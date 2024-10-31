Собрали онлайн-курсы, на которых обучают начинающих инвесторов. Студенты изучают теорию, практикуются в реальных кабинетах, создают стратегии и портфели под надзором финансовых советников.
На бесплатных курсах можно познакомиться с рынками криптовалют и узнать о возможном заработке.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по трейдингу криптовалют от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»
ТОП-7 курсов по трейдингу криптовалют
«Инвест-зарплата. На криптовалюте» от FIN-RA: курс с доступом к закрытому форуму FIN-RA с экспертами школы и коуч-сессиями для ответов на вопросы.
«Основы трейдинга и инвестиций» от «Нетологии»: курс с практическими онлайн-занятиями, разработанный совместно с брокером «БКС Мир Инвестиций».
«Личные финансы: инвестиции и трейдинг» от Skillbox: курс с 27 практическими заданиями, которые разрабатывались совместно с Московской биржей и брокером «Финам».
«Онлайн-курсы торговли криптовалютой» от «Международной школы профессий»: практический курс с «живыми» вебинарами и возможностью получить диплом о профессиональной переподготовке.
«Трейдинг» от Skillbox: курс, составленный совместно с брокером «Финам», с разборами реальных стратегий трейдеров и анализом торговых ситуаций.
«Криптовалюты и NFT» от SF Education: практический курс с отработкой навыков на симуляторах и возможностью составить индивидуальный план обучения.
«Все, что нужно знать о криптовалюте» от FIN-RA: бесплатный курс с пошаговой инструкцией по работе на крипторынке — от теоретической базы до первой покупки.
В подборке представлены курсы, на которых можно с нуля обучиться торговле на криптобиржах. Студенты изучают опыт реальных трейдеров, разрабатывают свои торговые стратегии и портфели, а также отрабатывают полученные знания на симуляторах.
1. «Инвест-зарплата. На криптовалюте» — FIN-RA
Курс для начинающих инвесторов, которые хотят зарабатывать на криптовалюте без риска и трейдинга.
Лекторы покажут личный кабинет на Binance, научат покупать и продавать валюту на Bybit, обменивать криптовалюты и выводить их на кошелек. Студенты узнают, как получать доход на биржах, делать вклады на депозитах в Bybit и Binance, а также платить налоги с прибыли.
На курсе три программы обучения на выбор: «Инвест-зарплата на криптовалюте», «Комбо» и «VIP на 3 курса». Они различаются наличием дополнительных модулей, модельных портфелей и готовых портфелей, сроком доступа к инвестиционному форуму.
Цена полностью: от 46 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 650 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Криптовалюта — основы, кошельки, биржи, пробная покупка.
Категории криптовалют. Формирование «дивидендного» криптопортфеля. Депозиты на бирже под процент — первые выплаты.
Расширение денежного потока и снижение рисков — стейкинг. Как платить налоги на доход от криптовалюты.
Доход без границ — фарминг и лендинг. Весь портфель работает на пассивный доход.
Достоинства:
Коуч-сессии, на которых можно задать вопросы преподавателям.
Доступ к закрытому форуму FIN-RA с преподавателями школы.
Бонус для семейной пары — обучение мужу или жене в подарок.
Недостатки:
Срок доступа к материалам ограничен.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Основы трейдинга и инвестиций» — «Нетология»
Студенты изучат два типа финансовой торговли — трейдинг и инвестиции. Во время курса они выполнят 12 практических работ. Например, проанализируют инвестиционные портфели, составят риск-портфель и проведут анализ рыночной ситуации.
Курс разработан совместно с инвестиционной компанией «БКС Мир Инвестиций».
Вместе с финансовым консультантом студенты разработают свою торговую стратегию. Выпускники получат дополнительные курсы по Excel, работе с криптовалютой и Soft skills для инвестора.
Цена полностью: от 89 300 рублей.
Цена в рассрочку: от 3915 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы трейдинга и инвестиций.
