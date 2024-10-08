15 онлайн-курсов по маркетплейсу Ozon: для поставщиков и продавцов

На курсах по работе с Ozon начинающие продавцы и менеджеры освоят навыки, необходимые для эффективной работы на платформе, а опытные специалисты узнают, как повысить уровень своих продаж. Курсы по работе с маркетплейсами подойдут продавцам, желающим развивать новые каналы продаж и торговать на нескольких площадках. На бесплатных уроках слушатели изучат специфику работы маркетплейса.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по работе с Ozon от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по работе с Ozon
«Маркетплейсы 2.0»: от «Академии профессионалов»: индивидуальное обучение с личным наставником, который поможет освоить все этапы работы с маркетплейсами.
«Вывод товаров в ТОП Ozon» от «Атмосферы»: курс с практическими заданиями, обратной связью от преподавателей, а также доступом к записям интенсива.
«Как стать продавцом на Ozon» от Skillbox: курс с бессрочным доступом к материалам и постоянной поддержкой от экспертов (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Менеджер Ozon» от InSTART: на курсе каждый студент получает поддержку от куратора и пошаговый план вывода бизнеса на Ozon.
«Менеджер по маркетплейсам» от MaEd: курс от экспертов Ozon и «Яндекс Маркета» с разработкой десяти проектов для портфолио и возможностью пройти стажировку.
«Менеджер по маркетплейсам» от «Атмосферы»: программа включает практику, экспертные разборы и возможность задавать вопросы преподавателям.
«Продвижение на маркетплейсах» от «Нетологии»: на курсе студенты проводят аудит магазина при поддержке эксперта и получают индивидуальную консультацию с дипломным руководителем.
Изучить весь процесс взаимодействия с маркетплейсом — от настройки личного кабинета до продвижения и анализа продаж — можно на онлайн-курсах. Опытом с участниками поделятся действующие продавцы на Ozon. Они научат использовать рекламные инструменты, оптимизировать логистику и эффективно управлять отзывами.
1. «Маркетплейсы 2.0» — «Академия профессионалов»
Студенты научатся работать на платформе Ozon и узнают, как собрать стартовый капитал для начала продаж. Обучение проходит через записанные видеоуроки, с ежедневной проверкой домашних заданий преподавателем курса. Он отвечает на вопросы в чате и организует взаимодействие студентов с опытными продавцами.
Доступны четыре тарифа: «Продвинутый старт», «Быстрое масштабирование», «Все сразу» и «Максимум», которые различаются количеством дополнительных занятий.
В каждом тарифе предусмотрены специальные условия для открытия ИП, скидки на сервисы аналитики и услуги по маркировке товаров.
Цена полностью: от 29 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2491 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Выбор стратегии и юридические вопросы.
Работа в личных кабинетах на WB, Ozon и «Яндекс Маркете».
Выбор товара и инструменты аналитики.
Поиск поставщиков в России.
Секреты работы на маркетплейсах: от логистики до маркировки.
Достоинства:
Промокоды на получение бонусов при регистрации на Ozon, «Яндекс Маркете».
Расширение пробного бесплатного периода в сервисах аналитики: MoneyPlace, MPstat, MarketGuru, «Маяк».
В подарок — каталог из более 350 проверенных поставщиков.
Доступ к закрытому сообществу опытных продавцов на маркетплейсах.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
2. «Вывод товаров в ТОП Ozon» — «Атмосфера»
Автор курса — специалист с более чем пятилетним опытом работы на маркетплейсах, работал с более 50 проектами с оборотом до 40 млн рублей в месяц. Он поделится стратегиями увеличения продаж, пошаговыми алгоритмами продвижения бренда и товаров. Также объяснит, как работает поисковая система маркетплейса и как повысить рейтинг товаров.
На онлайн-встречах автор курса будет давать обратную связь и рекомендации по решению конкретных задач. Участники также получат шаблон для расчета чистой прибыли.
Цена полностью: от 15 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 1250 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 дней.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как работает рейтинг и поиск на Ozon.
Стратегия работы на Ozon.
Работа по повышению эффективности логистики.
SEO-оптимизация контента.
Достоинства:
Эксперт курса — специалист с опытом работы маркетологом более пяти лет, обучил более 2300 студентов.
На курсе предусмотрена обратная связь от эксперта в прямом эфире.
Оперативная поддержка с подробными ответами на вопросы по курсу.
Недостатки:
Учиться на курсе можно без предварительных знаний, однако некоторые темы могут показаться сложными.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Как стать продавцом на Ozon» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Студенты изучат функционал платформы Ozon, научатся создавать личный кабинет и подключать электронный документооборот. Они освоят инструменты для анализа перспективных ниш и изучения конкурентов. Участникам курса предоставляются аналитические сервисы с бесплатным пробным доступом или по скидке.
Слушатели смогут попрактиковаться в кабинете Ozon, используя тестовый доступ. Им предстоит выполнить восемь практических заданий и один проект для портфолио — план развития компании на маркетплейсе.
Цена полностью: от 29 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2458 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к работе с маркетплейсом.
Продажи на Ozon.
Продвижение и общение с клиентами.
Аналитика и расчеты.
Достоинства:
Бесплатный тестовый доступ к кабинету Ozon и сервисам аналитики.
Скидки на оформление сертификации, фото- и видеосъемки и SEO-оптимизацию карточек товаров.
Шаблоны для расчета юнит-экономики бизнеса на маркетплейсе.
Год обучения английскому языку в подарок.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Менеджер Ozon» — InSTART
Студенты научатся управлять логистикой, повышать видимость товаров, увеличивать продажи и эффективно вести финансы на маркетплейсе. Обучающая платформа доступна на любых устройствах — курс можно проходить как на ноутбуке, так и на смартфоне.
Мини-курс по Ozon доступен для покупки отдельно и в составе пакетов с более углубленными материалами. Слушатели мини-курса по Ozon смогут перейти на расширенный тариф «Маркетплейсы» со скидкой.
Цена полностью: 390 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 уроков.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Вводная информация по Ozon.
Обзор кабинета.
Заводим карточку товара.
Ответы на отзывы и вопросы.
Фишки продвижения.
Достоинства:
Бесплатный видеообзор школы.
Бессрочный доступ к материалам курса и обновлениям.
Можно купить мини-курс отдельно или перейти на более углубленное изучение темы на полном тарифе со скидкой.
Недостатки:
Нет документа об окончании обучения.
Учиться на курсе можно без предварительных знаний, однако некоторые темы могут показаться сложными.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Онлайн-курсы менеджера Ozon» — «Международная школа профессий»
В рамках курса студенты научатся проводить базовый анализ товаров, создавать и оптимизировать карточки, а также оформлять отгрузки как с собственного склада, так и со склада Ozon. Дополнительно они освоят настройку рекламы и работу с отзывами клиентов.
Автор курса — эксперт по продажам на маркетплейсах, владелец собственного бренда с оборотом более 1 млн рублей.
Помимо автора, на курсе будут наставники, которые помогут на каждом этапе — от изучения теории до выполнения практических заданий. Также они проконсультируют при создании личного проекта.
Цена полностью: 22 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 3800 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: в программе — отдельный модуль по трудоустройству.
Программа:
Знакомство с Ozon.
Анализ сегментов и подбор товаров.
Анализ товаров.
Создание карточек товаров.
FBO и FBS отгрузка на склад.
Ценообразование.
Реклама на Ozon.
Достоинства:
Наставники курса — менеджер по работе с маркетплейсами с более чем 5-летним опытом и бизнес-тренер, эксперт по маркетплейсам с опытом более 15 лет.
Обратная связь от преподавателей после каждой темы.
«Живые» вебинары два раза в неделю и возможность просмотреть их в записи.
Любое занятие из курса можно пройти отдельно в формате индивидуального мастер-класса с преподавателем.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по работе с маркетплейсами
На курсах по работе с маркетплейсами студенты изучат особенности продаж на различных торговых площадках, включая их специфику и ключевые нюансы. Программы подходят как для менеджеров, желающих освоить работу на нескольких платформах, так и для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес и выходить на новые площадки, такие как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».
1. «Менеджер по маркетплейсам» — MaEd
Цена: от 59 950 рублей или в рассрочку от 4995 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: кураторское сопровождение, проверка практических заданий, индивидуальные консультации.
О чем курс
Преподаватели курса — эксперты из Ozon и «Яндекс Маркета». Участники будут работать в реальных кабинетах маркетплейсов. Они изучат интерфейс и встроенную аналитику, создадут карточки товаров и организуют поставки на склад. Выпускникам карьерный центр окажет помощь в поиске работы.
Курс предлагается в трех тарифах: «Базовый», «Оптимальный» и «Индивидуальный».
В тарифах «Оптимальный» и «Индивидуальный» предусмотрены индивидуальные консультации с наставниками, а также доступ к базе знаний с шаблонами для маркетологов.
2. «Менеджер по маркетплейсам» — «Атмосфера»
Цена: от 17 000 рублей или в рассрочку от 1417 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей во время вебинаров, кураторское сопровождение.
О чем курс
Студенты научатся управлять продажами на маркетплейсах, разрабатывать стратегии для выхода на различные площадки и учитывать ключевые показатели юнит-экономики. Они освоят работу с такими платформами, как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», научатся анализировать конкурентов и оптимизировать товарные предложения.
Обучение проходит в формате «живых» вебинаров, а также индивидуальных консультаций с кураторами. Студенты выполняют практические задания и разрабатывают собственные проекты, которые получают экспертную оценку.
3. «Продвижение на маркетплейсах» — «Нетология»
Цена: от 52 700 рублей или в рассрочку от 2310 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах, кураторское сопровождение, проверка практических заданий, консультация с экспертом.
О чем курс
Курс для тех, кто уже работает с маркетплейсами и хочет увеличить продажи и расширить бизнес.
80% программы составляют вебинары. В ходе обучения участники решат пять практических задач и выполнят итоговый проект — план по внедрению изменений в свой бизнес.
Курс включает индивидуальную консультацию с экспертом — вместе с ним участники проведут аудит магазина. Студенты также получат промокоды на аналитические сервисы, такие как Sellmonitor, Wildbox и SellerFox.
4. «Профессия “Менеджер маркетплейсов”» — GeekBrains
Цена: от 69 156 рублей или в рассрочку от 1921 рубля в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: кураторское сопровождение, проверка практических заданий.
О чем курс
В программе курса — изучение ключевых инструментов интернет-маркетинга для электронной коммерции: SEO, контекстная и таргетированная реклама, SMM, email-маркетинг и работа с веб-аналитикой.
Студенты научатся анализировать поведение пользователей, разрабатывать стратегии продвижения и управлять рекламными бюджетами.
К концу обучения в портфолио будут два проекта: «Стратегия вывода товара на маркетплейс» и «План развития бизнеса на маркетплейсе». А еще студенты получат бонусы: 10 тысяч рублей на продвижение на «Яндекс Маркете», проверенную базу из 30 тысяч поставщиков и скидки от сервисов.
5. «Менеджер по работе с маркетплейсами» — iWENGO
Цена: от 49 900 рублей или в рассрочку от 4158 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: кураторское сопровождение, проверка практических заданий.
О чем курс
Студенты научатся создавать эффективные карточки товаров, настраивать рекламу на маркетплейсах, работать с отзывами и вопросами клиентов, а также анализировать результаты продаж для повышения прибыли.
По завершении курса выпускники будут владеть полным циклом работы с маркетплейсами — от размещения товаров до управления продажами и аналитики.
Кураторы проверяют домашние задания и предоставляют детальную обратную связь. Все материалы курса будут доступны студентам еще в течение 12 месяцев после окончания для повторного изучения и закрепления знаний.
Бесплатные курсы по работе с Ozon
На бесплатных курсах по работе с Ozon слушатели познакомятся с особенностями работы на этой платформе и смогут решить, стоит ли выходить с товарами на этот маркетплейс. Участники узнают о ключевых навыках и инструментах, необходимых для успешных продаж на Ozon, и освоят некоторые из них на практике.
1. «Как запустить продажи товаров местного производства на Ozon и Wildberries удаленно» — Олег Карнаух
На мастер-классе участники узнают, как находить прибыльные товары и создавать собственный бренд. Освоят пошаговый план для выхода на Ozon и Wildberries и три стратегии для успешных продаж.
Каждый участник вебинара получит в подарок подборку антикризисных товаров для продаж.
Автор и преподаватель курса создал 16 брендов для маркетплейсов. За 8 лет он помог своим клиентам заработать более 800 млн рублей.
Длительность: по запросу.
Формат: вебинар, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Двойной рывок» — «Меркатус»
Вебинар в прямом эфире проведет эксперт — действующий продавец на маркетплейсах, который работает с рынками России, Турции, Китая и Киргизии.
За регистрацию участники получат два гайда: «Топ-20 перспективных ниш для выхода на Ozon» и «Алгоритм выбора товара для продажи на Wildberries».
Лектор расскажет о типичных ошибках при продажах на маркетплейсах, поделится бизнес-системой для увеличения оборотов и научит новым методам продвижения. В конце вебинара эксперт ответит на вопросы участников.
Длительность: 2,5 часа.
Формат: вебинар, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как выйти на стабильные 100 000 рублей в месяц на Ozon и Wildberries» — Елена Чурикова
Автор курса — продавец с более чем пятилетним опытом работы на маркетплейсах, запустивший три собственных бренда на Wildberries и Ozon. Более 200 его выпускников достигли дохода свыше 100 тысяч рублей на маркетплейсах.
Участники узнают, какие навыки нужны менеджерам по маркетплейсам, какой доход могут ожидать начинающие, и получат пошаговый план для достижения высокого заработка уже в первый год работы на Wildberries и Ozon.
В качестве бонуса — урок «Как работать с тремя работодателями и зарабатывать по 50 000 рублей с каждого».
Длительность: по запросу.
Формат: вебинар, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как с нуля стать менеджером маркетплейсов и удаленно работать на Wildberries и Amazon» — Universus
Лектор курса расскажет, как стать менеджером на Wildberries и Amazon, какие навыки необходимы для успешной работы, как обучаться без вложений и заработать первые деньги.
Также он поделится 30 важными вопросами для поставщика и объяснит, как эффективно вести переговоры с китайскими партнерами.
В качестве бонуса участники мастер-класса получат список сервисов для анализа конкурентов на маркетплейсах.
Длительность: по запросу.
Формат: мастер-класс.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «База знаний маркетплейса — как продавать на Ozon» — OSeller
В базе знаний представлены статьи о том, как начать работу на Ozon и соблюдать его правила. Начинающие продавцы узнают о комиссиях, тарифах, вознаграждениях за товары, расходах на возвраты, отмены и невыкупы. Также доступен калькулятор для расчета прибыли и затрат.
Материалы помогут понять, как организовать продажи с собственного склада или склада Ozon, управлять акциями и продвигать товары.
Участники также освоят основы бухгалтерии для работы на маркетплейсе и получат рекомендации по автоматизации бизнеса с помощью плагинов.
Длительность: в своем темпе.
Формат: текстовые материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов в первую очередь учитывалась практическая направленность. Курс должен включать реальные задания, которые помогут применять знания на практике, включая работу с личным кабинетом Ozon и создание карточек товаров. Помимо этого, курсы отбирались по следующим критериям:
Стоимость полностью и в рассрочку. Оценивались как полная стоимость, так и возможность рассрочки. Это позволяет каждому студенту выбрать оптимальное соотношение цены и качества, а рассрочка дает возможность начать обучение в любое время.
Порог входа. Учитывалось, подходит ли курс для начинающих, которые хотят освоить профессию с нуля, или для опытных специалистов, стремящихся углубить свои знания и овладеть новыми инструментами.
Длительность. Для решения конкретных задач и освоения новых инструментов опытным специалистам подойдут мини-курсы. Начинающим в профессии потребуется несколько месяцев для освоения всех основных тем и навыков.
Формат занятий. Обучение на курсах проходит в виде видеоуроков в записи или вебинаров. Подобрали варианты обучения, где поддержка куратора является обязательной, что обеспечивает дополнительную помощь и контроль за процессом обучения.
Преподаватели с практическим опытом. Старались находить курсы, авторы и лекторы которых являются экспертами в области продаж на маркетплейсах. Они могут поделиться результатами своей работы и научить на реальных примерах.
Документ об окончании. Сертификат, удостоверение или диплом об окончании курса помогут начинающим специалистам при трудоустройстве и повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
Какой курс по работе с Ozon выбрать
Специалисты по работе с Ozon умеют запускать продажи, развивать бизнес на маркетплейсе, работать с отзывами и продвигать бренд. Удаленный формат обучения позволяет совмещать учебу с другими делами, а навыки управления магазином востребованы на рынке и помогут быстро найти работу. Освоить все тонкости ведения бизнеса на Ozon можно на следующих курсах:
«Маркетплейсы 2.0»: от «Академии профессионалов»: индивидуальное обучение с личным наставником, который поможет освоить все этапы работы с маркетплейсами.
«Вывод товаров в ТОП Ozon» от «Атмосферы»: курс с практическими заданиями, обратной связью от преподавателей, а также доступом к записям интенсива.
«Как стать продавцом на Ozon» от Skillbox: курс с бессрочным доступом к материалам и постоянной поддержкой от экспертов.
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