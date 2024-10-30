20+ курсов по заработку в интернете для начинающих

На курсах по заработку в сети можно получить навыки онлайн-профессий и научиться искать выгодные заказы. На курсах по таргетингу преподаватели обучат настройке рекламы в Telegram, «Дзен», «ВКонтакте». Курсы по копирайтингу будут полезны тем, кто хочет научиться писать продающие тексты. Научиться разрабатывать визуальный контент можно на курсах по графическому дизайну. Для тех, кто решил заниматься продвижением сайтов, подойдут курсы по SEO. На бесплатных курсах студенты могут сориентироваться в онлайн-профессиях и выбрать подходящую.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по заработку в сети от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по заработку в интернете
«Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: курс с практикой на реальных проектах и возможностью трудоустройства у партнеров (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на обучение).
«Курсы обучения фрилансу» от Skypro: бесплатное консультирование по удаленным профессиям и семь курсов на выбор для работы на фрилансе: аналитик данных, интернет-маркетолог, инженер-тестировщик и другие.
«Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: курс с карьерными консультациями, помощью с составлением резюме и возможностью пройти стажировку.
«Работа на биржах фриланса» от Interra: наставники курса помогут заполнить профиль на бирже фриланса и найти первых заказчиков.
«Как стать фрилансером» от TeachLine: пошаговый план для старта на фрилансе с нуля и построения клиентской базы.
«Пошаговый план получения первой партнерской продажи с полного нуля» от Ирины Фрейд: авторские методики, которые помогут добиться финансовой стабильности и личной свободы.
«Фриланс для маркетолога» от Convert Monster: студенты курса получат более 40 инструментов фрилансера.
Онлайн-курсы дают возможность учиться в удобное время и быстро применять новые знания на практике. Они подойдут тем, кто хочет изменить профессию или освоить новые навыки с нуля.
1. «Профессия “Маркетолог-фрилансер”» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Программа включает восемь курсов. Обязательные — «Интернет-маркетолог с нуля» и «Фриланс для маркетолога», остальные — на выбор. Слушатели научатся работать на фрилансе, анализировать рекламные каналы, запускать контекстную и таргетированную рекламу, создавать сайты на Tilda.
Студенты изучают теорию на онлайн-платформе, выполняют практические задания и проходят тесты. Эксперты курса проверяют задания, консультируют и помогают с проектами для портфолио.
Цена полностью: от 92 468 рублей.
Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 22 месяца.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: рекомендации по поиску клиентов.
Программа:
Интернет-маркетолог с нуля.
Фриланс для маркетолога.
SMM-специалист с нуля.
SEO-специалист от AMDG.
Контекстная реклама с нуля.
Дизайнер сайтов на Tilda.
Веб-аналитика.
Figma с нуля до PRO.
Достоинства:
Оплата в рассрочку с третьего месяца обучения.
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Год английского языка в подарок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Курсы обучения фрилансу» — Skypro
Студенты могут учиться по семи направлениям: аналитик данных, инженер-тестировщик, Python-разработчик, Java-разработчик, интернет-маркетолог, графический дизайнер и веб-разработчик.
При обучении на индивидуальном тарифе курсы по английскому и по работе с нейросетями — в подарок. Перед покупкой слушатели проходят бесплатную консультацию, чтобы узнать, какая профессия во фрилансе подойдет больше.
Цена полностью: от 112 284 рублей.
Цена в рассрочку: от 3119 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможна стажировка в Skyeng.
Программа:
Аналитик данных.
Инженер по тестированию.
Python-разработчик.
Интернет-маркетолог.
Java-разработчик.
Графический дизайнер.
Веб-разработчик.
Достоинства:
Бесплатная консультация по выбору подходящей профессии.
Подарочные курсы из списка во время обучения.
Возможность заморозить обучение при необходимости.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Графический дизайнер на фрилансе» — Eduson Academy
На курсе научат работать с цветом, композицией и шрифтами, разрабатывать индивидуальный стиль компаний, создавать лендинги и рекламные баннеры. Во время обучения есть возможность пройти стажировку в Eduson, Up Market, Septivit или Krasotkapro.
Портфолио участников пополнится выполненными проектами, включая презентации, мерч, стикеры, дизайн для полиграфии и социальных сетей.
