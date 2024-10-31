15 курсов по управлению качеством для менеджеров

Чтобы организация оставалась конкурентоспособной на рынке, а ее товары и услуги пользовались спросом у потребителей, она должна следить за качеством своей продукции и постоянно улучшать ее. Для этого на предприятии необходимы специалисты, которые умеют разрабатывать и внедрять СМК и регулировать все связанные с ней процессы. Обучиться навыкам управляющего качеством можно на специальных курсах.
ТОП-7 курсов по управлению качеством
«Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» от Moscow Business School: трехдневная программа повышения квалификации от бизнес-тренера с опытом работы более десяти лет в сфере проектного и продуктового управления (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Менеджмент качества» от «Института профессионального образования»: курс с гибким графиком обучения от бизнес-тренеров и кандидатов экономических наук (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Управление качеством» от MITM: дистанционный курс с поддержкой куратора и возможностью сократить срок обучения в два раза.
«Менеджмент качества» от АПОК: курс с возможностью получить комплексную консультационную и техническую поддержку и обучаться по персонализированной программе.
«Управление качеством» от ЭКОДПО: курс, на котором слушателям предоставляется неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации.
«Курсы по обучению стандартам ISO» от ITC Group: курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и «живые» семинары, слушатели которых смогут участвовать в профессиональных сообществах и форумах.
«Процессы и качество» от «Русской школы управления»: курсы повышения квалификации длительностью до пяти дней с бесплатным доступом к пробному уроку.
Онлайн-курсы по управлению качеством
Научиться внедрять системы по управлению качеством можно на онлайн-курсах. Подобрали программы, на которых участников ждут видеоуроки, «живые» вебинары с преподавателями, разбор реальных проектов и практические задания. На некоторых курсах обучение можно закончить экстерном или получить полный возврат средств, если программа не подойдет.
1. «Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
На курсе рассмотрят современные методы построения систем качества и выполнят. Участники научатся описывать бизнес-процессы в компании и проводить внутренний аудит. Они посетят вебинары и поработают над практическими заданиями. А также разработают свою учебную систему качества и получат аудиторскую рецензию коллег на нее.
Цена полностью: 48 510 рублей.
Цена в рассрочку: 4492 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 3 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практикумы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Процессы качества на предприятии.
Руководитель и стратегия.
Цели и польза процессов качества.
Руководящие указания к организации и проведению внутренних аудитов СМК.
Проведение коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям. Оценка их результативности.
Достоинства:
Комплект авторских материалов.
Возможность перенести обучение.
Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
Возможность отказаться от обучения за пять рабочих дней до его начала.
Преподаватель — бизнес-тренер с опытом более десяти лет.
Недостатки:
Нет доступа к курсу после его окончания.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «Управление качеством: сертификация по стандарту ISO 9001», «Управление качеством».
2. «Менеджмент качества» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
На курсе студенты рассмотрят основы экономики и бухгалтерского учета, изучат правовые принципы управления качеством. Научатся работать со статистическими данными и разберутся с квалиметрией.
Участники сами выбирают интенсивность обучения и занимаются в своем темпе. После защиты аттестационной работы выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по качеству».
Цена полностью: 49 900 рублей.
Цена в рассрочку: 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: учебные и методические материалы, онлайн-тестирования, аттестационная работа.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы экономики и бухгалтерский учет.
Операционный и стратегический менеджмент.
Работа со статистическими данными и квалиметрия.
Оценка, контроль и мониторинг в управлении.
Правовые основы управления качеством.
Достоинства:
Доступ к образовательной платформе «Юрайт».
Возможность закончить обучение экстерном.
Практические задания с обратной связью.
Международный диплом.
Возможность выбора интенсивности обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Управление качеством» — MITM
Курс подходит для начинающих и специалистов с опытом. Слушатели научатся ставить цели и достигать их при помощи людей и ресурсов, координации и контроля. А также поймут, как управлять конфликтами в организации.
Программу можно пройти всего за три месяца. Преподают специалисты с опытом работы в финансово-экономическом секторе от 15 лет.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4830 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн- и видеолекции, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в курс «Управление качеством».
Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества.
Основы построения системы управления качеством.
Показатели качества продукции.
Сертификация продукции и систем качества. Стандарты серии ИСО 9000.
Достоинства:
Круглосуточная поддержка куратора.
Возможность закончить обучение экстерном.
Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительными материалами.
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Менеджмент качества» — АПОК
В ходе обучения на курсе студенты освоят методы оценки и контроля качества рабочих процессов или товаров. Изучат стандарты сертификации продукции и разберут правила разработки мероприятий по повышению эффективности процессов. Можно выбрать тариф с поддержкой методиста до конца обучения и возможностью обучаться по персональной программе.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: лекции, вебинары, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современные модели управления предприятием и принципы менеджмента качества.
Построение процессной модели СМК.
Методология структурного анализа и проектирования SADT.
Организация и проведение внутреннего аудита.
Принципы менеджмента качества.
Достоинства:
Скидка 10% на повторную покупку курса.
Скидка 40% при обучении двух и более человек из одной семьи.
Возможность вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.
Возможность закончить обучение экстерном.
Недостатки:
Нет доступа к курсу по его окончании.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Управление качеством» — ЭКОДПО
Курс в нескольких тарифах. Студенты могут учиться по индивидуальной программе и получать помощь от преподавателя, либо изучать базовую программу самостоятельно. Доступ к методической литературе открыт круглосуточно.
По окончании обучения выпускники будут знать методы и особенности разработки и внедрения СМК. Также смогут использовать документы технического регулирования в деятельности предприятия.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 256 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: методические материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Показатели и контроль качества продукции.
Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента качества.
Этика делового общения.
Подтверждение соответствия, сертификация продукции и СМК.
Взаимоотношения производителей и потребителей. Защита прав потребителей.
Достоинства:
Неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации.
Круглосуточный доступ к материалам курса.
Поступление без вступительных экзаменов.
Возможность обучения по индивидуально составленной программе.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с преподавателями.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Курсы по обучению стандартам ISO» — ITC Group
На курсах научат внедрять СМК в разные сферы деятельности: от производства медицинских изделий до проектирования, разработки или поставки продукции и услуг в авиационно-космической и оборонной отраслях. По окончании курсов выпускники получат именной сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 32 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 8 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: семинары, видеолекции, практикумы.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Документирование СМК. Управление документированной информацией СМК.
Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП).
Практикум по внедрению СМК оборонного предприятия, выполняющего гособоронзаказ (ГОЗ).
Система менеджмента качества на основе требований ISO 9001:2015.
Риск-менеджмент. ISO 31000. Управление рисками на предприятии.
Достоинства:
Участие в профессиональных сообществах и форумах.
Общение с преподавателями и одногруппниками во время видеоконференций.
Доступны индивидуальный и корпоративный форматы обучения.
Возможность посещать открытые семинары.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Процессы и качество» — «Русская школа управления»
Практические курсы для аудиторов, менеджеров и профильных специалистов. В основе каждой программы — упор на практику.
Студенты научатся проводить аудиты и выявлять, какие аспекты деятельности следует приводить к стандарту ISO 9001 и другим критериям. Курсы доступны в формате видео в записи, онлайн-трансляций, корпоративного обучения или офлайн-встреч в аудиториях школы.
Цена полностью: от 45 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 дней.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 222-37-92.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление проектами по развитию качества.
Внедрение СМК и процессного подхода в управление компанией.
Специалист по качеству.
Руководитель службы качества.
Менеджмент качества.
Достоинства:
Корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.
Бессрочный доступ к обновляемым материалам в личном кабинете.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Запись трансляции доступна 30 дней.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Системы менеджмента качества» — МАКПП
Программа профессиональной переподготовки с возможностью сократить или увеличить срок обучения. Студенты рассмотрят систему менеджмента качества: требования, руководство по применению и сертификацию, международные и национальные стандарты РФ в области СМК. Оценить курс можно на бесплатном вводном занятии.
Цена полностью: от 14 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4833 рублей в месяц.
Длительность: от 520 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: тематическая литература, лекции, образцы экспертных заключений, дополнительные материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные понятия и принципы менеджмента качества.
СМК: требования, руководство по применению, сертификация.
Управление качеством продукции (услуг) в организации.
Внутренний аудит СМК в организации.
Управление данными и информационными объектами.
Достоинства:
Срок обучения можно сократить.
Бесплатное вводное занятие.
Возможность оформить налоговый вычет.
Корпоративное обучение для сотрудников.
Недостатки:
Нет доступа к материалам курса после его окончания.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Менеджмент качества и системы менеджмента качества (СМК)» — «Профессиональный стандарт»
Трехмесячный курс для студентов с высшим или средним профессиональным образованием. К каждому слушателю прикрепляется личный куратор. Оплатить программу можно равными долями перед началом обучения и после. Студенты освоят навыки внутреннего аудитора в области менеджмента качества и СМК и получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: 15 000 рублей.
Цена в рассрочку: 50% от стоимости курса до начала обучения и 50% после.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: учебники, статьи, видео, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовые основы профессиональной деятельности.
Профессиональные стандарты, компетенции и должностные инструкции.
Теоретические основы и практические аспекты профессиональной деятельности.
Основные понятия и принципы менеджмента качества.
Системы менеджмента качества (СМК): требования, руководство по применению, сертификация.
Достоинства:
Оплата равными долями в два этапа.
Поддержка личного куратора во время обучения.
