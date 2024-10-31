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ТОП-10 онлайн-школ MBA: дистанционное обучение с аккредитацией

Программы MBA с присвоением степени мастера делового администрирования дают необходимый комплекс знаний для руководителей любого уровня. При этом обучение проходит в сжатые сроки в сравнении с вузовскими программами. Диплом MBA повышает рейтинг соискателя на рынке труда, поэтому обучение в бизнес-школах остается востребованным.

Образование MBA прежде всего рассчитано на действующих руководителей. Собрали онлайн-школы, в которых можно получить диплом MBA. Отдельно рассказали об учебных программах по финансам и маркетингу. Также включили в статью курсы по управлению логистикой и цепями поставок.

ТОП-10 онлайн-школ для получения степени MBA

  1. Moscow Business Academy: курсы с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач (промокод GDEKURS — скидка 10%)

  2. МИПО: школа, реализующая 57 учебных программ MBA с онлайн-вебинарами, тестированиями и работой над ошибками после каждой дисциплины (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  3. Eduson Academy: курсы от преподавателей с опытом работы от семи лет с бессрочным доступом к материалам и годовым сопровождением личного куратора.

  4. Moscow Business School: программы MBA с практикумами, тренингами, деловыми играми и безлимитным доступом к курсам школы в подарок (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  5. «Институт профессионального образования»: дистанционные программы MBA с прохождением трехдневной стажировки в чешском университете, выпускники которых получат сразу три диплома (промокод GDEKURS — скидка 10%). 

  6. «Нетология»: курсы с помощью в трудоустройстве и обратной связью по домашним заданиям от преподавателей, которые можно проходить в мобильном приложении (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  7. City Business School: курсы с возможностью выбора специализации от учебного заведения, которое входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su.

  8. «Русская школа управления»: программы MBA по 35 направлениям с бесплатным вводным уроком от кандидатов наук, руководителей и владельцев компаний.

  9. Kids MBA: курсы для детей от шести лет, на которых научат управлять финансами, запускать проекты и развивать лидерские качества.

  10. Business Kids: онлайн-интенсивы для детей по финансовой грамотности, развитию навыков публичных выступлений, креативного мышления и лидерских качеств.

Онлайн-обучение по программам MBA для детей и взрослых

Включили в статью программы MBA с упором на практику: тренажерами, групповыми занятиями, тренингами и разборами реальных проектов.

Такой формат обучения позволит развить критическое мышление, навык управления ресурсами, способность быстро принимать обоснованные решения.

Большинство представленных школ предлагают возможность пройти курсы в ускоренном темпе.

Добавили в статью учебные программы для детей и подростков.

1. Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курсы для менеджеров и предпринимателей с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач.

Студенты разовьют управленческие навыки и систематизируют имеющиеся знания. Длительность обучения — 18 месяцев.

Есть программы Mini-MBA со сжатыми сроками обучения, которые студенты смогут освоить за девять месяцев. 

  • Цена полностью: от 149 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 9 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, тренажеры, тестирования, практические задания. 

  • Документ об окончании: международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и резюме, подготовят к собеседованию, научат искать заказчиков и взаимодействовать с ними.

Программы:

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры, руководители и владельцы компаний.

  • 70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

  • Помощь в трудоустройстве.

  • Возможность вернуть деньги в течение 14 дней, если студент передумал учиться.

  • Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

2. МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Школа предлагает 57 учебных программ MBA, в том числе с ускоренным форматом обучения. Есть курсы по конкретным направлениям: спортивному менеджменту, гостиничному и ресторанному бизнесу, строительству и юриспруденции.

Программы включают в себя видеоматериалы с практическими заданиями от экспертов, разборы реальных проектов, тестирование и работу над ошибками после каждой темы.

Каждого студента сопровождает персональный куратор.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 9 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тестирования. 

  • Документ об окончании: диплом MBA.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — практикующие эксперты в области инновационного и стратегического менеджмента, финансового анализа, руководители компаний, предприниматели.

  • Поддержка персонального куратора на протяжении всего обучения.

  • Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

  • Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса остается не навсегда.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

3. Eduson Academy

Студенты курсов будут обучаться по методу Гарвардского университета, основанному на изучении проектов реальных компаний из разных сфер. Участники научатся быстро оценивать бизнес-проблемы и принимать взвешенные решения.

Обучение подразумевает гибкий график и проходит на онлайн-платформе школы.

Поддержка куратора доступна в течение одного года с момента поступления. Среди преподавателей — зарубежные эксперты с опытом работы от 25 лет.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6766 рублей в месяц.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерная консультация.

Программы:

Достоинства:

  • Среди экспертов курса — преподаватель Стэнфордского и Колумбийского университетов.

  • Поддержка персонального куратора на протяжении одного года.

  • Бессрочный доступ ко всем материалам и обновлениям курса.

  • Обратная связь от преподавателей по практическим заданиям.

  • Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Школа реализует программы MBA, включающие в себя практикумы, тренинги, стратегические сессии, бизнес-квесты и деловые игры. В подарок студенты получат безлимитный доступ ко всем краткосрочным курсам школы и к электронной библиотеке.

Для поступления на программу Mini-MBA достаточно иметь среднее специальное образование. Остальные курсы доступны только абитуриентам с дипломом вуза и общим стажем — не менее двух лет.

Цена полностью: от 129 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 14 917 рублей на 12 месяцев.

  • Длительность: от 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видео- и аудиоуроки, вебинары, текстовые лекции, практические задания, тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом MBA с общеевропейским приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — предприниматели, практикующие эксперты в сфере продаж и переговоров, оптимизации бизнес-процессов, управления персоналом.

  • Поддержка персонального куратора на протяжении всего обучения.

  • «Живые» вебинары с преподавателями.

  • Доступ к дополнительным курсам школы.

  • Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Обучение построено на игровых методиках, интерактивных тренажерах и отработке навыков на реальных задачах. Студенты примут участие в бизнес-дискуссиях и онлайн-конференциях, а в конце курса пройдут итоговое тестирование.

Предусмотрены четыре уровня программ: от получения базовых знаний до формирования навыков управляющего в разных областях. Один из курсов включает трехдневную стажировку в чешском университете.

  • Цена полностью: от 42 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 2,5 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: текстовые лекции, видео- и аудиоуроки, вебинары, практические задания, тренажеры.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации MBA и международное приложение.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, подборки с вакансиями, возможность пройти стажировку.

Программы:

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты и доктора экономических и исторических наук.

  • Поддержка персонального куратора.

  • Стажировка в пражском университете.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность пройти обучение в ускоренном темпе.

Недостатки:

  • Некоторые студенты считают личный кабинет недостаточно удобным.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

6. «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курсы подойдут как начинающим, так и опытным специалистам и руководителям.

Студенты разовьют профессиональные, управленческие и личностные навыки. Освоят инструменты для широкого круга задач — от подбора персонала до управления бизнес-процессами.

Есть программа по управлению проектами и командами в ИТ-сфере, разработанная совместно с РАНХиГС. Возможен корпоративный формат обучения для сотрудников компаний.

  • Цена полностью: от 70 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, онлайн-сессии с преподавателями, практические занятия.

  • Документ об окончании: сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: для студентов курса «Mini-MBA: Управление проектами и командами в ИТ» — возможность пройти стажировку, карьерные консультации, составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, содействие в поиске вакансий.

Программы:

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — руководители компаний и подразделений, директора по продуктам и персоналу.

  • Есть «живые» вебинары с преподавателями.

  • Возможность учиться в мобильном приложении.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность пройти стажировку во время обучения.

Недостатки:

  • Маленький выбор программ MBA.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

7.  City Business School

Курсы от учебного заведения, которое входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su.

Студенты научатся управлять бизнес-процессами и денежными потоками, разовьют лидерские качества, освоят стратегическое планирование.

Есть три варианта длительности обучения: 6, 12 или 18 месяцев.

Можно выбрать дополнительную специализацию по набору компетенций или по отрасли. Занятия проходят на собственной онлайн-платформе школы. 

  • Цена полностью: от 98 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4925 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 6 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением и международный диплом MBA.

  • Помощь с трудоустройством: на курсе Mini-MBA Professional.

Программы:

Достоинства:

  • Преподаватели — бизнес-тренеры, руководители и владельцы компаний. 

  • Поддержка персонального куратора.

  • Гибкий график обучения.

  • Обратная связь от преподавателей по практическим работам.

  • В течение трех дней после покупки вернут всю сумму, уплаченную за обучение, если курс не подойдёт.

Возможность оформить налоговый вычет за обучение.

Недостатки: 

  • Нет «живых» вебинаров с преподавателями.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

8. «Русская школа управления»

Школа предлагает программы MBA по 35 направлениям. Студенты будут отрабатывать навыки, разбирая реальные ситуации, с которыми они могут столкнуться в процессе работы.

Возможно дистанционное обучение в двух форматах: на онлайн-семинарах в режиме реального времени или по видеоурокам. Записи вебинаров доступны в течение 30 дней после трансляции.

