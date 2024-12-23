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20 лучших онлайн-курсов для декораторов интерьера

Декоратор интерьера занимается украшением и художественным оформлением интерьеров помещений: квартир, частных домов, офисов, галерей. Задача специалиста — разработать проект в определенном стиле, подобрать материалы по фактуре и цвету, выбрать освещение, организовать пространство. Также он должен уметь визуализировать идею и презентовать ее заказчику.

Подобрали онлайн-школы, где можно обучиться профессии декоратора интерьеров и получить диплом или сертификат. Многие из них предлагают программы с большим количеством практических занятий, а также проводят мастер-классы, тренинги и выездные семинары. 

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по декорированию интерьера от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами декоратора интерьера

  1. Edpro: помогут сделать десять проектов для портфолио и найти до трех клиентов еще на этапе обучения.

  2. Contented: научат создавать авторские жилые интерьеры с нуля, подарят четыре мини-курса и выдадут рекомендательное письмо.

  3. Talentsy: владельцы студий, арт-директора и архитекторы обучат всему для старта и развития карьеры и расскажут, как презентовать свои услуги.

  4. «Нетология»: научат работать в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, In Design и SketchUp, а также помогут найти работы (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  5. MITM: научат разбираться в стилистических решениях, инженерных коммуникациях и отделочных материалах, предоставят доступ к онлайн-библиотеке школы для саморазвития.

  6. Eduson Academy: помогут с трудоустройством и предоставят доступ к дополнительным материалам и шаблонам для работы.

  7. Pentaschool: за семь месяцев научат создавать дизайн-проекты с нуля и подарят чек-листы, методички и шпаргалки от экспертов.

  8. «Среда обучения»: объяснят, как создавать дорогие дизайны, подбирать мебель, сочетать ткани и работать в графических программах, чтобы начать брать заказы уже на этапе обучения.

  9. Geometrium: помогут создать профессиональный декораторский проект и организуют выездные семинары для отработки практических навыков.

  10. Skillbox: обучат ключевым навыкам декоратора, проведут экскурсии в компании партнеров, выставки, мастер-классы.

20 лучших онлайн-курсов по декорации интерьера

Онлайн-школы предлагают разнообразные программы обучения и помогают в поиске работы. Кроме того, студенты имеют возможность общаться с преподавателями в прямом эфире. Собрали курсы с дистанционным форматом обучения, чтобы участники могли учиться в удобное для них время, не меняя привычный ритм жизни.

1. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Edpro

Курс с упором на практику для начинающих дизайнеров и архитекторов с опытом. Преподаватели поделятся пошаговой методикой взаимодействия с заказчиками. Студенты выполнят десять проектов для портфолио и самостоятельно спроектируют 3D-модель жилого помещения с чертежами, сметой и строительным планом.

Есть возможность выбрать тарифный план с разным набором опций.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 2821 рубля в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, домашние задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

  • Помощь с трудоустройством: содействие в поиске клиентов на этапе обучения.

Программа:

  • Делаем планировочное решение.

  • Создаем чертежи для дизайн-проекта.

  • Проводим встречу с заказчиком и презентацию проекта.

  • Определяем цветовое и композиционное решение интерьера.

  • Погружаемся в исторические стили и искусство.

Достоинства:

  • Преподаватели — практикующие эксперты с 20-летним опытом в дизайне интерьеров.

  • Доступ к урокам с любого устройства: компьютера, смартфона.

  • Участие в мероприятиях для повышения квалификации и обмена опытом.

  • Развернутая обратная связь от преподавателей и куратора.

  • Бесплатное участие в двух факультативах после окончания курса в режиме личного посещения занятий или онлайн.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Contented

Студенты будут учиться с нуля создавать интерьеры самых разных жилых помещений и выполнят две работы для портфолио. Авторы лучших проектов могут попасть на стажировку к партнерам школы еще на этапе обучения.

Все выпускники получат документ об окончании программы и рекомендательное письмо от авторов курса.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: от 152 749 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4243 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, домашние задания, дополнительные материалы

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке

  • Помощь с трудоустройством: четыре недели сопровождения центром карьеры.

Программа:

  • История дизайна интерьеров.

  • Базовые навыки дизайнера интерьера.

  • Состав дизайн-проекта и этапы работы.

  • Роли и границы ответственности дизайнера в проекте.

  • Основные правила взаимодействия с заказчиком.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Четыре мини-курса в подарок.

  • Несколько недель стажировки под руководством арт-директора и конкурсные проекты от партнеров.

