15 курсов ораторского мастерства

Собрали платные онлайн-курсы с подробной программой, поддержкой преподавателей, проверкой домашних заданий и выдачей документов об окончании. Самостоятельно развить навыки публичных выступлений можно на бесплатных курсах.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по ораторскому мастерству от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по ораторскому мастерству
«Онлайн-курс ораторского искусства» от «Король говорит!»: интенсивный курс с практическими занятиями и обратной связью от тренеров, которые обучали Евгения Миронова и Владимира Машкова.
«Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: курс с фокусом на развитие четкости и выразительности речи под руководством экспертов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Искусство коммуникации» от Skillbox: курс с акцентом на развитие навыков переговоров и публичных выступлений и регулярными практическими вебинарами (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
«Голос: инструкция по применению» от «Глаголь»: курс с индивидуальным подходом к работе с дыханием, голосом и дикцией под руководством преподавателей театральных вузов.
«Онлайн-курсы риторики» от «Международной школы профессий»: обучение с персональной обратной связью и доступом к библиотеке записей вебинаров.
«Ораторское искусство и мастерство презентации» от Eduson Academy: на интерактивных уроках учат не только красиво говорить, но и развивать эмоциональный интеллект и критическое мышление.
«Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» от НИИДПО: каждый студент получает персональную поддержку и доступ к записям вебинаров для самостоятельного изучения.
«Навыки публичных выступлений» от City Business School: курс с акцентом на развитие уверенности перед аудиторией, регулярными практическими упражнениями и консультациями от экспертов в области публичных выступлений.
«Три кита речи: дыхание, голос, дикция» от Ирины Севрюгиной: курс с доступом к упражнениям и техникам, которые помогут улучшить дыхание, голос и дикцию.
«Мастер Речь» от Ив Абьян: курс с бессрочным доступом к материалам и практическими заданиями под руководством экспертов с многолетним опытом.
Платные курсы по ораторскому мастерству подойдут тем, кто стремится не только улучшить свои навыки публичных выступлений, но и получить профессиональную обратную связь. Особенность таких курсов — занятия с опытными педагогами по сценической речи, которые детально разбирают ошибки студентов и помогают достичь уверенности в выступлениях. По окончании обучения выдаются документы, подтверждающие полученные знания и навыки.
1. «Онлайн-курс ораторского искусства» — «Король говорит!»
На курсе научат убеждать собеседников, четко формулировать мысли и преодолевать страх перед выступлениями. Среди клиентов школы — компании Siemens, «Росбанк», «Лукойл-Гарант». Доступны три формата обучения: «Эконом», «Стандарт» и «Профессиональное образование».
Все включают видеоуроки и домашние задания. Во втором и третьем тарифах предусмотрены проверка домашних заданий и вебинары с бизнес-тренерами и преподавателями по сценической речи.
Цена полностью: от 16 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, домашние задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Самопрезентация.
Избавление от страха сцены.
Жесты и позы.
Голос и дикция.
Работа с камерой.
Структура выступления.
Достоинства:
В программе — «живые» вебинары с разбором ошибок студентов.
Обучают профессиональные педагоги сценической речи со стажем 18 лет.
Персональная обратная связь по домашним заданиям.
Проводятся корпоративные тренинги.
Недостатки:
Ограничения на тарифе «Эконом».
5,0 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.
2. «Голос и речь: как говорить убедительно» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
На занятиях студенты научатся управлять своим голосом, улучшат дикцию и артикуляцию, узнают, как сделать свою речь более выразительной и четкой. В программе — практические занятия, на которых студенты тренируют навыки уверенной речи под руководством экспертов. Преподаватели указывают на ошибки и отвечают на возникающие вопросы.
Для мотивации и координации есть чат, где каждый студент может задать вопрос специалистам.
Цена полностью: от 14 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 1285 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практикум.
Документ об окончании: свидетельство.
Помощь с трудоустройством: доступ к базе вакансий.
Программа:
Провести диагностику своего голоса.
Звучать уверенно и убеждать голосом.
Быть понятым и услышанным.
Говорить без воды по делу.
Подвести итоги и увидеть разницу.
Достоинства:
Чат с координаторами и экспертами.
В подарок — набор упражнений с трекером для отслеживания динамики.
