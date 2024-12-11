На сайтах знакомств ищут любовь, друзей или спутников для путешествий. Сервисами пользуются из-за высокой нагрузки и нехватки свободного времени. После ухода Tinder с российского рынка аудитория пытается подобрать альтернативу. Каждый из российских дейтинговых сервисов имеет свои нюансы, плюсы и минусы. Остановимся на этом подробнее.
ТОП-5 лучших сайтов знакомств
LovePlanet: кроме поиска второй половинки и друзей, возможность организации команды для совместных путешествий.
Teamo: аккаунты реальных взрослых людей, минимальное количество ботов.
LinkYou: закрытый клуб, поиск партнера с учетом профессии.
RusDate: поиск по локации, национальности, вероисповеданию и отсутствию вредных привычек.
«Где папа?»: сайт для знакомств в России людей, воспитывающих детей в одиночку.
Каждый сервис отстраивается от конкурентов, предлагая пользователям возможности по интересам. Собрали наиболее популярные сайты с многомиллионной аудиторией, где можно найти компаньона, любовь или дружбу в зависимости от предпочтений, увлечений и образа жизни.
1. LovePlanet
Сайт работает с 2005 года. Основная цель — помощь в поисках виртуальных друзей, второй половинки, попутчика в путешествии. Возрастная категория очень широкая, услугами площадки пользуются люди 18–99 лет.
Подписчиков ресурса привлекает свобода общения, ведения дневника, организация встречи с понравившимся кандидатом.
4,1 — рейтинг сервиса на основе 99 отзывов на сайте Recommend.ru.
Регистрация: будьте готовы указать пол, возраст, email, придумать логин и пароль или войти через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail, «Яндекс».
Выбор цели знакомства: дружба, романтические отношения, создание семьи, свободные отношения, совместное путешествие.
Стоимость: VIP-статус 499 рублей в месяц, премиум от 199 рублей в неделю.
Бесплатная версия: регистрация, поиск по заданным параметрам, просмотр профиля, лента знакомств в России, за рубежом.
Мобильное приложение: есть, AppStore.
Эффективность: нет гарантий успешного знакомства в России, странах СНГ, в дальнем зарубежье.
Плюсы:
Расширенный поиск с определением пола, возрастной категории, роста и веса, наличия детей, языка.
Высокая посещаемость — на сайте зарегистрировано более 20 000 000 человек.
Охват аудитории сайта: Россия, Беларусь, Турция, США, Италия, Бразилия и прочие страны.
Сайт знакомств в России имеет мобильное приложение.
Проверка сайта временем — сервис работает с 2005 года.
Минусы:
Просмотры симпатий и отправка сообщений только после оформления премиум-подписки.
Отправка большого количества уведомлений с сайта.
2. Teamo
Пройти регистрацию на сайте можно только реальным людям. Фото верифицируются в обязательном порядке, поэтому невозможно использовать чужое изображение или выдать себя за известную медийную личность.
Психологическое тестирование вкупе с подробной информацией дает хорошие шансы обрести партнера или друга в пределах вашего города.
2,9 — рейтинг сервиса на основе 40 отзывов на сайте Recommend.ru.
Регистрация: нужно указать email, придумать пароль, заполнить подробную анкету или войти через «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.
Выбор цели знакомства: дружба, романтические отношения, создание семьи, свободные отношения.
Стоимость: 890 рублей в месяц.
Бесплатная версия: расширенный поиск, просмотр фото. Можно отклонить предложение в разделе «Совместимость», добавить кандидатов в «Избранные». В наличии отметка «нравится», отправка сообщений пользователям с платной подпиской или со взаимной симпатией, ежедневные бонусы, оповещения на почту, уведомления о комментариях и посещениях.
Мобильное приложение: есть, AppStore.
Эффективность: расширенный поиск с учетом религиозности, образования, интересов пользователей, вредных привычек повышает шансы успешного знакомства в России и за рубежом.
Плюсы:
Аудитория сайта — более 113 миллионов.
Сайт знакомств в России охватывает все регионы и страны СНГ.