В школе прошли обучение сотрудники таких компаний, как «Газпром», «Согаз», «Сбербанк», «Росгосстрах» и другие.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с преподавателями.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Системы менеджмента качества на основе ISO 9001: теория и практика» — «ИнтерКонсалт»
Программа курса включает в себя видеоуроки, практические задания и разборы реальных случаев из сферы менеджмента качества. Также студенты получат полезные для работы шаблоны документов.
В процессе обучения слушатели смогут задавать вопросы преподавателю напрямую. По окончании курса выпускники пройдут итоговую аттестацию и получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: 39 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 144 академических часа.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: лекции, видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в СМК, процессный подход и общие требования.
Стандарты и принципы СМК, понятие качества.
Среда организации, управление рисками и изменениями.
Функционирование и улучшение СМК.
Операционная деятельность в СМК.
Достоинства:
53 практических приложения и 70 примеров документов.
Ответы на вопросы от преподавателя.
Преподаватель курса с опытом работы более десяти лет с СМК.
Недостатки:
Доступ к курсу только на 90 дней.
Бесплатные курсы по управлению качеством
На бесплатных курсах можно познакомиться с новой профессией и решить, продолжать ли изучать отрасль. Добавили курсы с бесплатным вводным занятием, чтобы оценить качество образовательного материала и удобство онлайн-занятий. Также доступны обучающие видеоуроки на YouTube с бесплатным доступом.
1. «Менеджмент качества» — «Русская школа управления»
Школа предлагает бесплатный доступ к пробному уроку для знакомства с курсом. Слушатели смогут оценить удобство личного кабинета и платформы для обучения. Познакомятся со структурой и содержанием курса. Просмотрят демоурок и убедятся в качестве образовательного материала.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: видеолекция.
Доступ: после подачи заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
2. «Менеджмент качества и системы менеджмента качества» — МАКПП
Студенты получат возможность пройти бесплатное вводное занятие к курсу профессиональной переподготовки. Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, что дает возможность оформить налоговый вычет при покупке курса. Обучение в МАКПП прошли уже более 25 тысяч студентов.
Продолжительность: 1 занятие.
Формат: видеолекция.
Доступ: после подачи заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
3. «Методы и инструменты управления качеством» — Stepik
На курсе слушатели погрузятся в сферу управления качеством и познакомятся с понятием СМК, статистическими методами и цифровыми технологиями, применяемыми в данной области. Программа разработана сотрудниками кафедры метрологии, стандартизации и управления качеством МСХА имени К. А. Тимирязева.
Продолжительность: 14 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
4. «Внутренний аудит систем менеджмента качества» — канал «Русский Эксперт»
Видеоурок от международного эксперта в вопросах систем менеджмента, сертификации и аккредитации, а также директора по развитию ООО «Русский регистр — Московия». Они расскажут, что из себя представляет внутренний аудит СМК и в чём его необходимость для работы организации. А также объяснят, как правильно его спланировать и провести.
Продолжительность: 38 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
5. «Система менеджмента качества. ISO 9001» — канал «Стандартизация для чайников»
Бесплатный обучающий видеоурок на платформе YouTube, слушатели которого познакомятся с понятием системы качества менеджмента. Студенты освоят принципы, стандарты и подходы к применению СМК. А также закрепят полученные знания на практических примерах.
Продолжительность: 28 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов изучили различные онлайн-школы и проанализировали образовательные программы, которые они предлагают. Обращали внимание на следующие критерии:
Порог входа. Подобрали курсы для начинающих менеджеров качества, профильных специалистов и руководителей организаций. Есть программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Стоимость полностью. Указали полную стоимость программ и возможность оплаты в рассрочку, чтобы обучение было доступным для каждого.
Формат обучения и обратной связи. Собрали онлайн-курсы, что делает обучение более удобным, так как можно совмещать его с работой и учиться, не выходя из дома. Выбирали программы, на которых студентов будет сопровождать личный куратор. Обращали внимание, можно ли задавать вопросы преподавателям напрямую.
Документ об окончании. Выбрали курсы, выпускники которых получат сертификат, диплом или удостоверение о повышении квалификации.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Отобрали курсы школ с лицензией на оказание образовательных услуг. Это позволит студентам оформить налоговый вычет.
Какой курс по управлению качеством выбрать
Специалисты по управлению качеством востребованы на рынке труда: на сервисе HeadHunter можно найти более 1300 вакансий. Сотрудники отвечают за улучшение продукции и оптимизацию процессов производства, а также обеспечивают сертификацию товаров в соответствии с действующими стандартами.
Обучиться этому или улучшить уже имеющиеся навыки можно на курсах:
«Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» от Moscow Business School: трехдневная программа повышения квалификации от бизнес-тренера с опытом работы более десяти лет в сфере проектного и продуктового управления.
«Менеджмент качества» от «Института профессионального образования»: курс с гибким графиком обучения от бизнес-тренеров и кандидатов экономических наук.
«Управление качеством» от MITM: дистанционный курс с поддержкой куратора и возможностью сократить срок обучения в два раза.
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