Остальные учебные материалы останутся у студентов навсегда. Есть бесплатный тест для подбора программы.

  • Цена полностью: от 30 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2800 рублей в месяц.

  • Длительность: от 2 дней.

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Достоинства:

  • Преподаватели — кандидаты наук, руководители и владельцы компаний, эксперты в области управления бизнес-процессами и развития персонала.

  • Возможность обучаться в своем темпе.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Есть «живые» вебинары с преподавателями.

Недостатки: 

  • Нет помощи в трудоустройстве.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. Kids MBA

Курсы для детей от шести лет. Юные слушатели смогут развить критическое и креативное мышление. А также научиться управлять своими эмоциями, отстаивать свою позицию в обществе и преодолевать конфликтные ситуации.

Познакомить ребенка с курсом можно на вводном занятии. Занятия проходят в группе до десяти человек в видеочате.

Среди преподавателей — действующие бизнесмены, финансовые советники, практикующие детские психологи, актеры театра и кино.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 48 занятий.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, групповые практические задания.

  • Документ об окончании: нет

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Достоинства:

  • Преподаватели — действующие бизнесмены и финансовые советники, практикующие детские психологи.

  • Программы адаптированы под детский возраст.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Есть бесплатное пробное занятие.

  • «Живые» занятия с преподавателями через видеочат.

Недостатки: 

  • Недостаточно информативный сайт — мало информации об условиях обучения.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

10. Business Kids

Онлайн-интенсивы для детей и подростков от 9 до 16 лет. Уроки проходят на платформе Zoom.

На занятиях по финансовой грамотности детям привьют правильное отношение к деньгам. А на программе по ораторскому искусству ребенку помогут преодолеть страх перед публикой и смело выступать на уроках.

Есть бесплатное пробное занятие.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-занятия.

  • Документ об окончании: нет

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Достоинства:

  • Опытные преподаватели — магистр Колумбийского университета и Лондонской школы экономики, предприниматель и менеджер со стажем более 25 лет работы в крупных российских и международных компаниях и банках.

  • Программы адаптированы на детский возраст, занятия проходят в игровой форме.

  • По отзывам родителей, увлекательная и доступная подача материала.

  • Есть бесплатное пробное занятие.

Недостатки: 

  • Недостаточно информативный сайт — мало информации об условиях обучения.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.

Курсы по управлению финансами

Умение управлять финансами — важный навык руководителя. Он должен понимать, как планировать и составлять бюджет и оценивать финансовые риски.

Рассказали о программах MBA, разработанных с упором на работу с финансами. Есть курсы с дополнительными учебными программами в подарок.

Также добавили школу, в которой выпускникам помогают с трудоустройством.

1. «Управление финансами» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 239 800 рублей или в рассрочку 19 983 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.

О чем курс

Курс, на котором студенты изучат финансовое моделирование, бюджетирование, инвестирование. Освоят финансовый анализ, методы управления рисками. Узнают о стратегиях управления капиталом. Разберутся в учете, аудите и налогообложении. 

Программа на 70% состоит из практических заданий, основанных на реальных рабочих задачах. Слушателям окажут поддержку в трудоустройстве: помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям.

2. «Управление финансами» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: в рассрочку 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.

О чем курс

Девятимесячный курс, на котором научат строить финансовые планы, прогнозировать балансы и бюджеты. Студенты узнают, как формировать налоговую политику, искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации. 

На практических занятиях слушатели вместе с преподавателями разберут реальные проекты.

Программа включает в себя «живые» вебинары с возможностью просмотра записей на протяжении всего обучения, а также тестирование и работу над ошибками после каждой темы.

3. «Управление финансами» — Eduson Academy

Цена: в рассрочку 14 133 рубля в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: поддержка куратора, ответы экспертов по темам курса и проверка дипломной работы.

О чем курс

Программа включает разборы реальных бизнес-проектов, 30 практических заданий и дипломную работу с проверкой от эксперта.

Студенты освоят актуальные западные и российские подходы для улучшения финансовых результатов компании. С помощью тренажеров повысят свой уровень владения программами Excel и «Google Таблицы».

Дополнительно к видеоурокам слушатели получат конспекты, шаблоны и чек-листы.

4. «Корпоративные финансы» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: 287 100 рублей или в рассрочку 26 583 рубля в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателя на вебинарах и практических занятиях, поддержка куратора. 

О чем курс

Курс ориентирован на подготовку руководителей и специалистов в области финансов. Студенты изучат современный финансовый менеджмент. Научатся оценивать финансовые и налоговые риски.

Студенты смогут безлимитно посещать краткосрочные курсы повышения квалификации школы.