Интерфейс на русском и английском языках.
Настройки профиля сайта с управлением рассылками, с возможностью удаления анкеты.
Выложенные фото пользователей обязательно проверят, чужие публиковать нельзя.
Минусы:
Создание аккаунта после прохождения психологического теста, загрузки и модерации фото.
Свободное общение только при наличии платной подписки сайта.
3. LinkYou
Сайт знакомств регистрирует пользователей с возрастным ограничением: сервис доступен людям старше 18 и младше 75 лет. Зато площадка предлагает найти друзей или вторую половинку, которые разделяют интересы создателя аккаунта.
Для лучшего поиска можно дополнительно указать предпочтительные профессии, регион и город России.
4,49 — рейтинг сервиса на основе 412 отзывов на сайте 101poisk.
Регистрация: платная, разовый взнос 150 рублей.
Выбор цели знакомства: серьезные отношения, поиск друзей по интересам с учетом профессии, религии, национальности.
Стоимость: премиум-аккаунт 200 рублей за 10 дней.
Бесплатная версия: просмотр анкет, поиск, отправка сообщений, демонстрация аккаунта, набравшего большое количество лайков в «Люди дня».
Мобильное приложение: есть, для Android.
Эффективность: аккаунты создают реальные люди, поэтому высокие шансы найти друзей по интересам, мужчину или женщину для интимных встреч.
Плюсы:
Сайт знакомств в России блокирует аккаунты за непристойное поведение и нецензурную лексику.
Внесение неугодных кандидатов с сайта в «Черный список».
Отсутствие ботов: на площадке общение только с реальным пользователем, новый аккаунт быстро проверят.
Поднятие анкеты в верхние строчки сайта всего за 200 рублей.
Режим «невидимки» на премиум-аккаунте.
Минусы:
Навязывание платных услуг сайта.
Оплата членского взноса при регистрации.
4. RusDate
Сайт в России создан для общения людей возрастной категории 18–90 лет, для дружеских и романтических отношений, а также для облегчения путешествий по России и за рубежом.
Установлены фильтры, позволяющие вести поиск в ближайших населенных пунктах, с учетом религии, национальности, вредных привычек, образования, знания языка.
1,5 — рейтинг сервиса на основе 12 отзывов на сайте «Это развод?».
Регистрация: кроме email и пароля, будьте готовы заполнить небольшую анкету с личными данными.
Выбор цели знакомства: дружеское и романтическое общение.
Стоимость: 318 рублей в месяц.
Бесплатная версия: просмотр, настройка фильтров поиска, игра «Симпатия».
Мобильное приложение: есть, для iPad, чат-бот Елена.
Эффективность: ручная модерация анкет позволяет выявлять боты, повышать успешность общения с живыми людьми.
Плюсы:
Модерация, позволяющая быстро выявить фейковые профили.
Общение с аудиторией из стран СНГ, Израиля, России.
Удаление аккаунтов людей, которые долго не посещают сайт знакомств в России после регистрации.
Общение для взрослых людей с ограниченными возможностями с ПК.
Наличие режима «невидимки».
Минусы:
Практически весь функционал сайта платный.
В мобильном приложении нет опции общения для взрослых людей с ограниченными возможностями.
5. «Где папа?»
Сайт знакомств в России специализируется на общении мам и пап, воспитывающих детей без второй половинки. Сервис обслуживает бесплатно, но также предоставляет платные опции по отправке подарка или отключению рекламы.
Любому пользователю, заглянувшему на портал, доступен весь функционал без регистрации. Поиск ведется с учетом локации.
2,8 — рейтинг сервиса на основе 49 отзывов на сайте «Отзовик».
Регистрация: не обязательна.
Выбор цели знакомства: для создания полноценной семьи.
Стоимость: тарифного плана нет.
Бесплатная версия: регистрация, публикация фото, отправка сообщений, поиск, просмотр анкет.
Мобильное приложение: специального приложения нет, сайт адаптирован для работы со смартфона.
Эффективность: ручная модерация аккаунтов со снижением риска общения с ботом.