  • Преподаватели — руководитель отдела дизайна в студии «Точка дизайна», владелец бюро Alexander Erman Architecture&Design, главный дизайнер арт-площадки «Рихтер».

Недостатки:

  • Не во всех тарифах предусмотрены личные консультации, групповые занятия, проверка портфолио.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Декоратор интерьера» — Talentsy

Занятия проходят в мини-группах с единомышленниками и при поддержке куратора. Студенты научатся работать в двух программах для декора интерьера: Graphisoft и ArchiCAD, Photoshop, освоят технику скетчинга от руки.

Преподаватели расскажут, как разработать проект с учетом пожеланий заказчика и сделать интерьер функциональным и эстетичным.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6250 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, семинары, практические занятия.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA, международный сертификат CPD.

  • Помощь с трудоустройством: стажировки в дизайнерских студиях, консультации специалиста по личному брендированию.

Программа:

  • Основы колористики и композиции.

  • Стили интерьера.

  • Работа с формой, текстурой и фактурой.

  • Создание профессиональных коллажей и рисование скетчей.

  • Подбор отделочных материалов, мебели, светильников, текстиля для интерьера.

Достоинства:

  • Индивидуальная поддержка наставника.

  • Преподаватели — совладелец студии IROOM.design, арт-директор студии Studio4, телеведущая программы «Квартирный вопрос», основатель PR-агентства «АрхДиалог».

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бесплатное участие в конференциях и встречах.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “Дизайнер интерьера”» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс с упором на практику. Студенты будут осваивать работу в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, InDesign, SketchUp и самостоятельно выполнят пять дизайн-проектов для портфолио. Преподаватели — руководители студии Martynova Interiors, Smth Creative и Asya Saveleva.

Выпускники школы уже трудоустроились в известные компании: 2GIS, «Райффайзен Капитал», Ozon, «Альфа-Банк».

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: 143 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4181 рубля в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: практика в школе или у партнеров, четырехнедельный интенсив с карьерным экспертом, участие в карьерном клубе, курс от HR-специалиста.

Программа:

  • Введение в профессию. Общая дизайнерская подготовка.

  • Разработка стилистической концепции. SketchUp.

  • Разработка планировки.

  • Визуализация концепции интерьера в Adobe Photoshop.

  • Чертежи в ArchiCAD.

Достоинства:

  • Три дополнительных модуля в подарок: «Деловой английский язык», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями».

  • Доступ к материалам курса на три года.

  • Поддержка наставников и обратная связь по домашним заданиям от экспертов.

  • Можно перенести дедлайны по заданиям, приостановить обучение на срок до шести месяцев или пройти курс экстерном.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Дизайнер интерьера» — MITM

Курс рассчитан на самостоятельное изучение по собственному графику. Студенты познакомятся с различными стилями декора, научатся планировать бюджеты проектов и работать в профессиональных программах.

Выпускники смогут претендовать на должность дизайнера интерьеров или дизайнера-проектировщика.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 5670 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, экспертные материалы, онлайн-библиотека.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы стилеобразования.

  • Эргономика пространства в дизайне интерьера.

  • Материаловедение.

  • Основы декора.

  • Бюджетирование проекта интерьера.

Достоинства:

  • Курс можно пройти экстерном.

  • Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от семи лет.

  • Принимают иностранных граждан.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Дизайнер интерьеров» — Eduson Academy

Студенты освоят программы Revit, Autodesk, ArchiCAD, 3ds Max, Adobe Photoshop. Научатся распределять бюджет, подбирать материалы и делать 3D-визуализации.

Преподаватели с опытом более десяти лет расскажут о юридических тонкостях профессии, дадут подробные планы проектов и научат взаимодействовать с заказчиком. Они уже подготовили специалистов для «Сбера», «М.Видео», МТС.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 8600 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 4 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания, интерактивные тренажеры, дополнительные материалы, тесты.

  • Документ об окончании: диплом или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: взаимодействие с карьерным центром школы, отправка резюме партнерам, подготовка к собеседованию.

Программа:

  • Введение в профессию.

  • Основы дизайна интерьеров.

  • Материалы и комплектующие.

  • Коммуникация до начала работы.

  • Замеры на объекте.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Поддержка личного куратора в течение года после окончания обучения.

  • Можно пройти курс в интенсивном темпе.

  • Гибкий график обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Декорирование интерьера» — Pentaschool

Студенты будут учиться разбираться в эргономике и композиции, подбирать оттенки и материалы и визуализировать идеи. Во время прохождения курса участники поэтапно разработают собственный дизайн-проект интерьера. Преподаватели — практикующие дизайнеры интерьеров с опытом от семи лет.

