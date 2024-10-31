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15 курсов по управлению качеством для менеджеров

Собрали платные курсы, на которых слушатели научатся разрабатывать систему менеджмента качества и узнают способы измерения и контроля продукции. Также подобрали курсы в свободном доступе с бесплатным вводным занятием, на которых познакомят с основами профессии.

Чтобы организация оставалась конкурентоспособной на рынке, а ее товары и услуги пользовались спросом у потребителей, она должна следить за качеством своей продукции и постоянно улучшать ее. Для этого на предприятии необходимы специалисты, которые умеют разрабатывать и внедрять СМК и регулировать все связанные с ней процессы. Обучиться навыкам управляющего качеством можно на специальных курсах.

ТОП-7 курсов по управлению качеством 

  1. «Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» от Moscow Business School: трехдневная программа повышения квалификации от бизнес-тренера с опытом работы более десяти лет в сфере проектного и продуктового управления (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  2. «Менеджмент качества» от «Института профессионального образования»: курс с гибким графиком обучения от бизнес-тренеров и кандидатов экономических наук (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  3. «Управление качеством» от MITM: дистанционный курс с поддержкой куратора и возможностью сократить срок обучения в два раза.

  4. «Менеджмент качества» от АПОК: курс с возможностью получить комплексную консультационную и техническую поддержку и обучаться по персонализированной программе.

  5. «Управление качеством» от ЭКОДПО: курс, на котором слушателям предоставляется неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации.

  6. «Курсы по обучению стандартам ISO» от ITC Group: курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и «живые» семинары, слушатели которых смогут участвовать в профессиональных сообществах и форумах.

  7. «Процессы и качество» от «Русской школы управления»: курсы повышения квалификации длительностью до пяти дней с бесплатным доступом к пробному уроку.

Онлайн-курсы по управлению качеством

Научиться внедрять системы по управлению качеством можно на онлайн-курсах. Подобрали программы, на которых участников ждут видеоуроки, «живые» вебинары с преподавателями, разбор реальных проектов и практические задания. На некоторых курсах обучение можно закончить экстерном или получить полный возврат средств, если программа не подойдет.

1. «Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе рассмотрят современные методы построения систем качества и выполнят. Участники научатся описывать бизнес-процессы в компании и проводить внутренний аудит. Они посетят вебинары и поработают над практическими заданиями. А также разработают свою учебную систему качества и получат аудиторскую рецензию коллег на нее.

  • Цена полностью: 48 510 рублей.

  • Цена в рассрочку: 4492 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 дня.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практикумы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Процессы качества на предприятии. 

  • Руководитель и стратегия.

  • Цели и польза процессов качества.

  • Руководящие указания к организации и проведению внутренних аудитов СМК.

  • Проведение коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям. Оценка их результативности.

Достоинства:

  • Комплект авторских материалов.

  • Возможность перенести обучение.

  • Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

  • Возможность отказаться от обучения за пять рабочих дней до его начала.

  • Преподаватель — бизнес-тренер с опытом более десяти лет.

Недостатки:

  • Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Moscow Business School: «Управление качеством: сертификация по стандарту ISO 9001», «Управление качеством».

2. «Менеджмент качества» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсе студенты рассмотрят основы экономики и бухгалтерского учета, изучат правовые принципы управления качеством. Научатся работать со статистическими данными и разберутся с квалиметрией.

Участники сами выбирают интенсивность обучения и занимаются в своем темпе. После защиты аттестационной работы выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по качеству».

  • Цена полностью: 49 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: учебные и методические материалы, онлайн-тестирования, аттестационная работа.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы экономики и бухгалтерский учет.

  • Операционный и стратегический менеджмент.

  • Работа со статистическими данными и квалиметрия.

  • Оценка, контроль и мониторинг в управлении.

  • Правовые основы управления качеством.

Достоинства:

  • Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Практические задания с обратной связью.

  • Международный диплом. 

  • Возможность выбора интенсивности обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Управление качеством» — MITM

Курс подходит для начинающих и специалистов с опытом. Слушатели научатся ставить цели и достигать их при помощи людей и ресурсов, координации и контроля. А также поймут, как управлять конфликтами в организации.

Программу можно пройти всего за три месяца. Преподают специалисты с опытом работы в финансово-экономическом секторе от 15 лет.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 4830 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн- и видеолекции, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в курс «Управление качеством».

  • Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества.

  • Основы построения системы управления качеством.

  • Показатели качества продукции.

  • Сертификация продукции и систем качества. Стандарты серии ИСО 9000.

Достоинства:

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Возможность закончить обучение экстерном.

  • Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительными материалами.

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Менеджмент качества» — АПОК

В ходе обучения на курсе студенты освоят методы оценки и контроля качества рабочих процессов или товаров. Изучат стандарты сертификации продукции и разберут правила разработки мероприятий по повышению эффективности процессов. Можно выбрать тариф с поддержкой методиста до конца обучения и возможностью обучаться по персональной программе.

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: лекции, вебинары, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Современные модели управления предприятием и принципы менеджмента качества.

  • Построение процессной модели СМК.

