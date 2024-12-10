Проанализировали более 20 сервисов по поиску и подбору онлайн-психологов. Изучили отзывы на них в различных агрегаторах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит» и составили подборку сервисов, которые имеют высокий рейтинг минимум на двух площадках.

1. PsyChat

Рейтинг: 4,9.

Специалисты: психологи-консультанты, психотерапевты, сексологи, семейные и детские психологи, коучи.

Стоимость консультации: от 1000 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: бесплатный первый 20-минутный сеанс.

Сервис психологической помощи в онлайн-формате. Можно найти психолога, сексолога, семейного, детского и клинического психолога, онлайн-психотерапевта и даже коуча. Для знакомства с сервисом предоставляется 20-минутный бесплатный пробный сеанс.

Пациенты, которым требуется срочная психологическая поддержка, могут подобрать специалиста в разделе «Консультация сейчас». В нем можно выбрать психолога, который сможет провести консультацию уже через пять минут после заявки.

2. Smart

Рейтинг: 4,9.

Специалисты: психологи-консультанты, сексологи, детские, семейные и нейропсихологи, коучи.

Стоимость консультации: от 2250 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, семьи.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: две бесплатные сессии с каждым специалистом.

Сервис нанимает исключительно специалистов с образованием в сфере психологии. Перед тем как начать работать, все психологи сдают практический экзамен. Помимо стандартной консультации, обратиться за помощью можно и к семейному психологу, консультанту в сексологии, коучу или детскому психологу.

Начать терапию можно с двух бесплатных консультаций. Сервис предложит психолога, соответствующего запросу пациента, а если специалист не подошел — подберут нового.

Smart гарантирует клиентам конфиденциальность — со специалистами подписывают соглашение о неразглашении.

3. Alter

Рейтинг: 4,9.

Специалисты: психологи, психиатры, врачи-психотерапевты.

Стоимость консультации: от 2000 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки, пары и семьи.

Формат: онлайн- и офлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Сервис предоставляет услуги психотерапии и психологической помощи онлайн и офлайн. На сайте автоматически можно выбрать психотерапевта или психолога. Для этого нужно лишь заполнить небольшую анкету. Алгоритм проанализирует базу психологов и выберет тех, чьи опыт и подход соответствуют запросу пациента.

Выбрать специалиста можно и самостоятельно: для себя, ребенка или семьи. Консультации проводятся онлайн, но в Москве и Санкт-Петербурге есть возможность посещать очные сессии.

4. YouTalk

Рейтинг: 4,8.

Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, кризисные и бизнес-психологи, коучи.

Стоимость консультации: от 2000 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, пары, родители с детьми.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Онлайн-сервис психологической помощи, созданный командой выпускников факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Средний опыт работы специалистов — семь лет. На сервисе работают только психологи с высшим психологическим образованием, прошедшие программу повышения квалификации.

Терапия начинается с запроса: клиент сам определяет, каких изменений он хочет достичь в работе с психологом. Алгоритм учитывает предпочтения клиента и подбирает специалиста. Все сессии проходят в онлайн-формате.

5. B17.ru

Рейтинг: 4,8.

Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, детские и бизнес-психологи.

Стоимость консультации: от 500 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.

Формат: онлайн- и офлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Сервис, на котором можно найти психолога в нужном городе. Сеансы можно посещать лично или онлайн, в зависимости от предпочтений пациента. При выборе специалиста можно изучить его подход к терапии подробнее, ведь многие из них публикуют свои статьи в анкетах.

С поиском подходящего специалиста поможет также функция фильтров по различным критериям, таким как район города, цена, запрос и метод терапии.

6. «Академия нейровидения»

Рейтинг: 4,3.

Специалисты: психологи-консультанты.

Стоимость консультации: от 2500 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Сервис, в котором общаться с психологом можно не только по видеосвязи, но и в чатах мессенджеров. Общение проходит в формате асинхронной и синхронной переписки посредством выбранного инструмента: мессенджера или электронной почты. Психолог будет отвечать несколько раз в день в зависимости от своей загрузки.

Можно выбрать один или несколько удобных способов общения и менять их в любое время по согласованию со специалистом. В сервисе работают только психологи с высшим образованием и практическим опытом не менее пяти лет.

7. «Профи»

Рейтинг: 4,3.

Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, детские психологи.

Стоимость консультации: от 1500 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.

Формат: онлайн- и офлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Сервис по подбору психолога в нужном городе. Есть специалисты для разных целей: семейные и детские психологи, коучи, сексологи, клинические психологи. Чтобы подобрать психолога, нужно оставить на платформе заявку и указать в ней свои пожелания. Сервис отправит запрос подходящим специалистам, а они пришлют свои предложения.

Можно найти психолога, оказывающего услуги онлайн или рядом с домом.

8. Life Help

Рейтинг: 4,7.

Специалисты: психологи, психотерапевты.

Стоимость консультации: от 2950 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, семьи.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Сервис, в котором можно записаться на прием к психологу онлайн. Все специалисты имеют необходимый для работы диплом и квалификацию, а также практический опыт работы от трех лет. Есть три варианта проведения онлайн-консультации: общаться с психологом можно в чате, по телефону или по видеосвязи.

Перед первой сессией пациент получает инструкцию по подготовке, дневник психотерапии для отслеживания результатов и техники психологической самопомощи.

9. Zigmund.Online

Рейтинг: 4,5.

Специалисты: психологи-консультанты, коучи.

Стоимость консультации: от 2990 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, пары, подростки.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Специалисты сервиса имеют высшее психологическое образование и практический опыт от трех лет. Чтобы начать терапию, нужно настроить фильтры, выбрать психолога из предложенных алгоритмом и назначить удобное время.

Также сервис предоставляет услуги корпоративной психотерапии. Психологи повышают эффективность бизнеса и улучшают благополучие персонала, оказывая им психологическую поддержку.

10. «СберЗдоровье»

Рейтинг: 4,2.

Специалисты: психологи-консультанты, клинические, семейные, детские и бизнес-психологи.

Стоимость консультации: 3490 рублей.

Кто может обратиться: взрослые, дети, подростки.

Формат: онлайн-консультации.

Бесплатная консультация: нет.

Сервис по поиску психологов, которые проводят онлайн-консультации. Цена на сеанс по видеосвязи фиксированная.