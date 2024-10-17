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15 курсов по детской нутрициологии

Сложно переоценить значимость правильного питания для развития ребенка. Сбалансированный рацион снабжает растущий организм всем необходимым для здорового роста и обеспечивает энергией. Согласно исследованию ученых УрФУ, питание также влияет на эмоциональное состояние ребенка и его успеваемость в школе.

Собрали курсы по детской нутрициологии, после окончания которых выпускники смогут решать проблемы со здоровьем детей через коррекцию рациона. Включили и бесплатные курсы по нутрициологии, на которых можно познакомиться с основами здорового питания и формирования правильных пищевых привычек.

Информация об эксперте

Нутрициолог и лектор курса «Код здоровья» от «Международного института интегративной нутрициологии» дала советы по выбору курсов и ответила на самые частые вопросы от будущих студентов.

Екатерина Веселова, нутрициолог, академический директор МИИН, лектор курса «Код здоровья» от МИИН

ТОП-10 курсов по нутрициологии

  1. «Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: интенсивный курс с реальной практикой и возможностью начать зарабатывать в процессе обучения (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).

  2. «Профессия будущего “Детская нутрициология”» от Edpro: программа обучения в мини-группах с непрерывным сопровождением практикующими специалистами.

  3. «Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» от УОМ: программа профессиональной переподготовки, направленная на предупреждение и корректировку детских заболеваний (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

  4. «Детский интегративный нутрициолог» от «PRO-Здоровье»: курс от практикующего нутрициолога с практикой ведения клиента под присмотром наставника с первого дня обучения.

  5. «Детская и подростковая нутрициология» от IFN: сертифицированный курс с «живыми» уроками и практикой от экспертов.

  6. «Детская диетология и нутрициология» от НЦРДО: дистанционный курс, на котором научат работать с беременными, кормящими матерями, грудничками, детьми дошкольного и школьного возраста.

  7. «Детская нутрициология» от НИИДПО: курс профессиональной переподготовки для начинающих и действующих специалистов с обратной связью от экспертов.

  8. «Консультант в области детского питания и физического здоровья» от «Академии нутрициологии и ЗОЖ АСИЗ»: программа повышения квалификации, направленная на разбор и коррекцию физического состояния с помощью питания и тренировок.

  9. «Мама — лучший доктор» от «Института практической нутрициологии и натуропатии»: курс от врача-натуропата, посвященный созданию и сохранению крепкого здоровья детей, с ответами на вопросы участников от врачей-педиатров.

  10. «Семейный нутрициолог» от «Международной академии нутрициологии»: курс по основам правильного питания всей семьи с рецептами в подарок (промокод MAN22F47D36 — скидка 16% при единовременной оплате).

Собрали десять курсов, которые помогут начать карьеру в детской нутрициологии. На них обучают созданию сбалансированных рационов для детей, учитывая их возраст, здоровье и индивидуальные потребности. Также в программах есть практические задания, где участники учатся анализировать питание и составлять планы для реальных клиентов. 

1. «Детский интегративный нутрициолог» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

🎁 По промокоду DC1FB663C4 вы получите скидку 5% на обучение.

На курсе научат диагностировать состояние ребенка, составлять полноценный рацион и восполнять дефициты. В процессе обучения студент студенты проходят пятинедельную практику с реальным клиентом под руководством нутрициолога.

Обучение занимает пять-шесть часов в неделю. Выпускники с высшим или средним специальным образованием получат диплом, остальные — сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 282 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 11 788 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 10,5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, конспекты, гайды, методички, аудиоподкасты, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: центр карьеры проводит тренинги со специалистами для повышения результативности и работы со страхами и сомнениями.

Программа:

  • Диагностика состояния ребенка.

  • Полноценный рацион ребенка.

  • Пищеварение и детокс.

  • Образ жизни мамы и ребенка.

  • Восполнение дефицитов.

Достоинства:

  • Мотивация и поддержка на протяжении обучения: чаты с психологом и экспертом, экспертные часы, сообщество единомышленников.

  • Готовые инструменты для начала практики: опросники, гайды, алгоритмы работы, дневник питания.

  • Система накопления баллов и получения за них ценных подарков от школы и партнеров.

  • Практика в формате «Нутриквесты», который объединяет разбор кейсов по темам курса и игровую форму обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия будущего “Детская нутрициология”» — Edpro

Обучение в мини-группах с поддержкой практикующих специалистов и членством в Ассоциации профессиональных нутрициологов. Студенты научатся проводить консультации, устранять дефициты у детей и плода во время беременности.