Цена полностью: 87 800 рублей.
Цена в рассрочку: 7316 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и диплом.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможна стажировка в компаниях-партнерах.
Программа:
Введение в профессию.
Инструменты дизайнера.
Основы дизайна.
Дизайн коммуникаций.
Дизайн лендингов.
Дизайн презентаций.
Достоинства:
Первый урок доступен бесплатно.
Более десяти проектов в портфолио и готовое резюме по окончании курса.
Доступ к материалам курса остается навсегда.
Курс по организации времени в подарок.
Возможность стажировки в компаниях-партнерах.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Работа на биржах фриланса» — Interra
Мини-курс из коротких видеороликов. После прохождения модулей участники получают сертификаты. Во время обучения слушатели познакомятся с профессиями на фрилансе, узнают о специфике работы на биржах. Научатся грамотно заполнять профиль, выбирать выгодные задания.
Спикеры расскажут о тонкостях общения с заказчиками, разберут типичные ошибки начинающего фрилансера и пути решения проблемных ситуаций.
Цена полностью: 450 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое фриланс.
Виды заданий на биржах фриланса.
Регистрация и оформление профиля.
Какие задания выбирать.
Общение с заказчиками.
Достоинства:
Обучение по удобному графику.
Старт обучения сразу после оплаты.
Рекомендации для работы на биржах фриланса по разным направлениям.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на один месяц.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Как стать фрилансером» — TeachLine
На вебинаре преподаватель учит начинающих фрилансеров искать клиентов и работать на себя.
Слушатели узнают, как составить предложение, чтобы привлечь стабильный поток клиентов, что такое воронка продаж и как ее использовать. Они освоят инструменты для поиска заказчиков и смогут настроить систему их привлечения.
Преподаватель также объяснит, как собирать и анализировать данные, тестировать гипотезы и применять алгоритм повторных продаж.
Цена полностью: 1700 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоурок.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Клиентская воронка на фрилансе.
Подготовка к поиску и привлечению клиентов.
Создание стабильного потока заказов.
Инструменты поиска клиентов и тестирование гипотез.
Алгоритм повторных продаж.
Достоинства:
Преподаватель — веб-дизайнер с опытом работы на фрилансе более пяти лет.
Возможность организации обучения для сотрудников компаний.
Готовая инструкция по выходу на фриланс.
Недостатки:
Нет обратной связи от преподавателя.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Пошаговый план получения первой партнерской продажи с полного нуля» — Ирина Фрейд
Студенты научатся строить онлайн-бизнес с нуля, без навыков продаж. Слушатели получат рекомендации, как предлагать товары, построят пошаговый план получения прибыли с первой партнерской программы. Они получат советы по продвижению товаров и составят пошаговый план для заработка на партнерских программах.
На сайте доступен бесплатный первый урок, чтобы познакомиться с профессией.
Цена полностью: 570 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 2 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Партнерские продажи. Подготовка к работе.
Подготовка к приему подписчиков в базу.
Настройка серии писем после отправки.
Достоинства:
Первый урок бесплатный.
Бессрочный доступ к тренингу.
Список проверенных партнерок от автора.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.
7. «Фриланс для маркетолога» — ConvertMonster
Курс доступен в трех тарифах: «Первые клиенты на фрилансе», «Поток клиентов на фрилансе», «Digital-агентство». Последний включает в себя все три модуля и длится четыре месяца. Студенты научатся привлекать клиентов и настраивать бизнес-процессы: продажи, выполнение заказов, обслуживание.
Слушатели могут подать заявку на грант для частичной оплаты курса от Convert Monster.
Цена полностью: от 65 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 3639 рублей в месяц.
Длительность: от 1,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-встречи, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат или диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Подготовка к приему клиента.
Оффер.
Комплект продающих материалов.
Первый заказ.
Работа над заказом.
Достоинства:
Доступ к в закрытому клубу маркетологов.
Все педагоги курса — практикующие специалисты: директологи, маркетологи, копирайтеры.
Автор курса — владелец агентства Convert Monster с опытом работы в интернет-маркетинге 18 лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы по таргетингу
Специалист по таргетированной рекламе привлекает клиентов через соцсети и обеспечивает их стабильный поток для заказчика. Таргетолог анализирует целевую аудиторию и подбирает для нее подходящие рекламные предложения. По данным сайта ГородРабот.ру, средняя зарплата таргетолога составляет около 55 тысяч рублей.
