15 курсов для менеджеров по туризму

На онлайн-курсах научат подбирать и создавать туры, продавать их клиентам и управлять доходами организации. Учиться можно в удобное время и из любого места, что отлично подходит для тех, кто хочет совмещать учебу с другими делами.

1. «Менеджмент в сфере сервиса, туризма» — НИИДПО

На курсе студенты узнают, как организована работа туристических агентств и операторов, как правильно обслуживать клиентов, какие современные технологии применяются в этой сфере. Они научатся разрабатывать маркетинговые стратегии и подготавливать документы для организации путешествий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники получат диплом государственного образца с квалификацией «Менеджер по организации и предоставлению туристских услуг» и смогут работать в туристических агентствах.

Цена полностью: 17 462 рубля.

Цена в рассрочку: от 1460 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6,5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности в сфере туризма.

Менеджмент и маркетинг в сфере туризма.

Организация работы предприятия и стандартизация обслуживания в сфере туризма.

Современные технологии предоставления услуг в сфере туризма.

Управление прибылью и расходами.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Практические задания с проверкой и обратной связью от экспертов.

Доступ к университетской электронной библиотеке «Библиоклуб».

Доступ к архиву из 1000 вебинаров на весь период обучения и 90 дней после.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы НИИДПО: «Инструктор по пешеходному туризму».

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2. «Менеджмент в туризме» — ЭКОДПО

Курс для тех, кто хочет освоить менеджмент в туризме с нуля и повысить свои компетенции за полтора месяца. Студенты изучат профильные дисциплины: деловую логистику, правовое обеспечение, основы менеджмента, экономики и маркетинга в индустрии туризма. Есть возможность изменить количество или набор методических материалов в учебном плане.

Иллюстрация: freepik/freepik

В школе обучают своих сотрудников «Россети», «Лукойл» и «Сбер». Выпускники получают диплом государственного образца и могут трудоустроиться в туристические агентства, гостиничные комплексы и туроператорские фирмы.

Цена полностью: от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 250 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовое обеспечение туристической деятельности.

Деловая логистика.

Маркетинговые исследования в туристической сфере.

Документационное обеспечение в курортном деле.

Туристско-рекреационное проектирование.

Достоинства:

Бесплатная доставка диплома по всей России.

Индивидуальные консультации с кураторами.

Бесплатная пересдача итоговой аттестации.

Можно составить персональную программу на некоторых тарифах.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по туризму» — ИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Профессиональная переподготовка для тех, кто хочет работать на управляющих должностях в туристическом бизнесе. Студенты изучат особенности продаж, менеджмента и маркетинга. Разработают туристские программы и научатся вести переговоры с клиентами. Узнают, как организовать питание и транспорт для туристов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели курса — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и эксперты с опытом работы в индустрии. Лекторы расскажут об особенностях управления в туризме и покажут, как это делать на практике.

Цена полностью: от 31 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: до 4 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Нормативно-правовые аспекты туристической индустрии.

Профессиональные компетенции менеджера туристического предприятия.

Виды путешествий в международном, въездном и внутреннем туризме.

Участники туристического процесса.

Особенности продаж, менеджмента и маркетинга в туристической деятельности.

Достоинства:

Есть поддержка куратора.

Курс можно закончить экстерном.

Преподаватели — кандидаты наук и эксперты с опытом работы в индустрии.

Бонус — доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Менеджмент в сфере сервиса, туризма» — НЦРДО

Студенты освоят как базовые, так и специализированные предметы: от основ менеджмента и маркетинга до тонкостей общения с клиентами. Они научатся создавать авторские туры, рассчитывать их стоимость и продавать. Смогут налаживать контакты с гостиницами, гидами и транспортными компаниями, инструктировать клиентов о мерах безопасности и нормах поведения в различных локациях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Участникам курса поможет карьерный эксперт с опытом работы более десяти лет. Он разработает индивидуальный план развития, который позволит быстро войти в профессию или увеличить текущий доход.

Цена полностью: от 17 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 1458 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Основы менеджмента, маркетинга, конфликтологии и делового общения, управления персоналом.

Правовое обеспечение туризма.

Процесс и функции управления в туристской индустрии.

Рынок туристских услуг и особенности поведения потребителя.

Организации гостиничного комплекса — поставщики туристских услуг.

Достоинства:

Доступ к «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.

Помощь выпускникам в трудоустройстве в ведущие компании России.

Доступ к материалам курса и его обновлениям навсегда.

Средний стаж преподавателей от пяти до восьми лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Менеджер по туризму. Техники и технологии продаж турпродукта» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Семинар по технологиям продаж туристских продуктов. Слушатели освоят правила построения разговора с клиентом в офисе и по телефону. Научатся выявлять потребности, работать с разными психологическими типами потребителей, разрешать конфликты и возражения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты отработают навыки на трех практикумах: выстроят алгоритм продаж, поработают с возражениями и попробуют продать продукт на ролевом тренинге.

По окончании семинара выдают удостоверение государственного образца или сертификат школы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: по запросу.

Порог входа : с нуля.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Межличностные отношения как инструмент эффективных продаж.

Практикум: выстраивание алгоритма продаж турпродукта.

Технологии продаж по телефону и в офисе. Существенные различия и общие правила продаж.

Практикум: приемы управления процессом продажи турпродукта. Тактика поведения при возражениях и критике сомневающихся клиентов.

Типы клиентов: как их распознать и как продать туристические услуги.

Практикум: освоение техники эффективных продаж туруслуг и ролевые тренинги общения с различными типами клиентов.

Достоинства:

Материалы курса доступны после окончания обучения.

Лекционные материалы закрепляются практикой.

Можно пройти курс онлайн или офлайн.

Бонус — комплект авторских материалов.

Недостатки:

Программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Менеджер по организации и предоставлению туристских услуг» — НАДПО

Курс профессиональной переподготовки включает в себя изучение общих и специальных дисциплин: от основ менеджмента и делового общения до разработки туров и их реализации. Материалы подаются в сжатой и понятной форме, охватывая только те темы, которые действительно необходимы для работы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Во время обучения участников будет сопровождать куратор, а по его завершении — карьерные специалисты. Бизнес-тренеры помогут составить резюме, подобрать подходящую компанию для трудоустройства и успешно пройти испытательный срок.

Цена полностью: от 12 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 3175 рублей в месяц.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме.

Программа:

Общий менеджмент, маркетинг, деловая культура, управление персоналом.

Туристский комплекс как объект управления.

Рынок туристских услуг и особенности поведения потребителя.

Формирование туристского продукта.

Управление прибылью и расходами в туризме.

Достоинства:

Поддержка личного куратора.

Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы НАДПО: «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг».

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7. «Онлайн курсы менеджеров по туризму» — Onskills

Курс для гидов, опытных путешественников и начинающих менеджеров по организации путешествий. Студенты научатся работать с клиентами, оформлять документы, подбирать направление, страну, отель. Узнают, как запустить собственный туристический бизнес и зарабатывать на этом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс состоит из восьми уроков. Есть домашние задания с проверкой или тесты после каждой темы. По завершении обучения студенты получат именной сертификат.

Цена полностью: от 1900 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 8 уроков.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, тестирование или практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Разработка тура.

Продажи в туризме.

Ценообразование.

Выбор оператора.

Документы.

Отдых с детьми.

Виза.

Достоинства:

Поддержка куратора во время обучения.

Безлимитный доступ учебным материалам.

емкий курс с отработкой практики для быстрого старта в профессии.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Онлайн-курс менеджера по туризму» — Hedu (Irs.academy)

Курс для предпринимателей, владельцев и сотрудников агентств по организации поездок для клиентов. Студенты научатся подбирать выгодную путевку, авиабилеты и комфортабельный отель. Смогут эффективно общаться с клиентами и продавать продукт.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель курса — эксперт с пятилетним опытом в профессии. Наставник научит правильно позиционировать себя, презентовать продукт и находить подход к каждому клиенту.

Цена полностью: от 1699 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 16 часов.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Работа менеджера.

Продажи в туризме.

Скидки.

Операторы и подбор тура.

Документооборот.

Отдых с детьми.

Визовые формальности.

Достоинства:

Несколько тарифов на выбор.

Поддержка куратора на протяжении обучения.

Преподаватель курса — практик с пятилетним опытом в профессии.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Менеджер туризма» — «ИнфоУрок»

Программа для начинающих и опытных специалистов по планированию, организации и управлению туристическими поездками. Студенты научатся бронировать билеты и транспорт, консультировать клиентов, работать с гостиницами, авиакомпаниями и туроператорами. Смогут оформлять визы, страховки и оплату услуг.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс доступен по ежемесячной подписке за 499 рублей. В стоимость входят и другие программы из каталога школы, на которых можно учиться параллельно.

Цена полностью: от 499 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Общегуманитарный и нормативно-правовой модуль.

Информационные технологии.

Предметная деятельность.

Достоинства:

По подписке доступны и другие курсы школы.

Домашние задания с проверкой и обратной связью.

Преподаватели имеют научную степень и работают в крупных университетах страны.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Менеджмент в сфере туризма» — МАКПП

Студенты научатся подбирать выгодные туристические путевки, бронировать авиабилеты и выбирать отели для клиентов. Разберутся с документационной базой и получат необходимые навыки для работы менеджеров в туризме.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс доступен в нескольких форматах: переподготовка и повышение квалификации. Можно выбрать подходящий план обучения — от 320 до 900 часов.

Также выпускники сами решают, какую итоговую работу сдавать: в виде экзамена-тестирования или презентации проекта.

Цена полностью: от 9000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3000 рублей в месяц.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые основы регулирования туристской индустрии.

Профессиональные компетенции менеджера туристского предприятия.

Теоретические основы управления туроператорской и турагентской деятельностью в туризме.

Туристский комплекс как объект управления.

Планирование и организация деятельности туристского предприятия.

Достоинства:

Бесплатное вводное занятие.

Итоговая работа на выбор студента.

Бесплатная консультация перед записью на курс.

Курс можно пройти экстерном или выбрать более углубленный формат.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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