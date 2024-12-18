20 курсов дизайна интерьера от лучших онлайн-школ в России

Пройти обучение с нуля, отработать полученные практические навыки на практике и получить официальный документ об окончании обучения можно на онлайн-курсах. Собрали программы, большинство из которых предусматривают помощь в трудоустройстве, например, возможность стажировки, предоставление реальных заказчиков, карьерные консультации.

1. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Edpro

За время обучения студенты подготовят портфолио, включающее в себя до десяти дизайн-проектов. Научатся создавать планировки жилых и коммерческих помещений. Узнают, как работать с подрядчиками и разберутся в документации.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — практикующие специалисты с опытом от 20 лет.

Под их руководством слушатели освоят работу в программах SketchUp, Adobe Photoshop и Procreate. Студентам гарантированно предоставят до трех клиентов уже во время обучения.

Цена полностью : от 91 712 рублей.

Цена в рассрочку: от 4168 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, групповые практические занятия с наставником в Zoom, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом от чешского института OEAEP.

Помощь с трудоустройством: гарантированно предоставят до трех клиентов, на 4 месяца разместят портфолио в каталоге экспертов по поиску и подбору дизайнеров.

Программа:

Создаем чертежи для дизайн-проекта.

Определяем цветовое и композиционное решение интерьера.

Готовим визуализацию дизайн-проекта.

Готовим рабочую документацию проекта.

Проектируем инженерные сети.

Достоинства:

Индивидуальная обратная связь по практическим заданиям от преподавателя.

Бессрочный доступ к материалам курса на тарифах «Профессионал» и «Эксперт».

Работы для портфолио, выполненные во время обучения.

Помощь в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Contented

Курс на 80% состоит из практики. Есть три тарифа: «Базовый» — для самостоятельного обучения, «Оптимальный» и VIP с личными консультациями, групповыми онлайн-занятиями и расширенной поддержкой в трудоустройстве.

Студенты создадут более 20 работ, в том числе — 2 дизайн-проекта жилых интерьеров. Научатся разрабатывать коллажи, создавать чертежи и визуализации интерьеров, подбирать декор.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 152 749 рублей.

Цена в рассрочку: от 4243 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: от 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, групповые практические занятия, индивидуальные консультации, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и составить резюме, подготовят к собеседованию, предоставят рекомендательное письмо и еженедельные подборки вакансии от партнеров.

Программа:

Составление обмерного плана.

Основы проектирования в ArchiCAD.

Интервью с заказчиком.

Подготовка брифа на проектирование.

﻿Эргономика жилого пространства.

Достоинства:

Преподаватели — лауреаты конкурсов для дизайнеров, руководители и владельцы дизайнерских студий и бюро.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.

Помощь в трудоустройстве.

Индивидуальные консультации с экспертом на тарифах «Оптимальный» и VIP.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Дизайнер интерьера» — Talentsy

Курс с практикой на реальных проектах и возможностью пройти стажировку в компаниях. Студенты смогут работать над своим объектом или предоставленным школой. Научатся разрабатывать дизайны жилых и коммерческих помещений, делать коллажи в Photoshop, создавать чертежи в Archicad, управлять проектами в «Битрикс24».

Получат дополнительные материалы, полезные для работы: примеры дизайна, шаблоны, схемы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: от 7917 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 1 год.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия в мини-группах до 15 человек.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и составить резюме, научат искать заказчиков, лучшим студентам организуют стажировку.

Программа:

Проектирование жилых интерьеров.

Проектирование коммерческих интерьеров.

Дизайн отдельных помещений.

Строительные процессы.

Программные навыки.

Достоинства:

Опытные преподаватели — руководители и арт-директора студий дизайна, профессиональные стилисты, художники, фотографы и юристы.

Помощь в трудоустройстве.

Возможность пройти стажировку.

Возможность вернуть деньги за непройденные уроки, если курс не подойдет.

«Живые» практические занятия с преподавателем.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “Дизайнер интерьера”» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

За 9 месяцев обучения студенты выполнят более 40 практических заданий и подготовят 5 проектов для портфолио. Научатся создавать дизайн-проекты загородного дома и коммерческого пространства. Освоят работу в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, InDesign, SketchUp.

Лучшие студенты получат оплачиваемые проекты от партнера школы. В подарок слушатели получат курсы по деловому английскому языку и нейросетям.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 143 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4181 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеолекции, задания с проверкой экспертов, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить портфолио и резюме, подготовят к собеседованию, предоставят карьерные консультации и доступ в карьерный клуб.

Программа:

Разработка стилистической концепции. SketchUp.

Разработка планировки.

Визуализация концепции интерьера в Adobe Photoshop.

Чертежи в ArchiCAD.

Ведение проекта.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие дизайнеры, профессиональные художники и архитекторы, руководители студий дизайна.

Помощь в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет.

Обратная связь от преподавателей на вебинарах и по практическим заданиям.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Есть мобильное приложение.

Недостатки:

Доступ к курсу сохраняется только в течение трех лет.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Дизайнер интерьера» — MITM

Семимесячный курс подготовки дизайнеров интерьеров и дизайнеров-планировщиков с возможностью сокращения срока обучения в два раза. Студенты научатся работать в различных стилях декора, разберутся в отделочных материалах, освоят бюджетирование проектов.

Помимо основных учебных материалов слушатели получат доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: 5670 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, иллюстрированные экспертные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы стилеобразования.

Эргономика пространства в дизайне интерьера.

Материаловедение.

Основы декора.

Бюджетирование проекта интерьера.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие графические дизайнеры в опытом работы от семи лет, искусствоведы, иллюстраторы.

Доступ к онлайн-библиотеке.

Возможность освоить программу в ускоренном темпе.

Возможность оформить налоговый вычет.

Поддержка куратора на протяжении всего обучения.

Недостатки:

Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Дизайн интерьера» — «Компьютерная академия TOP»

Профессиональная переподготовка с расширенной практической частью, которая включает в себя работу с реальными проектами.

Студенты изучат стадии и этапы проектирования жилых помещений. Узнают, как рассчитывать показатели для проектирования. Научатся создавать наброски и проектную графику. Поймут, как консультировать клиентов по отделочным материалам и мебели.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: 2900 рублей в месяц.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: практические онлайн-занятия, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Sketchup.

AutoCAD.

Технический проект.

Визуализация проекта.

Дизайн интерьера.

Достоинства:

Готовые работы для портфолио, выполненные во время обучения.

Практические занятия основаны на реальных рабочих задачах.

Дополнительные учебные материалы.

«Живые» практические онлайн-занятия с преподавателями.

Возможность начать обучение бесплатно.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — «Логомашина»

Курс от практикующих дизайнеров с опытом работы от девяти лет, искусствоведов, архитекторов, руководителей дизайн-студий. За время обучения студенты выполнят восемь проектов для портфолио. Научатся работать в InDesign, Figma, Photoshop, Illustrator.

Дополнительно слушатели получат бессрочную подписку на закрытые онлайн-вебинары и доступ к дизайн-библиотеке.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: 4567 рублей в месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: предоставят карьерные консультации, помогут составить резюме, подготовят к собеседованию.

Программа:

Композиция и колористика.

Стили в интерьере.

Эргономика помещений разного типа.

Материаловедение.

Перепланировка, коммуникация и звукоизоляция.

Достоинства:

Готовые проекты для портфолио, выполненные во время обучения.

Дополнительные модули по развитию бренда и английскому языку в подарок.

Поддержка в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Доступ к программе курса сохраняется только в течение трех лет.

Нет «живых» занятий с преподавателями.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Дизайн интерьера» — «Бруноям»

Студенты научатся проектировать и создавать чертежи, работать с визуализацией в 3ds Max и Corona Render. Они разберутся в особенностях авторского надзора, освоят работу с освещением и отделочными материалами.

Также студенты узнают, как составлять сметы и сопроводительную документацию, а также представлять проект заказчику.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 94 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 7908 рублей в месяц.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: «живые» онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио.

Программа:

Концепция дизайн-проекта.

Моделинг.

Рабочая документация.

Комплектация по проекту и бюджету.

Авторский надзор.

Достоинства:

Поддержка в трудоустройстве.

«Живые» занятия с преподавателями.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг курса на основе отзывов на сайтеgdekurs.ru.

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9. «Дизайнер интерьера» — Geometrium

Курс от ведущего «Народного ремонта» на телеканале ТНТ и постоянного участника «Квартирного вопроса». Выбрав соответствующий тариф, студенты смогут освоить одну или несколько профессий, в числе которых — дизайнер-планировщик, дизайнер интерьера и дизайнер-визуализатор.

