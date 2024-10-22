15 курсов по финансовому моделированию 

«Финансовое моделирование» от Skillbox: на курсе учат составлять финансовые модели для разных типов бизнеса (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение). «Финансовое моделирование» от Eduson Academy: студенты повысят уровень владения MS Excel, рассчитают три финансовые модели и научатся их анализировать. «Расширенное финансовое моделирование» от SF Education: обучение с доступом к профессиональным шаблонам и реальным примерам, позволяющее уверенно строить финансовые модели для бизнеса (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение). «Финансовое моделирование в инфестиционных проектах» от Moscow Business School: занятия проходят в мини-группах при «живом» взаимодействии преподавателя и студентов (промокод GDEKURS — скидка 5%). «Финансовое моделирование» от «Контур.Школы»: практическое обучение от экспертов с акцентом на решение реальных бизнес-задач и удостоверением о повышении квалификации. «Финансовое моделирование бизнеса» от «Русской школы управления»: курс можно пройти очно, онлайн или приобрести в записи для самостоятельного изучения. «Финансовое моделирование» от Changellenge >> ToolKit: обучение с использованием методик от экспертов из ГК «Сибур», «Вымпелкома», KPMG, «Росатома».

На онлайн-курсах студенты участвуют в вебинарах, смотрят записанные лекции и практикуются на реальных задачах. Они могут общаться с одногруппниками и преподавателями в закрытых учебных чатах. По завершении курса выпускники получают официальный документ, который можно добавить к резюме.

1. «Финансовое моделирование» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На курсе учат составлять отчеты, проводить инвестиционный анализ, рассчитывать прибыль и расходы, составлять финансовые модели.

Студенты могут практиковаться в финансовом моделировании для конкретного сектора бизнеса или для всех основных отраслей: строительство, банковская сфера, энергетика, логистика, телекоммуникации и другие.

Лекторы — практикующие эксперты из Ozon, «Т-Банка», PwC, DPD, «Мегафона». На вебинарах преподаватели общаются со студентами, делятся опытом и секретами. После окончания курса портфолио выпускника будет состоять из 11 заданий.

Цена полностью: от 56 880 рублей.

Цена в рассрочку: от 4740 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: базовые знания экономики, умение работать в MS Excel.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Принципы финансового моделирования.

Входные данные модели.

Выполнение финансово-экономических расчетов в модели.

Составление форм отчетности.

Проведение финансового анализа.

Достоинства:

Год английского языка бесплатно.

Доступ в закрытый чат в Telegram.

Возможность оформить налоговый вычет.

Итоговый проект — финансовая модель для выбранной отрасли.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Финансовое моделирование» — Eduson Academy

Преподаватели курса — опытные финансисты из Mail.ru, «Яндекса», «РБК» и Х5 Retail Group. Они научат собирать отчетность, делать прогнозы прибыли, рассчитывать капитальные затраты и оценивать бизнес по разным показателям.

За время обучения участники выполнят четыре бизнес-проекта для портфолио. Доступ к материалам и обновлениям курса останется навсегда. Выпускники получают диплом академии, который отправляется по почте в любой город.

Цена полностью: от 39 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3325 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: базовые знания экономики, бухучета.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы финансового моделирования и настройка Excel.

Как составить комплексную финансовую модель.

Как составить финансовую модель для оценки бизнеса.

Дополнительные инструменты финансового анализа.

Достоинства:

Доступ к учебным материалам навсегда.

Поддержка куратора в течение одного года.

Лекторы — опытные экономисты с опытом работы более десяти лет.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Финансовое моделирование» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Курс будет полезен финансистам, владельцам бизнеса, бухгалтерам и аналитикам. Участники научатся прогнозировать доходы и расходы, проводить инвестиционные расчеты, а также освоят венчурный и сравнительный методы оценки бизнеса. Каждый студент получает доступ к тренажеру для практики на реальных проектах от партнеров школы.

