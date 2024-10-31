ТОП-10 онлайн-школ MBA: дистанционное обучение с аккредитацией

Образование MBA прежде всего рассчитано на действующих руководителей. Собрали онлайн-школы, в которых можно получить диплом MBA. Отдельно рассказали об учебных программах по финансам и маркетингу. Также включили в статью курсы по управлению логистикой и цепями поставок.
ТОП-10 онлайн-школ для получения степени MBA
Moscow Business Academy: курсы с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач (промокод GDEKURS — скидка 10%).
МИПО: школа, реализующая 57 учебных программ MBA с онлайн-вебинарами, тестированиями и работой над ошибками после каждой дисциплины (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
Eduson Academy: курсы от преподавателей с опытом работы от семи лет с бессрочным доступом к материалам и годовым сопровождением личного куратора.
Moscow Business School: программы MBA с практикумами, тренингами, деловыми играми и безлимитным доступом к курсам школы в подарок (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Институт профессионального образования»: дистанционные программы MBA с прохождением трехдневной стажировки в чешском университете, выпускники которых получат сразу три диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Нетология»: курсы с помощью в трудоустройстве и обратной связью по домашним заданиям от преподавателей, которые можно проходить в мобильном приложении (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
City Business School: курсы с возможностью выбора специализации от учебного заведения, которое входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su.
«Русская школа управления»: программы MBA по 35 направлениям с бесплатным вводным уроком от кандидатов наук, руководителей и владельцев компаний.
Kids MBA: курсы для детей от шести лет, на которых научат управлять финансами, запускать проекты и развивать лидерские качества.
Business Kids: онлайн-интенсивы для детей по финансовой грамотности, развитию навыков публичных выступлений, креативного мышления и лидерских качеств.
Онлайн-обучение по программам MBA для детей и взрослых
Включили в статью программы MBA с упором на практику: тренажерами, групповыми занятиями, тренингами и разборами реальных проектов.
Такой формат обучения позволит развить критическое мышление, навык управления ресурсами, способность быстро принимать обоснованные решения.
Большинство представленных школ предлагают возможность пройти курсы в ускоренном темпе.
Добавили в статью учебные программы для детей и подростков.
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Курсы для менеджеров и предпринимателей с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач.
Студенты разовьют управленческие навыки и систематизируют имеющиеся знания. Длительность обучения — 18 месяцев.
Есть программы Mini-MBA со сжатыми сроками обучения, которые студенты смогут освоить за девять месяцев.
Цена полностью: от 149 800 рублей.
Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 9 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, тренажеры, тестирования, практические задания.
Документ об окончании: международный диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и резюме, подготовят к собеседованию, научат искать заказчиков и взаимодействовать с ними.
Программы:
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, руководители и владельцы компаний.
70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.
Помощь в трудоустройстве.
Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если студент передумал учиться.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Школа предлагает 57 учебных программ MBA, в том числе с ускоренным форматом обучения. Есть курсы по конкретным направлениям: спортивному менеджменту, гостиничному и ресторанному бизнесу, строительству и юриспруденции.
Программы включают в себя видеоматериалы с практическими заданиями от экспертов, разборы реальных проектов, тестирование и работу над ошибками после каждой темы.
Каждого студента сопровождает персональный куратор.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 9 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тестирования.
Документ об окончании: диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Достоинства:
Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области инновационного и стратегического менеджмента, финансового анализа, руководители компаний, предприниматели.
Поддержка персонального куратора на протяжении всего обучения.
Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Доступ к материалам курса остается не навсегда.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Студенты курсов будут обучаться по методу Гарвардского университета, основанному на изучении проектов реальных компаний из разных сфер. Участники научатся быстро оценивать бизнес-проблемы и принимать взвешенные решения.
Обучение подразумевает гибкий график и проходит на онлайн-платформе школы.
Поддержка куратора доступна в течение одного года с момента поступления. Среди преподавателей — зарубежные эксперты с опытом работы от 25 лет.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6766 рублей в месяц.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерная консультация.
Программы:
Достоинства:
Среди экспертов курса — преподаватель Стэнфордского и Колумбийского университетов.
Поддержка персонального куратора на протяжении одного года.
Бессрочный доступ ко всем материалам и обновлениям курса.
Обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с преподавателями.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Школа реализует программы MBA, включающие в себя практикумы, тренинги, стратегические сессии, бизнес-квесты и деловые игры. В подарок студенты получат безлимитный доступ ко всем краткосрочным курсам школы и к электронной библиотеке.
Для поступления на программу Mini-MBA достаточно иметь среднее специальное образование. Остальные курсы доступны только абитуриентам с дипломом вуза и общим стажем — не менее двух лет.
Цена полностью: от 129 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 14 917 рублей на 12 месяцев.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видео- и аудиоуроки, вебинары, текстовые лекции, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом MBA с общеевропейским приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Достоинства:
Опытные преподаватели — предприниматели, практикующие эксперты в сфере продаж и переговоров, оптимизации бизнес-процессов, управления персоналом.
Поддержка персонального куратора на протяжении всего обучения.
«Живые» вебинары с преподавателями.
Доступ к дополнительным курсам школы.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Обучение построено на игровых методиках, интерактивных тренажерах и отработке навыков на реальных задачах. Студенты примут участие в бизнес-дискуссиях и онлайн-конференциях, а в конце курса пройдут итоговое тестирование.
Предусмотрены четыре уровня программ: от получения базовых знаний до формирования навыков управляющего в разных областях. Один из курсов включает трехдневную стажировку в чешском университете.
Цена полностью: от 42 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 2,5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: текстовые лекции, видео- и аудиоуроки, вебинары, практические задания, тренажеры.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации MBA и международное приложение.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, подборки с вакансиями, возможность пройти стажировку.
Программы:
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты и доктора экономических и исторических наук.
Поддержка персонального куратора.
Стажировка в пражском университете.
Помощь с трудоустройством.
Возможность пройти обучение в ускоренном темпе.
Недостатки:
Некоторые студенты считают личный кабинет недостаточно удобным.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курсы подойдут как начинающим, так и опытным специалистам и руководителям.
Студенты разовьют профессиональные, управленческие и личностные навыки. Освоят инструменты для широкого круга задач — от подбора персонала до управления бизнес-процессами.
Есть программа по управлению проектами и командами в ИТ-сфере, разработанная совместно с РАНХиГС. Возможен корпоративный формат обучения для сотрудников компаний.
Цена полностью: от 70 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, онлайн-сессии с преподавателями, практические занятия.
Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: для студентов курса «Mini-MBA: Управление проектами и командами в ИТ» — возможность пройти стажировку, карьерные консультации, составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, содействие в поиске вакансий.
Программы:
Достоинства:
Опытные преподаватели — руководители компаний и подразделений, директора по продуктам и персоналу.
Есть «живые» вебинары с преподавателями.
Возможность учиться в мобильном приложении.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность пройти стажировку во время обучения.
Недостатки:
Маленький выбор программ MBA.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Курсы от учебного заведения, которое входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su.
Студенты научатся управлять бизнес-процессами и денежными потоками, разовьют лидерские качества, освоят стратегическое планирование.
Есть три варианта длительности обучения: 6, 12 или 18 месяцев.
Можно выбрать дополнительную специализацию по набору компетенций или по отрасли. Занятия проходят на собственной онлайн-платформе школы.
Цена полностью: от 98 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 4925 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением и международный диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: на курсе Mini-MBA Professional.
Программы:
Достоинства:
Преподаватели — бизнес-тренеры, руководители и владельцы компаний.
Поддержка персонального куратора.
Гибкий график обучения.
Обратная связь от преподавателей по практическим работам.
В течение трех дней после покупки вернут всю сумму, уплаченную за обучение, если курс не подойдёт.
Возможность оформить налоговый вычет за обучение.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров с преподавателями.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Школа предлагает программы MBA по 35 направлениям. Студенты будут отрабатывать навыки, разбирая реальные ситуации, с которыми они могут столкнуться в процессе работы.
Возможно дистанционное обучение в двух форматах: на онлайн-семинарах в режиме реального времени или по видеоурокам. Записи вебинаров доступны в течение 30 дней после трансляции.
Остальные учебные материалы останутся у студентов навсегда. Есть бесплатный тест для подбора программы.
Цена полностью: от 30 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2800 рублей в месяц.
Длительность: от 2 дней.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Достоинства:
Преподаватели — кандидаты наук, руководители и владельцы компаний, эксперты в области управления бизнес-процессами и развития персонала.
Возможность обучаться в своем темпе.
Обратная связь от преподавателей.
Возможность оформить налоговый вычет.
Есть «живые» вебинары с преподавателями.
Недостатки:
Нет помощи в трудоустройстве.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. Kids MBA
Курсы для детей от шести лет. Юные слушатели смогут развить критическое и креативное мышление. А также научиться управлять своими эмоциями, отстаивать свою позицию в обществе и преодолевать конфликтные ситуации.
Познакомить ребенка с курсом можно на вводном занятии. Занятия проходят в группе до десяти человек в видеочате.
Среди преподавателей — действующие бизнесмены, финансовые советники, практикующие детские психологи, актеры театра и кино.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 48 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, групповые практические задания.
Документ об окончании: нет
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Достоинства:
Преподаватели — действующие бизнесмены и финансовые советники, практикующие детские психологи.
Программы адаптированы под детский возраст.
Обратная связь от преподавателей.
Есть бесплатное пробное занятие.
«Живые» занятия с преподавателями через видеочат.
Недостатки:
Недостаточно информативный сайт — мало информации об условиях обучения.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. Business Kids
Онлайн-интенсивы для детей и подростков от 9 до 16 лет. Уроки проходят на платформе Zoom.
На занятиях по финансовой грамотности детям привьют правильное отношение к деньгам. А на программе по ораторскому искусству ребенку помогут преодолеть страх перед публикой и смело выступать на уроках.
Есть бесплатное пробное занятие.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия.
Документ об окончании: нет
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Достоинства:
Опытные преподаватели — магистр Колумбийского университета и Лондонской школы экономики, предприниматель и менеджер со стажем более 25 лет работы в крупных российских и международных компаниях и банках.
Программы адаптированы на детский возраст, занятия проходят в игровой форме.
По отзывам родителей, увлекательная и доступная подача материала.
Есть бесплатное пробное занятие.
Недостатки:
Недостаточно информативный сайт — мало информации об условиях обучения.
4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.
Курсы по управлению финансами
Умение управлять финансами — важный навык руководителя. Он должен понимать, как планировать и составлять бюджет и оценивать финансовые риски.
Рассказали о программах MBA, разработанных с упором на работу с финансами. Есть курсы с дополнительными учебными программами в подарок.
Также добавили школу, в которой выпускникам помогают с трудоустройством.
1. «Управление финансами» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: 239 800 рублей или в рассрочку 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.
О чем курс
Курс, на котором студенты изучат финансовое моделирование, бюджетирование, инвестирование. Освоят финансовый анализ, методы управления рисками. Узнают о стратегиях управления капиталом. Разберутся в учете, аудите и налогообложении.
Программа на 70% состоит из практических заданий, основанных на реальных рабочих задачах. Слушателям окажут поддержку в трудоустройстве: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям.
2. «Управление финансами» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Цена: в рассрочку 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.
О чем курс
Девятимесячный курс, на котором научат строить финансовые планы, прогнозировать балансы и бюджеты. Студенты узнают, как формировать налоговую политику, искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации.
На практических занятиях слушатели вместе с преподавателями разберут реальные проекты.
Программа включает в себя «живые» вебинары с возможностью просмотра записей на протяжении всего обучения, а также тестирование и работу над ошибками после каждой темы.
3. «Управление финансами» — Eduson Academy
Цена: в рассрочку 14 133 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: поддержка куратора, ответы экспертов по темам курса и проверка дипломной работы.
О чем курс
Программа включает разборы реальных бизнес-проектов, 30 практических заданий и дипломную работу с проверкой от эксперта.
Студенты освоят актуальные западные и российские подходы для улучшения финансовых результатов компании. С помощью тренажеров повысят свой уровень владения программами Excel и «Google Таблицы».
Дополнительно к видеоурокам слушатели получат конспекты, шаблоны и чек-листы.
4. «Корпоративные финансы» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: 287 100 рублей или в рассрочку 26 583 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя на вебинарах и практических занятиях, поддержка куратора.
О чем курс
Курс ориентирован на подготовку руководителей и специалистов в области финансов. Студенты изучат современный финансовый менеджмент. Научатся оценивать финансовые и налоговые риски.
Студенты смогут безлимитно посещать краткосрочные курсы повышения квалификации школы.
А еще получат в подарок видеокурс «Тайм-менеджмент. Как все успеть».
5. «Управление финансами» — «Институт профессионального образования»
🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: от 129 000 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: от персонального куратора.
О чем курс
Курс длительностью от 9 до 18 месяцев. Программа состоит из двух частей. В основном блоке студенты освоят ключевые навыки в области менеджмента и экономики, необходимые руководителям. Специализированный модуль посвящен изучению финансов.
Слушатели узнают, как составлять бюджет, финансовые планы, и поймут, как принимать правильные решения.
Преподаватели — кандидаты и доктора наук. Обучение проходит по видеоурокам и аудиолекциям.
Курсы по управлению логистикой и цепями поставок
Правильно выстроенная логистика и цепочка поставок напрямую влияет на рост количества клиентов и прибыли. Без знаний и навыков в этой области руководителю будет сложно выстроить бесперебойную работу компании.
Собрали курсы MBA, на которых научат планировать поставки, выстраивать цепочки, анализировать риски и управлять запасами товаров.
1. «Управление логистикой и цепями поставок» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Цена: 239 800 рублей или в рассрочку 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.
О чем курс
Курс для специалистов по логистике, снабжению, транспортировке и складскому хозяйству. Студенты научатся управлять цепями поставок, оптимизировать логистические процессы, анализировать риски и управлять запасами.
В подарок получат модули по управлению изменениями, конфликтами и корпоративной социальной ответственности.
Преподаватели — кандидаты экономических наук, предприниматели, эксперты в области менеджмента и маркетинга.
2. «Управление логистикой и цепями поставок» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Цена: в рассрочку 20 000 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.
О чем курс
Курс длительностью полтора года с разборами реальных проектов и онлайн-вебинарами.
Слушатели научатся анализировать и диагностировать цепи поставок, создавать модели логистической сети. Освоят стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками.
Преподаватели — практикующие эксперты в области менеджмента, финансового анализа, руководители компаний.
3. «Управление в сфере транспорта» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: от 287 100 рублей или в рассрочку от 26 583 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.
О чем курс
Учебная программа от кандидатов технических и экономических наук, руководителей компаний, владельцев бизнеса, бизнес-тренеров.
Студенты изучат менеджмент, маркетинг, управление финансами и человеческими ресурсами с упором на специфику транспортной отрасли.
Дополнительно к семинарам, вебинарам, видеоурокам и текстовым лекциям студенты получат доступ к электронным библиотекам, а также безлимитный доступ ко всем курсам школы в подарок.
4. «Управление логистикой» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: от 129 000 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: от персонального куратора.
О чем курс
Программа с возможностью пройти стажировку в Европе.
Студенты изучат виды и функции современного менеджмента. Узнают, как выстраивать эффективные логистические системы. Разовьют лидерские качества: научатся мотивировать команду и вести её к цели.
Разберутся в видах и особенностях кризисов в организации и поймут, как их предотвращать.
Длительность обучения — от 9 до 18 месяцев. Доступ к материалам курса остается навсегда.
5. «Логистика и ВЭД» — «Русская школа управления»
Цена: от 180 000 рублей или в рассрочку от 16 800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Возможны два формата обучения: по видеоурокам в записи или на онлайн-семинарах в режиме реального времени с обратной связью от преподавателя.
Слушатели научатся эффективно управлять логистическими процессами: сокращать сроки доставки и снижать затраты. Также узнают, как бизнесу выйти на международные рынки с учетом санкционных и торговых ограничений.
Дополнительно к видеоурокам студенты получат комплект обучающих материалов.
MBA курсы по маркетингу
Помимо привлечения клиентов, маркетинг также подразумевает работу над конкурентоспособностью компании, ее товарной политикой и репутацией.
Систематизировать знания и получить новые компетенции в области маркетинга помогут программы MBA.
Рассказали об онлайн-курсах, формат которых позволит учиться без отрыва от основной деятельности.
1. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Цена: 239 800 рублей или в рассрочку 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
О чем курс
Студенты изучат методы цифрового маркетинга для продвижения бренда в онлайн-среде. Научатся разрабатывать и реализовывать маркетинговые планы для достижения целей бизнеса.
Узнают, как управлять брендом и проводить мероприятия для его продвижения. Поймут, как анализировать рынок и управлять категориями продуктов.
Полученные на занятиях навыки студенты обработают и закрепят на тренажерах и тестированиях.
2. «Управление маркетингом и продажами» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Цена: в рассрочку 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.
О чем курс
Курс от экспертов с опытом работы от 7 до 25 лет.
За девять месяцев слушатели научатся мотивировать сотрудников и подбирать сильных специалистов, ставить задачи и оценивать результат. Разберутся в инструментах продвижения.
Узнают, как составлять план продвижения для бизнеса, развивать клиентскую базу, искать точки роста и увеличивать прибыль компании. Поймут, как планировать бюджет на маркетинг и защищать его перед руководством или партнёрами.
3. «Управление маркетингом» — Eduson Academy
Цена: в рассрочку 6366 рублей в месяц на 24 месяца.
Обратная связь: индивидуальная сессия с экспертом, поддержка личного куратора.
О чем курс
Курс, включающий более 90 часов практики на онлайн-тренажерах и интерактивных занятиях.
Студенты узнают, как управлять финансами и развивать продукты. Научатся принимать решения на основе цифр и фактов. Поймут, как выстраивать процесс работы между отделами продаж и маркетинга.
В подарок слушатели получат полный курс «Интернет-маркетолог».
Есть бесплатный доступ к нескольким модулям курса.
4. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: 255 200 или в рассрочку 26 583 рубля в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателя на вебинарах и практических занятиях, поддержка куратора.
О чем курс
Курс, рассчитанный на 14 месяцев, готовит руководителей и менеджеров, способных работать в сфере маркетинга и продаж.
Студенты разберутся в этапах вывода продукта на рынок: от идеи до результата. Изучат мерчандайзинг и научатся управлять торговым пространством.
Программа включает в себя текстовые лекции, видеоуроки, тесты. Предусмотрена персональная поддержка куратора.
5. «Управление маркетингом» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Цена: от 129 000 рублей или в рассрочку по запросу.
Обратная связь: от персонального куратора.
О чем курс
Курс с возможностью пройти стажировку в пражском университете.
Программа состоит из блока базовых дисциплин, направленных на развитие управленческих навыков, и специализированного модуля по маркетингу.
Студенты изучат современные методы продвижения товаров и услуг, интернет-маркетинг, промышленный маркетинг. Разовьют навыки планирования, проведения маркетинговых исследований и конкурентного анализа.
Как мы отбирали школы и курсы для статьи
Подбирали курсы, которые будут полезны опытным управленцам. При отборе онлайн-школ обращали внимание на следующие параметры:
Стоимость курсов. Обращали внимание на доступность обучения и возможность оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой. Также учитывали возможность оформления налогового вычета.
Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, чтобы не отвлекаться от привычного образа жизни. Искали курсы с большим количеством практических заданий, тестированием после каждого модуля и возможностью смотреть лекции в записи.
Документ об окончании. Проверяли, выдает ли школа своим выпускникам официальный документ, подтверждающий прохождение курсов.
Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию и отдавали предпочтение практикам.
Репутация школы и отзывы выпускников. Изучали реальные отзывы выпускников, наличие у школ государственных лицензий. Добавили курсы от школ с хорошими отзывами минимум на двух агрегаторах.
Решение проблемных ситуаций. Проверяли, как школы справляются со спорными ситуациями. Важно было узнать, возвращают ли они деньги студентам, в каких случаях и как быстро это происходит.
Какую школу выбрать для получения степени MBA
Выбор школы или курса зависит от задач и возможностей конкретного студента.
Для тех, кто хочет получить фундаментальные знания и погрузиться в изучение бизнес-процессов, подойдут подробные программы длительностью от 14 до 18 месяцев. Если есть необходимость выучиться в более сжатые сроки, стоит выбрать программы Mini-MBA.
Пройти обучение и получить диплом можно в проверенных школах:
Moscow Business Academy: курсы с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач.
МИПО: школа, реализующая 57 учебных программ MBA с онлайн-вебинарами, тестированиями и работой над ошибками после каждой дисциплины.
Eduson Academy: курсы от преподавателей с опытом работы от семи лет с бессрочным доступом к материалам и годовым сопровождением личного куратора.
Moscow Business School: программы MBA с практикумами, тренингами, деловыми играми и безлимитным доступом к курсам школы в подарок.
«Институт профессионального образования»: дистанционные программы MBA с прохождением трехдневной стажировки в чешском университете, выпускники которых получат сразу три диплома.
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