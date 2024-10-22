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15 курсов по финансовому моделированию 

Финансовая модель позволяет прогнозировать выручку компании и анализировать возможности ее роста. Она помогает оценить влияние различных факторов на прибыль, определить точку безубыточности, риски и объем необходимых инвестиций. Эти модели используются руководителями, инвесторами и аналитиками.

Собрали курсы по финансовому моделированию, на которых учат собирать необходимые данные для расчетов, составлять финансовую модель, проводить аналитику полученных результатов. Также добавили бесплатные курсы, где расскажут о возможных методах расчетов финансовой модели, научат проводить экспресс-моделирование для оценки бизнеса.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по финансовому моделированию от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по финансовому моделированию

  1. «Финансовое моделирование» от Skillbox: на курсе учат составлять финансовые модели для разных типов бизнеса (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).

  2. «Финансовое моделирование» от Eduson Academy: студенты повысят уровень владения MS Excel, рассчитают три финансовые модели и научатся их анализировать.

  3. «Расширенное финансовое моделирование» от SF Education: обучение с доступом к профессиональным шаблонам и реальным примерам, позволяющее уверенно строить финансовые модели для бизнеса (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).

  4. «Финансовое моделирование в инфестиционных проектах» от Moscow Business School: занятия проходят в мини-группах при «живом» взаимодействии преподавателя и студентов (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  5. «Финансовое моделирование» от «Контур.Школы»: практическое обучение от экспертов с акцентом на решение реальных бизнес-задач и удостоверением о повышении квалификации. 

  6. «Финансовое моделирование бизнеса» от «Русской школы управления»: курс можно пройти очно, онлайн или приобрести в записи для самостоятельного изучения.

  7. «Финансовое моделирование» от Changellenge >> ToolKit: обучение с использованием методик от экспертов из ГК «Сибур», «Вымпелкома», KPMG, «Росатома».

На онлайн-курсах студенты участвуют в вебинарах, смотрят записанные лекции и практикуются на реальных задачах. Они могут общаться с одногруппниками и преподавателями в закрытых учебных чатах. По завершении курса выпускники получают официальный документ, который можно добавить к резюме.

1. «Финансовое моделирование» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

На курсе учат составлять отчеты, проводить инвестиционный анализ, рассчитывать прибыль и расходы, составлять финансовые модели.

Студенты могут практиковаться в финансовом моделировании для конкретного сектора бизнеса или для всех основных отраслей: строительство, банковская сфера, энергетика, логистика, телекоммуникации и другие.

Лекторы — практикующие эксперты из Ozon, «Т-Банка», PwC, DPD, «Мегафона». На вебинарах преподаватели общаются со студентами, делятся опытом и секретами. После окончания курса портфолио выпускника будет состоять из 11 заданий.

  • Цена полностью: от 56 880 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4740 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: базовые знания экономики, умение работать в MS Excel.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Принципы финансового моделирования.

  • Входные данные модели.

  • Выполнение финансово-экономических расчетов в модели.

  • Составление форм отчетности.

  • Проведение финансового анализа.

Достоинства: 

  • Год английского языка бесплатно.

  • Доступ в закрытый чат в Telegram.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Итоговый проект — финансовая модель для выбранной отрасли.

Недостатки: 

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Финансовое моделирование» — Eduson Academy

Преподаватели курса — опытные финансисты из Mail.ru, «Яндекса», «РБК» и Х5 Retail Group. Они научат собирать отчетность, делать прогнозы прибыли, рассчитывать капитальные затраты и оценивать бизнес по разным показателям.

За время обучения участники выполнят четыре бизнес-проекта для портфолио. Доступ к материалам и обновлениям курса останется навсегда. Выпускники получают диплом академии, который отправляется по почте в любой город.

  • Цена полностью: от 39 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3325 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: базовые знания экономики, бухучета.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы финансового моделирования и настройка Excel.

  • Как составить комплексную финансовую модель.

  • Как составить финансовую модель для оценки бизнеса.

  • Дополнительные инструменты финансового анализа.

Достоинства: 

  • Доступ к учебным материалам навсегда.

  • Поддержка куратора в течение одного года.

  • Лекторы — опытные экономисты с опытом работы более десяти лет.