Инструменты инвестора и трейдера.
Стратегии для трейдинга и инвестиций.
Работа с данными и практика торговли.
Работа с криптовалютой и цифровыми активами.
Достоинства:
Практика на демо- или собственном счете в QUIK.
Программа разработана при поддержке «БКС Мир Инвестиций».
Персональная онлайн-встреча с инвестиционным консультантом.
Три курса в подарок: Excel, «Работа с криптовалютой и цифровыми активами» и «Soft skills для инвестора».
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Личные финансы: инвестиции и трейдинг» — Skillbox
Курс разработан с участием Московской биржи, брокера «Финам» и ПАО «УБРиР».
Студенты научатся ставить финансовые цели, оценивать риски, зарабатывать на краткосрочных сделках с ценными бумагами и работать с торговыми платформами.
Во время обучения слушатели выполнят 27 практических заданий. Например, составят финансовый план, откроют индивидуальный инвестиционный или брокерский счет, проведут анализ и по формуле рассчитают стоимость акций.
Цена полностью: от 110 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 5535 рублей в месяц на 20 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: по запросу.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Финансовая грамотность.
Стратегии работы с финансовыми инструментами.
Аспекты финансового планирования для трейдинга.
Техника безопасности при использовании заемных средств.
Работа с торговым терминалом Transaq.
Достоинства:
Бесплатный курс английского.
Доступ к курсу и его обновлениям не ограничен.
Инструменты для анализа брокеров и ценных бумаг от специалистов Московской биржи.
Два итоговых проекта — собственная торговая стратегия, инвестиционный портфель.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Онлайн-курсы торговли криптовалютой» — «Международная школа профессий»
На курсе расскажут, какие есть виды криптовалют, как проводить технический и фундаментальный анализы. А также — что такое форвардные и фьючерсные контракты и маржинальная торговля.
На практике слушатели зарегистрируют аккаунты на биржах и разработают стратегию безопасности на криптовалютном рынке.
Школа предлагает две программы: «Базовая» и «Продвинутая». Они отличаются количеством занятий, практики и документом, выдаваемым по окончании курса.
Цена полностью: от 15 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: от 3 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат или диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Первые шаги в криптоторговле.
Виды криптовалюты.
Аналитика рынка криптовалюты.
Операции с криптовалютой.
Защита и безопасность.
Достоинства:
Обучение в формате «живых» вебинаров: можно задать вопросы во время занятий.
Старт новых групп для обучения каждую неделю.
Студенты выполнят пять практических заданий за курс.
Недостатки:
Доступ к курсу ограничен — три месяца.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Трейдинг» — Skillbox
Программа курса разработана в партнерстве с брокером «Финам». Студенты научатся управлять торговым счетом, разрабатывать спекулятивные стратегии, а также реализовывать стратегии с акциями и фьючерсами.
Выпускники добавят в портфолио три проекта: стратегии для себя, клиента и с низким капиталом. Практическая часть состоит из разбора реальных стратегий трейдеров и анализа торговых ситуаций.
Цена полностью: от 72 888 рублей.
Цена в рассрочку: от 6074 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 20 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в трейдинг.
Выбор стратегии по уровню риска.
Работа с биржевой информацией.
Сочетание разных методов анализа для эффективной торговли.
Работа с торговым терминалом Transaq.
Достоинства:
Доступ к материалам и обновлениям курса бессрочный.
Программа составлена в партнерстве с брокером.
Есть практические задания с проверкой.
Недостатки:
Количество мест на курсе ограничено.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Криптотрейдинг с нуля» — WillSkill
Теоретический курс из 98 видеоуроков и тестов для проверки знаний. За время обучения студенты научатся работать с фьючерсами и индексами, определять рыночные тренды, работать с индикаторами и осцилляторами, торговать от уровней поддержки и сопротивления.
Также слушателям расскажут о принципах диверсификации и хеджирования, стратегии краткосрочной торговли и торговом риск-менеджменте.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 694 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 17 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Крипто и блокчейн.
