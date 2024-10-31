ТОП-10 онлайн-школ MBA: дистанционное обучение с аккредитацией

Включили в статью программы MBA с упором на практику: тренажерами, групповыми занятиями, тренингами и разборами реальных проектов.

Такой формат обучения позволит развить критическое мышление, навык управления ресурсами, способность быстро принимать обоснованные решения.

Большинство представленных школ предлагают возможность пройти курсы в ускоренном темпе.

Добавили в статью учебные программы для детей и подростков.

1. Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курсы для менеджеров и предпринимателей с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач.

Студенты разовьют управленческие навыки и систематизируют имеющиеся знания. Длительность обучения — 18 месяцев.

Есть программы Mini-MBA со сжатыми сроками обучения, которые студенты смогут освоить за девять месяцев.

Цена полностью: от 149 800 рублей.

Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 9 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, тренажеры, тестирования, практические задания.

Документ об окончании: международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и резюме, подготовят к собеседованию, научат искать заказчиков и взаимодействовать с ними.

Программы:

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, руководители и владельцы компаний.

70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

Помощь в трудоустройстве.

Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если студент передумал учиться.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

2. МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Школа предлагает 57 учебных программ MBA, в том числе с ускоренным форматом обучения. Есть курсы по конкретным направлениям: спортивному менеджменту, гостиничному и ресторанному бизнесу, строительству и юриспруденции.

Программы включают в себя видеоматериалы с практическими заданиями от экспертов, разборы реальных проектов, тестирование и работу над ошибками после каждой темы.

Каждого студента сопровождает персональный куратор.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 9 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тестирования.

Документ об окончании: диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области инновационного и стратегического менеджмента, финансового анализа, руководители компаний, предприниматели.

Поддержка персонального куратора на протяжении всего обучения.

Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

3. Eduson Academy

Студенты курсов будут обучаться по методу Гарвардского университета, основанному на изучении проектов реальных компаний из разных сфер. Участники научатся быстро оценивать бизнес-проблемы и принимать взвешенные решения.

Обучение подразумевает гибкий график и проходит на онлайн-платформе школы.

Поддержка куратора доступна в течение одного года с момента поступления. Среди преподавателей — зарубежные эксперты с опытом работы от 25 лет.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6766 рублей в месяц.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерная консультация.

Программы:

Достоинства:

Среди экспертов курса — преподаватель Стэнфордского и Колумбийского университетов.

Поддержка персонального куратора на протяжении одного года.

Бессрочный доступ ко всем материалам и обновлениям курса.

Обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Moscow Business School



🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Школа реализует программы MBA, включающие в себя практикумы, тренинги, стратегические сессии, бизнес-квесты и деловые игры. В подарок студенты получат безлимитный доступ ко всем краткосрочным курсам школы и к электронной библиотеке.

Для поступления на программу Mini-MBA достаточно иметь среднее специальное образование. Остальные курсы доступны только абитуриентам с дипломом вуза и общим стажем — не менее двух лет.

Цена полностью: от 129 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 14 917 рублей на 12 месяцев.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видео- и аудиоуроки, вебинары, текстовые лекции, практические задания, тестирование.

Документ об окончании: диплом MBA с общеевропейским приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Достоинства:

Опытные преподаватели — предприниматели, практикующие эксперты в сфере продаж и переговоров, оптимизации бизнес-процессов, управления персоналом.

Поддержка персонального куратора на протяжении всего обучения.

«Живые» вебинары с преподавателями.

Доступ к дополнительным курсам школы.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. «Институт профессионального образования»



🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Обучение построено на игровых методиках, интерактивных тренажерах и отработке навыков на реальных задачах. Студенты примут участие в бизнес-дискуссиях и онлайн-конференциях, а в конце курса пройдут итоговое тестирование.

Предусмотрены четыре уровня программ: от получения базовых знаний до формирования навыков управляющего в разных областях. Один из курсов включает трехдневную стажировку в чешском университете.

Цена полностью: от 42 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 2,5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: текстовые лекции, видео- и аудиоуроки, вебинары, практические задания, тренажеры.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации MBA и международное приложение.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, подборки с вакансиями, возможность пройти стажировку.

Программы:

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты и доктора экономических и исторических наук.

Поддержка персонального куратора.

Стажировка в пражском университете.

Помощь с трудоустройством.

Возможность пройти обучение в ускоренном темпе.

Недостатки:

Некоторые студенты считают личный кабинет недостаточно удобным.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

6. «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курсы подойдут как начинающим, так и опытным специалистам и руководителям.

Студенты разовьют профессиональные, управленческие и личностные навыки. Освоят инструменты для широкого круга задач — от подбора персонала до управления бизнес-процессами.

Есть программа по управлению проектами и командами в ИТ-сфере, разработанная совместно с РАНХиГС. Возможен корпоративный формат обучения для сотрудников компаний.

Цена полностью: от 70 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, онлайн-сессии с преподавателями, практические занятия.

Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: для студентов курса «Mini-MBA: Управление проектами и командами в ИТ» — возможность пройти стажировку, карьерные консультации, составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, содействие в поиске вакансий.

Программы:

Достоинства:

Опытные преподаватели — руководители компаний и подразделений, директора по продуктам и персоналу.

Есть «живые» вебинары с преподавателями.

Возможность учиться в мобильном приложении.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность пройти стажировку во время обучения.

Недостатки:

Маленький выбор программ MBA.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

7. City Business School

Курсы от учебного заведения, которое входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su.

Студенты научатся управлять бизнес-процессами и денежными потоками, разовьют лидерские качества, освоят стратегическое планирование.

Есть три варианта длительности обучения: 6, 12 или 18 месяцев.

Можно выбрать дополнительную специализацию по набору компетенций или по отрасли. Занятия проходят на собственной онлайн-платформе школы.

Цена полностью: от 98 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 4925 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением и международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: на курсе Mini-MBA Professional.

Программы:

Достоинства:

Преподаватели — бизнес-тренеры, руководители и владельцы компаний.

Поддержка персонального куратора.

Гибкий график обучения.

Обратная связь от преподавателей по практическим работам.

В течение трех дней после покупки вернут всю сумму, уплаченную за обучение, если курс не подойдёт.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

8. «Русская школа управления»

Школа предлагает программы MBA по 35 направлениям. Студенты будут отрабатывать навыки, разбирая реальные ситуации, с которыми они могут столкнуться в процессе работы.

Возможно дистанционное обучение в двух форматах: на онлайн-семинарах в режиме реального времени или по видеоурокам. Записи вебинаров доступны в течение 30 дней после трансляции.

Остальные учебные материалы останутся у студентов навсегда. Есть бесплатный тест для подбора программы.

Цена полностью: от 30 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2800 рублей в месяц.

Длительность: от 2 дней.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Достоинства:

Преподаватели — кандидаты наук, руководители и владельцы компаний, эксперты в области управления бизнес-процессами и развития персонала.

Возможность обучаться в своем темпе.

Обратная связь от преподавателей.

Возможность оформить налоговый вычет.

Есть «живые» вебинары с преподавателями.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. Kids MBA



Курсы для детей от шести лет. Юные слушатели смогут развить критическое и креативное мышление. А также научиться управлять своими эмоциями, отстаивать свою позицию в обществе и преодолевать конфликтные ситуации.

Познакомить ребенка с курсом можно на вводном занятии. Занятия проходят в группе до десяти человек в видеочате.

Среди преподавателей — действующие бизнесмены, финансовые советники, практикующие детские психологи, актеры театра и кино.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 48 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, групповые практические задания.

Документ об окончании: нет

Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Достоинства:

Преподаватели — действующие бизнесмены и финансовые советники, практикующие детские психологи.

Программы адаптированы под детский возраст.

Обратная связь от преподавателей.

Есть бесплатное пробное занятие.

«Живые» занятия с преподавателями через видеочат.

Недостатки:

Недостаточно информативный сайт — мало информации об условиях обучения.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

10. Business Kids

Онлайн-интенсивы для детей и подростков от 9 до 16 лет. Уроки проходят на платформе Zoom.

На занятиях по финансовой грамотности детям привьют правильное отношение к деньгам. А на программе по ораторскому искусству ребенку помогут преодолеть страх перед публикой и смело выступать на уроках.

Есть бесплатное пробное занятие.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-занятия.

Документ об окончании: нет

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Достоинства:

Опытные преподаватели — магистр Колумбийского университета и Лондонской школы экономики, предприниматель и менеджер со стажем более 25 лет работы в крупных российских и международных компаниях и банках.

Программы адаптированы на детский возраст, занятия проходят в игровой форме.

По отзывам родителей, увлекательная и доступная подача материала.

Есть бесплатное пробное занятие.

Недостатки:

Недостаточно информативный сайт — мало информации об условиях обучения.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.