоинства:
Развитие навыков презентации на симуляторе.
Видеоуроки можно изучать в удобном темпе.
Доступ к занятиям и дополнительному курсу навсегда.
Недостатки:
Нет обратной связи.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» — НИИДПО
В рамках программы учат выступать перед публикой на совещаниях, презентациях, семинарах, собеседованиях. Студенты осваивают навыки эффективной и убедительной коммуникации, а также улучшают голосовую выразительность, дикцию и интонацию. У выпускников курса повышается уверенность в себе, в своей речи, развивается четкая и понятная дикция. Они умеют использовать интонацию, ритм и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.
Обучение проходит на платформе дистанционного образования НИИДПО. Там же проводится итоговая аттестация студентов с последующей выдачей удостоверения о повышении квалификации.
Цена полностью: 28 120 рублей.
Цена в рассрочку: 2466 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, чат с куратором.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Преодоление страха публичных выступлений.
Произношение звуков четко и ясно.
Контроль и улучшение голоса.
Использование интонации, ритма и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.
Конструирование и организация своих мыслей, структурирование выступления и подбор убедительных аргументов.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам программы.
Доступ к записи 10 000 вебинаров.
Доступ к университетской электронной библиотеке biblioclub.ru.
Практические задания с экспертной оценкой.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Мастер Речь» — Ив Абьян
Студенты обретают навыки уверенной речи, избавляются от страха выступлений. Изучают техники речевого манипулирования, расположения к себе, усмирения волнения перед важными встречами.
Программа курса состоит из теории и практических упражнений. Видеоуроки в записи открываются после авторизации в личном кабинете, доступ к ним сохраняется навсегда.
Обратной связи от преподавателя нет — только техническая поддержка.
Цена полностью: 1944 рубля.
Цена в рассрочку: долями от 486 рублей на 4 платежа.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Преодоление страха публичных выступлений.
Произношение звуков четко и ясно.
Контроль и улучшение голоса.
Использование интонации, ритма и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.
Конструирование и организация своих мыслей, структурирование выступления и подбор убедительных аргументов.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Прохождение в удобном темпе.
Удобный видеоплеер в личном кабинете.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя, только техническая поддержка.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Навыки публичных выступлений» — City Business School
На курсе рассказывают о компетенциях оратора, помогают определить личный стиль выступления студентов. Учат готовиться к выступлениям, работать с презентацией себя, своего продукта. Предлагают разные способы работы с аудиторией, структурирования выступления для достижения целей.
Курс представляет собой набор записанных видеороликов. Для закрепления необходимо проходить тесты, заниматься на онлайн-тренажерах. После изучения всех глав студенты выполняют итоговое тестирование и получают электронный сертификат бизнес-школы.
Цена полностью: 14 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 30 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки,тестирование, онлайн-тренажеры.
Документ об окончании: сертификат бизнес-школы.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные компетенции оратора.
Подготовка к выступлению.
Основная часть выступления.
Достоинства:
Удобный личный кабинет.
Много практических заданий внутри уроков.
Среди преподавателей коуч с международным уровнем сертификации ACC ICF и топовые бизнес-тренеры.
Доступ к обучению сразу после оплаты.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
Если не успеть пройти курс в срок, придется приобрести продление доступа.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Три кита речи: дыхание, голос, дикция» — Ирина Севрюгина
Преподаватель учит увеличивать продолжительность речи, использовать литературное произношение. Дает дыхательные упражнения для постановки голоса и четкой дикции. Студенты, выполняя упражнения, учатся управлять голосом, слышать свою речь, получают базовые знания об орфоэпии.
Видеоуроки открываются после оплаты курса в личном кабинете на сайте. Первый вводный урок можно посмотреть после регистрации.
Подписавшись на Telegram-канал, можно посмотреть урок из второго блока и выполнить домашнее задание. Обратной связи от преподавателей нет.
Цена полностью: 1745 рублей.
Цена в рассрочку: долями от 436 рублей на 4 платежа.
Длительность: 30 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Строение речевого аппарата.
Дыхательные упражнения.
Преимущества правильного построения голоса.
Развитие внутриглоточной артикуляции.
Артикуляционная гимнастика.
Достоинства:
Короткие интересные уроки в записи.
Делают акцент на работе с голосом и дикцией.
Удобный видеоплеер в личном кабинете.
Дают практические упражнения для закрепления навыков.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя, только техническая поддержка.
6,88 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.
10. «Основы эффективной коммуникации» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Преподаватели обучают техникам развития уверенной и убедительной речи. Учат разрешать конфликты, вести переговоры и работать с разными типами аудиторий. Рассказывают, как правильно взаимодействовать с коллегами, партнерами и руководством для достижения нужных результатов. Выпускники курса умеют выстраивать здоровые отношения в команде, договариваться, выходить из конфликтов без потерь, презентовать себя и свое дело.