Плюсы:
Отличный сайт знакомств в России для взрослых одиноких людей.
Для общения в интернете организован клуб одиноких родителей.
Для выбора предоставлены списки пап и мам из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, других стран СНГ.
«Доска объявлений» о купле и продаже вещей, бытовой техники, об аренде жилья.
Организация совместных мероприятий.
Минусы:
Много рекламы, отключить которую можно только платно.
Нельзя загрузить для знакомства в России в чаты музыку и видео.
6. Mamba
Сайт знакомств в России работает с 2002 года, помогает в построении семьи, в приобретении друзей. Можно завязать отношения, вступить в переписку по электронной почте, найти парня или подругу из вашего города, используя геолокацию.
Большинство услуг, делающих аккаунт популярным, платные, но общаются с заинтересовавшим человеком без покупки VIP.
2 — рейтинг сервиса на основе 437 отзывов на сайте «Отзовик».
Регистрация: бесплатна, с привязкой к смартфону.
Выбор цели знакомства: серьезные отношения, ведущие к браку, дружба, свободная любовь, совместные поездки.
Стоимость: от 300 рублей в месяц.
Бесплатная версия: регистрация, ведение дневника, поиск, игры в приложении, просмотр фото, комментарии, поиск попутчиков, объявления.
Мобильное приложение: есть, для iPad.
Эффективность: посетители часто жалуются на ботов и большое количество цинично настроенных мужчин. Однако все нежелательные контакты можно блокировать, внеся собеседника в черный список.
Плюсы:
Интерфейс сайта на 27 языках.
Поиск по вашему городу, по анкетам и объявлениям.
Специальные карты с промокодами при пополнении счета на сайте.
Бесплатная переписка с прочими посетителями.
«Энциклопедия», обучающая правилам знакомства в России, с помощью которой многие мужчины и женщины нашли по-настоящему сильную любовь. Статьи сайта могут подсказать, как организовать встречу, открыть свои чувства, оказать знаки внимания. Регулярно происходит публикация новинок.
Минусы:
Навязчивая реклама.
Много посетителей сайта, настойчиво предлагающих девушкам интим.
7. RUAMO
Популярный сайт знакомств в России и СНГ работает с 2014 года. Основная аудитория состоит из российских, белорусских, украинских девушек и молодых женщин, готовых к роли содержанки или к разовым интим услугам.
Впрочем, есть случаи, когда общение на сайте создавало классную пару с последующим вступлением в брак или в достаточно серьезные отношения.
2,5 — рейтинг сервиса на основе 2 отзывов на сайте «Отзовик».
Регистрация: надо ввести адрес электронной почты, заполнить опросник и разместить фото. Можно войти через «ВКонтакте», Mail или «Яндекс».
Выбор цели знакомства: поиск партнера для секса.
Стоимость: премиум-подписка 1990 рублей в месяц.
Бесплатная версия: просмотр профилей и посетителей страницы, поиск. Женщинам можно отправить бесплатное сообщение мужчинам.
Мобильное приложение: есть, AppStore, RuStore.
Эффективность: поиск партнера существенно облегчает просмотр анкет, в которых указывается стоимость одного вечера, доход мужчины.
Плюсы:
Быстрый поиск партнера: постоянного или на вечер.
Определение локации вашего партнера, включая название улицы, номер дома.
Можно общаться вне сайта.
Просмотр анкет до создания вашего аккаунта.
Размещение короткого видеоролика о себе.
Минусы:
Сайт знакомств в России публикует слишком много рекламы.
Сложность контакта с приличным человеком, стремящимся к браку.
8. «VK Знакомства»
При входе на сайт знакомств в России происходит автоматический перенос данных из соцсети. Всю информацию можно откорректировать вручную — данные будут недоступны посетителям из черного списка и друзьям, подписанным на социальную сеть.
Для любителей использовать чаты существует специальная ночная версия, где встречаются случайные собеседники.
2,4 — рейтинг сервиса на основе 21 отзыва на сайте Recommend.ru.
Регистрация: нужно просто зарегистрироваться «ВКонтакте» и подписаться на группу.
