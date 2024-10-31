ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-7 курсов по трейдингу криптовалют

Кроме стандартных в России способов инвестирования и заработка на биржах, хранить и распоряжаться средствами можно в цифровых активах. Например, сформировать портфель из криптовалют и получать пассивный доход. Чтобы с нуля разобраться в цифровом рынке и научиться создавать свои криптовалюты и NFT, можно пройти курсы.

Собрали онлайн-курсы, на которых обучают начинающих инвесторов. Студенты изучают теорию, практикуются в реальных кабинетах, создают стратегии и портфели под надзором финансовых советников.

На бесплатных курсах можно познакомиться с рынками криптовалют и узнать о возможном заработке.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по трейдингу криптовалют от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по трейдингу криптовалют

  1. «Инвест-зарплата. На криптовалюте» от FIN-RA: курс с доступом к закрытому форуму FIN-RA с экспертами школы и коуч-сессиями для ответов на вопросы.

  2. «Основы трейдинга и инвестиций» от «Нетологии»: курс с практическими онлайн-занятиями, разработанный совместно с брокером «БКС Мир Инвестиций».

  3. «Личные финансы: инвестиции и трейдинг» от Skillbox: курс с 27 практическими заданиями, которые разрабатывались совместно с Московской биржей и брокером «Финам».

  4. «Онлайн-курсы торговли криптовалютой» от «Международной школы профессий»: практический курс с «живыми» вебинарами и возможностью получить диплом о профессиональной переподготовке.

  5. «Трейдинг» от Skillbox: курс, составленный совместно с брокером «Финам», с разборами реальных стратегий трейдеров и анализом торговых ситуаций.

  6. «Криптовалюты и NFT» от SF Education: практический курс с отработкой навыков на симуляторах и возможностью составить индивидуальный план обучения.

  7. «Все, что нужно знать о криптовалюте» от FIN-RA: бесплатный курс с пошаговой инструкцией по работе на крипторынке — от теоретической базы до первой покупки.

В подборке представлены курсы, на которых можно с нуля обучиться торговле на криптобиржах. Студенты изучают опыт реальных трейдеров, разрабатывают свои торговые стратегии и портфели, а также отрабатывают полученные знания на симуляторах.

1. «Инвест-зарплата. На криптовалюте» — FIN-RA

Курс для начинающих инвесторов, которые хотят зарабатывать на криптовалюте без риска и трейдинга.

Лекторы покажут личный кабинет на Binance, научат покупать и продавать валюту на Bybit, обменивать криптовалюты и выводить их на кошелек. Студенты узнают, как получать доход на биржах, делать вклады на депозитах в Bybit и Binance, а также платить налоги с прибыли.

На курсе три программы обучения на выбор: «Инвест-зарплата на криптовалюте», «Комбо» и «VIP на 3 курса». Они различаются наличием дополнительных модулей, модельных портфелей и готовых портфелей, сроком доступа к инвестиционному форуму.

  • Цена полностью: от 46 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 650 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 4 недель. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Криптовалюта — основы, кошельки, биржи, пробная покупка.

  • Категории криптовалют. Формирование «дивидендного» криптопортфеля. Депозиты на бирже под процент — первые выплаты.

  • Расширение денежного потока и снижение рисков — стейкинг. Как платить налоги на доход от криптовалюты.

  • Доход без границ — фарминг и лендинг. Весь портфель работает на пассивный доход.

Достоинства: 

  • Коуч-сессии, на которых можно задать вопросы преподавателям.

  • Доступ к закрытому форуму FIN-RA с преподавателями школы.

  • Бонус для семейной пары — обучение мужу или жене в подарок.

Недостатки: 

  • Срок доступа к материалам ограничен.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

2. «Основы трейдинга и инвестиций» — «Нетология»

Студенты изучат два типа финансовой торговли — трейдинг и инвестиции. Во время курса они выполнят 12 практических работ. Например, проанализируют инвестиционные портфели, составят риск-портфель и проведут анализ рыночной ситуации. 

Курс разработан совместно с инвестиционной компанией «БКС Мир Инвестиций».