1. «Таргетолог» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Цена: от 68 400 рублей или в рассрочку от 3000 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
О чем курс
За четыре месяца студенты научатся настраивать рекламу с помощью VK, «Яндекс Директа», «ПромоСтраниц», Telegram, MyTarget и парсеров. В ходе обучения слушатели работают над проектами, получают обратную связь от наставников, защищают свои работы и добавляют их в портфолио.
Выпускники курса будут уметь анализировать рекламные кампании, визуализировать отчеты для клиентов и разрабатывать стратегии масштабирования рекламы.
2. «Профессия “Таргетолог” с нуля до PRO» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Цена: от 88 875 рублей или в рассрочку от 3555 рублей в месяц на 25 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям, сопровождение куратором.
О чем курс
Курс предлагает практическое обучение с реальными заданиями от заказчиков, таких как страховая компания, интернет-магазин, магазин стройматериалов и фитнес-клуб.
Для выполнения итогового проекта студентам выделяется бюджет в 12 тысяч рублей на продвижение товаров и услуг в интернете. Можно запустить рекламу для своего бизнеса или для компании, которую предложит школа.
Для знакомства с программой доступен бесплатный видеоурок.
3. «Таргетолог: быстрый старт в профессии» — Geekbrains
Цена: 92 340 рублей или в рассрочку 2565 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
О чем курс
За шесть месяцев студенты научатся создавать, настраивать и оптимизировать рекламу в Telegram, «Дзене» и VK, а также получат навыки работы с аналитикой, бюджетами и проектами.
При покупке в подарок предоставляется годовой курс по английскому языку. Студентов также научат работать с нейросетями, такими как ChatGPT и Midjourney.
Оплатить курс можно материнским капиталом, а по завершении обучения возможно получение налогового вычета.
Курсы по копирайтингу
Копирайтер создает контент для привлечения и удержания читателей. Он пишет описания товаров, тексты для лендингов, рассылок, соцсетей и SEO-статьи, которые помогают продвигать контент в поисковых системах. Профессия копирайтера также не требует привязки к офису и позволяет работать с клиентами из любой точки мира.
1. «Копирайтер» — Eduson Academy
Цена: от 33 768 рублей или в рассрочку от 2814 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям, помощь кураторов.
О чем курс
На видеолекциях опытные копирайтеры и редакторы с пятилетним стажем обучают анализу целевой аудитории, составлению контент-планов и взаимодействию с заказчиками. Студенты практикуются на интерактивных тренажерах: пишут тексты с ключевыми словами, создают e-mail-рассылки.
Выполненные задания можно добавить в портфолио. HR-специалисты академии помогают составить резюме и отправляют его в компании-партнеры, такие как «Сбер», «М.Видео» и МТС.
2. «Копирайтер» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Цена: от 48 700 рублей или в рассрочку от 2846 рублей в месяц на 18 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям, помощь кураторов.
О чем курс
На курсе можно выбрать один из двух тарифов: «Базовая траектория» — для быстрого старта и создания первого портфолио, «Расширенная траектория» — для углубления навыков работы с текстами, освоения инструментов верстки и работы с Tilda для создания портфолио.
Выпускники базового курса получают удостоверение о повышении квалификации, а завершившие расширенную программу — диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Редактор».
3. «Копирайтинг от А до Я 2.0» — Skillbox
🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.
Цена: от 48 000 рублей или в рассрочку от 3998 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям, помощь кураторов.
О чем курс
Эксперты с пятилетним опытом научат писать статьи, которые будут читать до конца. Они покажут, как убрать из текста воду, спам и канцеляризмы, а также подбирать иллюстрации.
Студенты получат чек-листы и шаблоны для создания продающих текстов и будут работать над заданиями на основе реальных заказов. В ходе обучения они научатся писать тексты как самостоятельно, так и с помощью нейросетей YandexGPT и Airuco.
Курсы по графическому дизайну
Курсы по графическому дизайну позволят освоить навыки для работы с визуальным контентом: от создания логотипов и рекламных баннеров до оформления соцсетей и сайтов. Они подойдут для тех, кто хочет начать зарабатывать в интернете, создавая креативные и коммерчески успешные проекты на фрилансе или в сотрудничестве с компаниями.