Среди преподавателей — бизнес-тренер с 17-летним опытом, мотивационный спикер с 16-летним опытом и другие эксперты.
Есть мобильное приложение, можно проходить курс на любом устройстве.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии»: «Основы эффективной коммуникации».
3. «Искусство коммуникации» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы.
На курсе научат эффективному общению с командой и партнерами, умению отстаивать и аргументировать свою позицию. Расскажут, как презентовать себя на встрече и в переписке, учитывая психологию собеседника.
Выпускники всегда смогут вернуться к пройденным темам — доступ к видеоурокам бессрочный. Материалы студенты могут изучать в удобное время — достаточно от трех до пяти часов в неделю. Преподаватели курса проверяют домашние задания и дают полезные советы.
Цена полностью: 58 812 рублей.
Цена в рассрочку: 4901 рубль в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Схема идеальной коммуникации.
Диагностика собеседника и расшифровка сигналов.
Техники влияния и переговоров.
Лидерство в виртуальном мире.
Мощные техники переписки.
Межкультурная коммуникация.
Достоинства:
Год английского языка в подарок.
Практика в виде игровых заданий.
Обратная связь от кураторов-экспертов.
Итоговый проект — диалог по всем законам деловой коммуникации.
Бессрочный доступ к материалам курса, обновлениям программы.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Голос: инструкция по применению» — «Глаголь»
Ведет курс актриса и преподаватель с опытом работы более 15 лет. Программа охватывает техники правильного дыхания, осанки, артикуляции и формирования звуков. На занятиях помогут сделать речь более четкой и выразительной, а голос — уверенным и объемным.
На первом бесплатном уроке слушатели смогут определить, соответствует ли программа их целям. Упражнения по улучшению дикции и постановке дыхания доступны на год для самостоятельного прохождения.
Цена полностью: 9900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 21 день.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, упражнения.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Работа над осанкой.
Вдох и объемный выдох.
Гимнастика для лица.
Правила артикуляции.
Работа с дикцией.
Развитие тембра и интонации звучания.
Скороговорки для четкого звука.
Достоинства:
Доступ к материалам курса на один год.
Курс ведет практик техники речи с высшим академическим образованием и 16-летним стажем преподавания.
Положительные отзывы на сайте школы от представителей разных профессий, кому курс действительно помог.
Недостатки:
Нет коммуникации с преподавателем.
5,0 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.
5. «Онлайн-курсы риторики» — «Международная школа профессий»
На курсе научат готовить речь для выступления в сжатые сроки, верно и быстро доносить свои мысли до аудитории. На практических занятиях студенты освоят навыки успешной презентации, составят план выступления по определенной теме и отработают материал в группе.
Наставники курса проверяют домашние задания и помогают в подготовке личного проекта — речи для выступления перед аудиторией.
Цена полностью: 4800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к выступлению.
Взаимодействие с аудиторией.
Актерское мастерство в ораторском выступлении.
Разбор и интерпретация произведения.
Навыки аргументации.
Достоинства:
Для курса доступен формат корпоративного обучения.
Гибкий график обучения, который студенты подбирают сами.
«Живое» онлайн-общение с преподавателями и наставниками.
Возможность оплатить 100% стоимости курса материнским капиталом.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Ораторское искусство и мастерство презентации» — Eduson Academy
На курсе слушателей научат создавать вовлекающие презентации, преодолевать страх перед публикой и развивать эмоциональный интеллект для лучшего понимания окружающих. В программу включен бонусный курс по критическому мышлению. Студенты научатся концентрироваться на главном и распознавать ложную информацию.
Слушатели просматривают видеолекции и отрабатывают навыки, выполняя тесты. За каждым студентом закреплен личный куратор, который ответит на вопросы в чате и поможет оценить прогресс.
Цена полностью: 29 592 рубля.
Цена в рассрочку: от 2466 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 34 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания на симуляторе.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Как делать крутые презентации.
Эмоциональный интеллект.
Управление стрессом.
Публичные выступления и презентации.
Критическое мышление.
Достоинства:
Личный куратор для каждого студента.
Курс по критическому мышлению в подарок.
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Скидка на курс 5% при оплате онлайн.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Техники речи: голос, дикция, интонация. Мастерство убедительного выступления» — НИИДПО
На курсе студентов научат корректировать темп речи, работать с ударениями и интонацией. Участники улучшат дикцию и артикуляцию, а также научатся составлять текстов для выступлений и рекламных сообщений.
