Изучили 20 дистанционных школ, в которых можно освоить школьную программу, участвовать во внеурочной деятельности, олимпиадах и конкурсах. Некоторые школы проводят тренинги для учеников и родителей, а также готовят дошкольников. Рассмотрели школы с аккредитацией, выдающие аттестат государственного образца.

1. ЧУ ДО «Онлайн-школа №1»

Дистанционная школа для учеников с 1 по 11 класс, выпускники которой получают аттестат государственного образца. Обучение проходит в формате онлайн-уроков в мини-группах: до 12 учеников в начальной школе и до 30 в старшей.

Иллюстрация: freepik/freepik

Ребята выбирают предметы, которые им интересны или нужны для поступления в вуз. Они участвуют в клубах по интересам, творческих мероприятиях и общаются в онлайн-чатах с учителями, кураторами и одноклассниками. В адаптации к формату помогает школьный психолог.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц

Формат: онлайн-уроки, видеолекции, интерактивные задания, дополнительные учебные материалы, групповые проекты, тесты, контрольные работы.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

Преподаватели: опыт работы от 4 лет.

Контроль успеваемости: проверка домашних заданий преподавателем, сопровождение персональным куратором.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Все уроки доступны в записи.

Индивидуальный учебный план для каждого ребенка.

Круглосуточное сопровождение персональным куратором.

Возможность участвовать в клубах по интересам.

Общение с одноклассниками в онлайн-чатах.

Помощь школьного психолога.

Социальные льготы.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,2 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

2. АНОО «Дом знаний»

Специально для читателей «Где Курс» АНОО «Дом знаний» дарит 7 дополнительных дней обучения по промокоду DZ08983.

Онлайн-школа, учиться в которой можно в мини-классах или индивидуально. Первая неделя учебы — тестовая. После нее для каждого ребенка будет составлена персональная траектория обучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

На уроках ученики вместе с преподавателем обсуждают материал, отвечают на вопросы и отрабатывают практические навыки. Все занятия записываются, чтобы можно было пересмотреть их позже. Материал дублируется в презентациях и конспектах. Пропущенные уроки и плохие оценки можно отработать.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5449 рублей в месяц.

Формат: онлайн-уроки, видеоуроки, презентации, конспекты, практические задания, интерактивные тесты и игры, экзамен.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

Преподаватели: опыт работы от 12 до 42 лет.

Контроль успеваемости: проверка домашних заданий, ответы на вопросы на онлайн-уроках, сопровождение наставником.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Бесплатная пробная недель.

Есть дошкольная подготовка.

Персональная траектория обучения.

Возможность выбрать дополнительные дисциплины по профессиям.

Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

Недостатки:

Тариф «Без зачисления» недоступен ученикам 1 и 11 классов.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

3. «Годограф»

Онлайн-программы для 9–11 классов с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по стандартам ФГОС. Педагоги лично следят за успеваемостью учеников, проверяют работы и корректируют программу обучения согласно темпу группы. Для 9 и 11 классов предусмотрены занятия по итоговому собеседованию и сочинению.

Иллюстрация: freepik/freepik

Раз в неделю родители получают развернутую обратную связь от педагога с оценками и комментариями. Для учеников проводятся психологические тренинги для проработки стресса и тревоги.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 25 200 рублей в месяц.

Длительность: 9 месяцев.

Формат: онлайн-уроки, домашние задания, задачи из ОГЭ и ЕГЭ, промежуточные аттестации.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробное занятие по каждому предмету.

Преподаватели: опыт работы от 4 до 26 лет.

Контроль успеваемости: проверка домашних заданий, тестов и контрольных работ педагогами, контроль посещений и опозданий.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Все уроки доступны в записи.

Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

В программу включена подготовка к итоговому сочинению или итоговому собеседованию.

Родители еженедельно получают развернутый отчет об успеваемости ребенка по каждому предмету.

Сдача пробных ОГЭ или ЕГЭ по четырем предметам.

Все классы разделены по уровню знаний.

Психологические тренинги для учеников.

Недостатки:

У учеников школы есть только зимние каникулы.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Skysmart

Онлайн-школа для учеников 5–11 классов. Помимо уроков и домашних заданий, предлагаются разговорные клубы по английскому, мастер-классы по программированию и научные проекты. Регулярно проходят встречи с экспертами, чтобы помочь с выбором профессии.

