15 курсов для менеджеров по туризму

На hh.ruразмещено более двух тысяч вакансий менеджера по туризму. Число предложений растет каждый год, и это подтверждает, что рынку необходимы профессионалы.
Собрали онлайн-курсы по менеджменту в туризме, на которых учат подбирать отели, билеты и транспорт, работать с авиакомпаниями и туроператорами, общаться с клиентами. Также подобрали бесплатные программы для начинающих, на которых можно познакомиться с профессий.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по туристическому менеджменту от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по менеджменту в туризме
«Менеджмент в сфере сервиса, туризма» от НИИДПО: программа переподготовки с проверкой практических заданий и персональными рекомендациями по развитию карьеры.
«Менеджмент в туризме» от ЭКОДПО: гибкая программа дистанционного обучения с доступом к практическим проектам и возможностью получить консультации от профессионалов индустрии.
«Менеджер по туризму» от ИПО: курс с упором на актуальные навыки управления туристическим бизнесом и преподавателями — кандидатами наук (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Менеджер по организации и предоставлению туристских услуг» от НЦРДО: курс с бесплатным доступом к «Литрес» и «Библиоклубу» и помощью с трудоустройством.
«Менеджер по туризму. Техники и технологии продаж турпродукта» от Moscow Business School: семинар с отработкой навыков в ролевых тренингах и получением диплома государственного образца (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Менеджер по организации и предоставлению туристских услуг» от НАДПО: переподготовка с поддержкой куратора и помощью бизнес-тренера на старте карьеры.
«Онлайн курсы менеджеров по туризму» от Onskills: курс из восьми уроков с проверкой домашних заданий и выдачей именного сертификата.
На онлайн-курсах научат подбирать и создавать туры, продавать их клиентам и управлять доходами организации. Учиться можно в удобное время и из любого места, что отлично подходит для тех, кто хочет совмещать учебу с другими делами.
1. «Менеджмент в сфере сервиса, туризма» — НИИДПО
На курсе студенты узнают, как организована работа туристических агентств и операторов, как правильно обслуживать клиентов, какие современные технологии применяются в этой сфере. Они научатся разрабатывать маркетинговые стратегии и подготавливать документы для организации путешествий.
Выпускники получат диплом государственного образца с квалификацией «Менеджер по организации и предоставлению туристских услуг» и смогут работать в туристических агентствах.
Цена полностью: 17 462 рубля.
Цена в рассрочку: от 1460 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые и видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности в сфере туризма.
Менеджмент и маркетинг в сфере туризма.
Организация работы предприятия и стандартизация обслуживания в сфере туризма.
Современные технологии предоставления услуг в сфере туризма.
Управление прибылью и расходами.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Практические задания с проверкой и обратной связью от экспертов.
Доступ к университетской электронной библиотеке «Библиоклуб».
Доступ к архиву из 1000 вебинаров на весь период обучения и 90 дней после.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НИИДПО: «Инструктор по пешеходному туризму».
2. «Менеджмент в туризме» — ЭКОДПО
Курс для тех, кто хочет освоить менеджмент в туризме с нуля и повысить свои компетенции за полтора месяца. Студенты изучат профильные дисциплины: деловую логистику, правовое обеспечение, основы менеджмента, экономики и маркетинга в индустрии туризма. Есть возможность изменить количество или набор методических материалов в учебном плане.
В школе обучают своих сотрудников «Россети», «Лукойл» и «Сбер». Выпускники получают диплом государственного образца и могут трудоустроиться в туристические агентства, гостиничные комплексы и туроператорские фирмы.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 250 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовое обеспечение туристической деятельности.
Деловая логистика.
Маркетинговые исследования в туристической сфере.
Документационное обеспечение в курортном деле.
Туристско-рекреационное проектирование.
Достоинства:
Бесплатная доставка диплома по всей России.
Индивидуальные консультации с кураторами.
Бесплатная пересдача итоговой аттестации.