Слушатели получат доступ к бонусному курсу «Нейросети для дизайнеров».

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: от 59 600 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5960 рублей в месяц на 10 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Введение в профессию «Дизайнер интерьера».

  • Adobe Photoshop для дизайнера интерьера.

  • Эргономика в дизайне интерьера.

  • Стили в интерьере.

  • Колористика в дизайне интерьера.

Достоинства:

  • Доступ к бонусному курсу «Нейросети для дизайнеров».

  • Преподаватели — практикующие дизайнеры интерьеров с опытом более шести лет, основатели студии «Дизайн белых интерьеров» и бюро «Ольги Ка».

  • Свободный график обучения.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия “Дизайнер-декоратор”» — «Среда обучения»

Курс подойдет начинающим и опытным дизайнерам. Студенты быстро освоят графические программы: Photoshop, SketchUp, Keynote и PowerPoint, чтобы можно было приступить к реальным заказам еще во время обучения. Преподаватели — основатель и генеральный директор NasonovDesignWerke, представитель галереи Stargift, архитектор выставок в бюро PS Culture.

Перед началом обучения можно выбрать тариф и получить бесплатную консультацию по программе.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: от 126 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке 

  • Помощь с трудоустройством: доступ к разделу с вакансиями, лучших выпускников порекомендуют действующим студиям дизайна.

Программа:

  • Основы декорирования.

  • Колористика.

  • Концепция интерьера.

  • Техники презентации.

  • Материаловедение.

Достоинства:

  • Любой курс по смежному направлению и блок «Портфолио» в подарок.

  • Подробные разборы работ каждого студента с личными рекомендациями от преподавателя.

  • Поддержка личного куратора.

  • «Живые» вебинары и общения с преподавателями.

  • Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

  • Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Профессия “Дизайнер декоратор”» — Geometrium

За восемь месяцев студенты научатся создавать интерьеры для разных помещений и разработают авторский проект для портфолио. А еще освоят профессиональные программы: SketchUp, Adobe Photoshop, AutoCad. Научатся презентовать свои услуги.

Преподаватели организуют обучающие мастер-классы, выездные семинары, предоставят чек-листы и шаблоны для работы. 

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: от 147 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, мастер-классы, выездные практики, домашние задания, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: лучшие студенты курса будут приглашены на работу в студию Geometrium.

Программа:

  • Ответственность дизайнера-декоратора.

  • Структура дизайн-проекта.

  • История и стили.

  • Основы эргономики.

  • Мировые и российские бренды мебели и осветительных приборов.

Достоинства:

  • Бонусный урок «Декорирование HORECA» в подарок. 

  • Доступ в закрытое сообщество дизайнеров.

  • Поддержка и обратная связь от куратора и практикующих дизайнеров-декораторов.

  • Лучшие студенты курса будут приглашены на работу в студию Geometrium.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Профессия “Декоратор интерьера”» — Skillbox

Курс создан совместно с библиотекой материалов «Практика». Преподаватели — член Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров России, сооснователь дизайн-студии ArchBlack, основатель дизайн-бюро Atelier Interior. С

туденты будут изучать основы декорирования интерьеров, разрабатывать стилистические концепции, оформлять проектную и рабочую документацию. Также они создадут собственные проекты для портфолио, примут участие в выездных мероприятиях.

Иллюстрация: benzoix/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4686 рублей в месяц на 31 месяц.

  • Длительность: 510 часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: лекции, практические задания, тесты, мастер-классы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: оформление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, доступ к закрытому каналу вакансий.

Программа:

  • Основы колористики и композиции.

  • Основы декорирования интерьеров.

  • ArchiCAD.

  • AutoCAD.

  • Revit для архитекторов и дизайнеров интерьера.

Достоинства:

  • Бонусный курс на выбор: «Скетчинг для дизайнера интерьеров» или «Скетчинг на планшете».

  • Дополнительные мероприятия для погружения в профессию.

  • Общение с преподавателями.

  • Поддержка и обратная связь от куратора.

  • Бессрочный доступ к материалам курса и закрытому чату.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «Декорирование в дизайне интерьера».

Предлагаем еще пять программ по декорированию интерьеров с упором на практическую деятельность. Во многих предусмотрены бонусные уроки, общение с преподавателями и бессрочный доступ к материалам. Учебный процесс в некоторых школах проходит как очно, так и дистанционно.