Иллюстрация: freepik/freepik

Если возникают проблемы с выполнением какого-либо задания, можно тренироваться на онлайн-тренажерах. Все оценки, расписание и нужные для обучения материалы хранятся в личном кабинете ребенка.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5833 рублей в месяц.

Формат: онлайн-уроки, домашние задания, мастер-классы, научные проекты, онлайн-тренажеры, аттестация.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

Преподаватели: опыт работы от 5 лет.

Контроль успеваемости: проверка домашних заданий, обратная связь от преподавателей и классного руководителя.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Разговорные клубы по английскому.

Мастер-классы по программированию.

Онлайн-тренажеры по всем предметам.

Связь с классным руководителем в любое время.

Регулярные встречи с экспертами в разных сферах.

Возможность просматривать уроки в записи.

Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

Возможность перейти на семейное обучение.

Недостатки:

Нет обучения для учеников младшей школы.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. «Онлайн-лицей №1»

Дистанционное обучение для учеников с 1 по 11 класс. Ребята посещают еженедельные онлайн-занятия с преподавателями и учатся по индивидуальному учебному плану при поддержке персонального куратора.

Иллюстрация: freepik/freepik

Ученики занимаются в своем темпе, не выходя из дома. После каждого урока они проходят тест и получают домашнее задание. Возможен самостоятельный формат обучения с доступом к электронной библиотеке, видеоурокам и факультативам.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц.

Формат: онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания, контрольные тесты, экзамены.

Бесплатное пробное занятие: нет.

Контроль успеваемости: круглосуточная поддержка персонального куратора, проверка домашних заданий преподавателем.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

У каждого ребенка индивидуальный учебный план.

Доступ к электронной библиотеке.

Возможность посещать факультативные курсы.

Возможность перейти на семейное обучение.

Недостатки:

Нет бесплатного пробного периода.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

6. «Домашняя школа дистанционного обучения РШДО»

Обучение для детей с 1 по 11 класс по индивидуальному учебному плану в удобное время. Ученики смотрят видеоуроки, решают тесты, выполняют домашние и контрольные работы, а также получают видеоразборы заданий. Учебный процесс сопровождает куратор.

Иллюстрация: freepik/freepik

Помимо основного обучения, ученики имеют возможность посещать курсы по экономике и финансовой грамотности, программированию, рисованию для всех уровней, шахматам и мнемотехнике.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц.

Формат: онлайн-занятия, видеоуроки, тесты, домашние задания, контрольная работа, аттестация.

Бесплатное пробное занятие: нет.

Контроль успеваемости: проверка заданий преподавателями.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Индивидуальный учебный план.

Дополнительные курсы для развития навыков.

Возможность посещать онлайн-консультации с преподавателями.

В тарифе «Индивидуально» можно учиться один на один с учителем.

Недостатки:

В тарифе «Доступ к занятиям» нет проверки заданий преподавателем.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

7. «Дистанционная школа»

Онлайн-школа для учеников с 1 по 11 класс с официальным зачислением и аттестатом от аккредитованной школы-партнера. Школьники занимаются с учителями в режиме реального времени, проходят аттестации и выполняют индивидуальные задания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа обучения соответствует государственным стандартам. У каждого ученика и родителя есть личный куратор, который помогает с организацией учебного процесса.

Также ученики развивают социальные навыки и участвуют в дополнительных курсах для личностного роста.

Цена полностью: от 17 538 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Формат: ​​ онлайн-занятия с учителями, домашние задания, промежуточная аттестация.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

Контроль успеваемости: проверка заданий преподавателями, сопровождение куратором.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Поддержка психолога и тьютора.

Социализация и развивающие курсы.

Возможны персональная траектория обучения и индивидуальные занятия.

Проверка индивидуальных заданий преподавателями.

Мониторинг успеваемости учеников.

Недостатки:

Нет социальных льгот.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

8. Foxford

У учеников домашней школы есть возможность выбрать преподавателей, дисциплины, график занятий и желаемую нагрузку. Среди учителей — выпускники МГУ, СПбГУ, ВШЭ, авторы научных работ и специалисты с международным опытом преподавания.

