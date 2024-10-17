15 курсов по детской нутрициологии

Собрали десять курсов, которые помогут начать карьеру в детской нутрициологии. На них обучают созданию сбалансированных рационов для детей, учитывая их возраст, здоровье и индивидуальные потребности. Также в программах есть практические задания, где участники учатся анализировать питание и составлять планы для реальных клиентов.

1. «Детский интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

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На курсе научат диагностировать состояние ребенка, составлять полноценный рацион и восполнять дефициты. В процессе обучения студент студенты проходят пятинедельную практику с реальным клиентом под руководством нутрициолога.

Обучение занимает пять-шесть часов в неделю. Выпускники с высшим или средним специальным образованием получат диплом, остальные — сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 282 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 11 788 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 10,5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, конспекты, гайды, методички, аудиоподкасты, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: центр карьеры проводит тренинги со специалистами для повышения результативности и работы со страхами и сомнениями.

Программа:

Диагностика состояния ребенка.

Полноценный рацион ребенка.

Пищеварение и детокс.

Образ жизни мамы и ребенка.

Восполнение дефицитов.

Достоинства:

Мотивация и поддержка на протяжении обучения: чаты с психологом и экспертом, экспертные часы, сообщество единомышленников.

Готовые инструменты для начала практики: опросники, гайды, алгоритмы работы, дневник питания.

Система накопления баллов и получения за них ценных подарков от школы и партнеров.

Практика в формате «Нутриквесты», который объединяет разбор кейсов по темам курса и игровую форму обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия будущего “Детская нутрициология”» — Edpro

Обучение в мини-группах с поддержкой практикующих специалистов и членством в Ассоциации профессиональных нутрициологов. Студенты научатся проводить консультации, устранять дефициты у детей и плода во время беременности.

Программа состоит из 19 дисциплин, включая биофизику, онкологию и психологию. Подходит для всех категорий слушателей: от начинающих нутрициологов до практикующих врачей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 169 884 рублей.

Цена в рассрочку : от 4780 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : от 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия. практические задания.

Документ об окончании : диплом установленного образца и международный диплом mini MBА.

Помощь с трудоустройством: размещение в каталоге экспертов по поиску и подбору нутрициологов.

Программа:

Особенности детского организма.

Питание детей.

Лабораторная диагностика для оценки здоровья ребенка.

Беременность.

Личный бренд нутрициолога.

Достоинства:

Ежедневная поддержка кураторов.

Членство в Ассоциации помогающих профессий.

Три тарифа обучения на выбор: «Профессионал», «Эксперт» и «Индивидуальный».

Встречи с менторами в мини-группах на тарифах «Эксперт» и «Индивидуальный».

Индивидуальные встречи с автором программы с составлением профессионального плана развития на тарифе «Индивидуальный».

Недостатки:

Ограничения на тарифе «Профессионал».

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа профессиональной переподготовки в сфере детского health-коучинга по международным стандартам. Основная задача курса — научить предупреждать и корректировать детские и подростковые заболевания.

Иллюстрация: freepik/freepik

В процессе обучения у студентов будет свой кейс по ведению клиента. Они разработают планы по сопровождению при подготовке к беременности, вынашивании ребенка и послеродовом восстановлении.

Цена полностью : от 148 500 рублей.

Цена в рассрочку : от 12 825 в месяц.

Длительность : 11 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-лекции, практические занятия, разборы кейсов, защита дипломного кейса.

Документ об окончании : сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Подготовка к беременности.

Беременность, роды, восстановление после родов.

Здоровье ребенка до одного года.

Возрастная психология и психосоматика.

Нейрофизиология и когнитивные функции.

Достоинства:

Постоянная поддержка тьюторов, кураторов и технического персонала.

Преподаватели программы — дипломированные врачи, кандидаты наук, генетики и биологи.

Практики по разработке специфических рационов — для беременных, спортсменов, подростков.

В конце программы у студента будет свой готовый кейс для портфолио.

Недостатки:

Доступ к материалам курса ограничен одним годом.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Детский интегративный нутрициолог» — «PRO-Здоровье»

Программа от семейного нутрициолога с десятилетним стажем.

На курсе студенты узнают, как составлять индивидуальные планы питания, выводить заболевания в ремиссию и работать с анализами.

Также научатся правильно консультировать родителей по решению таких вопросов, как нарушение сна, аллергии, задержка речи, профилактика паразитозов, успеваемость в школе.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 89 900 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : до 9 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические занятия, практические задания.

Документ об окончании : сертификат или диплом установленного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Модификация образа жизни.

Особенности питания детей на разных этапах взросления.

Лабораторная диагностика.

Сопровождение клиента в период беременности.

Карьера детского нутрициолога.

Достоинства:

Разбор реальных случаев из практики.

Встречи в формате «вопрос-ответ» с преподавателями.

Ведение клиента с первого дня обучения под присмотром тьютора.

Недостатки:

Защита дипломного кейса предусмотрена только в расширенном тарифе обучения.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Детская и подростковая нутрициология» — IFN

На курсе научат выявлять проблемы питания у детей, составлять правильные рационы, решать вопросы лишнего веса и частых заболеваний. Программа подойдет как для начинающих специалистов, так и для тренеров или родителей, желающих разобраться в нутрициологии.

Акцент в курсе сделан на практику. Участники заполнят с клиентом пищевой дневник, составят рацион на день и дадут рекомендации по корректировке питания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 14 400 рублей.

Цена в рассрочку : от 1250 рублей в месяц.

Длительность : 1 месяц.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, презентации, тесты, онлайн-встречи с преподавателем.

Документ об окончании : диплом о дополнительном образовании.

Помощь с трудоустройством: рекомендательное письмо от эксперта курса.

Программа:

Проблемы питания современных детей.

Сбор жалоб, осмотр ребенка и заполнение детского опросника.

Роль витаминов и минералов во внутриутробном периоде.

Анатомо-физиологические особенности ЖКТ.

Особенности питания у детей по возрастам.

Достоинства:

Доступ к бесплатной библиотеке с опросниками, чек-листамы, рецептами, гайдами, протоколами питания.

Разбор реальных проблем клиентов с преподавателями.

Доступ к лекциям предоставляется на три года.

Преподаватели — врачи-диетологи и практикующие нутрициологи с многолетним стажем.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Детская диетология и нутрициология» — НЦРДО

Основное внимание на курсе уделено культуре здорового питания и профилактике нарушений веса. Студенты изучат особенности питания в подростковом возрасте, научатся избавлять от пищевых зависимостей и вести дневник питания.

Выпускникам проводят HR-консультации, помогая с трудоустройством в ведущие компании РФ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 22 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 1908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной подготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Анатомия и физиология. Основные особенности пищеварительной системы человека.

Основы эндокринологии. Гормоны и их роль в организме.

Особенности физического и психического развития детей.

Компоненты питания: микронутриенты и макронутриенты.

Основы нутрициологии. Детская нутрициология.

Достоинства:

Безлимитный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к библиотеке книг и вебинаров.

Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

80% преподавателей — кандидаты наук.

Недостатки:

Ограниченное число пересдач итогового тестирования.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Детская нутрициология» — НИИДПО

Курс подойдет широкому кругу слушателей — родителям, врачам, начинающим нутрициологам и желающим сменить профессию. Преподаватели научат разрабатывать индивидуальные рационы для детей с учетом возраста и потребностей.

Расскажут, как внедрять оздоровительные мероприятия в повседневную жизнь, лучше понимать потребности детей и эффективно общаться с клиентами.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 21 300 рублей.

Цена в рассрочку : от 1775 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 260 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : текстовые лекции, онлайн-вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы физиологии ребенка в работе нутрициолога.

Диагностика здоровья ребенка.

Составление индивидуального плана работы.

Консультирование родителей по вопросам питания ребенка.

Организация работы детского нутрициолога.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к электронной библиотеке «Библиоклуб».

Возможность участия в онлайн-вебинарах с получением сертификатов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Консультант в области детского питания и физического здоровья» — «Академия нутрициологии и ЗОЖ АСИЗ»

На курсе расскажут, как правильно выстраивать тренировочный процесс и разрабатывать программы разминок и упражнений. Участники научатся находить подход к каждому ребенку, оценивать состояние физического развития и составлять рекомендации по его корректировке.

Выпускники курса смогут давать индивидуальные консультации, работать в спортивных школах и медицинских центрах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 35 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 6 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, вебинары в записи, тесты.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Определение признаков нехватки основных нутритивных элементов в рационе питания.

Комплексная оценка состояния организма ребенка.

Составление развернутых рекомендаций по питанию и образу жизни.

Работа с детьми, имеющими сахарозависимость.

Практика ведения клиента.

Достоинства:

При покупке курса — второй в подарок.

Онлайн-занятия с преподавателями в вечернее время.

Программу ведут врачи, тренеры, ученые из ведущих вузов страны: Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, НИИ медицины труда РАН, МФТИ и других.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Мама — лучший доктор» — «Институт практической нутрициологии и натуропатии»

Курс, разработанный врачом-натуропатом, нутрициологом с 20‑летним опытом. Программа включает темы о натуропатии, витаминах, здоровье молодой мамы и гормональном здоровье детей. В процессе обучения студентам предоставляется индивидуальное наставничество врача-педиатра.

На курсе доступно три тарифа. Самый продвинутый включает встречи и сессии в формате «вопрос-ответ» с автором курса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : от 3 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-лекции.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Анализы: интерпретация результатов.

Выбор БАД.

Здоровый рацион питания для детей.

Домашняя аптечка.

Ожирение и задержка роста у детей.

Достоинства:

Скидки на БАДы для студентов курса.

В программе — разборы кейсов о детском здоровье.

С фрагментом курса можно ознакомиться бесплатно.

Информационная поддержка от экспертов школы — врачей-педиатров, натуропатов.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к материалам курса.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Семейный нутрициолог» — «Международная академия нутрициологии»

🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.

Программа переподготовки подойдет тем, кто хочет правильно организовать питание своей семьи. На курсе расскажут об особенностях питания мужчин, женщин и поколения старше 55 лет. Базовый тариф не предполагает обратной связи и завершается выдачей сертификата.

Иллюстрация: freepik/freepik

Если цель выпускника — диплом о профессиональной переподготовке, стоит выбрать тариф «С ментором» или «Индивидуальный». Расширенные тарифы включают обратную связь и еженедельные групповые онлайн-встречи с наставником.

Цена полностью : от 35 800 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 12 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : лекции, видеоуроки, онлайн-занятия, дополнительные материалы.

Документ об окончании : сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общая нутрициология. Основные понятия.

Организация питания для всей семьи.

Профилактика и укрепление здоровья семьи.

Образ жизни семьи.

Практическая нутрикухня.

Достоинства:

К каждому модулю прилагаются конспекты уроков, чек-листы, трекеры и методические материалы.

Преподаватели — дипломированные нутрициологи, участники международных конференций по ЗОЖ и питанию.

На курсе обучат приготовлению полезных десертов, созданию белковых завтраков и ферментации продуктов.

Недостатки:

Доступ к материалам курса ограничен одним годом.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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