Недостатки: 

  • Нет помощи с трудоустройством.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Финансовое моделирование» — SF Education

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Курс будет полезен финансистам, владельцам бизнеса, бухгалтерам и аналитикам. Участники научатся прогнозировать доходы и расходы, проводить инвестиционные расчеты, а также освоят венчурный и сравнительный методы оценки бизнеса. Каждый студент получает доступ к тренажеру для практики на реальных проектах от партнеров школы.

Учебный план адаптируется под задачи и уровень каждого участника. Курс является достаточной базой для подготовки к экзамену на международный диплом FMI. Перед покупкой можно заказать бесплатный трехдневный тестовый доступ.

  • Цена полностью: от 29 015 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1208 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: базовые знания экономики, бухучета.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, доступ в закрытый чат с вакансиями.

Программа:

  • Прогнозы доходов и расходов.

  • Оценка бизнеса и проектов.

  • Финализация финансовой модели.

  • Практика моделирования.

Достоинства: 

  • Бесплатный доступ к урокам на три дня.

  • Доступ к учебным материалам навсегда.

  • Доступ в закрытый чат с вакансиями.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Другие курсы SF Education: «Расширенное финансовое моделирование».

4. «Финансовое моделирование в инвестиционных проектах» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе слушатели научатся собирать статистические данные, строить финансовые и экономические прогнозы, оценивать инвестиционную привлекательность и бизнес-риски на основе финансовых моделей. Также они освоят продвинутые навыки работы в MS Excel и выполнят три задания по финансовому моделированию.

Занятия проходят онлайн в небольших группах с активным участием преподавателя. Формат обучения можно протестировать на бесплатном вводном уроке.

Спикер — кандидат экономических наук и эксперт в финансовом управлении.

  • Цена полностью: от 37 710 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: базовые знания MS Excel, экономики.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Бизнес-план как информационная база для построения финансовой модели.

  • Основные требования и допущения к финансовой модели. Прогнозирование входных данных.

  • Формирование прогнозной финансовой отчетности.

  • Оценка инвестиционной привлекательности и финансовой состоятельности проекта.

  • Оценка рисков инвестиционного проекта.

Достоинства: 

  • Бесплатный вводный урок.

  • Занятия в мини-группах.

  • Обратная связь от преподавателя.

  • Доступ в закрытый бизнес-чат в Telegram.

Недостатки: 

  • В отзывах есть жалобы на техническую часть организации вебинаров.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «Финансовое моделирование» — «Контур.Школа»

Курс для бухгалтеров и финансовых экспертов в аналитике и управлении. Студенты учатся собирать данные, рассчитывать финансовые модели и анализировать текущие и будущие финансовые показатели компании. Каждый урок включает видеолекцию и практическое задание. Вопросы можно задавать преподавателю напрямую в чате.

В рамках практики студенты создадут полноценную финансовую модель, которую смогут добавить в свое портфолио. Для получения удостоверения о повышении квалификации нужно успешно сдать итоговый тест.

Студенты без высшего или среднего специального образования получат сертификат об окончании.

  • Цена полностью: 36 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в финансовое моделирование.

  • Финансово-экономические расчеты в финансовой модели.

  • Использование макросов VBA в финансовых моделях. Анализ финансовых коэффициентов.

  • Анализ финансовых коэффициентов.

  • Финансовое моделирование и привлечение финансирования.

Достоинства: 

  • Помощь куратора по организационным вопросам.

  • Доступ к чату для общения с другими студентами и куратором.

  • Удобное мобильное приложение.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки: 

  • В отзывах студенты жалуются на нехватку практики.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «Финансовое моделирование бизнеса» — «Русская школа управления»

На однодневном курсе студентов учат создавать финансовую модель — от сбора данных до расчета ключевых экономических показателей для инвесторов. Лектор объяснит частые ошибки в моделировании и как их избегать и исправлять.

Курс доступен в трех форматах: очно, онлайн или в виде видеоуроков для самостоятельного изучения.

Преподаватель — кандидат физико-математических наук и финансовый риск-менеджер. Во время курса студенты могут задавать вопросы напрямую, а при покупке записи — общаться через чат.

  • Цена полностью: от 31 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2625 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 1 день. 

  • Порог входа: с нуля

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.

  • Сбор информации для финансовой модели.

  • Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&L) с учетом всех типов расходов и нагрузок.

  • Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.

  • Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.

Достоинства: 

  • Доступ к бесплатному вводному уроку.

  • Несколько форматов обучения на выбор.

  • Поддержка преподавателей и кураторов.

