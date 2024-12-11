LovePlanet: кроме поиска второй половинки и друзей, возможность организации команды для совместных путешествий. Teamo: аккаунты реальных взрослых людей, минимальное количество ботов. LinkYou: закрытый клуб, поиск партнера с учетом профессии. RusDate: поиск по локации, национальности, вероисповеданию и отсутствию вредных привычек. «Где папа?»: сайт для знакомств в России людей, воспитывающих детей в одиночку.

Каждый сервис отстраивается от конкурентов, предлагая пользователям возможности по интересам. Собрали наиболее популярные сайты с многомиллионной аудиторией, где можно найти компаньона, любовь или дружбу в зависимости от предпочтений, увлечений и образа жизни.

1. LovePlanet

Сайт работает с 2005 года. Основная цель — помощь в поисках виртуальных друзей, второй половинки, попутчика в путешествии. Возрастная категория очень широкая, услугами площадки пользуются люди 18–99 лет.

Подписчиков ресурса привлекает свобода общения, ведения дневника, организация встречи с понравившимся кандидатом.

4,1 — рейтинг сервиса на основе 99 отзывов на сайте Recommend.ru.

Регистрация : будьте готовы указать пол, возраст, email, придумать логин и пароль или войти через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail, «Яндекс».

Выбор цели знакомства : дружба, романтические отношения, создание семьи, свободные отношения, совместное путешествие.

Стоимость : VIP-статус 499 рублей в месяц, премиум от 199 рублей в неделю.

Бесплатная версия : регистрация, поиск по заданным параметрам, просмотр профиля, лента знакомств в России, за рубежом.

Мобильное приложение : есть, AppStore.

Эффективность: нет гарантий успешного знакомства в России, странах СНГ, в дальнем зарубежье.

Плюсы:

Расширенный поиск с определением пола, возрастной категории, роста и веса, наличия детей, языка.

Высокая посещаемость — на сайте зарегистрировано более 20 000 000 человек.

Охват аудитории сайта: Россия, Беларусь, Турция, США, Италия, Бразилия и прочие страны.

Сайт знакомств в России имеет мобильное приложение.

Проверка сайта временем — сервис работает с 2005 года.

Минусы:

Просмотры симпатий и отправка сообщений только после оформления премиум-подписки.

Отправка большого количества уведомлений с сайта.

Познакомиться в LovePlanet

2. Teamo

Пройти регистрацию на сайте можно только реальным людям. Фото верифицируются в обязательном порядке, поэтому невозможно использовать чужое изображение или выдать себя за известную медийную личность.

Психологическое тестирование вкупе с подробной информацией дает хорошие шансы обрести партнера или друга в пределах вашего города.

2,9 — рейтинг сервиса на основе 40 отзывов на сайте Recommend.ru.

Регистрация : нужно указать email, придумать пароль, заполнить подробную анкету или войти через «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.

Выбор цели знакомства : дружба, романтические отношения, создание семьи, свободные отношения.

Стоимость : 890 рублей в месяц.

Бесплатная версия : расширенный поиск, просмотр фото. Можно отклонить предложение в разделе «Совместимость», добавить кандидатов в «Избранные». В наличии отметка «нравится», отправка сообщений пользователям с платной подпиской или со взаимной симпатией, ежедневные бонусы, оповещения на почту, уведомления о комментариях и посещениях.

Мобильное приложение : есть, AppStore.

Эффективность: расширенный поиск с учетом религиозности, образования, интересов пользователей, вредных привычек повышает шансы успешного знакомства в России и за рубежом.

Плюсы:

Аудитория сайта — более 113 миллионов.

Сайт знакомств в России охватывает все регионы и страны СНГ.

Интерфейс на русском и английском языках.

Настройки профиля сайта с управлением рассылками, с возможностью удаления анкеты.

Выложенные фото пользователей обязательно проверят, чужие публиковать нельзя.

Минусы:

Создание аккаунта после прохождения психологического теста, загрузки и модерации фото.

Свободное общение только при наличии платной подписки сайта.

Познакомиться в Teamo

3. LinkYou

Сайт знакомств регистрирует пользователей с возрастным ограничением: сервис доступен людям старше 18 и младше 75 лет. Зато площадка предлагает найти друзей или вторую половинку, которые разделяют интересы создателя аккаунта.

Для лучшего поиска можно дополнительно указать предпочтительные профессии, регион и город России.

4,49 — рейтинг сервиса на основе 412 отзывов на сайте 101poisk.

Регистрация : платная, разовый взнос 150 рублей.

Выбор цели знакомства : серьезные отношения, поиск друзей по интересам с учетом профессии, религии, национальности.

Стоимость : премиум-аккаунт 200 рублей за 10 дней.

Бесплатная версия : просмотр анкет, поиск, отправка сообщений, демонстрация аккаунта, набравшего большое количество лайков в «Люди дня».

Мобильное приложение : есть, для Android.

Эффективность: аккаунты создают реальные люди, поэтому высокие шансы найти друзей по интересам, мужчину или женщину для интимных встреч.

Плюсы:

Сайт знакомств в России блокирует аккаунты за непристойное поведение и нецензурную лексику.

Внесение неугодных кандидатов с сайта в «Черный список».

Отсутствие ботов: на площадке общение только с реальным пользователем, новый аккаунт быстро проверят.

Поднятие анкеты в верхние строчки сайта всего за 200 рублей.

Режим «невидимки» на премиум-аккаунте.

Минусы:

Навязывание платных услуг сайта.

Оплата членского взноса при регистрации.

Познакомиться в LinkYou

4. RusDate

Сайт в России создан для общения людей возрастной категории 18–90 лет, для дружеских и романтических отношений, а также для облегчения путешествий по России и за рубежом.

Установлены фильтры, позволяющие вести поиск в ближайших населенных пунктах, с учетом религии, национальности, вредных привычек, образования, знания языка.

1,5 — рейтинг сервиса на основе 12 отзывов на сайте «Это развод?».

Регистрация : кроме email и пароля, будьте готовы заполнить небольшую анкету с личными данными.

Выбор цели знакомства : дружеское и романтическое общение.

Стоимость : 318 рублей в месяц.

Бесплатная версия : просмотр, настройка фильтров поиска, игра «Симпатия».

Мобильное приложение : есть, для iPad, чат-бот Елена.

Эффективность: ручная модерация анкет позволяет выявлять боты, повышать успешность общения с живыми людьми.

Плюсы:

Модерация, позволяющая быстро выявить фейковые профили.

Общение с аудиторией из стран СНГ, Израиля, России.

Удаление аккаунтов людей, которые долго не посещают сайт знакомств в России после регистрации.

Общение для взрослых людей с ограниченными возможностями с ПК.

Наличие режима «невидимки».

Минусы:

Практически весь функционал сайта платный.

В мобильном приложении нет опции общения для взрослых людей с ограниченными возможностями.

Познакомиться в RusDate

5. «Где папа?»

Сайт знакомств в России специализируется на общении мам и пап, воспитывающих детей без второй половинки. Сервис обслуживает бесплатно, но также предоставляет платные опции по отправке подарка или отключению рекламы.

Любому пользователю, заглянувшему на портал, доступен весь функционал без регистрации. Поиск ведется с учетом локации.

2,8 — рейтинг сервиса на основе 49 отзывов на сайте «Отзовик».

Регистрация : не обязательна.

Выбор цели знакомства : для создания полноценной семьи.

Стоимость : тарифного плана нет.

Бесплатная версия : регистрация, публикация фото, отправка сообщений, поиск, просмотр анкет.

Мобильное приложение : специального приложения нет, сайт адаптирован для работы со смартфона.

Эффективность: ручная модерация аккаунтов со снижением риска общения с ботом.

Плюсы:

Отличный сайт знакомств в России для взрослых одиноких людей.

Для общения в интернете организован клуб одиноких родителей.

Для выбора предоставлены списки пап и мам из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, других стран СНГ.

«Доска объявлений» о купле и продаже вещей, бытовой техники, об аренде жилья.

Организация совместных мероприятий.

Минусы:

Много рекламы, отключить которую можно только платно.

Нельзя загрузить для знакомства в России в чаты музыку и видео.

Познакомиться в «Где папа?»

6. Mamba

Сайт знакомств в России работает с 2002 года, помогает в построении семьи, в приобретении друзей. Можно завязать отношения, вступить в переписку по электронной почте, найти парня или подругу из вашего города, используя геолокацию.

Большинство услуг, делающих аккаунт популярным, платные, но общаются с заинтересовавшим человеком без покупки VIP.

2 — рейтинг сервиса на основе 437 отзывов на сайте «Отзовик».

Регистрация : бесплатна, с привязкой к смартфону.

Выбор цели знакомства : серьезные отношения, ведущие к браку, дружба, свободная любовь, совместные поездки.

Стоимость : от 300 рублей в месяц.

Бесплатная версия : регистрация, ведение дневника, поиск, игры в приложении, просмотр фото, комментарии, поиск попутчиков, объявления.

Мобильное приложение : есть, для iPad.

Эффективность: посетители часто жалуются на ботов и большое количество цинично настроенных мужчин. Однако все нежелательные контакты можно блокировать, внеся собеседника в черный список.

Плюсы:

Интерфейс сайта на 27 языках.

Поиск по вашему городу, по анкетам и объявлениям.

Специальные карты с промокодами при пополнении счета на сайте.

Бесплатная переписка с прочими посетителями.

«Энциклопедия», обучающая правилам знакомства в России, с помощью которой многие мужчины и женщины нашли по-настоящему сильную любовь. Статьи сайта могут подсказать, как организовать встречу, открыть свои чувства, оказать знаки внимания. Регулярно происходит публикация новинок.

Минусы:

Навязчивая реклама.

Много посетителей сайта, настойчиво предлагающих девушкам интим.

Познакомиться в Mamba

7. RUAMO

Популярный сайт знакомств в России и СНГ работает с 2014 года. Основная аудитория состоит из российских, белорусских, украинских девушек и молодых женщин, готовых к роли содержанки или к разовым интим услугам.

Впрочем, есть случаи, когда общение на сайте создавало классную пару с последующим вступлением в брак или в достаточно серьезные отношения.

2,5 — рейтинг сервиса на основе 2 отзывов на сайте «Отзовик».

Регистрация : надо ввести адрес электронной почты, заполнить опросник и разместить фото. Можно войти через «ВКонтакте», Mail или «Яндекс».

Выбор цели знакомства : поиск партнера для секса.

Стоимость : премиум-подписка 1990 рублей в месяц.

Бесплатная версия : просмотр профилей и посетителей страницы, поиск. Женщинам можно отправить бесплатное сообщение мужчинам.

Мобильное приложение : есть, AppStore, RuStore.

Эффективность: поиск партнера существенно облегчает просмотр анкет, в которых указывается стоимость одного вечера, доход мужчины.

Плюсы:

Быстрый поиск партнера: постоянного или на вечер.

Определение локации вашего партнера, включая название улицы, номер дома.

Можно общаться вне сайта.

Просмотр анкет до создания вашего аккаунта.

Размещение короткого видеоролика о себе.

Минусы:

Сайт знакомств в России публикует слишком много рекламы.

Сложность контакта с приличным человеком, стремящимся к браку.

Познакомиться в Ruamo

8. «VK Знакомства»

При входе на сайт знакомств в России происходит автоматический перенос данных из соцсети. Всю информацию можно откорректировать вручную — данные будут недоступны посетителям из черного списка и друзьям, подписанным на социальную сеть.

Для любителей использовать чаты существует специальная ночная версия, где встречаются случайные собеседники.

2,4 — рейтинг сервиса на основе 21 отзыва на сайте Recommend.ru.

Регистрация : нужно просто зарегистрироваться «ВКонтакте» и подписаться на группу.

Выбор цели знакомства : найти друзей по интересам, романтика.

Стоимость : премиум-подписка 599 рублей в месяц.

Бесплатная версия : регистрация, просмотр предложений, премиум на 7 дней.

Мобильное приложение : есть, для iOS, Android.

Эффективность: на сайте можно общаться бесплатно, если есть взаимные лайки. Без премиум-подписки найти интересного человека проблематично.

Плюсы:

Можно переписываться с людьми, которые разделяют ваши интересы.

Благодаря сайту можно найти человека, живущего в вашем городе, в ближайших регионах.

Каждый месяц сайт знакомств в России и за рубежом посещает около 3 млн человек.

В профиле указывают интересы и хобби, отношение к алкоголю, список любимых фильмов, книг, треков.

Можно отобразить анкеты взрослых людей, заинтересованных в создании серьезных или дружеских отношений.

Минусы:

Много неактивных профилей.

Навязчивая реклама платных услуг сайта.

Познакомиться в «VK Знакомства»

9. «@знакомства»

Сайт знакомств в России работает с 2007 года, охватывает более 25 млн пользователей. Ежедневно ресурс посещает около 50 000 – 200 000 молодых и взрослых людей из России и ближнего зарубежья.

Известный и достаточно популярный проект предлагает много опций, включая фильтры по возрасту, наличию детей, знаку зодиака. Поиск в первую очередь ведется в вашем городе.

3,3 — рейтинг сервиса на основе 26 отзывов на сайте Recommend.ru.

Регистрация : простой вход через Mail.ru.

Выбор цели знакомства : друзья по интересам, романтика, интимные встречи без обязательств.

Стоимость : $2,99.

Бесплатная версия : регистрация, поиск, просмотр анкет, размещение фото, отправленные и полученные сообщения, новые контакты, дневник, возможность сортировки сообщений.

Мобильное приложение : есть, для iOS и Android.

Эффективность: можно завести друзей по интересам. Шанс встретить любимого человека небольшой.

Плюсы:

Сервис для знакомств предлагает достаточное количество опций для общения бесплатно.

Общение по почте через «Доску объявлений».

Ведутся онлайн-трансляции.

Большая аудитория — на сайте можно общаться с подростками, взрослыми и пожилыми людьми.

Возможность регистрации через популярные соцсети.

Минусы:

Мужчинам и женщинам, посещающим сайт, обычно интересно только общение без реального знакомства в России.

Нередко на прямых трансляциях посетители забывают о необходимости приличного поведения.

Познакомиться в «@знакомства»

10. Topface

Популярный сайт знакомств в России предлагает распространенные в интернете услуги по дружескому общению и поиску партнера.

Платформа работает в более чем 190 странах, интерфейс представлен на 47 языках, включая русский. Не только в РФ, но и за рубежом можно легко найти человека, кто разделяет ваши интересы.

1,7 — рейтинг сервиса на основе 61 отзыва на сайте «Отзовик».

Регистрация : простая, доступная через социальные сети.

Выбор цели знакомства : дружба и романтика, планирование брака.

Стоимость : от $7,99 в месяц.

Бесплатная версия : регистрация, отправка бесплатных сообщений понравившемуся пользователю, просмотр профиля.

Мобильное приложение : есть, для iOS, Android, Windows.

Эффективность: как и на всех подобных сайтах, нет гарантий продолжительных отношений. Но можно завязать знакомство в России с людьми из разных стран.

Плюсы:

Аудитория сайта — более 100 млн человек.

Быстрое общение — отправленное сообщение приходит практически мгновенно.

Основной функционал сайта не требует оплаты.

Мобильное приложение на нескольких языках.

Настройка профиля с указанием интересов.

Минусы:

В мобильном приложении сайта постоянно всплывает реклама.

Сайт знакомств в России содержит много фейковых аккаунтов.

Познакомиться в Topface