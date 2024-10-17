15 курсов по детской нутрициологии

Собрали курсы по детской нутрициологии, после окончания которых выпускники смогут решать проблемы со здоровьем детей через коррекцию рациона. Включили и бесплатные курсы по нутрициологии, на которых можно познакомиться с основами здорового питания и формирования правильных пищевых привычек.
Информация об эксперте
Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы от будущих студентов.
ТОП-10 курсов по нутрициологии
«Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: интенсивный курс с реальной практикой и возможностью начать зарабатывать в процессе обучения (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Профессия будущего “Детская нутрициология”» от Edpro: программа обучения в мини-группах с непрерывным сопровождением практикующими специалистами.
«Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» от УОМ: программа профессиональной переподготовки, направленная на предупреждение и корректировку детских заболеваний (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Детский интегративный нутрициолог» от «PRO-Здоровье»: курс от практикующего нутрициолога с практикой ведения клиента под присмотром наставника с первого дня обучения.
«Детская и подростковая нутрициология» от IFN: сертифицированный курс с «живыми» уроками и практикой от экспертов.
«Детская диетология и нутрициология» от НЦРДО: дистанционный курс, на котором научат работать с беременными, кормящими матерями, грудничками, детьми дошкольного и школьного возраста.
«Детская нутрициология» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки для начинающих и действующих специалистов с обратной связью от экспертов.
«Консультант в области детского питания и физического здоровья» от «Академии нутрициологии и ЗОЖ АСИЗ»: программа повышения квалификации, направленная на разбор и коррекцию физического состояния с помощью питания и тренировок.
«Мама — лучший доктор» от «Института практической нутрициологии и натуропатии»: курс от врача-натуропата, посвященный созданию и сохранению крепкого здоровья детей, с ответами на вопросы участников от врачей-педиатров.
«Семейный нутрициолог» от «Международной академии нутрициологии»: курс по основам правильного питания всей семьи с рецептами в подарок (промокод MAN22F47D36 — скидка 16% при единовременной оплате).
Собрали десять курсов, которые помогут начать карьеру в детской нутрициологии. На них обучают созданию сбалансированных рационов для детей, учитывая их возраст, здоровье и индивидуальные потребности. Также в программах есть практические задания, где участники учатся анализировать питание и составлять планы для реальных клиентов.
1. «Детский интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.
На курсе научат диагностировать состояние ребенка, составлять полноценный рацион и восполнять дефициты. В процессе обучения студент студенты проходят пятинедельную практику с реальным клиентом под руководством нутрициолога.
Обучение занимает пять-шесть часов в неделю. Выпускники с высшим или средним специальным образованием получат диплом, остальные — сертификат.
Цена полностью: 282 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 788 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 10,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, конспекты, гайды, методички, аудиоподкасты, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: центр карьеры проводит тренинги со специалистами для повышения результативности и работы со страхами и сомнениями.
Программа:
Диагностика состояния ребенка.
Полноценный рацион ребенка.
Пищеварение и детокс.
Образ жизни мамы и ребенка.
Восполнение дефицитов.
Достоинства:
Мотивация и поддержка на протяжении обучения: чаты с психологом и экспертом, экспертные часы, сообщество единомышленников.
Готовые инструменты для начала практики: опросники, гайды, алгоритмы работы, дневник питания.
Система накопления баллов и получения за них ценных подарков от школы и партнеров.
Практика в формате «Нутриквесты», который объединяет разбор кейсов по темам курса и игровую форму обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия будущего “Детская нутрициология”» — Edpro
Обучение в мини-группах с поддержкой практикующих специалистов и членством в Ассоциации профессиональных нутрициологов. Студенты научатся проводить консультации, устранять дефициты у детей и плода во время беременности.
Программа состоит из 19 дисциплин, включая биофизику, онкологию и психологию. Подходит для всех категорий слушателей: от начинающих нутрициологов до практикующих врачей.
Цена полностью: от 169 884 рублей.