Иллюстрация: freepik/freepik

По желанию можно перейти на семейное обучение. За каждым учеником закреплен учитель, который ответит на вопросы по теме урока, и наставник, который поможет разобраться с платформой и адаптироваться к онлайн-учебе.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5096 рублей в месяц.

Формат: онлайн-уроки, домашние задания, аттестации.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

Контроль успеваемости: проверка заданий преподавателями, сопровождение куратором, ответы на вопросы преподавателями.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

Все уроки доступны в записи.

Индивидуальная программа обучения.

Обратная связь от куратора и преподавателей.

Возможность перейти на семейное обучение.

Возможность выбрать преподавателей, график обучения и интенсивность уроков.

Недостатки:

На тарифе «Стандарт» отсутствует онлайн-аттестация и прикрепление к школе.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. EcoFamily School

Перед началом обучения в школе проводится диагностика и психологическое обследование ребенка. На основе результатов разрабатывается индивидуальный план обучения. Также предусмотрены ежедневные отчеты о работе ребенка на занятиях.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение направлено на развитие навыков самостоятельного планирования, анализа и принятия ответственности. Дети учатся работать в команде и находить решения в конфликтных ситуациях.

Чтобы сделать учебный процесс более интересным, в школе организуют внеклассные мероприятия.

Цена полностью: от 16 544 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Формат: онлайн-уроки, домашние задания, проверочные и контрольные работы.

Бесплатное пробное занятие: нет.

Преподаватели: опыт работы от 4 до 33 лет.

Контроль успеваемости: проверка домашних заданий преподавателями.

Документ об окончании: табель или аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Социальные льготы.

Возможность оплатить обучение материнским капиталом.

Сопровождение от личного тьютора-психолога в течение всего учебного года.

Ежедневная обратная связь от тьютора-психолога под запрос родителя и ежемесячный отчет.

Наличие внеурочной деятельности.

Развитие личных качеств детей.

Недостатки:

Нет бесплатного пробного периода обучения.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

10. «Синергия»

Школа предлагает выбрать профильное направление: гуманитарное, физико-математическое, лингвистическое или социально-экономическое. Ученики изучают профильные предметы углубленно. Для выбора направления можно пройти бесплатный тест на профориентацию.

Иллюстрация: freepik/freepik

При желании можно окончить обучение экстерном. Школа также организует онлайн-форумы с представителями бизнеса, мастер-классы, дистанционные экскурсии и открытые уроки для социализации учащихся.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 7917 рублей в месяц на 12 месяцев.

Формат: ​​ онлайн-уроки, домашние задания, тренажеры, конспекты, контрольные работы, аттестации.

Бесплатное пробное занятие: 1 пробная неделя.

Преподаватели: опыт работы от 5 лет.

Контроль успеваемости: проверка домашних заданий преподавателями.

Документ об окончании: аттестат государственного образца.

Программы школы:

Программы школы можно изучить на ее сайте.

Достоинства:

Персональная поддержка от кураторов и наставников.

Все уроки доступны в записи.

Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

Сопровождение кураторами и наставниками и обратная связь для родителей.

Возможность посещать профильные клубы и кружки.

Консультации профориентолога и психолога.

Социальные льготы.

Недостатки:

На тарифе «Комфорт» нет кураторского сопровождения и доступа к профильным классам и кружкам.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

11. Shkola

Цена: по запросу.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям, сопровождение куратором.

Что в программе

В школе детей делят по группам в зависимости от скорости обучения или занимаются с ними индивидуально. Каждый ученик получает поддержку куратора, который всегда на связи и регулярно сообщает родителям о посещаемости и успеваемости.

Перед началом обучения предлагается бесплатный пробный урок. На нем ребенок узнает, как эффективно организовать учебу дома, получит запись уроков и чек-лист «На что обращать внимание при выборе школы».

12. ЧОУ «Онлайн-гимназия №1»

Цена: в рассрочку от 18 750 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям, сопровождение куратором.

Что в программе

Онлайн-гимназия помогает подготовиться к поступлению в университет, адаптироваться к цифровому миру и развивать личностные качества. Перед зачислением предлагают записаться на бесплатный школьный день и получить доступ к обучающей платформе на неделю.

