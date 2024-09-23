20 курсов ораторского искусства в Москве

На онлайн-курсах с помощью разных техник учат управлять голосом. В некоторых программах есть блоки по управлению конфликтными ситуациями. Студенты учатся презентовать себя и удерживать внимание публики на мероприятии.

1. «Онлайн-курс ораторского искусства» — «Король говорит!»

Преподаватели учат студентов выступать на сцене и в онлайн-формате без страха и волнения. Дают техники проведения совещаний, переговоров, презентаций, самопрезентации и развития личного бренда. Студенты учатся четко формулировать мысли, убеждать собеседников в своей точке зрения. Их речь становится четкой, ясной, убедительной в любой ситуации, в том числе за счет работы с дыханием.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Обучают в личном кабинете на сайте: студентам предстоит посмотреть 55 видеоуроков продолжительностью от 10 до 20 минут. По ним необходимо выполнять домашние задания — записывать видео или аудио, по которым преподаватели дают обратную связь.

Программой предусмотрены шесть «живых» вебинаров, где педагоги разбирают типичные ошибки начинающих ораторов и отвечают на вопросы.

Цена полностью : от 17 900 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 45 дней.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, домашние задания, обратная связь от преподавателя, дополнительные материалы.

Документ об окончании : удостоверение установленного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Самопрезентация.

Избавление от страха сцены.

Жесты и позы.

Голос.

Дикция.

ТОП-10 техник курса.

Достоинства:

Преподаватели со стажем от девяти лет.

Короткие уроки в видеоформате.

Обратная связь по домашним заданиям.

Среди выпускников — народные артисты России.

Живые вебинары с обратной связью.

Дополнительные учебные блоки в зависимости от тарифа.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Голос и речь: как говорить убедительно» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

На курсе учат управлять голосом для достижения целей в работе и жизни: улучшать дикцию и артикуляцию, говорить убедительно и понятно. Расскажут, как чувствовать себя уверенно на встречах, переговорах и как справляться с каверзными вопросами на собеседованиях. Предлагают записать свою речь в начале обучения и по окончании курса для подведения итогов и анализа результата.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Материалы курса открываются сразу после оплаты. Обучение проводится в личном кабинете — в нем хранятся видеоуроки, которые можно смотреть в удобное время. Ко времени и датам привязаны только вебинары: их следует посещать, чтобы получить обратную связь от преподавателя.

На курсе есть домашние задания с проверкой, общение в чате группы с экспертами. Есть тариф с индивидуальными разборами ситуаций студентов.

Цена полностью : от 14 600 рублей.

Цена в рассрочку : от 1285 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, домашние задания, обратная связь от преподавателя.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Провести диагностику своего голоса.

Звучать уверенно и убеждать голосом.

Быть понятым и услышанным.

Говорить без воды по делу.

Подвести итоги и увидеть разницу.

Достоинства:

Просмотр видеоуроков в своем темпе.

Общение с преподавателем на вебинарах и с экспертами в чатах.

Индивидуальные консультации по ораторскому мастерству.

Возможность корпоративного обучения.

Доступ к материалам курса в личном кабинете остается навсегда.

Трекер для отслеживания прогресса и обретения привычки заниматься.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru .

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3. «Искусство коммуникации» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

На курсе можно найти собственный стиль общения, научиться отстаивать позицию в диалоге и находить общий язык с командой и партнерами. Преподаватели рассказывают, как презентовать продукты, повышать продажи и достигать поставленных бизнес-целей. Учат говорить без скриптов, повышать авторитет в коллективе, находить и использовать аргументы в любом диалоге. Студенты осваивают мастерство определения эмоций собеседника, управление конфликтами, учатся учитывать культурные особенности в общении.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Обучение проводится на платформе Skillbox в личном кабинете студента. В нем хранятся видеоуроки и дополнительные материалы, проходят онлайн-встречи с преподавателями.

Для поддержки и общения есть общие чаты — к ним доступ сохраняется навсегда, как и к самому курсу. А еще студентам курса дарят год английского бесплатно.

Цена полностью : 55 870 рублей.

Цена в рассрочку : от 4901 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, домашние задания, обратная связь от преподавателя.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Схема идеальной коммуникации.

Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.

Техники влияния и переговоров.

Лидерство в виртуальном мире.

Мощные техники переписки.

Межкультурная коммуникация.

Достоинства:

Живая обратная связь от кураторов.

Обучение на платформе в личном кабинете, где хранятся уроки и материалы.

Учебное комьюнити для общения.

Доступ к курсу и чату поддержки навсегда.

Год английского в подарок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Голос: инструкция по применению» — «Глаголь»

На курсе помогают проработать нечеткую дикцию, тихий голос, сложность в выговаривании слов, зажимы нижней челюсти. Студенты учатся управлять голосом, использовать для говорения правильное дыхание, артикулировать гласные звуки, жестикулировать для формирования посыла. В результате речь становится яркой, четкой, убедительной в любой ситуации.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Студенты изучают видеоуроки с упражнениями по улучшению речи в личном кабинете, который открывается после оплаты. Заниматься предстоит самостоятельно, обратной связи на курсе нет. Доступ к урокам сохраняется на год.

Цена полностью : 9900 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 21 день.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Формирование основы для правильного звучания.

Упражнения для правильного вдоха и объемного выдоха.

Гимнастика для снятия зажима нижней челюсти.

Артикуляционная разминка: гимнастика для губ и языка.

Гимнастика для мышц гортани.

Достоинства:

Упражнения для самостоятельной проработки голоса и артикуляции.

Видеоуроки можно изучать в удобном темпе.

Доступ к занятиям на год.

Недостатки:

Нет обратной связи.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Ораторское искусство и мастерство презентации» — Eduson Academy

На курсе учат говорить уверенно, убеждать, отстаивать свою точку зрения и выступать перед большой аудиторией без страха. Также студенты узнают, как создавать вовлекающие презентации, преодолеют страх публичных выступлений. В программе есть элементы развития эмоционального интеллекта.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Курс состоит из видеолекций, доступ к которым открывается после оплаты. Их можно смотреть в удобном темпе и выполнять домашние задания. Общение с куратором организовано в отдельном чате.

В подарок предоставляют курс по критическому мышлению. Доступ к материалам остается навсегда.

Цена полностью : 28 120 рублей.

Цена в рассрочк у: 2466 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, чат с куратором.

Документ об окончании : диплом о прохождении курса, верифицированный «Сколково».

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как делать крутые презентации.

Эмоциональный интеллект.

Управление стрессом.

Публичные выступления и презентации.

Базовый курс по критическому мышлению.

Достоинства:

Развитие навыков презентации на симуляторе.

Видеоуроки можно изучать в удобном темпе.

Доступ к занятиям и дополнительному курсу навсегда.

Недостатки:

Нет обратной связи.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» — НИИДПО

В рамках программы учат выступать перед публикой на совещаниях, презентациях, семинарах, собеседованиях. Студенты осваивают навыки эффективной и убедительной коммуникации, а также улучшают голосовую выразительность, дикцию и интонацию. У выпускников курса повышается уверенность в себе, в своей речи, развивается четкая и понятная дикция. Они умеют использовать интонацию, ритм и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Обучение проходит на платформе дистанционного образования НИИДПО. Там же проводится итоговая аттестация студентов с последующей выдачей удостоверения о повышении квалификации.

Цена полностью : 28 120 рублей.

Цена в рассрочку : 2466 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, чат с куратором.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Преодоление страха публичных выступлений.

Произношение звуков четко и ясно.

Контроль и улучшение голоса.

Использование интонации, ритма и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.

Конструирование и организация своих мыслей, структурирование выступления и подбор убедительных аргументов.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам программы.

Доступ к записи 10 000 вебинаров.

Доступ к университетской электронной библиотеке biblioclub.ru.

Практические задания с экспертной оценкой.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Мастер Речь» — Ив Абьян

Студенты обретают навыки уверенной речи, избавляются от страха выступлений. Изучают техники речевого манипулирования, расположения к себе, усмирения волнения перед важными встречами.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Программа курса состоит из теории и практических упражнений. Видеоуроки в записи открываются после авторизации в личном кабинете, доступ к ним сохраняется навсегда.