Цена в рассрочку: от 4780 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия. практические задания.
Документ об окончании: диплом установленного образца и международный диплом mini MBА.
Помощь с трудоустройством: размещение в каталоге экспертов по поиску и подбору нутрициологов.
Программа:
Особенности детского организма.
Питание детей.
Лабораторная диагностика для оценки здоровья ребенка.
Беременность.
Личный бренд нутрициолога.
Достоинства:
Ежедневная поддержка кураторов.
Членство в Ассоциации помогающих профессий.
Три тарифа обучения на выбор: «Профессионал», «Эксперт» и «Индивидуальный».
Встречи с менторами в мини-группах на тарифах «Эксперт» и «Индивидуальный».
Индивидуальные встречи с автором программы с составлением профессионального плана развития на тарифе «Индивидуальный».
Недостатки:
Ограничения на тарифе «Профессионал».
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» — УОМ
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Программа профессиональной переподготовки в сфере детского health-коучинга по международным стандартам. Основная задача курса — научить предупреждать и корректировать детские и подростковые заболевания.
В процессе обучения у студентов будет свой кейс по ведению клиента. Они разработают планы по сопровождению при подготовке к беременности, вынашивании ребенка и послеродовом восстановлении.
Цена полностью: от 148 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 825 в месяц.
Длительность: 11 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции, практические занятия, разборы кейсов, защита дипломного кейса.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к беременности.
Беременность, роды, восстановление после родов.
Здоровье ребенка до одного года.
Возрастная психология и психосоматика.
Нейрофизиология и когнитивные функции.
Достоинства:
Постоянная поддержка тьюторов, кураторов и технического персонала.
Преподаватели программы — дипломированные врачи, кандидаты наук, генетики и биологи.
Практики по разработке специфических рационов — для беременных, спортсменов, подростков.
В конце программы у студента будет свой готовый кейс для портфолио.
Недостатки:
Доступ к материалам курса ограничен одним годом.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Детский интегративный нутрициолог» — «PRO-Здоровье»
Программа от семейного нутрициолога с десятилетним стажем.
На курсе студенты узнают, как составлять индивидуальные планы питания, выводить заболевания в ремиссию и работать с анализами.
Также научатся правильно консультировать родителей по решению таких вопросов, как нарушение сна, аллергии, задержка речи, профилактика паразитозов, успеваемость в школе.
Цена полностью: от 89 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат или диплом установленного образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Модификация образа жизни.
Особенности питания детей на разных этапах взросления.
Лабораторная диагностика.
Сопровождение клиента в период беременности.
Карьера детского нутрициолога.
Достоинства:
Разбор реальных случаев из практики.
Встречи в формате «вопрос-ответ» с преподавателями.
Ведение клиента с первого дня обучения под присмотром тьютора.
Недостатки:
Защита дипломного кейса предусмотрена только в расширенном тарифе обучения.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Детская и подростковая нутрициология» — IFN
На курсе научат выявлять проблемы питания у детей, составлять правильные рационы, решать вопросы лишнего веса и частых заболеваний. Программа подойдет как для начинающих специалистов, так и для тренеров или родителей, желающих разобраться в нутрициологии.
Акцент в курсе сделан на практику. Участники заполнят с клиентом пищевой дневник, составят рацион на день и дадут рекомендации по корректировке питания.
Цена полностью: от 14 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 1250 рублей в месяц.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, презентации, тесты, онлайн-встречи с преподавателем.
Документ об окончании: диплом о дополнительном образовании.
Помощь с трудоустройством: рекомендательное письмо от эксперта курса.
Программа:
Проблемы питания современных детей.
Сбор жалоб, осмотр ребенка и заполнение детского опросника.
Роль витаминов и минералов во внутриутробном периоде.
Анатомо-физиологические особенности ЖКТ.
Особенности питания у детей по возрастам.
Достоинства:
Доступ к бесплатной библиотеке с опросниками, чек-листамы, рецептами, гайдами, протоколами питания.
Разбор реальных проблем клиентов с преподавателями.
Доступ к лекциям предоставляется на три года.
Преподаватели — врачи-диетологи и практикующие нутрициологи с многолетним стажем.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Детская диетология и нутрициология» — НЦРДО
Основное внимание на курсе уделено культуре здорового питания и профилактике нарушений веса. Студенты изучат особенности питания в подростковом возрасте, научатся избавлять от пищевых зависимостей и вести дневник питания.
Выпускникам проводят HR-консультации, помогая с трудоустройством в ведущие компании РФ.
Цена полностью: от 22 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1908 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной подготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Анатомия и физиология. Основные особенности пищеварительной системы человека.
Основы эндокринологии. Гормоны и их роль в организме.
Особенности физического и психического развития детей.
Компоненты питания: микронутриенты и макронутриенты.
Основы нутрициологии. Детская нутрициология.
Достоинства:
Безлимитный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к библиотеке книг и вебинаров.
Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.
80% преподавателей — кандидаты наук.
Недостатки:
Ограниченное число пересдач итогового тестирования.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Детская нутрициология» — НИИДПО
Курс подойдет широкому кругу слушателей — родителям, врачам, начинающим нутрициологам и желающим сменить профессию. Преподаватели научат разрабатывать индивидуальные рационы для детей с учетом возраста и потребностей.
Расскажут, как внедрять оздоровительные мероприятия в повседневную жизнь, лучше понимать потребности детей и эффективно общаться с клиентами.
Цена полностью: от 21 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 1775 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 260 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, онлайн-вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы физиологии ребенка в работе нутрициолога.
Диагностика здоровья ребенка.
Составление индивидуального плана работы.
Консультирование родителей по вопросам питания ребенка.
Организация работы детского нутрициолога.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к электронной библиотеке «Библиоклуб».
Возможность участия в онлайн-вебинарах с получением сертификатов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Консультант в области детского питания и физического здоровья» — «Академия нутрициологии и ЗОЖ АСИЗ»
На курсе расскажут, как правильно выстраивать тренировочный процесс и разрабатывать программы разминок и упражнений. Участники научатся находить подход к каждому ребенку, оценивать состояние физического развития и составлять рекомендации по его корректировке.
Выпускники курса смогут давать индивидуальные консультации, работать в спортивных школах и медицинских центрах.
Цена полностью: от 35 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, вебинары в записи, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Определение признаков нехватки основных нутритивных элементов в рационе питания.
Комплексная оценка состояния организма ребенка.
Составление развернутых рекомендаций по питанию и образу жизни.
Работа с детьми, имеющими сахарозависимость.
Практика ведения клиента.
Достоинства:
При покупке курса — второй в подарок.
Онлайн-занятия с преподавателями в вечернее время.
Программу ведут врачи, тренеры, ученые из ведущих вузов страны: Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, НИИ медицины труда РАН, МФТИ и других.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Мама — лучший доктор» — «Институт практической нутрициологии и натуропатии»
Курс, разработанный врачом-натуропатом, нутрициологом с 20‑летним опытом. Программа включает темы о натуропатии, витаминах, здоровье молодой мамы и гормональном здоровье детей. В процессе обучения студентам предоставляется индивидуальное наставничество врача-педиатра.
На курсе доступно три тарифа. Самый продвинутый включает встречи и сессии в формате «вопрос-ответ» с автором курса.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Анализы: интерпретация результатов.
Выбор БАД.
Здоровый рацион питания для детей.
Домашняя аптечка.
Ожирение и задержка роста у детей.
Достоинства:
Скидки на БАДы для студентов курса.
В программе — разборы кейсов о детском здоровье.
С фрагментом курса можно ознакомиться бесплатно.
Информационная поддержка от экспертов школы — врачей-педиатров, натуропатов.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к материалам курса.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Семейный нутрициолог» — «Международная академия нутрициологии»
🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.
