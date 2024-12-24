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15 лучших онлайн-школ по английскому языку

Английский язык является международным и используется более чем в 60 странах мира. Его знание открывает возможности в разных сферах: для работы в международных компаниях, учебы за границей или комфортных путешествий. Онлайн-школы предлагают программы, подходящие для любых целей.

Статья обновлена 18 декабря 2024 года.

Собрали 15 школ с онлайн-курсами английского языка. На них студенты смогут изучить все ключевые аспекты: грамматику, лексику, произношение и разговорную речь. Каждая школа использует свои уникальные методики, такие как общение с носителями языка, интерактивные задания и практика в реальных ситуациях.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по англисйкого языку от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами по английскому языку для взрослых 

  1. NovaSpeak: интерактивное дистанционное обучение на платформе онлайн-школы с возможностью составить индивидуальный план.

  2. Anecole: занятия с преподавателем в прямом эфире, оттачивание навыков в разговорном клубе и возможность получить налоговый вычет за обучение.

  3. Skyeng: школа предлагает более десяти программ обучения по целям и задачам, а также разговорный клуб и бесплатные упражнения.

  4. Profieng: уроки для детей и взрослых от преподавателей с опытом работы от трех лет и уровнем владения английским не ниже C1.

  5. «Инглекс»: перед обучением можно пройти бесплатный пробный урок для определения уровня знания языка.

  6. DiveLang: офлайн- и онлайн-занятия на интерактивной платформе индивидуально или в группах с помесячной оплатой.

  7. EngSkillbox: искусственный интеллект подбирает задания в зависимости от уровня и целей ученика, а преподаватель корректирует план и поддерживает процесс обучения.

  8. Advance: помимо изучения английского в программу включены упражнения для развития памяти и внимания.

  9. Melene: индивидуальные занятия с преподавателем через Skype, Telegram, Google Meet, Zoom или на платформе школы.

  10. «Яндекс Практикум»: студенты участвуют в разговорных клубах и общаются с носителями языка.

Обзор 10 лучших онлайн-школ английского языка

Онлайн-курсы английского языкаэто удобно и практично. Они позволяют учиться без необходимости тратить время на дорогу, выбирать занятия под свои цели и получать сертификат об окончании. Программы адаптируются под уровень подготовки студентов и подходят как для взрослых, так и для детей.

1. NovaSpeak

Школа предоставляет комплексное изучение английского языка на собственной платформе. Программа включает грамматику, развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования.

Иллюстрация: freepik/freepik

На бесплатном вводном уроке студенты определяют свой уровень владения иностранного языка, знакомятся с образовательной методикой школы и вместе с преподавателем устанавливают цели и темпы обучения. В личном кабинете доступны материалы для занятий, домашние задания и словарь для изучения новых слов.

  • Цена полностью: от 595 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 25 минут.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат школы.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Бесплатная отмена и перенос уроков.

  • Оперативная техподдержка в мессенджерах.

  • Три тарифа на выбор в зависимости от исходного уровня знаний и цели обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеyandex.ru.

2. Anecole

Опытные преподаватели индивидуально подбирают курс с учетом требований и сроков ученика. Занятия проводят как студенты и выпускники профильных вузов, так и носители языка.

Иллюстрация: freepik/freepik

Уроки проходят на интерактивной платформе с игровыми элементами, что делает обучение интересным и для детей. Каждое занятие включает разговорную практику и ориентировано на достижение целей студента.

  • Цена полностью: от 990 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.

  • Длительность: от 8 занятий.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат установленного образца.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Можно получить налоговый вычет.

  • Возможна оплата материнским капиталом.

  • Бесплатная подписка на разговорный клуб на период обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

3. Skyeng

Преподаватели школы англисйкого языка подбирают курс с учетом уровня подготовки и целей студента. Например, для финансистов, маркетологов и ИТ-специалистов доступны специализированные программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Онлайн-школа по английскому языку предлагает репетиторов для взрослых и детей от четырех лет, которых легко выбрать с помощью удобных фильтров.

В программу обучения входят групповые занятия для развития разговорной практики и индивидуальные встречи с преподавателями из разных стран.