Спотовый рынок и фьючерсы.
Трендовые наклонные линии.
Скальпинг и работа в терминале.
Торговые боты.
Достоинства:
Доступ к курсу сразу после оплаты.
Можно получить налоговый вычет.
Автор курса — криптотрейдер, специалист по разработке торговых индикаторов.
Недостатки:
Нет практических заданий и обратной связи.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Криптовалюты и NFT» — SF Education
Курс для начинающих инвесторов, которые хотят вложить часть сбережений в цифровые активы, научиться создавать NFT и собирать инвестиционный портфель в криптовалюте.
Участники выполнят два проекта: построят финансовую модель и создадут управленческую отчетность по FMCG компании. Также студенты будут работать с симуляторами финансовых данных компаний.
Цена полностью: от 15 015 рублей.
Цена в рассрочку: от 625 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, доступ к чату с вакансиями от партнеров.
Программа:
Криптовалюты.
NFT.
Углубленная токеномика.
Технический анализ коинов.
Модель оценки Рябинина.
Достоинства:
Можно составить индивидуальный учебный план.
Бесплатный пробный период обучения — три дня.
Практические задания с проверкой и практика на симуляторах.
Курс начинается по расписанию, но возможен асинхронный формат.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Прибыльный трейдинг 1000+ USD в месяц: “Форекс”, акции, крипта» — «Знанио»
На курсе научат торговать на финансовых рынках, строить торговые системы, работать с различными рынками, включая «Форекс», акции и криптовалюты.
Также студентам расскажут об анализе рынка, стратегиях, управлении рисками и техническом анализе. Курс рассчитан на самостоятельное обучение. Слушатели изучают видеолекции и текстовые материалы в своем темпе.
Цена полностью: 1950 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 8 модулей.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, текстовые лекции.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Трейдинг.
Фундаментальный анализ.
Технический анализ.
Работа над эмоциями.
Прибыльные торговые стратегии.
Достоинства:
Можно оформить налоговый вычет.
Полностью дистанционный курс, который можно пройти за один день.
Документооборот онлайн — не нужно ждать, когда придут сертификаты и договор по почте.
Недостатки:
На курсе нет обратной связи.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Обучение скальпингу» — A lab
Курс включает практику на торговых платформах, анализ графиков в реальном времени и управление рисками. Студенты изучат основы краткосрочной торговли. Научатся анализировать рыночные тренды и использовать стратегии для быстрого получения прибыли.
Закрепить знания участники смогут через практические задания и симуляции торговых ситуаций.
Цена полностью: от 7500 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 1 месяц.
Порог входа: базовые знания об инвестициях.
Формат: видеоуроки, теоретические блоки.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: возможна стажировка в компаниях-партнерах.
Программа:
Торговля акциями на Московской бирже.
Обучение фьючерсам.
Индивидуальные занятия на площадке фьючерсы.
Торговля криптовалютой.
Достоинства:
Реальные симуляции торговли, которые помогут лучше понять и освоить технику скальпинга.
Полностью дистанционное обучение — можно совмещать с работой и командировками.
Опытный преподаватель подробно объясняет сложные моменты и дает обратную связь.
Недостатки:
Требуются базовые знания в работе с торговыми платформами.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
Бесплатные курсы по трейдингу криптовалют
Собрали курсы по трейдингу, которые можно пройти бесплатно. Преподаватели объясняют базовую теорию о биржах, криптовалютах и NFT, а также дают пошаговые инструкции по использованию сервисов и открытию кошельков.
1. «Все, что нужно знать о криптовалюте» — FIN-RA
Курс представляет собой пошаговую инструкцию по работе на крипторынке: от теории до первой покупки. Студенты узнают, как купить первую криптовалюту и перевести ее на кошелек.
Также они научатся создавать диверсифицированный криптопортфель, использовать сервис бэктестинга Portfoliovisualizer, покупать, продавать и безопасно хранить криптовалюту.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
2. «Как начать безопасно инвестировать в криптовалюту» — FIN-RA
Полуторачасовой вебинар от сотрудника Национального центра финансовой грамотности.
Лектор расскажет, как покупать валюту, начать инвестировать, защитить капитал от инфляции и обезопасить себя от мошенников.
Длительность: 1,5 часа.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
3. «Авторский курс криптоскальпинга от команды CSCALP» — CSCALP
Курс состоит из 12 теоретических блоков и одного практического. Изучая материалы, студенты пошагово погружаются в трейдинг.
Обучение посвящено только одному виду трейдинга — скальпингу.
Длительность: 13 модулей.
Формат: видеолекции, текстовые материалы.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
4. «Все о криптовалютах (BTC, ETH, DOGE, NFT)» — Stepik
Бесплатный вводный курс для тех, кто хочет узнать о криптовалютном рынке. Автор объяснит, как появляются биткоины, что такое блокчейн и в чем его преимущества.
Также слушатели узнают, как создать свою криптовалюту и NFT.
Длительность: 40 уроков.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
5. «Ключ к трейдингу» — «Финам»
Бесплатный цикл лекций и практических заданий от российского брокера. Слушателей познакомят с финансовыми рынками и их механизмами, инвестиционными стратегиями.
А также расскажут, как использовать технический и фундаментальный анализы для создания торговой стратегии.
Длительность: 5 уроков.
Формат: лекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Как мы отбирали курсы для статьи
В статье представлены курсы, которые рассчитаны как на начинающих инвесторов, так и на более опытных участников рынка. Каждый сможет найти полезную информацию и практические инструменты, соответствующие своему уровню подготовки.
При составлении подборки учитывались и другие важные критерии:
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость обучения может превышать 50 тысяч рублей, поэтому подобрали варианты с возможностью оплатить курс в рассрочку.
Бесплатный ознакомительный контент. Некоторые школы предлагают пройти пробный период, чтобы понять, подходит ли обучение. Указали это в описании курсов.
Формат обучения и обратной связи. В статье собраны онлайн-курсы, на которых дают обратную связь по практическим заданиям и отвечают на вопросы в ходе обучения.
Реальный результат обучения на курсе. Почти на каждом курсе есть практические задания, работа на тренажерах или разборы реальных бизнес-задач.
Документ об окончании. Почти каждая школа выдает сертификат о прохождении курсов, а некоторые — международный диплом. Информация об этом указана в описании курсов.
Помощь в трудоустройстве. В подборке присутствуют школы, которые помогают составить резюме и портфолио, дают доступ к чату с вакансиями от партнеров.
Репутация школы и отзывы выпускников. Учли отзывы выпускников, чтобы оценить сильные и слабые стороны каждого курса.
Решение проблемных ситуаций. В статье есть курсы, которые можно оплатить материнским капиталом. Также есть возможность разделить стоимость обучения на части и получить налоговый вычет.
Какой курс по трейдингу криптовалют выбрать
Трейдинг криптовалют дает возможность заработать и достичь финансовой независимости. Из-за частых колебаний цен криптовалют этот процесс может быть рискованным, но при правильном подходе — прибыльным.
Чтобы успешно торговать, важно изучить основы: как работают биржи, технический и фундаментальный анализы рынка, управление рисками и стратегии торговли.
Все это можно освоить на онлайн-курсах:
«Инвест-зарплата. На криптовалюте» от FIN-RA: курс с доступом к закрытому форуму FIN-RA с экспертами школы и коуч-сессиями для ответов на вопросы.
«Основы трейдинга и инвестиций» от «Нетологии»: курс с практическими онлайн-занятиями, разработанный совместно с брокером «БКС Мир Инвестиций».
«Личные финансы: инвестиции и трейдинг» от Skillbox: курс с 27 практическими заданиями, которые разрабатывались совместно с Московской биржей и брокером «Финам».
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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