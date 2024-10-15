20 курсов по интегративной нутрициологии

«Интегративный нутрициолог» от Talentsy: курс, реализуемый при поддержке Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи, с выдачей диплома о переподготовке и MBA. «Интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: курс клинической и превентивной нутрициологии, подготовленный специалистами функциональной медицины, остеопатами и генетиками (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение). «Интегративный нутрициолог PRO» от «PRO-Здоровье»: курс по нутрициологии для тех, кто хочет работать онлайн, с практикой уже во время обучения. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» от IFN: обучение профессии всего за два месяца с практикой и выдачей диплома о профессиональной переподготовке. «Нутрициология для себя и будущей профессии» от Edpro: программа с предоставлением клиентов для практики на некоторых тарифах и 240 баллов непрерывного медицинского образования. «Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: обучение детской нутрициологии с готовыми алгоритмами решения разных проблем со здоровьем (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение). «Интегральная спортивная нутрициология» от УОМ: программа повышения квалификации с практикой и онлайн-встречами с экспертами для специалистов, которые планируют работать со спортсменами (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение). «Нутрициология» от Skillbox: программа разработана совместно с Первым МГМУ им. И. М. Сеченова и включает онлайн-встречи с докторами и кандидатами медицинских наук (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение). «Нутрициолог» от МУПП: обучение по профессиональным стандартам с выдачей диплома для начала практики за три месяца. «Нутрициология» от Sport Nutrition Academy: программа с несколькими тарифами: для самостоятельного изучения или для профессиональной практики.

На онлайн-курсах по интегративной нутрициологии студенты с нуля научатся диагностировать проблемы со здоровьем и интерпретировать результаты лабораторных исследований. Также они смогут составлять индивидуальные планы питания, учитывая состояние и потребности клиента.

1. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

Программа разработана при поддержке научного партнера — «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи». Студенты научатся восстанавливать и поддерживать здоровье через коррекцию питания и образа жизни.

Иллюстрация: freepik/freepik

Результат — заработок от 100 тысяч рублей на частных консультациях. Начать путь к смене профессии можно с бесплатного вводного курса.

Цена полностью : от 145 008 рублей в месяц.

Цена в рассрочку : от 6042 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : лекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, 2 международных сертификата.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анатомия и физиология.

Нутрициология и диетологическое консультирование.

Особые сценарии в практике нутрициолога.

Клиническая диетология.

Методология здорового коучинга.

Достоинства:

Программу реализуют при поддержке «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологий и безопасности пищи».

Занятия проходят в мини-группах.

Студенты получают три международных сертификата MBA, IPHM и CPD.

Среди педагогов — доктора наук, профессора университетов, лидеры мнений, врачи, практикующие специалисты.

Каждый студент бесплатно использует аналитический сервис для планирования питания и оценки состояния здоровья.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.

Видеоуроки записали врачи-диетологи, гастроэнтерологи, нутрициологи, специалисты по аюрведе, висцеральные практики — всего более 150 преподавателей-практиков. Студенты изучат основы превентивной и клинической нутрициологии.

Иллюстрация: freepik/freepik

Учебе достаточно уделять от пяти до восьми часов в неделю. Начать свое обучение в институте можно на бесплатном курсе.

Цена полностью : от 282 900 рублей.

Цена в рассрочку : 11 790 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, лекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом установленного образца и сертификат.

Помощь с трудоустройством: дополнительные лекции от центра карьеры.

Программа:

Диагностика.

Пищеварение и детокс.

Основы консультирования и коучинга.

Системы организма.

Углубленная лабораторная диагностика.

Достоинства:

Студенты начинают работать со своими первыми клиентами уже во время обучения.

Методологи МИИН ежегодно обновляют и актуализируют курсы.

Кейс ведения клиента в портфолио.

Дополнительные лекции для постановки цели, коуч-сессии от центра карьеры.

Помощь с развитием личного бренда и продвижением в социальных сетях.

Недостатки:

Старт обучения в определенную дату.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Интегративный нутрициолог PRO» — «PRO-Здоровье»

Курс ориентирован на практику — с первого урока студенты ведут клиента под контролем куратора-нутрициолога.

Программа построена так, чтобы освоить профессию шаг за шагом: от выявления мотивов клиента и создания доверительных отношений до подбора нутрицевтиков и применения альтернативных подходов к коррекции заболеваний.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студентов поддержат не только кураторы — каждые две недели проходят встречи в формате «вопрос — ответ» и Zoom-вебинары со специалистами.