Обучают в личном кабинете. Есть приложение для быстрого доступа к урокам, вебинарам и дополнительным материалам, в том числе без доступа к интернету.
Программа на мобильном устройстве будет напоминать о дедлайнах. Загружать домашние задания на проверку тоже можно через телефон. Студенты общаются с одногруппниками и экспертами в общих чатах.
Цена полностью: от 21 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 1866 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания, обратная связь от преподавателя.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы эффективного общения.
Решение конфликтных ситуаций.
Умение договариваться и решать конфликты.
Эффективные встречи и фасилитация.
Основы переговоров.
Решение переговорных кейсов.
Достоинства:
Поддерживающая среда для студентов.
Можно учиться со смартфона.
Корпоративное обучение сотрудников.
Деньги можно вернуть в любой момент, если обучение не понравится.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru .
Курсы по ораторскому мастерству в Москве
На очных курсах ораторского мастерства студенты учатся раскрепощаться на публике и тренируют грамотную, красиво и убедительно звучащую речь. Они тренируются говорить перед группой, отрабатывают разные диалоговые ситуации. Преподаватели ситуативно помогают исправить ошибки студентов, проводят локальные разборы, отвечают на вопросы.
1. «Курсы ораторского мастерства» — «Международная школа профессий»
Цена: 30 000 рублей.
Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, лит. А, стр. 3.
Номер телефона: 8 (495) 215-05-83.
О чем курс
На трехмесячном курсе помогают поставить голос, улучшить дикцию, управлять интонацией, тембром и силой голоса. Учат выступать уверенно и ярко, удерживать внимание публики, грамотно аргументировать позицию в споре и четко излагать мысли.
Занятия проводятся в мини-группах с преподавателем, который дает необходимые техники и помогает студентам обрести новые навыки. По окончании курса выдают диплом, по запросу — документ международного образца.
2. «Школа ораторского искусства» — «Король говорит»
Цена: 32 900 рублей.
Адрес: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9.
Номер телефона: 8 (495) 191-00-74.
О чем курс
За восемь офлайн-встреч в мини-группах студенты избавляются от страха публичных выступлений. Учатся четко говорить, формулировать мысли и убеждать собеседников в своей точке зрения. Преподаватели с восемнадцатилетним стажем учат адаптировать манеру разговора к каждой ситуации и собеседнику. А еще рассказывают, как правильно дышать, чтобы речь была красивой и выразительной.
Студенты учатся уверенно чувствовать себя на сцене, на переговорах, в конфликтных ситуациях. По итогам обучения получают удостоверение о повышении квалификации.
Занятия проводятся в разных точках Москвы, можно выбрать удобный адрес.
3. «Как избавиться от комплексов тревоги и страхов с помощью актерских техник» — «Сияние»
Цена: от 600 рублей.
Адрес: г. Москва, ул. Советской армии, д. 8.
Номер телефона: 8 (968) 476-91-96.
О чем курс
На мастер-классе с помощью актерских техник помогают избавиться от стеснения и побороть страх публичных выступлений, снять тревожность перед публикой. Преподаватели рассказывают, как одним голосом можно влюблять в себя людей. Показывают приемы воздействия на публику интонацией подобно гипнозу.
Рассказывают, как снимать блоки и психофизические зажимы за пять минут. Участники узнают, как не зависеть от чужого мнения и как актеры с помощью энергетики манипулируют зрителями.
4. «Курсы ораторского искусства» — «Медиашкола Ольги Спиркиной»
Цена: 27 900 рублей.
Адрес: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 1/2, к. 1.
Номер телефона: 8 (485) 722-03-29.
О чем курс
На курсе учат работать голосом и уверенно держаться перед любой публикой. Студенты улучшают артикуляцию, технику речи, учатся презентации. Им помогают найти свой стиль оратора, уверенно импровизировать на интервью и работать в кадре.
Преподаватели курса — профессиональные актеры театра и кино, коучи, бизнес-психологи, телеведущие. Программа рассчитана на один месяц по два занятия в неделю.
Первый урок можно посетить бесплатно. Среди выпускников школы — известные актеры и телеведущие.
5. «Пятый элемент ораторского искусства» — «Школа ораторского искусства Алексея Соболева»
Цена: по запросу, бронь места 5000 рублей.
Адрес: г. Москва, ул. Валовая, д. 8, стр. 1.
Номер телефона: 8 (499) 390-64-60.
О чем курс
На практическом пятинедельном курсе студенты в групповом формате улучшают навыки говорения на малую и большую публику. Работают с произношением, уверенностью, аргументацией, импровизацией. Осваивают приемы красноречия: спонтанной и яркой речи, гибкости мышления. Педагог дает обратную связь каждому участнику.
Для детального разбора выступлений на встречах используют видеосъемку. Дополнительно дают видеоматериалы с разбором ключевых техник ораторского искусства. Также предоставляют методические материалы — рабочие тетради, чек-листы, презентации.