Вместе с финансовым консультантом студенты разработают свою торговую стратегию. Выпускники получат дополнительные курсы по Excel, работе с криптовалютой и Soft skills для инвестора.

  • Цена полностью: от 89 300 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3915 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы трейдинга и инвестиций.

  • Инструменты инвестора и трейдера.

  • Стратегии для трейдинга и инвестиций.

  • Работа с данными и практика торговли.

  • Работа с криптовалютой и цифровыми активами.

Достоинства: 

  • Практика на демо- или собственном счете в QUIK.

  • Программа разработана при поддержке «БКС Мир Инвестиций».

  • Персональная онлайн-встреча с инвестиционным консультантом.

  • Три курса в подарок: Excel, «Работа с криптовалютой и цифровыми активами» и «Soft skills для инвестора».

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

3. «Личные финансы: инвестиции и трейдинг» — Skillbox

Курс разработан с участием Московской биржи, брокера «Финам» и ПАО «УБРиР».

Студенты научатся ставить финансовые цели, оценивать риски, зарабатывать на краткосрочных сделках с ценными бумагами и работать с торговыми платформами. 

Во время обучения слушатели выполнят 27 практических заданий. Например, составят финансовый план, откроют индивидуальный инвестиционный или брокерский счет, проведут анализ и по формуле рассчитают стоимость акций.

  • Цена полностью: от 110 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5535 рублей в месяц на 20 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: по запросу.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Финансовая грамотность.

  • Стратегии работы с финансовыми инструментами.

  • Аспекты финансового планирования для трейдинга.

  • Техника безопасности при использовании заемных средств.

  • Работа с торговым терминалом Transaq.

Достоинства: 

  • Бесплатный курс английского.

  • Доступ к курсу и его обновлениям не ограничен.

  • Инструменты для анализа брокеров и ценных бумаг от специалистов Московской биржи.

  • Два итоговых проекта — собственная торговая стратегия, инвестиционный портфель.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

4. «Онлайн-курсы торговли криптовалютой» — «Международная школа профессий»

На курсе расскажут, какие есть виды криптовалют, как проводить технический и фундаментальный анализы. А также — что такое форвардные и фьючерсные контракты и маржинальная торговля. 

На практике слушатели зарегистрируют аккаунты на биржах и разработают стратегию безопасности на криптовалютном рынке.

Школа предлагает две программы: «Базовая» и «Продвинутая». Они отличаются количеством занятий, практики и документом, выдаваемым по окончании курса.

  • Цена полностью: от 15 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2700 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: от 3 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Первые шаги в криптоторговле.

  • Виды криптовалюты.

  • Аналитика рынка криптовалюты.

  • Операции с криптовалютой.

  • Защита и безопасность.

Достоинства: 

  • Обучение в формате «живых» вебинаров: можно задать вопросы во время занятий.

  • Старт новых групп для обучения каждую неделю.

  • Студенты выполнят пять практических заданий за курс.

Недостатки: 

  • Доступ к курсу ограничен — три месяца.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Трейдинг» — Skillbox

Программа курса разработана в партнерстве с брокером «Финам». Студенты научатся управлять торговым счетом, разрабатывать спекулятивные стратегии, а также реализовывать стратегии с акциями и фьючерсами.

Выпускники добавят в портфолио три проекта: стратегии для себя, клиента и с низким капиталом. Практическая часть состоит из разбора реальных стратегий трейдеров и анализа торговых ситуаций.

  • Цена полностью: от 72 888 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6074 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 20 часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в трейдинг.

  • Выбор стратегии по уровню риска.

  • Работа с биржевой информацией.

  • Сочетание разных методов анализа для эффективной торговли.

  • Работа с торговым терминалом Transaq.

Достоинства: 

  • Доступ к материалам и обновлениям курса бессрочный.

  • Программа составлена в партнерстве с брокером.

  • Есть практические задания с проверкой.

Недостатки: 

  • Количество мест на курсе ограничено.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

6. «Криптотрейдинг с нуля» — WillSkill

Теоретический курс из 98 видеоуроков и тестов для проверки знаний. За время обучения студенты научатся работать с фьючерсами и индексами, определять рыночные тренды, работать с индикаторами и осцилляторами, торговать от уровней поддержки и сопротивления.

Также слушателям расскажут о принципах диверсификации и хеджирования, стратегии краткосрочной торговли и торговом риск-менеджменте.

  • Цена полностью: от 24 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 694 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 17 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Крипто и блокчейн.

  • Спотовый рынок и фьючерсы.

  • Трендовые наклонные линии.

  • Скальпинг и работа в терминале.

  • Торговые боты.

Достоинства

  • Доступ к курсу сразу после оплаты.

  • Можно получить налоговый вычет.

  • Автор курса — криптотрейдер, специалист по разработке торговых индикаторов.

Недостатки: 

  • Нет практических заданий и обратной связи.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

7. «Криптовалюты и NFT» — SF Education

Курс для начинающих инвесторов, которые хотят вложить часть сбережений в цифровые активы, научиться создавать NFT и собирать инвестиционный портфель в криптовалюте.

Участники выполнят два проекта: построят финансовую модель и создадут управленческую отчетность по FMCG компании. Также студенты будут работать с симуляторами финансовых данных компаний.

  • Цена полностью: от 15 015 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 625 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, доступ к чату с вакансиями от партнеров.

Программа: 

  • Криптовалюты.

  • NFT.

  • Углубленная токеномика.

  • Технический анализ коинов.

  • Модель оценки Рябинина.

Достоинства: 

  • Можно составить индивидуальный учебный план.

  • Бесплатный пробный период обучения — три дня.

  • Практические задания с проверкой и практика на симуляторах.

  • Курс начинается по расписанию, но возможен асинхронный формат.

Недостатки:  

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

8. «Прибыльный трейдинг 1000+ USD в месяц: “Форекс”, акции, крипта» — «Знанио»

На курсе научат торговать на финансовых рынках, строить торговые системы, работать с различными рынками, включая «Форекс», акции и криптовалюты.

Также студентам расскажут об анализе рынка, стратегиях, управлении рисками и техническом анализе. Курс рассчитан на самостоятельное обучение. Слушатели изучают видеолекции и текстовые материалы в своем темпе.

  • Цена полностью: 1950 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 8 модулей.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, текстовые лекции.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа

  • Трейдинг. 

  • Фундаментальный анализ.

  • Технический анализ.

  • Работа над эмоциями.

  • Прибыльные торговые стратегии.

Достоинства: 

  • Можно оформить налоговый вычет.

  • Полностью дистанционный курс, который можно пройти за один день.

  • Документооборот онлайн — не нужно ждать, когда придут сертификаты и договор по почте.

Недостатки: 

  • На курсе нет обратной связи.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

Посмотреть программу курса

9. «Обучение скальпингу» — A lab

Курс включает практику на торговых платформах, анализ графиков в реальном времени и управление рисками. Студенты изучат основы краткосрочной торговли. Научатся анализировать рыночные тренды и использовать стратегии для быстрого получения прибыли.

Закрепить знания участники смогут через практические задания и симуляции торговых ситуаций.

  • Цена полностью: от 7500 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 1 месяц.

  • Порог входа: базовые знания об инвестициях.

  • Формат: видеоуроки, теоретические блоки.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: возможна стажировка в компаниях-партнерах.

Программа:

  • Торговля акциями на Московской бирже.

  • Обучение фьючерсам.

  • Индивидуальные занятия на площадке фьючерсы.

  • Торговля криптовалютой.

Достоинства: 

  • Реальные симуляции торговли, которые помогут лучше понять и освоить технику скальпинга.

  • Полностью дистанционное обучение — можно совмещать с работой и командировками.

  • Опытный преподаватель подробно объясняет сложные моменты и дает обратную связь.

Недостатки: 

  • Требуются базовые знания в работе с торговыми платформами.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы по трейдингу криптовалют

Собрали курсы по трейдингу, которые можно пройти бесплатно. Преподаватели объясняют базовую теорию о биржах, криптовалютах и NFT, а также дают пошаговые инструкции по использованию сервисов и открытию кошельков.