Программа состоит из 19 дисциплин, включая биофизику, онкологию и психологию. Подходит для всех категорий слушателей: от начинающих нутрициологов до практикующих врачей.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 169 884 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4780 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: от 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия. практические задания.

  • Документ об окончании: диплом установленного образца и международный диплом mini MBА.

  • Помощь с трудоустройством: размещение в каталоге экспертов по поиску и подбору нутрициологов.

Программа:

  • Особенности детского организма.

  • Питание детей.

  • Лабораторная диагностика для оценки здоровья ребенка.

  • Беременность.

  • Личный бренд нутрициолога.

Достоинства:

  • Ежедневная поддержка кураторов.

  • Членство в Ассоциации помогающих профессий.

  • Три тарифа обучения на выбор: «Профессионал», «Эксперт» и «Индивидуальный».

  • Встречи с менторами в мини-группах на тарифах «Эксперт» и «Индивидуальный».

  • Индивидуальные встречи с автором программы с составлением профессионального плана развития на тарифе «Индивидуальный».

Недостатки:

  • Ограничения на тарифе «Профессионал».

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» — УОМ

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа профессиональной переподготовки в сфере детского health-коучинга по международным стандартам. Основная задача курса — научить предупреждать и корректировать детские и подростковые заболевания. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В процессе обучения у студентов будет свой кейс по ведению клиента. Они разработают планы по сопровождению при подготовке к беременности, вынашивании ребенка и послеродовом восстановлении.

  • Цена полностью: от 148 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 825 в месяц.

  • Длительность: 11 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-лекции, практические занятия, разборы кейсов, защита дипломного кейса.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Подготовка к беременности.

  • Беременность, роды, восстановление после родов.

  • Здоровье ребенка до одного года.

  • Возрастная психология и психосоматика.

  • Нейрофизиология и когнитивные функции.

Достоинства:

  • Постоянная поддержка тьюторов, кураторов и технического персонала.

  • Преподаватели программы — дипломированные врачи, кандидаты наук, генетики и биологи.

  • Практики по разработке специфических рационов — для беременных, спортсменов, подростков.

  • В конце программы у студента будет свой готовый кейс для портфолио. 

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса ограничен одним годом.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Детский интегративный нутрициолог» — «PRO-Здоровье»

Программа от семейного нутрициолога с десятилетним стажем.

На курсе студенты узнают, как составлять индивидуальные планы питания, выводить заболевания в ремиссию и работать с анализами.

Также научатся правильно консультировать родителей по решению таких вопросов, как нарушение сна, аллергии, задержка речи, профилактика паразитозов, успеваемость в школе. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 89 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: до 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические занятия, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом установленного образца.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Модификация образа жизни.

  • Особенности питания детей на разных этапах взросления.

  • Лабораторная диагностика.

  • Сопровождение клиента в период беременности.

  • Карьера детского нутрициолога.

Достоинства:

  • Разбор реальных случаев из практики.

  • Встречи в формате «вопрос-ответ» с преподавателями.

  • Ведение клиента с первого дня обучения под присмотром тьютора.

Недостатки:

  • Защита дипломного кейса предусмотрена только в расширенном тарифе обучения.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Детская и подростковая нутрициология» — IFN

На курсе научат выявлять проблемы питания у детей, составлять правильные рационы, решать вопросы лишнего веса и частых заболеваний. Программа подойдет как для начинающих специалистов, так и для тренеров или родителей, желающих разобраться в нутрициологии.

Акцент в курсе сделан на практику. Участники заполнят с клиентом пищевой дневник, составят рацион на день и дадут рекомендации по корректировке питания.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 14 400 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1250 рублей в месяц.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, презентации, тесты, онлайн-встречи с преподавателем.

  • Документ об окончании: диплом о дополнительном образовании.

  • Помощь с трудоустройством: рекомендательное письмо от эксперта курса.

Программа:

  • Проблемы питания современных детей.

  • Сбор жалоб, осмотр ребенка и заполнение детского опросника.

  • Роль витаминов и минералов во внутриутробном периоде.

  • Анатомо-физиологические особенности ЖКТ.

  • Особенности питания у детей по возрастам.

Достоинства:

  • Доступ к бесплатной библиотеке с опросниками, чек-листамы, рецептами, гайдами, протоколами питания.

  • Разбор реальных проблем клиентов с преподавателями.

  • Доступ к лекциям предоставляется на три года.

  • Преподаватели — врачи-диетологи и практикующие нутрициологи с многолетним стажем.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Детская диетология и нутрициология» — НЦРДО

Основное внимание на курсе уделено культуре здорового питания и профилактике нарушений веса. Студенты изучат особенности питания в подростковом возрасте, научатся избавлять от пищевых зависимостей и вести дневник питания.

Выпускникам проводят HR-консультации, помогая с трудоустройством в ведущие компании РФ.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 22 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1908 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной подготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Анатомия и физиология. Основные особенности пищеварительной системы человека.

  • Основы эндокринологии. Гормоны и их роль в организме.

  • Особенности физического и психического развития детей.

  • Компоненты питания: микронутриенты и макронутриенты.

  • Основы нутрициологии. Детская нутрициология.

Достоинства:

  • Безлимитный доступ к материалам курса.

  • Бесплатный доступ к библиотеке книг и вебинаров.

  • Возможность вернуть 13% от стоимости обучения, оформив налоговый вычет.

  • 80% преподавателей — кандидаты наук.

Недостатки:

  • Ограниченное число пересдач итогового тестирования.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Детская нутрициология» — НИИДПО

Курс подойдет широкому кругу слушателей — родителям, врачам, начинающим нутрициологам и желающим сменить профессию. Преподаватели научат разрабатывать индивидуальные рационы для детей с учетом возраста и потребностей.

Расскажут, как внедрять оздоровительные мероприятия в повседневную жизнь, лучше понимать потребности детей и эффективно общаться с клиентами. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 21 300 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1775 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 260 часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: текстовые лекции, онлайн-вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы физиологии ребенка в работе нутрициолога.

  • Диагностика здоровья ребенка.

  • Составление индивидуального плана работы.

  • Консультирование родителей по вопросам питания ребенка.

  • Организация работы детского нутрициолога.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бесплатный доступ к электронной библиотеке «Библиоклуб».

  • Возможность участия в онлайн-вебинарах с получением сертификатов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Консультант в области детского питания и физического здоровья» — «Академия нутрициологии и ЗОЖ АСИЗ»

На курсе расскажут, как правильно выстраивать тренировочный процесс и разрабатывать программы разминок и упражнений. Участники научатся находить подход к каждому ребенку, оценивать состояние физического развития и составлять рекомендации по его корректировке.

Выпускники курса смогут давать индивидуальные консультации, работать в спортивных школах и медицинских центрах.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 35 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 6 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия, вебинары в записи, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Определение признаков нехватки основных нутритивных элементов в рационе питания.

  • Комплексная оценка состояния организма ребенка.

  • Составление развернутых рекомендаций по питанию и образу жизни.

  • Работа с детьми, имеющими сахарозависимость.

  • Практика ведения клиента.

Достоинства:

  • При покупке курса — второй в подарок.

  • Онлайн-занятия с преподавателями в вечернее время.

  • Программу ведут врачи, тренеры, ученые из ведущих вузов страны: Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, НИИ медицины труда РАН, МФТИ и других.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Мама — лучший доктор» — «Институт практической нутрициологии и натуропатии»

Курс, разработанный врачом-натуропатом, нутрициологом с 20‑летним опытом. Программа включает темы о натуропатии, витаминах, здоровье молодой мамы и гормональном здоровье детей. В процессе обучения студентам предоставляется индивидуальное наставничество врача-педиатра.

На курсе доступно три тарифа. Самый продвинутый включает встречи и сессии в формате «вопрос-ответ» с автором курса.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-лекции.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Анализы: интерпретация результатов.

  • Выбор БАД.

  • Здоровый рацион питания для детей.

  • Домашняя аптечка.

  • Ожирение и задержка роста у детей.

Достоинства:

  • Скидки на БАДы для студентов курса.

  • В программе — разборы кейсов о детском здоровье.

  • С фрагментом курса можно ознакомиться бесплатно.

  • Информационная поддержка от экспертов школы — врачей-педиатров, натуропатов.

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к материалам курса.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Семейный нутрициолог» — «Международная академия нутрициологии»

🎁 По промокоду MAN22F47D36 вам доступна скидка 16% при единовременной оплате, 12% — при использовании рассрочки.

Программа переподготовки подойдет тем, кто хочет правильно организовать питание своей семьи. На курсе расскажут об особенностях питания мужчин, женщин и поколения старше 55 лет. Базовый тариф не предполагает обратной связи и завершается выдачей сертификата. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Если цель выпускника — диплом о профессиональной переподготовке, стоит выбрать тариф «С ментором» или «Индивидуальный». Расширенные тарифы включают обратную связь и еженедельные групповые онлайн-встречи с наставником.

  • Цена полностью: от 35 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 12 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: лекции, видеоуроки, онлайн-занятия, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Общая нутрициология. Основные понятия.

  • Организация питания для всей семьи.

  • Профилактика и укрепление здоровья семьи.

  • Образ жизни семьи.