Выбор цели знакомства: найти друзей по интересам, романтика.
Стоимость: премиум-подписка 599 рублей в месяц.
Бесплатная версия: регистрация, просмотр предложений, премиум на 7 дней.
Мобильное приложение: есть, для iOS, Android.
Эффективность: на сайте можно общаться бесплатно, если есть взаимные лайки. Без премиум-подписки найти интересного человека проблематично.
Плюсы:
Можно переписываться с людьми, которые разделяют ваши интересы.
Благодаря сайту можно найти человека, живущего в вашем городе, в ближайших регионах.
Каждый месяц сайт знакомств в России и за рубежом посещает около 3 млн человек.
В профиле указывают интересы и хобби, отношение к алкоголю, список любимых фильмов, книг, треков.
Можно отобразить анкеты взрослых людей, заинтересованных в создании серьезных или дружеских отношений.
Минусы:
Много неактивных профилей.
Навязчивая реклама платных услуг сайта.
Познакомиться в «VK Знакомства»
9. «@знакомства»
Сайт знакомств в России работает с 2007 года, охватывает более 25 млн пользователей. Ежедневно ресурс посещает около 50 000 – 200 000 молодых и взрослых людей из России и ближнего зарубежья.
Известный и достаточно популярный проект предлагает много опций, включая фильтры по возрасту, наличию детей, знаку зодиака. Поиск в первую очередь ведется в вашем городе.
3,3 — рейтинг сервиса на основе 26 отзывов на сайте Recommend.ru.
Регистрация: простой вход через Mail.ru.
Выбор цели знакомства: друзья по интересам, романтика, интимные встречи без обязательств.
Стоимость: $2,99.
Бесплатная версия: регистрация, поиск, просмотр анкет, размещение фото, отправленные и полученные сообщения, новые контакты, дневник, возможность сортировки сообщений.
Мобильное приложение: есть, для iOS и Android.
Эффективность: можно завести друзей по интересам. Шанс встретить любимого человека небольшой.
Плюсы:
Сервис для знакомств предлагает достаточное количество опций для общения бесплатно.
Общение по почте через «Доску объявлений».
Ведутся онлайн-трансляции.
Большая аудитория — на сайте можно общаться с подростками, взрослыми и пожилыми людьми.
Возможность регистрации через популярные соцсети.
Минусы:
Мужчинам и женщинам, посещающим сайт, обычно интересно только общение без реального знакомства в России.
Нередко на прямых трансляциях посетители забывают о необходимости приличного поведения.
10. Topface
Популярный сайт знакомств в России предлагает распространенные в интернете услуги по дружескому общению и поиску партнера.
Платформа работает в более чем 190 странах, интерфейс представлен на 47 языках, включая русский. Не только в РФ, но и за рубежом можно легко найти человека, кто разделяет ваши интересы.
1,7 — рейтинг сервиса на основе 61 отзыва на сайте «Отзовик».
Регистрация: простая, доступная через социальные сети.
Выбор цели знакомства: дружба и романтика, планирование брака.
Стоимость: от $7,99 в месяц.
Бесплатная версия: регистрация, отправка бесплатных сообщений понравившемуся пользователю, просмотр профиля.
Мобильное приложение: есть, для iOS, Android, Windows.
Эффективность: как и на всех подобных сайтах, нет гарантий продолжительных отношений. Но можно завязать знакомство в России с людьми из разных стран.
Плюсы:
Аудитория сайта — более 100 млн человек.
Быстрое общение — отправленное сообщение приходит практически мгновенно.
Основной функционал сайта не требует оплаты.
Мобильное приложение на нескольких языках.
Настройка профиля с указанием интересов.
Минусы:
В мобильном приложении сайта постоянно всплывает реклама.
Сайт знакомств в России содержит много фейковых аккаунтов.
Бесплатные сервисы для знакомств
Большинство известных, часто посещаемых русских сайтов предлагает платные услуги. Но существуют самые лучшие сервисы, где необязательно оформлять платную подписку, чтобы весело провести время в компании онлайн-друзей или встретить человека, который искренне скажет вам «люблю».
