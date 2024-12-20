ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

20 лучших онлайн-школ для дистанционного обучения детей в России

В последние годы, особенно после пандемии, популярность онлайн-обучения школьников выросла. Помимо вынужденных мер перевода детей на дистанционное образование, есть еще ряд весомых причин. Например, ребенок не может посещать школу из-за частых болезней, постоянных переездов или сложных взаимоотношений с одноклассниками. Таким образом, домашнее обучение во многом выигрывает у привычного. 

В статье собрали и проанализировали онлайн-школы для дистанционного обучения по школьной программе. Дети от начальных до старших классов могут учиться из дома из любой точки мира и при этом получать полноценное качественное образование и готовиться к экзаменам. 

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила 20 онлайн-школ с домашним обучением и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку со школами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ для домашнего обучения детей

  1. ЧУ ДО «Онлайн-школа №1»: школа с «живыми» уроками в мини-классах, индивидуальным учебным планом для каждого ребенка и выдачей государственного аттестата по окончании обучения.

  2. АНОО «Дом знаний»: онлайн-школа с бесплатной пробной неделей обучения и возможностью получить индивидуальный учебный план (промокод DZ08983 — 7 дополнительных дней обучения).

  3. «Годограф»: дистанционное обучение в группах до 10 человек для учеников 9–11 классов с упором на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

  4. Skysmart: программы для учеников 5–11 классов с безлимитным доступом ко всем кружкам и встречам с экспертами из разных профессий, а также онлайн-тренажерами по всем предметам.

  5. «Онлайн-лицей №1»: школа, ученики которой обучаются по персонально составленной программе и получают круглосуточную поддержку от личного куратора.

  6. «Домашняя школа дистанционного обучения РШДО»: «живые» онлайн-занятия по индивидуальной программе с проверкой домашних заданий преподавателем и системой контроля успеваемости. 

  7. «Дистанционная школа»: общеобразовательная школа для учеников 1–11 классов с официальным зачислением, сопровождением наставника и психолога. 

  8. Foxford: дистанционное образование для учеников с 1 по 11 класс с возможностью выбрать преподавателей, график и интенсивность уроков и перейти на семейное обучение.

  9. EcoFamily School: школа, где помимо обучения дети участвуют во внеурочной деятельности и развивают личные качества, а родители получают ежемесячный отчет об успехах ребенка.

  10. «Синергия»: школа, для учеников которой проводятся онлайн-форумы с участием представителей бизнеса, открытые уроки, дистанционные экскурсии и мастер-классы.

Обзор 20 школ и платформ для дистанционного обучения школьников

Изучили 20 дистанционных школ, в которых можно освоить школьную программу, участвовать во внеурочной деятельности, олимпиадах и конкурсах. Некоторые школы проводят тренинги для учеников и родителей, а также готовят дошкольников. Рассмотрели школы с аккредитацией, выдающие аттестат государственного образца.

1. ЧУ ДО «Онлайн-школа №1»

Дистанционная школа для учеников с 1 по 11 класс, выпускники которой получают аттестат государственного образца. Обучение проходит в формате онлайн-уроков в мини-группах: до 12 учеников в начальной школе и до 30 в старшей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Ребята выбирают предметы, которые им интересны или нужны для поступления в вуз. Они участвуют в клубах по интересам, творческих мероприятиях и общаются в онлайн-чатах с учителями, кураторами и одноклассниками. В адаптации к формату помогает школьный психолог.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц

  • Формат: онлайн-уроки, видеолекции, интерактивные задания, дополнительные учебные материалы, групповые проекты, тесты, контрольные работы.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

  • Преподаватели: опыт работы от 4 лет.

  • Контроль успеваемости: проверка домашних заданий преподавателем, сопровождение персональным куратором.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Все уроки доступны в записи.

  • Индивидуальный учебный план для каждого ребенка.

  • Круглосуточное сопровождение персональным куратором.

  • Возможность участвовать в клубах по интересам.

  • Общение с одноклассниками в онлайн-чатах.

  • Помощь школьного психолога.

  • Социальные льготы.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

2. АНОО «Дом знаний»

Специально для читателей «Где Курс» АНОО «Дом знаний» дарит 7 дополнительных дней обучения по промокоду DZ08983.

