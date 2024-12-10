ТОП-5 сервисов для подбора психолога
PsyChat: сервис с бесплатной 20-минутной консультацией и возможностью попасть на прием к психологу уже через 5 минут после заявки.
Smart: сервис для поиска психолога, на котором можно записаться на две бесплатные консультации у каждого специалиста.
Alter: сервис, на котором автоматизированный алгоритм подберет подходящего психолога на основании анкеты пациента.
YouTalk: сервис, на котором работают специалисты с высшим психологическим образованием, прошедшие программу повышения квалификации сроком не менее двух лет.
B17.ru: сервис для поиска психолога в нужном городе с возможностью подобрать специалиста под свой запрос.
Онлайн-платформы психологической помощи
Проанализировали более 20 сервисов по поиску и подбору онлайн-психологов. Изучили отзывы на них в различных агрегаторах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит» и составили подборку сервисов, которые имеют высокий рейтинг минимум на двух площадках.
1. PsyChat
Рейтинг: 4,9.
Специалисты: психологи-консультанты, психотерапевты, сексологи, семейные и детские психологи, коучи.
Стоимость консультации: от 1000 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: бесплатный первый 20-минутный сеанс.
Сервис психологической помощи в онлайн-формате. Можно найти психолога, сексолога, семейного, детского и клинического психолога, онлайн-психотерапевта и даже коуча. Для знакомства с сервисом предоставляется 20-минутный бесплатный пробный сеанс.
Пациенты, которым требуется срочная психологическая поддержка, могут подобрать специалиста в разделе «Консультация сейчас». В нем можно выбрать психолога, который сможет провести консультацию уже через пять минут после заявки.
2. Smart
Рейтинг: 4,9.
Специалисты: психологи-консультанты, сексологи, детские, семейные и нейропсихологи, коучи.
Стоимость консультации: от 2250 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, семьи.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: две бесплатные сессии с каждым специалистом.
Сервис нанимает исключительно специалистов с образованием в сфере психологии. Перед тем как начать работать, все психологи сдают практический экзамен. Помимо стандартной консультации, обратиться за помощью можно и к семейному психологу, консультанту в сексологии, коучу или детскому психологу.
Начать терапию можно с двух бесплатных консультаций. Сервис предложит психолога, соответствующего запросу пациента, а если специалист не подошел — подберут нового.
Smart гарантирует клиентам конфиденциальность — со специалистами подписывают соглашение о неразглашении.
3. Alter
Рейтинг: 4,9.
Специалисты: психологи, психиатры, врачи-психотерапевты.
Стоимость консультации: от 2000 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки, пары и семьи.
Формат: онлайн- и офлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Сервис предоставляет услуги психотерапии и психологической помощи онлайн и офлайн. На сайте автоматически можно выбрать психотерапевта или психолога. Для этого нужно лишь заполнить небольшую анкету. Алгоритм проанализирует базу психологов и выберет тех, чьи опыт и подход соответствуют запросу пациента.
Выбрать специалиста можно и самостоятельно: для себя, ребенка или семьи. Консультации проводятся онлайн, но в Москве и Санкт-Петербурге есть возможность посещать очные сессии.
4. YouTalk
Рейтинг: 4,8.
Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, кризисные и бизнес-психологи, коучи.
Стоимость консультации: от 2000 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, пары, родители с детьми.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Онлайн-сервис психологической помощи, созданный командой выпускников факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Средний опыт работы специалистов — семь лет. На сервисе работают только психологи с высшим психологическим образованием, прошедшие программу повышения квалификации.
Терапия начинается с запроса: клиент сам определяет, каких изменений он хочет достичь в работе с психологом. Алгоритм учитывает предпочтения клиента и подбирает специалиста. Все сессии проходят в онлайн-формате.
5. B17.ru
Рейтинг: 4,8.
Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, детские и бизнес-психологи.
Стоимость консультации: от 500 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.
Формат: онлайн- и офлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Сервис, на котором можно найти психолога в нужном городе. Сеансы можно посещать лично или онлайн, в зависимости от предпочтений пациента. При выборе специалиста можно изучить его подход к терапии подробнее, ведь многие из них публикуют свои статьи в анкетах.
С поиском подходящего специалиста поможет также функция фильтров по различным критериям, таким как район города, цена, запрос и метод терапии.
Рейтинг: 4,3.
Специалисты: психологи-консультанты.
Стоимость консультации: от 2500 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Сервис, в котором общаться с психологом можно не только по видеосвязи, но и в чатах мессенджеров. Общение проходит в формате асинхронной и синхронной переписки посредством выбранного инструмента: мессенджера или электронной почты. Психолог будет отвечать несколько раз в день в зависимости от своей загрузки.
Можно выбрать один или несколько удобных способов общения и менять их в любое время по согласованию со специалистом. В сервисе работают только психологи с высшим образованием и практическим опытом не менее пяти лет.