  • Методология структурного анализа и проектирования SADT.

  • Организация и проведение внутреннего аудита.

  • Принципы менеджмента качества.

Достоинства:

  • Скидка 10% на повторную покупку курса.

  • Скидка 40% при обучении двух и более человек из одной семьи.

  • Возможность вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

  • Возможность закончить обучение экстерном.

Недостатки:

  • Нет доступа к курсу по его окончании.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Управление качеством» — ЭКОДПО

Курс в нескольких тарифах. Студенты могут учиться по индивидуальной программе и получать помощь от преподавателя, либо изучать базовую программу самостоятельно. Доступ к методической литературе открыт круглосуточно.

По окончании обучения выпускники будут знать методы и особенности разработки и внедрения СМК. Также смогут использовать документы технического регулирования в деятельности предприятия.

  • Цена полностью: от 24 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 256 академических часов.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: методические материалы, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Показатели и контроль качества продукции.

  • Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента качества.

  • Этика делового общения.

  • Подтверждение соответствия, сертификация продукции и СМК.

  • Взаимоотношения производителей и потребителей. Защита прав потребителей.

Достоинства:

  • Неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации.

  • Круглосуточный доступ к материалам курса.

  • Поступление без вступительных экзаменов.

  • Возможность обучения по индивидуально составленной программе.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,6 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Курсы по обучению стандартам ISO» — ITC Group

На курсах научат внедрять СМК в разные сферы деятельности: от производства медицинских изделий до проектирования, разработки или поставки продукции и услуг в авиационно-космической и оборонной отраслях. По окончании курсов выпускники получат именной сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 32 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 8 академических часов.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: семинары, видеолекции, практикумы.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Документирование СМК. Управление документированной информацией СМК.

  • Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП).

  • Практикум по внедрению СМК оборонного предприятия, выполняющего гособоронзаказ (ГОЗ).

  • Система менеджмента качества на основе требований ISO 9001:2015.

  • Риск-менеджмент. ISO 31000. Управление рисками на предприятии.

Достоинства:

  • Участие в профессиональных сообществах и форумах.

  • Общение с преподавателями и одногруппниками во время видеоконференций.

  • Доступны индивидуальный и корпоративный форматы обучения.

  • Возможность посещать открытые семинары.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Процессы и качество» — «Русская школа управления»

Практические курсы для аудиторов, менеджеров и профильных специалистов. В основе каждой программы — упор на практику.

Студенты научатся проводить аудиты и выявлять, какие аспекты деятельности следует приводить к стандарту ISO 9001 и другим критериям. Курсы доступны в формате видео в записи, онлайн-трансляций, корпоративного обучения или офлайн-встреч в аудиториях школы.

  • Цена полностью: от 45 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 2 дней.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 222-37-92.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Управление проектами по развитию качества.

  • Внедрение СМК и процессного подхода в управление компанией.

  • Специалист по качеству.

  • Руководитель службы качества.

  • Менеджмент качества.

Достоинства:

  • Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

  • Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

  • Бессрочный доступ к обновляемым материалам в личном кабинете.

  • Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

  • Запись трансляции доступна 30 дней.

4,7 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Системы менеджмента качества» — МАКПП

Программа профессиональной переподготовки с возможностью сократить или увеличить срок обучения. Студенты рассмотрят систему менеджмента качества: требования, руководство по применению и сертификацию, международные и национальные стандарты РФ в области СМК. Оценить курс можно на бесплатном вводном занятии.

  • Цена полностью: от 14 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4833 рублей в месяц.

  • Длительность: от 520 академических часов.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: тематическая литература, лекции, образцы экспертных заключений, дополнительные материалы, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основные понятия и принципы менеджмента качества.

  • СМК: требования, руководство по применению, сертификация.

  • Управление качеством продукции (услуг) в организации.

  • Внутренний аудит СМК в организации.

  • Управление данными и информационными объектами.

Достоинства:

  • Срок обучения можно сократить.

  • Бесплатное вводное занятие.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Корпоративное обучение для сотрудников.

Недостатки:

  • Нет доступа к материалам курса после его окончания.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Менеджмент качества и системы менеджмента качества (СМК)» — «Профессиональный стандарт»

Трехмесячный курс для студентов с высшим или средним профессиональным образованием. К каждому слушателю прикрепляется личный куратор. Оплатить программу можно равными долями перед началом обучения и после. Студенты освоят навыки внутреннего аудитора в области менеджмента качества и СМК и получат диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: 15 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: 50% от стоимости курса до начала обучения и 50% после.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: учебники, статьи, видео, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Правовые основы профессиональной деятельности.

  • Профессиональные стандарты, компетенции и должностные инструкции.

  • Теоретические основы и практические аспекты профессиональной деятельности.

  • Основные понятия и принципы менеджмента качества.

  • Системы менеджмента качества (СМК): требования, руководство по применению, сертификация.

Достоинства:

  • Оплата равными долями в два этапа.

  • Поддержка личного куратора во время обучения.