Можно составить персональную программу на некоторых тарифах.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Менеджер по туризму» — ИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Профессиональная переподготовка для тех, кто хочет работать на управляющих должностях в туристическом бизнесе. Студенты изучат особенности продаж, менеджмента и маркетинга. Разработают туристские программы и научатся вести переговоры с клиентами. Узнают, как организовать питание и транспорт для туристов.
Преподаватели курса — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и эксперты с опытом работы в индустрии. Лекторы расскажут об особенностях управления в туризме и покажут, как это делать на практике.
Цена полностью: от 31 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Нормативно-правовые аспекты туристической индустрии.
Профессиональные компетенции менеджера туристического предприятия.
Виды путешествий в международном, въездном и внутреннем туризме.
Участники туристического процесса.
Особенности продаж, менеджмента и маркетинга в туристической деятельности.
Достоинства:
Есть поддержка куратора.
Курс можно закончить экстерном.
Преподаватели — кандидаты наук и эксперты с опытом работы в индустрии.
Бонус — доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Менеджмент в сфере сервиса, туризма» — НЦРДО
Студенты освоят как базовые, так и специализированные предметы: от основ менеджмента и маркетинга до тонкостей общения с клиентами. Они научатся создавать авторские туры, рассчитывать их стоимость и продавать. Смогут налаживать контакты с гостиницами, гидами и транспортными компаниями, инструктировать клиентов о мерах безопасности и нормах поведения в различных локациях.
Участникам курса поможет карьерный эксперт с опытом работы более десяти лет. Он разработает индивидуальный план развития, который позволит быстро войти в профессию или увеличить текущий доход.
Цена полностью: от 17 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 1458 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Основы менеджмента, маркетинга, конфликтологии и делового общения, управления персоналом.
Правовое обеспечение туризма.
Процесс и функции управления в туристской индустрии.
Рынок туристских услуг и особенности поведения потребителя.
Организации гостиничного комплекса — поставщики туристских услуг.
Достоинства:
Доступ к «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.
Помощь выпускникам в трудоустройстве в ведущие компании России.
Доступ к материалам курса и его обновлениям навсегда.
Средний стаж преподавателей от пяти до восьми лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Менеджер по туризму. Техники и технологии продаж турпродукта» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Семинар по технологиям продаж туристских продуктов. Слушатели освоят правила построения разговора с клиентом в офисе и по телефону. Научатся выявлять потребности, работать с разными психологическими типами потребителей, разрешать конфликты и возражения.
Студенты отработают навыки на трех практикумах: выстроят алгоритм продаж, поработают с возражениями и попробуют продать продукт на ролевом тренинге.
По окончании семинара выдают удостоверение государственного образца или сертификат школы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 38А, 8 (495) 646-75-17.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Межличностные отношения как инструмент эффективных продаж.
Практикум: выстраивание алгоритма продаж турпродукта.
Технологии продаж по телефону и в офисе. Существенные различия и общие правила продаж.
Практикум: приемы управления процессом продажи турпродукта. Тактика поведения при возражениях и критике сомневающихся клиентов.
Типы клиентов: как их распознать и как продать туристические услуги.
Практикум: освоение техники эффективных продаж туруслуг и ролевые тренинги общения с различными типами клиентов.
Достоинства:
Материалы курса доступны после окончания обучения.
Лекционные материалы закрепляются практикой.
Можно пройти курс онлайн или офлайн.
Бонус — комплект авторских материалов.
Недостатки:
Программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Менеджер по организации и предоставлению туристских услуг» — НАДПО
Курс профессиональной переподготовки включает в себя изучение общих и специальных дисциплин: от основ менеджмента и делового общения до разработки туров и их реализации. Материалы подаются в сжатой и понятной форме, охватывая только те темы, которые действительно необходимы для работы.
Во время обучения участников будет сопровождать куратор, а по его завершении — карьерные специалисты. Бизнес-тренеры помогут составить резюме, подобрать подходящую компанию для трудоустройства и успешно пройти испытательный срок.
Цена полностью: от 12 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 3175 рублей в месяц.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме.
Программа:
Общий менеджмент, маркетинг, деловая культура, управление персоналом.
Туристский комплекс как объект управления.
Рынок туристских услуг и особенности поведения потребителя.
Формирование туристского продукта.
Управление прибылью и расходами в туризме.
Достоинства:
Поддержка личного куратора.
Бессрочный доступ к курсу и библиотеке вебинаров.
Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НАДПО: «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг».
7. «Онлайн курсы менеджеров по туризму» — Onskills
Курс для гидов, опытных путешественников и начинающих менеджеров по организации путешествий. Студенты научатся работать с клиентами, оформлять документы, подбирать направление, страну, отель. Узнают, как запустить собственный туристический бизнес и зарабатывать на этом.
Курс состоит из восьми уроков. Есть домашние задания с проверкой или тесты после каждой темы. По завершении обучения студенты получат именной сертификат.
Цена полностью: от 1900 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 8 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тестирование или практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Разработка тура.
Продажи в туризме.
Ценообразование.
Выбор оператора.
Документы.
Отдых с детьми.
Виза.
Достоинства:
Поддержка куратора во время обучения.
Безлимитный доступ учебным материалам.
емкий курс с отработкой практики для быстрого старта в профессии.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Онлайн-курс менеджера по туризму» — Hedu (Irs.academy)
Курс для предпринимателей, владельцев и сотрудников агентств по организации поездок для клиентов. Студенты научатся подбирать выгодную путевку, авиабилеты и комфортабельный отель. Смогут эффективно общаться с клиентами и продавать продукт.
Преподаватель курса — эксперт с пятилетним опытом в профессии. Наставник научит правильно позиционировать себя, презентовать продукт и находить подход к каждому клиенту.
Цена полностью: от 1699 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 16 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Работа менеджера.
Продажи в туризме.
Скидки.
Операторы и подбор тура.
Документооборот.
Отдых с детьми.
Визовые формальности.
Достоинства:
Несколько тарифов на выбор.
Поддержка куратора на протяжении обучения.
Преподаватель курса — практик с пятилетним опытом в профессии.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Менеджер туризма» — «ИнфоУрок»
Программа для начинающих и опытных специалистов по планированию, организации и управлению туристическими поездками. Студенты научатся бронировать билеты и транспорт, консультировать клиентов, работать с гостиницами, авиакомпаниями и туроператорами. Смогут оформлять визы, страховки и оплату услуг.
Курс доступен по ежемесячной подписке за 499 рублей. В стоимость входят и другие программы из каталога школы, на которых можно учиться параллельно.
Цена полностью: от 499 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общегуманитарный и нормативно-правовой модуль.
Информационные технологии.
Предметная деятельность.
Достоинства:
По подписке доступны и другие курсы школы.
Домашние задания с проверкой и обратной связью.
Преподаватели имеют научную степень и работают в крупных университетах страны.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Менеджмент в сфере туризма» — МАКПП
Студенты научатся подбирать выгодные туристические путевки, бронировать авиабилеты и выбирать отели для клиентов. Разберутся с документационной базой и получат необходимые навыки для работы менеджеров в туризме.
Курс доступен в нескольких форматах: переподготовка и повышение квалификации. Можно выбрать подходящий план обучения — от 320 до 900 часов.
Также выпускники сами решают, какую итоговую работу сдавать: в виде экзамена-тестирования или презентации проекта.
Цена полностью: от 9000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3000 рублей в месяц.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовые основы регулирования туристской индустрии.
Профессиональные компетенции менеджера туристского предприятия.
Теоретические основы управления туроператорской и турагентской деятельностью в туризме.
Туристский комплекс как объект управления.
Планирование и организация деятельности туристского предприятия.
Достоинства:
Бесплатное вводное занятие.
Итоговая работа на выбор студента.
Бесплатная консультация перед записью на курс.
Курс можно пройти экстерном или выбрать более углубленный формат.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы по менеджменту в туризме
Бесплатные программы — это удобный способ познакомиться с профессией и определить дальнейшие шаги в обучении. Они подходят для тех, кто только начинает и хочет больше узнать о работе в туризме, чтобы понять, стоит ли развиваться в этой сфере.
1. «Организатор услуг в сфере туризма и гостеприимства» — «Содействие занятости»
Студенты научатся продвигать и упаковывать туристические услуги, анализировать потребителей и находить среди них клиентов. По окончании обучения выдают удостоверение о повышении квалификации, с которым можно официально трудоустроиться.
Курс создан в рамках государственного проекта «Содействие занятости».
Поступить могут граждане России со средним профессиональным или высшим образованием. Также в центр занятости необходимо предоставить документы, которые подтверждают социальный статус.
Длительность: от 1 до 4 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Доступ: после прохождения отбора.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Семь секретов менеджерам по туризму, как выучить базу» — IAB
Видеоролик с краткими тезисами по менеджменту в туризме. Слушатели узнают об особенностях профессии, необходимых навыках и возможных трудностях на практике. Начинающие специалисты смогут познакомиться с базовой теорией и секретными приемами опытных менеджеров.
Длительность: 5 минут.
Формат: видео.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Менеджер по туризму за восемь занятий» — Mailes
Курс из восьми видеолекций по основам работы менеджера в туризме. Слушатели узнают, как искать туры, билеты, гостиницы, находить клиентов, оформлять визы и эффективно продавать свои услуги.
Серия роликов находится в открытом доступе и подойдет как начинающим, так и опытным специалистам.
Длительность: 8 занятий.
Формат: видеолекции.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Менеджмент в туризме» — EduMarket.ru
Лекция по основам менеджмента в туризме от кандидата экономических наук. Преподаватель расскажет о видах менеджмента, чем он отличается от управления и сравнит американский и японский опыт.
Длительность: 42 минуты.
Формат: видеолекция.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как стать турагентом» — Кристина Богатенкова
Видеолекция от опытного менеджера и туристического агента о плюсах и минусах работы, особенностях и бонусах профессии. Она поможет понять, чем привлекает сфера туризма, какие нюансы возникают на практике и какие шаги нужно предпринять, чтобы начать карьеру в этой области.
Длительность: 13 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: свободный.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При отборе курсов для статьи мы тщательно проанализировали каждую программу по нескольким важным параметрам, чтобы предложить только лучшие варианты. Мы оценивали курсы по следующим критериям:
Стоимость курса. Обращали внимание на возможность оплаты в рассрочку, чтобы курс не требовал больших затрат единовременно.
Длительность обучения. Важным фактором была продолжительность курса. Оценивали, достаточно ли материала для полноценного освоения профессии или повышения квалификации. В подборке также есть короткие курсы, где основная информация подана в сжатом виде.
Формат обучения. Изучали, какие форматы используются — видеолекции, практические задания, тесты — чтобы оценить, насколько удобно и разнообразно организован учебный процесс.
Документ об окончании. Изучили, выдается ли сертификат, диплом о переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, чтобы выпускники могли подтвердить свои знания и навыки.
Помощь с трудоустройством. Проверяли, есть ли на курсе карьерные консультации, помощь в составлении резюме и подбор вакансий, чтобы выпускники могли быстрее найти работу.
Рейтинг школы. Оценивали отзывы бывших студентов, чтобы понять, насколько они довольны курсом, качеством преподавания и полезностью знаний на практике.
Наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Лицензия подтверждает, что курс соответствует установленным государственным стандартам, а также гарантирует качество и легитимность программы. Это также помогает оформить налоговый вычет и вернуть 13% стоимости курса.
Какой курс по менеджменту в туризме выбрать
Менеджер по туризму занимается организацией и координацией туристических услуг. Курсы помогут освоить все нужные навыки: от планирования туров и работы с клиентами до бронирования отелей и оформления документов. Освоить профессию в индустрии туризма можно на следующих курсах:
«Менеджмент в сфере сервиса, туризма» от НИИДПО: программа переподготовки с проверкой практических заданий и персональными рекомендациями по развитию карьеры.
«Менеджмент в туризме» от ЭКОДПО: гибкая программа дистанционного обучения с доступом к практическим проектам и возможностью получить консультации от профессионалов индустрии.
«Менеджер по туризму» от ИПО: курс с упором на актуальные навыки управления туристическим бизнесом и преподавателями — кандидатами наук (промокод GDEKURS — скидка 10%).
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