Отрабатывать навыки студенты будут на реальном проекте — своем или предоставленном школой. При желании можно пройти выездную практику.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 209 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 8708 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: лучших выпускников рекомендуют в студии дизайна интерьеров.

Программа:

Создание планировочных решений.

Разработка дизайн-концепции.

Подбор отделочных материалов и мебели.

Составление сметы и бюджетирование проекта.

Создание альбома чертежей.

3D-визуализация проекта.

Достоинства:

Авторы и преподаватели курсы — практикующие специалисты реальной студии дизайна.

Шаблоны, документы, инструкции и чек-листы для работы в подарок.

Поддержка в трудоустройстве.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на обучение.

Курс с расширенной практической частью. За время обучения студенты разработают проект однокомнатной квартиры от реального заказчика. Смоделируют и визуализируют планировку гостиной, создадут дизайн-проект коттеджа.

Слушатели освоят работу в десяти специальных программах, в числе которых — Photoshop, Archicad, AutoCAD, Revit, 3ds Max и Corona Renderer.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу

Цена в рассрочку: от 658 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность: от 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, мастер-классы, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут найти работу или вернут деньги за обучение.

Программа:

AutoCAD.

Дизайн интерьера. Создание дизайн-проекта.

Photoshop для дизайнера интерьеров.

Визуализация интерьеров в 3ds Max.

SketchUp с нуля до PRO.

Проектирование коттеджа.

Достоинства:

Поддержка в трудоустройстве.

«Живые» вебинары и мастер-классы с преподавателями.

Персональные консультации с экспертами на тарифах «Индивидуальный» и «Индивидуальный +».

Возможность оформить налоговый вычет.

Бессрочный доступ к материалам курса

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Дизайн жилого интерьера. Базовый курс» — НИИДПО

Цена: 62 300 рублей или в рассрочку 5195 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Курс с бессрочным доступом к материалам, студенты которого за время обучения выполнят проект интерьера квартиры или частного дома. Программа включает в себя текстовые лекции, вебинары, видеоуроки и практические занятия. Также слушатели получат дополнительные материалы, полезные для работы: чек-листы, инструкции, шаблоны.

Длительность обучения — 28 недель. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

12. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Цена: 60 317 рублей или в рассрочку 5027 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на вебинарах.

О чем курс

Профессиональная переподготовка длительностью восемь месяцев с возможностью сокращения срока обучения в два раза.

Студенты научатся создавать и визуализировать дизайн-проекты, подбирать материалы, мебель и декор. Поймут, как делать замеры, готовить чертежи и коллажи и грамотно их применять и сочетать в современных интерьерах. Узнают, как продвигать свои услуги.

13. «Дизайнер интерьеров с нуля до PRO» — Skillbox

Цена: 122 799 рублей или в рассрочку 3411 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Шестимесячный курс, по итогу которого у студентов будет в портфолио два готовых проекта. Слушатели научатся разрабатывать эргономичную планировку квартиры. Разберутся в строительных материалах. Узнают, как оформлять проекты в Photoshop. Закрепят навыки на практических заданиях и получат по ним обратную связь от преподавателя.

Всех участников курса ждет подарок — годовой курс по английскому языку с методикой ускоренного запоминания слов и грамматики.

14. «Дизайнер интерьеров» — Eduson Academy

Цена: в рассрочку 8601 рубль в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Курс с гибким графиком обучения, помощью в трудоустройстве и поддержкой куратора в течение года. В программе — видеоуроки со съемками с реальных объектов, интерактивные тренажеры, текстовые лекции, дополнительные материалы в виде шаблонов и списков поставщиков.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Выпускникам помогут найти работу или вернут всю сумму за обучение.

15. «Дизайнер интерьеров» — Bang Bang Education

Цена: 142 450 рублей или в рассрочку 4749 рублей в месяц на 30 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

О чем курс

Десятимесячный курс, студенты которого смогут отработать полученные навыки на решении рабочих задач от реальных заказчиков. По всем выполненным заданиям преподаватели дают обратную связь. Также слушателям расскажут, как приобрести лицензионные компьютерные программы, необходимые для профессиональной деятельности, научат в них работать.