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15 курсов по Tilda: обучение созданию сайтов и лендингов на Тильде

С помощью сервиса Tilda можно создавать сайты для бизнеса, собирать портфолио, обрабатывать лиды и оформлять контент. Начинающие специалисты могут зарабатывать на создании сайтов от 5000 рублей за заказ. При этом уметь программировать не нужно.

В подборке собрали онлайн-курсы, на которых с нуля обучают новой профессии и помогают освоить необходимые программы для работы дизайнером сайтов. На бесплатных курсах можно самостоятельно разобраться с сервисом, научиться работать с анимацией и «нулевыми» блоками. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы посозданию сайтов на Tilda от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по созданию сайтов на Tilda 

  1. «Создание сайтов на Tilda» от Productstar: актуальный на 2024 год курс с практическими заданиями на основе реальных бизнес-задач.

  2. «Дизайнер сайтов на Tilda» от Skillbox: курс с возможностью отработать два реальных брифа от заказчика (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  3. «Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» от Pentaschool: мультиформатный курс, обучение на котором проходит в виде видеолекций, вебинаров, мастерских и разборов бизнес-задач.

  4. «Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda”» от «Международной школы профессий»: курс с возможностью освоить три профессии: веб-дизайнер, UX-дизайнер и дизайнер на Tilda.

  5. «Создание Landing Page в Tilda» от Interra: мини-курс, на котором преподаватель с семилетним опытом обучит основам сайтостроения.

  6. «Профессия “Веб-дизайнер”» от Contented: курс с тремя тарифами обучения на выбор и помощью с трудоустройством на каждом из них.

  7. «Профессия “Веб-дизайнер”» от MDA: курс со стажировкой у партнеров, которая длится четыре недели после обучения.

  8. «Веб-дизайнер» от «Яндекс Практикума»: курс с реальными проектами и поддержкой наставников из «Яндекса». 

  9. «Создаем страницу на Tilda и настраиваем веб-аналитику» от Skillbox: двухчасовой вебинар, на котором можно самостоятельно создать первый сайт.

  10. «Tilda: как создать впечатляющий сайт без программирования» от Bang Bang Education: бесплатный курс, на котором учат работать с «нулевым» блоком и создавать анимацию.

Обучение на онлайн-курсах проходит в различных форматах: видеолекции, участие в «живых» вебинарах, выполнение тестов и практических заданий. Почти каждый курс позволяет создать портфолио с нуля и получить сертификат о завершении обучения.

1. «Создание сайтов на Tilda» — Productstar

На курсе учат создавать сайты в конструкторе Tilda без знаний программирования. Студенты будут работать со стандартными блоками и создавать дизайн с нуля, настраивать анимацию и адаптировать страницы под форматы для смартфона и компьютера. А также научатся собирать заявки с заполненных форм, подключать CRM, платежные системы и email-рассылки.

Обучение состоит из просмотра видеолекций, выполнения практических работ и защиты дипломного проекта — готового сайта. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 39 600 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1833 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Создание собственной страницы.

  • Работа с модификациями.

  • Базовые интеграции в Tilda.

  • Персонализация личного кабинета.

  • Доработка дизайна и подключение базы данных.

Достоинства: 

  • Практические задания основаны на реальных задачах.

  • Итоговый проект можно добавить в портфолио.

  • Перед покупкой курса можно проконсультироваться с карьерным специалистом.

  • Программа курса обновлена в 2024 году.

Недостатки: 

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Дизайнер сайтов на Tilda» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На курсе обучают созданию сайтов под задачи бизнеса. Студенты будут разрабатывать дизайн, собирать сайты из блоков и оформлять контент, создавать формы и получать данные из них в «Google Таблицах» и Telegram. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели объяснят, как читать данные встроенной аналитики, использовать «Яндекс.Метрику» и Google Analytics. В ходе обучения студенты выполнят четыре проекта: сайт-визитку, сайт-портфолио, многостраничный сайт и интернет-магазин, которые можно добавить в портфолио.

  • Цена полностью: от 37 944 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3162 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Знакомство с Tilda: создание первого сайта.

  • Как дизайн влияет на пользователей.

  • Создание первой страницы многостраничного сайта на основе стандартных блоков.

  • Настройка CRM-системы и подготовка к рассылкам. Сбор данных пользователей.

  • Работа с клиентами.

Достоинства: 

  • Можно добавить в портфолио четыре проекта.

  • Подписка на сервис Tilda на три месяца.

  • Доступ к курсу предоставляется навсегда.

  • Студенты отработают два брифа от заказчиков.

  • Год английского языка бесплатно.

Недостатки: 

  • Курс обновлен в 2022 году — данные могут быть устаревшими.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» — Pentaschool

Преподаватели курса расскажут, как разрабатывать структуру основных смысловых блоков, работать с модульными сетками и настраивать платежные системы, мессенджеры, формы приема данных. Студенты выполнят около восьми практических работ, включая создание многостраничного сайта и интернет-магазина, настройку приема данных в Tilda CRM и «Google Таблицах». 

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время обучения доступны консультации с преподавателями и общение с участниками программы в закрытых чатах. Студенты получают обратную связь по выполненным заданиям от кураторов.

  • Цена полностью: от 16 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4125 рублей в месяц на 4 месяца.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Начало работы в Tilda.

  • Создание лендинга и многостраничного сайта на Tilda.

  • Интернет-магазин и сайт курса на Тильда.

Достоинства: 

  • Восемь проектов в портфолио.

  • Обучение в разных форматах — видеоуроки, вебинары, разборы бизнес-задач, мастерские.

  • Обратная связь по практическим заданиям от преподавателей и кураторов.

Недостатки: 

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda”» — «Международная школа профессий»

На курсе можно освоить сразу три направления: веб-дизайн, UX-дизайн и разработка сайтов на Tilda. Преподаватели расскажут, как создавать интерактивные прототипы, составлять путь пользователя на сайте и создавать лендинги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся работать с сервисами Figma, «Яндекс.Метрика» и Tilda. Также освоят навыки управления ZeroBlock, векторными изображениями и пользовательским опытом. На практике участники выполнят три проекта: интерактивный прототип, тексты для пользователей и сайт на Tilda.

  • Цена полностью: от 31 300 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: 15 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Работа с визуальными элементами.

  • Разработка структуры проекта.

  • Тестирование прототипа.

  • Создание продающего лендинга.

  • Оптимизация контента на сайте.

Достоинства: 

  • Можно обучиться трем профессиям.

  • Студенты выполнят три проекта для портфолио.

  • Вопросы по программе можно задать напрямую преподавателям во время вебинаров.

  • Можно получить налоговый вычет за обучение.

Недостатки: 

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «Создание Landing Page в Tilda» — Interra

На курсе научат создавать работающие веб-страницы и добавлять базовые интеграции, чтобы расширять функции сайтов. Преподаватель с более чем семилетним опытом в графическом и веб-дизайне расскажет о способах создания сайтов, разработке прототипов и подключении веб-аналитики.

Студенты также изучат особенности создания страниц благодарности и страниц с политикой конфиденциальности компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 2790 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 9 уроков.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Способы создания сайтов на Tilda.

  • Работа с формами заявок.

  • Настройки сайта.

  • Интеграции с сервисами (аналитика, платежи, CRM).

  • Создание системных страниц.

Достоинства: 

  • Курс ведет преподаватель с опытом в сфере графического и веб-дизайна более семи лет.

  • Сертификат о прохождении курса можно добавить в портфолио.

  • Можно вернуть деньги за курс, если в течение двух дней студент решит отказаться.

Недостатки: 

  • Доступ к курсу предоставляется на один месяц.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Contented

Студентам расскажут об основах веб-дизайна — от сочетания цветов до работы с типографикой. Они научатся анализировать рынок и целевую аудиторию, создавать интерактивные прототипы и анимированные интерфейсы, разрабатывать промо-сайты и работать с 3D-графикой. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники освоят программы Figma, Tilda, Blender и After Effects. А также выполнят шесть практических работ для портфолио. Например, создадут страницы сайта и анимированный прототип сайта по брифу от заказчика.

  • Цена полностью: от 113 832 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3162 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: карьерная консультация, ревью резюме, доступ в карьерный клуб и сообщество с вакансиями, рассылка резюме по партнерам.

Программа:

  • Figma.

  • Погружение в UX.

  • 3D-графика в Blender.

  • Проектирование дизайна сайтов.

  • Сайт на Tilda.

Достоинства: 

  • Три тарифа обучения на выбор: «Базовый», «Оптимальный» и VIP.

  • Помощь с трудоустройством на всех тарифах обучения.

  • Студенты освоят четыре программы для дизайнеров.

  • Есть помощь с выходом на зарубежный рынок.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Профессия “Веб-дизайнер”» — MDA

Студенты курса освоят пять программ, необходимых для работы веб-дизайнером: Figma, Photoshop, Principle, Protopie и After Effects. Они научатся анализировать и проектировать интерфейсы, создавать анимации, работать с модульной сеткой и шрифтовыми парами, а также верстать сайты в конструкторе Tilda.

В рамках практики студенты создадут сайт-портфолио и адаптивные версии страниц. Выпускники могут пройти четырехнедельную стажировку в Moscow Digital Academy.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 82 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4600 рублей в месяц на 18 месяцев. 

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, стажировка.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: разбор портфолио, чат с вакансиями, рекомендации компаниям-партнерам, советы поиску работы.

Программа: 

  • Освоение программы Figma. Практика.

  • UX и аналитика.

  • Личный бренд.

  • Tilda.

  • UX-копирайтинг.

Достоинства

  • Есть стажировка после обучения.

  • Две программы обучения на выбор: «Веб-дизайнер» и «Fullstack-дизайнер». 

  • Помощь с трудоустройством на всех программах обучения.

Недостатки: 

  • Лекции курса записаны заранее — информация может быть неактуальной на момент просмотра.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «Веб-дизайнер» — «Яндекс Практикум»

Студенты курса научатся работать с Figma, Adobe Photoshop, Tilda, HTML, CSS, типографикой и композицией. Выпускники будут уметь анализировать аудиторию и разрабатывать макеты, создавать или подбирать для сайтов иконки и анимацию, проектировать взаимодействие пользователей с интерфейсом и адаптировать дизайн под разные гаджеты.

После каждой лекции студенты выполнят практические задания. Например, оформят лонгрид и с нуля соберут сайт на Tilda.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 129 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 9 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом.

  • Помощь с трудоустройством: поддержка HR-экспертов, помощь с оформлением резюме и портфолио.

Программа:

  • Аудитория и визуальная коммуникация.

  • Основы типографики и работа с текстом.

  • Введение в UX.

  • Введение в Tilda.

  • Адаптивный дизайн.

Достоинства: 

  • Можно начать обучение бесплатно.

  • Есть помощь с трудоустройством.

  • Можно получить налоговый вычет и вернуть деньги за остаток обучения.

Недостатки:  

  • Курс начинает по расписанию.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Создание лендингов в конструкторе Тильда» — «Специалист»

На курсе научат разрабатывать посадочные страницы, увеличивать конверсию существующих лендингов, настраивать прием заявок, работать со встроенной CRM. Также преподаватели расскажут, как правильно составлять технические задания на разработку лендинга и контролировать результат. В ходе обучения студенты разберут типовые ошибки, влияющие на конверсию.

В качестве бонуса выпускники получат видеокурс по работе с «нулевым блоком» в Tilda.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 19 490 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: от 4 дней.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат международного образца или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Принципы создания посадочных страниц.

  • Начало работы в конструкторе.

  • Анатомия посадочной страницы. Основные блоки.

  • Как правильно составить ТЗ на разработку лендинга.

  • Zero Block Tilda (бонусный видеоматериал).

Достоинства: 

  • Курс можно пройти онлайн и офлайн.

  • Время обучения можно выбрать: утреннее, дневное или вечернее.

  • Школа выдает сертификат международного образца.

Недостатки: 

  • Набор на курс проходит по расписанию.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «Tilda-капкан: как создавать своими руками сайты, которые продают» — EDSTON 

Курс для предпринимателей, маркетологов и дизайнеров, на котором учат создавать информационные сайты и посадочные страницы. Студентов научат проектировать порталы так, чтобы удерживать внимание пользователей в каждой точке лендинга.

У автора курса более восьми лет опыта выстраивания онлайн-продаж с оборотами в десятки миллионов рублей ежемесячно. Среди его клиентов — Bentley, Ferrari, Maserati и Novikov Group.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от $39,90 ~ от 3516 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 12 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Структура лендинга.

  • Работа с текстом для лендинга.

  • Разбор блоков конструктора Tilda.

  • Что такое сетка в веб-дизайне и зачем ее использовать.

  • Создаем сайт на конструкторе Tilda.

Достоинства: 

  • Доступ к курсу открывается сразу после оплаты.

  • Доступ к урокам остается навсегда.

  • Можно вернуть деньги, если курс не подошел.

Недостатки: 

  • Курс обновлен в 2021 году — информация может быть устаревшей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Бесплатные курсы по созданию сайтов в Tilda 

В разделе собраны бесплатные курсы по работе с сервисом Tilda, которые длятся не более пяти дней. Эти программы подходят для начинающих, кто только знакомится с профессией и раздумывает, стоит ли инвестировать в более длительное обучение и углубляться в специальность. 

1. «Создаем страницу на Tilda и настраиваем веб-аналитику» — Skillbox

На вебинаре расскажут, как с нуля создать сайт для разных тематик бизнеса. Слушатели смогут самостоятельно создать шаблонную посадочную страницу с помощью Tilda. Также преподаватель на практических примерах поможет разобраться с веб-аналитикой.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 часа.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Tilda: как создать впечатляющий сайт без программирования» — Bang Bang Education

На курсе расскажут, как зарегистрироваться на платформе, публиковать сайт и настраивать страницы. Студенты научатся работать с «нулевым» блоком, создавать адаптивный дизайн и позиционировать элементы. Программа также включает работу с анимацией в стандартных блоках и настройку мобильной анимации.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 тематических блока.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Соберите свой первый лендинг за 5 дней» — Contented

Студенты курса познакомятся с основами  работы в Tilda и смогут собрать первый лендинг, который можно добавить в портфолио. Лекторы покажут, как работать с инструментами Zero Block: артбордами, текстом, изображениями, фигурами, кнопками, и создавать первый, второй и третий блок для лендинга. ТВ конце курса студенты пройдут тест на проверку знаний. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 дней.

  • Формат: видеолекции, самостоятельные практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «No-code разработчик» — Code Breakers

Слушатели вебинара узнают, как стать No-code специалистом, освоить профессию за два месяца и зарабатывать от 200 тысяч рублей за проект. В программе вебинара такие темы, как преимущества No-code платформ, создание сайтов, веб- и мобильных приложений, чат-ботов и автоматизаций. Рассматриваются реальные кейсы успеха и способы заработка на No-code. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 часа.

  • Формат: вебинар в записи.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Отрисуем крутую работу и покажем фишки в дизайне и анимации» — Yudaev School

На вебинаре слушатели освоят базовые навыки работы в Figma и узнают, где начинающему дизайнеру найти клиентов. При регистрации участники получают материалы «ТОП-10 полезных сервисов для веб-дизайнера», «ТОП-10 иностранных бирж, где можно найти заказы от 400$» и пять уроков для отрисовки работ в портфолио.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 день.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Курсы для статьи отбирались по нескольким критериям. Например, есть ли обратная связь от преподавателей и практические задания. Также учитывали и другие важные факторы: 

  • Порог входа на курс. Собрали курсы, на которых можно с нуля освоить новую профессию без знаний основ дизайна, программирования или написания кода.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы, ккоторые можно оплатить как единым платежом со скидкой, так и в рассрочку на несколько месяцев.

  • Бесплатный ознакомительный контент. В подборке представлены курсы с пробными периодами, чтобы студенты могли оценить, подходит ли им программа.

  • Формат обучения и обратной связи. Собрали курсы, на которых можно напрямую задавать вопросы специалистам, получать подробную обратную связь по заданиям и общаться с однокурсниками.

  • Реальный результат обучения на курсе. Проследили, чтобы на курсах из подборки можно было получить необходимые навыки, пополнить портфолио и освоить несколько программ.

  • Документ об окончании. Собрали курсы, на которых выпускникам выдают сертификаты или дипломы об окончании. Их можно добавить в портфолио и предоставить будущему работодателю.

  • Помощь в трудоустройстве. Подобрали курсы, на которых помогают с оформлением резюме и портфолио, а также предоставляют доступ к чату с вакансиями.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы учеников, чтобы учесть все плюсы и минусы обучения. 

  • Решение проблемных ситуаций. Подобрали курсы, за обучение на которых можно получить налоговый вычет. Также есть возможность приостановить обучение или вернуть деньги, если программа не понравилась.

Какой курс по созданию сайтов в Tilda выбрать

Курсы по созданию сайтов в Tilda нужны как опытным предпринимателям, дизайнерам и маркетологам, так и тем, кто только осваивает новую профессию. На них можно с нуля научиться создавать сайты для бизнеса без знаний программирования. Кроме работы с Tilda, веб-дизайнеру могут пригодиться навыки работы в Figma или Adobe Effects. Этому можно обучиться на следующих курсах: 

  1. «Создание сайтов на Tilda» от Productstar: актуальный на 2024 год курс с практическими заданиями на основе реальных бизнес-задач.

  2. «Дизайнер сайтов на Tilda» от Skillbox: курс с возможностью отработать два реальных брифа от заказчика (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  3. «Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» от Pentaschool: мультиформатный курс, обучение на котором проходит в виде видеолекций, вебинаров, мастерских и разборов бизнес-задач.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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