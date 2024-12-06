ТОП-20 сервисов доставки правильного питания: доставка готовой еды на неделю в Москве

BeFit: сервис доставки диетического питания для снижения и набора веса, для вегетарианцев и последователей детокса, в офис и домой. Simplymeal: сервис с разнообразным меню, бесплатной заменой блюд и доставкой два раза в день. Level Kitchen: приготовленную ночью еду доставят уже к завтраку. Grow Food: предлагает пять программ питания от 550 до 1800 калорий в день. Performance Food: меню ресторанных блюд и поддержка диетолога. «Шефмаркет»: доставка вкусной еды для всей семьи. My Food: для заказа доступны обычные блюда в офис или на дом, полезная еда с расчетом калорий, а еще разнообразные блюда из кухни 147 стран. YamDiet: вкусное лечебное питание, меню без мяса, лактозы, глютена; ресторанные блюда для тех, кто хочет сбросить вес или нарастить мышечную массу. JustFood: трехразовая проверка качества продуктов перед приготовлением, сертифицированное производство, гарантия свежей еды.

В чем плюсы?

Экономия времени на покупку качественных продуктов. Готовые блюда или ингредиенты привозят прямо к вам домой.

Каждая калория на своем месте. Можно больше не сидеть с весами и табличками для подсчета КБЖУ. Просто решите, какая у вас цель: диета, набор мышечной массы или поддержка здорового образа жизни. Вы получите вкусные и полезные блюда, которые приблизят вас к достижению цели.

Вегетарианство, кето, безглютеновая диета — все это возможно с такими сервисами доставки.

Критерии, по которым выбирали доставку:

Разнообразные программы для баланса, снижения или набора массы.

Цена за 1 день.

Наличие приложений для Android и iOS.

Минимальный период заказа, то есть как часто нужно будет делать заказ.

Собрали информацию по сервисам доставки готовых блюд в Москве, которые предлагают разнообразные линейки меню для правильного питания, спортивных и лечебных диет. Доставка осуществляется не реже одного раза в два дня.

1. BeFit

По промокоду GDEKURS доступна скидка 13% на первый заказ при доставке правильного питания.

Реклама. Рекламодатель АО «Иштар», ИНН 9703156047.

4,9 — рейтинг сервиса на основе 822 оценок на yandex.ru.

На сайте можно составить меню на несколько дней или сразу на месяц, для одного человека или на всю семью. Все блюда разработаны с учетом рекомендаций диетолога. Бесплатная доставка только что приготовленной еды осуществляется утром и вечером.

Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис предлагает 26 программ питания, которые могут быть скорректированы под конкретный запрос клиента. Кроме распространенных программ по снижению или набору веса, есть постное, лечебное меню, средиземноморская диета.

Пример меню на 1300-1500 ккал в день:

Блинчики с черникой и творожным кремом.

Творожно-пряная запеканка.

Котлета паровая из индейки с брокколи.

Салат с курицей и огурцом.

Рататуй куриный с пармезаном.

Особенно хотим отметить раздел «Питание без мяса». Здесь можно найти программу для веганов, вегетарианцев, рыбную диету.

Разнообразные программы: 19 программ от 800 до 2500 ккал, включая питание без мяса, безглютеновую диету, детокс и питание в офис.

Цена за 1 день: от 574 рублей в день.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: ежедневно.

Акции: скидка 7,5% и 12% при заказе питания на 1 и 3 месяца соответственно, начисление баллов с каждого заказа, 1500 баллов с заказа приглашенного друга, 500 баллов за отзыв с фото.

Преимущества:

Удобный сайт. Не нужно листать его до конца, чтобы найти всю информацию.

Есть блог, в котором собраны статьи по различным темам — питание, рецепты, ЗОЖ, набор массы и многие другие.

Если вам будет сложно выбрать из 19 программ, можно заполнить анкету и по ее результатам подобрать максимально подходящую.

Сервис заботится об окружающей среде и забирает на переработку использованные контейнеры из-под их продуктов.

Недостатки:

Веганское меню скудновато.

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2. Simplymeal

4,5 — рейтинг сервиса на основе 80 оценок на yandex.ru.

Предлагают самостоятельно собрать блюда или заказать готовые решения на каждый день без повторов. Можно выбирать меню в зависимости от количества приемов пищи в день. Раз в два дня доставляют новые порции бесплатно утром или вечером.

По желанию, клиенты могут исключить блюда или продукты, которые им не нравятся или вызывают аллергию.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пример меню на 1500 ккал в день:

Ячневая каша на кокосовом молоке с курагой и мятой.

