15 курсов по финансовому моделированию 

Собрали курсы по финансовому моделированию, на которых учат собирать необходимые данные для расчетов, составлять финансовую модель, проводить аналитику полученных результатов. Также добавили бесплатные курсы, где расскажут о возможных методах расчетов финансовой модели, научат проводить экспресс-моделирование для оценки бизнеса.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по финансовому моделированию от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по финансовому моделированию
«Финансовое моделирование» от Skillbox: на курсе учат составлять финансовые модели для разных типов бизнеса (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Финансовое моделирование» от Eduson Academy: студенты повысят уровень владения MS Excel, рассчитают три финансовые модели и научатся их анализировать.
«Расширенное финансовое моделирование» от SF Education: обучение с доступом к профессиональным шаблонам и реальным примерам, позволяющее уверенно строить финансовые модели для бизнеса (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
«Финансовое моделирование в инфестиционных проектах» от Moscow Business School: занятия проходят в мини-группах при «живом» взаимодействии преподавателя и студентов (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Финансовое моделирование» от «Контур.Школы»: практическое обучение от экспертов с акцентом на решение реальных бизнес-задач и удостоверением о повышении квалификации.
«Финансовое моделирование бизнеса» от «Русской школы управления»: курс можно пройти очно, онлайн или приобрести в записи для самостоятельного изучения.
«Финансовое моделирование» от Changellenge >> ToolKit: обучение с использованием методик от экспертов из ГК «Сибур», «Вымпелкома», KPMG, «Росатома».
На онлайн-курсах студенты участвуют в вебинарах, смотрят записанные лекции и практикуются на реальных задачах. Они могут общаться с одногруппниками и преподавателями в закрытых учебных чатах. По завершении курса выпускники получают официальный документ, который можно добавить к резюме.
1. «Финансовое моделирование» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
На курсе учат составлять отчеты, проводить инвестиционный анализ, рассчитывать прибыль и расходы, составлять финансовые модели.
Студенты могут практиковаться в финансовом моделировании для конкретного сектора бизнеса или для всех основных отраслей: строительство, банковская сфера, энергетика, логистика, телекоммуникации и другие.
Лекторы — практикующие эксперты из Ozon, «Т-Банка», PwC, DPD, «Мегафона». На вебинарах преподаватели общаются со студентами, делятся опытом и секретами. После окончания курса портфолио выпускника будет состоять из 11 заданий.
Цена полностью: от 56 880 рублей.
Цена в рассрочку: от 4740 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: базовые знания экономики, умение работать в MS Excel.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Принципы финансового моделирования.
Входные данные модели.
Выполнение финансово-экономических расчетов в модели.
Составление форм отчетности.
Проведение финансового анализа.
Достоинства:
Год английского языка бесплатно.
Доступ в закрытый чат в Telegram.
Возможность оформить налоговый вычет.
Итоговый проект — финансовая модель для выбранной отрасли.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Финансовое моделирование» — Eduson Academy
Преподаватели курса — опытные финансисты из Mail.ru, «Яндекса», «РБК» и Х5 Retail Group. Они научат собирать отчетность, делать прогнозы прибыли, рассчитывать капитальные затраты и оценивать бизнес по разным показателям.
За время обучения участники выполнят четыре бизнес-проекта для портфолио. Доступ к материалам и обновлениям курса останется навсегда. Выпускники получают диплом академии, который отправляется по почте в любой город.
Цена полностью: от 39 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3325 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: базовые знания экономики, бухучета.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы финансового моделирования и настройка Excel.
Как составить комплексную финансовую модель.
Как составить финансовую модель для оценки бизнеса.
Дополнительные инструменты финансового анализа.
Достоинства:
Доступ к учебным материалам навсегда.
Поддержка куратора в течение одного года.
Лекторы — опытные экономисты с опытом работы более десяти лет.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Финансовое моделирование» — SF Education
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Курс будет полезен финансистам, владельцам бизнеса, бухгалтерам и аналитикам. Участники научатся прогнозировать доходы и расходы, проводить инвестиционные расчеты, а также освоят венчурный и сравнительный методы оценки бизнеса. Каждый студент получает доступ к тренажеру для практики на реальных проектах от партнеров школы.