1. «Профессия “Графический дизайнер” с нуля до про» — Contented
Цена: от 215 640 рублей или в рассрочку от 5990 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям, помощь кураторов.
О чем курс
На курсе студенты научатся разрабатывать уникальный стиль компании, оформлять сайты и презентации, а также создавать продающие визитки, буклеты и рекламные баннеры.
Программа включает стажировку в креативном агентстве Redkeds, где студенты под руководством арт-директора будут разрабатывать айдентику, дизайн упаковки или промосайты. По окончании курса в портфолио будет 18 готовых проектов.
2. «Профессия “Графический дизайнер”» — «Логомашина»
Цена: от 160 056 рублей или в рассрочку от 4446 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на онлайн-занятиях, от наставников по практическим заданиям.
О чем курс
На курсе научат создавать логотипы, дизайн упаковки, баннеры и фирменный стиль для компаний. Студенты освоят Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma и научатся использовать нейросети для генерации визуального контента.
В программу входят бонусные курсы по анимации, айдентике, брендингу и полиграфии для дизайнеров. За год обучения студенты создадут 22 проекта для портфолио, а лучшие смогут пройти стажировку в «Логомашине».
3. «Графический дизайнер: расширенный курс» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Цена: от 170 900 рублей или в рассрочку от 4997 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям, помощь кураторов.
О чем курс
Поступить на курс и получить профессию можно с нуля — навыки рисования не требуются. Программа рассчитана на 19 месяцев, но уже через 4 месяца студенты смогут брать первые заказы.
Слушатели изучат основы графического дизайна и научатся работать с Adobe Illustrator, Figma и Google Slides. Они смогут создавать фирменный стиль и визуальный контент для компаний.
Курсы по SEO
SEO-специалист анализирует и оптимизирует сайты, улучшая их позиции в поисковых системах. Он также может работать на фрилансе: самостоятельно искать клиентов и выполнять разовые заказы. Но при хорошем результате возможно и долгосрочное сотрудничество с одним заказчиком.
1. «Профессия “SEO-специалист”» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Цена: от 101 700 рублей или в рассрочку от 2974 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
О чем курс
Курс ориентирован на практику: студенты работают над реальными проектами — своими или учебными, а преподаватели дают оценки и рекомендации для улучшения.
В портфолио войдут выполненные задачи, такие как комплексный аудит сайта, SEO-план на месяц, стратегия по построению ссылочной массы и план продвижения на три месяца.
2. «SEO-специалист» — «Бруноям»
Цена: от 19 900 рублей или в рассрочку от 1658 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: сопровождение наставниками в период обучения и в течение года после окончания курса.
О чем курс
Трехмесячный курс для начинающих в сфере SEO-продвижения начинается с бонусного модуля «Учись учиться».
В рамках основных модулей слушатели научатся собирать семантическое ядро, оформлять контент с помощью HTML-тегов, а также разберутся, что влияет на SEO и как привлекать трафик. Они составят чек-лист для аудита сайтов и научатся анализировать контент конкурентов.
3. «SEO-специалист» — Geekbrains
Цена: от 113 760 рублей или в рассрочку от 3160 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах, проверка заданий кураторами, помощь наставников.
О чем курс
75% занятий проходят в прямом эфире, что позволяет студентам сразу задавать вопросы и получать ответы. Участники научатся создавать и продвигать продукты, работать с аналитикой, проводить технический аудит сайтов. Центр карьеры помогает с трудоустройством и дает рекомендации каждому выпускнику.
По окончании курса выдается свидетельство или диплом о профессиональной переподготовке.
Бесплатные курсы для заработка в сети
Бесплатные курсы знакомят слушателей с вариантами заработка в интернете и особенностями работы онлайн. Их проводят эксперты в сфере фриланса, уже достигшие высокого дохода. Короткие уроки дают базовые знания для старта в онлайн-заработке.
1. «ТОП-7 способов стабильного заработка в интернете» — Владислав Субботенко
Видеотренинг для тех, кто еще не определился с выбором интернет-профессии. Автор курса объясняет, какие сферы можно освоить без специальной подготовки и как выйти на стабильный доход.
В чек-листе лектор перечисляет возможные ошибки в начале работы онлайн и предлагает способы решения поставленных задач.
Продолжительность: 2 часа.
Формат: видеотренинг в прямом эфире.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как выйти на доход, работая в интернете» — Дмитрий Панов
Слушатели узнают о способах заработка в интернете, необходимых навыках и полезных программах. Они смогут выбрать направление работы и сделать первые шаги.
Курс ведет специалист по настройке интернет-рекламы и основатель агентства интернет-маркетинга. Он делится опытом и мотивирует начать работу в сети, будь то подработка или фриланс.
Продолжительность: 4 урока.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Как заставить искусственный интеллект зарабатывать за вас» — Дмитрий Дьяков
Преподаватель расскажет, как зарабатывать до 10 тысяч рублей в день с помощью нейросетей. Студенты научатся правильно ставить задачи искусственному интеллекту и писать статьи при его поддержке.
При регистрации каждый слушатель получает подарок — книга «Десять способов заработка на нейросети ChatGPT новичку».
Продолжительность: 3 дня.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «21 способ гарантированно заработать в интернете в любом возрасте» — Дмитрий Шеломенцев
На видеоуроках автор курса подробно расскажет о 21 профессии на фрилансе, таких как транскрибатор, помощник интернет-предпринимателя, технический специалист или специалист по рассылкам для онлайн-школ.
Лектор сам опробовал более 20 интернет-профессий и является продюсером семи онлайн-школ.
Продолжительность: 5 дней.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Пошаговый план заработка в Телеграм» — «Телеграм Академия Артема Мазура»
Курс о том, как использовать Telegram для заработка в интернете. Преподаватель объяснит, как продвигать канал без вложений, быстро набирать подписчиков и создавать востребованный контент.
Участники узнают о типичных ошибках начинающих фрилансеров, научатся удержать клиентов и обеспечивать постоянный приток новых подписчиков.
Продолжительность: 4 дня.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Подбирали курсы по нескольким критериям, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант:
Порог входа. Подборка предназначена для тех, кто хочет уйти на фриланс или сменить одну онлайн-профессию на другую, поэтому предпочтение отдавалось курсам для слушателей с нуля. Для опытных специалистов большинство курсов также будет полезно для освоения дополнительных инструментов работы в сети.
Стоимость и возможность рассрочки. Соотношение цены и качества — важный фактор выбора. Возможность оплатить курс в рассрочку делает обучение доступным для каждого.
Формат обучения и обратной связи. Занятия в прямом эфире позволяют взаимодействовать с группой и преподавателем. Многие курсы предлагают комбинированный формат обучения. Обратная связь помогает исправлять ошибки и улучшать навыки.
Практикующие эксперты. Предпочтение отдавалось курсам, где занятия ведут практикующие специалисты с опытом работы более пяти лет. Эксперты делятся не только теорией, но и практическими нюансами профессии.
Лицензия на оказание образовательных услуг. Наличие лицензии подтверждает соответствие школы государственным стандартам и позволяет студентам получить налоговый вычет в размере 13% от стоимости обучения.
Документ об окончании. Студенты получают сертификаты или дипломы после сдачи тестов и защиты проектов. Эти документы подтверждают полученные навыки и ценятся работодателями.
Какой курс для заработка в сети выбрать
Работать удаленно — это не только комфорт, но и свобода распоряжаться своим временем. Фрилансеры и удаленные сотрудники ценят возможность совмещать работу и личные дела, находясь в любой точке мира. Онлайн-курсы подойдут как начинающим, так и специалистам с опытом. Первые освоят профессию с нуля и получат навыки для фриланса, а опытные специалисты откроют для себя новые инструменты, которые помогут увеличить доход и расширить карьерные возможности.
«Профессия “Маркетолог-фрилансер”» от Skillbox: курс с практикой на реальных проектах и возможностью трудоустройства у партнеров.
«Курсы обучения фрилансу» от Skypro: бесплатное консультирование по удаленным профессиям и семь курсов на выбор для работы на фрилансе: аналитик данных, интернет-маркетолог, инженер-тестировщик и другие.
«Графический дизайнер на фрилансе» от Eduson Academy: курс с карьерными консультациями, помощью с составлением резюме и возможностью пройти стажировку.
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