15 курсов ораторского мастерства

Платные курсы по ораторскому мастерству подойдут тем, кто стремится не только улучшить свои навыки публичных выступлений, но и получить профессиональную обратную связь. Особенность таких курсов — занятия с опытными педагогами по сценической речи, которые детально разбирают ошибки студентов и помогают достичь уверенности в выступлениях. По окончании обучения выдаются документы, подтверждающие полученные знания и навыки.

1. «Онлайн-курс ораторского искусства» — «Король говорит!»

На курсе научат убеждать собеседников, четко формулировать мысли и преодолевать страх перед выступлениями. Среди клиентов школы — компании Siemens, «Росбанк», «Лукойл-Гарант». Доступны три формата обучения: «Эконом», «Стандарт» и «Профессиональное образование».

Все включают видеоуроки и домашние задания. Во втором и третьем тарифах предусмотрены проверка домашних заданий и вебинары с бизнес-тренерами и преподавателями по сценической речи.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью: от 16 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Самопрезентация.

Избавление от страха сцены.

Жесты и позы.

Голос и дикция.

Работа с камерой.

Структура выступления.

Достоинства:

В программе — «живые» вебинары с разбором ошибок студентов.

Обучают профессиональные педагоги сценической речи со стажем 18 лет.

Персональная обратная связь по домашним заданиям.

Проводятся корпоративные тренинги.

Недостатки:

Ограничения на тарифе «Эконом».

5,0 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.

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2. «Голос и речь: как говорить убедительно» — «Нетология»

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На занятиях студенты научатся управлять своим голосом, улучшат дикцию и артикуляцию, узнают, как сделать свою речь более выразительной и четкой. В программе — практические занятия, на которых студенты тренируют навыки уверенной речи под руководством экспертов. Преподаватели указывают на ошибки и отвечают на возникающие вопросы.

Для мотивации и координации есть чат, где каждый студент может задать вопрос специалистам.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью: от 14 600 рублей.

Цена в рассрочку: от 1285 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практикум.

Документ об окончании: свидетельство.

Помощь с трудоустройством: доступ к базе вакансий.

Программа:

Провести диагностику своего голоса.

Звучать уверенно и убеждать голосом.

Быть понятым и услышанным.

Говорить без воды по делу.

Подвести итоги и увидеть разницу.

Достоинства:

Чат с координаторами и экспертами.

В подарок — набор упражнений с трекером для отслеживания динамики.

Среди преподавателей — бизнес-тренер с 17-летним опытом, мотивационный спикер с 16-летним опытом и другие эксперты.

Есть мобильное приложение, можно проходить курс на любом устройстве.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы «Нетологии»: «Основы эффективной коммуникации».

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3. «Искусство коммуникации» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.

На курсе научат эффективному общению с командой и партнерами, умению отстаивать и аргументировать свою позицию. Расскажут, как презентовать себя на встрече и в переписке, учитывая психологию собеседника.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Выпускники всегда смогут вернуться к пройденным темам — доступ к видеоурокам бессрочный. Материалы студенты могут изучать в удобное время — достаточно от трех до пяти часов в неделю. Преподаватели курса проверяют домашние задания и дают полезные советы.

Цена полностью: 58 812 рублей.

Цена в рассрочку: 4901 рубль в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Схема идеальной коммуникации.

Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.

Техники влияния и переговоров.

Лидерство в виртуальном мире.

Мощные техники переписки.

Межкультурная коммуникация.

Достоинства:

Год английского языка в подарок.

Практика в виде игровых заданий.

Обратная связь от кураторов-экспертов.

Итоговый проект — диалог по всем законам деловой коммуникации.

Бессрочный доступ к материалам курса, обновлениям программы.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Голос: инструкция по применению» — «Глаголь»

Ведет курс актриса и преподаватель с опытом работы более 15 лет. Программа охватывает техники правильного дыхания, осанки, артикуляции и формирования звуков. На занятиях помогут сделать речь более четкой и выразительной, а голос — уверенным и объемным.

На первом бесплатном уроке слушатели смогут определить, соответствует ли программа их целям. Упражнения по улучшению дикции и постановке дыхания доступны на год для самостоятельного прохождения.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью: 9900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 21 день.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, упражнения.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа над осанкой.

Вдох и объемный выдох.

Гимнастика для лица.

Правила артикуляции.

Работа с дикцией.

Развитие тембра и интонации звучания.

Скороговорки для четкого звука.

Достоинства:

Доступ к материалам курса на один год.

Курс ведет практик техники речи с высшим академическим образованием и 16-летним стажем преподавания.

Положительные отзывы на сайте школы от представителей разных профессий, кому курс действительно помог.

Недостатки:

Нет коммуникации с преподавателем.

5,0 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.

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5. «Онлайн-курсы риторики» — «Международная школа профессий»

На курсе научат готовить речь для выступления в сжатые сроки, верно и быстро доносить свои мысли до аудитории. На практических занятиях студенты освоят навыки успешной презентации, составят план выступления по определенной теме и отработают материал в группе.

Наставники курса проверяют домашние задания и помогают в подготовке личного проекта — речи для выступления перед аудиторией.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью: 4800 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Подготовка к выступлению.

Взаимодействие с аудиторией.

Актерское мастерство в ораторском выступлении.

Разбор и интерпретация произведения.

Навыки аргументации.

Достоинства:

Для курса доступен формат корпоративного обучения.

Гибкий график обучения, который студенты подбирают сами.

«Живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками.

Возможность оплатить 100% стоимости курса материнским капиталом.

Недостатки:

Доступ к материалам курса только на три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Ораторское искусство и мастерство презентации» — Eduson Academy

На курсе слушателей научат создавать вовлекающие презентации, преодолевать страх перед публикой и развивать эмоциональный интеллект для лучшего понимания окружающих. В программу включен бонусный курс по критическому мышлению. Студенты научатся концентрироваться на главном и распознавать ложную информацию.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Слушатели просматривают видеолекции и отрабатывают навыки, выполняя тесты. За каждым студентом закреплен личный куратор, который ответит на вопросы в чате и поможет оценить прогресс.

Цена полностью: 29 592 рубля.

Цена в рассрочку: от 2466 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 34 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания на симуляторе.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Как делать крутые презентации.

Эмоциональный интеллект.

Управление стрессом.

Публичные выступления и презентации.

Критическое мышление.

Достоинства:

Личный куратор для каждого студента.

Курс по критическому мышлению в подарок.

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Скидка на курс 5% при оплате онлайн.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» — НИИДПО

На курсе студентов научат корректировать темп речи, работать с ударениями и интонацией. Участники улучшат дикцию и артикуляцию, а также научатся составлять текстов для выступлений и рекламных сообщений.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Программа включает уроки в записи, живые вебинары и проверку домашних заданий экспертами. В течение 90 дней после обучения студенты могут участвовать в дополнительных вебинарах института и получать сертификаты.

Цена полностью: 11 600 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары в записи, практические задания, тесты.

Документ об окончании: удостоверения о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Голос как инструмент в работе специалистов речевых профессий.

Техники выстраивания логики выступления.

Техники преодоления голосовых зажимов.

Достоинства:

Проверка практических заданий экспертами.

Форумы и общение онлайн с преподавателем.

Доступ к онлайн-библиотеке института.

Бессрочный доступ к учебным материалам.

Бесплатное прохождение дополнительных вебинаров с выдачей сертификата.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Навыки публичных выступлений» — City Business School

Главная цель обучения на курсе — умение подготовить речь, выгодно подать информацию, удерживать внимание аудитории и грамотно завершать выступление. Этому научат тренер с международным уровнем сертификации, эксперты по переговорам и организационным улучшениям.

Студенты получают доступ к урокам в записи и могут практиковаться на интерактивных тренажерах. После итогового тестирования выдается сертификат о прохождении курса.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью: 14 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 30 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практика на интерактивных тренажерах, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные компетенции оратора.

Подготовка к выступлению.

Основная часть выступления.

Достоинства:

Обучение на курсе в удобное время.

Практика на тренажерах и тестированиях.

Доступ к материалам курса остается навсегда.

Сертификат лицензированной бизнес-школы.

Недостатки:

Нет обратной связи от преподавателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Три кита техники речи: дыхание, голос, дикция» — Ирина Севрюгина

Автор курса — эксперт по ораторскому мастерству и сценической речи, специалист по озвучке аудиокниг для «Литрес» и других издательствах. Во время обучения студенты освоят техники работы с дыханием, артикуляцией и дикцией, научатся владеть своим голосом во время публичных выступлений.

Для удобства студентов был разработан видеоплеер. Он запоминает, на каком моменте был остановлен урок, и работает на всех устройствах.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью: 1745 рублей.

Цена в рассрочку: от 436 рублей в месяц на 4 месяца.

Длительность: 14 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, аудиоуроки.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Дыхание.

Голос.

Дикция.

Достоинства:

Первые два урока курса доступны бесплатно после регистрации и подписки на Telegram-канал.

Нет привязки к четкому графику, можно совмещать с работой или учебой.

Автор курса — эксперт по ораторскому искусству, который озвучивал аудиокниги в «Литрес» и других издательствах.

Недостатки:

Подходит только для изучения речевых аспектов публичных выступлений.

7,25 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте infohit.ru.

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10. «Мастер Речь» — Ив Абьян

В программе — техники управления голосом, улучшение дикции, развитие навыков эффективной коммуникации и публичных выступлений. Курс включает в себя практические задания с обратной связью, тренировки, а также доступ к обширной библиотеке обучающих материалов.

Доступ к материалам предоставляется навсегда, что позволяет учиться в удобное время и постоянно совершенствовать свои навыки.

Иллюстрация: jannoon028/freepik

Цена полностью : 1944 рубля.

Цена в рассрочку : долями по 486 рублей в 4 платежа.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Преодоление страха публичных выступлений.

Произношение звуков четко и ясно.

Контроль и улучшение голоса.

Использование интонации, ритма и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.

Конструирование и организация своих мыслей, структурирование выступления и подбор убедительных аргументов.

Достоинства:

Первые три урока курса доступны бесплатно после регистрации и подписки на Telegram-канал.

Возможность возвращаться к материалам курса в любое время.

Много практических заданий и упражнений, которые помогают сразу применять теорию на практике.

Недостатки:

Нет общения с преподавателями.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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