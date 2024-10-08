15 онлайн-курсов по маркетплейсу Ozon: для поставщиков и продавцов

На курсах по работе с маркетплейсами студенты изучат особенности продаж на различных торговых площадках, включая их специфику и ключевые нюансы. Программы подходят как для менеджеров, желающих освоить работу на нескольких платформах, так и для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес и выходить на новые площадки, такие как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

1. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd

Цена: от 59 950 рублей или в рассрочку от 4995 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: кураторское сопровождение, проверка практических заданий, индивидуальные консультации.

О чем курс

Преподаватели курса — эксперты из Ozon и «Яндекс Маркета». Участники будут работать в реальных кабинетах маркетплейсов. Они изучат интерфейс и встроенную аналитику, создадут карточки товаров и организуют поставки на склад. Выпускникам карьерный центр окажет помощь в поиске работы.

Курс предлагается в трех тарифах: «Базовый», «Оптимальный» и «Индивидуальный».

В тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» предусмотрены индивидуальные консультации с наставниками, а также доступ к базе знаний с шаблонами для маркетологов.

2. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»

Цена: от 17 000 рублей или в рассрочку от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей во время вебинаров, кураторское сопровождение.

О чем курс

Студенты научатся управлять продажами на маркетплейсах, разрабатывать стратегии для выхода на различные площадки и учитывать ключевые показатели юнит-экономики. Они освоят работу с такими платформами, как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», научатся анализировать конкурентов и оптимизировать товарные предложения.

Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, а также индивидуальных консультаций с кураторами. Студенты выполняют практические задания и разрабатывают собственные проекты, которые получают экспертную оценку.

3. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»

Цена: от 52 700 рублей или в рассрочку от 2310 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах, кураторское сопровождение, проверка практических заданий, консультация с экспертом.

О чем курс

Курс для тех, кто уже работает с маркетплейсами и хочет увеличить продажи и расширить бизнес.

80% программы составляют вебинары. В ходе обучения участники решат пять практических задач и выполнят итоговый проект — план по внедрению изменений в свой бизнес.

Курс включает индивидуальную консультацию с экспертом — вместе с ним участники проведут аудит магазина. Студенты также получат промокоды на аналитические сервисы, такие как Sellmonitor, Wildbox и SellerFox.

4. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains

Цена: от 69 156 рублей или в рассрочку от 1921 рубля в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: кураторское сопровождение, проверка практических заданий.

О чем курс

В программе курса — изучение ключевых инструментов интернет-маркетинга для электронной коммерции: SEO, контекстная и таргетированная реклама, SMM, email-маркетинг и работа с веб-аналитикой.

Студенты научатся анализировать поведение пользователей, разрабатывать стратегии продвижения и управлять рекламными бюджетами.

К концу обучения в портфолио будут два проекта: «Стратегия вывода товара на маркетплейс» и «План развития бизнеса на маркетплейсе». А еще студенты получат бонусы: 10 тысяч рублей на продвижение на «Яндекс Маркете», проверенную базу из 30 тысяч поставщиков и скидки от сервисов.

5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO

Цена: от 49 900 рублей или в рассрочку от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: кураторское сопровождение, проверка практических заданий.

О чем курс

Студенты научатся создавать эффективные карточки товаров, настраивать рекламу на маркетплейсах, работать с отзывами и вопросами клиентов, а также анализировать результаты продаж для повышения прибыли.

По завершении курса выпускники будут владеть полным циклом работы с маркетплейсами — от размещения товаров до управления продажами и аналитики.

Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют детальную обратную связь. Все материалы курса будут доступны студентам еще в течение 12 месяцев после окончания для повторного изучения и закрепления знаний.