Обратной связи от преподавателя нет — только техническая поддержка.

Цена полностью : 1944 рубля.

Цена в рассрочку : долями от 486 рублей на 4 платежа.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Преодоление страха публичных выступлений.

Произношение звуков четко и ясно.

Контроль и улучшение голоса.

Использование интонации, ритма и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.

Конструирование и организация своих мыслей, структурирование выступления и подбор убедительных аргументов.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Прохождение в удобном темпе.

Удобный видеоплеер в личном кабинете.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя, только техническая поддержка.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Навыки публичных выступлений» — City Business School

На курсе рассказывают о компетенциях оратора, помогают определить личный стиль выступления студентов. Учат готовиться к выступлениям, работать с презентацией себя, своего продукта. Предлагают разные способы работы с аудиторией, структурирования выступления для достижения целей.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Курс представляет собой набор записанных видеороликов. Для закрепления необходимо проходить тесты, заниматься на онлайн-тренажерах. После изучения всех глав студенты выполняют итоговое тестирование и получают электронный сертификат бизнес-школы.

Цена полностью : 14 900 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 30 дней.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки,тестирование, онлайн-тренажеры.

Документ об окончании : сертификат бизнес-школы.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные компетенции оратора.

Подготовка к выступлению.

Основная часть выступления.

Достоинства:

Удобный личный кабинет.

Много практических заданий внутри уроков.

Среди преподавателей коуч с международным уровнем сертификации ACC ICF и топовые бизнес-тренеры.

Доступ к обучению сразу после оплаты.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя.

Если не успеть пройти курс в срок, придется приобрести продление доступа.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Три кита речи: дыхание, голос, дикция» — Ирина Севрюгина

Преподаватель учит увеличивать продолжительность речи, использовать литературное произношение. Дает дыхательные упражнения для постановки голоса и четкой дикции. Студенты, выполняя упражнения, учатся управлять голосом, слышать свою речь, получают базовые знания об орфоэпии.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Видеоуроки открываются после оплаты курса в личном кабинете на сайте. Первый вводный урок можно посмотреть после регистрации.

Подписавшись на Telegram-канал, можно посмотреть урок из второго блока и выполнить домашнее задание. Обратной связи от преподавателей нет.

Цена полностью : 1745 рублей.

Цена в рассрочку : долями от 436 рублей на 4 платежа.

Длительность : 30 дней.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Строение речевого аппарата.

Дыхательные упражнения.

Преимущества правильного построения голоса.

Развитие внутриглоточной артикуляции.

Артикуляционная гимнастика.

Достоинства:

Короткие интересные уроки в записи.

Делают акцент на работе с голосом и дикцией.

Удобный видеоплеер в личном кабинете.

Дают практические упражнения для закрепления навыков.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателя, только техническая поддержка.

6,88 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте info-hit.ru.

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10. «Основы эффективной коммуникации» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Преподаватели обучают техникам развития уверенной и убедительной речи. Учат разрешать конфликты, вести переговоры и работать с разными типами аудиторий. Рассказывают, как правильно взаимодействовать с коллегами, партнерами и руководством для достижения нужных результатов. Выпускники курса умеют выстраивать здоровые отношения в команде, договариваться, выходить из конфликтов без потерь, презентовать себя и свое дело.

Иллюстрация: upklyak/freepik

Обучают в личном кабинете. Есть приложение для быстрого доступа к урокам, вебинарам и дополнительным материалам, в том числе без доступа к интернету.

Программа на мобильном устройстве будет напоминать о дедлайнах. Загружать домашние задания на проверку тоже можно через телефон. Студенты общаются с одногруппниками и экспертами в общих чатах.

Цена полностью : от 21 300 рублей.

Цена в рассрочку : от 1866 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, домашние задания, обратная связь от преподавателя.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы эффективного общения.

Решение конфликтных ситуаций.

Умение договариваться и решать конфликты.

Эффективные встречи и фасилитация.

Основы переговоров.

Решение переговорных кейсов.

Достоинства:

Поддерживающая среда для студентов.

Можно учиться со смартфона.

Корпоративное обучение сотрудников.

Деньги можно вернуть в любой момент, если обучение не понравится.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru .

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