15 курсов по управлению качеством для менеджеров

Научиться внедрять системы по управлению качеством можно на онлайн-курсах. Подобрали программы, на которых участников ждут видеоуроки, «живые» вебинары с преподавателями, разбор реальных проектов и практические задания. На некоторых курсах обучение можно закончить экстерном или получить полный возврат средств, если программа не подойдет.

1. «Управление процессами качества на предприятии. Требования стандарта ISO 9001:2015. Повышение квалификации» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

На курсе рассмотрят современные методы построения систем качества и выполнят. Участники научатся описывать бизнес-процессы в компании и проводить внутренний аудит. Они посетят вебинары и поработают над практическими заданиями. А также разработают свою учебную систему качества и получат аудиторскую рецензию коллег на нее.

Цена полностью: 48 510 рублей.

Цена в рассрочку: 4492 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практикумы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Процессы качества на предприятии.

Руководитель и стратегия.

Цели и польза процессов качества.

Руководящие указания к организации и проведению внутренних аудитов СМК.

Проведение коррекции и корректирующих действий по выявленным несоответствиям. Оценка их результативности.

Достоинства:

Комплект авторских материалов.

Возможность перенести обучение.

Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Возможность отказаться от обучения за пять рабочих дней до его начала.

Преподаватель — бизнес-тренер с опытом более десяти лет.

Недостатки:

Нет доступа к курсу после его окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Moscow Business School: «Управление качеством: сертификация по стандарту ISO 9001», «Управление качеством».

2. «Менеджмент качества» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

На курсе студенты рассмотрят основы экономики и бухгалтерского учета, изучат правовые принципы управления качеством. Научатся работать со статистическими данными и разберутся с квалиметрией.

Участники сами выбирают интенсивность обучения и занимаются в своем темпе. После защиты аттестационной работы выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по качеству».

Цена полностью: 49 900 рублей.

Цена в рассрочку: 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: учебные и методические материалы, онлайн-тестирования, аттестационная работа.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы экономики и бухгалтерский учет.

Операционный и стратегический менеджмент.

Работа со статистическими данными и квалиметрия.

Оценка, контроль и мониторинг в управлении.

Правовые основы управления качеством.

Достоинства:

Доступ к образовательной платформе «Юрайт».

Возможность закончить обучение экстерном.

Практические задания с обратной связью.

Международный диплом.

Возможность выбора интенсивности обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Управление качеством» — MITM

Курс подходит для начинающих и специалистов с опытом. Слушатели научатся ставить цели и достигать их при помощи людей и ресурсов, координации и контроля. А также поймут, как управлять конфликтами в организации.

Программу можно пройти всего за три месяца. Преподают специалисты с опытом работы в финансово-экономическом секторе от 15 лет.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 4830 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн- и видеолекции, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в курс «Управление качеством».

Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества.

Основы построения системы управления качеством.

Показатели качества продукции.

Сертификация продукции и систем качества. Стандарты серии ИСО 9000.

Достоинства:

Круглосуточная поддержка куратора.

Возможность закончить обучение экстерном.

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительными материалами.

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Менеджмент качества» — АПОК

В ходе обучения на курсе студенты освоят методы оценки и контроля качества рабочих процессов или товаров. Изучат стандарты сертификации продукции и разберут правила разработки мероприятий по повышению эффективности процессов. Можно выбрать тариф с поддержкой методиста до конца обучения и возможностью обучаться по персональной программе.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: лекции, вебинары, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Современные модели управления предприятием и принципы менеджмента качества.

Построение процессной модели СМК.

Методология структурного анализа и проектирования SADT.

Организация и проведение внутреннего аудита.

Принципы менеджмента качества.

Достоинства:

Скидка 10% на повторную покупку курса.

Скидка 40% при обучении двух и более человек из одной семьи.

Возможность вернуть деньги за обучение, если курс не подошел.

Возможность закончить обучение экстерном.

Недостатки:

Нет доступа к курсу по его окончании.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Управление качеством» — ЭКОДПО

Курс в нескольких тарифах. Студенты могут учиться по индивидуальной программе и получать помощь от преподавателя, либо изучать базовую программу самостоятельно. Доступ к методической литературе открыт круглосуточно.

По окончании обучения выпускники будут знать методы и особенности разработки и внедрения СМК. Также смогут использовать документы технического регулирования в деятельности предприятия.

Цена полностью: от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 256 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: методические материалы, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Показатели и контроль качества продукции.

Подтверждение соответствия, сертификация продукции и систем менеджмента качества.

Этика делового общения.

Подтверждение соответствия, сертификация продукции и СМК.

Взаимоотношения производителей и потребителей. Защита прав потребителей.

Достоинства:

Неограниченное количество бесплатных пересдач итоговой аттестации.