7. «Профи»
Рейтинг: 4,3.
Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, детские психологи.
Стоимость консультации: от 1500 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.
Формат: онлайн- и офлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Сервис по подбору психолога в нужном городе. Есть специалисты для разных целей: семейные и детские психологи, коучи, сексологи, клинические психологи. Чтобы подобрать психолога, нужно оставить на платформе заявку и указать в ней свои пожелания. Сервис отправит запрос подходящим специалистам, а они пришлют свои предложения.
Можно найти психолога, оказывающего услуги онлайн или рядом с домом.
8. Life Help
Рейтинг: 4,7.
Специалисты: психологи, психотерапевты.
Стоимость консультации: от 2950 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, семьи.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Сервис, в котором можно записаться на прием к психологу онлайн. Все специалисты имеют необходимый для работы диплом и квалификацию, а также практический опыт работы от трех лет. Есть три варианта проведения онлайн-консультации: общаться с психологом можно в чате, по телефону или по видеосвязи.
Перед первой сессией пациент получает инструкцию по подготовке, дневник психотерапии для отслеживания результатов и техники психологической самопомощи.
Рейтинг: 4,5.
Специалисты: психологи-консультанты, коучи.
Стоимость консультации: от 2990 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, пары, подростки.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Специалисты сервиса имеют высшее психологическое образование и практический опыт от трех лет. Чтобы начать терапию, нужно настроить фильтры, выбрать психолога из предложенных алгоритмом и назначить удобное время.
Также сервис предоставляет услуги корпоративной психотерапии. Психологи повышают эффективность бизнеса и улучшают благополучие персонала, оказывая им психологическую поддержку.
10. «СберЗдоровье»
Рейтинг: 4,2.
Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, детские и бизнес-психологи.
Стоимость консультации: 3490 рублей.
Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.
Формат: онлайн-консультации.
Бесплатная консультация: нет.
Сервис по поиску психологов, которые проводят онлайн-консультации. Цена на сеанс по видеосвязи фиксированная.
Пациент выбирает психолога самостоятельно при помощи фильтров. Поиск выдаст анкеты наиболее подходящих специалистов, в которых можно изучить информацию об образовании и опыте работы психолога, а также посмотреть отзывы о проведенных консультациях.
Бесплатные сервисы для онлайн-консультаций с психологом
Для тех, кто хочет получить поддержку без затрат, существуют бесплатные онлайн-сервисы консультаций с психологом. Такие платформы позволяют обратиться за помощью удаленно, а иногда и анонимно. Это хороший вариант для первых шагов в решении проблемы или при ограниченном бюджете.
«Психологический центр “Открытое пространство”» — предлагают две бесплатные консультации со специалистом для всех обратившихся. Заявку можно оставлять повторно по истечении трех месяцев.
Консультации магистрантов НИУ ВШЭ — центр, в котором действующие магистранты вуза оказывают бесплатную профессиональную психологическую помощь обратившимся. Для участия в проекте необходимо оставить заявку.
«Помогая другим — помогаешь себе» — региональная благотворительная общественная организация, в которой психологи с инвалидностью оказывают психологическую помощь населению.
Московская служба психологической помощи населению — сервис бесплатно оказывает психологическую помощь гражданам, зарегистрированным в Москве.
Психологическая помощь «Ярославна» — экстренная психологическая помощь для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Можно получить три бесплатные диагностические консультации от «Института практической психологии и психоанализа» после регистрации на сайте.
PsySovet — сайт, на котором можно письменно задать вопрос дипломированному психологу. Общение происходит в порядке живой очереди, первый освободившийся психолог проведет консультацию.
«НеТерпи» — кризисная психологическая помощь людям, которые переживают острое стрессовое состояние или испытывают обострение хронического стресса из-за текущих мировых событий. Любой обратившийся старше 18 лет может получить в центре до трех бесплатных сеансов терапии в течение двух месяцев с первой проведенной консультации.
«PsyПросвет» — бесплатные консультации для людей старше 18 лет с любыми психологическими или психическими трудностями. Чтобы получить помощь, необходимо оставить заявку. Ответ придет в течение 24 часов.
«Я — родитель» — бесплатная психологическая поддержка для родителей, которые столкнулись с трудностями при воспитании ребенка. Чтобы получить помощь, необходимо оставить заявку и дождаться ответа от представителя центра.
«Тебе поверят» — центр, который предлагает восемь бесплатных психологических консультаций жертвам сексуализированного насилия. Для подростков и людей до 20 лет сеансы бесплатные. Взрослые также могут обратиться за помощью и при желании оставить любую сумму в качестве пожертвования.
Как правильно выбрать психолога для онлайн сессии
При выборе психолога для онлайн-сессии важно учитывать следующие аспекты:
Квалификация и опыт психолога. Необходимо проверить образование специалиста, наличие сертификатов и специализацию в подходящей области.
