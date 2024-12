ТОП-20 сервисов доставки правильного питания: доставка готовой еды на неделю в Москве

Just for You — это сбалансированное меню из лучших продуктов для взрослых, детей и подростков. 20 дней без повтора блюд — еда не успеет надоесть, что особенно важно для детей. Подобрать программу можно самостоятельно, пройдя опрос на сайте, или воспользоваться рекомендациями диетолога по телефону. Сервис предлагает следующие линейки питания: лечебное меню, детское, меню для веганов и для детокса, блюда для любителей спорта, меню на каждый день для тех, кто следит за своим здоровьем.