  • Практическая нутрикухня.

Достоинства:

  • К каждому модулю прилагаются конспекты уроков, чек-листы, трекеры и методические материалы.

  • Преподаватели — дипломированные нутрициологи, участники международных конференций по ЗОЖ и питанию.

  • На курсе обучат приготовлению полезных десертов, созданию белковых завтраков и ферментации продуктов.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса ограничен одним годом.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы по нутрициологии

Бесплатные курсы по нутрициологии помогут слушателям сделать первые шаги в изучении правильного питания. Полученные знания можно применять для корректировки собственного рациона и рациона близких. На курсах участники изучат базовые принципы нутрициологии, получат советы экспертов и смогут выбрать дальнейшее направление в профессии.

1. «Нутрициолог с нуля: база» — «Международный институт интегративной нутрициологии»

Четыре онлайн-вебинара для тех, кто хочет освоить профессию интегративного нутрициолога, получить базовые знания о правильном питании и сохранить здоровье.

Слушатели проанализируют пищевое поведение и рацион, диагностируют дефициты пищевого баланса. Научатся корректировать нарушения и нормализовать работу организма, придерживаясь правил потребления воды, белков и клетчатки.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 4 дня.

  • Формат: онлайн-вебинары.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Знакомство с нутрициологией» — «Международная академия нутрициологии»

В рамках бесплатного курса студенты получат доступ к четырем урокам программы профессиональной переподготовки МАН. Изучат основы нутрициологии, потребности в питательных веществах и нутриентах у женщин, оценят интенсивность белкового обмена. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 дней

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Интегративный нутрициолог» — Talentsy

На курсе студенты получат начальные знания в нутрициологии и узнают, как выйти на доход 150 тысяч рублей в месяц, консультируя клиентов.

Бонусные материалы — руководство по профессии интегративного нутрициолога, правила формирования здоровой тарелки, перечень продуктов — источников белка. А еще — таблица гликемических индексов и тест на оценку углеводного обмена.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки, конспекты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления» — Edpro

Пять видеоуроков по конкретным дефицитным состояниям и нарушениям. Преподаватели научат выявлять и корректировать синдром избыточного бактериального роста, нарушения углеводного обмена. Также расскажут о показаниях, правилах и противопоказаниях кетогенной диеты, при которой организм переключается на использование жиров в качестве основного источника энергии вместо углеводов.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 дней.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как стать востребованным нутрициологом, зарабатывать удаленно и помогать людям» — «PRO-Здоровье»

Прямой эфир для всех, кто задумывается о смене профессии и хочет помогать людям становиться здоровыми.

Преподаватель расскажет, кто такой нутрициолог и как им стать, как выбрать образовательное учреждение. Речь пойдет и о том, как начать практику и профессионально расти в дальнейшем.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 день.

  • Формат: онлайн-вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

В следующей части статьи представлены ответы эксперта — Екатерины Веселовой — на популярные вопросы об обучении на нутрициолога.

Что входит в обязанности нутрициолога?

Нутрициолог — помогающий специалист, который создает условия для поддержания здоровья человека с помощью работы с питанием и образом жизни. Он проводит комплексную оценку дефицитов, подбирает полноценный рацион и разрабатывает протокол питания. Также определяет стратегию образа жизни и подбирает нутрицевтики для восполнения дефицитов и снижения риска заболеваний.

Что входит в обязанности детского нутрициолога?  

Все то, что и в обязанности нутрициолога для взрослых — привить правильные пищевые привычки, выстроить график сна и бодрствования. Также снизить уровень стресса или научить с ним справляться. При необходимости использовать специальный протокол питания и нутрицевтическую поддержку. 

Какое направление нутрициологии наиболее востребованное?

Крайне мало специалистов в детской нутрициологии и нутрициологии подготовки и поддержки ведения беременности. Если хочется выделиться в конкурентном поле, я бы рекомендовала обратить внимание на эти направления. Но в любом случае сначала нужно освоить базу нутрициологии, а потом уже получать дополнительные специализации.

Какое образование нужно для обучения на курсах?

Можно пойти учиться на нутрициолога с любым стартовым образованием, но вопрос в том, сможет ли студент получить диплом. Документ установленного образца выдается только при наличии среднего специального или высшего образования, и не обязательно медицинского. Если у студента нет диплома вуза или колледжа, он получит сертификат.

На какие моменты необходимо в первую очередь обращать внимание при выборе курсов?

