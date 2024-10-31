ТОП-7 курсов по трейдингу криптовалют

В подборке представлены курсы, на которых можно с нуля обучиться торговле на криптобиржах. Студенты изучают опыт реальных трейдеров, разрабатывают свои торговые стратегии и портфели, а также отрабатывают полученные знания на симуляторах.

1. «Инвест-зарплата. На криптовалюте» — FIN-RA

Курс для начинающих инвесторов, которые хотят зарабатывать на криптовалюте без риска и трейдинга.

Лекторы покажут личный кабинет на Binance, научат покупать и продавать валюту на Bybit, обменивать криптовалюты и выводить их на кошелек. Студенты узнают, как получать доход на биржах, делать вклады на депозитах в Bybit и Binance, а также платить налоги с прибыли.

На курсе три программы обучения на выбор: «Инвест-зарплата на криптовалюте», «Комбо» и «VIP на 3 курса». Они различаются наличием дополнительных модулей, модельных портфелей и готовых портфелей, сроком доступа к инвестиционному форуму.

Цена полностью: от 46 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 650 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Криптовалюта — основы, кошельки, биржи, пробная покупка.

Категории криптовалют. Формирование «дивидендного» криптопортфеля. Депозиты на бирже под процент — первые выплаты.

Расширение денежного потока и снижение рисков — стейкинг. Как платить налоги на доход от криптовалюты.

Доход без границ — фарминг и лендинг. Весь портфель работает на пассивный доход.

Достоинства:

Коуч-сессии, на которых можно задать вопросы преподавателям.

Доступ к закрытому форуму FIN-RA с преподавателями школы.

Бонус для семейной пары — обучение мужу или жене в подарок.

Недостатки:

Срок доступа к материалам ограничен.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Основы трейдинга и инвестиций» — «Нетология»

Студенты изучат два типа финансовой торговли — трейдинг и инвестиции. Во время курса они выполнят 12 практических работ. Например, проанализируют инвестиционные портфели, составят риск-портфель и проведут анализ рыночной ситуации.

Курс разработан совместно с инвестиционной компанией «БКС Мир Инвестиций».

Вместе с финансовым консультантом студенты разработают свою торговую стратегию. Выпускники получат дополнительные курсы по Excel, работе с криптовалютой и Soft skills для инвестора.

Цена полностью: от 89 300 рублей.

Цена в рассрочку: от 3915 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы трейдинга и инвестиций.

Инструменты инвестора и трейдера.

Стратегии для трейдинга и инвестиций.

Работа с данными и практика торговли.

Работа с криптовалютой и цифровыми активами.

Достоинства:

Практика на демо- или собственном счете в QUIK.

Программа разработана при поддержке «БКС Мир Инвестиций».

Персональная онлайн-встреча с инвестиционным консультантом.

Три курса в подарок: Excel, «Работа с криптовалютой и цифровыми активами» и «Soft skills для инвестора».

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Личные финансы: инвестиции и трейдинг» — Skillbox

Курс разработан с участием Московской биржи, брокера «Финам» и ПАО «УБРиР».

Студенты научатся ставить финансовые цели, оценивать риски, зарабатывать на краткосрочных сделках с ценными бумагами и работать с торговыми платформами.

Во время обучения слушатели выполнят 27 практических заданий. Например, составят финансовый план, откроют индивидуальный инвестиционный или брокерский счет, проведут анализ и по формуле рассчитают стоимость акций.

Цена полностью: от 110 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 5535 рублей в месяц на 20 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: по запросу.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Финансовая грамотность.

Стратегии работы с финансовыми инструментами.

Аспекты финансового планирования для трейдинга.

Техника безопасности при использовании заемных средств.

Работа с торговым терминалом Transaq.

Достоинства:

Бесплатный курс английского.

Доступ к курсу и его обновлениям не ограничен.

Инструменты для анализа брокеров и ценных бумаг от специалистов Московской биржи.

Два итоговых проекта — собственная торговая стратегия, инвестиционный портфель.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Онлайн-курсы торговли криптовалютой» — «Международная школа профессий»

На курсе расскажут, какие есть виды криптовалют, как проводить технический и фундаментальный анализы. А также — что такое форвардные и фьючерсные контракты и маржинальная торговля.

На практике слушатели зарегистрируют аккаунты на биржах и разработают стратегию безопасности на криптовалютном рынке.

Школа предлагает две программы: «Базовая» и «Продвинутая». Они отличаются количеством занятий, практики и документом, выдаваемым по окончании курса.

Цена полностью: от 15 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: от 3 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат или диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Первые шаги в криптоторговле.

Виды криптовалюты.

Аналитика рынка криптовалюты.

Операции с криптовалютой.

Защита и безопасность.

Достоинства:

Обучение в формате «живых» вебинаров: можно задать вопросы во время занятий.