Программа включает уроки в записи, живые вебинары и проверку домашних заданий экспертами. В течение 90 дней после обучения студенты могут участвовать в дополнительных вебинарах института и получать сертификаты.
Цена полностью: 11 600 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары в записи, практические задания, тесты.
Документ об окончании: удостоверения о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Голос как инструмент в работе специалистов речевых профессий.
Техники выстраивания логики выступления.
Техники преодоления голосовых зажимов.
Достоинства:
Проверка практических заданий экспертами.
Форумы и общение онлайн с преподавателем.
Доступ к онлайн-библиотеке института.
Бессрочный доступ к учебным материалам.
Бесплатное прохождение дополнительных вебинаров с выдачей сертификата.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Навыки публичных выступлений» — City Business School
Главная цель обучения на курсе — умение подготовить речь, выгодно подать информацию, удерживать внимание аудитории и грамотно завершать выступление. Этому научат тренер с международным уровнем сертификации, эксперты по переговорам и организационным улучшениям.
Студенты получают доступ к урокам в записи и могут практиковаться на интерактивных тренажерах. После итогового тестирования выдается сертификат о прохождении курса.
Цена полностью: 14 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 30 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практика на интерактивных тренажерах, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные компетенции оратора.
Подготовка к выступлению.
Основная часть выступления.
Достоинства:
Обучение на курсе в удобное время.
Практика на тренажерах и тестированиях.
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Сертификат лицензированной бизнес-школы.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателей.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Три кита техники речи: дыхание, голос, дикция» — Ирина Севрюгина
Автор курса — эксперт по ораторскому мастерству и сценической речи, специалист по озвучке аудиокниг для «Литрес» и других издательствах. Во время обучения студенты освоят техники работы с дыханием, артикуляцией и дикцией, научатся владеть своим голосом во время публичных выступлений.
Для удобства студентов был разработан видеоплеер. Он запоминает, на каком моменте был остановлен урок, и работает на всех устройствах.
Цена полностью: 1745 рублей.
Цена в рассрочку: от 436 рублей в месяц на 4 месяца.
Длительность: 14 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, аудиоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Дыхание.
Голос.
Дикция.
Достоинства:
Первые два урока курса доступны бесплатно после регистрации и подписки на Telegram-канал.
Нет привязки к четкому графику, можно совмещать с работой или учебой.
Автор курса — эксперт по ораторскому искусству, который озвучивал аудиокниги в «Литрес» и других издательствах.
Недостатки:
Подходит только для изучения речевых аспектов публичных выступлений.
7,25 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте infohit.ru.
10. «Мастер Речь» — Ив Абьян
В программе — техники управления голосом, улучшение дикции, развитие навыков эффективной коммуникации и публичных выступлений. Курс включает в себя практические задания с обратной связью, тренировки, а также доступ к обширной библиотеке обучающих материалов.
Доступ к материалам предоставляется навсегда, что позволяет учиться в удобное время и постоянно совершенствовать свои навыки.
Цена полностью: 1944 рубля.
Цена в рассрочку: долями по 486 рублей в 4 платежа.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Преодоление страха публичных выступлений.
Произношение звуков четко и ясно.
Контроль и улучшение голоса.
Использование интонации, ритма и паузы для эмоционального воздействия на слушателей.
Конструирование и организация своих мыслей, структурирование выступления и подбор убедительных аргументов.
Достоинства:
Первые три урока курса доступны бесплатно после регистрации и подписки на Telegram-канал.
Возможность возвращаться к материалам курса в любое время.
Много практических заданий и упражнений, которые помогают сразу применять теорию на практике.
Недостатки:
Нет общения с преподавателями.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по ораторскому мастерству
Бесплатные курсы по ораторскому мастерству подойдут тем, кто хочет развить навыки публичных выступлений, но пока не готов вкладываться в платное обучение. Эти курсы позволяют учиться в удобном формате — онлайн, с гибким графиком и без строгих требований. На таких занятиях можно самостоятельно научиться четко формулировать мысли, контролировать голос и уверенно выступать перед аудиторией.