11. «Дизайн интерьера» — «Компьютерная академия TOP»

Цена: в рассрочку от 3670 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Курс с упором на практику и решение реальных задач для начинающих и практикующих специалистов. Есть возможность бесплатно пройти демоуроки. Преподаватели — практикующие эксперты. Студенты за полгода научатся вести проекты от постановки задачи до сдачи готового дизайна.

12. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — «Логомашина»

Цена: в рассрочку от 4567 рублей в месяц на 36 месяцев

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Курс с бессрочной подпиской на закрытые эфиры и библиотеку школы, бонусными модулями и с сохранением доступа к материалам программы на три года. Преподаватели расскажут, как разрабатывать проектные решения, подбирать материалы, визуализировать проекты. Студенты изучат основные программы: ArchiCAD, Homestyler и Revit. А в качестве подтверждения навыков выпускники получат сертификаты.

13. «Онлайн-курс “Дизайнер интерьера”» — «Бруноям»

Цена: 94 900 рублей или в рассрочку от 7908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях. 

О чем курс

Участники будут изучать основы дизайна, работу с освещением, проектирование чертежей и визуализацию проектов. В программу также включен бонусный модуль «Учить учиться». Преподаватель — практикующий архитектор и визуализатор с опытом более десяти лет. Школа уже подготовила специалистов для «Сбера», «Ростелекома», Yota.

14. «Дизайн жилого интерьера. Базовый курс» — НИИДПО

Цена: 62 300 рублей или в рассрочку от 5195 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Курс с бессрочным доступом к материалам после успешного завершения обучения. Программа предусматривает регулярные вебинары с экспертами и консультации с преподавателями. Студенты узнают, как разрабатывать простые проекты, подбирать мебель и отделку. 

15. «Дизайнер интерьеров» — Bang Bang Education

Цена: от 129 500 рублей или в рассрочку от 4317 рублей в месяц на 30 месяцев.

Обратная связь: персональные консультации от дизайнеров-практиков.

О чем курс

Студенты научатся проектировать интерьеры, освоят Photoshop, ArchiCAD, 3ds Max и самостоятельно выполнят четыре проекта для портфолио. Преподаватели — ведущие дизайнеры из Crosby Studios, BŪRO. Участникам школа поможет в поиске работы, а также предоставит доступ к дизайн-сообществу.

Если есть желание углубиться в более узкое направление и стать текстильным декоратором или дизайнером мебели, стоит обратить внимание на пять дополнительных курсов. На них также можно получить практический опыт и диплом:

  • «Декорирование интерьера» от «Британской высшей школы дизайна»: годичный курс с практическими и выездными занятиями, выполнением трех проектов, включая задачу от реального заказчика.

  • «Декорирование интерьера» от «Международной школы дизайна»: курс на базе программ ведущих зарубежных школ с углубленным изучением элементов стиля, цветовых комбинаций, мебельных ансамблей, рисунков и фактур в интерьере.

  • «Дизайнер-декоратор» от РГУ им. А. Н. Косыгина: на курсе научат создавать проекты и подбирать элементы декора, работать в графических программах, каждую неделю проводят бесплатные мастер-классы, а в конце обучения предлагают выполнить заказ для реального клиента.

  • «Декорирование предметов интерьера» от «Русской академии ремесел»: за пять уроков научат декорировать любые предметы интерьера в разных техниках и реставрировать старую мебель, участники будут не только знакомиться с материалами, но и практиковаться в своем умении.

  • «Профессия: декоратор» от Interior School: курс от преподавателя Британской высшей школы дизайна и основателя Interior School, где можно освоить профессию стилиста или хоумстейджера, научиться создавать многослойные композиции и создавать уникальные проекты.

Какой курс по декорированию интерьера выбрать

Профессии декоратора и дизайнера интерьеров продолжают набирать популярность. Во многом это связано с переориентацией рынка на отечественное производство. За счет этого возрастает потребность в специалистах, которые умеют работать в современных условиях с использованием новых материалов и тенденций. 

Онлайн-курсы позволяют быстро освоить нужные навыки и начать карьеру в творческой сфере, не выходя из дома. Благодаря широкому выбору программ можно найти вариант с подходящими форматом и стоимостью обучения. Получить профессию или повысить навыки можно на специальных курсах от следующих школ:

  1. Edpro: помогут сделать десять проектов для портфолио и найти до трех клиентов еще на этапе обучения.

  2. Contented: научат создавать авторские жилые интерьеры с нуля, подарят четыре мини-курса и выдадут рекомендательное письмо.

  3. Talentsy: владельцы студий, арт-директора и архитекторы обучат всему для старта и развития карьеры и расскажут, как презентовать свои услуги.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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