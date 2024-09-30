Где лучше зарегистрировать домен: обзор популярных регистраторов

Рассмотрели характеристики, а также преимущества и недостатки 22 компаний, которые предлагают регистрацию доменов. В основном представлены российские регистраторы, работающие на рынке не менее десяти лет.

1. Timeweb

4,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 179 рублей.

Стоимость продления : от 399 рублей.

Дополнительные акции : бесплатный перенос доменов .ru и .рф, перенос других зон бесплатно при оплате домена на год, бесплатный месяц хостинга при покупке домена, бесплатный домен в зонах .ru или .рф при оплате хостинга на один год, бесплатный сертификат SSL Lets Encrypt для каждого купленного домена.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату, иностранные банковские карты.

Другие услуги сервиса : защита персональных данных, установка SSL-сертификата на домен, перенос домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предлагает пользователям широкий функционал и удобство работы. Универсальная панель позволяет управлять доменами, хостингом, сайтами, почтой и другими услугами в удобном интерфейсе.

Компания берет на себя всю установку и настройку SSL-сертификата для домена при заказе сертификата SSL Timeweb Pro. Техподдержка ответит на любые вопросы, в том числе на вопрос, сколько стоит купить домен в определенной зоне.

Достоинства:

Поддержка доменов в 350 зонах.

Бесплатный сертификат безопасности для каждого купленного домена.

Возможен бесплатный перенос от любого другого регистратора.

Возможность выкупить нужное доменное имя у старого владельца.

Недостатки:

Не обнаружены.

2. Beget

4,6 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 179 рублей.

Стоимость продления : 390 рублей.

Дополнительные акции : бонусные домены в десяти разных зонах, бесплатный SSL-сертификат для каждого домена; использование бонусов, полученных за оплату услуг хостинга; бесплатный DNS-хостинг.

Способы оплаты : банковские карты, СБП, счет или квитанция, «ЮMoney», Robokassa.

Другие услуги сервиса : перенос доменов, выпуск и установка SSL-сертификата на домен.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Регистратор помогает сгенерировать доменное имя с помощью искусственного интеллекта прямо на сайте. Удобная панель позволяет управлять доменами, хостингом, VPS и даже серверами. Чтобы связать домен с хостингом в панели управления, нужно добавить домен в раздел Domain Name System (DNS) и указать необходимые данные, после этого домен будет направлен на хостинг, и сайт станет доступен онлайн.

Продление домена возможно по выгодным ценам или бесплатно за бонусы при оплате услуг хостинга.

Достоинства:

Бесплатный сертификат безопасности для каждого купленного домена.

Возможен перенос от любого другого регистратора.

Бесплатный DNS-хостинг.

Бонусная система за пользование услугами сервиса.

Недостатки:

Не обнаружены.

3. «Рег.ру»

4,1 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 119 рублей.

Стоимость продления : 1139 рублей.

Дополнительные акции : бонусная программа за привлечение клиентов в сервис, бесплатный SSL-сертификат.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : доменный магазин, доменный брокер; возможность сделать заявку на домен, который освободится в скором времени.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Покупка адреса сайта в России у регистратора происходит максимально быстро и комфортно. В сервисе открыт доменный магазин, где можно поискать интересные доменные имена, выставленные на продажу. Есть возможность заказать услугу «Доменный брокер», который проведет переговоры и организует безопасную сделку с текущим владельцем домена.

Регистратор допускает неограниченное количество почтовых ящиков на корпоративной почте.

Достоинства:

Регистрация доменов более чем в 740 зонах.

Бесплатный SSL, если домен обслуживается в «Рег.ру».

Бесплатные DNS-серверы.

Возможность покупать и продавать домены в магазине.

Недостатки:

Не обнаружены.

4. SmartApe

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 195 рублей.

Стоимость продления : 195 рублей.

Дополнительные акции : домен в зонах .ru или .рф бесплатно при оплате услуг хостинга от года, бонусная программа за привлечение клиентов в сервис.

Способы оплаты : банковские карты, электронные кошельки, СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Арендовать домен в интернете через регистратора можно в популярных зонах: .ru, .рф, .рус, .com, .net. Также возможно зарегистрироваться в малораспространенных доменных зонах.

Перед регистрацией можно проверить, свободен ли выбранный домен, и подать заявку. В среднем, для регистрации домена в зонах .ru, .рф, .su требуется от 6 до 12 часов, в зоне .com и других западных — до 3–6 часов.