1. «Все, что нужно знать о криптовалюте» — FIN-RA

Курс представляет собой пошаговую инструкцию по работе на крипторынке: от теории до первой покупки. Студенты узнают, как купить первую криптовалюту и перевести ее на кошелек.

Также они научатся создавать диверсифицированный криптопортфель, использовать сервис бэктестинга Portfoliovisualizer, покупать, продавать и безопасно хранить криптовалюту.

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как начать безопасно инвестировать в криптовалюту» — FIN-RA

Полуторачасовой вебинар от сотрудника Национального центра финансовой грамотности.

Лектор расскажет, как покупать валюту, начать инвестировать, защитить капитал от инфляции и обезопасить себя от мошенников.

  • Длительность: 1,5 часа.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Авторский курс криптоскальпинга от команды CSCALP» — CSCALP

Курс состоит из 12 теоретических блоков и одного практического. Изучая материалы, студенты пошагово погружаются в трейдинг.

Обучение посвящено только одному виду трейдинга — скальпингу.

  • Длительность: 13 модулей.

  • Формат: видеолекции, текстовые материалы.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Все о криптовалютах (BTC, ETH, DOGE, NFT)» — Stepik

Бесплатный вводный курс для тех, кто хочет узнать о криптовалютном рынке. Автор объяснит, как появляются биткоины, что такое блокчейн и в чем его преимущества.

Также слушатели узнают, как создать свою криптовалюту и NFT.

  • Длительность: 40 уроков.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Ключ к трейдингу» — «Финам»

Бесплатный цикл лекций и практических заданий от российского брокера. Слушателей познакомят с финансовыми рынками и их механизмами, инвестиционными стратегиями.

А также расскажут, как использовать технический и фундаментальный анализы для создания торговой стратегии.

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: лекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

В статье представлены курсы, которые рассчитаны как на начинающих инвесторов, так и на более опытных участников рынка. Каждый сможет найти полезную информацию и практические инструменты, соответствующие своему уровню подготовки.

При составлении подборки учитывались и другие важные критерии:

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость обучения может превышать 50 тысяч рублей, поэтому подобрали варианты с возможностью оплатить курс в рассрочку.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Некоторые школы предлагают пройти пробный период, чтобы понять, подходит ли обучение. Указали это в описании курсов.

  • Формат обучения и обратной связи. В статье собраны онлайн-курсы, на которых дают обратную связь по практическим заданиям и отвечают на вопросы в ходе обучения.

  • Реальный результат обучения на курсе. Почти на каждом курсе есть практические задания, работа на тренажерах или разборы реальных бизнес-задач.

  • Документ об окончании. Почти каждая школа выдает сертификат о прохождении курсов, а некоторые — международный диплом. Информация об этом указана в описании курсов.

  • Помощь в трудоустройстве. В подборке присутствуют школы, которые помогают составить резюме и портфолио, дают доступ к чату с вакансиями от партнеров.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Учли отзывы выпускников, чтобы оценить сильные и слабые стороны каждого курса.

  • Решение проблемных ситуаций. В статье есть курсы, которые можно оплатить материнским капиталом. Также есть возможность разделить стоимость обучения на части и получить налоговый вычет.

Какой курс по трейдингу криптовалют выбрать

Трейдинг криптовалют дает возможность заработать и достичь финансовой независимости. Из-за частых колебаний цен криптовалют этот процесс может быть рискованным, но при правильном подходе — прибыльным.

Чтобы успешно торговать, важно изучить основы: как работают биржи, технический и фундаментальный анализы рынка, управление рисками и стратегии торговли.

Все это можно освоить на онлайн-курсах:

  1. «Инвест-зарплата. На криптовалюте» от FIN-RA: курс с доступом к закрытому форуму FIN-RA с экспертами школы и коуч-сессиями для ответов на вопросы.

  2. «Основы трейдинга и инвестиций» от «Нетологии»: курс с практическими онлайн-занятиями, разработанный совместно с брокером «БКС Мир Инвестиций».

  3. «Личные финансы: инвестиции и трейдинг» от Skillbox: курс с 27 практическими заданиями, которые разрабатывались совместно с Московской биржей и брокером «Финам».

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию