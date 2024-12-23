Онлайн-школы предлагают разнообразные программы обучения и помогают в поиске работы. Кроме того, студенты имеют возможность общаться с преподавателями в прямом эфире. Собрали курсы с дистанционным форматом обучения, чтобы участники могли учиться в удобное для них время, не меняя привычный ритм жизни.

1. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Edpro

Курс с упором на практику для начинающих дизайнеров и архитекторов с опытом. Преподаватели поделятся пошаговой методикой взаимодействия с заказчиками. Студенты выполнят десять проектов для портфолио и самостоятельно спроектируют 3D-модель жилого помещения с чертежами, сметой и строительным планом.

Есть возможность выбрать тарифный план с разным набором опций.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2821 рубля в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеолекции, домашние задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: содействие в поиске клиентов на этапе обучения.

Программа:

Делаем планировочное решение.

Создаем чертежи для дизайн-проекта.

Проводим встречу с заказчиком и презентацию проекта.

Определяем цветовое и композиционное решение интерьера.

Погружаемся в исторические стили и искусство.

Достоинства:

Преподаватели — практикующие эксперты с 20-летним опытом в дизайне интерьеров.

Доступ к урокам с любого устройства: компьютера, смартфона.

Участие в мероприятиях для повышения квалификации и обмена опытом.

Развернутая обратная связь от преподавателей и куратора.

Бесплатное участие в двух факультативах после окончания курса в режиме личного посещения занятий или онлайн.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — Contented

Студенты будут учиться с нуля создавать интерьеры самых разных жилых помещений и выполнят две работы для портфолио. Авторы лучших проектов могут попасть на стажировку к партнерам школы еще на этапе обучения.

Все выпускники получат документ об окончании программы и рекомендательное письмо от авторов курса.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: от 152 749 рублей.

Цена в рассрочку: от 4243 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеолекции, домашние задания, дополнительные материалы

Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке

Помощь с трудоустройством: четыре недели сопровождения центром карьеры.

Программа:

История дизайна интерьеров.

Базовые навыки дизайнера интерьера.

Состав дизайн-проекта и этапы работы.

Роли и границы ответственности дизайнера в проекте.

Основные правила взаимодействия с заказчиком.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Четыре мини-курса в подарок.

Несколько недель стажировки под руководством арт-директора и конкурсные проекты от партнеров.

Преподаватели — руководитель отдела дизайна в студии «Точка дизайна», владелец бюро Alexander Erman Architecture&Design, главный дизайнер арт-площадки «Рихтер».

Недостатки:

Не во всех тарифах предусмотрены личные консультации, групповые занятия, проверка портфолио.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Декоратор интерьера» — Talentsy

Занятия проходят в мини-группах с единомышленниками и при поддержке куратора. Студенты научатся работать в двух программах для декора интерьера: Graphisoft и ArchiCAD, Photoshop, освоят технику скетчинга от руки.

Преподаватели расскажут, как разработать проект с учетом пожеланий заказчика и сделать интерьер функциональным и эстетичным.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: от 6250 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, семинары, практические занятия.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом MBA, международный сертификат CPD.

Помощь с трудоустройством: стажировки в дизайнерских студиях, консультации специалиста по личному брендированию.

Программа:

Основы колористики и композиции.

Стили интерьера.

Работа с формой, текстурой и фактурой.

Создание профессиональных коллажей и рисование скетчей.

Подбор отделочных материалов, мебели, светильников, текстиля для интерьера.

Достоинства:

Индивидуальная поддержка наставника.

Преподаватели — совладелец студии IROOM.design, арт-директор студии Studio4, телеведущая программы «Квартирный вопрос», основатель PR-агентства «АрхДиалог».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатное участие в конференциях и встречах.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “Дизайнер интерьера”» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс с упором на практику. Студенты будут осваивать работу в ArchiCAD, Photoshop, 3ds Max, InDesign, SketchUp и самостоятельно выполнят пять дизайн-проектов для портфолио. Преподаватели — руководители студии Martynova Interiors, Smth Creative и Asya Saveleva.

Выпускники школы уже трудоустроились в известные компании: 2GIS, «Райффайзен Капитал», Ozon, «Альфа-Банк».

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: 143 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4181 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: практика в школе или у партнеров, четырехнедельный интенсив с карьерным экспертом, участие в карьерном клубе, курс от HR-специалиста.

Программа:

Введение в профессию. Общая дизайнерская подготовка.

Разработка стилистической концепции. SketchUp.

Разработка планировки.

Визуализация концепции интерьера в Adobe Photoshop.