Формат работы. Уточнить, предлагает ли психолог видеосессии, текстовые консультации или аудиозвонки, чтобы выбрать наиболее удобный для вариант.
Отзывы клиентов. Ознакомиться с мнениями других клиентов о работе специалиста. Это поможет понять, насколько его подход соответствует ожиданиям от терапии.
Стоимость услуг. Сравнить цены различных специалистов и выбрать того, кто предлагает услуги в доступном ценовом диапазоне.
Наличие бесплатной первой консультации. Это позволит оценить комфорт в общении и методику работы.
Доступность. Удостовериться, что выбранный специалист сможет проводить консультации в удобное для пациента время.
Конфиденциальность. Необходимо проверить, как сервис или психолог обеспечивает защиту данных и анонимность.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Какая средняя цена онлайн-консультации психолога?
Средняя стоимость услуг психолога онлайн варьируется от 1500 до 5000 рублей за сеанс. Это зависит от опыта специалиста и формата общения: видеосвязь, чат, личная встреча или звонок.
Что выбрать: онлайн, чат, видеосвязь или личную встречу?
Выбор зависит от предпочтений и ситуации. Для глубокого анализа лучше подойдет видеосвязь или личный прием. Общение через чат может быть удобным для начальной консультации или экстренной поддержки.
Анонимны ли онлайн-консультации с психологом?
Большинство платформ предоставляют возможность записаться к психологу онлайн анонимно. При регистрации часто достаточно указать только имя и контактные данные.
Что делать, если специалист не понравился? Надо ли оплачивать сеанс?
Если психоаналитик не подошел, можно написать администрации сервиса или самому специалисту, чтобы найти другого. Условия оплаты зависят от сервиса. Обычно услуги оплачиваются за проведенный сеанс.
Можно ли провести семейную психотерапию?
Да, многие интернет-психологи предлагают услуги семейной терапии, включая видеосеансы и групповые консультации для пары или семьи.
Мне нет 18 лет, могу ли я обратиться к психологу онлайн?
В большинстве случаев несовершеннолетние могут записаться к психологу онлайн, но для некоторых услуг может потребоваться согласие родителей.
Эффективно ли работать с психологом онлайн?
Виртуальные консультации считаются эффективными для решения большинства запросов. Лучший виртуальный психолог поможет справиться с трудностями так же, как и при личных встречах.
Какое количество встреч мне понадобится?
Количество встреч зависит от сложности ситуации и подхода специалиста. Обычно для работы с психоаналитиком требуется больше времени, тогда как краткосрочная псих. помощь может занять до десяти сеансов.
Экстренная бесплатная психологическая помощь по телефону
В сложных жизненных ситуациях, когда требуется срочная поддержка, можно воспользоваться услугами экстренной бесплатной психологической помощи по телефону. Такие службы работают круглосуточно, гарантируют конфиденциальность и готовы выслушать, поддержать и помочь в стабилизации эмоционального состояния. Это особенно важно, когда нет возможности обратиться к психологу лично или записаться на онлайн-консультацию.
Собрали номера телефонов, по которым оказывают экстренную психологическую поддержку:
8 (495) 051 — телефон неотложной психологической помощи в Москве.
8 (800) 333-44-34 — горячая линия психологической помощи.
8 (495) 575-87-70 — телефон доверия экстренной психологической помощи.
8 (495) 989-50-50 — интернет‑служба экстренной психологической помощи МЧС России.
8 (499) 901-02-01 — помощь пережившим сексуализированное насилие.
8 (495) 916-30-00 — помощь пережившим домашнее насилие.
8 (800) 700-06-00 — всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия.
8 (800) 200-01-22 — телефон доверия для детей, подростков и их родителей.
8 (800) 101-65-47 — психологическая поддержка для мужчин.
8 (800) 200-47-03 — психологическая помощь для взрослых.
8 (800) 100-01-91 — всероссийская горячая линия психологической помощи для онкологических больных и их близких.
8 (800) 200-07-09 — горячая линия по детской онкологии.
Какой сервис психологической помощи выбрать
Сервисы для поиска онлайн-психолога предоставляют собой удобный инструмент для получения профессиональной поддержки в любое время и из любой точки мира. Благодаря широкому выбору специалистов, разнообразным форматам работы и возможности подобрать помощь под индивидуальные запросы эти платформы становятся доступным решением для заботы о ментальном здоровье. Выбрать подходящего психолога можно на следующих сервисах:
PsyChat: сервис с бесплатной 20-минутной консультацией и возможностью попасть на прием к психологу уже через 5 минут после заявки.
Smart: сервис для поиска психолога, на котором можно записаться на две бесплатные консультации у каждого специалиста.
Alter: сервис, на котором автоматизированный алгоритм подберет подходящего психолога на основании анкеты пациента.
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