Учебный план адаптируется под задачи и уровень каждого участника. Курс является достаточной базой для подготовки к экзамену на международный диплом FMI. Перед покупкой можно заказать бесплатный трехдневный тестовый доступ.

Цена полностью: от 29 015 рублей.

Цена в рассрочку: от 1208 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: базовые знания экономики, бухучета.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, доступ в закрытый чат с вакансиями.

Программа:

Прогнозы доходов и расходов.

Оценка бизнеса и проектов.

Финализация финансовой модели.

Практика моделирования.

Достоинства:

Бесплатный доступ к урокам на три дня.

Доступ к учебным материалам навсегда.

Доступ в закрытый чат с вакансиями.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы SF Education: «Расширенное финансовое моделирование».

4. «Финансовое моделирование в инвестиционных проектах» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе слушатели научатся собирать статистические данные, строить финансовые и экономические прогнозы, оценивать инвестиционную привлекательность и бизнес-риски на основе финансовых моделей. Также они освоят продвинутые навыки работы в MS Excel и выполнят три задания по финансовому моделированию.

Занятия проходят онлайн в небольших группах с активным участием преподавателя. Формат обучения можно протестировать на бесплатном вводном уроке.

Спикер — кандидат экономических наук и эксперт в финансовом управлении.

Цена полностью: от 37 710 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: базовые знания MS Excel, экономики.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-план как информационная база для построения финансовой модели.

Основные требования и допущения к финансовой модели. Прогнозирование входных данных.

Формирование прогнозной финансовой отчетности.

Оценка инвестиционной привлекательности и финансовой состоятельности проекта.

Оценка рисков инвестиционного проекта.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Занятия в мини-группах.

Обратная связь от преподавателя.

Доступ в закрытый бизнес-чат в Telegram.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на техническую часть организации вебинаров.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Финансовое моделирование» — «Контур.Школа»

Курс для бухгалтеров и финансовых экспертов в аналитике и управлении. Студенты учатся собирать данные, рассчитывать финансовые модели и анализировать текущие и будущие финансовые показатели компании. Каждый урок включает видеолекцию и практическое задание. Вопросы можно задавать преподавателю напрямую в чате.

В рамках практики студенты создадут полноценную финансовую модель, которую смогут добавить в свое портфолио. Для получения удостоверения о повышении квалификации нужно успешно сдать итоговый тест.

Студенты без высшего или среднего специального образования получат сертификат об окончании.

Цена полностью: 36 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в финансовое моделирование.

Финансово-экономические расчеты в финансовой модели.

Использование макросов VBA в финансовых моделях. Анализ финансовых коэффициентов.

Анализ финансовых коэффициентов.

Финансовое моделирование и привлечение финансирования.

Достоинства:

Помощь куратора по организационным вопросам.

Доступ к чату для общения с другими студентами и куратором.

Удобное мобильное приложение.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

В отзывах студенты жалуются на нехватку практики.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Финансовое моделирование бизнеса» — «Русская школа управления»

На однодневном курсе студентов учат создавать финансовую модель — от сбора данных до расчета ключевых экономических показателей для инвесторов. Лектор объяснит частые ошибки в моделировании и как их избегать и исправлять.

Курс доступен в трех форматах: очно, онлайн или в виде видеоуроков для самостоятельного изучения.

Преподаватель — кандидат физико-математических наук и финансовый риск-менеджер. Во время курса студенты могут задавать вопросы напрямую, а при покупке записи — общаться через чат.

Цена полностью: от 31 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2625 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 день.

Порог входа: с нуля

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.

Сбор информации для финансовой модели.

Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&L) с учетом всех типов расходов и нагрузок.

Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.

Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.

Достоинства:

Доступ к бесплатному вводному уроку.

Несколько форматов обучения на выбор.

Поддержка преподавателей и кураторов.

Недостатки:

Видеоуроки, записи вебинаров доступны только один месяц после окончания курса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Финансовое моделирование» — Changellenge >>Education

Во время обучения студенты выполнят четыре финансовые модели. Они научатся собирать данные, анализировать денежные потоки и рассчитывать финансовые показатели. Также изучают методы расчета экономической эффективности и работу с юнит-экономикой.