Чертежи в ArchiCAD.

Достоинства:

Три дополнительных модуля в подарок: «Деловой английский язык», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями».

Доступ к материалам курса на три года.

Поддержка наставников и обратная связь по домашним заданиям от экспертов.

Можно перенести дедлайны по заданиям, приостановить обучение на срок до шести месяцев или пройти курс экстерном.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Дизайнер интерьера» — MITM

Курс рассчитан на самостоятельное изучение по собственному графику. Студенты познакомятся с различными стилями декора, научатся планировать бюджеты проектов и работать в профессиональных программах.

Выпускники смогут претендовать на должность дизайнера интерьеров или дизайнера-проектировщика.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 5670 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, экспертные материалы, онлайн-библиотека.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы стилеобразования.

Эргономика пространства в дизайне интерьера.

Материаловедение.

Основы декора.

Бюджетирование проекта интерьера.

Достоинства:

Курс можно пройти экстерном.

Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от семи лет.

Принимают иностранных граждан.

Круглосуточная поддержка куратора.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Дизайнер интерьеров» — Eduson Academy

Студенты освоят программы Revit, Autodesk, ArchiCAD, 3ds Max, Adobe Photoshop. Научатся распределять бюджет, подбирать материалы и делать 3D-визуализации.

Преподаватели с опытом более десяти лет расскажут о юридических тонкостях профессии, дадут подробные планы проектов и научат взаимодействовать с заказчиком. Они уже подготовили специалистов для «Сбера», «М.Видео», МТС.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 8600 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 4 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, интерактивные тренажеры, дополнительные материалы, тесты.

Документ об окончании: диплом или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: взаимодействие с карьерным центром школы, отправка резюме партнерам, подготовка к собеседованию.

Программа:

Введение в профессию.

Основы дизайна интерьеров.

Материалы и комплектующие.

Коммуникация до начала работы.

Замеры на объекте.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Поддержка личного куратора в течение года после окончания обучения.

Можно пройти курс в интенсивном темпе.

Гибкий график обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Декорирование интерьера» — Pentaschool

Студенты будут учиться разбираться в эргономике и композиции, подбирать оттенки и материалы и визуализировать идеи. Во время прохождения курса участники поэтапно разработают собственный дизайн-проект интерьера. Преподаватели — практикующие дизайнеры интерьеров с опытом от семи лет.

Слушатели получат доступ к бонусному курсу «Нейросети для дизайнеров».

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью : от 59 600 рублей.

Цена в рассрочку: от 5960 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в профессию «Дизайнер интерьера».

Adobe Photoshop для дизайнера интерьера.

Эргономика в дизайне интерьера.

Стили в интерьере.

Колористика в дизайне интерьера.

Достоинства:

Доступ к бонусному курсу «Нейросети для дизайнеров».

Преподаватели — практикующие дизайнеры интерьеров с опытом более шести лет, основатели студии «Дизайн белых интерьеров» и бюро «Ольги Ка».

Свободный график обучения.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия “Дизайнер-декоратор”» — «Среда обучения»

Курс подойдет начинающим и опытным дизайнерам. Студенты быстро освоят графические программы: Photoshop, SketchUp, Keynote и PowerPoint, чтобы можно было приступить к реальным заказам еще во время обучения. Преподаватели — основатель и генеральный директор NasonovDesignWerke, представитель галереи Stargift, архитектор выставок в бюро PS Culture.

Перед началом обучения можно выбрать тариф и получить бесплатную консультацию по программе.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью : от 126 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке

Помощь с трудоустройством: доступ к разделу с вакансиями, лучших выпускников порекомендуют действующим студиям дизайна.

Программа:

Основы декорирования.

Колористика.

Концепция интерьера.

Техники презентации.

Материаловедение.

Достоинства:

Любой курс по смежному направлению и блок «Портфолио» в подарок.

Подробные разборы работ каждого студента с личными рекомендациями от преподавателя.

Поддержка личного куратора.

«Живые» вебинары и общения с преподавателями.

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Профессия “Дизайнер декоратор”» — Geometrium

За восемь месяцев студенты научатся создавать интерьеры для разных помещений и разработают авторский проект для портфолио. А еще освоят профессиональные программы: SketchUp, Adobe Photoshop, AutoCad. Научатся презентовать свои услуги.

Преподаватели организуют обучающие мастер-классы, выездные семинары, предоставят чек-листы и шаблоны для работы.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: от 147 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 6125 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, мастер-классы, выездные практики, домашние задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: лучшие студенты курса будут приглашены на работу в студию Geometrium.

Программа:

Ответственность дизайнера-декоратора.

Структура дизайн-проекта.

История и стили.

Основы эргономики.

Мировые и российские бренды мебели и осветительных приборов.

Достоинства:

Бонусный урок «Декорирование HORECA» в подарок.

Доступ в закрытое сообщество дизайнеров.

Поддержка и обратная связь от куратора и практикующих дизайнеров-декораторов.

Лучшие студенты курса будут приглашены на работу в студию Geometrium.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Декоратор интерьера”» — Skillbox

Курс создан совместно с библиотекой материалов «Практика». Преподаватели — член Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров России, сооснователь дизайн-студии ArchBlack, основатель дизайн-бюро Atelier Interior. С

туденты будут изучать основы декорирования интерьеров, разрабатывать стилистические концепции, оформлять проектную и рабочую документацию. Также они создадут собственные проекты для портфолио, примут участие в выездных мероприятиях.

Иллюстрация: benzoix/freepik

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4686 рублей в месяц на 31 месяц.

Длительность: 510 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, практические задания, тесты, мастер-классы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: оформление резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, доступ к закрытому каналу вакансий.

Программа:

Основы колористики и композиции.

Основы декорирования интерьеров.

ArchiCAD.

AutoCAD.

Revit для архитекторов и дизайнеров интерьера.

Достоинства:

Бонусный курс на выбор: «Скетчинг для дизайнера интерьеров» или «Скетчинг на планшете».

Дополнительные мероприятия для погружения в профессию.

Общение с преподавателями.

Поддержка и обратная связь от куратора.

Бессрочный доступ к материалам курса и закрытому чату.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «Декорирование в дизайне интерьера».

Предлагаем еще пять программ по декорированию интерьеров с упором на практическую деятельность. Во многих предусмотрены бонусные уроки, общение с преподавателями и бессрочный доступ к материалам. Учебный процесс в некоторых школах проходит как очно, так и дистанционно.

11. «Дизайн интерьера» — «Компьютерная академия TOP»

Цена: в рассрочку от 3670 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Курс с упором на практику и решение реальных задач для начинающих и практикующих специалистов. Есть возможность бесплатно пройти демоуроки. Преподаватели — практикующие эксперты. Студенты за полгода научатся вести проекты от постановки задачи до сдачи готового дизайна.

12. «Профессия “Дизайнер интерьеров”» — «Логомашина»

Цена: в рассрочку от 4567 рублей в месяц на 36 месяцев

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Курс с бессрочной подпиской на закрытые эфиры и библиотеку школы, бонусными модулями и с сохранением доступа к материалам программы на три года. Преподаватели расскажут, как разрабатывать проектные решения, подбирать материалы, визуализировать проекты. Студенты изучат основные программы: ArchiCAD, Homestyler и Revit. А в качестве подтверждения навыков выпускники получат сертификаты.

13. «Онлайн-курс “Дизайнер интерьера”» — «Бруноям»

Цена: 94 900 рублей или в рассрочку от 7908 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Участники будут изучать основы дизайна, работу с освещением, проектирование чертежей и визуализацию проектов. В программу также включен бонусный модуль «Учить учиться». Преподаватель — практикующий архитектор и визуализатор с опытом более десяти лет. Школа уже подготовила специалистов для «Сбера», «Ростелекома», Yota.

14. «Дизайн жилого интерьера. Базовый курс» — НИИДПО

Цена: 62 300 рублей или в рассрочку от 5195 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей по практическим заданиям и на занятиях.

О чем курс

Курс с бессрочным доступом к материалам после успешного завершения обучения. Программа предусматривает регулярные вебинары с экспертами и консультации с преподавателями. Студенты узнают, как разрабатывать простые проекты, подбирать мебель и отделку.

15. «Дизайнер интерьеров» — Bang Bang Education

Цена: от 129 500 рублей или в рассрочку от 4317 рублей в месяц на 30 месяцев.

Обратная связь: персональные консультации от дизайнеров-практиков.

О чем курс

Студенты научатся проектировать интерьеры, освоят Photoshop, ArchiCAD, 3ds Max и самостоятельно выполнят четыре проекта для портфолио. Преподаватели — ведущие дизайнеры из Crosby Studios, BŪRO. Участникам школа поможет в поиске работы, а также предоставит доступ к дизайн-сообществу.

Если есть желание углубиться в более узкое направление и стать текстильным декоратором или дизайнером мебели, стоит обратить внимание на пять дополнительных курсов. На них также можно получить практический опыт и диплом: