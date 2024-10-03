15 курсов по Tilda: обучение созданию сайтов и лендингов на Тильде

В подборке собрали онлайн-курсы, на которых с нуля обучают новой профессии и помогают освоить необходимые программы для работы дизайнером сайтов. На бесплатных курсах можно самостоятельно разобраться с сервисом, научиться работать с анимацией и «нулевыми» блоками.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы посозданию сайтов на Tilda от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по созданию сайтов на Tilda
«Создание сайтов на Tilda» от Productstar: актуальный на 2024 год курс с практическими заданиями на основе реальных бизнес-задач.
«Дизайнер сайтов на Tilda» от Skillbox: курс с возможностью отработать два реальных брифа от заказчика (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» от Pentaschool: мультиформатный курс, обучение на котором проходит в виде видеолекций, вебинаров, мастерских и разборов бизнес-задач.
«Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda”» от «Международной школы профессий»: курс с возможностью освоить три профессии: веб-дизайнер, UX-дизайнер и дизайнер на Tilda.
«Создание Landing Page в Tilda» от Interra: мини-курс, на котором преподаватель с семилетним опытом обучит основам сайтостроения.
«Профессия “Веб-дизайнер”» от Contented: курс с тремя тарифами обучения на выбор и помощью с трудоустройством на каждом из них.
«Профессия “Веб-дизайнер”» от MDA: курс со стажировкой у партнеров, которая длится четыре недели после обучения.
«Веб-дизайнер» от «Яндекс Практикума»: курс с реальными проектами и поддержкой наставников из «Яндекса».
«Создаем страницу на Tilda и настраиваем веб-аналитику» от Skillbox: двухчасовой вебинар, на котором можно самостоятельно создать первый сайт.
«Tilda: как создать впечатляющий сайт без программирования» от Bang Bang Education: бесплатный курс, на котором учат работать с «нулевым» блоком и создавать анимацию.
Обучение на онлайн-курсах проходит в различных форматах: видеолекции, участие в «живых» вебинарах, выполнение тестов и практических заданий. Почти каждый курс позволяет создать портфолио с нуля и получить сертификат о завершении обучения.
1. «Создание сайтов на Tilda» — Productstar
На курсе учат создавать сайты в конструкторе Tilda без знаний программирования. Студенты будут работать со стандартными блоками и создавать дизайн с нуля, настраивать анимацию и адаптировать страницы под форматы для смартфона и компьютера. А также научатся собирать заявки с заполненных форм, подключать CRM, платежные системы и email-рассылки.
Обучение состоит из просмотра видеолекций, выполнения практических работ и защиты дипломного проекта — готового сайта.
Цена полностью: от 39 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 1833 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Создание собственной страницы.
Работа с модификациями.
Базовые интеграции в Tilda.
Персонализация личного кабинета.
Доработка дизайна и подключение базы данных.
Достоинства:
Практические задания основаны на реальных задачах.
Итоговый проект можно добавить в портфолио.
Перед покупкой курса можно проконсультироваться с карьерным специалистом.
Программа курса обновлена в 2024 году.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Дизайнер сайтов на Tilda» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
На курсе обучают созданию сайтов под задачи бизнеса. Студенты будут разрабатывать дизайн, собирать сайты из блоков и оформлять контент, создавать формы и получать данные из них в «Google Таблицах» и Telegram.
Преподаватели объяснят, как читать данные встроенной аналитики, использовать «Яндекс.Метрику» и Google Analytics. В ходе обучения студенты выполнят четыре проекта: сайт-визитку, сайт-портфолио, многостраничный сайт и интернет-магазин, которые можно добавить в портфолио.
Цена полностью: от 37 944 рублей.
Цена в рассрочку: от 3162 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с Tilda: создание первого сайта.
Как дизайн влияет на пользователей.
Создание первой страницы многостраничного сайта на основе стандартных блоков.
Настройка CRM-системы и подготовка к рассылкам. Сбор данных пользователей.
Работа с клиентами.
Достоинства:
Можно добавить в портфолио четыре проекта.
Подписка на сервис Tilda на три месяца.
Доступ к курсу предоставляется навсегда.
Студенты отработают два брифа от заказчиков.
Год английского языка бесплатно.