Недостатки: 

  • Видеоуроки, записи вебинаров доступны только один месяц после окончания курса.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Финансовое моделирование» — Changellenge >>Education

Во время обучения студенты выполнят четыре финансовые модели. Они научатся собирать данные, анализировать денежные потоки и рассчитывать финансовые показатели. Также изучают методы расчета экономической эффективности и работу с юнит-экономикой. 

Курс можно проходить в удобном для себя режиме, а куратор поможет в учебе. Для каждого практического задания доступны подробные видеоразборы.

Выпускники с высокими оценками получат не только диплом, но и рекомендации преподавателя, которые можно добавить к резюме.

  • Цена полностью: 17 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3,5 месяца.

  • Порог входа: базовые знания в финансах.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в финансовое моделирование.

  • Предпосылки и драйверы моделей, анализ внешних факторов.

  • Денежные потоки FCF, FCFF и FCFE.

  • Расчет показателей экономической эффективности.

  • Приемы для построения сложных моделей.

Достоинства: 

  • Бесплатный вводный урок.

  • Четыре проекта в портфолио.

  • Рекомендательное письмо от преподавателя лучшим выпускникам.

Недостатки: 

  • Доступ к курсу только на шесть месяцев.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «Финансовое моделирование» — «Специалист»

Студенты учатся собирать данные, проводить финансовый анализ и делать выводы о перспективах компании или проекта, а также оценивать возможные риски.

Практические занятия основаны на реальных случаях из практики. Курс будет полезен предпринимателям, финансовым директорам, аналитикам по финансам и инвестициям.

  • Цена полностью: от 17 950 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 4 дня.

  • Порог входа: базовые знания MS Excel и финансов.

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, 8 (495) 232-32-16.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: служба трудоустройства выпускников.

Программа:

  • Понятие финансовой модели и области ее применения.

  • Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели.

  • Структура финансовой модели в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса.

  • Практикум по финансовому моделированию.

Достоинства: 

  • Актуальная учебная программа, соответствующая требованиям рынка.

  • Можно выбрать удобную форму обучения: онлайн или офлайн, в будни и выходные.

  • Практика на реальных кейсах крупных компаний.

Недостатки: 

  • Нет помощи в трудоустройстве.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Финансовые модели для малого бизнеса» — Stepik

На курсе учат строить финансовую модель по готовому шаблону, а также экспресс-модели для быстрой проверки сценария развития. Преподаватель объяснит, какие показатели важны для расчетов, а какие можно пропустить, как проверять обоснованность ценообразования и составлять общую таблицу для компании и каждого проекта.

Курс рассчитан на самостоятельное обучение по видеолекциям, а преподаватель отвечает на вопросы по учебному материалу в личных сообщениях.

  • Цена полностью: 4900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 1225 рублей в месяц на 4 месяца.

  • Длительность: 18 уроков.

  • Порог входа: базовые знания бухгалтерии.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Структура финансовой модели. Блоки и взаимосвязи.

  • Как тестировать изменения в бизнес-процессах.

  • Финансовая модель в торговле.

  • Бюджет компании. Финансовая модель — основа бюджета.

  • Показатели эффективности в финансовых моделях.

Достоинства: 

  • Бесплатный обучающий модуль по MS Excel.

  • Выдаются шаблоны финансовой модели, которые легко подстроить под любой проект.

  • Возврат денег, если курс не подошел.

Недостатки: 

  • Нет документа о прохождении курса.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «Финансовое моделирование» — НИУ ВШЭ

Лекторы курса — преподаватели Высшей школы экономики с опытом работы в «ВЭБ.РФ», KPMG и «РЖД». Программа включает создание и анализ финансовых моделей компании для прогнозирования прибыли и затрат. 

Во время занятий студенты могут напрямую общаться с преподавателем. Пропущенные уроки доступны в записи.

По завершении курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: 44 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 6 дней.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Цели и задачи моделирования. Стандарты построения моделей.

  • Принципы построения денежных потоков. Потоки для всего бизнеса и для акционеров. Дисконтирование.

  • Финансовая отчетность. Анализ отчетности для построения моделей. Три формы финансовой отчетности, взаимосвязь.

  • Проектное финансирование, текущий и стратегический долг. Структура капитала. Инвестиционные показатели и ковенанты. 

  • Основы финансового моделирования. Предпосылки и драйверы моделей. Гибкость модели.

Достоинства: 

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Выдаются шаблоны и таблицы, которые возможно адаптировать под любой проект.