Курс можно проходить в удобном для себя режиме, а куратор поможет в учебе. Для каждого практического задания доступны подробные видеоразборы.

Выпускники с высокими оценками получат не только диплом, но и рекомендации преподавателя, которые можно добавить к резюме.

Цена полностью: 17 990 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3,5 месяца.

Порог входа: базовые знания в финансах.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в финансовое моделирование.

Предпосылки и драйверы моделей, анализ внешних факторов.

Денежные потоки FCF, FCFF и FCFE.

Расчет показателей экономической эффективности.

Приемы для построения сложных моделей.

Достоинства:

Бесплатный вводный урок.

Четыре проекта в портфолио.

Рекомендательное письмо от преподавателя лучшим выпускникам.

Недостатки:

Доступ к курсу только на шесть месяцев.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Финансовое моделирование» — «Специалист»

Студенты учатся собирать данные, проводить финансовый анализ и делать выводы о перспективах компании или проекта, а также оценивать возможные риски.

Практические занятия основаны на реальных случаях из практики. Курс будет полезен предпринимателям, финансовым директорам, аналитикам по финансам и инвестициям.

Цена полностью: от 17 950 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 4 дня.

Порог входа: базовые знания MS Excel и финансов.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, 8 (495) 232-32-16.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: служба трудоустройства выпускников.

Программа:

Понятие финансовой модели и области ее применения.

Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели.

Структура финансовой модели в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса.

Практикум по финансовому моделированию.

Достоинства:

Актуальная учебная программа, соответствующая требованиям рынка.

Можно выбрать удобную форму обучения: онлайн или офлайн, в будни и выходные.

Практика на реальных кейсах крупных компаний.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Финансовые модели для малого бизнеса» — Stepik

На курсе учат строить финансовую модель по готовому шаблону, а также экспресс-модели для быстрой проверки сценария развития. Преподаватель объяснит, какие показатели важны для расчетов, а какие можно пропустить, как проверять обоснованность ценообразования и составлять общую таблицу для компании и каждого проекта.

Курс рассчитан на самостоятельное обучение по видеолекциям, а преподаватель отвечает на вопросы по учебному материалу в личных сообщениях.

Цена полностью: 4900 рублей.

Цена в рассрочку: 1225 рублей в месяц на 4 месяца.

Длительность: 18 уроков.

Порог входа: базовые знания бухгалтерии.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Структура финансовой модели. Блоки и взаимосвязи.

Как тестировать изменения в бизнес-процессах.

Финансовая модель в торговле.

Бюджет компании. Финансовая модель — основа бюджета.

Показатели эффективности в финансовых моделях.

Достоинства:

Бесплатный обучающий модуль по MS Excel.

Выдаются шаблоны финансовой модели, которые легко подстроить под любой проект.

Возврат денег, если курс не подошел.

Недостатки:

Нет документа о прохождении курса.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Финансовое моделирование» — НИУ ВШЭ

Лекторы курса — преподаватели Высшей школы экономики с опытом работы в «ВЭБ.РФ», KPMG и «РЖД». Программа включает создание и анализ финансовых моделей компании для прогнозирования прибыли и затрат.

Во время занятий студенты могут напрямую общаться с преподавателем. Пропущенные уроки доступны в записи.

По завершении курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: 44 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 6 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цели и задачи моделирования. Стандарты построения моделей.

Принципы построения денежных потоков. Потоки для всего бизнеса и для акционеров. Дисконтирование.

Финансовая отчетность. Анализ отчетности для построения моделей. Три формы финансовой отчетности, взаимосвязь.

Проектное финансирование, текущий и стратегический долг. Структура капитала. Инвестиционные показатели и ковенанты.

Основы финансового моделирования. Предпосылки и драйверы моделей. Гибкость модели.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Выдаются шаблоны и таблицы, которые возможно адаптировать под любой проект.

Документ об окончании курса от ведущего университета страны.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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