1. «Ораторское мастерство» — 4brain
Слушатели проходят тестирование, которое помогает определить навыки, требующие развития. Преподаватели отправляют необходимые материалы для дальнейшего изучения. На сайте доступны текстовые лекции по технике речи и составлению плана выступления.
Студенты узнают основные приемы ораторского искусства и способы запоминания текста. При желании можно продолжить обучение на платном курсе.
Длительность: 6 уроков.
Формат: текстовые лекции, тесты, дополнительные материалы.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Учимся говорить публично» — Владимир Шахиджанян
Онлайн-тренинг ораторского искусства поможет преодолеть страх перед аудиторией и сделать речь более убедительной. Слушатели работают над дикцией, избавляются от слов-паразитов и оттачивают жесты для эффективной коммуникации.
Теоретические знания студенты закрепляют на компьютерном анализаторе, записывая свой голос. Это позволит узнать недочеты в речи и исправить их.
Длительность: 101 урок.
Формат: текстовые материалы, аудио- и видеоматериалы, словари, домашнее задание с проверкой.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Искусство речи» — Марина Ливанова
Видеоуроки по теории и практике ораторского мастерства от актрисы, телеведущей, педагога по актерскому мастерству театрального института им. Бориса Щукина. Слушатели учатся правильному дыханию, использованию пауз в речи и выполняют упражнения для разминки лицевых мышц.
Длительность: 17 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Бесплатные курсы по ораторскому мастерству» — «Демосфен»
Из лекций для самостоятельного изучения слушатели узнают о принципах и техниках успешного оратора. Студенты освоят базовые навыки артикуляции, научатся преодолевать волнение перед выступлениями.
В программе — анализ речей известных ораторов, статьи и рекомендации книг по теме.
Длительность: 5 курсов.
Формат: текстовые материалы, лекции.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатный курс по публичным выступлениям» — Reforma-lab
Курс посвящен техническим аспектам речи: постановке дыхания, улучшению голосовых резонаторов и расширению диапазона. Слушатели выполняют дыхательные и артикуляционные упражнения, учатся уверенно говорить и развивают личное обаяние.
Длительность: 5 занятий.
Формат: интерактивные вебинары с участием педагогов, видеоуроки в предзаписи, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Обзор курсов по ораторскому мастерству основывался на нескольких критериях, чтобы помочь читателям быстро выбрать подходящую школу:
Стоимость. Цена курса может стать одним из определяющих факторов выбора. Возможность приобрести курс в рассрочку делает обучение возможным для каждого.
Длительность. Чтобы освежить знания в памяти или заполнить некоторые пробелы, может быть достаточно нескольких уроков. Для глубокого погружения в тему потребуется от нескольких дней до нескольких месяцев. Это зависит от целей и возможностей каждого.
Порог входа. Большинство курсов по ораторскому мастерству подходит для обучения с нуля. Этот пункт важен для тех, кто пока не владеет основами успешных публичных выступлений. Однако также подобрали курсы для более продвинутых студентов, чтобы они могли совершенствовать навыки.
Формат. Занятия в прямом эфире, общение с преподавателями и практические занятия с обратной связью придают обучению динамичность и вовлеченность. Также есть курсы с возможностью самостоятельного обучения по видеоматериалам и упражнениям, что позволяет учиться в удобное время.
Документ об окончании. Некоторые курсы выдают сертификаты или дипломы, подтверждающие полученные знания, что может быть полезно для резюме. Однако важно помнить, что реальные навыки можно продемонстрировать и без документов, используя портфолио или рекомендации.
Какой курс по ораторскому мастерству выбрать
Курсы по ораторскому мастерству будут полезны всем, кто хочет улучшить свои коммуникативные навыки и уверенно выражать свои мысли. Эти навыки особенно важны для специалистов, которые работают с людьми, участвуют в переговорах, организуют собрания и выступают перед аудиторией. Обучиться основам ораторского мастерства можно на следующих курсах:
«Онлайн-курс ораторского искусства» от «Король говорит!»: интенсивный курс с практическими занятиями и обратной связью от тренеров, которые обучали Евгения Миронова и Владимира Машкова.
«Голос и речь: как говорить убедительно» от «Нетологии»: курс с фокусом на развитие четкости и выразительности речи под руководством экспертов (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Искусство коммуникации» от Skillbox: курс с акцентом на развитие навыков переговоров и публичных выступлений и регулярными практическими вебинарами (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы).
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