Круглосуточный доступ к материалам курса.

Поступление без вступительных экзаменов.

Возможность обучения по индивидуально составленной программе.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Курсы по обучению стандартам ISO» — ITC Group

На курсах научат внедрять СМК в разные сферы деятельности: от производства медицинских изделий до проектирования, разработки или поставки продукции и услуг в авиационно-космической и оборонной отраслях. По окончании курсов выпускники получат именной сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: от 32 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 8 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: семинары, видеолекции, практикумы.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Документирование СМК. Управление документированной информацией СМК.

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП).

Практикум по внедрению СМК оборонного предприятия, выполняющего гособоронзаказ (ГОЗ).

Система менеджмента качества на основе требований ISO 9001:2015.

Риск-менеджмент. ISO 31000. Управление рисками на предприятии.

Достоинства:

Участие в профессиональных сообществах и форумах.

Общение с преподавателями и одногруппниками во время видеоконференций.

Доступны индивидуальный и корпоративный форматы обучения.

Возможность посещать открытые семинары.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Процессы и качество» — «Русская школа управления»

Практические курсы для аудиторов, менеджеров и профильных специалистов. В основе каждой программы — упор на практику.

Студенты научатся проводить аудиты и выявлять, какие аспекты деятельности следует приводить к стандарту ISO 9001 и другим критериям. Курсы доступны в формате видео в записи, онлайн-трансляций, корпоративного обучения или офлайн-встреч в аудиториях школы.

Цена полностью: от 45 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4200 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 2 дней.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 619, 8 (800) 222-37-92.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление проектами по развитию качества.

Внедрение СМК и процессного подхода в управление компанией.

Специалист по качеству.

Руководитель службы качества.

Менеджмент качества.

Достоинства:

Корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

Бессрочный доступ к обновляемым материалам в личном кабинете.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Запись трансляции доступна 30 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Системы менеджмента качества» — МАКПП

Программа профессиональной переподготовки с возможностью сократить или увеличить срок обучения. Студенты рассмотрят систему менеджмента качества: требования, руководство по применению и сертификацию, международные и национальные стандарты РФ в области СМК. Оценить курс можно на бесплатном вводном занятии.

Цена полностью: от 14 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4833 рублей в месяц.

Длительность: от 520 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: тематическая литература, лекции, образцы экспертных заключений, дополнительные материалы, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные понятия и принципы менеджмента качества.

СМК: требования, руководство по применению, сертификация.

Управление качеством продукции (услуг) в организации.

Внутренний аудит СМК в организации.

Управление данными и информационными объектами.

Достоинства:

Срок обучения можно сократить.

Бесплатное вводное занятие.

Возможность оформить налоговый вычет.

Корпоративное обучение для сотрудников.

Недостатки:

Нет доступа к материалам курса после его окончания.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Менеджмент качества и системы менеджмента качества (СМК)» — «Профессиональный стандарт»

Трехмесячный курс для студентов с высшим или средним профессиональным образованием. К каждому слушателю прикрепляется личный куратор. Оплатить программу можно равными долями перед началом обучения и после. Студенты освоят навыки внутреннего аудитора в области менеджмента качества и СМК и получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: 15 000 рублей.

Цена в рассрочку: 50% от стоимости курса до начала обучения и 50% после.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: учебники, статьи, видео, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые основы профессиональной деятельности.

Профессиональные стандарты, компетенции и должностные инструкции.

Теоретические основы и практические аспекты профессиональной деятельности.

Основные понятия и принципы менеджмента качества.

Системы менеджмента качества (СМК): требования, руководство по применению, сертификация.

Достоинства:

Оплата равными долями в два этапа.

Поддержка личного куратора во время обучения.

В школе прошли обучение сотрудники таких компаний, как «Газпром», «Согаз», «Сбербанк», «Росгосстрах» и другие.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Системы менеджмента качества на основе ISO 9001: теория и практика» — «ИнтерКонсалт»

Программа курса включает в себя видеоуроки, практические задания и разборы реальных случаев из сферы менеджмента качества. Также студенты получат полезные для работы шаблоны документов.

В процессе обучения слушатели смогут задавать вопросы преподавателю напрямую. По окончании курса выпускники пройдут итоговую аттестацию и получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: 39 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 144 академических часа.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: лекции, видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в СМК, процессный подход и общие требования.

Стандарты и принципы СМК, понятие качества.

Среда организации, управление рисками и изменениями.

Функционирование и улучшение СМК.

Операционная деятельность в СМК.

Достоинства:

53 практических приложения и 70 примеров документов.

Ответы на вопросы от преподавателя.

Преподаватель курса с опытом работы более десяти лет с СМК.

Недостатки:

Доступ к курсу только на 90 дней.

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