  • В школе прошли обучение сотрудники таких компаний, как «Газпром», «Согаз», «Сбербанк», «Росгосстрах» и другие.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,8 рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Системы менеджмента качества на основе ISO 9001: теория и практика» — «ИнтерКонсалт»

Программа курса включает в себя видеоуроки, практические задания и разборы реальных случаев из сферы менеджмента качества. Также студенты получат полезные для работы шаблоны документов.

В процессе обучения слушатели смогут задавать вопросы преподавателю напрямую. По окончании курса выпускники пройдут итоговую аттестацию и получат удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: 39 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 144 академических часа.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: лекции, видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в СМК, процессный подход и общие требования.

  • Стандарты и принципы СМК, понятие качества.

  • Среда организации, управление рисками и изменениями.

  • Функционирование и улучшение СМК.

  • Операционная деятельность в СМК.

Достоинства:

  • 53 практических приложения и 70 примеров документов.

  • Ответы на вопросы от преподавателя.

  • Преподаватель курса с опытом работы более десяти лет с СМК.

Недостатки:

  • Доступ к курсу только на 90 дней.

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Бесплатные курсы по управлению качеством

На бесплатных курсах можно познакомиться с новой профессией и решить, продолжать ли изучать отрасль. Добавили курсы с бесплатным вводным занятием, чтобы оценить качество образовательного материала и удобство онлайн-занятий. Также доступны обучающие видеоуроки на YouTube с бесплатным доступом.

1. «Менеджмент качества» — «Русская школа управления»

Школа предлагает бесплатный доступ к пробному уроку для знакомства с курсом. Слушатели смогут оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения. Познакомятся со структурой и содержанием курса. Просмотрят демоурок и убедятся в качестве образовательного материала.

  • Продолжительность: 1 занятие.

  • Формат: видеолекция.  

  • Доступ: после подачи заявки.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Менеджмент качества и системы менеджмента качества» — МАКПП

Студенты получат возможность пройти бесплатное вводное занятие к курсу профессиональной переподготовки. Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, что дает возможность оформить налоговый вычет при покупке курса. Обучение в МАКПП прошли уже более 25 тысяч студентов.

  • Продолжительность: 1 занятие.

  • Формат: видеолекция.  

  • Доступ: после подачи заявки.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Методы и инструменты управления качеством» — Stepik

На курсе слушатели погрузятся в сферу управления качеством и познакомятся с понятием СМК, статистическими методами и цифровыми технологиями, применяемыми в данной области. Программа разработана сотрудниками кафедры метрологии, стандартизации и управления качеством МСХА имени К. А. Тимирязева.

  • Продолжительность: 14 уроков.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Внутренний аудит систем менеджмента качества» — канал «Русский Эксперт»

Видеоурок от международного эксперта в вопросах систем менеджмента, сертификации и аккредитации, а также директора по развитию ООО «Русский регистр — Московия». Они расскажут, что из себя представляет внутренний аудит СМК и в чём его необходимость для работы организации. А также объяснят, как правильно его спланировать и провести.

  • Продолжительность: 38 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Система менеджмента качества. ISO 9001» — канал «Стандартизация для чайников»

Бесплатный обучающий видеоурок на платформе YouTube, слушатели которого познакомятся с понятием системы качества менеджмента. Студенты освоят принципы, стандарты и подходы к применению СМК. А также закрепят полученные знания на практических примерах.

  • Продолжительность: 28 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов изучили различные онлайн-школы и проанализировали образовательные программы, которые они предлагают. Обращали внимание на следующие критерии:

  • Порог входа. Подобрали курсы для начинающих менеджеров качества, профильных специалистов и руководителей организаций. Есть программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

  • Стоимость полностью. Указали полную стоимость программ и возможность оплаты в рассрочку, чтобы обучение было доступным для каждого.

  • Формат обучения и обратной связи. Собрали онлайн-курсы, что делает обучение более удобным, так как можно совмещать его с работой и учиться, не выходя из дома. Выбирали программы, на которых студентов будет сопровождать личный куратор. Обращали внимание, можно ли задавать вопросы преподавателям напрямую.

  • Документ об окончании. Выбрали курсы, выпускники которых получат сертификат, диплом или удостоверение о повышении квалификации.

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Отобрали курсы школ с лицензией на оказание образовательных услуг. Это позволит студентам оформить налоговый вычет.

Какой курс по управлению качеством выбрать

Специалисты по управлению качеством востребованы на рынке труда: на сервисе HeadHunter можно найти более 1300 вакансий. Сотрудники отвечают за улучшение продукции и оптимизацию процессов производства, а также обеспечивают сертификацию товаров в соответствии с действующими стандартами.

Обучиться этому или улучшить уже имеющиеся навыки можно на курсах:

  1. «Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» от Moscow Business School: трехдневная программа повышения квалификации от бизнес-тренера с опытом работы более десяти лет в сфере проектного и продуктового управления.

  2. «Менеджмент качества» от «Института профессионального образования»: курс с гибким графиком обучения от бизнес-тренеров и кандидатов экономических наук.

  3. «Управление качеством» от MITM: дистанционный курс с поддержкой куратора и возможностью сократить срок обучения в два раза.

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