Учебный план адаптируется под задачи и уровень каждого участника. Курс является достаточной базой для подготовки к экзамену на международный диплом FMI. Перед покупкой можно заказать бесплатный трехдневный тестовый доступ.
Цена полностью: от 29 015 рублей.
Цена в рассрочку: от 1208 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: базовые знания экономики, бухучета.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, доступ в закрытый чат с вакансиями.
Программа:
Прогнозы доходов и расходов.
Оценка бизнеса и проектов.
Финализация финансовой модели.
Практика моделирования.
Достоинства:
Бесплатный доступ к урокам на три дня.
Доступ к учебным материалам навсегда.
Доступ в закрытый чат с вакансиями.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы SF Education: «Расширенное финансовое моделирование».
4. «Финансовое моделирование в инвестиционных проектах» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
На курсе слушатели научатся собирать статистические данные, строить финансовые и экономические прогнозы, оценивать инвестиционную привлекательность и бизнес-риски на основе финансовых моделей. Также они освоят продвинутые навыки работы в MS Excel и выполнят три задания по финансовому моделированию.
Занятия проходят онлайн в небольших группах с активным участием преподавателя. Формат обучения можно протестировать на бесплатном вводном уроке.
Спикер — кандидат экономических наук и эксперт в финансовом управлении.
Цена полностью: от 37 710 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: базовые знания MS Excel, экономики.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-план как информационная база для построения финансовой модели.
Основные требования и допущения к финансовой модели. Прогнозирование входных данных.
Формирование прогнозной финансовой отчетности.
Оценка инвестиционной привлекательности и финансовой состоятельности проекта.
Оценка рисков инвестиционного проекта.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Занятия в мини-группах.
Обратная связь от преподавателя.
Доступ в закрытый бизнес-чат в Telegram.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на техническую часть организации вебинаров.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Финансовое моделирование» — «Контур.Школа»
Курс для бухгалтеров и финансовых экспертов в аналитике и управлении. Студенты учатся собирать данные, рассчитывать финансовые модели и анализировать текущие и будущие финансовые показатели компании. Каждый урок включает видеолекцию и практическое задание. Вопросы можно задавать преподавателю напрямую в чате.
В рамках практики студенты создадут полноценную финансовую модель, которую смогут добавить в свое портфолио. Для получения удостоверения о повышении квалификации нужно успешно сдать итоговый тест.
Студенты без высшего или среднего специального образования получат сертификат об окончании.
Цена полностью: 36 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в финансовое моделирование.
Финансово-экономические расчеты в финансовой модели.
Использование макросов VBA в финансовых моделях. Анализ финансовых коэффициентов.
Анализ финансовых коэффициентов.
Финансовое моделирование и привлечение финансирования.
Достоинства:
Помощь куратора по организационным вопросам.
Доступ к чату для общения с другими студентами и куратором.
Удобное мобильное приложение.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
В отзывах студенты жалуются на нехватку практики.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Финансовое моделирование бизнеса» — «Русская школа управления»
На однодневном курсе студентов учат создавать финансовую модель — от сбора данных до расчета ключевых экономических показателей для инвесторов. Лектор объяснит частые ошибки в моделировании и как их избегать и исправлять.
Курс доступен в трех форматах: очно, онлайн или в виде видеоуроков для самостоятельного изучения.
Преподаватель — кандидат физико-математических наук и финансовый риск-менеджер. Во время курса студенты могут задавать вопросы напрямую, а при покупке записи — общаться через чат.
Цена полностью: от 31 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2625 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 день.
Порог входа: с нуля
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
Сбор информации для финансовой модели.
Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&L) с учетом всех типов расходов и нагрузок.
Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.
Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.
Достоинства:
Доступ к бесплатному вводному уроку.
Несколько форматов обучения на выбор.
Поддержка преподавателей и кураторов.
Недостатки:
Видеоуроки, записи вебинаров доступны только один месяц после окончания курса.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Финансовое моделирование» — Changellenge >>Education
Во время обучения студенты выполнят четыре финансовые модели. Они научатся собирать данные, анализировать денежные потоки и рассчитывать финансовые показатели. Также изучают методы расчета экономической эффективности и работу с юнит-экономикой.