Шоколадный тарт с творожно-кокосовым кремом.

Плов овощной из булгура.

Салат медовый из моркови с орехами.

Биточки в томатном соусе с гречкой.

Блюда готовят в день доставки, чтобы вся еда была свежей, а меню можно составить до четырех недель. Клиенты могут накапливать бонусы и оплачивать ими последующие заказы.

Разнообразные программы: 500+ блюд в меню, 4 формата рациона на выбор по количеству порций.

Цена за 1 день: от 513 рублей в день.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: 1 раз в 2 дня.

Акции: за рекомендацию друзьям можно получить 1000 бонусов.

Преимущества:

Бесплатная доставка продуктов по Москве утром или вечером с возможностью выбрать интервал.

Предусмотрена система бонусов.

Доступен конструктор блюд, можно убирать ингредиенты.

Недостатки:

Так как меню формируют еженедельно, нет плана питания на месяц.

Не представлены вегетарианские меню или рационы по снижению веса.

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3. Level Kitchen

4,3 — рейтинг сервиса на основе 1813 оценок на yandex.ru.

Разнообразное меню без повторов блюд в течение месяца. Блюда готовят на собственном современном производстве, где все процессы отслеживаются онлайн.

На выбор доступно пять программ питания от 500 до 3500 калорий в день — здесь и фитнес-еда, и обычные блюда, приготовленные из лучших продуктов с учетом рекомендаций диетологов.

Доставляют заказы утром раз в два дня, бесплатно по Москве и Московской области до 100 км от МКАД.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пример меню на 1500 ккал в день:

Банановые маффины с кремовой начинкой.

Куриные шашлычки в марокканском стиле с долькой апельсина.

Пенне Сальмоне.

Фрикадельки из курицы с морковно-имбирным соусом.

Рыбный пирог с брокколи и помидорами.

Салат «Цезарь» с куриной грудкой.

Правильное питание можно даже подарить, купив подарочный сертификат на 10 или 22 тысячи рублей.

Разнообразные программы: 10 программ от 750 до 3500 ккал и Detox-программа.

Цена за 1 день: от 900 рублей.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: 1 раз в 2 дня.

Акции: кешбэк бонусами 3% от стоимости заказа, 2500 бонусов за приведенного друга.

Преимущества:

Программа Detox, где возможно будет сбросить до двух килограмм за два дня. Только соки и смузи без добавления сахара.

К каждому набору прилагается печатное меню с калорийностью и БЖУ готовых блюд.

Основатель Денис Гусев — мастер спорта России по бодибилдингу: он знает, как нужно питаться, чтобы достигать результатов.

Курьеры улыбчивые и вежливые.

Недостатки:

В приложении замечены ошибки.

Сделать заказ в Level Kitchen

4. Grow Food

По промокоду GDEKURS доступна скидка 1500 рублей на первый заказ при доставке правильного питания.

Реклама. Рекламодатель ООО «ГФ ТРЕЙД», ИНН 7811715411.

4,2 — рейтинг сервиса на основе 560 оценок на yandex.ru.

Сервис доставляет еду, которую остается только поставить в микроволновку и подогреть. При составлении меню будут учтены все ваши предпочтения: добавят нужные продукты, уберут из рациона ингредиенты-аллергены или нелюбимые.

Иллюстрация: freepik/freepik

Доступны пять программ питания — от просто завтраков, до пятиразового питания в день с перекусами. Во все меню, даже самые низкокалорийные, включены десерты. Это помогает соблюдать диету и не срываться на сладостях.

При заказе питания сразу на месяц, будет доступна скидка 25% на меню первой недели.

Пример меню на 1336 ккал в день:

Скрэмбл с миксом сыров.

Грибной крем-суп с хлебцами по-итальянски.

Ролл с курицей, клюквой и сырным соусом с грецкими орехами.

Куриное бедро в соусе терияки с рисом.

Grow Food использует новейшую технологию с герметичной запайкой и температурным контролем, которая позволяет сохранять свежесть блюд несколько дней, при условии хранения в холодильнике.

Разнообразные программы: 8 программ от 800 до 2500 ккал, завтраки и двухдневная детокс-программа.

Цена за 1 день: от 590 рублей.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: 1 раз в 2 дня.

Акции: скидка 17% за покупку питания на 30 дней, есть программа «Приведи друга» и кешбэк до 50% за заказ.

Преимущества:

Обновление меню происходит раз в 2–3 месяца.

Любое блюдо можно заменить или исключить нежелательный продукт.

Свой телеграм-бот, в котором собраны лекции, тренировки и приятные бонусы. Благодаря всему этому можно быстрее достичь поставленную цель.