  • Цена полностью: от 890 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 4 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные и групповые онлайн-занятия, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатная консультация с составлением индивидуального плана обучения.

  • Онлайн-тест для определения уровня знаний с последующими рекомендациями.

  • У школы есть свое мобильное приложение — студенты могут учиться в любое время.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Profieng

В языковой школе работают преподаватели с опытом более пяти лет. Каждый студент получает персонального ментораносителя языка, который сопровождает обучение и следит за прогрессом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели помогают освоить разговорный английский, учат изъясняться так, чтобы носители языка легко понимали, и готовят к экзаменам. Уже через две недели студенты начинают строить фразы на английском, а через два месяца проходят первую проверку знаний в формате экзамена.

  • Цена полностью: от 790 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 4 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Преподаватели — специалисты с опытом преподавания языка не менее пяти лет.

  • Если через четыре занятия студент передумал, школа возвращает деньги за обучение.

  • Предусмотрена возможность отсрочки платежей.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. «Инглекс»

Разговорная практика занимает до 70% каждого занятия. На первом бесплатном уроке ученик знакомится с преподавателем, проходит тестирование, после чего педагог составляет индивидуальную программу обучения. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты расширяют словарный запас, развивают беглую речь и улучшают навыки письма на английском. Также они регулярно проходят тесты, чтобы отслеживать прогресс и работать над устранением пробелов в знаниях.

  • Цена полностью: от 1280 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 10 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Есть мобильное приложение для обучения.

  • Обучающие статьи, видео, тесты при подписке на рассылку.

  • В случае несдачи итогового теста предоставляются десять дополнительных занятий бесплатно.

Недостатки:

  • Подписка на разговорный клуб платная.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

6. DiveLang

Обучение в школе основано на коммуникативной методике, которая помогает студентам начать говорить на английском уже с первого занятия. Ученики сами выбирают удобный график и подходящий уровень интенсивности.

Школа предлагает индивидуальные занятия и групповые уроки до десяти человек. Их можно посещать как в Москве, так и онлайн, в зависимости от программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 1600 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 5 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн и офлайн.

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1, 8 (495) 966-31-08.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Интерактивная онлайн-платформа для занятий онлайн.

  • Возможность общаться в разговорном клубе.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

7. EngSkillbox

Учебный план разрабатывается совместно искусственным интеллектом и преподавателем. ИИ подбирает упражнения и составляет план обучения, учитывая уровень и цели студента. Преподаватель уточняет детали, исключает лишнее и направляет процесс.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель поддерживает студента, проводит занятия в прямом эфире, исправляет ошибки и помогает освоить материал. Студенты изучают только актуальную для них лексику и грамматику, учатся общаться на интересующие их темы.

  • Цена полностью: от 569 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: по запросу.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Программа составляется индивидуально: персонализированные задания и упражнения для каждого студента.

  • Можно приостановить обучение без потери денег.

  • Гарантия возврата средств, если обучение не подошло.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

8. Advance

Обучение проходит на удобной онлайн-платформе с уникальными упражнениями. Студенты запоминают слова с помощью мнемотехник со скоростью до 100 слов в час, осваивают грамматику через простые и понятные объяснения, а также используют речевые тренажеры для практики.

Для повышения эффективности курса предусмотрены задания, которые помогают развивать память и концентрацию внимания.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 580 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 3 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

  • Есть бесплатные курсы, например, грамматика для детей, лексика для детей.

  • Есть познавательные статьи про обучение, воспитание, цифровизацию процессов и многое другое для детей и взрослых.

  • Можно оплатить материнским капиталом.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

9. Melene

Занятия по английскому проводятся через Skype, Telegram, Google Meet, Zoom или на онлайн-платформе школы. Все уроки проходят в индивидуальном формате. Школа предоставляет скидки для студентов, которые посещают 12 и более занятий за 30 дней. А стоимость занятий зависит от выбранного пакета.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 830 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: по запросу.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Индивидуальные занятия по Skype, в Telegram, Google Meet, Zoom или на платформе школы.

  • На сайте есть карточки преподавателей, из которых можно выбрать подходящего.

