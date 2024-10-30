20+ курсов по заработку в интернете для начинающих

Специалист по таргетированной рекламе привлекает клиентов через соцсети и обеспечивает их стабильный поток для заказчика. Таргетолог анализирует целевую аудиторию и подбирает для нее подходящие рекламные предложения. По данным сайта ГородРабот.ру, средняя зарплата таргетолога составляет около 55 тысяч рублей.

1. «Таргетолог» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Цена: от 68 400 рублей или в рассрочку от 3000 рублей в месяц на 24 месяца.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

О чем курс

За четыре месяца студенты научатся настраивать рекламу с помощью VK, «Яндекс Директа», «ПромоСтраниц», Telegram, MyTarget и парсеров. В ходе обучения слушатели работают над проектами, получают обратную связь от наставников, защищают свои работы и добавляют их в портфолио.

Выпускники курса будут уметь анализировать рекламные кампании, визуализировать отчеты для клиентов и разрабатывать стратегии масштабирования рекламы.

2. «Профессия “Таргетолог” с нуля до PRO» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Цена: от 88 875 рублей или в рассрочку от 3555 рублей в месяц на 25 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям, сопровождение куратором.

О чем курс

Курс предлагает практическое обучение с реальными заданиями от заказчиков, таких как страховая компания, интернет-магазин, магазин стройматериалов и фитнес-клуб.

Для выполнения итогового проекта студентам выделяется бюджет в 12 тысяч рублей на продвижение товаров и услуг в интернете. Можно запустить рекламу для своего бизнеса или для компании, которую предложит школа.

Для знакомства с программой доступен бесплатный видеоурок.

3. «Таргетолог: быстрый старт в профессии» — Geekbrains

Цена: 92 340 рублей или в рассрочку 2565 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

О чем курс

За шесть месяцев студенты научатся создавать, настраивать и оптимизировать рекламу в Telegram, «Дзене» и VK, а также получат навыки работы с аналитикой, бюджетами и проектами.

При покупке в подарок предоставляется годовой курс по английскому языку. Студентов также научат работать с нейросетями, такими как ChatGPT и Midjourney.

Оплатить курс можно материнским капиталом, а по завершении обучения возможно получение налогового вычета.