Достоинства:

Полная защита от атак и улучшенная система шифрования данных.

Большой выбор способов оплаты.

Возможность получить бесплатный домен.

Бонусная программа для пользователей.

Недостатки:

Медленная работа техподдержки.

5. «Евробайт»

4,3 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 179 рублей.

Стоимость продления : 399 рублей.

Дополнительные акции : бесплатные домены в зоне .eurodir.ru в услугах виртуального, CMS- и VIP-хостинга.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», WebMoney, СБП, квитанция в банк, счет на оплату, иностранные банковские карты.

Другие услуги сервиса : SSL-сертификаты.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Регистратор предоставляет для выбора десять зон доменов. При оформлении аренды домена для сайта цена зависит от выбранной зоны — от 179 рублей в зоне .ru до 2208 рублей за зону .biz. Цены на международные домены меняются ежедневно из-за колебаний валют.

Компания проводила исследование лояльности клиентов, результат которого показал, что около 90% клиентов удовлетворены их услугами.

Достоинства:

Возможность получить бесплатный домен.

Сотрудники компании имеют опыт работы в таких организациях, как «Макхост», ihc.ru, Fastvps, Vdsina.ru, Masterhost и Parallels

Среднее время ответа техподдержки — 10 минут.

Недостатки:

Скромный выбор доменных зон.

6. FirstVDS

4,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 400 рублей.

Стоимость продления : 400 рублей.

Дополнительные акции : стоимость домена при продлении равна актуальной стоимости регистрации.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, перенос домена, защита персональных данных от кражи, автопродление домена, SSL-сертификаты.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

По одной и той же цене у регистратора можно выкупить домен для сайта в РФ и продлить его на следующий год. В едином личном кабинете сервиса можно настроить автопродление домена, подключить функцию Privacy Protection, заказать SSL-сертификат или свидетельство на домен.

Ручное продление становится доступно за 60 дней до окончания срока владения доменом, что гарантирует сохранность доменного имени за пользователем.

Достоинства:

Удобное управление всеми услугами в личном кабинете.

Среднее время ответа техподдержки — 15 минут.

Не повышают стоимость домена при продлении.

Недостатки:

Не обнаружены.

7. Appletec

3,8 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzovik.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 290 рублей.

Стоимость продления : по запросу.

Дополнительные акции : если клиент не нашел необходимую зону для регистрации домена, регистратор подберет лучшую зону и сделает скидку.

Способы оплаты : эквайринг для оплаты по QR-коду банковской картой, переводом на расчет счет для юридических лиц.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, SSL-сертификаты.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Площадкой регистратора выступает один из крупнейших дата-центров России ММТС-9 («Ростелеком»), в котором размещается собственное телекоммуникационное оборудование. В сервисе можно зарегистрировать домен в зоне .ru, а также еще в 44 зонах.

Сети регистратора находятся под защитой от DDoS-атак, которую предоставляет партнер сервиса StormWall — одна из лучших компаний в сфере сетевой безопасности.

Достоинства:

Время ответа техподдержки — 1–2 минуты.

Полная защита от атак и улучшенная система шифрования данных.

Персональные скидки.

Недостатки:

Не обнаружены.

8. Allincehost

4,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте niksolovov.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 160 рублей.

Стоимость продления : 240 рублей.

Дополнительные акции : при покупке хостинга на определенный срок домен зарегистрируют бесплатно.

Способы оплаты : банковские карты, СБП, счет или квитанция, «ЮMoney», WebMoney, Robokassa, терминалы.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, перенос домена, защита персональных данных, конструктор сайтов.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Название сайта у регистратора «Альянс Хостинг» можно приобрести недорого и быстро. Сервис предлагает простую парковку домена, бесплатную защиту персональных данных для .ru и .рф и моментальную регистрацию.

В случае переноса домена от другого регистратора операцию нужно начать заранее, минимум за 14 дней до окончания регистрации. Время переноса домена между регистраторами составляет пять дней.

Достоинства:

Бесплатный сертификат безопасности.

Время ответа техподдержки от пяти минут.

Бесплатный конструктор сайтов.

Возможность получить бесплатный домен.

Недостатки:

Платная защита персональных данных для всех доменных зон, кроме .ru и .рф.

9. Rusonyx

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 590 рублей.

Стоимость продления : по запросу.

Дополнительные акции : бесплатный перенос сайта от другого хостинг-провайдера.