Курс ведется потоками. Пропущенное занятие можно наверстать со следующим потоком без доплаты.
Бесплатные курсы по ораторскому мастерству
На бесплатных курсах можно самостоятельно познакомиться с некоторыми техниками ораторского искусства. Узнать, как держаться перед публикой, выстраивать выступление и удерживать внимание публики. В некоторых курсах есть информация о том, как избавиться от страха выступлений и физических зажимов, которые мешают красиво говорить.
1. «Ораторское мастерство» — 4brain
На курсе предлагают самостоятельно освоить навыки произнесения речей на публике, подготовку к выступлениям и работу с аудиторией. Дают организаторские приемы, техники произнесения речи и способы запоминания текста.
Предлагают список литературы для улучшения ораторских навыков и видео с примерами выступления выдающихся ораторов. Также можно пройти тест на проверку ораторских навыков и определить, нужно ли учиться на полноценном платном курсе.
Длительность: в своем темпе.
Формат: 6 уроков, 12 упражнений.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Учимся говорить публично» — Владимир Шахиджанян
На авторском курсе предлагают улучшить качество, культуру и выразительность устной речи. Преподаватели научат студентов говорить четко, ясно, образно, эмоционально. Помогут развить технику речи и поставить голос, избавиться от слов-паразитов и страха публичных выступлений.
Длительность: в своем темпе.
Формат: 101 урок, компьютерный анализ речи, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Искусство речи» — Марина Ливанова
В коротких видеоуроках преподаватель рассказывает о секретах успешного оратора. Учит тренировать дыхание, работать с интонацией, вести переговоры и дискуссии. Делится со слушателями приемами удержания внимания аудитории. А еще дает советы, как быть, если сел голос, а впереди важные переговоры.
Длительность: в своем темпе.
Формат: 17 видеоуроков.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бесплатные курсы по ораторскому мастерству» — «Демосфен»
На сайте можно найти бесплатные курсы по ораторскому мастерству и выбрать необходимые. Например, подтянуть управление речью, голос и дикцию, преодолеть страх перед выступлениями, улучшить навыки коммуникации, развить креативные и аналитические навыки.
Материалы представлены в виде статей с подробным изложением темы по главам и упражнениями. Обратной связи на курсах нет.
Длительность: в своем темпе.
Формат: статьи с теорией и практикой для самостоятельного освоения.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатный курс по публичным выступлениям» — Reforma-lab
На мини-курсе рассказывают, как работать с дыханием и звукоизвлечением, снимать мышечные зажимы. Также учат следить за телом и движениями во время выступления на публике. Дают несложные упражнения для самостоятельного улучшения качества речи.
Длительность: в своем темпе.
Формат: 5 видеоуроков.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При составлении подборки проанализировали десятки онлайн-школ и оценили их по следующим критериям:
Порог входа на курс. Учитывали минимальные требования для поступления, чтобы студенты оценили свои силы и готовность к обучению.
Бесплатный ознакомительный контент. Лекция или вебинар с участием спикера позволяет ознакомиться с курсом и его форматом, чтобы сделать обоснованный выбор.
Формат обучения и обратная связь. Рассмотрели онлайн- и офлайн-курсы, обучение с разными типами обратной связи. Это индивидуальные консультации с наставниками на образовательных платформах, письменные отзывы и разбор ошибок на очных мероприятиях.
Документ об окончании. Наличие сертификата или диплома может способствовать повышению конкурентоспособности соискателя на рынке труда.
Репутация школы и отзывы выпускников. Анализ отзывов студентов о курсах и учебном заведении в целом дает возможность определить качество образования и степень удовлетворенности выпускников.
Решение проблемных ситуаций. Одними из важных аспектов были условия возврата средств и гибкость в отношении переноса занятий, что подчеркивает внимание к студентам.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Лицензия удостоверяет законность образовательной деятельности, а возможность оформления налогового вычета делает обучение доступнее для студентов.
Какой курс ораторского мастерства выбрать в Москве
Навыки оратора полезны тем, кто ведет переговоры и взаимодействует с разной аудиторией. В статье рассмотрели курсы ораторского мастерства. В онлайн-формате можно осваивать уроки в удобном темпе, выполнять упражнения и получать обратную связь от преподавателя. На офлайн-курсах навыки выступления можно прокачать сразу в учебной группе, практикуясь при одногруппниках. Освоить ораторское искусство можно на курсах:
«Онлайн-курс ораторского искусства» от школы «Король говорит!»: педагоги помогают справиться со стрессом при выступлениях на публичных мероприятиях в онлайн- и офлайн-формате.
«Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: преподаватели обучают студентов управлению голосом, помогают развивать уверенность на публике, улучшать дикцию и артикуляцию, а также добавлять речи выразительности.
«Искусство коммуникации» от Skillbox: преподаватели помогают найти индивидуальный стиль общения, освоить навыки аргументирования своей позиции и эффективного взаимодействия с коллегами и партнерами.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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