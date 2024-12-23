Подобрали онлайн-школы, где можно обучиться профессии декоратора интерьеров и получить диплом или сертификат. Многие из них предлагают программы с большим количеством практических занятий, а также проводят мастер-классы, тренинги и выездные семинары.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по декорированию интерьера от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами декоратора интерьера
Edpro: помогут сделать десять проектов для портфолио и найти до трех клиентов еще на этапе обучения.
Contented: научат создавать авторские жилые интерьеры с нуля, подарят четыре мини-курса и выдадут рекомендательное письмо.
Talentsy: владельцы студий, арт-директора и архитекторы обучат всему для старта и развития карьеры и расскажут, как презентовать свои услуги.
«Нетология»: научат работать в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, In Design и SketchUp, а также помогут найти работы (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
MITM: научат разбираться в стилистических решениях, инженерных коммуникациях и отделочных материалах, предоставят доступ к онлайн-библиотеке школы для саморазвития.
Eduson Academy: помогут с трудоустройством и предоставят доступ к дополнительным материалам и шаблонам для работы.
Pentaschool: за семь месяцев научат создавать дизайн-проекты с нуля и подарят чек-листы, методички и шпаргалки от экспертов.
«Среда обучения»: объяснят, как создавать дорогие дизайны, подбирать мебель, сочетать ткани и работать в графических программах, чтобы начать брать заказы уже на этапе обучения.
Geometrium: помогут создать профессиональный декораторский проект и организуют выездные семинары для отработки практических навыков.
Skillbox: обучат ключевым навыкам декоратора, проведут экскурсии в компании партнеров, выставки, мастер-классы.
20 лучших онлайн-курсов по декорации интерьера
Онлайн-школы предлагают разнообразные программы обучения и помогают в поиске работы. Кроме того, студенты имеют возможность общаться с преподавателями в прямом эфире. Собрали курсы с дистанционным форматом обучения, чтобы участники могли учиться в удобное для них время, не меняя привычный ритм жизни.
1. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Edpro
Курс с упором на практику для начинающих дизайнеров и архитекторов с опытом. Преподаватели поделятся пошаговой методикой взаимодействия с заказчиками. Студенты выполнят десять проектов для портфолио и самостоятельно спроектируют 3D-модель жилого помещения с чертежами, сметой и строительным планом.
Есть возможность выбрать тарифный план с разным набором опций.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2821 рубля в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, домашние задания, тесты.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: содействие в поиске клиентов на этапе обучения.
Программа:
Делаем планировочное решение.
Создаем чертежи для дизайн-проекта.
Проводим встречу с заказчиком и презентацию проекта.
Определяем цветовое и композиционное решение интерьера.
Погружаемся в исторические стили и искусство.
Достоинства:
Преподаватели — практикующие эксперты с 20-летним опытом в дизайне интерьеров.
Доступ к урокам с любого устройства: компьютера, смартфона.
Участие в мероприятиях для повышения квалификации и обмена опытом.
Развернутая обратная связь от преподавателей и куратора.
Бесплатное участие в двух факультативах после окончания курса в режиме личного посещения занятий или онлайн.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Contented
Студенты будут учиться с нуля создавать интерьеры самых разных жилых помещений и выполнят две работы для портфолио. Авторы лучших проектов могут попасть на стажировку к партнерам школы еще на этапе обучения.
Все выпускники получат документ об окончании программы и рекомендательное письмо от авторов курса.
Цена полностью: от 152 749 рублей.
Цена в рассрочку: от 4243 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, домашние задания, дополнительные материалы
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке
Помощь с трудоустройством: четыре недели сопровождения центром карьеры.
Программа:
История дизайна интерьеров.
Базовые навыки дизайнера интерьера.
Состав дизайн-проекта и этапы работы.
Роли и границы ответственности дизайнера в проекте.
Основные правила взаимодействия с заказчиком.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Четыре мини-курса в подарок.
Несколько недель стажировки под руководством арт-директора и конкурсные проекты от партнеров.
Преподаватели — руководитель отдела дизайна в студии «Точка дизайна», владелец бюро Alexander Erman Architecture&Design, главный дизайнер арт-площадки «Рихтер».
