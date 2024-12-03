10 сервисов для открытия иностранных виртуальных карт

Цифровые дебетовые карты обеспечивают быстрый доступ к зарубежным платформам и упрощают расчеты в иностранной валюте. В статье рассмотрели популярные сервисы для открытия виртуальных карт, их функционал и ключевые преимущества.
Зачем нужна виртуальная иностранная карта
Виртуальная иностранная карта — это инструмент, который помогает обойти финансовые ограничения и сохранить доступ к международным сервисам. Она позволяет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах, бронировать жилье и транспорт за границей, а также оформлять платные подписки на зарубежные платформы.
Виртуальные иностранные карты используют для широкого круга задач, связанных с международными расчетами:
Для путешествий. Часто пользователи выпускают виртуальные карты европейских банков, чтобы удобно расплачиваться в евро и избегать дополнительных комиссий при оплате покупок в путешествиях. С их помощью также можно бронировать отели или жилье на платформах вроде Airbnb и Booking.
Для онлайн-покупок. Карта зарубежного банка в USD для покупок в интернете становится полезным инструментом для тех, кто активно совершает транзакции в долларах на сайтах вроде Amazon, eBay или AliExpress.
Для оплаты стриминговых сервисов. Долларовая виртуальная карта Visa другой страны позволяет оплачивать подписки на Netflix, Spotify и других международных стриминговых сервисах, предлагающих контент за иностранную валюту.
Для работы с рекламными кабинетами. Виртуальная карта подходит для пополнения балансов в рекламных кабинетах Google Ads, Meta Ads и других международных платформах, обеспечивая удобные расчеты в долларах или евро.
Плюсы и минусы виртуальной карты
Основными достоинствами создания виртуальной карты для расчета в интернете являются:
Доступность. Виртуальные карты можно оформить онлайн, без посещения банка, что экономит время.
Гибкость в валютах. Такие карты удобны для расчетов в иностранных валютах — USD, EUR и другими — что снижает потери на конвертации.
Безопасность. Одноразовые реквизиты и возможность мгновенной блокировки карты повышают защиту от мошенничества.
Поддержка международных сервисов. Виртуальные карты позволяют оплачивать подписки, покупки и услуги на зарубежных платформах, таких как Amazon, Airbnb или ChatGPT.
В свою очередь, среди недостатков цифровых дебетовых карт иностранных банков можно выделить:
Комиссии. Некоторые сервисы взимают плату за обслуживание, пополнение или использование карты.
Ограниченный доступ к наличным. Виртуальные карты не подходят для снятия наличных в банкоматах.
Проблемы с функционированием внутри страны. Некоторые цифровые карты не принимаются на российских платформах из-за ограничений.
Трудности с верификацией. Некоторые сервисы могут требовать подтверждения личности или адреса, что усложняет процесс оформления карты для пользователей.
ТОП-5 сервисов для открытия зарубежных виртуальных карт
EPN — сервис, на котором можно оформить карты банков 12 стран с моментальным выпуском и пополнением из приложения.
Wanttopay — сервис для оформления виртуальных карт через Telegram без открытия банковского счета.
Chocopay — сервис, на котором поддерживаются платежи более чем в 140 валютах, пользователи которого могут оплачивать рекламу на любой платформе.
PST — сервис, который предлагает пользователям 3% кэшбека за траты на рекламу в Google и TikTok и отсутствие комиссии на переводы.
Pyypl — сервис по выпуску карт с мгновенными переводами в более чем 40 стран и поддержкой бесконтактных платежей.
Сервисы для выпуска международных виртуальных карт
Изучили более 20 платформ, на которых можно оформить международную онлайн-карту для оплаты зарубежных сервисов. Проанализировали отзывы на них на различных агрегаторах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит» и составили подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум на двух площадках.
1. EPN
Рейтинг: 4,1.
Тип карты: виртуальная Visa и Mastercard.
Срок оформления карты и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость: выпуск карты от 1 USD.
Комиссия: 2,5%.
Поддержка: круглосуточная, через Telegram-бот.
Сервис позволяет создавать виртуальные карты для международных онлайн-платежей. Клиенты могут оформить карту в USD или EUR через онлайн-платформу. Карты выпускаются и пополняются мгновенно прямо в приложении. Для безопасности используется технология 3D-Secure.
К сервису подключены 36 банков из 12 стран. Клиентам оказывают круглосуточную техническую поддержку через Telegram-бота.
2. Wanttopay
Рейтинг: 4,0.
Тип карты: виртуальная.
Валюты: USD, EUR.
Мультивалютный счет: есть.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость: от 790 рублей.
Возможность пополнения с российских карт: есть.
Поддержка: есть, через Telegram-бот ежедневно с 08:00 до 20:00 по МСК.
Telegram-приложение позволяет мгновенно выпускать цифровые дебетовые карты. Карты оснащены технологией 3D-Secure для безопасных платежей с верификацией. Пользователи могут выбрать тарифный план, соответствующий их потребностям.
Пополнение доступно с российских карт, а платежи поддерживаются в разных валютах.
3. Chocopay
Рейтинг: 4,1.
Тип карты: виртуальная Visa и Mastercard.
Валюты: более 140 по всему миру.
Срок оформления карты и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость: выпуск карты бесплатный.
Комиссия: до 4,5%.
Поддержка: круглосуточная, через Telegram-бот.
Виртуальные карты сервиса подходят для оплаты рекламы в Google Ads, TikTok, Taboola, а также для услуг и подписок в США и странах Европы. Поддерживается более 140 валют. Пользователи могут использовать общий баланс BIN, что избавляет от необходимости пополнять каждую карту отдельно. П
осле регистрации создается чат с командой сервиса, где предоставляется техническая поддержка на весь период сотрудничества. Комиссия взимается только за пополнение счета.
4. PST
Рейтинг: 4,2.
Тип карты: виртуальная и пластиковая Visa.
Валюты: USD, EUR.
SWIFT-переводы: есть.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость: от 7 USD за выпуск карт на стандартном тарифе, 0 USD — на тарифе Private.
Комиссия: 6%.
Поддержка: есть, на тарифе Private через персонального менеджера.
Сервис предоставляет услуги по созданию виртуальных карт в валютах USD и EUR с оформлением онлайн без личного посещения банковских отделений. Пополнить баланс можно через банковские переводы или другие удобные способы.
Карты подходят для покупок, оплаты подписок и рекламы на международных сервисах. За расходы в Google Ads и TikTok предусмотрен кэшбэк 3%. Комиссия за транзакции, отклоненные платежи и вывод средств с карты отсутствует.
5. Pyypl
Рейтинг: 4,3.
Тип карты: виртуальная и физическая Visa.
Валюты: USD.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Документы: ID или паспорт.
Поддержка: есть, с 07:00 до 22:00.
Сервис позволяет оформить виртуальную карту Visa для совершения оплаты в интернете. Для выпуска карты достаточно установить приложение и пополнить счет через дебетовую карту, банковский счет или терминал. Карта поддерживает бесконтактные платежи, позволяя оплачивать покупки одним касанием смартфона.
Для безопасности используется технология 3D-Secure. Круглосуточная поддержка доступна через чат.
6. Wallester
Рейтинг: 5,0.
Тип карты: виртуальная и пластиковая Visa.
Валюты: USD, GBP, EUR, SEK, NOK, CZK, HUF, RON, PLN, DKK.
Мультивалютный счет: есть.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость услуги: в зависимости от тарифа от 0 до 999 EUR в месяц.
Поддержка: есть, персональный менеджер.
Оформление виртуальных и физических карт для бизнеса. Сервис позволяет запустить программу выпуска фирменных карт с мгновенным оформлением, открытым API и отслеживанием в реальном времени. Есть бесплатный тариф.
Сервис работает в Европейской экономической зоне и обслуживает клиентов в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Австралии и США.
7. Virtualcards
Рейтинг: 5,0.
Тип карты: виртуальная Visa, Mastercard.
Валюты: USD, EUR.
Срок оформления и доставки: до 30 минут.
Стоимость: 10% от баланса карты.
Комиссия: за конвертацию по внутреннему курсу.
Возможность пополнения с российских карт: есть.
Поддержка: есть, через Telegram-бот ежедневно с 09:00 до 21:00 по МСК.
Сервис обеспечивает высокий уровень защиты благодаря уникальным идентификаторам, которые используются только для одной транзакции или конкретного продавца. Это значительно снижает риск мошенничества и утечки данных.
Пополнение баланса доступно с российских карт. В случае неудачной оплаты на сайте сервис гарантирует пользователям возврат средств.
8. Cashinout
Рейтинг: 4,5.
Тип карты: виртуальная Visa, Mastercard.
Валюты: USD, EUR, GBP.
Мультивалютный счет: есть.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость: выпуск карты бесплатный.
Комиссия: 3,5%.
Возможность пополнения с российских карт: есть, через систему быстрых платежей.
Поддержка: есть, на русском языке.
Сервис позволяет создать виртуальную карту для оплаты услуг зарубежных сервисов. Сайт доступен в 180 странах и поддерживает пять языков. Компания начала свою работу в 2023 году и за короткий срок привлекла более 100 тысяч пользователей. Главный офис расположен в Эстонии.
Помимо виртуальных карт, сервис предлагает обмен криптовалют и бесплатные переводы между пользователями.
9. FlexCard
Рейтинг: 4,2.
Тип карты: виртуальная.
Валюты: EUR.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Стоимость услуги: 2 EUR за выпуск карты.
Комиссия: от 0 до 10% за пополнение.
Поддержка: есть, через Telegram-бот.
Сервис позволяет мгновенно создавать виртуальные карты в евро для оплаты рекламы в Google и TikTok. Пользователи могут устанавливать лимиты на каждой карте для удобного контроля расходов. Количество выпускаемых карт не ограничено.
Пополнение баланса доступно через USDT (TRC20), USDT (ERC20) или банковский перевод. Комиссия за операции варьируется от 0 до 10% в зависимости от суммы транзакции.
10. N26
Рейтинг: 3,8.
Тип карты: виртуальная Mastercard.
Валюты: EUR.
Срок оформления и доставки: моментальный выпуск.
Документы: ID или паспорт.
Стоимость: выпуск карты бесплатный.
Поддержка: есть, на сайте сервиса.
Сервис позволяет оформить виртуальную иностранную карту Mastercard банка Германии. Карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay. Для безопасности используются современное шифрование и технология 3D-Secure. Средства на картах защищены немецкой системой страхования вкладов на сумму до 100 тысяч евро.
Сервис недоступен для резидентов Российской Федерации.
Ответы на часто задаваемые вопросы о виртуальных картах
Можно ли пополнить виртуальные зарубежные карты с российской карты МИР?
В большинстве случаев пополнить виртуальные зарубежные карты с российской карты МИР невозможно, так как она не поддерживается. Рекомендуется использовать альтернативные способы: SWIFT-переводы, криптовалюты, посреднические сервисы или другие доступные карты.
В банке какой страны лучше открыть виртуальную карту россиянину?
Оптимальный выбор — открыть виртуальную заграничную карту в банках стран Европы. Чаще всего выбирают оформить Visa или Mastercard в банках Германии, Литвы и Латвии. Также можно рассмотреть страны Азии: Казахстан, Армению или Киргизию. Они предлагают удобные условия, минимальные комиссии и поддержку валют USD и EUR. Для быстрого оформления карты подойдет сервис EPN.
Можно ли обратно вывести средства на свой счет?
В большинстве случаев средства можно вывести. Однако условия сервиса могут ограничивать эту возможность. Для вывода обычно используют SWIFT-переводы или P2P-платформы. Комиссия и сроки зависят от выбранного способа.
Может ли гражданин РФ получить зарубежную виртуальную карту бесплатно?
Некоторые сервисы предлагают бесплатное оформление временной карты зарубежного банка. Например, EPN. Однако стоит учесть, что за обслуживание, пополнение и использование карты могут взиматься дополнительные комиссии.
Нужно ли сообщать налоговой об открытии виртуальной иностранной карты и движении по счету?
Открытие зарубежного счета, включая виртуальные карты, нужно декларировать, если карта оформлена как банковский счет. Отчет о движении средств обязателен при переводах на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.
Можно ли переводить средства на другие виртуальные карты? Есть ли комиссии?
Да, переводы между картами возможны, если они поддерживаются сервисами. Размер комиссии зависит от выбранного провайдера и валюты. Некоторые сервисы, такие как PST, предлагают бесплатные переводы между пользователями.
Есть ли возможность переводить деньги с криптобирж?
Да, многие биржи позволяют выводить средства на виртуальные карты через P2P-платформы или напрямую. Однако важно учитывать ограничения, комиссии и правила сервиса.
Что будет, если не пополнять карту?
Если карта долго не пополняется, она может быть автоматически заблокирована из-за неактивности. Условия зависят от провайдера: некоторые сервисы взимают плату за неактивность или устанавливают срок действия карты.
Как выбрать виртуальную карту для онлайн-покупок и оплат
При выборе виртуальной карты для онлайн-покупок важно учитывать поддерживаемую валюту, размер комиссии за обслуживание и пополнение, уровень безопасности транзакций, а также простоту оформления и доступность сервиса в регионе. Советуем обратить внимание на следующие сервисы:
EPN — сервис, на котором можно оформить карты банков 12 стран с моментальным выпуском и пополнением из приложения.
Wanttopay — сервис для оформления виртуальных карт через Telegram без открытия банковского счета.
Chocopay — сервис, на котором поддерживаются платежи более чем в 140 валютах, пользователи которого могут оплачивать рекламу на любой платформе.
PST — сервис, который предлагает пользователям 3% кэшбека за траты на рекламу в Google и TikTok и отсутствие комиссии на переводы.
Pyypl — сервис по выпуску карт с мгновенными переводами в более чем 40 стран и поддержкой бесконтактных платежей.
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