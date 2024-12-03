10 сервисов для открытия иностранных виртуальных карт

Изучили более 20 платформ, на которых можно оформить международную онлайн-карту для оплаты зарубежных сервисов. Проанализировали отзывы на них на различных агрегаторах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит» и составили подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум на двух площадках.

1. EPN

Рейтинг : 4,1.

Тип карты : виртуальная Visa и Mastercard.

Срок оформления карты и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость : выпуск карты от 1 USD.

Комиссия : 2,5%.

Поддержка: круглосуточная, через Telegram-бот.

Сервис позволяет создавать виртуальные карты для международных онлайн-платежей. Клиенты могут оформить карту в USD или EUR через онлайн-платформу. Карты выпускаются и пополняются мгновенно прямо в приложении. Для безопасности используется технология 3D-Secure.

К сервису подключены 36 банков из 12 стран. Клиентам оказывают круглосуточную техническую поддержку через Telegram-бота.

2. Wanttopay

Рейтинг : 4,0.

Тип карты : виртуальная.

Валюты : USD, EUR.

Мультивалютный счет : есть.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость : от 790 рублей.

Возможность пополнения с российских карт : есть.

Поддержка: есть, через Telegram-бот ежедневно с 08:00 до 20:00 по МСК.

Telegram-приложение позволяет мгновенно выпускать цифровые дебетовые карты. Карты оснащены технологией 3D-Secure для безопасных платежей с верификацией. Пользователи могут выбрать тарифный план, соответствующий их потребностям.

Пополнение доступно с российских карт, а платежи поддерживаются в разных валютах.

3. Chocopay

Рейтинг : 4,1.

Тип карты : виртуальная Visa и Mastercard.

Валюты : более 140 по всему миру.

Срок оформления карты и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость : выпуск карты бесплатный.

Комиссия : до 4,5%.

Поддержка: круглосуточная, через Telegram-бот.

Виртуальные карты сервиса подходят для оплаты рекламы в Google Ads, TikTok, Taboola, а также для услуг и подписок в США и странах Европы. Поддерживается более 140 валют. Пользователи могут использовать общий баланс BIN, что избавляет от необходимости пополнять каждую карту отдельно. П

осле регистрации создается чат с командой сервиса, где предоставляется техническая поддержка на весь период сотрудничества. Комиссия взимается только за пополнение счета.

4. PST

Рейтинг : 4,2.

Тип карты : виртуальная и пластиковая Visa.

Валюты : USD, EUR.

SWIFT-переводы : есть.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость : от 7 USD за выпуск карт на стандартном тарифе, 0 USD — на тарифе Private.

Комиссия : 6%.

Поддержка: есть, на тарифе Private через персонального менеджера.

Сервис предоставляет услуги по созданию виртуальных карт в валютах USD и EUR с оформлением онлайн без личного посещения банковских отделений. Пополнить баланс можно через банковские переводы или другие удобные способы.

Карты подходят для покупок, оплаты подписок и рекламы на международных сервисах. За расходы в Google Ads и TikTok предусмотрен кэшбэк 3%. Комиссия за транзакции, отклоненные платежи и вывод средств с карты отсутствует.

5. Pyypl

Рейтинг : 4,3.

Тип карты : виртуальная и физическая Visa.

Валюты : USD.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Документы : ID или паспорт.

Поддержка: есть, с 07:00 до 22:00.

Сервис позволяет оформить виртуальную карту Visa для совершения оплаты в интернете. Для выпуска карты достаточно установить приложение и пополнить счет через дебетовую карту, банковский счет или терминал. Карта поддерживает бесконтактные платежи, позволяя оплачивать покупки одним касанием смартфона.

Для безопасности используется технология 3D-Secure. Круглосуточная поддержка доступна через чат.

6. Wallester

Рейтинг : 5,0.

Тип карты : виртуальная и пластиковая Visa.

Валюты : USD, GBP, EUR, SEK, NOK, CZK, HUF, RON, PLN, DKK.

Мультивалютный счет : есть.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость услуги : в зависимости от тарифа от 0 до 999 EUR в месяц.

Поддержка: есть, персональный менеджер.

Оформление виртуальных и физических карт для бизнеса. Сервис позволяет запустить программу выпуска фирменных карт с мгновенным оформлением, открытым API и отслеживанием в реальном времени. Есть бесплатный тариф.

Сервис работает в Европейской экономической зоне и обслуживает клиентов в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Австралии и США.

7. Virtualcards

Рейтинг : 5,0.

Тип карты : виртуальная Visa, Mastercard.

Валюты : USD, EUR.

Срок оформления и доставки : до 30 минут.

Стоимость : 10% от баланса карты.

Комиссия : за конвертацию по внутреннему курсу.

Возможность пополнения с российских карт : есть.

Поддержка: есть, через Telegram-бот ежедневно с 09:00 до 21:00 по МСК.

Сервис обеспечивает высокий уровень защиты благодаря уникальным идентификаторам, которые используются только для одной транзакции или конкретного продавца. Это значительно снижает риск мошенничества и утечки данных.

Пополнение баланса доступно с российских карт. В случае неудачной оплаты на сайте сервис гарантирует пользователям возврат средств.

8. Cashinout

Рейтинг : 4,5.

Тип карты : виртуальная Visa, Mastercard.

Валюты : USD, EUR, GBP.

Мультивалютный счет : есть.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость : выпуск карты бесплатный.

Комиссия : 3,5%.

Возможность пополнения с российских карт : есть, через систему быстрых платежей.

Поддержка: есть, на русском языке.

Сервис позволяет создать виртуальную карту для оплаты услуг зарубежных сервисов. Сайт доступен в 180 странах и поддерживает пять языков. Компания начала свою работу в 2023 году и за короткий срок привлекла более 100 тысяч пользователей. Главный офис расположен в Эстонии.

Помимо виртуальных карт, сервис предлагает обмен криптовалют и бесплатные переводы между пользователями.

9. FlexCard

Рейтинг : 4,2.

Тип карты : виртуальная.

Валюты : EUR.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Стоимость услуги : 2 EUR за выпуск карты.

Комиссия : от 0 до 10% за пополнение.

Поддержка: есть, через Telegram-бот.

Сервис позволяет мгновенно создавать виртуальные карты в евро для оплаты рекламы в Google и TikTok. Пользователи могут устанавливать лимиты на каждой карте для удобного контроля расходов. Количество выпускаемых карт не ограничено.

Пополнение баланса доступно через USDT (TRC20), USDT (ERC20) или банковский перевод. Комиссия за операции варьируется от 0 до 10% в зависимости от суммы транзакции.

10. N26

Рейтинг : 3,8.

Тип карты : виртуальная Mastercard.

Валюты : EUR.

Срок оформления и доставки : моментальный выпуск.

Документы : ID или паспорт.

Стоимость : выпуск карты бесплатный.

Поддержка: есть, на сайте сервиса.

Сервис позволяет оформить виртуальную иностранную карту Mastercard банка Германии. Карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay. Для безопасности используются современное шифрование и технология 3D-Secure. Средства на картах защищены немецкой системой страхования вкладов на сумму до 100 тысяч евро.