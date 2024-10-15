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20 курсов по интегративной нутрициологии

Нутрициология — отличное решение для тех, кто всегда хотел помогать людям, но не имеет медицинское образование. Чтобы реализовать свое стремление, можно пройти курсы и освоить новую профессию за 3–12 месяцев. Начать практиковать можно уже во время обучения.

Собрали десять платных онлайн-курсов по нутрициологии для тех, кто хочет решить проблемы со здоровьем или сменить профессию. Дополнили подборку пятью учебными программами с дополнительной специализацией. Подобрали пять бесплатных вебинаров для тех, кто хочет познакомиться с профессией или понять, в каком направлении развиваться в сфере нутрициологии.

Информация об эксперте

Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы от будущих студентов.

Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН, лектор курса «Код здоровья» от МИИН

ТОП-10 курсов по интегративной нутрициологии

  1. «Интегративный нутрициолог» от Talentsy: курс, реализуемый при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, с выдачей диплома о переподготовке и MBA.

  2. «Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс клинической и превентивной нутрициологии, подготовленный специалистами функциональной медицины, остеопатами и генетиками (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).

  3. «Интегративный нутрициолог PRO» от «PRO-Здоровье»: курс по нутрициологии для тех, кто хочет работать онлайн, с практикой уже во время обучения.

  4. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» от IFN: обучение профессии всего за два месяца с практикой и выдачей диплома о профессиональной переподготовке.

  5. «Нутрициология для себя и будущей профессии» от Edpro: программа с предоставлением клиентов для практики на некоторых тарифах и 240 баллов непрерывного медицинского образования.

  6. «Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: обучение детской нутрициологии с готовыми алгоритмами решения разных проблем со здоровьем (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).

  7. «Интегральная спортивная нутрициология» от УОМ: программа повышения квалификации с практикой и онлайн-встречами с экспертами для специалистов, которые планируют работать со спортсменами (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

  8. «Нутрициология» от Skillbox: программа разработана совместно с Первым МГМУ им. И. М. Сеченова и включает онлайн-встречи с докторами и кандидатами медицинских наук (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  9. «Нутрициолог» от МУПП: обучение по профессиональным стандартам с выдачей диплома для начала практики за три месяца.

  10. «Нутрициология» от Sport Nutrition Academy: программа с несколькими тарифами: для самостоятельного изучения или для профессиональной практики. 

На онлайн-курсах по интегративной нутрициологии студенты с нуля научатся диагностировать проблемы со здоровьем и интерпретировать результаты лабораторных исследований. Также они смогут составлять индивидуальные планы питания, учитывая состояние и потребности клиента.

1. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

Программа разработана при поддержке научного партнера — «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи». Студенты научатся восстанавливать и поддерживать здоровье через коррекцию питания и образа жизни. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Результат — заработок от 100 тысяч рублей на частных консультациях. Начать путь к смене профессии можно с бесплатного вводного курса.

  • Цена полностью: от 145 008 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: от 6042 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, 2 международных сертификата.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Анатомия и физиология.

  • Нутрициология и диетологическое консультирование.

  • Особые сценарии в практике нутрициолога.

  • Клиническая диетология.

  • Методология здорового коучинга.

Достоинства:

  • Программу реализуют при поддержке «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи».

  • Занятия проходят в мини-группах.

  • Студенты получают три международных сертификата MBA, IPHM и CPD.

  • Среди педагогов — доктора наук, профессора университетов, лидеры мнений, врачи, практикующие специалисты.

  • Каждый студент бесплатно использует аналитический сервис для планирования питания и оценки состояния здоровья.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.

Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.

  • Цена полностью: от 282 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, лекции, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом установленного образца и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: дополнительные лекции от центра карьеры.

Программа:

  • Диагностика.

  • Пищеварение и детокс.

  • Основы консультирования и коучинга.

  • Системы организма.

  • Углубленная лабораторная диагностика.

Достоинства:

  • Студенты начинают работать со своими первыми клиентами уже во время обучения.

  • Методологи МИИН ежегодно обновляют и актуализируют курсы.

  • Кейс ведения клиента в портфолио.

  • Дополнительные лекции для постановки цели, коуч-сессии от центра карьеры.

  • Помощь с развитием личного бренда и продвижением в социальных сетях.

Недостатки:

  • Старт обучения в определенную дату.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Интегративный нутрициолог PRO» — «PRO-Здоровье»

Курс ориентирован на практику — с первого урока студенты ведут клиента под контролем куратора-нутрициолога.

Программа построена так, чтобы освоить профессию шаг за шагом: от выявления мотивов клиента и создания доверительных отношений до подбора нутрицевтиков и применения альтернативных подходов к коррекции заболеваний. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студентов поддержат не только кураторы — каждые две недели проходят встречи в формате «вопрос — ответ» и Zoom-вебинары со специалистами.

  • Цена полностью: от 260 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 10 833 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, встречи в формате «вопрос — ответ».

  • Документ об окончании: диплом установленного образца.

  • Помощь с трудоустройством: бизнес-модуль по развитию личного бренда и продажам — только в тарифе «Интегративный нутрициолог PRO».

Программа:

  • Система пищеварения, нутрицевтическая поддержка здоровья желудочно-кишечного тракта.

  • Нутрицевтики, витамины и жирные кислоты, микро- и макроэлементы.

  • Терапевтические и восстановительные протоколы питания, особенности рациона при разных состояниях организма и этапах жизни.

  • Лабораторная диагностика: правила подготовки, расшифровка анализов, выявление дефицитов 

  • Бизнес-модуль: продвижение личного бренда, карьера нутрициолога.

Достоинства:

  • Практика с клиентами с первого занятия.

  • Образовательная программа утверждена Министерством образования и науки РФ.

  • Вебинары с дипломированным нутрициологом, натуропатом, психологами, терапевтами, гастроэнтерологами, диетологами, кардиологами. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» — IFN

Изучая программу «Базовая нутрициология», студенты научатся составлять рационы питания, протоколы приема витаминов и минералов на основании научных знаний о работе организма.

Смогут корректировать питание для решения различных проблем — похудение, набор веса, устранение проблем с кожей. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 28 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2917 рублей в месяц.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: среднее или высшее профессиональное образование.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Базовая нутрициология.

  • Нутригеномика и персонализация диет.

  • Детская и подростковая нутрициология.

  • Питание при планировании и ведении беременности.

Достоинства:

  • В подарок за регистрацию — методичка «Детокс-секреты для здоровья и молодости».

  • Ежедневная поддержка куратора и чат с единомышленниками.

  • Бесплатная библиотека изданий для изучения.

Недостатки:

  • Старт курса в определенные даты.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Нутрициология для себя и будущей профессии» — Edpro

Студенты изучат основы нутрициологии, познакомятся с биохимическими и физиологическими аспектами питания. Научатся составлять индивидуальные программы питания, корректировать дефициты и разрабатывать стратегии улучшения пищевых привычек. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Предусмотрена практика — школа предоставит от 5 до 20 клиентов в зависимости от тарифа. Подробнее узнать о полной программе обучения можно на бесплатном курсе.

  • Цена полностью: от 93 492 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2597 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: среднее или высшее профессиональное образование.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, вебинары.

  • Документ об окончании: диплом установленного образца.

  • Помощь с трудоустройством: после получения диплома студенты работают с клиентами. 

Программа:

  • Введение в нутрициологию.

  • Основы сбалансированного питания.

  • Комплексная лабораторная диагностика.

  • Углеводный обмен и метаболический синдром.

  • Законодательство для регулирования деятельности нутрициолога.

Достоинства:

  • Школа предоставляет до 20 потенциальных клиентов для старта карьеры в зависимости от тарифа.

  • Студенты отрабатывают пройденный материал на кейсах, максимально приближенных к реальной практике.

  • Практики два месяца после получения диплома.

  • Регулярные очные встречи в Москве для повышения квалификации.

  • Возможность получить налоговый вычет 13%.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Детский интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.

Студенты изучат особенности функционирования и потребности детского организма. Научатся выстраивать удобный для мамы и ребенка режим дня, внедрять правильные пищевые привычки, составлять план питания и придерживаться сбалансированного рациона. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение с поддержкой психолога — переход к здоровому образу жизни будет плавным и не вызовет дискомфорта.

  • Цена полностью: от 282 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 11 788 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 4,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тесты с автоматической проверкой, вебинары.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: консультации с бизнес-тренером.

Программа:

  • Сбалансированный рацион ребенка с учетом возрастных потребностей, правила организации приемов пищи.

  • Образ жизни мамы и ребенка: коррекция режима дня, подбор физической нагрузки, использование БАДов для нормализации сна и поддержки нервной системы.

  • Комплексный подход к здоровью ребенка: анатомия и физиология разных систем организма.

  • Подбор и использование нутрицевтиков для ребенка под конкретный запрос.

Достоинства:

  • Ведение клиента в течение пяти недель при поддержке куратора-нутрициолога.

  • Доступ к чату с психологом, который ответит на вопросы по внедрению здоровых привычек, поиску подхода к каждому члену семьи.

  • Готовые решения для начала практики в подарок: колесо пищевого баланса, опросники, дневник питания. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Интегральная спортивная нутрициология» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа для нутрициологов, которые планируют работать со спортсменами. Студенты изучат безопасные стратегии улучшения спортивного результата с помощью питания и спортивных добавок.

Научатся составлять научно обоснованные программы для поддержки организма женщин-спортсменок, работать в детско-юношеском спорте и с пожилыми людьми.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 33 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 16 500 рублей в месяц на 2 месяца.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с обратной связью.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Нутрициология и физиология спорта.

  • Стратегии питания для поддержки оптимального состояния здоровья при интенсивных занятиях спортом, набора мышечной массы или снижения веса.

  • Составление плана питания при подготовке и участии в соревнованиях.

  • Нутриентная и метаболическая поддержка спортсменов: оценка необходимости назначения витаминов и микроэлементов, контроль биохимических показателей.

Достоинства:

  • Только научно обоснованная информация по спортивному питанию, БАДам и диетам для спортсменов с учетом правил антидопинга.

  • Преподаватели — врач спортивной медицины, член медицинской комиссии МОК, спортивный нутрициолог и врач-гастроэнтеролог.

  • Постоянная поддержка кураторов и онлайн-встречи с преподавателями каждую неделю.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Нутрициология» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Совместная программа Skillbox, МГМУ им. И. М. Сеченова и ФИЦ питания и биотехнологии. Доктора и кандидаты медицинских наук научат разбирать составы продуктов, находить проблемы в рационе и исправлять пищевые привычки. Также студенты будут уметь рекомендовать и расшифровывать анализы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты проведут первичный прием пациента, проанализируют текущее состояние и запрос, составят рацион и план изменения питания.

  • Цена полностью: от 220 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 9188 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, лекции, тесты, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы нутрициологии.

  • Питание здорового населения. Роль питания в обеспечении и поддержании ресурсов организма.

  • Роль питания в профилактике и коррекции нарушений при алиментарно–зависимых и других заболеваниях.

  • Особенности питания в разные возрастные периоды и при разных физиологических состояниях.

  • Дефицитные состояния. Расстройства пищевого поведения.

Достоинства:

  • Совместная программа с МГМУ им. И. М. Сеченова.

  • Преподаватели-практики — доктора и кандидаты медицинских наук МГМУ им. И. М. Сеченова.

  • Прямые эфиры с экспертами из Сеченовского университета — записи вебинаров останутся на год.

  • Возможность вернуть до 13% стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Нутрициолог» — МУПП

Программа составлена с учетом профессионального стандарта нутрициолога. Студенты изучат анатомию и физиологию организма, методику консультирования и разработки протоколов питания.

Углубленное обучение включает модули по расшифровке анализов, спортивной и детской нутрициологии — это материалы для самостоятельного изучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 9 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: необходимо среднее профессиональное или высшее образование.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: рекомендации по заработку, информационный блок для самозанятых и предпринимателей.

Программа:

  • Правовые и теоретические основы диетологии и нутрициологии.

  • Анатомия и физиология организма человека.

  • Правила сбалансированного и диетического питания.

  • Методика диетологического консультирования и разработка рационов питания.

Достоинства:

  • Доступ к обучающим материалам навсегда.

  • Программа включает тестирование и практические задания.

  • Бонус при оплате курса — PDF-файл по заработку 100 тысяч рублей на консультировании.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Нутрициология» — Sport Nutrition Academy

Обучение на курсе поможет решить проблемы со здоровьем, разобраться в методах лабораторной диагностики, способах нутрицевтической поддержки организма и протоколах питания.

Программа состоит из двух уровней, студенты могут пройти оба или один из них. Полный курс включает бизнес-модули по продвижению услуг нутрициолога и поиску клиентов. Учиться можно в комфортном темпе, но доступ к материалам ограничен — срок зависит от тарифа.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 69 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: в своем темпе.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания с проверкой, онлайн-вебинары.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: бизнес-модуль по поиску клиентов — только в тарифах №2 и №3.

Программа:

  • Анализы для диагностики состояния здоровья и расшифровка.

  • Основы психологии пищевого поведения.

  • Основные пищевые вещества и их биологическая роль.

  • Механизмы возникновения пищевой зависимости и способы коррекции.

  • Алгоритмы работы с разными нарушениями здоровья.

Достоинства:

  • Поддержка после окончания курса — доступ к сообществу нутрициологов.

  • Тариф на выбор — для коррекции своего образа жизни, получения новой профессии или повышения квалификации.

  • Обратная связь и онлайн-встречи с преподавателями во всех тарифах.

Недостатки:

  • Диплом о профессиональной переподготовке только в тарифе № 3.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курсы по интегративной нутрициологии с дополнительной специальностью

Дополнительная специальность открывает новые карьерные возможности и дает конкурентное преимущество — нутрициологи с узкой специализацией зарабатывают больше, чем те, кто работает в общей практике. Кроме того, такие курсы помогут лучше понять потребности своего организма и сохранить здоровье и молодость на долгие годы.

1. «Интегративная и клиническая нутрициология» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: от 198 900 рублей.

Обратная связь: есть, поддержка кураторов и обратная связь от преподавателей на вебинарах.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Врачи общей практики, психологи, психотерапевты и специалисты по нутрициологии научат оказывать услуги по сопровождению клиента: оценивать состояние здоровья, составлять планы питания, работать вместе с врачом. Также студенты будут уметь вести групповые программы по изменению образа жизни и проводить лекции по здоровому питанию. Учиться можно онлайн или в Москве. 

2. «Практическая нутрициология» — «Международная академия нутрициологии»

🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.

Цена: от 73 500 рублей.

Обратная связь: есть, поддержка кураторов, еженедельные встречи с преподавателями, индивидуальная супервизия.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Студенты изучат основы нутрициологии и диетологии, физиологию организма, лечебные рационы питания. Научатся расшифровывать анализы и составлять рационы для коррекции дефицитов.

Узнать, как проходит обучение, и понять, подходит ли формат, можно заранее — на бесплатном курсе.

Кроме знаний по нутрициологии, в программу входят уроки по формированию личного бренда, супервизия и стажировка. Студенты, успешно окончившие курс, получат диплом МГПУ. А еще — могут трудоустроиться в рамках проектов «Содействие занятости» и «Московское долголетие».

3. «Доказательная нутрициология» — «Психодемия»

Цена: от 42 022 рублей.

Обратная связь: нет.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Нутрициолог и научный журналист расскажет, как регулировать пищевое поведение и выбирать безопасные продукты. А еще —  как составлять сбалансированный рацион с учетом возраста, особенностей здоровья и бюджета. 

Смотреть видео с теорией можно в удобное время. А для закрепления знаний на практике студенты проанализируют свой рацион и пищевые привычки, скорректируют питание и отношение к еде.

4. «Психолог-нутрициолог» — MITM

Цена: 65 040 рублей.

Обратная связь: есть, поддержка куратора, супервизия.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс по комплексному подходу к заботе о здоровье через сочетание психологической поддержки и нутриционного консультирования.

Клинические психологи, психоаналитики, терапевты, диетологи с опытом от 7 до 25 лет объяснят, что такое нутрициология и диетология. Расскажут о свойствах основных питательных веществ, психопатологии пищевого поведения и способах коррекции. 

5. «Спортивная диетология и нутрициология» — АПОК

Цена: от 29 990 рублей.

Обратная связь: нет.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Студенты изучат виды спортивного питания, особенности процесса потребления пищи и выработки энергии. Также правила подбора рекомендаций для спортсменов и возможности использования биодобавок.

Для зачисления необходим документ о высшем или среднем профессиональном образовании, необязательно медицинским.