Недостатки:
Не во всех тарифах предусмотрены личные консультации, групповые занятия, проверка портфолио.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Декоратор интерьера» — Talentsy
Занятия проходят в мини-группах с единомышленниками и при поддержке куратора. Студенты научатся работать в двух программах для декора интерьера: Graphisoft и ArchiCAD, Photoshop, освоят технику скетчинга от руки.
Преподаватели расскажут, как разработать проект с учетом пожеланий заказчика и сделать интерьер функциональным и эстетичным.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6250 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, семинары, практические занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA, международный сертификат CPD.
Помощь с трудоустройством: стажировки в дизайнерских студиях, консультации специалиста по личному брендированию.
Программа:
Основы колористики и композиции.
Стили интерьера.
Работа с формой, текстурой и фактурой.
Создание профессиональных коллажей и рисование скетчей.
Подбор отделочных материалов, мебели, светильников, текстиля для интерьера.
Достоинства:
Индивидуальная поддержка наставника.
Преподаватели — совладелец студии IROOM.design, арт-директор студии Studio4, телеведущая программы «Квартирный вопрос», основатель PR-агентства «АрхДиалог».
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатное участие в конференциях и встречах.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Профессия “Дизайнер интерьера”» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курс с упором на практику. Студенты будут осваивать работу в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, InDesign, SketchUp и самостоятельно выполнят пять дизайн-проектов для портфолио. Преподаватели — руководители студии Martynova Interiors, Smth Creative и Asya Saveleva.
Выпускники школы уже трудоустроились в известные компании: 2GIS, «Райффайзен Капитал», Ozon, «Альфа-Банк».
Цена полностью: 143 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4181 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: практика в школе или у партнеров, четырехнедельный интенсив с карьерным экспертом, участие в карьерном клубе, курс от HR-специалиста.
Программа:
Введение в профессию. Общая дизайнерская подготовка.
Разработка стилистической концепции. SketchUp.
Разработка планировки.
Визуализация концепции интерьера в Adobe Photoshop.
Чертежи в ArchiCAD.
Достоинства:
Три дополнительных модуля в подарок: «Деловой английский язык», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями».
Доступ к материалам курса на три года.
Поддержка наставников и обратная связь по домашним заданиям от экспертов.
Можно перенести дедлайны по заданиям, приостановить обучение на срок до шести месяцев или пройти курс экстерном.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Дизайнер интерьера» — MITM
Курс рассчитан на самостоятельное изучение по собственному графику. Студенты познакомятся с различными стилями декора, научатся планировать бюджеты проектов и работать в профессиональных программах.
Выпускники смогут претендовать на должность дизайнера интерьеров или дизайнера-проектировщика.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5670 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, экспертные материалы, онлайн-библиотека.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы стилеобразования.
Эргономика пространства в дизайне интерьера.
Материаловедение.
Основы декора.
Бюджетирование проекта интерьера.
Достоинства:
Курс можно пройти экстерном.
Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от семи лет.
Принимают иностранных граждан.
Круглосуточная поддержка куратора.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Дизайнер интерьеров» — Eduson Academy
Студенты освоят программы Revit, Autodesk, ArchiCAD, 3ds Max, Adobe Photoshop. Научатся распределять бюджет, подбирать материалы и делать 3D-визуализации.
Преподаватели с опытом более десяти лет расскажут о юридических тонкостях профессии, дадут подробные планы проектов и научат взаимодействовать с заказчиком. Они уже подготовили специалистов для «Сбера», «М.Видео», МТС.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 8600 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 4 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, интерактивные тренажеры, дополнительные материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: взаимодействие с карьерным центром школы, отправка резюме партнерам, подготовка к собеседованию.
Программа:
Введение в профессию.
Основы дизайна интерьеров.
Материалы и комплектующие.
Коммуникация до начала работы.
Замеры на объекте.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Поддержка личного куратора в течение года после окончания обучения.
Можно пройти курс в интенсивном темпе.
Гибкий график обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Декорирование интерьера» — Pentaschool
Студенты будут учиться разбираться в эргономике и композиции, подбирать оттенки и материалы и визуализировать идеи. Во время прохождения курса участники поэтапно разработают собственный дизайн-проект интерьера. Преподаватели — практикующие дизайнеры интерьеров с опытом от семи лет.
Слушатели получат доступ к бонусному курсу «Нейросети для дизайнеров».
Цена полностью: от 59 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 5960 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в профессию «Дизайнер интерьера».
Adobe Photoshop для дизайнера интерьера.
Эргономика в дизайне интерьера.
Стили в интерьере.
Колористика в дизайне интерьера.
Достоинства:
Доступ к бонусному курсу «Нейросети для дизайнеров».
Преподаватели — практикующие дизайнеры интерьеров с опытом более шести лет, основатели студии «Дизайн белых интерьеров» и бюро «Ольги Ка».
Свободный график обучения.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессия “Дизайнер-декоратор”» — «Среда обучения»
Курс подойдет начинающим и опытным дизайнерам. Студенты быстро освоят графические программы: Photoshop, SketchUp, Keynote и PowerPoint, чтобы можно было приступить к реальным заказам еще во время обучения. Преподаватели — основатель и генеральный директор NasonovDesignWerke, представитель галереи Stargift, архитектор выставок в бюро PS Culture.
Перед началом обучения можно выбрать тариф и получить бесплатную консультацию по программе.
Цена полностью: от 126 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке
Помощь с трудоустройством: доступ к разделу с вакансиями, лучших выпускников порекомендуют действующим студиям дизайна.
Программа:
Основы декорирования.
Колористика.
Концепция интерьера.
Техники презентации.
Материаловедение.
Достоинства:
Любой курс по смежному направлению и блок «Портфолио» в подарок.
Подробные разборы работ каждого студента с личными рекомендациями от преподавателя.
Поддержка личного куратора.
«Живые» вебинары и общения с преподавателями.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Профессия “Дизайнер декоратор”» — Geometrium
За восемь месяцев студенты научатся создавать интерьеры для разных помещений и разработают авторский проект для портфолио. А еще освоят профессиональные программы: SketchUp, Adobe Photoshop, AutoCad. Научатся презентовать свои услуги.
Преподаватели организуют обучающие мастер-классы, выездные семинары, предоставят чек-листы и шаблоны для работы.
Цена полностью: от 147 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, мастер-классы, выездные практики, домашние задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: лучшие студенты курса будут приглашены на работу в студию Geometrium.
Программа:
Ответственность дизайнера-декоратора.
Структура дизайн-проекта.
История и стили.
Основы эргономики.
Мировые и российские бренды мебели и осветительных приборов.
Достоинства:
Бонусный урок «Декорирование HORECA» в подарок.
Доступ в закрытое сообщество дизайнеров.
Поддержка и обратная связь от куратора и практикующих дизайнеров-декораторов.
Лучшие студенты курса будут приглашены на работу в студию Geometrium.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Профессия “Декоратор интерьера”» — Skillbox
Курс создан совместно с библиотекой материалов «Практика». Преподаватели — член Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров России, сооснователь дизайн-студии ArchBlack, основатель дизайн-бюро Atelier Interior. С
туденты будут изучать основы декорирования интерьеров, разрабатывать стилистические концепции, оформлять проектную и рабочую документацию. Также они создадут собственные проекты для портфолио, примут участие в выездных мероприятиях.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4686 рублей в месяц на 31 месяц.
Длительность: 510 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, практические задания, тесты, мастер-классы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: оформление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, доступ к закрытому каналу вакансий.
Программа:
Основы колористики и композиции.
Основы декорирования интерьеров.
ArchiCAD.
AutoCAD.
Revit для архитекторов и дизайнеров интерьера.
Достоинства:
Бонусный курс на выбор: «Скетчинг для дизайнера интерьеров» или «Скетчинг на планшете».
Дополнительные мероприятия для погружения в профессию.
Общение с преподавателями.
Поддержка и обратная связь от куратора.
Бессрочный доступ к материалам курса и закрытому чату.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «Декорирование в дизайне интерьера».
Предлагаем еще пять программ по декорированию интерьеров с упором на практическую деятельность. Во многих предусмотрены бонусные уроки, общение с преподавателями и бессрочный доступ к материалам. Учебный процесс в некоторых школах проходит как очно, так и дистанционно.
11. «Дизайн интерьера» — «Компьютерная академия TOP»
Цена: в рассрочку от 3670 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.
О чем курс
Курс с упором на практику и решение реальных задач для начинающих и практикующих специалистов. Есть возможность бесплатно пройти демоуроки. Преподаватели — практикующие эксперты. Студенты за полгода научатся вести проекты от постановки задачи до сдачи готового дизайна.
12. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — «Логомашина»
Цена: в рассрочку от 4567 рублей в месяц на 36 месяцев
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.
О чем курс
Курс с бессрочной подпиской на закрытые эфиры и библиотеку школы, бонусными модулями и с сохранением доступа к материалам программы на три года. Преподаватели расскажут, как разрабатывать проектные решения, подбирать материалы, визуализировать проекты. Студенты изучат основные программы: ArchiCAD, Homestyler и Revit. А в качестве подтверждения навыков выпускники получат сертификаты.
13. «Онлайн-курс “Дизайнер интерьера”» — «Бруноям»
Цена: 94 900 рублей или в рассрочку от 7908 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.
О чем курс
Участники будут изучать основы дизайна, работу с освещением, проектирование чертежей и визуализацию проектов. В программу также включен бонусный модуль «Учить учиться». Преподаватель — практикующий архитектор и визуализатор с опытом более десяти лет. Школа уже подготовила специалистов для «Сбера», «Ростелекома», Yota.
14. «Дизайн жилого интерьера. Базовый курс» — НИИДПО
Цена: 62 300 рублей или в рассрочку от 5195 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.
О чем курс
Курс с бессрочным доступом к материалам после успешного завершения обучения. Программа предусматривает регулярные вебинары с экспертами и консультации с преподавателями. Студенты узнают, как разрабатывать простые проекты, подбирать мебель и отделку.
15. «Дизайнер интерьеров» — Bang Bang Education
Цена: от 129 500 рублей или в рассрочку от 4317 рублей в месяц на 30 месяцев.
Обратная связь: персональные консультации от дизайнеров-практиков.
О чем курс
Студенты научатся проектировать интерьеры, освоят Photoshop, ArchiCAD, 3ds Max и самостоятельно выполнят четыре проекта для портфолио. Преподаватели — ведущие дизайнеры из Crosby Studios, BŪRO. Участникам школа поможет в поиске работы, а также предоставит доступ к дизайн-сообществу.
Если есть желание углубиться в более узкое направление и стать текстильным декоратором или дизайнером мебели, стоит обратить внимание на пять дополнительных курсов. На них также можно получить практический опыт и диплом:
«Декорирование интерьера» от «Британской высшей школы дизайна»: годичный курс с практическими и выездными занятиями, выполнением трех проектов, включая задачу от реального заказчика.
«Декорирование интерьера» от «Международной школы дизайна»: курс на базе программ ведущих зарубежных школ с углубленным изучением элементов стиля, цветовых комбинаций, мебельных ансамблей, рисунков и фактур в интерьере.
«Дизайнер-декоратор» от РГУ им. А. Н. Косыгина: на курсе научат создавать проекты и подбирать элементы декора, работать в графических программах, каждую неделю проводят бесплатные мастер-классы, а в конце обучения предлагают выполнить заказ для реального клиента.
«Декорирование предметов интерьера» от «Русской академии ремесел»: за пять уроков научат декорировать любые предметы интерьера в разных техниках и реставрировать старую мебель, участники будут не только знакомиться с материалами, но и практиковаться в своем умении.
«Профессия: декоратор» от Interior School: курс от преподавателя Британской высшей школы дизайна и основателя Interior School, где можно освоить профессию стилиста или хоумстейджера, научиться создавать многослойные композиции и создавать уникальные проекты.
Какой курс по декорированию интерьера выбрать
Профессии декоратора и дизайнера интерьеров продолжают набирать популярность. Во многом это связано с переориентацией рынка на отечественное производство. За счет этого возрастает потребность в специалистах, которые умеют работать в современных условиях с использованием новых материалов и тенденций.
Онлайн-курсы позволяют быстро освоить нужные навыки и начать карьеру в творческой сфере, не выходя из дома. Благодаря широкому выбору программ можно найти вариант с подходящими форматом и стоимостью обучения. Получить профессию или повысить навыки можно на специальных курсах от следующих школ:
Edpro: помогут сделать десять проектов для портфолио и найти до трех клиентов еще на этапе обучения.
Contented: научат создавать авторские жилые интерьеры с нуля, подарят четыре мини-курса и выдадут рекомендательное письмо.
Talentsy: владельцы студий, арт-директора и архитекторы обучат всему для старта и развития карьеры и расскажут, как презентовать свои услуги.
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