Цена полностью: от 260 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 10 833 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, встречи в формате «вопрос — ответ».

Документ об окончании: диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: бизнес-модуль по развитию личного бренда и продажам — только в тарифе «Интегративный нутрициолог PRO».

Программа:

Система пищеварения, нутрицевтическая поддержка здоровья желудочно-кишечного тракта.

Нутрицевтики, витамины и жирные кислоты, микро- и макроэлементы.

Терапевтические и восстановительные протоколы питания, особенности рациона при разных состояниях организма и этапах жизни.

Лабораторная диагностика: правила подготовки, расшифровка анализов, выявление дефицитов

Бизнес-модуль: продвижение личного бренда, карьера нутрициолога.

Достоинства:

Практика с клиентами с первого занятия.

Образовательная программа утверждена Министерством образования и науки РФ.

Вебинары с дипломированным нутрициологом, натуропатом, психологами, терапевтами, гастроэнтерологами, диетологами, кардиологами.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Сертифицированные курсы обучения нутрициологии» — IFN

Изучая программу «Базовая нутрициология», студенты научатся составлять рационы питания, протоколы приема витаминов и минералов на основании научных знаний о работе организма.

Смогут корректировать питание для решения различных проблем — похудение, набор веса, устранение проблем с кожей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 28 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2917 рублей в месяц.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : среднее или высшее профессиональное образование.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Базовая нутрициология.

Нутригеномика и персонализация диет.

Детская и подростковая нутрициология.

Питание при планировании и ведении беременности.

Достоинства:

В подарок за регистрацию — методичка «Детокс-секреты для здоровья и молодости».

Ежедневная поддержка куратора и чат с единомышленниками.

Бесплатная библиотека изданий для изучения.

Недостатки:

Старт курса в определенные даты.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Нутрициология для себя и будущей профессии» — Edpro

Студенты изучат основы нутрициологии, познакомятся с биохимическими и физиологическими аспектами питания. Научатся составлять индивидуальные программы питания, корректировать дефициты и разрабатывать стратегии улучшения пищевых привычек.

Иллюстрация: freepik/freepik

Предусмотрена практика — школа предоставит от 5 до 20 клиентов в зависимости от тарифа. Подробнее узнать о полной программе обучения можно на бесплатном курсе.

Цена полностью : от 93 492 рублей.

Цена в рассрочку : от 2597 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : от 4 месяцев.

Порог входа : среднее или высшее профессиональное образование.

Формат : видеоуроки, практические задания, тесты, вебинары.

Документ об окончании : диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: после получения диплома студенты работают с клиентами.

Программа:

Введение в нутрициологию.

Основы сбалансированного питания.

Комплексная лабораторная диагностика.

Углеводный обмен и метаболический синдром.

Законодательство для регулирования деятельности нутрициолога.

Достоинства:

Школа предоставляет до 20 потенциальных клиентов для старта карьеры в зависимости от тарифа.

Студенты отрабатывают пройденный материал на кейсах, максимально приближенных к реальной практике.

Практики два месяца после получения диплома.

Регулярные очные встречи в Москве для повышения квалификации.

Возможность получить налоговый вычет 13%.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Детский интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.

Студенты изучат особенности функционирования и потребности детского организма. Научатся выстраивать удобный для мамы и ребенка режим дня, внедрять правильные пищевые привычки, составлять план питания и придерживаться сбалансированного рациона.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение с поддержкой психолога — переход к здоровому образу жизни будет плавным и не вызовет дискомфорта.

Цена полностью: от 282 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 788 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 4,5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тесты с автоматической проверкой, вебинары.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: консультации с бизнес-тренером.

Программа:

Сбалансированный рацион ребенка с учетом возрастных потребностей, правила организации приемов пищи.

Образ жизни мамы и ребенка: коррекция режима дня, подбор физической нагрузки, использование БАДов для нормализации сна и поддержки нервной системы.

Комплексный подход к здоровью ребенка: анатомия и физиология разных систем организма.

Подбор и использование нутрицевтиков для ребенка под конкретный запрос.

Достоинства:

Ведение клиента в течение пяти недель при поддержке куратора-нутрициолога.

Доступ к чату с психологом, который ответит на вопросы по внедрению здоровых привычек, поиску подхода к каждому члену семьи.