Недостатки:
Курс обновлен в 2022 году — данные могут быть устаревшими.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» — Pentaschool
Преподаватели курса расскажут, как разрабатывать структуру основных смысловых блоков, работать с модульными сетками и настраивать платежные системы, мессенджеры, формы приема данных. Студенты выполнят около восьми практических работ, включая создание многостраничного сайта и интернет-магазина, настройку приема данных в Tilda CRM и «Google Таблицах».
Во время обучения доступны консультации с преподавателями и общение с участниками программы в закрытых чатах. Студенты получают обратную связь по выполненным заданиям от кураторов.
Цена полностью: от 16 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4125 рублей в месяц на 4 месяца.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Начало работы в Tilda.
Создание лендинга и многостраничного сайта на Tilda.
Интернет-магазин и сайт курса на Тильда.
Достоинства:
Восемь проектов в портфолио.
Обучение в разных форматах — видеоуроки, вебинары, разборы бизнес-задач, мастерские.
Обратная связь по практическим заданиям от преподавателей и кураторов.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Профессия “Дизайнер сайтов на Tilda”» — «Международная школа профессий»
На курсе можно освоить сразу три направления: веб-дизайн, UX-дизайн и разработка сайтов на Tilda. Преподаватели расскажут, как создавать интерактивные прототипы, составлять путь пользователя на сайте и создавать лендинги.
Студенты научатся работать с сервисами Figma, «Яндекс.Метрика» и Tilda. Также освоят навыки управления ZeroBlock, векторными изображениями и пользовательским опытом. На практике участники выполнят три проекта: интерактивный прототип, тексты для пользователей и сайт на Tilda.
Цена полностью: от 31 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 3500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 15 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Работа с визуальными элементами.
Разработка структуры проекта.
Тестирование прототипа.
Создание продающего лендинга.
Оптимизация контента на сайте.
Достоинства:
Можно обучиться трем профессиям.
Студенты выполнят три проекта для портфолио.
Вопросы по программе можно задать напрямую преподавателям во время вебинаров.
Можно получить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Создание Landing Page в Tilda» — Interra
На курсе научат создавать работающие веб-страницы и добавлять базовые интеграции, чтобы расширять функции сайтов. Преподаватель с более чем семилетним опытом в графическом и веб-дизайне расскажет о способах создания сайтов, разработке прототипов и подключении веб-аналитики.
Студенты также изучат особенности создания страниц благодарности и страниц с политикой конфиденциальности компании.
Цена полностью: от 2790 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 9 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Способы создания сайтов на Tilda.
Работа с формами заявок.
Настройки сайта.
Интеграции с сервисами (аналитика, платежи, CRM).
Создание системных страниц.
Достоинства:
Курс ведет преподаватель с опытом в сфере графического и веб-дизайна более семи лет.
Сертификат о прохождении курса можно добавить в портфолио.
Можно вернуть деньги за курс, если в течение двух дней студент решит отказаться.
Недостатки:
Доступ к курсу предоставляется на один месяц.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Профессия “Веб-дизайнер”» — Contented
Студентам расскажут об основах веб-дизайна — от сочетания цветов до работы с типографикой. Они научатся анализировать рынок и целевую аудиторию, создавать интерактивные прототипы и анимированные интерфейсы, разрабатывать промо-сайты и работать с 3D-графикой.
Выпускники освоят программы Figma, Tilda, Blender и After Effects. А также выполнят шесть практических работ для портфолио. Например, создадут страницы сайта и анимированный прототип сайта по брифу от заказчика.
Цена полностью: от 113 832 рублей.
Цена в рассрочку: от 3162 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерная консультация, ревью резюме, доступ в карьерный клуб и сообщество с вакансиями, рассылка резюме по партнерам.
Программа:
Figma.
Погружение в UX.
3D-графика в Blender.
Проектирование дизайна сайтов.
Сайт на Tilda.
Достоинства:
Три тарифа обучения на выбор: «Базовый», «Оптимальный» и VIP.
Помощь с трудоустройством на всех тарифах обучения.
Студенты освоят четыре программы для дизайнеров.
Есть помощь с выходом на зарубежный рынок.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Профессия “Веб-дизайнер”» — MDA
Студенты курса освоят пять программ, необходимых для работы веб-дизайнером: Figma, Photoshop, Principle, Protopie и After Effects. Они научатся анализировать и проектировать интерфейсы, создавать анимации, работать с модульной сеткой и шрифтовыми парами, а также верстать сайты в конструкторе Tilda.