Сайт LovePlanet относится к условно бесплатным. Регистрация и просмотр профилей не требуют ежемесячной оплаты. Можно оценивать выложенные фото, отправлять сообщения и заполнять ваш дневник. Но только оформление премиум-тарифа сайта позволит выбрать среди собеседников более приличных и отправлять понравившимся приятные подарки.
Большой простор для реального и онлайн-общения предоставляет сайт Teamo. Ресурс объединяет взрослых людей, мечтающих искренне любить и желающих увлекательно провести время. Ассортимент бесплатных функций достаточно широк. Можно добавлять кандидатов, искать и общаться с людьми из вашего города, страны, зарубежья, просматривать фотографии. Удобно отправлять сообщения и получать уведомления о мужчинах и женщинах, посетивших страницу.
Сайт LinkYou снискал популярность благодаря широкому охвату аудитории и предоставлению классных услуг для настоящих интеллектуалов. После членского взноса легко получить возможность даром искать реально действующие аккаунты, просматривать профили, отправлять сообщения понравившемся мужчинам или женщинам. Страницы, набравшие большое количество знаков внимания, демонстрируются в специальном разделе, где их увидят другие посетители ресурса.
Сайт RusDate будет полезен для взрослых людей, неуверенных в эффективности подобных площадок. Бесплатные регистрация, просмотр аккаунтов других пользователей, использование фильтров для поиска оптимального варианта позволят быстро убедиться в отсутствии ботов и фейковых профилей. А увлекательно провести свободное время можно играя в «Симпатию».
«Где папа?» — бесплатный и достаточно крутой ресурс для виртуальных встреч. Несмотря на специфическое название, на известном сайте встречаются люди, не обремененные детьми. Каждому посетителю можно общаться, не внося на счет деньги. Доступные функции включают регистрацию, просмотр аккаунтов, размещение фото, отправку сообщений, дважды в неделю поднятие собственной анкеты, организацию встреч людей, которые познакомились благодаря сайту.
Как выбрать сайт знакомств для поиска отношений или общения?
Онлайн-встречи с новыми друзьями — распространенный способ заполнить свободное время, к которому прибегают даже знаменитые люди. Какие факторы нужно учитывать, чтобы зарегистрироваться на самом популярном ресурсе, полностью отвечающем вашим запросам для общений:
Желательно определиться с целью. Если человек остался в одиночестве и желает создать семью, подходит к этому решению серьезно, лучше выбирать платные сервисы. В них проверка аккаунтов ведется вручную, быстро отсеиваются боты и мошенники.
Для знакомства в России с иностранцами подходят международные площадки, где можно изменить язык интерфейса.
Чтобы найти друзей по интересам, ищут рабочие топовые сайты с фильтрами. Обычно на них можно выбрать собеседника с учетом образования, профессиональных навыков, языковых и национальных особенностей, вероисповедания, хобби.
Провести время с интересом позволят площадки, на которых можно вести личный дневник и оставлять комментарии.
Классными сайтами считают те, на которых собираются группы из жителей одного города. Поэтому лучше общаться на платформе, где ищут друзей с помощью геолокации.
Нормально, что иногда активное общение онлайн надоедает. Чтобы больше не отвлекаться на переписку, находят ресурс, на котором можно просто удалить аккаунт.
В любом случае перед регистрацией и оформлением подписок на популярных сайтах стоит внимательно изучить отзывы посетителей.
Что писать на сайте знакомств? Как составить анкету?
Обычно на сайтах для знакомств в России предлагается специальная форма. Туда необходимо внести актуальную информацию о себе. Нет смысла идеализировать, преувеличивать или выдумывать несуществующее. Если цель — познакомиться с человеком и завести отношения, обман на этапе анкеты сведет на нет все попыки.
Иногда необходимо сразу после регистрации разместить фото. Лучше не использовать фото в солнцезащитных очках или с друзьями. Некоторые пользователи загружают фото с семьей, что несколько странно для сайтов знакомств.