Наличие кешбэка: за участие в акциях, рекомендации друзьям или при подключении семейного тарифа компания возвращает до 50% стоимости заказа.

Недостатки:

3–4 приема пищи, а не 5–6, как у других сервисов.

Фото на сайте отличаются от того, что привозят.

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5. Performance Food

4,2 — рейтинг сервиса на основе 289 оценок на yandex.ru.

При создании блюд повара уделяют особое внимание их внешнему виду и вкусу. Поэтому клиенты получают еду «как из ресторана». Перед выбором меню можно получить бесплатную консультацию диетолога.

Для программы Personal ежедневная поддержка диетолога включена в стоимость. Тем, кто имеет ограничения по питанию из-за проблем со здоровьем, подойдет программа Health. Клиенты, которые заботятся о здоровье и хотят следить за потребляемыми калориями, выбирают программу Life. Сервис доставляет еду ежедневно.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пример меню на 1400 ккал в день:

Омлет с трюфельным соусом.

Десерт «Молекулярное яблоко».

Суп «Том-ям» с креветками.

Куриное филе в азиатском стиле.

Салат с тофу и перепелиными яйцами.

Если вы придерживаетесь правила «есть меньше, но чаще», вам к Performance Food. Данный подход применяется к составлению рациона, что позволяет комфортно управлять своим весом.

В отзывах отмечают, что это одна из самых дорогих доставок готового питания, но все это складывается из нескольких факторов: ингредиенты (семга, лангустины, креветки, осьминоги), ежедневная доставка, а следовательно, свежие блюда каждый день, ресторанный вид.

Разнообразные программы: 34 программы, включая кето, вегетарианскую, безлактозную, белковую диету, питание для людей с диабетом, меню для продления молодости.

Цена за 1 день: от 1600 рублей в день.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: каждый день.

Акции: возврат бонусами 3% от стоимости покупки, начисление 2500 бонусов с первого заказа приглашенного друга.

Преимущества:

Бесплатная консультация диетолога.

Необычные программы питания Men’s Health и Anti-age.

Программа лояльности: бонусы после каждого заказа, приглашение друзей.

Недостатки:

Достаточно дорого на каждый день.

Маленькие порции.

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6. «Шефмаркет»

5,0 — рейтинг сервиса на основе 833 оценок на yandex.ru.

Сервис доставляет продукты вместе с проверенными рецептами от шеф-повара. Время приготовления от 20 до 90 минут. Можно выбрать меню на каждый день и на праздничное застолье, для детей и взрослых, ПП-меню и быстро-рецепты.

Максимальное количество порций для каждого блюда — четыре.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пример меню на 1400 ккал в день:

Греческая фасолада с сельдереем, сладким перцем и лепестками миндаля с розмариновыми крекерами.

Филе трески под топпингом из пармезана и обжаренных шампиньонов, запеченное с тыквой в соусе бешамель из лесных грибов и черного трюфеля.

Веганская мусака по-гречески с картофелем и баклажаном.

Сырники из творога и рикотты.

Каждую неделю пользователи получают 60 новых рецептов, над созданием которых работают шеф-повара и диетологи. Все ингредиенты расфасованы по рецептам. На приготовление блюда рассчитано от 15 до 40 минут. Прилагаются фото и описания процесса. Можно оформить подписку и настроить время доставки по определенным дням и часам.

Разнообразные программы: 5 программ от 800 до 2500 ккал, праздничное меню и ПП-рецепты.

Цена за 1 день: от 318 рублей.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: каждый день.

Акции: скидка 10% за покупку по подписке, кешбэк от 1% до 5% при регулярных заказах.

Преимущества:

Бесплатная доставка.

Акции «Приведи друга», конкурсы в соцсетях.

Оплата до 50% от суммы заказа баллами.

Недостатки:

Определенное меню на неделю.

Не привозят соль, перец и масло.

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7. My Food

4,3 — рейтинг сервиса на основе 1194 оценок на yandex.ru.

Сервис предлагает разнообразные меню, включающее от трех до шести блюд в день. В течение месяца блюда не повторяются. Программы питания подходят людям, которые соблюдают правильное питание, тем, кто не на ПП, а также всем, кто ищет разнообразие в блюдах и ингредиентах, из которых они приготовлены.

Иллюстрация: freepik/freepik

В My Food можно выбрать недорогие программы питания, соответствующие вашим предпочтениям и бюджету. Еду готовят на собственном автоматизированном производстве из проверенных продуктов. Доставка до 100 км от МКАД бесплатная.

Пример меню на 1500 ккал в день:

Каша рисовая с черносливом.

Салат «Цезарь».

Пожарская котлета с медово-горчичным соусом и брокколи на пару.

Лобио из красной фасоли в томатном соусе.

Фрикасе из цыпленка с грибами и мексиканский рис.

Облепиховый сбитень.

Сервис My Food предлагает такое широкое разнообразие блюд, которое вы не встретите даже в популярных ресторанах.

Разнообразные программы: 3 линейки — Classic, Lite, Travel.

Цена за 1 день: от 500 рублей в день.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: 1 раз в 3 дня.

Акции: регулярно обновляемые промокоды со скидками.

Преимущества:

Линейка домашней кухни.

Собственное производство.

Скидка для друга, кешбэк и промокоды.

Недостатки:

Не очень удобная процедура смены тарифа.

Летом доставка раз в три дня не совсем удобна, так как из-за жары продукты могут портиться быстрее.

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8. YamDiet

4,4 — рейтинг сервиса на основе 16 отзывов на otzovik.ru.

На сайте можно самостоятельно собрать меню, убрать из рецепта нелюбимые ингредиенты, заменить блюда. Или воспользоваться готовыми меню, которые разработаны диетологами компании. Доступны для выбора: меню для снижения веса, набора мышечной массы, лечебное питание, детокс-диета, а также обычное домашнее меню для тех, кто хочет сэкономить время на закупке продуктов и их приготовлении.

Иллюстрация: freepik/freepik

Доставка блюд производится один раз в два дня утром или вечером. Возможна бесконтактная доставка в ночное время.

Пример меню на 1500 ккал в день:

Творожная запеканка с апельсиновой цедрой и йогуртовым соусом.

Яичница со шпинатом и зеленью.

Шашлычки из семги и пшеничная крупа с брокколи и миндалем.

Ягодный пудинг с семенами чиа и голубикой.

Бифштекс из рубленого цыпленка с цукини, цветной капустой и морковью на пару.

Также в меню можно найти блюда с пометкой Cheat Meal. Это небольшое плановое нарушение диеты. Такой прием помогает снять психологическое напряжение и предотвратить срывы.

Разнообразные программы: 5 линеек, в которых есть постное, безлактозное, вегетарианское меню.

Цена за 1 день: от 1100 рублей.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: 1 раз в 2 дня.

Акции: скидка 3% и 12% при заказе питания на 14 и 28 дней соответственно, кешбэк 5% с каждого заказа, по 500 бонусов за приглашенного друга и отзыв о компании.

Преимущества:

Разнообразное меню для всех типов питания.

Безйодовая диета для людей с раком щитовидной железы.

Блюда, чтобы сделать Cheat Meal.

Недостатки:

Служба поддержки перестает работать раньше, чем привозят заказ.

Нет автоматического напоминания о том, что пора выбрать блюда.

В Подмосковье не везде бесплатная доставка.

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9. JustFood

4,3 — рейтинг сервиса на основе 238 оценок на yandex.ru.

Сервис предлагает три программы питания. «Базовая» — привычная домашняя еда с небольшим количеством соли. «Разнообразная» — меню, в составе которого есть рыба, супы и фрукты. В «Премиум» входят блюда ресторанной кухни с такими ингредиентами, как ягоды, спаржа, авокадо, морепродукты, различные специи.

Предлагаемая еда подойдет для спортивного питания, ПП, для диет по снижению веса за счет уменьшения калорийности.

Иллюстрация: freepik/freepik

Пример меню на 1526 ккал в день:

Ячневая каша с апельсиновым вареньем.

Фриттата с грибами и соусом.

Салат из свеклы с сыром.

Запеченное филе индейки с булгуром и овощами.

Творожные сырники с малиной.

Рис с курицей и овощами в японском стиле.

В меню сервиса насчитывается около 1000 различных блюд.

Разнообразные программы: 3 линейки.

Цена за 1 день: от 799 рублей в день.

Наличие приложений для Android и iOS: да.

Минимальный период заказа: 1 раз в 2 дня.

Акции: скидка на меню первого месяца для новых клиентов, скидка 37% при заказе еды на 4 недели, акция «Месяц частями» — оплата месяца питания в рассрочку на 3–4 платежа.

Преимущества:

Блюда в течение месяца не повторяются.

Собственное производство.

Скидка «Приведи друга», семейная скидка при доставке на один адрес в одинаковые дни.

Недостатки:

Нет меню для диетического питания: белкового, кето, детокс, вегетарианства.

Не забирают свои пластиковые контейнеры на переработку.

Сделать заказ в Justwood