Готовые решения для начала практики в подарок: колесо пищевого баланса, опросники, дневник питания.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Интегральная спортивная нутрициология» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа для нутрициологов, которые планируют работать со спортсменами. Студенты изучат безопасные стратегии улучшения спортивного результата с помощью питания и спортивных добавок.

Научатся составлять научно обоснованные программы для поддержки организма женщин-спортсменок, работать в детско-юношеском спорте и с пожилыми людьми.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 33 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 16 500 рублей в месяц на 2 месяца.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с обратной связью.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нутрициология и физиология спорта.

Стратегии питания для поддержки оптимального состояния здоровья при интенсивных занятиях спортом, набора мышечной массы или снижения веса.

Составление плана питания при подготовке и участии в соревнованиях.

Нутриентная и метаболическая поддержка спортсменов: оценка необходимости назначения витаминов и микроэлементов, контроль биохимических показателей.

Достоинства:

Только научно обоснованная информация по спортивному питанию, БАДам и диетам для спортсменов с учетом правил антидопинга.

Преподаватели — врач спортивной медицины, член медицинской комиссии МОК, спортивный нутрициолог и врач-гастроэнтеролог.

Постоянная поддержка кураторов и онлайн-встречи с преподавателями каждую неделю.

Недостатки:

Отсутствует помощь с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Нутрициология» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Совместная программа Skillbox, МГМУ им. И. М. Сеченова и ФИЦ питания и биотехнологии. Доктора и кандидаты медицинских наук научат разбирать составы продуктов, находить проблемы в рационе и исправлять пищевые привычки. Также студенты будут уметь рекомендовать и расшифровывать анализы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты проведут первичный прием пациента, проанализируют текущее состояние и запрос, составят рацион и план изменения питания.

Цена полностью : от 220 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 9188 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 7 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, лекции, тесты, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы нутрициологии.

Питание здорового населения. Роль питания в обеспечении и поддержании ресурсов организма.

Роль питания в профилактике и коррекции нарушений при алиментарно–зависимых и других заболеваниях.

Особенности питания в разные возрастные периоды и при разных физиологических состояниях.

Дефицитные состояния. Расстройства пищевого поведения.

Достоинства:

Совместная программа с МГМУ им. И. М. Сеченова.

Преподаватели-практики — доктора и кандидаты медицинских наук МГМУ им. И. М. Сеченова.

Прямые эфиры с экспертами из Сеченовского университета — записи вебинаров останутся на год.

Возможность вернуть до 13% стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Нутрициолог» — МУПП

Программа составлена с учетом профессионального стандарта нутрициолога. Студенты изучат анатомию и физиологию организма, методику консультирования и разработки протоколов питания.

Углубленное обучение включает модули по расшифровке анализов, спортивной и детской нутрициологии — это материалы для самостоятельного изучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 9 700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: необходимо среднее профессиональное или высшее образование.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: рекомендации по заработку, информационный блок для самозанятых и предпринимателей.

Программа:

Правовые и теоретические основы диетологии и нутрициологии.

Анатомия и физиология организма человека.

Правила сбалансированного и диетического питания.

Методика диетологического консультирования и разработка рационов питания.

Достоинства:

Доступ к обучающим материалам навсегда.

Программа включает тестирование и практические задания.

Бонус при оплате курса — PDF-файл по заработку 100 тысяч рублей на консультировании.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Нутрициология» — Sport Nutrition Academy

Обучение на курсе поможет решить проблемы со здоровьем, разобраться в методах лабораторной диагностики, способах нутрицевтической поддержки организма и протоколах питания.

Программа состоит из двух уровней, студенты могут пройти оба или один из них. Полный курс включает бизнес-модули по продвижению услуг нутрициолога и поиску клиентов. Учиться можно в комфортном темпе, но доступ к материалам ограничен — срок зависит от тарифа.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 69 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания с проверкой, онлайн-вебинары.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: бизнес-модуль по поиску клиентов — только в тарифах №2 и №3.

Программа:

Анализы для диагностики состояния здоровья и расшифровка.

Основы психологии пищевого поведения.

Основные пищевые вещества и их биологическая роль.

Механизмы возникновения пищевой зависимости и способы коррекции.

Алгоритмы работы с разными нарушениями здоровья.

Достоинства:

Поддержка после окончания курса — доступ к сообществу нутрициологов.

Тариф на выбор — для коррекции своего образа жизни, получения новой профессии или повышения квалификации.

Обратная связь и онлайн-встречи с преподавателями во всех тарифах.

Недостатки:

Диплом о профессиональной переподготовке только в тарифе № 3.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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