Во время пробного дня ребенок посетит три урока, познакомится с учителями, выполнит задания и изучит учебную платформу в действии. В подарок дается доступ к курсу по цифровой безопасности. Зачислиться в онлайн-гимназию можно в любое время учебного года.

13. «Точка знаний»

Цена: от 17 916 рублей или в рассрочку от 3584 рублей в месяц на 6 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках, от личного куратора по домашним заданиям и другим вопросам.

Что в программе

Обучение по школьной программе для учеников 1–11 классов. Уроки проходят в прямом эфире на платформе, с возможностью подключения через телефон или ноутбук. Записи уроков сохраняются до конца года и доступны через 30 минут после эфира.

Для учеников 1–8 классов есть формат семейного обучения: учитель объясняет темы, а куратор проверяет домашние задания и дает обратную связь. Все предметы соответствуют стандартной школьной программе. По завершении учебного года выдается аттестационный лист гимназии «Суханово».

14. «Открытая общеобразовательная гимназия МАНО»

Цена: от 1000 до 48 000 рублей за год.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

Что в программе

Школа предлагает занятия по всем предметам в соответствии с ФГОС. Можно подтянуть знания, подготовиться к ВПР, ОГЭ или ЕГЭ. Ученики сами выбирают удобное время и темп обучения. Сроки выполнения заданий не ограничены.

Если обучение дается сложно и требуются дополнительные объяснения, школа может заменить репетитора. В школе также доступны кабинеты логопеда и психолога, с которыми можно заниматься онлайн через телефон или компьютер.

15. Цифровая онлайн-школа «БИТ»

Цена: от 41 980 рублей или в рассрочку от 4664 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках или вебинарах, сопровождение классным руководителем.

Что в программе

Школа предлагает современные методики обучения и социализации, а также поддержку центра психолого-педагогической помощи. Ученики работают с учебниками и тренажерами на платформе, выполняют проекты и посещают бесплатные кружки.

Есть возможность зачисления на заочную форму обучения для самоподготовки под руководством классного руководителя. Школа аккредитована, поэтому выпускники получают аттестат. Для детей с ОВЗ предусмотрены специальные условия.

16. Центр семейного образования «Репетитор плюс Школа»

Цена: от 700 рублей за занятие.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям.

Что в программе

Ученикам предлагают разные программы обучения под разные цели. Есть курсы для дошкольников, можно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, получить школьное образование с 1 по 11 классы или перейти на семейное образование. Также есть возможность выбрать репетиторов по отдельным предметам и окончить обучение экстерном.

17. Домашняя школа «ИнтернетУрок»

Цена: от 4555 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям.

Что в программе

Школа предлагает занятия для дошкольников и учеников 1–11 классов. Для детей дошкольного возраста доступны развивающие занятия, а школьники могут углубить знания, закрепить материал, проработать пропущенные темы или подготовиться к экзаменам.

Перед началом обучения можно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный пробный доступ к выбранной программе.

18. Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой

Цена: от 11 000 рублей в год.

Обратная связь: от преподавателей по домашним заданиям.

Что в программе

Обучение доступно для дошкольников и учеников 1–11 классов. Занятия проходят по готовым интернет-урокам с использованием тренажеров для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Ученики выполняют тесты и могут выбрать ускоренный формат обучения, чтобы окончить школу экстерном. Дополнительно предлагаются профориентация и курсы для развития творческих способностей.

19. «Международная школа завтрашнего дня»

Цена: от 40 500 рублей в год или в рассрочку от 4500 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей на онлайн-уроках и по домашним заданиям.

Что в программе

Школа предлагает заочную форму обучения. Перед поступлением дети проходят вступительное тестирование. Уроки по каждому предмету проводятся раз в неделю в соответствии с расписанием группы. Видеозапись уроков не ведется.

Для родителей организуются тренинги и вебинары, для учеников — открытые уроки и олимпиады. При необходимости можно получить помощь школьного психолога.

20. ЦСО «Хочу учиться»

Цена: бесплатно.

Обратная связь: поддержка куратора.

Что в программе

Обучение включает просмотр видеоуроков, изучение материалов, выполнение заданий и тестов. Дополнительно доступны методическая помощь и репетиционные занятия от преподавателей школы. Само обучение бесплатное, оплачивается только сопровождение.