Способы оплаты : банковские карты, СБП, счет или квитанция.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, SSL-сертификаты, перенос домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Регистратор обещает высокое качество услуг благодаря надежным отказоустойчивым серверам производства компании DELL и качественному сетевому оборудованию Cisco System. Высокий аптайм 99,98% достигается за счет двух надежных дата-центров и группы высококлассных инженеров.

Профессиональная поддержка и индивидуальный подход помогут заказать домен для сервера в короткие сроки.

Достоинства:

Выгодная партнерская программа.

Высокий уровень защиты от угроз — по умолчанию все серверы защищены от DDoS-атак третьего уровня, который может быть расширен до седьмого уровня.

Грамотная техподдержка поможет обнаружить и локализовать проблему повышенной нагрузки на сервер.

Недостатки:

Не обнаружены.

10. HUBHOST

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте hostings.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 890 рублей.

Стоимость продления : по запросу.

Дополнительные акции : при покупке хостинга на определенный срок домен в зоне .ru зарегистрируют бесплатно.

Способы оплаты : банковские карты, СБП, счет или квитанция, «ЮMoney».

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, SSL-сертификаты.

Поддержка: с 09:00 до 24:00 по Москве.

Иллюстрация: freepik/freepik

C помощью сервиса можно осуществить поиск, подбор и регистрацию свободного доменного имени. Проверка домена на занятость производится в наиболее популярных доменных зонах, таких как .ru, .рф, .su, net, .com и других.

При оплате любого из трех тарифов хостинга покупать доменную зону не придется — домен дадут в подарок.

Достоинства:

Возможность получить бесплатный домен.

Два уровня защиты от DDoS-атаки.

Мощные серверы и регулярное обновление программного обеспечения.

Недостатки:

В праздники и выходные ответ от техподдержки может быть продолжительнее в сравнении с рабочими днями.

11. Adminvps

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 179 рублей.

Стоимость продления : по запросу.

Дополнительные акции : при покупке хостинга на определенный срок продление домена .ru и .рф — бесплатно.

Способы оплаты : более 40 систем оплат.

Другие услуги сервиса : перенос домена, SSL-сертификаты, бесплатный DNS-хостинг, конструктор сайтов.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Популярный сервис регистрации доменов, на нем размещено примерно 13 070 доменов в зоне .ru. На сайте компании предлагается удобное для поиска разделение доменных зон на категории, например, бизнес, география, образование. Мгновенная активация сервера происходит менее чем за одну минуту после оплаты.

Клиентами регистратора являются такие компании, как Bestmebelshop, Xiaomi f.a.q. и Михаил Лабковский.

Достоинства:

Более 760 доменных зон.

Бесплатный SSL-сертификат — выпуск, установка и обновление.

Время реакции технической поддержки — до 15 минут.

Недостатки:

Не обнаружены.

12. «Спринтхост»

4,2 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 149 рублей.

Стоимость продления : 288 рублей.

Дополнительные акции : чем больше доменов, тем выгоднее цена на продление; при регистрации домена два месяца хостинга дают в подарок, при оплате хостинга в первые пять часов после регистрации домен .ru или .рф в подарок, два домена в зонах .ru или .рф за 199 рублей.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату, иностранные банковские карты.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, перенос домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Компания имеет сильную, отказоустойчивую DNS. Сохранность данных и бесперебойную работу обеспечивают серверы в разных городах. В помощь клиентам предлагается мощная техподдержка и Telegram-бот для отслеживания информации по аккаунту.

Сервис предлагает бесплатный перенос домена при переносе сайта с другого хостинга.

Достоинства:

Аптайм серверов 99,9998%.

Большой выбор акционных предложений.

Интуитивно понятный интерфейс личного кабинета.

Большой выбор доменных зон.

Недостатки:

Не обнаружены.

13. Spaceweb

4,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 175 рублей.

Стоимость продления : 285 рублей.

Дополнительные акции : домен в подарок, пакеты доменов, домены со скидкой 93%.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : перенос домена, подбор освобожденного домена в зонах .ru, .su и .рф; автопродление домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Все инструменты для работы с доменом предоставляются бесплатно: сокрытие данных, автопродление, управление DNS и другие. Пользователю предлагают несколько различных акций на выбор, например, регистрация по два домена с дополнительной скидкой.

Как и многие регистраторы доменных имен в России, сервис предлагает услугу переноса домена от другого регистратора.

Достоинства:

Регистрация доменов в 326 зонах.

Система доменных бонусов.

Бесплатная поддержка DNS.

Большой выбор акционных предложений.

Недостатки:

Не обнаружены.

14. FirstByte

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 340 рублей.

Стоимость продления : 340 рублей.

Дополнительные акции : DNS-хостинг в подарок к любой услуге.

Способы оплаты : банковские карты, интернет-банкинг, электронные кошельки, Robokassa, терминалы.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, перенос домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Регистратор сотрудничает с ведущими поставщиками оборудования и программного обеспечения: Intel, Dell, Microsoft, APS и другими. Благодаря этому услуги предоставляются на самом высоком уровне, а все операции проводятся максимально эффективно.

Сервис поддерживает регистрацию SSL-сертификатов для домена .ru, .рф и предоставляет эффективную защиту от DDoS-атак.

Достоинства:

Бесплатный DNS-хостинг.

Защита от DDoS-атак во всех тарифах.

Удобная панель управления услугами ISPmanager.

Недостатки:

Время ответа техподдержки по регламенту может составлять 24 часа.

15. Coopertino

4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте 2gis.ru.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 170 рублей.

Стоимость продления : 265 рублей.

Дополнительные акции : бесплатный DNS-хостинг.

Способы оплаты : банковские карты, СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : защита персональных данных, перенос домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис размещается в одном из лучших дата-центров Москвы: официально сертифицированный Tier III дата-центр DataLine Nord4. Компания регистрирует домены .ru и .рф через регистраторов R101, которые входят в группу RU-CENTER и REG-RU.

Регистратор предлагает цены, близкие к себестоимости и выгодные условия на продление доменов.

Достоинства:

Бесплатный DNS-хостинг/

Более 20 000 клиентов, среди которых РЖД и «Внуково».

Ведение деятельности в соответствии с ФЗ 152-ФЗ «О персональных данных».

Недостатки:

Не обнаружены.

16. NetAngels

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 200 рублей.

Стоимость продления : 200 рублей.

Дополнительные акции : скидки на продление доменов при переносе.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату, QR-код.

Другие услуги сервиса : SSL-сертификаты, перенос домена, проверка вакантности доменного имени.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предлагает регистрацию домена онлайн в 725 зонах — международных, национальных, тематических. Есть возможность выбрать как стандартный, так и домен премиум-сегмента.

Серверы регистратора размещены в трех современных дата-центрах уровня Tier III в Екатеринбурге: например, «Ростелеком» и «Филанко», — связанных между собой в оптическое кольцо, что обеспечивает отказоустойчивость инфраструктуры.

Достоинства:

Регистрация доменов в 725 зонах.

Надежная система дата-центров.

Защита от DDoS-атак.

Удобный личный кабинет собственной разработки.

Недостатки:

Не обнаружены.

17. SkyHost

3,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте tophosts.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 299 рублей.

Стоимость продления : 299 рублей.

Дополнительные акции : бесплатные домены в зонах .ru и .рф при покупке хостинга на год.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», WebMoney, СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : перенос сайта с другого хостинга, перенос домена, проверка вакантности доменного имени.

Поддержка: график работы не указан.

Иллюстрация: freepik/freepik

Оборудование сервиса располагается в дата-центрах с уровнем безопасности Tier III: «Москва II» и «Яр Транзит Телеком». В ближайшее время компания планирует размещение своих мощностей в Европе.

Для защиты от всех типов атак предлагаются четыре тарифа на выбор. Самый продвинутый защищает десять доменов и доступен для юридических лиц.

Достоинства:

Стоимость продления домена равна стоимости регистрации.

Скидка 5% на первую оплату новой услуги.

Бесплатный перенос сайта и бонус 25%.

Бесплатная защита контактных данных.

Недостатки:

Низкая скорость ответов от техподдержки.

18. ISPserver

4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 500 рублей.

Стоимость продления : 500 рублей.

Дополнительные акции : бесплатный перенос сайта.

Способы оплаты : банковский перевод, банковские карты, автоматический платеж, автоматическое выставление счетов, «ЮMoney», обещанный платеж.

Другие услуги сервиса : перенос сайта с другого хостинга, перенос домена, проверка вакантности доменного имени, защита персональной информации.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

У компании можно арендовать серверы, получить услуги регистрации доменов, купить SSL-сертификаты и сопутствующие услуги: защиту от DDoS, резервное копирование и мониторинг работоспособности сайта.

Сотрудники службы поддержки на 70% вопросов отвечают в течение 15 минут. Техническая поддержка работает круглосуточно и разговаривает на русском и английском языках.

Компания работает с банковскими структурами, образовательными учреждениями, промышленными предприятиями.

Достоинства:

Стоимость продления домена равна стоимости регистрации.

Все технические консультации входят в стоимость аренды сервера.

Высокая скорость ответов от техподдержки.

Недостатки:

Не обнаружены.

19. HandyHost

4,7 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 179 рублей.

Стоимость продления : 289 рублей.

Дополнительные акции : домен в подарок, бесплатный перенос сайта, бесплатный SSL-сертификат.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», Volet, СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, постоянная защита от DDoS-атак, перенос домена, свидетельство о регистрации домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис делает все возможное, чтобы обеспечить максимальный аптайм и сохранность информации клиентов в интернете. Используемые технологии (KVM, CloudLinux), системы мониторинга, собственные технические решения, а также надежный дата-центр гарантируют безопасность регистрации доменов в России и стабильность доступа.

Достоинства:

Выгодная партнерская программа.

Тестовый домен в зоне .test-handyhost.ru предоставляется бесплатно при заказе хостинга.

Удобное разделение доменов на категории.

Бесплатный сертификат безопасности для каждого купленного домена.

Недостатки:

Не обнаружены.

20. Hoster

4,4 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте yandex.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 190 рублей.

Стоимость продления : 890 рублей.

Дополнительные акции : бесплатный перенос сайта, домен в подарок при покупке хостинга, любое количество доменных имен в зоне .ru по 82 рубля.

Способы оплаты : безналичный платеж, банковские карты, «ЮKassa», Payeer, «ЮMoney», Alfa-Click, мобильные операторы, СБП.

Другие услуги сервиса : проверка вакантности доменного имени, помощь в подборе имени, управление DNS, сертификат домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Регистратор предлагает помощь в подборе домена по слову в более чем 300 доменных зонах. Дополнительно можно приобрести защиту от угона и сертификат администратора домена.

Сервис направляет уведомления о необходимости продлить домен за 60 дней до срока окончания регистрации.

Достоинства:

Более 300 зон регистрации.

Бесплатное управление DNS.

Возможность зарегистрировать домен .ру по акционной цене.

Недостатки:

Акция «Домены .ru по 82 рубля» доступна только для новых клиентов.

21. NiceServer

5,0 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте hostings.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 269 рублей.

Стоимость продления : 269 рублей.

Дополнительные акции : при покупке, продлении от пяти доменных имен в зонах .ru и .рф — скидка до 30% на регистрацию и продление действующих и новых доменов; бесплатный перенос сайта.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», СБП, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : SSL-сертификаты.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Компания предлагает услуги по аренде серверов, продажу доменных имен, SSL-сертификатов и услуги администрирования. При необходимости обсуждаются индивидуальные условия для клиентов, предоставляются скидки.

Количество зон регистрации доменов постепенно расширяется. Новые зарегистрированные домены могут стать доступными в среднем от 15 минут до 6 часов, в редких случаях до 24 часов.

Достоинства:

Индивидуальный подход к клиентам.

Сильная техническая поддержка.

Регулярные акционные предложения.

Недостатки:

Скромное количество зон регистрации.

22. Inoventica Services

3,5 — рейтинг сервиса на основе отзывов на сайте otzyvmarketing.

Стоимость регистрации домена в зоне .ru : 199 рублей.

Стоимость продления : 365 рублей.

Дополнительные акции : бесплатный перенос домена.

Способы оплаты : банковские карты, «ЮMoney», терминалы, квитанция в банк, счет на оплату.

Другие услуги сервиса : автопродление домена.

Поддержка: круглосуточная, без выходных.

Иллюстрация: freepik/freepik

Регистратор обещает быструю регистрацию домена и хостинга, простую систему управления и минимальный ping. Партнеры компании — российские разработчики софта: «РЕД Софт», Astra Linux, ISPmanager, IVA Technologies и другие.

Сервис обеспечивает информационную безопасность и соблюдение режима конфиденциальности, а также предоставляет защиту от DDoS-атак.

Достоинства:

Защита от DDoS-атак.

Перенос уже существующего ресурса за 24 часа.

Своевременное уведомление о продлении регистрации (email, SMS).

Недостатки: