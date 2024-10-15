20 курсов по интегративной нутрициологии

Собрали десять платных онлайн-курсов по нутрициологии для тех, кто хочет решить проблемы со здоровьем или сменить профессию. Дополнили подборку пятью учебными программами с дополнительной специализацией. Подобрали пять бесплатных вебинаров для тех, кто хочет познакомиться с профессией или понять, в каком направлении развиваться в сфере нутрициологии.
Информация об эксперте
Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы от будущих студентов.
ТОП-10 курсов по интегративной нутрициологии
«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: курс, реализуемый при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, с выдачей диплома о переподготовке и MBA.
«Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс клинической и превентивной нутрициологии, подготовленный специалистами функциональной медицины, остеопатами и генетиками (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Интегративный нутрициолог PRO» от «PRO-Здоровье»: курс по нутрициологии для тех, кто хочет работать онлайн, с практикой уже во время обучения.
«Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» от IFN: обучение профессии всего за два месяца с практикой и выдачей диплома о профессиональной переподготовке.
«Нутрициология для себя и будущей профессии» от Edpro: программа с предоставлением клиентов для практики на некоторых тарифах и 240 баллов непрерывного медицинского образования.
«Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: обучение детской нутрициологии с готовыми алгоритмами решения разных проблем со здоровьем (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Интегральная спортивная нутрициология» от УОМ: программа повышения квалификации с практикой и онлайн-встречами с экспертами для специалистов, которые планируют работать со спортсменами (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Нутрициология» от Skillbox: программа разработана совместно с Первым МГМУ им. И. М. Сеченова и включает онлайн-встречи с докторами и кандидатами медицинских наук (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Нутрициолог» от МУПП: обучение по профессиональным стандартам с выдачей диплома для начала практики за три месяца.
«Нутрициология» от Sport Nutrition Academy: программа с несколькими тарифами: для самостоятельного изучения или для профессиональной практики.
На онлайн-курсах по интегративной нутрициологии студенты с нуля научатся диагностировать проблемы со здоровьем и интерпретировать результаты лабораторных исследований. Также они смогут составлять индивидуальные планы питания, учитывая состояние и потребности клиента.
1. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
Программа разработана при поддержке научного партнера — «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи». Студенты научатся восстанавливать и поддерживать здоровье через коррекцию питания и образа жизни.
Результат — заработок от 100 тысяч рублей на частных консультациях. Начать путь к смене профессии можно с бесплатного вводного курса.
Цена полностью: от 145 008 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: от 6042 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, 2 международных сертификата.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анатомия и физиология.
Нутрициология и диетологическое консультирование.
Особые сценарии в практике нутрициолога.
Клиническая диетология.
Методология здорового коучинга.
Достоинства:
Программу реализуют при поддержке «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи».
Занятия проходят в мини-группах.
Студенты получают три международных сертификата MBA, IPHM и CPD.
Среди педагогов — доктора наук, профессора университетов, лидеры мнений, врачи, практикующие специалисты.
Каждый студент бесплатно использует аналитический сервис для планирования питания и оценки состояния здоровья.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.
Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии.
Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.
Цена полностью: от 282 900 рублей.
Цена в рассрочку: 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, лекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом установленного образца и сертификат.
Помощь с трудоустройством: дополнительные лекции от центра карьеры.
Программа:
Диагностика.
Пищеварение и детокс.
Основы консультирования и коучинга.
Системы организма.
Углубленная лабораторная диагностика.
Достоинства:
Студенты начинают работать со своими первыми клиентами уже во время обучения.
Методологи МИИН ежегодно обновляют и актуализируют курсы.
Кейс ведения клиента в портфолио.
Дополнительные лекции для постановки цели, коуч-сессии от центра карьеры.
Помощь с развитием личного бренда и продвижением в социальных сетях.
Недостатки:
Старт обучения в определенную дату.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Интегративный нутрициолог PRO» — «PRO-Здоровье»
Курс ориентирован на практику — с первого урока студенты ведут клиента под контролем куратора-нутрициолога.
Программа построена так, чтобы освоить профессию шаг за шагом: от выявления мотивов клиента и создания доверительных отношений до подбора нутрицевтиков и применения альтернативных подходов к коррекции заболеваний.
Студентов поддержат не только кураторы — каждые две недели проходят встречи в формате «вопрос — ответ» и Zoom-вебинары со специалистами.
Цена полностью: от 260 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 10 833 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, встречи в формате «вопрос — ответ».
Документ об окончании: диплом установленного образца.
Помощь с трудоустройством: бизнес-модуль по развитию личного бренда и продажам — только в тарифе «Интегративный нутрициолог PRO».
Программа:
Система пищеварения, нутрицевтическая поддержка здоровья желудочно-кишечного тракта.
Нутрицевтики, витамины и жирные кислоты, микро- и макроэлементы.
Терапевтические и восстановительные протоколы питания, особенности рациона при разных состояниях организма и этапах жизни.
Лабораторная диагностика: правила подготовки, расшифровка анализов, выявление дефицитов
Бизнес-модуль: продвижение личного бренда, карьера нутрициолога.
Достоинства:
Практика с клиентами с первого занятия.
Образовательная программа утверждена Министерством образования и науки РФ.
Вебинары с дипломированным нутрициологом, натуропатом, психологами, терапевтами, гастроэнтерологами, диетологами, кардиологами.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» — IFN
Изучая программу «Базовая нутрициология», студенты научатся составлять рационы питания, протоколы приема витаминов и минералов на основании научных знаний о работе организма.
Смогут корректировать питание для решения различных проблем — похудение, набор веса, устранение проблем с кожей.
Цена полностью: от 28 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2917 рублей в месяц.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: среднее или высшее профессиональное образование.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Базовая нутрициология.
Нутригеномика и персонализация диет.
Детская и подростковая нутрициология.
Питание при планировании и ведении беременности.
Достоинства:
В подарок за регистрацию — методичка «Детокс-секреты для здоровья и молодости».
Ежедневная поддержка куратора и чат с единомышленниками.
Бесплатная библиотека изданий для изучения.
Недостатки:
Старт курса в определенные даты.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Нутрициология для себя и будущей профессии» — Edpro
Студенты изучат основы нутрициологии, познакомятся с биохимическими и физиологическими аспектами питания. Научатся составлять индивидуальные программы питания, корректировать дефициты и разрабатывать стратегии улучшения пищевых привычек.
Предусмотрена практика — школа предоставит от 5 до 20 клиентов в зависимости от тарифа. Подробнее узнать о полной программе обучения можно на бесплатном курсе.
Цена полностью: от 93 492 рублей.
Цена в рассрочку: от 2597 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: среднее или высшее профессиональное образование.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, вебинары.
Документ об окончании: диплом установленного образца.
Помощь с трудоустройством: после получения диплома студенты работают с клиентами.
Программа:
Введение в нутрициологию.
Основы сбалансированного питания.
Комплексная лабораторная диагностика.
Углеводный обмен и метаболический синдром.
Законодательство для регулирования деятельности нутрициолога.
Достоинства:
Школа предоставляет до 20 потенциальных клиентов для старта карьеры в зависимости от тарифа.
Студенты отрабатывают пройденный материал на кейсах, максимально приближенных к реальной практике.
Практики два месяца после получения диплома.
Регулярные очные встречи в Москве для повышения квалификации.
Возможность получить налоговый вычет 13%.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Детский интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.
Студенты изучат особенности функционирования и потребности детского организма. Научатся выстраивать удобный для мамы и ребенка режим дня, внедрять правильные пищевые привычки, составлять план питания и придерживаться сбалансированного рациона.
Обучение с поддержкой психолога — переход к здоровому образу жизни будет плавным и не вызовет дискомфорта.
Цена полностью: от 282 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 788 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тесты с автоматической проверкой, вебинары.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: консультации с бизнес-тренером.
Программа:
Сбалансированный рацион ребенка с учетом возрастных потребностей, правила организации приемов пищи.
Образ жизни мамы и ребенка: коррекция режима дня, подбор физической нагрузки, использование БАДов для нормализации сна и поддержки нервной системы.
Комплексный подход к здоровью ребенка: анатомия и физиология разных систем организма.
Подбор и использование нутрицевтиков для ребенка под конкретный запрос.
Достоинства:
Ведение клиента в течение пяти недель при поддержке куратора-нутрициолога.
Доступ к чату с психологом, который ответит на вопросы по внедрению здоровых привычек, поиску подхода к каждому члену семьи.
Готовые решения для начала практики в подарок: колесо пищевого баланса, опросники, дневник питания.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Интегральная спортивная нутрициология» — УОМ
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Программа для нутрициологов, которые планируют работать со спортсменами. Студенты изучат безопасные стратегии улучшения спортивного результата с помощью питания и спортивных добавок.
Научатся составлять научно обоснованные программы для поддержки организма женщин-спортсменок, работать в детско-юношеском спорте и с пожилыми людьми.
Цена полностью: 33 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 16 500 рублей в месяц на 2 месяца.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с обратной связью.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нутрициология и физиология спорта.
Стратегии питания для поддержки оптимального состояния здоровья при интенсивных занятиях спортом, набора мышечной массы или снижения веса.
Составление плана питания при подготовке и участии в соревнованиях.
Нутриентная и метаболическая поддержка спортсменов: оценка необходимости назначения витаминов и микроэлементов, контроль биохимических показателей.
Достоинства:
Только научно обоснованная информация по спортивному питанию, БАДам и диетам для спортсменов с учетом правил антидопинга.
Преподаватели — врач спортивной медицины, член медицинской комиссии МОК, спортивный нутрициолог и врач-гастроэнтеролог.
Постоянная поддержка кураторов и онлайн-встречи с преподавателями каждую неделю.
Недостатки:
Отсутствует помощь с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Нутрициология» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Совместная программа Skillbox, МГМУ им. И. М. Сеченова и ФИЦ питания и биотехнологии. Доктора и кандидаты медицинских наук научат разбирать составы продуктов, находить проблемы в рационе и исправлять пищевые привычки. Также студенты будут уметь рекомендовать и расшифровывать анализы.
Студенты проведут первичный прием пациента, проанализируют текущее состояние и запрос, составят рацион и план изменения питания.
Цена полностью: от 220 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 9188 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, лекции, тесты, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы нутрициологии.
Питание здорового населения. Роль питания в обеспечении и поддержании ресурсов организма.
Роль питания в профилактике и коррекции нарушений при алиментарно–зависимых и других заболеваниях.
Особенности питания в разные возрастные периоды и при разных физиологических состояниях.
Дефицитные состояния. Расстройства пищевого поведения.
Достоинства:
Совместная программа с МГМУ им. И. М. Сеченова.
Преподаватели-практики — доктора и кандидаты медицинских наук МГМУ им. И. М. Сеченова.
Прямые эфиры с экспертами из Сеченовского университета — записи вебинаров останутся на год.
Возможность вернуть до 13% стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Нутрициолог» — МУПП
Программа составлена с учетом профессионального стандарта нутрициолога. Студенты изучат анатомию и физиологию организма, методику консультирования и разработки протоколов питания.
Углубленное обучение включает модули по расшифровке анализов, спортивной и детской нутрициологии — это материалы для самостоятельного изучения.
Цена полностью: от 9 700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: необходимо среднее профессиональное или высшее образование.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по заработку, информационный блок для самозанятых и предпринимателей.
Программа:
Правовые и теоретические основы диетологии и нутрициологии.
Анатомия и физиология организма человека.
Правила сбалансированного и диетического питания.
Методика диетологического консультирования и разработка рационов питания.
Достоинства:
Доступ к обучающим материалам навсегда.
Программа включает тестирование и практические задания.
Бонус при оплате курса — PDF-файл по заработку 100 тысяч рублей на консультировании.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Нутрициология» — Sport Nutrition Academy
Обучение на курсе поможет решить проблемы со здоровьем, разобраться в методах лабораторной диагностики, способах нутрицевтической поддержки организма и протоколах питания.
Программа состоит из двух уровней, студенты могут пройти оба или один из них. Полный курс включает бизнес-модули по продвижению услуг нутрициолога и поиску клиентов. Учиться можно в комфортном темпе, но доступ к материалам ограничен — срок зависит от тарифа.
Цена полностью: от 69 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания с проверкой, онлайн-вебинары.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: бизнес-модуль по поиску клиентов — только в тарифах №2 и №3.
Программа:
Анализы для диагностики состояния здоровья и расшифровка.
Основы психологии пищевого поведения.
Основные пищевые вещества и их биологическая роль.
Механизмы возникновения пищевой зависимости и способы коррекции.
Алгоритмы работы с разными нарушениями здоровья.
Достоинства:
Поддержка после окончания курса — доступ к сообществу нутрициологов.
Тариф на выбор — для коррекции своего образа жизни, получения новой профессии или повышения квалификации.
Обратная связь и онлайн-встречи с преподавателями во всех тарифах.
Недостатки:
Диплом о профессиональной переподготовке только в тарифе № 3.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по интегративной нутрициологии с дополнительной специальностью
Дополнительная специальность открывает новые карьерные возможности и дает конкурентное преимущество — нутрициологи с узкой специализацией зарабатывают больше, чем те, кто работает в общей практике. Кроме того, такие курсы помогут лучше понять потребности своего организма и сохранить здоровье и молодость на долгие годы.
1. «Интегративная и клиническая нутрициология» — УОМ
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: от 198 900 рублей.
Обратная связь: есть, поддержка кураторов и обратная связь от преподавателей на вебинарах.
О чем курс
Врачи общей практики, психологи, психотерапевты и специалисты по нутрициологии научат оказывать услуги по сопровождению клиента: оценивать состояние здоровья, составлять планы питания, работать вместе с врачом. Также студенты будут уметь вести групповые программы по изменению образа жизни и проводить лекции по здоровому питанию. Учиться можно онлайн или в Москве.
2. «Практическая нутрициология» — «Международная академия нутрициологии»
🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.
Цена: от 73 500 рублей.
Обратная связь: есть, поддержка кураторов, еженедельные встречи с преподавателями, индивидуальная супервизия.
О чем курс
Студенты изучат основы нутрициологии и диетологии, физиологию организма, лечебные рационы питания. Научатся расшифровывать анализы и составлять рационы для коррекции дефицитов.
Узнать, как проходит обучение, и понять, подходит ли формат, можно заранее — на бесплатном курсе.
Кроме знаний по нутрициологии, в программу входят уроки по формированию личного бренда, супервизия и стажировка. Студенты, успешно окончившие курс, получат диплом МГПУ. А еще — могут трудоустроиться в рамках проектов «Содействие занятости» и «Московское долголетие».
3. «Доказательная нутрициология» — «Психодемия»
Цена: от 42 022 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Нутрициолог и научный журналист расскажет, как регулировать пищевое поведение и выбирать безопасные продукты. А еще — как составлять сбалансированный рацион с учетом возраста, особенностей здоровья и бюджета.
Смотреть видео с теорией можно в удобное время. А для закрепления знаний на практике студенты проанализируют свой рацион и пищевые привычки, скорректируют питание и отношение к еде.
4. «Психолог-нутрициолог» — MITM
Цена: 65 040 рублей.
Обратная связь: есть, поддержка куратора, супервизия.
О чем курс
Курс по комплексному подходу к заботе о здоровье через сочетание психологической поддержки и нутриционного консультирования.
Клинические психологи, психоаналитики, терапевты, диетологи с опытом от 7 до 25 лет объяснят, что такое нутрициология и диетология. Расскажут о свойствах основных питательных веществ, психопатологии пищевого поведения и способах коррекции.
5. «Спортивная диетология и нутрициология» — АПОК
Цена: от 29 990 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Студенты изучат виды спортивного питания, особенности процесса потребления пищи и выработки энергии. Также правила подбора рекомендаций для спортсменов и возможности использования биодобавок.
Для зачисления необходим документ о высшем или среднем профессиональном образовании, необязательно медицинским.
Бесплатные курсы по нутрициологии
Собрали бесплатные курсы и вебинары для тех, кто еще не определился с основной программой обучения, но хочет больше узнать о профессии нутрициолога. Дипломированные специалисты по рациональному питанию и врачи помогут разобраться в основах нутрициологии и расскажут, как искать клиентов.
1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.
Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.
Длительность: 4 дня.
Формат: онлайн-вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»
В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена.
Длительность: 5 дней
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.
Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, конспекты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro
Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»
Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми.
Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.
Длительность: 1 день.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
На популярные вопросы об обучении на нутрициолога ответила Екатерина Веселова, нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии».
Чем отличается клинический нутрициолог от интегративного
Строго говоря, нутрициология — это наука о питании. Но мы понимаем, что нельзя системно восстановить здоровье человека, занимаясь только содержимым его тарелки и игнорируя факторы образа жизни. И вот тут появляется термин «интегративная нутрициология».
Любая нутрициология должна быть интегративной. А значит, учитывать не только питание, но и сон, физическую активность, стресс. То есть любой нутрициолог использует интегративный подход. А дальше он может быть, например, превентивным — работать только с условно-здоровыми людьми в зоне превенции, или клиническим — работать с людьми с заболеваниями, но строго в паре с врачом.
Какое направление нутрициологии наиболее востребованное
Крайне мало специалистов в детской нутрициологии и нутрициологии подготовки и поддержки ведения беременности. Если хочется выделиться в конкурентном поле, я бы рекомендовала обратить внимание на эти направления. Но в любом случае сначала нужно освоить базу нутрициологии, а потом уже получать дополнительные специализации.
Сложно ли начать работать нутрициологом после обучения на курсах
Хотелось бы сказать, что если на курсе обучали добросовестно и была практика, то несложно. Но, к сожалению, часто начинающий специалист упирается в психологическую границу. Он считает себя самозванцем и бесконечно учится, не начиная практиковать. Ирония в том, что практика — единственная вакцина от синдрома самозванца.
Если что-то мешает сделать первый шаг, важно это заметить, проработать с психологом и начать хотя бы с чего-то. Например, можно предлагать простые услуги: разбор холодильника, мастер-класс по базовым привычкам питания в фитнес-центре, закупка продуктов с клиентом как офлайн, так и онлайн. Также можно заниматься составлением полноценного меню, устроиться помощником врача или опытного нутрициолога — вариантов много.
Как мы отбирали курсы для статьи
Основные критерии отбора, которые позволили объективно оценить каждый курс:
Порог входа на курс. Все курсы подходят для начинающих. Но чтобы получить диплом о профессиональной переподготовке, необходимо среднее профессиональное или высшее образование.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы с разной стоимостью и возможностью оплатить обучение в рассрочку, чтобы каждый мог найти подходящий для себя вариант. Включили в подборку и бесплатные программы.
Бесплатный ознакомительный контент. Бесплатный урок помогает понять структуру программы и методику преподавания, а также оценить, стоит ли курс своих денег, прежде чем оплачивать его.
Документ об окончании. Диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации повышает доверие клиентов и профессиональный статус нутрициолога.
Помощь в трудоустройстве. Некоторые школы предоставляют клиентов и другие возможности получения практического опыта — карьерные консультации, индивидуальные супервизии, участие в профессиональных сообществах.
Экспертиза спикера. Качество обучения напрямую зависит от знаний и опыта преподавателей. При отборе курсов обращали внимание на их практический опыт, достижения и признание в профессиональной среде.
Репутация школы и отзывы выпускников. Учитывали рейтинги школ на сайте gdekurs.ru и отзывы на страницах курсов.
Какой курс по интегративной нутрициологии выбрать
Интерес к здоровому питанию растет — все больше людей понимают связь между питанием и здоровьем. Эксперты Нью-Йоркского технологического института считают, что эта тенденция будет только усиливаться. Стать востребованным специалистом уже сейчас можно на курсах:
«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: курс, реализуемый при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, с выдачей диплома о переподготовке и MBA.
«Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс клинической и превентивной нутрициологии, подготовленный специалистами функциональной медицины, остеопатами и генетиками (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Интегративный нутрициолог PRO» от «PRO-Здоровье»: курс по нутрициологии для тех, кто хочет работать онлайн, с практикой уже во время обучения.
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