В рамках практики студенты создадут сайт-портфолио и адаптивные версии страниц. Выпускники могут пройти четырехнедельную стажировку в Moscow Digital Academy.
Цена полностью: от 82 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 4600 рублей в месяц на 18 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, стажировка.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: разбор портфолио, чат с вакансиями, рекомендации компаниям-партнерам, советы поиску работы.
Программа:
Освоение программы Figma. Практика.
UX и аналитика.
Личный бренд.
Tilda.
UX-копирайтинг.
Достоинства:
Есть стажировка после обучения.
Две программы обучения на выбор: «Веб-дизайнер» и «Fullstack-дизайнер».
Помощь с трудоустройством на всех программах обучения.
Недостатки:
Лекции курса записаны заранее — информация может быть неактуальной на момент просмотра.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Веб-дизайнер» — «Яндекс Практикум»
Студенты курса научатся работать с Figma, Adobe Photoshop, Tilda, HTML, CSS, типографикой и композицией. Выпускники будут уметь анализировать аудиторию и разрабатывать макеты, создавать или подбирать для сайтов иконки и анимацию, проектировать взаимодействие пользователей с интерфейсом и адаптировать дизайн под разные гаджеты.
После каждой лекции студенты выполнят практические задания. Например, оформят лонгрид и с нуля соберут сайт на Tilda.
Цена полностью: от 129 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 15 500 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат или диплом.
Помощь с трудоустройством: поддержка HR-экспертов, помощь с оформлением резюме и портфолио.
Программа:
Аудитория и визуальная коммуникация.
Основы типографики и работа с текстом.
Введение в UX.
Введение в Tilda.
Адаптивный дизайн.
Достоинства:
Можно начать обучение бесплатно.
Есть помощь с трудоустройством.
Можно получить налоговый вычет и вернуть деньги за остаток обучения.
Недостатки:
Курс начинает по расписанию.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Создание лендингов в конструкторе Тильда» — «Специалист»
На курсе научат разрабатывать посадочные страницы, увеличивать конверсию существующих лендингов, настраивать прием заявок, работать со встроенной CRM. Также преподаватели расскажут, как правильно составлять технические задания на разработку лендинга и контролировать результат. В ходе обучения студенты разберут типовые ошибки, влияющие на конверсию.
В качестве бонуса выпускники получат видеокурс по работе с «нулевым блоком» в Tilda.
Цена полностью: от 19 490 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 4 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат международного образца или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Принципы создания посадочных страниц.
Начало работы в конструкторе.
Анатомия посадочной страницы. Основные блоки.
Как правильно составить ТЗ на разработку лендинга.
Zero Block Tilda (бонусный видеоматериал).
Достоинства:
Курс можно пройти онлайн и офлайн.
Время обучения можно выбрать: утреннее, дневное или вечернее.
Школа выдает сертификат международного образца.
Недостатки:
Набор на курс проходит по расписанию.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Tilda-капкан: как создавать своими руками сайты, которые продают» — EDSTON
Курс для предпринимателей, маркетологов и дизайнеров, на котором учат создавать информационные сайты и посадочные страницы. Студентов научат проектировать порталы так, чтобы удерживать внимание пользователей в каждой точке лендинга.
У автора курса более восьми лет опыта выстраивания онлайн-продаж с оборотами в десятки миллионов рублей ежемесячно. Среди его клиентов — Bentley, Ferrari, Maserati и Novikov Group.
Цена полностью: от $39,90 ~ от 3516 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 12 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Структура лендинга.
Работа с текстом для лендинга.
Разбор блоков конструктора Tilda.
Что такое сетка в веб-дизайне и зачем ее использовать.
Создаем сайт на конструкторе Tilda.
Достоинства:
Доступ к курсу открывается сразу после оплаты.
Доступ к урокам остается навсегда.
Можно вернуть деньги, если курс не подошел.
Недостатки:
Курс обновлен в 2021 году — информация может быть устаревшей.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по созданию сайтов в Tilda
В разделе собраны бесплатные курсы по работе с сервисом Tilda, которые длятся не более пяти дней. Эти программы подходят для начинающих, кто только знакомится с профессией и раздумывает, стоит ли инвестировать в более длительное обучение и углубляться в специальность.
1. «Создаем страницу на Tilda и настраиваем веб-аналитику» — Skillbox
На вебинаре расскажут, как с нуля создать сайт для разных тематик бизнеса. Слушатели смогут самостоятельно создать шаблонную посадочную страницу с помощью Tilda. Также преподаватель на практических примерах поможет разобраться с веб-аналитикой.
Длительность: 2 часа.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Tilda: как создать впечатляющий сайт без программирования» — Bang Bang Education
На курсе расскажут, как зарегистрироваться на платформе, публиковать сайт и настраивать страницы. Студенты научатся работать с «нулевым» блоком, создавать адаптивный дизайн и позиционировать элементы. Программа также включает работу с анимацией в стандартных блоках и настройку мобильной анимации.
Длительность: 3 тематических блока.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Соберите свой первый лендинг за 5 дней» — Contented
Студенты курса познакомятся с основами работы в Tilda и смогут собрать первый лендинг, который можно добавить в портфолио. Лекторы покажут, как работать с инструментами Zero Block: артбордами, текстом, изображениями, фигурами, кнопками, и создавать первый, второй и третий блок для лендинга. ТВ конце курса студенты пройдут тест на проверку знаний.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеолекции, самостоятельные практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «No-code разработчик» — Code Breakers
Слушатели вебинара узнают, как стать No-code специалистом, освоить профессию за два месяца и зарабатывать от 200 тысяч рублей за проект. В программе вебинара такие темы, как преимущества No-code платформ, создание сайтов, веб- и мобильных приложений, чат-ботов и автоматизаций. Рассматриваются реальные кейсы успеха и способы заработка на No-code.
Длительность: 2 часа.
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Отрисуем крутую работу и покажем фишки в дизайне и анимации» — Yudaev School
На вебинаре слушатели освоят базовые навыки работы в Figma и узнают, где начинающему дизайнеру найти клиентов. При регистрации участники получают материалы «ТОП-10 полезных сервисов для веб-дизайнера», «ТОП-10 иностранных бирж, где можно найти заказы от 400$» и пять уроков для отрисовки работ в портфолио.
Длительность: 1 день.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Курсы для статьи отбирались по нескольким критериям. Например, есть ли обратная связь от преподавателей и практические задания. Также учитывали и другие важные факторы:
Порог входа на курс. Собрали курсы, на которых можно с нуля освоить новую профессию без знаний основ дизайна, программирования или написания кода.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы, ккоторые можно оплатить как единым платежом со скидкой, так и в рассрочку на несколько месяцев.
Бесплатный ознакомительный контент. В подборке представлены курсы с пробными периодами, чтобы студенты могли оценить, подходит ли им программа.
Формат обучения и обратной связи. Собрали курсы, на которых можно напрямую задавать вопросы специалистам, получать подробную обратную связь по заданиям и общаться с однокурсниками.
Реальный результат обучения на курсе. Проследили, чтобы на курсах из подборки можно было получить необходимые навыки, пополнить портфолио и освоить несколько программ.
Документ об окончании. Собрали курсы, на которых выпускникам выдают сертификаты или дипломы об окончании. Их можно добавить в портфолио и предоставить будущему работодателю.
Помощь в трудоустройстве. Подобрали курсы, на которых помогают с оформлением резюме и портфолио, а также предоставляют доступ к чату с вакансиями.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы учеников, чтобы учесть все плюсы и минусы обучения.
Решение проблемных ситуаций. Подобрали курсы, за обучение на которых можно получить налоговый вычет. Также есть возможность приостановить обучение или вернуть деньги, если программа не понравилась.
Какой курс по созданию сайтов в Tilda выбрать
Курсы по созданию сайтов в Tilda нужны как опытным предпринимателям, дизайнерам и маркетологам, так и тем, кто только осваивает новую профессию. На них можно с нуля научиться создавать сайты для бизнеса без знаний программирования. Кроме работы с Tilda, веб-дизайнеру могут пригодиться навыки работы в Figma или Adobe Effects. Этому можно обучиться на следующих курсах:
«Создание сайтов на Tilda» от Productstar: актуальный на 2024 год курс с практическими заданиями на основе реальных бизнес-задач.
«Дизайнер сайтов на Tilda» от Skillbox: курс с возможностью отработать два реальных брифа от заказчика (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Освойте конструктор сайтов Tilda с нуля» от Pentaschool: мультиформатный курс, обучение на котором проходит в виде видеолекций, вебинаров, мастерских и разборов бизнес-задач.
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