Старт новых групп для обучения каждую неделю.

Студенты выполнят пять практических заданий за курс.

Недостатки:

Доступ к курсу ограничен — три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Трейдинг» — Skillbox

Программа курса разработана в партнерстве с брокером «Финам». Студенты научатся управлять торговым счетом, разрабатывать спекулятивные стратегии, а также реализовывать стратегии с акциями и фьючерсами.

Выпускники добавят в портфолио три проекта: стратегии для себя, клиента и с низким капиталом. Практическая часть состоит из разбора реальных стратегий трейдеров и анализа торговых ситуаций.

Цена полностью: от 72 888 рублей.

Цена в рассрочку: от 6074 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 20 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в трейдинг.

Выбор стратегии по уровню риска.

Работа с биржевой информацией.

Сочетание разных методов анализа для эффективной торговли.

Работа с торговым терминалом Transaq.

Достоинства:

Доступ к материалам и обновлениям курса бессрочный.

Программа составлена в партнерстве с брокером.

Есть практические задания с проверкой.

Недостатки:

Количество мест на курсе ограничено.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Криптотрейдинг с нуля» — WillSkill

Теоретический курс из 98 видеоуроков и тестов для проверки знаний. За время обучения студенты научатся работать с фьючерсами и индексами, определять рыночные тренды, работать с индикаторами и осцилляторами, торговать от уровней поддержки и сопротивления.

Также слушателям расскажут о принципах диверсификации и хеджирования, стратегии краткосрочной торговли и торговом риск-менеджменте.

Цена полностью: от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 694 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 17 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Крипто и блокчейн.

Спотовый рынок и фьючерсы.

Трендовые наклонные линии.

Скальпинг и работа в терминале.

Торговые боты.

Достоинства:

Доступ к курсу сразу после оплаты.

Можно получить налоговый вычет.

Автор курса — криптотрейдер, специалист по разработке торговых индикаторов.

Недостатки:

Нет практических заданий и обратной связи.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Криптовалюты и NFT» — SF Education

Курс для начинающих инвесторов, которые хотят вложить часть сбережений в цифровые активы, научиться создавать NFT и собирать инвестиционный портфель в криптовалюте.

Участники выполнят два проекта: построят финансовую модель и создадут управленческую отчетность по FMCG компании. Также студенты будут работать с симуляторами финансовых данных компаний.

Цена полностью: от 15 015 рублей.

Цена в рассрочку: от 625 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, доступ к чату с вакансиями от партнеров.

Программа:

Криптовалюты.

NFT.

Углубленная токеномика.

Технический анализ коинов.

Модель оценки Рябинина.

Достоинства:

Можно составить индивидуальный учебный план.

Бесплатный пробный период обучения — три дня.

Практические задания с проверкой и практика на симуляторах.

Курс начинается по расписанию, но возможен асинхронный формат.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Прибыльный трейдинг 1000+ USD в месяц: “Форекс”, акции, крипта» — «Знанио»

На курсе научат торговать на финансовых рынках, строить торговые системы, работать с различными рынками, включая «Форекс», акции и криптовалюты.

Также студентам расскажут об анализе рынка, стратегиях, управлении рисками и техническом анализе. Курс рассчитан на самостоятельное обучение. Слушатели изучают видеолекции и текстовые материалы в своем темпе.

Цена полностью: 1950 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 8 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, текстовые лекции.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Трейдинг.

Фундаментальный анализ.

Технический анализ.

Работа над эмоциями.

Прибыльные торговые стратегии.

Достоинства:

Можно оформить налоговый вычет.

Полностью дистанционный курс, который можно пройти за один день.

Документооборот онлайн — не нужно ждать, когда придут сертификаты и договор по почте.

Недостатки:

На курсе нет обратной связи.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Обучение скальпингу» — A lab

Курс включает практику на торговых платформах, анализ графиков в реальном времени и управление рисками. Студенты изучат основы краткосрочной торговли. Научатся анализировать рыночные тренды и использовать стратегии для быстрого получения прибыли.

Закрепить знания участники смогут через практические задания и симуляции торговых ситуаций.

Цена полностью: от 7500 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: 1 месяц.

Порог входа: базовые знания об инвестициях.

Формат: видеоуроки, теоретические блоки.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: возможна стажировка в компаниях-партнерах.

Программа:

Торговля акциями на Московской бирже.

Обучение фьючерсам.

Индивидуальные занятия на площадке фьючерсы.

Торговля криптовалютой.

Достоинства:

Реальные симуляции торговли, которые помогут лучше понять и освоить технику скальпинга.

Полностью дистанционное обучение — можно совмещать с работой и командировками.

Опытный преподаватель подробно объясняет сложные моменты и дает обратную связь.

Недостатки:

Требуются базовые знания в работе с торговыми платформами.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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