Программа переподготовки подойдет тем, кто хочет правильно организовать питание своей семьи. На курсе расскажут об особенностях питания мужчин, женщин и поколения старше 55 лет. Базовый тариф не предполагает обратной связи и завершается выдачей сертификата.
Если цель выпускника — диплом о профессиональной переподготовке, стоит выбрать тариф «С ментором» или «Индивидуальный». Расширенные тарифы включают обратную связь и еженедельные групповые онлайн-встречи с наставником.
Цена полностью: от 35 800 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 12 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, видеоуроки, онлайн-занятия, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общая нутрициология. Основные понятия.
Организация питания для всей семьи.
Профилактика и укрепление здоровья семьи.
Образ жизни семьи.
Практическая нутрикухня.
Достоинства:
К каждому модулю прилагаются конспекты уроков, чек-листы, трекеры и методические материалы.
Преподаватели — дипломированные нутрициологи, участники международных конференций по ЗОЖ и питанию.
На курсе обучат приготовлению полезных десертов, созданию белковых завтраков и ферментации продуктов.
Недостатки:
Доступ к материалам курса ограничен одним годом.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по нутрициологии
Бесплатные курсы по нутрициологии помогут слушателям сделать первые шаги в изучении правильного питания. Полученные знания можно применять для корректировки собственного рациона и рациона близких. На курсах участники изучат базовые принципы нутрициологии, получат советы экспертов и смогут выбрать дальнейшее направление в профессии.
1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»
Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.
Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.
Длительность: 4 дня.
Формат: онлайн-вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»
В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена.
Длительность: 5 дней
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy
На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.
Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, конспекты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro
Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.
Длительность: 5 дней.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»
Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми.
Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.
Длительность: 1 день.
Формат: онлайн-вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
В следующей части статьи представлены ответы эксперта — Екатерины Веселовой — на популярные вопросы об обучении на нутрициолога.
Что входит в обязанности нутрициолога?
Нутрициолог — помогающий специалист, который создает условия для поддержания здоровья человека с помощью работы с питанием и образом жизни. Он проводит комплексную оценку дефицитов, подбирает полноценный рацион и разрабатывает протокол питания. Также определяет стратегию образа жизни и подбирает нутрицевтики для восполнения дефицитов и снижения риска заболеваний.
Что входит в обязанности детского нутрициолога?
Все то, что и в обязанности нутрициолога для взрослых — привить правильные пищевые привычки, выстроить график сна и бодрствования. Также снизить уровень стресса или научить с ним справляться. При необходимости использовать специальный протокол питания и нутрицевтическую поддержку.
Какое направление нутрициологии наиболее востребованное?
Крайне мало специалистов в детской нутрициологии и нутрициологии подготовки и поддержки ведения беременности. Если хочется выделиться в конкурентном поле, я бы рекомендовала обратить внимание на эти направления. Но в любом случае сначала нужно освоить базу нутрициологии, а потом уже получать дополнительные специализации.
Какое образование нужно для обучения на курсах?
Можно пойти учиться на нутрициолога с любым стартовым образованием, но вопрос в том, сможет ли студент получить диплом. Документ установленного образца выдается только при наличии среднего специального или высшего образования, и не обязательно медицинского. Если у студента нет диплома вуза или колледжа, он получит сертификат.
На какие моменты необходимо в первую очередь обращать внимание при выборе курсов?
Самое важное — это возможность качественно практиковаться во время обучения. То есть не просто решать кейсы на бумаге, а именно работать с реальными клиентами. Преподаватели тоже должны быть практикующими специалистами, не теоретиками. Немаловажный аспект — наличие инструментов для работы с клиентами: опросники, образцы дневников питания и образа жизни, памятки, чек-листы, гайды и прочее. Эти инструменты облегчат работу специалиста, повысят качество оказываемых им услуг и выделят в конкурентном поле.
Какими личностными качествами должен обладать хороший нутрициолог?
Если мы говорим про классический портрет нутрициолога, основной источник дохода которого — консультации клиентов, то, конечно, нужно обладать эмпатией. Специалист должен уметь понимать и поддерживать, ведь главная задача нутрициолога — помочь комфортно внедрить в жизнь клиента новые привычки.
Нет никакого смысла в рекомендациях, пусть очень важных и правильных, которым клиент не сможет следовать. Поэтому практикующим нутрициологам я часто рекомендую дополнительно осваивать коучинг и базовую психологию.
Но не нужно забывать, что отрасль нутрициологии широка и можно зарабатывать в ней, будучи спикером, методистом курса по нутрициологии, организатором мероприятий для нутрициологов. Здесь базовые качества будут уже другие.
Сколько зарабатывает нутрициолог?
Знаю специалистов, которые трудятся на основной работе, занимаются нутрициологией для себя и зарабатывают 10–15 тысяч рублей. А есть нутрициологи, которые создают собственные марафоны, наставничества, курсы и делают миллионные запуски. Одни берут за месяц сопровождения 10 тысяч рублей, другие оценивают свою работу в 150 тысяч рублей.
В вопросе заработка все зависит от размера вложенных усилий, самоценности, уровня специалиста и других факторов. У нутрициолога, как и у многих других профессий, нет ни минимальной, ни максимальной границы зарплаты.
Есть ли какие-то рекомендации по поиску первых клиентов?
Первое, что нужно сделать, — начать вести социальные сети и проявляться в них как специалист. Можно начать со знакомых, и если специалист хорошо будет справляться, «сарафанное радио» сработает за него.
Хороший вариант — объединится в партнерство с врачом или опытным нутрициологом и работать с их клиентами в качестве помощника, при этом находясь в менторстве и получая полезный практический опыт.
Партнерство возможно также с другими специалистами: фитнес-тренерами, косметологами, психологами. Вместе с ними можно создавать комплексные услуги. Можно отслеживать проведение ЗОЖ-выставок и фестивалей, пробовать заявиться на них в качестве спикера. Возможностей действительно много, главное — начать действовать, и клиенты обязательно появятся.
Как мы отбирали курсы для статьи
Отбор курсов для будущих детских нутрициологов проводился на основе тщательного анализа образовательных программ с учетом следующих критериев:
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подбирали курсы с разными способами оплаты. Наличие рассрочки позволяет решиться на покупку курса с высокой стоимостью, особенно если начать зарабатывать можно будет с первых недель обучения.
Формат обучения и обратной связи. При обучении на нутрициолога имеет большое значение обратная связь и практические задания. Отработка полученных знаний на практике позволит быстрее приступить к реальной работе.
Документ об окончании. Диплом государственного образца позволит как вести частную практику, так и работать в оздоровительных центрах. Есть курсы, которые предполагают выдачу диплома международного образца.
Помощь в трудоустройстве. Рекомендательное письмо, HR-консультации, добавление в базу рекомендуемых школой специалистов облегчит и ускорит процесс устройства на работу.
Экспертиза спикера. Проверили опыт спикеров, их компетентность и успешные проекты. Экспертные преподаватели могут грамотно донести материал и поделиться своими практическими наработками.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проанализировали как положительные, так и негативные отзывы выпускников, чтобы будущие студенты имели представление как о преимуществах, так и о недостатках обучения.
Какой курс по детской нутрициологии выбрать
Правильное питание с раннего возраста закладывает привычки и предпочтения на всю жизнь. Детский нутрициолог не только решает вопросы питания, но и формирует основу для здорового образа жизни. Научиться составлять рекомендации исходя из возраста, генетики и индивидуальных особенностей ребенка можно на следующих курсах:
«Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: интенсивный курс с реальной практикой и возможностью начать зарабатывать в процессе обучения (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).
«Профессия будущего “Детская нутрициология”» от Edpro: программа обучения в мини-группах с непрерывным сопровождением практикующими специалистами.
«Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» от УОМ: программа профессиональной переподготовки, направленная на предупреждение и корректировку детских заболеваний (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
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