  • Документ об окончании курса от ведущего университета страны.

Недостатки: 

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Бесплатные курсы по финансовому моделированию

Бесплатные курсы позволяют изучить основы построения финансовых моделей. Эти уроки полезны как специалистам, так и студентам старших курсов, изучающим финансы. После них можно углубить знания на платных курсах.

1. «Финансовое моделирование на практике» — «Нетология»

На курсе слушатели узнают, зачем нужно финансовое моделирование, какие данные использовать, как разрабатывать финансовую модель и что важно учитывать в расчетах.

Курс будет полезен студентам финансовых вузов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также руководителям, желающим расширить свои знания в этой области.

  • Длительность: 1 час 30 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: базовые знания MS Excel.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Пошаговое построение базовой финансовой модели» — SF Education

На курсе студенты знакомятся с основными понятиями финансового моделирования, учатся делать экспресс-оценку бизнеса, посредством финансовой модели рассчитывать прибыль, расходы, обороты, необходимые инвестиции. 

Желающие могут продолжить обучение уже на платном курсе «Финансовое моделирование». Преподаватели — финансовые эксперты SF Education и ГК «Ростех». Задавать вопросы преподавателям можно через учебный чат.

  • Длительность: 3 дня.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: базовые знания MS Excel.

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Финансовые показатели организации» — Eduson Academy

Преподаватели обучают основам анализа ключевых финансовых показателей и финансового моделирования.

За 19 интерактивных уроков студенты узнают, как интерпретировать данные о доходах, затратах, прибыли и рентабельности, а также создавать модели для прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов.

  • Длительность: 19 уроков.

  • Формат: интерактивные уроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как построить финансовую модель для компании» — BAcademy

Слушатели узнают, что такое финансовая модель, зачем она нужна и какие виды моделей существуют. Также разберут, почему использование финансовой модели важно для бизнеса. Вся теория будет подкреплена реальными примерами из практики.

В качестве бонуса слушатели получат шаблон финансовой модели для компаний в сфере торговли.

  • Длительность: 1 день.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: базовые знания MS Excel.

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как создать финансовую модель с нуля» — «Простые финансы»

Интенсив проходит онлайн. Слушатели научатся создавать наглядные графики и динамические таблицы с финансовыми показателями, рассчитывать минимальную цену продажи для получения прибыли, а также строить и использовать финансовые модели.

  • Длительность: 2 дня.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: базовые знания MS Excel.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Для статьи было проанализировано более 50 курсов, и в подборку включены только те, которые соответствуют следующим критериям:

  • Порог входа. Курс должен быть доступен и понятен слушателям с разным уровнем подготовки. 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость — один из главных факторов для студентов. Рассрочка позволяет сделать даже дорогие курсы доступными.

  • Формат и обратной связи. При работе с таблицами и расчетами часто возникают вопросы, которые сложно решить без помощи преподавателя. Вебинары и онлайн-уроки позволяют получить поддержку во время занятия. Тем, кто учится по видеолекциям, помогают персональные кураторы.

  • Документ об окончании. Официальный документ является подтверждением полученных знаний. Также указывает на серьезный подход сотрудника к повышению своих профессиональных навыков. 

  • Экспертность спикера. Преподаватель должен не только глубоко разбираться в теме, но и уметь объяснять сложные вещи доступно.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Отзывы выпускников помогают составить объективное мнение о школе и заранее оценить плюсы и минусы обучения.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие лицензии гарантирует качество обучения и защищает студента в спорных ситуациях. Отсутствие лицензии лишает права на налоговый вычет.

Какой курс по финансовому моделированию

Финансовое моделирование — это ключевой инструмент управления бизнесом, который помогает определить оптимальный путь развития компании, оценить риски, а также спрогнозировать доходы и расходы. Навык построения финансовых моделей — значительное преимущество для специалистов в сфере финансов. Необходимые знания и практику по моделированию можно получить на следующих курсах:

  1. «Финансовое моделирование» от Skillbox: на курсе учат составлять финансовые модели для разных типов бизнеса.

  2. «Финансовое моделирование» от Eduson Academy: студенты повысят уровень владения MS Excel, рассчитают три финансовые модели и научатся их анализировать.

  3. «Расширенное финансовое моделирование» от SF Education: обучение с доступом к профессиональным шаблонам и реальным примерам, позволяющее уверенно строить финансовые модели для бизнеса.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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