Онлайн-школа, учиться в которой можно в мини-классах или индивидуально. Первая неделя учебытестовая. После нее для каждого ребенка будет составлена персональная траектория обучения. 

Иллюстрация: freepik/freepik

На уроках ученики вместе с преподавателем обсуждают материал, отвечают на вопросы и отрабатывают практические навыки. Все занятия записываются, чтобы можно было пересмотреть их позже. Материал дублируется в презентациях и конспектах. Пропущенные уроки и плохие оценки можно отработать. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5449 рублей в месяц.

  • Формат: онлайн-уроки, видеоуроки, презентации, конспекты, практические задания, интерактивные тесты и игры, экзамен.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

  • Преподаватели: опыт работы от 12 до 42 лет.

  • Контроль успеваемости: проверка домашних заданий, ответы на вопросы на онлайн-уроках, сопровождение наставником.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Бесплатная пробная недель.

  • Есть дошкольная подготовка.

  • Персональная траектория обучения.

  • Возможность выбрать дополнительные дисциплины по профессиям.

  • Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки:

  • Тариф «Без зачисления» недоступен ученикам 1 и 11 классов.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

3. «Годограф»

Онлайн-программы для 9–11 классов с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по стандартам ФГОС. Педагоги лично следят за успеваемостью учеников, проверяют работы и корректируют программу обучения согласно темпу группы. Для 9 и 11 классов предусмотрены занятия по итоговому собеседованию и сочинению.

Иллюстрация: freepik/freepik

Раз в неделю родители получают развернутую обратную связь от педагога с оценками и комментариями. Для учеников проводятся психологические тренинги для проработки стресса и тревоги.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 25 200 рублей в месяц.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Формат: онлайн-уроки, домашние задания, задачи из ОГЭ и ЕГЭ, промежуточные аттестации.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробное занятие по каждому предмету.

  • Преподаватели: опыт работы от 4 до 26 лет.

  • Контроль успеваемости: проверка домашних заданий, тестов и контрольных работ педагогами, контроль посещений и опозданий.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Все уроки доступны в записи.

  • Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

  • В программу включена подготовка к итоговому сочинению или итоговому собеседованию.

  • Родители еженедельно получают развернутый отчет об успеваемости ребенка по каждому предмету. 

  • Сдача пробных ОГЭ или ЕГЭ по четырем предметам.

  • Все классы разделены по уровню знаний.

  • Психологические тренинги для учеников.

Недостатки:

  • У учеников школы есть только зимние каникулы.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Skysmart

Онлайн-школа для учеников 5–11 классов. Помимо уроков и домашних заданий, предлагаются разговорные клубы по английскому, мастер-классы по программированию и научные проекты. Регулярно проходят встречи с экспертами, чтобы помочь с выбором профессии.

Иллюстрация: freepik/freepik

Если возникают проблемы с выполнением какого-либо задания, можно тренироваться на онлайн-тренажерах. Все оценки, расписание и нужные для обучения материалы хранятся в личном кабинете ребенка.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5833 рублей в месяц.

  • Формат: онлайн-уроки, домашние задания, мастер-классы, научные проекты, онлайн-тренажеры, аттестация.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

  • Преподаватели: опыт работы от 5 лет.

  • Контроль успеваемости: проверка домашних заданий, обратная связь от преподавателей и классного руководителя.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Разговорные клубы по английскому.

  • Мастер-классы по программированию.

  • Онлайн-тренажеры по всем предметам.

  • Связь с классным руководителем в любое время.

  • Регулярные встречи с экспертами в разных сферах.

  • Возможность просматривать уроки в записи.

  • Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

  • Возможность перейти на семейное обучение. 

Недостатки:

  • Нет обучения для учеников младшей школы.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. «Онлайн-лицей №1»

Дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 класс. Ребята посещают еженедельные онлайн-занятия с преподавателями и учатся по индивидуальному учебному плану при поддержке персонального куратора

Иллюстрация: freepik/freepik

Ученики занимаются в своем темпе, не выходя из дома. После каждого урока они проходят тест и получают домашнее задание. Возможен самостоятельный формат обучения с доступом к электронной библиотеке, видеоурокам и факультативам.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц.

  • Формат: онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания, контрольные тесты, экзамены.

  • Бесплатное пробное занятие: нет.

  • Контроль успеваемости: круглосуточная поддержка персонального куратора, проверка домашних заданий преподавателем.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • У каждого ребенка индивидуальный учебный план.

  • Доступ к электронной библиотеке.

  • Возможность посещать факультативные курсы.

  • Возможность перейти на семейное обучение. 

Недостатки:

  • Нет бесплатного пробного периода.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

6. «Домашняя школа дистанционного обучения РШДО»

Обучение для детей с 1 по 11 класс по индивидуальному учебному плану в удобное время. Ученики смотрят видеоуроки, решают тесты, выполняют домашние и контрольные работы, а также получают видеоразборы заданий. Учебный процесс сопровождает куратор.

Иллюстрация: freepik/freepik

Помимо основного обучения, ученики имеют возможность посещать курсы по экономике и финансовой грамотности, программированию, рисованию для всех уровней, шахматам и мнемотехнике.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц.

  • Формат: онлайн-занятия, видеоуроки, тесты, домашние задания, контрольная работа, аттестация.

  • Бесплатное пробное занятие: нет.

  • Контроль успеваемости: проверка заданий преподавателями.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Индивидуальный учебный план.

  • Дополнительные курсы для развития навыков.

  • Возможность посещать онлайн-консультации с преподавателями.

  • В тарифе «Индивидуально» можно учиться один на один с учителем.

Недостатки:

  • В тарифе «Доступ к занятиям» нет проверки заданий преподавателем.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

7. «Дистанционная школа»

Онлайн-школа для учеников с 1 по 11 класс с официальным зачислением и аттестатом от аккредитованной школы-партнера. Школьники занимаются с учителями в режиме реального времени, проходят аттестации и выполняют индивидуальные задания. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа обучения соответствует государственным стандартам. У каждого ученика и родителя есть личный куратор, который помогает с организацией учебного процесса.

Также ученики развивают социальные навыки и участвуют в дополнительных курсах для личностного роста.

  • Цена полностью: от 17 538 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Формат: ​​онлайн-занятия с учителями, домашние задания, промежуточная аттестация.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

  • Контроль успеваемости: проверка заданий преподавателями, сопровождение куратором.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Поддержка психолога и тьютора.

  • Социализация и развивающие курсы.

  • Возможны персональная траектория обучения и индивидуальные занятия.

  • Проверка индивидуальных заданий преподавателями.

  • Мониторинг успеваемости учеников.

Недостатки:

  • Нет социальных льгот.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

8. Foxford

У учеников домашней школы есть возможность выбрать преподавателей, дисциплины, график занятий и желаемую нагрузку. Среди учителей — выпускники МГУ, СПбГУ, ВШЭ, авторы научных работ и специалисты с международным опытом преподавания. 

Иллюстрация: freepik/freepik

По желанию можно перейти на семейное обучение. За каждым учеником закреплен учитель, который ответит на вопросы по теме урока, и наставник, который поможет разобраться с платформой и адаптироваться к онлайн-учебе.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5096 рублей в месяц.

  • Формат: онлайн-уроки, домашние задания, аттестации.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

  • Контроль успеваемости: проверка заданий преподавателями, сопровождение куратором, ответы на вопросы преподавателями.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

  • Все уроки доступны в записи.

  • Индивидуальная программа обучения.

  • Обратная связь от куратора и преподавателей.

  • Возможность перейти на семейное обучение.

  • Возможность выбрать преподавателей, график обучения и интенсивность уроков.

Недостатки:

  • На тарифе «Стандарт» отсутствует онлайн-аттестация и прикрепление к школе.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. EcoFamily School

Перед началом обучения в школе проводится диагностика и психологическое обследование ребенка. На основе результатов разрабатывается индивидуальный план обучения. Также предусмотрены ежедневные отчеты о работе ребенка на занятиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение направлено на развитие навыков самостоятельного планирования, анализа и принятия ответственности. Дети учатся работать в команде и находить решения в конфликтных ситуациях.

Чтобы сделать учебный процесс более интересным, в школе организуют внеклассные мероприятия.

  • Цена полностью: от 16 544 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Формат: онлайн-уроки, домашние задания, проверочные и контрольные работы.

  • Бесплатное пробное занятие: нет.

  • Преподаватели: опыт работы от 4 до 33 лет.

  • Контроль успеваемости: проверка домашних заданий преподавателями.

  • Документ об окончании: табель или аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Социальные льготы.

  • Возможность оплатить обучение материнским капиталом.

  • Сопровождение от личного тьютора-психолога в течение всего учебного года.

  • Ежедневная обратная связь от тьютора-психолога под запрос родителя и ежемесячный отчет.

  • Наличие внеурочной деятельности.

  • Развитие личных качеств детей.

Недостатки:

  • Нет бесплатного пробного периода обучения.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

10. «Синергия»

Школа предлагает выбрать профильное направление: гуманитарное, физико-математическое, лингвистическое или социально-экономическое. Ученики изучают профильные предметы углубленно. Для выбора направления можно пройти бесплатный тест на профориентацию.

Иллюстрация: freepik/freepik

При желании можно окончить обучение экстерном. Школа также организует онлайн-форумы с представителями бизнеса, мастер-классы, дистанционные экскурсии и открытые уроки для социализации учащихся.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 7917 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Формат: ​​онлайн-уроки, домашние задания, тренажеры, конспекты, контрольные работы, аттестации.

  • Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

  • Преподаватели: опыт работы от 5 лет.

  • Контроль успеваемости: проверка домашних заданий преподавателями.

  • Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

  • Персональная поддержка от кураторов и наставников.

  • Все уроки доступны в записи.

  • Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

  • Сопровождение кураторами и наставниками и обратная связь для родителей.

  • Возможность посещать профильные клубы и кружки.

  • Консультации профориентолога и психолога.

  • Социальные льготы.

Недостатки:

  • На тарифе «Комфорт» нет кураторского сопровождения и доступа к профильным классам и кружкам.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

11. Shkola

Цена: по запросу.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям, сопровождение куратором.

Что в программе

В школе детей делят по группам в зависимости от скорости обучения или занимаются с ними индивидуально. Каждый ученик получает поддержку куратора, который всегда на связи и регулярно сообщает родителям о посещаемости и успеваемости. 

Перед началом обучения предлагается бесплатный пробный урок. На нем ребенок узнает, как эффективно организовать учебу дома, получит запись уроков и чек-лист «На что обращать внимание при выборе школы».

12. ЧОУ «Онлайн-гимназия №1»

Цена: в рассрочку от 18 750 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям, сопровождение куратором. 

Что в программе

Онлайн-гимназия помогает подготовиться к поступлению в университет, адаптироваться к цифровому миру и развивать личностные качества. Перед зачислением предлагают записаться на бесплатный школьный день и получить доступ к обучающей платформе на неделю. 

Во время пробного дня ребенок посетит три урока, познакомится с учителями, выполнит задания и изучит учебную платформу в действии. В подарок дается доступ к курсу по цифровой безопасности. Зачислиться в онлайн-гимназию можно в любое время учебного года.

13. «Точка знаний»

Цена: от 17 916 рублей или в рассрочку от 3584 рублей в месяц на 6 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках, от личного куратора по домашним заданиям и другим вопросам. 

Что в программе

Обучение по школьной программе для учеников 1–11 классов. Уроки проходят в прямом эфире на платформе, с возможностью подключения через телефон или ноутбук. Записи уроков сохраняются до конца года и доступны через 30 минут после эфира.

Для учеников 1–8 классов есть формат семейного обучения: учитель объясняет темы, а куратор проверяет домашние задания и дает обратную связь. Все предметы соответствуют стандартной школьной программе. По завершении учебного года выдается аттестационный лист гимназии «Суханово».

14. «Открытая общеобразовательная гимназия МАНО»

Цена: от 1000 до 48 000 рублей за год.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям. 

Что в программе

Школа предлагает занятия по всем предметам в соответствии с ФГОС. Можно подтянуть знания, подготовиться к ВПР, ОГЭ или ЕГЭ. Ученики сами выбирают удобное время и темп обучения. Сроки выполнения заданий не ограничены.

