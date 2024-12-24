Онлайн-курсы английского языка — это удобно и практично. Они позволяют учиться без необходимости тратить время на дорогу, выбирать занятия под свои цели и получать сертификат об окончании. Программы адаптируются под уровень подготовки студентов и подходят как для взрослых, так и для детей.

1. NovaSpeak

Школа предоставляет комплексное изучение английского языка на собственной платформе. Программа включает грамматику, развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования.

Иллюстрация: freepik/freepik

На бесплатном вводном уроке студенты определяют свой уровень владения иностранного языка, знакомятся с образовательной методикой школы и вместе с преподавателем устанавливают цели и темпы обучения. В личном кабинете доступны материалы для занятий, домашние задания и словарь для изучения новых слов.

Цена полностью: от 595 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 25 минут.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: сертификат школы.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Бесплатная отмена и перенос уроков.

Оперативная техподдержка в мессенджерах.

Три тарифа на выбор в зависимости от исходного уровня знаний и цели обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеyandex.ru.

2. Anecole

Опытные преподаватели индивидуально подбирают курс с учетом требований и сроков ученика. Занятия проводят как студенты и выпускники профильных вузов, так и носители языка.

Иллюстрация: freepik/freepik

Уроки проходят на интерактивной платформе с игровыми элементами, что делает обучение интересным и для детей. Каждое занятие включает разговорную практику и ориентировано на достижение целей студента.

Цена полностью: от 990 рублей за урок.

Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.

Длительность : от 8 занятий.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: сертификат установленного образца.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Можно получить налоговый вычет.

Возможна оплата материнским капиталом.

Бесплатная подписка на разговорный клуб на период обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

3. Skyeng

Преподаватели школы англисйкого языка подбирают курс с учетом уровня подготовки и целей студента. Например, для финансистов, маркетологов и ИТ-специалистов доступны специализированные программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Онлайн-школа по английскому языку предлагает репетиторов для взрослых и детей от четырех лет, которых легко выбрать с помощью удобных фильтров.

В программу обучения входят групповые занятия для развития разговорной практики и индивидуальные встречи с преподавателями из разных стран.

Цена полностью: от 890 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат : индивидуальные и групповые онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатная консультация с составлением индивидуального плана обучения.

Онлайн-тест для определения уровня знаний с последующими рекомендациями.

У школы есть свое мобильное приложение — студенты могут учиться в любое время.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

4. Profieng

В языковой школе работают преподаватели с опытом более пяти лет. Каждый студент получает персонального ментора — носителя языка, который сопровождает обучение и следит за прогрессом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели помогают освоить разговорный английский, учат изъясняться так, чтобы носители языка легко понимали, и готовят к экзаменам. Уже через две недели студенты начинают строить фразы на английском, а через два месяца проходят первую проверку знаний в формате экзамена.

Цена полностью: от 790 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 4 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Преподаватели — специалисты с опытом преподавания языка не менее пяти лет.

Если через четыре занятия студент передумал, школа возвращает деньги за обучение.

Предусмотрена возможность отсрочки платежей.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

5. «Инглекс»

Разговорная практика занимает до 70% каждого занятия. На первом бесплатном уроке ученик знакомится с преподавателем, проходит тестирование, после чего педагог составляет индивидуальную программу обучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты расширяют словарный запас, развивают беглую речь и улучшают навыки письма на английском. Также они регулярно проходят тесты, чтобы отслеживать прогресс и работать над устранением пробелов в знаниях.

Цена полностью: от 1280 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 10 уроков.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Есть мобильное приложение для обучения.

Обучающие статьи, видео, тесты при подписке на рассылку.

В случае несдачи итогового теста предоставляются десять дополнительных занятий бесплатно.

Недостатки:

Подписка на разговорный клуб платная.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

6. DiveLang

Обучение в школе основано на коммуникативной методике, которая помогает студентам начать говорить на английском уже с первого занятия. Ученики сами выбирают удобный график и подходящий уровень интенсивности.

Школа предлагает индивидуальные занятия и групповые уроки до десяти человек. Их можно посещать как в Москве, так и онлайн, в зависимости от программы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 1600 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 5 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат : онлайн и офлайн.

Адрес и телефон: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1, 8 (495) 966-31-08.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатное пробное занятие.

Интерактивная онлайн-платформа для занятий онлайн.

Возможность общаться в разговорном клубе.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

7. EngSkillbox

Учебный план разрабатывается совместно искусственным интеллектом и преподавателем. ИИ подбирает упражнения и составляет план обучения, учитывая уровень и цели студента. Преподаватель уточняет детали, исключает лишнее и направляет процесс.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватель поддерживает студента, проводит занятия в прямом эфире, исправляет ошибки и помогает освоить материал. Студенты изучают только актуальную для них лексику и грамматику, учатся общаться на интересующие их темы.

Цена полностью: от 569 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: по запросу.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Программа составляется индивидуально: персонализированные задания и упражнения для каждого студента.

Можно приостановить обучение без потери денег.

Гарантия возврата средств, если обучение не подошло.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

8. Advance

Обучение проходит на удобной онлайн-платформе с уникальными упражнениями. Студенты запоминают слова с помощью мнемотехник со скоростью до 100 слов в час, осваивают грамматику через простые и понятные объяснения, а также используют речевые тренажеры для практики.

Для повышения эффективности курса предусмотрены задания, которые помогают развивать память и концентрацию внимания.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 580 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : от 3 уроков.

Порог входа : с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Есть бесплатные курсы, например, грамматика для детей, лексика для детей.

Есть познавательные статьи про обучение, воспитание, цифровизацию процессов и многое другое для детей и взрослых.

Можно оплатить материнским капиталом.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

9. Melene

Занятия по английскому проводятся через Skype, Telegram, Google Meet, Zoom или на онлайн-платформе школы. Все уроки проходят в индивидуальном формате. Школа предоставляет скидки для студентов, которые посещают 12 и более занятий за 30 дней. А стоимость занятий зависит от выбранного пакета.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 830 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: по запросу.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Курсы:

Достоинства:

Индивидуальные занятия по Skype, в Telegram, Google Meet, Zoom или на платформе школы.

На сайте есть карточки преподавателей, из которых можно выбрать подходящего.

Можно вернуть деньги за неиспользованные занятия.

Недостатки:

Нет документа об окончании.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

10. «Яндекс Практикум»

Студенты занимаются с личным преподавателем, общаются с носителями и другими учениками. Это помогает слушать, распознавать и понимать разные акценты, произношения и темпы речи.

Курсы подходят для подготовки к экзаменам, собеседованиям в ИТ-компании, где требуется знание английского, а также для повышения уровня разговорной речи.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 812 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 80 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Разговорная практика занимает более 70% занятий.

Возврат денег за неиспользованные занятия.

Есть разговорные клубы и студенческий чат.

Поддержка от кураторов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.