Самое важное — это возможность качественно практиковаться во время обучения. То есть не просто решать кейсы на бумаге, а именно работать с реальными клиентами. Преподаватели тоже должны быть практикующими специалистами, не теоретиками. Немаловажный аспект — наличие инструментов для работы с клиентами: опросники, образцы дневников питания и образа жизни, памятки, чек-листы, гайды и прочее. Эти инструменты облегчат работу специалиста, повысят качество оказываемых им услуг и выделят в конкурентном поле.

Какими личностными качествами должен обладать хороший нутрициолог?

Если мы говорим про классический портрет нутрициолога, основной источник дохода которого — консультации клиентов, то, конечно, нужно обладать эмпатией. Специалист должен уметь понимать и поддерживать, ведь главная задача нутрициолога — помочь комфортно внедрить в жизнь клиента новые привычки. 

Нет никакого смысла в рекомендациях, пусть очень важных и правильных, которым клиент не сможет следовать. Поэтому практикующим нутрициологам я часто рекомендую дополнительно осваивать коучинг и базовую психологию

Но не нужно забывать, что отрасль нутрициологии широка и можно зарабатывать в ней, будучи спикером, методистом курса по нутрициологии, организатором мероприятий для нутрициологов. Здесь базовые качества будут уже другие.

Сколько зарабатывает нутрициолог?

Знаю специалистов, которые трудятся на основной работе, занимаются нутрициологией для себя и зарабатывают 10–15 тысяч рублей. А есть нутрициологи, которые создают собственные марафоны, наставничества, курсы и делают миллионные запуски. Одни берут за месяц сопровождения 10 тысяч рублей, другие оценивают свою работу в 150 тысяч рублей.

В вопросе заработка все зависит от размера вложенных усилий, самоценности, уровня специалиста и других факторов. У нутрициолога, как и у многих других профессий, нет ни минимальной, ни максимальной границы зарплаты.

Есть ли какие-то рекомендации по поиску первых клиентов?

Первое, что нужно сделать, — начать вести социальные сети и проявляться в них как специалист. Можно начать со знакомых, и если специалист хорошо будет справляться, «сарафанное радио» сработает за него. 

Хороший вариант — объединится в партнерство с врачом или опытным нутрициологом и работать с их клиентами в качестве помощника, при этом находясь в менторстве и получая полезный практический опыт. 

Партнерство возможно также с другими специалистами: фитнес-тренерами, косметологами, психологами. Вместе с ними можно создавать комплексные услуги. Можно отслеживать проведение ЗОЖ-выставок и фестивалей, пробовать заявиться на них в качестве спикера. Возможностей действительно много, главное — начать действовать, и клиенты обязательно появятся.

Как мы отбирали курсы для статьи

Отбор курсов для будущих детских нутрициологов проводился на основе тщательного анализа образовательных программ с учетом следующих критериев:

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подбирали курсы с разными способами оплаты. Наличие рассрочки позволяет решиться на покупку курса с высокой стоимостью, особенно если начать зарабатывать можно будет с первых недель обучения.

  • Формат обучения и обратной связи. При обучении на нутрициолога имеет большое значение обратная связь и практические задания. Отработка полученных знаний на практике позволит быстрее приступить к реальной работе. 

  • Документ об окончании. Диплом государственного образца позволит как вести частную практику, так и работать в оздоровительных центрах. Есть курсы, которые предполагают выдачу диплома международного образца. 

  • Помощь в трудоустройстве. Рекомендательное письмо, HR-консультации, добавление в базу рекомендуемых школой специалистов облегчит и ускорит процесс устройства на работу.

  • Экспертиза спикера. Проверили опыт спикеров, их компетентность и успешные проекты. Экспертные преподаватели могут грамотно донести материал и поделиться своими практическими наработками.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Проанализировали как положительные, так и негативные отзывы выпускников, чтобы будущие студенты имели представление как о преимуществах, так и о недостатках обучения.  

Какой курс по детской нутрициологии выбрать

Правильное питание с раннего возраста закладывает привычки и предпочтения на всю жизнь. Детский нутрициолог не только решает вопросы питания, но и формирует основу для здорового образа жизни. Научиться составлять рекомендации исходя из возраста, генетики и индивидуальных особенностей ребенка можно на следующих курсах:

  1. «Детский интегративный нутрициолог» от «Международного института интегративной нутрициологии»: интенсивный курс с реальной практикой и возможностью начать зарабатывать в процессе обучения (промокод DC1FB663C4 — скидка 5% на обучение).

  2. «Профессия будущего “Детская нутрициология”» от Edpro: программа обучения в мини-группах с непрерывным сопровождением практикующими специалистами.

  3. «Превентивное персонализированное управление здоровьем детей и семьи» от УОМ: программа профессиональной переподготовки, направленная на предупреждение и корректировку детских заболеваний (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

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