  • Можно вернуть деньги за неиспользованные занятия.

Недостатки:

  • Нет документа об окончании.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

10. «Яндекс Практикум»

Студенты занимаются с личным преподавателем, общаются с носителями и другими учениками. Это помогает слушать, распознавать и понимать разные акценты, произношения и темпы речи.

Курсы подходят для подготовки к экзаменам, собеседованиям в ИТ-компании, где требуется знание английского, а также для повышения уровня разговорной речи.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 812 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 80 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

  • Разговорная практика занимает более 70% занятий.

  • Возврат денег за неиспользованные занятия.

  • Есть разговорные клубы и студенческий чат.

  • Поддержка от кураторов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Еще 5 школ для изучения английского языка

1. «Хекслет»

Цена: бесплатно.

Обратная связь: в разделе «Обсуждение» или в чате с другими студентами.

Что в программе

Студенты освоят стратегии и подходы для эффективного изучения языка, научатся правильно ставить цели и сохранять мотивацию. Программа включает рекомендации по развитию разговорной речи, улучшению навыков чтения, расширению словарного запаса и освоению сложных грамматических конструкций. 

Преподаватели предоставляют полезные советы в текстовом и видеоформатах, а также делятся ссылками на тематические материалы и ресурсы для самостоятельной работы.

2. Yes

Цена: от 450 рублей за урок. 

Обратная связь: от преподавателя на индивидуальных занятиях.

Что в программе

Уроки проходят в комфортном для студента темпе, с учетом его целей. Обучение доступно в индивидуальном или групповом формате на выбор. Перед выбором тарифа студенты проходят бесплатное тестирование и вводный урок.

Освоение базовых навыков занимает в среднем три месяца, а углубленное обучение может длиться до трех лет.

3. American Club of Education

Цена: от 17 600 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателя на групповых и индивидуальных занятиях.

Что в программе

Обучение проходит по методике Ace Effect, которая помогает быстро освоить программу и развить разговорные навыки через живое общение, прослушивание аудио, а также просмотр видео и фильмов на английском языке.

Курсы можно оплатить полностью или частями. Также доступны подарочные сертификаты на обучение английскому языку.

4. Puzzle English

Цена: от 160 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателя на индивидуальных занятиях.

Что в программе

Школа предлагает бесплатные упражнения для самостоятельного изучения, которые помогают улучшить лексику, грамматику и произношение. Для углубленного освоения английского доступны платные занятия с преподавателем или полный доступ ко всем материалам на платформе.

По завершении любого курса студенты проходят тестирование и получают сертификат.

5. Skyford

Цена: от 1000 рублей за урок.

Обратная связь: от преподавателя на индивидуальных занятиях.

Что в программе

Занятия с русскоязычными репетиторами, билингвами и носителями языка проходят через Skype, Zoom или на платформе ProgressMe. Программа обучения подбирается индивидуально, с учетом уровня подготовки.

После завершения курса студенты смогут успешно сдавать экзамены, проходить собеседования на английском языке, смотреть фильмы в оригинале и читать литературу на английском.

Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по английскому

На рынке онлайн-образования представлено множество школ с курсами для изучения английского языка. Однако не все из них предоставляют бесплатные пробные уроки или возможность отмены занятий. Собрали ключевые критерии в удобной сравнительной таблице.

Какую школу по английскому языку выбрать

Выбор школы английского языка зависит от целей обучения. Большинство предлагает различные курсы и тарифы, позволяя каждому найти подходящий вариант. Для детей подойдут программы с учетом их возраста и удобным расписанием. Подготовка к экзаменам требует интенсивного обучения, путешественникам важно отработать разговорную речь, а профессионалам — изучить профильную терминологию. Подобрать подходящие уроки или курсы можно в одной из следующих школ:

  1. NovaSpeak: интерактивное обучение на платформе онлайн-школы с возможностью составить индивидуальный план.

  2. Anecole: занятия с преподавателем в прямом эфире, оттачивание навыков в разговорном клубе и возможность получить налоговый вычет за обучение.

  3. Skyeng: школа предлагает более десяти программ обучения по целям и задачам, а также разговорный клуб и бесплатные упражнения.

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