А еще получат в подарок видеокурс «Тайм-менеджмент. Как все успеть».

5. «Управление финансами» — «Институт профессионального образования»

🎁По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: от 129 000 рублей или в рассрочку по запросу.

Обратная связь: от персонального куратора.

О чем курс

Курс длительностью от 9 до 18 месяцев. Программа состоит из двух частей. В основном блоке студенты освоят ключевые навыки в области менеджмента и экономики, необходимые руководителям. Специализированный модуль посвящен изучению финансов. 

Слушатели узнают, как составлять бюджет, финансовые планы, и поймут, как принимать правильные решения.

Преподаватели — кандидаты и доктора наук. Обучение проходит по видеоурокам и аудиолекциям.

Курсы по управлению логистикой и цепями поставок

Правильно выстроенная логистика и цепочка поставок напрямую влияет на рост количества клиентов и прибыли. Без знаний и навыков в этой области руководителю будет сложно выстроить бесперебойную работу компании.

Собрали курсы MBA, на которых научат планировать поставки, выстраивать цепочки, анализировать риски и управлять запасами товаров.

1. «Управление логистикой и цепями поставок» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 239 800 рублей или в рассрочку 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.

О чем курс

Курс для специалистов по логистике, снабжению, транспортировке и складскому хозяйству. Студенты научатся управлять цепями поставок, оптимизировать логистические процессы, анализировать риски и управлять запасами.

В подарок получат модули по управлению изменениями, конфликтами и корпоративной социальной ответственности.

Преподаватели — кандидаты экономических наук, предприниматели, эксперты в области менеджмента и маркетинга.

2. «Управление логистикой и цепями поставок» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: в рассрочку 20 000 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.

О чем курс

Курс длительностью полтора года с разборами реальных проектов и онлайн-вебинарами.

Слушатели научатся анализировать и диагностировать цепи поставок, создавать модели логистической сети. Освоят стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками.

Преподаватели — практикующие эксперты в области менеджмента, финансового анализа, руководители компаний.

3. «Управление в сфере транспорта» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: от 287 100 рублей или в рассрочку от 26 583 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на вебинарах.

О чем курс

Учебная программа от кандидатов технических и экономических наук, руководителей компаний, владельцев бизнеса, бизнес-тренеров.

Студенты изучат менеджмент, маркетинг, управление финансами и человеческими ресурсами с упором на специфику транспортной отрасли.

Дополнительно к семинарам, вебинарам, видеоурокам и текстовым лекциям студенты получат доступ к электронным библиотекам, а также безлимитный доступ ко всем курсам школы в подарок.

4. «Управление логистикой» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: от 129 000 рублей или в рассрочку по запросу.

Обратная связь: от персонального куратора.

О чем курс

Программа с возможностью пройти стажировку в Европе.

Студенты изучат виды и функции современного менеджмента. Узнают, как выстраивать эффективные логистические системы. Разовьют лидерские качества: научатся мотивировать команду и вести её к цели.

Разберутся в видах и особенностях кризисов в организации и поймут, как их предотвращать.

Длительность обучения — от 9 до 18 месяцев. Доступ к материалам курса остается навсегда.

5. «Логистика и ВЭД» — «Русская школа управления»

Цена: от 180 000 рублей или в рассрочку от 16 800 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

О чем курс

Возможны два формата обучения: по видеоурокам в записи или на онлайн-семинарах в режиме реального времени с обратной связью от преподавателя.

Слушатели научатся эффективно управлять логистическими процессами: сокращать сроки доставки и снижать затраты. Также узнают, как бизнесу выйти на международные рынки с учетом санкционных и торговых ограничений.

Дополнительно к видеоурокам студенты получат комплект обучающих материалов

MBA курсы по маркетингу

Помимо привлечения клиентов, маркетинг также подразумевает работу над конкурентоспособностью компании, ее товарной политикой и репутацией.

Систематизировать знания и получить новые компетенции в области маркетинга помогут программы MBA.

Рассказали об онлайн-курсах, формат которых позволит учиться без отрыва от основной деятельности.

1. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Цена: 239 800 рублей или в рассрочку 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

О чем курс

Студенты изучат методы цифрового маркетинга для продвижения бренда в онлайн-среде. Научатся разрабатывать и реализовывать маркетинговые планы для достижения целей бизнеса.

Узнают, как управлять брендом и проводить мероприятия для его продвижения. Поймут, как анализировать рынок и управлять категориями продуктов.

Полученные на занятиях навыки студенты обработают и закрепят на тренажерах и тестированиях.

2. «Управление маркетингом и продажами» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: в рассрочку 12 500 рублей в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

О чем курс

Курс от экспертов с опытом работы от 7 до 25 лет.

За девять месяцев слушатели научатся мотивировать сотрудников и подбирать сильных специалистов, ставить задачи и оценивать результат. Разберутся в инструментах продвижения.

Узнают, как составлять план продвижения для бизнеса, развивать клиентскую базу, искать точки роста и увеличивать прибыль компании. Поймут, как планировать бюджет на маркетинг и защищать его перед руководством или партнёрами. 

3. «Управление маркетингом» — Eduson Academy

Цена: в рассрочку 6366 рублей в месяц на 24 месяца. 

Обратная связь: индивидуальная сессия с экспертом, поддержка личного куратора.

О чем курс

Курс, включающий более 90 часов практики на онлайн-тренажерах и интерактивных занятиях.

Студенты узнают, как управлять финансами и развивать продукты. Научатся принимать решения на основе цифр и фактов. Поймут, как выстраивать процесс работы между отделами продаж и маркетинга.

В подарок слушатели получат полный курс «Интернет-маркетолог».

Есть бесплатный доступ к нескольким модулям курса.

4. «Управление маркетингом и продажами» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Цена: 255 200 или в рассрочку 26 583 рубля в месяц на 12 месяцев. 

Обратная связь: от преподавателя на вебинарах и практических занятиях, поддержка куратора. 

О чем курс

Курс, рассчитанный на 14 месяцев, готовит руководителей и менеджеров, способных работать в сфере маркетинга и продаж.

Студенты разберутся в этапах вывода продукта на рынок: от идеи до результата. Изучат мерчандайзинг и научатся управлять торговым пространством.

Программа включает в себя текстовые лекции, видеоуроки, тесты. Предусмотрена персональная поддержка куратора.

5. «Управление маркетингом» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Цена: от 129 000 рублей или в рассрочку по запросу.

Обратная связь: от персонального куратора.

О чем курс

Курс с возможностью пройти стажировку в пражском университете.

Программа состоит из блока базовых дисциплин, направленных на развитие управленческих навыков, и специализированного модуля по маркетингу.

Студенты изучат современные методы продвижения товаров и услуг, интернет-маркетинг, промышленный маркетинг. Разовьют навыки планирования, проведения маркетинговых исследований и конкурентного анализа.

Как мы отбирали школы и курсы для статьи

Подбирали курсы, которые будут полезны опытным управленцам. При отборе онлайн-школ обращали внимание на следующие параметры:

  • Стоимость курсов. Обращали внимание на доступность обучения и возможность оплаты в рассрочку, если это предусмотрено программой. Также учитывали возможность оформления налогового вычета.

  • Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, чтобы не отвлекаться от привычного образа жизни. Искали курсы с большим количеством практических заданий, тестированием после каждого модуля и возможностью смотреть лекции в записи.

  • Документ об окончании. Проверяли, выдает ли школа своим выпускникам официальный документ, подтверждающий прохождение курсов.

  • Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию и отдавали предпочтение практикам.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Изучали реальные отзывы выпускников, наличие у школ государственных лицензий. Добавили курсы от школ с хорошими отзывами минимум на двух агрегаторах.

  • Решение проблемных ситуаций. Проверяли, как школы справляются со спорными ситуациями. Важно было узнать, возвращают ли они деньги студентам, в каких случаях и как быстро это происходит. 

Какую школу выбрать для получения степени MBA

Выбор школы или курса зависит от задач и возможностей конкретного студента.

Для тех, кто хочет получить фундаментальные знания и погрузиться в изучение бизнес-процессов, подойдут подробные программы длительностью от 14 до 18 месяцев. Если есть необходимость выучиться в более сжатые сроки, стоит выбрать программы Mini-MBA.

Пройти обучение и получить диплом можно в проверенных школах:

  1. Moscow Business Academy: курсы с помощью в трудоустройстве, интерактивными вебинарами и практическими заданиями, приближенными к формату реальных задач. 

  2. МИПО: школа, реализующая 57 учебных программ MBA с онлайн-вебинарами, тестированиями и работой над ошибками после каждой дисциплины.

  3. Eduson Academy: курсы от преподавателей с опытом работы от семи лет с бессрочным доступом к материалам и годовым сопровождением личного куратора.

  4. Moscow Business School: программы MBA с практикумами, тренингами, деловыми играми и безлимитным доступом к курсам школы в подарок.

  5. «Институт профессионального образования»: дистанционные программы MBA с прохождением трехдневной стажировки в чешском университете, выпускники которых получат сразу три диплома.

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