Если обучение дается сложно и требуются дополнительные объяснения, школа может заменить репетитора. В школе также доступны кабинеты логопеда и психолога, с которыми можно заниматься онлайн через телефон или компьютер.

15. Цифровая онлайн-школа «БИТ»

Цена: от 41 980 рублей или в рассрочку от 4664 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках или вебинарах, сопровождение классным руководителем.

Что в программе

Школа предлагает современные методики обучения и социализации, а также поддержку центра психолого-педагогической помощи. Ученики работают с учебниками и тренажерами на платформе, выполняют проекты и посещают бесплатные кружки.

Есть возможность зачисления на заочную форму обучения для самоподготовки под руководством классного руководителя. Школа аккредитована, поэтому выпускники получают аттестат. Для детей с ОВЗ предусмотрены специальные условия.

16. Центр семейного образования «Репетитор плюс Школа»

Цена: от 700 рублей за занятие.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям.

Что в программе

Ученикам предлагают разные программы обучения под разные цели. Есть курсы для дошкольников, можно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, получить школьное образование с 1 по 11 классы или перейти на семейное образование. Также есть возможность выбрать репетиторов по отдельным предметам и окончить обучение экстерном.

17. Домашняя школа «ИнтернетУрок»

Цена: от 4555 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям.

Что в программе

Школа предлагает занятия для дошкольников и учеников 1–11 классов. Для детей дошкольного возраста доступны развивающие занятия, а школьники могут углубить знания, закрепить материал, проработать пропущенные темы или подготовиться к экзаменам.

Перед началом обучения можно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный пробный доступ к выбранной программе.

18. Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой

Цена: от 11 000 рублей в год.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

Что в программе

Обучение доступно для дошкольников и учеников 1–11 классов. Занятия проходят по готовым интернет-урокам с использованием тренажеров для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Ученики выполняют тесты и могут выбрать ускоренный формат обучения, чтобы окончить школу экстерном. Дополнительно предлагаются профориентация и курсы для развития творческих способностей.

19. «Международная школа завтрашнего дня»

Цена: от 40 500 рублей в год или в рассрочку от 4500 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям.

Что в программе

Школа предлагает заочную форму обучения. Перед поступлением дети проходят вступительное тестирование. Уроки по каждому предмету проводятся раз в неделю в соответствии с расписанием группы. Видеозапись уроков не ведется.

Для родителей организуются тренинги и вебинары, для учеников — открытые уроки и олимпиады. При необходимости можно получить помощь школьного психолога.

20. ЦСО «Хочу учиться»

Цена: бесплатно.

Обратная связь: поддержка куратора.

Что в программе

Обучение включает просмотр видеоуроков, изучение материалов, выполнение заданий и тестов. Дополнительно доступны методическая помощь и репетиционные занятия от преподавателей школы. Само обучение бесплатное, оплачивается только сопровождение.

После консультации можно получить пробный доступ к платформе на семь дней. 

Как и какую выбрать онлайн-школу для домашнего образования

Онлайн-школы для домашнего обучения — это удобный и гибкий способ получить качественное образование. Они учитывают индивидуальные потребности ребенка и помогают ему самостоятельно планировать учебный процесс. 

Однако успех обучения во многом зависит от мотивации ученика, поддержки со стороны родителей и качества предлагаемых программ. При выборе дистанционного учебного заведения для ребенка можно обратить внимание на следующие онлайн-школы:

  1. ЧУ ДО «Онлайн-школа №1»: школа с «живыми» уроками в мини-классах, индивидуальным учебным планом для каждого ребенка и выдачей государственного аттестата по окончании обучения.

  2. АНОО «Дом знаний»: онлайн-школа с бесплатной пробной неделей обучения и возможностью получить индивидуальный учебный план.

  3. «Годограф»: дистанционное обучение в группах до 10 человек для учеников 9–11 классов с упором на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

  4. Skysmart: программы для учеников 5–11 классов с безлимитным доступом ко всем кружкам и встречам с экспертами из разных профессий, а также онлайн-тренажерами по всем предметам.

  5. «Онлайн-лицей №1»: школа, ученики которой обучаются по персонально составленной программе и получают круглосуточную поддержку от личного куратора.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенную вами школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию