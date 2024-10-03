15 курсов по Tilda: обучение созданию сайтов и лендингов на Тильде

Обучение на онлайн-курсах проходит в различных форматах: видеолекции, участие в «живых» вебинарах, выполнение тестов и практических заданий. Почти каждый курс позволяет создать портфолио с нуля и получить сертификат о завершении обучения.

1. «Создание сайтов на Tilda» — Productstar

На курсе учат создавать сайты в конструкторе Tilda без знаний программирования. Студенты будут работать со стандартными блоками и создавать дизайн с нуля, настраивать анимацию и адаптировать страницы под форматы для смартфона и компьютера. А также научатся собирать заявки с заполненных форм, подключать CRM, платежные системы и email-рассылки.

Обучение состоит из просмотра видеолекций, выполнения практических работ и защиты дипломного проекта — готового сайта.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 39 600 рублей.

Цена в рассрочку : от 1833 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Создание собственной страницы.

Работа с модификациями.

Базовые интеграции в Tilda.

Персонализация личного кабинета.

Доработка дизайна и подключение базы данных.

Достоинства:

Практические задания основаны на реальных задачах.

Итоговый проект можно добавить в портфолио.

Перед покупкой курса можно проконсультироваться с карьерным специалистом.

Программа курса обновлена в 2024 году.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Дизайнер сайтов на Tilda» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На курсе обучают созданию сайтов под задачи бизнеса. Студенты будут разрабатывать дизайн, собирать сайты из блоков и оформлять контент, создавать формы и получать данные из них в «Google Таблицах» и Telegram.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели объяснят, как читать данные встроенной аналитики, использовать «Яндекс.Метрику» и Google Analytics. В ходе обучения студенты выполнят четыре проекта: сайт-визитку, сайт-портфолио, многостраничный сайт и интернет-магазин, которые можно добавить в портфолио.

Цена полностью: от 37 944 рублей.

Цена в рассрочку: от 3162 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с Tilda: создание первого сайта.

Как дизайн влияет на пользователей.

Создание первой страницы многостраничного сайта на основе стандартных блоков.

Настройка CRM-системы и подготовка к рассылкам. Сбор данных пользователей.

Работа с клиентами.

Достоинства:

Можно добавить в портфолио четыре проекта.

Подписка на сервис Tilda на три месяца.

Доступ к курсу предоставляется навсегда.

Студенты отработают два брифа от заказчиков.

Год английского языка бесплатно.

Недостатки:

Курс обновлен в 2022 году — данные могут быть устаревшими.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» — Pentaschool

Преподаватели курса расскажут, как разрабатывать структуру основных смысловых блоков, работать с модульными сетками и настраивать платежные системы, мессенджеры, формы приема данных. Студенты выполнят около восьми практических работ, включая создание многостраничного сайта и интернет-магазина, настройку приема данных в Tilda CRM и «Google Таблицах».

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время обучения доступны консультации с преподавателями и общение с участниками программы в закрытых чатах. Студенты получают обратную связь по выполненным заданиям от кураторов.

Цена полностью: от 16 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4125 рублей в месяц на 4 месяца.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Начало работы в Tilda.

Создание лендинга и многостраничного сайта на Tilda.

Интернет-магазин и сайт курса на Тильда.

Достоинства:

Восемь проектов в портфолио.

Обучение в разных форматах — видеоуроки, вебинары, разборы бизнес-задач, мастерские.

Обратная связь по практическим заданиям от преподавателей и кураторов.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda”» — «Международная школа профессий»

На курсе можно освоить сразу три направления: веб-дизайн, UX-дизайн и разработка сайтов на Tilda. Преподаватели расскажут, как создавать интерактивные прототипы, составлять путь пользователя на сайте и создавать лендинги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся работать с сервисами Figma, «Яндекс.Метрика» и Tilda. Также освоят навыки управления ZeroBlock, векторными изображениями и пользовательским опытом. На практике участники выполнят три проекта: интерактивный прототип, тексты для пользователей и сайт на Tilda.

Цена полностью: от 31 300 рублей.

Цена в рассрочку : от 3500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 15 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа с визуальными элементами.

Разработка структуры проекта.

Тестирование прототипа.

Создание продающего лендинга.

Оптимизация контента на сайте.

Достоинства:

Можно обучиться трем профессиям.

Студенты выполнят три проекта для портфолио.

Вопросы по программе можно задать напрямую преподавателям во время вебинаров.

Можно получить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Создание Landing Page в Tilda» — Interra

На курсе научат создавать работающие веб-страницы и добавлять базовые интеграции, чтобы расширять функции сайтов. Преподаватель с более чем семилетним опытом в графическом и веб-дизайне расскажет о способах создания сайтов, разработке прототипов и подключении веб-аналитики.

Студенты также изучат особенности создания страниц благодарности и страниц с политикой конфиденциальности компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 2790 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : 9 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Способы создания сайтов на Tilda.

Работа с формами заявок.

Настройки сайта.

Интеграции с сервисами (аналитика, платежи, CRM).

Создание системных страниц.

Достоинства:

Курс ведет преподаватель с опытом в сфере графического и веб-дизайна более семи лет.

Сертификат о прохождении курса можно добавить в портфолио.

Можно вернуть деньги за курс, если в течение двух дней студент решит отказаться.

Недостатки:

Доступ к курсу предоставляется на один месяц.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Contented

Студентам расскажут об основах веб-дизайна — от сочетания цветов до работы с типографикой. Они научатся анализировать рынок и целевую аудиторию, создавать интерактивные прототипы и анимированные интерфейсы, разрабатывать промо-сайты и работать с 3D-графикой.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники освоят программы Figma, Tilda, Blender и After Effects. А также выполнят шесть практических работ для портфолио. Например, создадут страницы сайта и анимированный прототип сайта по брифу от заказчика.

Цена полностью: от 113 832 рублей.

Цена в рассрочку: от 3162 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : диплом.

Помощь с трудоустройством: карьерная консультация, ревью резюме, доступ в карьерный клуб и сообщество с вакансиями, рассылка резюме по партнерам.

Программа:

Figma.

Погружение в UX.

3D-графика в Blender.

Проектирование дизайна сайтов.

Сайт на Tilda.

Достоинства:

Три тарифа обучения на выбор: «Базовый», «Оптимальный» и VIP.

Помощь с трудоустройством на всех тарифах обучения.

Студенты освоят четыре программы для дизайнеров.

Есть помощь с выходом на зарубежный рынок.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Веб-дизайнер”» — MDA

Студенты курса освоят пять программ, необходимых для работы веб-дизайнером: Figma, Photoshop, Principle, Protopie и After Effects. Они научатся анализировать и проектировать интерфейсы, создавать анимации, работать с модульной сеткой и шрифтовыми парами, а также верстать сайты в конструкторе Tilda.

В рамках практики студенты создадут сайт-портфолио и адаптивные версии страниц. Выпускники могут пройти четырехнедельную стажировку в Moscow Digital Academy.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 82 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 4600 рублей в месяц на 18 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, стажировка.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: разбор портфолио, чат с вакансиями, рекомендации компаниям-партнерам, советы поиску работы.

Программа:

Освоение программы Figma. Практика.

UX и аналитика.

Личный бренд.

Tilda.

UX-копирайтинг.

Достоинства:

Есть стажировка после обучения.

Две программы обучения на выбор: «Веб-дизайнер» и «Fullstack-дизайнер».

Помощь с трудоустройством на всех программах обучения.

Недостатки:

Лекции курса записаны заранее — информация может быть неактуальной на момент просмотра.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Веб-дизайнер» — «Яндекс Практикум»

Студенты курса научатся работать с Figma, Adobe Photoshop, Tilda, HTML, CSS, типографикой и композицией. Выпускники будут уметь анализировать аудиторию и разрабатывать макеты, создавать или подбирать для сайтов иконки и анимацию, проектировать взаимодействие пользователей с интерфейсом и адаптировать дизайн под разные гаджеты.

После каждой лекции студенты выполнят практические задания. Например, оформят лонгрид и с нуля соберут сайт на Tilda.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 129 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 15 500 рублей в месяц на 9 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : сертификат или диплом.

Помощь с трудоустройством: поддержка HR-экспертов, помощь с оформлением резюме и портфолио.

Программа:

Аудитория и визуальная коммуникация.

Основы типографики и работа с текстом.

Введение в UX.

Введение в Tilda.

Адаптивный дизайн.

Достоинства:

Можно начать обучение бесплатно.

Есть помощь с трудоустройством.

Можно получить налоговый вычет и вернуть деньги за остаток обучения.

Недостатки:

Курс начинает по расписанию.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Создание лендингов в конструкторе Тильда» — «Специалист»

На курсе научат разрабатывать посадочные страницы, увеличивать конверсию существующих лендингов, настраивать прием заявок, работать со встроенной CRM. Также преподаватели расскажут, как правильно составлять технические задания на разработку лендинга и контролировать результат. В ходе обучения студенты разберут типовые ошибки, влияющие на конверсию.

В качестве бонуса выпускники получат видеокурс по работе с «нулевым блоком» в Tilda.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 19 490 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : от 4 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании : сертификат международного образца или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Принципы создания посадочных страниц.

Начало работы в конструкторе.

Анатомия посадочной страницы. Основные блоки.

Как правильно составить ТЗ на разработку лендинга.

Zero Block Tilda (бонусный видеоматериал).

Достоинства:

Курс можно пройти онлайн и офлайн.

Время обучения можно выбрать: утреннее, дневное или вечернее.

Школа выдает сертификат международного образца.

Недостатки:

Набор на курс проходит по расписанию.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Tilda-капкан: как создавать своими руками сайты, которые продают» — EDSTON

Курс для предпринимателей, маркетологов и дизайнеров, на котором учат создавать информационные сайты и посадочные страницы. Студентов научат проектировать порталы так, чтобы удерживать внимание пользователей в каждой точке лендинга.

У автора курса более восьми лет опыта выстраивания онлайн-продаж с оборотами в десятки миллионов рублей ежемесячно. Среди его клиентов — Bentley, Ferrari, Maserati и Novikov Group.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от $39,90 ~ от 3516 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: 12 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Структура лендинга.

Работа с текстом для лендинга.

Разбор блоков конструктора Tilda.

Что такое сетка в веб-дизайне и зачем ее использовать.

Создаем сайт на конструкторе Tilda.

Достоинства:

Доступ к курсу открывается сразу после оплаты.

Доступ к урокам остается навсегда.

Можно вернуть деньги, если курс не подошел.

Недостатки:

Курс обновлен в 2021 году — информация может быть устаревшей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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