Бесплатные курсы по нутрициологии

Собрали бесплатные курсы и вебинары для тех, кто еще не определился с основной программой обучения, но хочет больше узнать о профессии нутрициолога. Дипломированные специалисты по рациональному питанию и врачи помогут разобраться в основах нутрициологии и расскажут, как искать клиентов. 

1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.

Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 4 дня.

  • Формат: онлайн-вебинары.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»

В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 дней

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.

Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки, конспекты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro

Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 дней.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»

Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми.

Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 день.

  • Формат: онлайн-вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

На популярные вопросы об обучении на нутрициолога ответила Екатерина Веселова, нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии».

Чем отличается клинический нутрициолог от интегративного

Строго говоря, нутрициология — это наука о питании. Но мы понимаем, что нельзя системно восстановить здоровье человека, занимаясь только содержимым его тарелки и игнорируя факторы образа жизни. И вот тут появляется термин «интегративная нутрициология». 

Любая нутрициология должна быть интегративной. А значит, учитывать не только питание, но и сон, физическую активность, стресс. То есть любой нутрициолог использует интегративный подход. А дальше он может быть, например, превентивным — работать только с условно-здоровыми людьми в зоне превенции, или клиническим — работать с людьми с заболеваниями, но строго в паре с врачом. 

Какое направление нутрициологии наиболее востребованное

Крайне мало специалистов в детской нутрициологии и нутрициологии подготовки и поддержки ведения беременности. Если хочется выделиться в конкурентном поле, я бы рекомендовала обратить внимание на эти направления. Но в любом случае сначала нужно освоить базу нутрициологии, а потом уже получать дополнительные специализации.

Сложно ли начать работать нутрициологом после обучения на курсах

Хотелось бы сказать, что если на курсе обучали добросовестно и была практика, то несложно. Но, к сожалению, часто начинающий специалист упирается в психологическую границу. Он считает себя самозванцем и бесконечно учится, не начиная практиковать. Ирония в том, что практика — единственная вакцина от синдрома самозванца. 

Если что-то мешает сделать первый шаг, важно это заметить, проработать с психологом и начать хотя бы с чего-то. Например, можно предлагать простые услуги: разбор холодильника, мастер-класс по базовым привычкам питания в фитнес-центре, закупка продуктов с клиентом как офлайн, так и онлайн. Также можно заниматься составлением полноценного меню, устроиться помощником врача или опытного нутрициолога — вариантов много.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Основные критерии отбора, которые позволили объективно оценить каждый курс:

  • Порог входа на курс. Все курсы подходят для начинающих. Но чтобы получить диплом о профессиональной переподготовке, необходимо среднее профессиональное или высшее образование.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы с разной стоимостью и возможностью оплатить обучение в рассрочку, чтобы каждый мог найти подходящий для себя вариант. Включили в подборку и бесплатные программы. 

  • Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатный урок помогает понять структуру программы и методику преподавания, а также оценить, стоит ли курс своих денег, прежде чем оплачивать его.

  • Документ об окончании. Диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации повышает доверие клиентов и профессиональный статус нутрициолога. 

  • Помощь в трудоустройстве. Некоторые школы предоставляют клиентов и другие возможности получения практического опыта — карьерные консультации, индивидуальные супервизии, участие в профессиональных сообществах.

  • Экспертиза спикера. Качество обучения напрямую зависит от знаний и опыта преподавателей. При отборе курсов обращали внимание на их практический опыт, достижения и признание в профессиональной среде.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Учитывали рейтинги школ на сайте gdekurs.ru и отзывы на страницах курсов.

Какой курс по интегративной нутрициологии выбрать

Интерес к здоровому питанию растет — все больше людей понимают связь между питанием и здоровьем. Эксперты Нью-Йоркского технологического института считают, что эта тенденция будет только усиливаться. Стать востребованным специалистом уже сейчас можно на курсах:

  1. «Интегративный нутрициолог» от Talentsy: курс, реализуемый при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, с выдачей диплома о переподготовке и MBA.

  2. «Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс клинической и превентивной нутрициологии, подготовленный специалистами функциональной медицины, остеопатами и генетиками (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).

  3. «Интегративный нутрициолог PRO» от «PRO-Здоровье»: курс по нутрициологии для тех, кто хочет работать онлайн, с практикой уже во время обучения.

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