Мужчине
Распространенные ошибки, которые допускают мужчины в своем профиле.
Самоирония. В графе «О себе» можно встретить описания вроде «нищеброд», «зануда» и другие. Вряд ли женщина подумает о хорошем чувстве юмора, скорее закроет такую анкету.
Требования. Некоторые мужчины сходу выдвигают список требований к женщине. Рост, вес, возраст, наличие детей. Даже те, кто попадают в список, вряд ли захотят общаться.
Пустота. Многие выбирают промолчать о себе в описании. Тогда представление о человеке сложится по фотографии, а фото бывают неудачными.
Глупые шутки. Излишне напоминать, что это никому не нравится.
Женщины хотят видеть открытость и доброжелательность. Не стоит начинать знакомство с условий и устанавливать правила. Улыбка на фотографии и спокойное правдивое описание в графе «О себе» кратно увеличивают шансы найти то, что ищешь.
Женщине
Женщины более изобретательны и красноречивы в своих аккаунтах, нежели мужчины. Ошибки женщин в целом схожи с мужскими, но есть нюансы:
Неуместные фотографии. Стремление достать все козыри сразу не идет на пользу. Фото из тренажерных залов и нюдсы можно размещать, если цель — не серьезные отношения, а флирт или секс. Сюда же относятся фото с кухни в процессе приготовления борща, фото с детьми или в огороде.
«Не пишите мне, если…». Популярная фраза, с помощью которой женщины пытаются сэкономить время. Но на деле это отталкивает мужчин. Заход с негатива всегда проигрышный.
Требования. Список требований и пожеланий отталкивает потенциальных женихов.
Искренняя улыбка, демонстрация своих увлечений — залог успеха. Есть исследования, которые показывают, что фото с домашними питомцами увеличивают интерес к анкете. Хорошее чувство юмора и жизнерадостность выделяют анкету среди миллионов однотипных описаний.
Как начать общение?
Большинство жалоб на сайтах связано с хамским поведением подписчиков. Чтобы не попасть в черный список знакомясь, нужно просто проявлять вежливость, а также искреннюю заинтересованность по отношению к собеседнику.
Начинать разговор в онлайн-режиме следует с вежливого приветствия. Нужно задавать вопросы в корректной форме, не навязывать в общении собственное мнение. Серьезную беседу можно начать с темы, интересующей обоих — с прочитанных книг, просмотренных фильмов, прочих увлечений.
Лучше оперативно отвечать на сообщения или комментарии на сайтах, показывая, что разговор является увлекательным. В первые дни желательно избегать тем, касающихся интимных или финансовых сторон жизни, чтобы у вашего собеседника не возникло чувства недоверия. Не стоит также распространяться о прошлых отношениях.
Правила поведения на сайтах знакомств
Кроме правил, которые устанавливает администрация сайта, существуют негласные правила пребывания и общения на дейтинг-сервисах:
Писать достоверную информацию. Если анкета расходится с реальностью, то это рано или поздно обнаружится. Зачем тратить свое и чужое время на иллюзии? Лучше сразу сказать людям правду, даже если кажется, что она никого не привлечет.
Внимательно читать профиль. Внимание к деталям вообще не лишний навык. А в случае с сайтом знакомств может сэкономить время и нервы. Не стоит ожидать, что человек, у которого в профиле написано «Ищу девушку для интимных встреч», захочет серьезных отношений.
Уважать личные границы других. Иногда, если оппонент ответил «нет», то это действительно означает «нет». Не нужно преследовать и настаивать. Обязательно найдется тот, кто скажет «да».
Остерегаться мошенников. Они стали настолько изобретательны, что распознать их практически невозможно. Но на любое предложение пройти по ссылке, отсканировать QR-код и дать какие-либо свои персональные данные следует отвечать отказом. В идеале еще жаловаться и блокировать.
FAQ
Чем заменить «Тиндер» в 2024 году?
С уходом «Тиндер» российские пользователи часто регистрируются на ресурсах с похожим функционалом. Среди лучших такие аналоги, как «VK Знакомства» и Mamba.
Какой сайт знакомств самый лучший и популярный в России?
Наибольшим спросом сейчас пользуется Mamba. По статистике, в среднем пользователь ресурса просматривает до 9 страниц за посещение, которое длится не меньше восьми минут.
Как понять, что с тобой общается реальный человек?
Познакомившись на сайтах, легко убедиться, что общение идет с реальным мужчиной или живыми девушками, а не ботом, не попасть в лапы мошенника. Надо просто проверить достоверность фото собеседника, прогнав через поиск по картинкам в Google. Если изображение присутствует на других сайтах, перед вами фейк, каких немало на просторах интернета. Также подтвердить реальность человека, с кем ведется переписка, можно предложив встречу для проживающего вблизи вашего города, попросив отправить видео вне мессенджера или пообщаться по видеосвязи.
Реально ли познакомиться на сайте знакомств для серьезных отношений?
Практика показывает, что около 15% посетителей сайтов знакомств с серьезными намерениями, кто стремился к прочной связи, действительно выстраивают новые романтические и дружеские отношения с мужчиной или женщиной своей мечты.
Как не нарваться на мошенников?
Мошенники заводят поддельные аккаунты и используют различные изощренные методы для того, чтобы развести на деньги свою жертву. Что должно насторожить на первых этапах знакомства:
Слишком идеально. Текст написан как будто по шаблону, с огромным количеством комплиментов о бездонных глазах и идеальной внешности.
Выбор профессии. Мошенники часто представляются врачами, пилотами, юристами. Нужен статус, престижная и уважаемая профессия.
Любые просьбы о помощи. Нормальные люди не ищут помощи от малознакомых граждан в интернете. За помощью они обратятся к родственникам или друзьям.
Подарок из-за границы. Распространенная схема мошенничества. Жених собирается якобы чем-то одарить свою возлюбленную, но незадача в том, что нужно оплатить доставку, таможенную пошлину или какой-то другой сбор.
В любой ситуации нужно сохранять бдительность и справляться с эмоциями. Даже если кажется, что это тот самый человек. Не лишним будет сначала проверить его паспорт.
Обезопасить себя можно, если никому не сообщать лишней информации о себе: электронную почту, номер карты, номер телефона. Также не переходить по ссылкам, не сканировать QR-коды и не сообщать никаких данных из СМС.
Что нельзя делать на сайте, чтоб не заблокировали аккаунт?
Обычно правила пользования сайтом находятся в разделе «Пользовательское соглашение». Заблокировать аккаунт могут, если пользователь нарушает законодательство, занимается рекламной или иной рассылкой, призывает к насилию или экстремизму, использует ботов или преследует других пользователей.
Лучшие сайты знакомств 2024 года по мнению редакции «ГдеКурс»
В 2024 году общение на сайтах знакомств остается актуальным предложением. Подобные ресурсы — своеобразная служба помощи для одиночек с серьезными проблемами в общении. Сейчас для переписки россиянам доступны отечественные и международные площадки, позволяющие найти приятного мужчину, друзей по интересам, девушку или парня, кто станет настоящей второй половинкой. Лидерами рейтинга становятся три известные площадки:
LovePlanet, где собираются молодые, взрослые и пожилые люди просто для увлекательного общения, построения серьезных и фривольных отношений, для совместных путешествий.
Teamo, который считается наиболее безопасным и надежным из-за тщательной модерации фото и аккаунтов.
LinkYou, чьи страницы с удовольствием посещают настоящие интеллектуалы, стремящиеся расширить границы общения и знакомиться с не менее умными людьми.
Нередко взрослые и подростки испытывают одиночество из-за чрезмерной скромности или неуверенности в себе. Однако часто такой человек прекрасно проявляет себя в онлайн-общении как замечательный, искренний собеседник. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью сделать вашу жизнь увлекательнее с помощью переписки. Не исключено, что регистрация на сайте знакомств позволит существенно повысить самооценку, показать ваши лучшие стороны, найти тех, кто станет по-настоящему близкими людьми, познакомиться с друзьями по интересам.
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