Курс можно проходить в удобном для себя режиме, а куратор поможет в учебе. Для каждого практического задания доступны подробные видеоразборы.
Выпускники с высокими оценками получат не только диплом, но и рекомендации преподавателя, которые можно добавить к резюме.
Цена полностью: 17 990 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3,5 месяца.
Порог входа: базовые знания в финансах.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в финансовое моделирование.
Предпосылки и драйверы моделей, анализ внешних факторов.
Денежные потоки FCF, FCFF и FCFE.
Расчет показателей экономической эффективности.
Приемы для построения сложных моделей.
Достоинства:
Бесплатный вводный урок.
Четыре проекта в портфолио.
Рекомендательное письмо от преподавателя лучшим выпускникам.
Недостатки:
Доступ к курсу только на шесть месяцев.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Финансовое моделирование» — «Специалист»
Студенты учатся собирать данные, проводить финансовый анализ и делать выводы о перспективах компании или проекта, а также оценивать возможные риски.
Практические занятия основаны на реальных случаях из практики. Курс будет полезен предпринимателям, финансовым директорам, аналитикам по финансам и инвестициям.
Цена полностью: от 17 950 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: базовые знания MS Excel и финансов.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, стр. 2, 8 (495) 232-32-16.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: служба трудоустройства выпускников.
Программа:
Понятие финансовой модели и области ее применения.
Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели.
Структура финансовой модели в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса.
Практикум по финансовому моделированию.
Достоинства:
Актуальная учебная программа, соответствующая требованиям рынка.
Можно выбрать удобную форму обучения: онлайн или офлайн, в будни и выходные.
Практика на реальных кейсах крупных компаний.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Финансовые модели для малого бизнеса» — Stepik
На курсе учат строить финансовую модель по готовому шаблону, а также экспресс-модели для быстрой проверки сценария развития. Преподаватель объяснит, какие показатели важны для расчетов, а какие можно пропустить, как проверять обоснованность ценообразования и составлять общую таблицу для компании и каждого проекта.
Курс рассчитан на самостоятельное обучение по видеолекциям, а преподаватель отвечает на вопросы по учебному материалу в личных сообщениях.
Цена полностью: 4900 рублей.
Цена в рассрочку: 1225 рублей в месяц на 4 месяца.
Длительность: 18 уроков.
Порог входа: базовые знания бухгалтерии.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Структура финансовой модели. Блоки и взаимосвязи.
Как тестировать изменения в бизнес-процессах.
Финансовая модель в торговле.
Бюджет компании. Финансовая модель — основа бюджета.
Показатели эффективности в финансовых моделях.
Достоинства:
Бесплатный обучающий модуль по MS Excel.
Выдаются шаблоны финансовой модели, которые легко подстроить под любой проект.
Возврат денег, если курс не подошел.
Недостатки:
Нет документа о прохождении курса.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Финансовое моделирование» — НИУ ВШЭ
Лекторы курса — преподаватели Высшей школы экономики с опытом работы в «ВЭБ.РФ», KPMG и «РЖД». Программа включает создание и анализ финансовых моделей компании для прогнозирования прибыли и затрат.
Во время занятий студенты могут напрямую общаться с преподавателем. Пропущенные уроки доступны в записи.
По завершении курса выпускники получают удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: 44 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цели и задачи моделирования. Стандарты построения моделей.
Принципы построения денежных потоков. Потоки для всего бизнеса и для акционеров. Дисконтирование.
Финансовая отчетность. Анализ отчетности для построения моделей. Три формы финансовой отчетности, взаимосвязь.
Проектное финансирование, текущий и стратегический долг. Структура капитала. Инвестиционные показатели и ковенанты.
Основы финансового моделирования. Предпосылки и драйверы моделей. Гибкость модели.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Выдаются шаблоны и таблицы, которые возможно адаптировать под любой проект.
Документ об окончании курса от ведущего университета страны.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по финансовому моделированию
Бесплатные курсы позволяют изучить основы построения финансовых моделей. Эти уроки полезны как специалистам, так и студентам старших курсов, изучающим финансы. После них можно углубить знания на платных курсах.
1. «Финансовое моделирование на практике» — «Нетология»
На курсе слушатели узнают, зачем нужно финансовое моделирование, какие данные использовать, как разрабатывать финансовую модель и что важно учитывать в расчетах.
Курс будет полезен студентам финансовых вузов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также руководителям, желающим расширить свои знания в этой области.
Длительность: 1 час 30 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: базовые знания MS Excel.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Пошаговое построение базовой финансовой модели» — SF Education
На курсе студенты знакомятся с основными понятиями финансового моделирования, учатся делать экспресс-оценку бизнеса, посредством финансовой модели рассчитывать прибыль, расходы, обороты, необходимые инвестиции.
Желающие могут продолжить обучение уже на платном курсе «Финансовое моделирование». Преподаватели — финансовые эксперты SF Education и ГК «Ростех». Задавать вопросы преподавателям можно через учебный чат.
Длительность: 3 дня.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: базовые знания MS Excel.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Финансовые показатели организации» — Eduson Academy
Преподаватели обучают основам анализа ключевых финансовых показателей и финансового моделирования.
За 19 интерактивных уроков студенты узнают, как интерпретировать данные о доходах, затратах, прибыли и рентабельности, а также создавать модели для прогнозирования и оптимизации бизнес-процессов.
Длительность: 19 уроков.
Формат: интерактивные уроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как построить финансовую модель для компании» — BAcademy
Слушатели узнают, что такое финансовая модель, зачем она нужна и какие виды моделей существуют. Также разберут, почему использование финансовой модели важно для бизнеса. Вся теория будет подкреплена реальными примерами из практики.
В качестве бонуса слушатели получат шаблон финансовой модели для компаний в сфере торговли.
Длительность: 1 день.
Формат: видеоурок.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: базовые знания MS Excel.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как создать финансовую модель с нуля» — «Простые финансы»
Интенсив проходит онлайн. Слушатели научатся создавать наглядные графики и динамические таблицы с финансовыми показателями, рассчитывать минимальную цену продажи для получения прибыли, а также строить и использовать финансовые модели.
Длительность: 2 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: базовые знания MS Excel.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Для статьи было проанализировано более 50 курсов, и в подборку включены только те, которые соответствуют следующим критериям:
Порог входа. Курс должен быть доступен и понятен слушателям с разным уровнем подготовки.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость — один из главных факторов для студентов. Рассрочка позволяет сделать даже дорогие курсы доступными.
Формат и обратной связи. При работе с таблицами и расчетами часто возникают вопросы, которые сложно решить без помощи преподавателя. Вебинары и онлайн-уроки позволяют получить поддержку во время занятия. Тем, кто учится по видеолекциям, помогают персональные кураторы.
Документ об окончании. Официальный документ является подтверждением полученных знаний. Также указывает на серьезный подход сотрудника к повышению своих профессиональных навыков.
Экспертность спикера. Преподаватель должен не только глубоко разбираться в теме, но и уметь объяснять сложные вещи доступно.
Репутация школы и отзывы выпускников. Отзывы выпускников помогают составить объективное мнение о школе и заранее оценить плюсы и минусы обучения.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Наличие лицензии гарантирует качество обучения и защищает студента в спорных ситуациях. Отсутствие лицензии лишает права на налоговый вычет.
Какой курс по финансовому моделированию
Финансовое моделирование — это ключевой инструмент управления бизнесом, который помогает определить оптимальный путь развития компании, оценить риски, а также спрогнозировать доходы и расходы. Навык построения финансовых моделей — значительное преимущество для специалистов в сфере финансов. Необходимые знания и практику по моделированию можно получить на следующих курсах:
«Финансовое моделирование» от Skillbox: на курсе учат составлять финансовые модели для разных типов бизнеса.
«Финансовое моделирование» от Eduson Academy: студенты повысят уровень владения MS Excel, рассчитают три финансовые модели и научатся их анализировать.
«Расширенное финансовое моделирование» от SF Education: обучение с доступом к профессиональным шаблонам и реальным примерам, позволяющее уверенно строить финансовые модели для бизнеса.
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