Статья обновлена 18 декабря 2024 года.
Собрали 15 школ с онлайн-курсами английского языка. На них студенты смогут изучить все ключевые аспекты: грамматику, лексику, произношение и разговорную речь. Каждая школа использует свои уникальные методики, такие как общение с носителями языка, интерактивные задания и практика в реальных ситуациях.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по англисйкого языку от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по английскому языку для взрослых
NovaSpeak: интерактивное дистанционное обучение на платформе онлайн-школы с возможностью составить индивидуальный план.
Anecole: занятия с преподавателем в прямом эфире, оттачивание навыков в разговорном клубе и возможность получить налоговый вычет за обучение.
Skyeng: школа предлагает более десяти программ обучения по целям и задачам, а также разговорный клуб и бесплатные упражнения.
Profieng: уроки для детей и взрослых от преподавателей с опытом работы от трех лет и уровнем владения английским не ниже C1.
«Инглекс»: перед обучением можно пройти бесплатный пробный урок для определения уровня знания языка.
DiveLang: офлайн- и онлайн-занятия на интерактивной платформе индивидуально или в группах с помесячной оплатой.
EngSkillbox: искусственный интеллект подбирает задания в зависимости от уровня и целей ученика, а преподаватель корректирует план и поддерживает процесс обучения.
Advance: помимо изучения английского в программу включены упражнения для развития памяти и внимания.
Melene: индивидуальные занятия с преподавателем через Skype, Telegram, Google Meet, Zoom или на платформе школы.
«Яндекс Практикум»: студенты участвуют в разговорных клубах и общаются с носителями языка.
Обзор 10 лучших онлайн-школ английского языка
Онлайн-курсы английского языка — это удобно и практично. Они позволяют учиться без необходимости тратить время на дорогу, выбирать занятия под свои цели и получать сертификат об окончании. Программы адаптируются под уровень подготовки студентов и подходят как для взрослых, так и для детей.
1. NovaSpeak
Школа предоставляет комплексное изучение английского языка на собственной платформе. Программа включает грамматику, развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования.
На бесплатном вводном уроке студенты определяют свой уровень владения иностранного языка, знакомятся с образовательной методикой школы и вместе с преподавателем устанавливают цели и темпы обучения. В личном кабинете доступны материалы для занятий, домашние задания и словарь для изучения новых слов.
Цена полностью: от 595 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 25 минут.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат школы.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Бесплатная отмена и перенос уроков.
Оперативная техподдержка в мессенджерах.
Три тарифа на выбор в зависимости от исходного уровня знаний и цели обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеyandex.ru.
2. Anecole
Опытные преподаватели индивидуально подбирают курс с учетом требований и сроков ученика. Занятия проводят как студенты и выпускники профильных вузов, так и носители языка.
Уроки проходят на интерактивной платформе с игровыми элементами, что делает обучение интересным и для детей. Каждое занятие включает разговорную практику и ориентировано на достижение целей студента.
Цена полностью: от 990 рублей за урок.
Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.
Длительность: от 8 занятий.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат установленного образца.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Можно получить налоговый вычет.
Возможна оплата материнским капиталом.
Бесплатная подписка на разговорный клуб на период обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
3. Skyeng
Преподаватели школы англисйкого языка подбирают курс с учетом уровня подготовки и целей студента. Например, для финансистов, маркетологов и ИТ-специалистов доступны специализированные программы.
Онлайн-школа по английскому языку предлагает репетиторов для взрослых и детей от четырех лет, которых легко выбрать с помощью удобных фильтров.
В программу обучения входят групповые занятия для развития разговорной практики и индивидуальные встречи с преподавателями из разных стран.
Цена полностью: от 890 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатная консультация с составлением индивидуального плана обучения.
Онлайн-тест для определения уровня знаний с последующими рекомендациями.
У школы есть свое мобильное приложение — студенты могут учиться в любое время.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. Profieng
В языковой школе работают преподаватели с опытом более пяти лет. Каждый студент получает персонального ментора — носителя языка, который сопровождает обучение и следит за прогрессом.
Преподаватели помогают освоить разговорный английский, учат изъясняться так, чтобы носители языка легко понимали, и готовят к экзаменам. Уже через две недели студенты начинают строить фразы на английском, а через два месяца проходят первую проверку знаний в формате экзамена.
Цена полностью: от 790 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 4 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Преподаватели — специалисты с опытом преподавания языка не менее пяти лет.
Если через четыре занятия студент передумал, школа возвращает деньги за обучение.
Предусмотрена возможность отсрочки платежей.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Инглекс»
Разговорная практика занимает до 70% каждого занятия. На первом бесплатном уроке ученик знакомится с преподавателем, проходит тестирование, после чего педагог составляет индивидуальную программу обучения.
Студенты расширяют словарный запас, развивают беглую речь и улучшают навыки письма на английском. Также они регулярно проходят тесты, чтобы отслеживать прогресс и работать над устранением пробелов в знаниях.
Цена полностью: от 1280 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 10 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Есть мобильное приложение для обучения.
Обучающие статьи, видео, тесты при подписке на рассылку.
В случае несдачи итогового теста предоставляются десять дополнительных занятий бесплатно.
Недостатки:
Подписка на разговорный клуб платная.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. DiveLang
Обучение в школе основано на коммуникативной методике, которая помогает студентам начать говорить на английском уже с первого занятия. Ученики сами выбирают удобный график и подходящий уровень интенсивности.
Школа предлагает индивидуальные занятия и групповые уроки до десяти человек. Их можно посещать как в Москве, так и онлайн, в зависимости от программы.
Цена полностью: от 1600 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 5 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и офлайн.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1, 8 (495) 966-31-08.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатное пробное занятие.
Интерактивная онлайн-платформа для занятий онлайн.
Возможность общаться в разговорном клубе.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
7. EngSkillbox
Учебный план разрабатывается совместно искусственным интеллектом и преподавателем. ИИ подбирает упражнения и составляет план обучения, учитывая уровень и цели студента. Преподаватель уточняет детали, исключает лишнее и направляет процесс.
Преподаватель поддерживает студента, проводит занятия в прямом эфире, исправляет ошибки и помогает освоить материал. Студенты изучают только актуальную для них лексику и грамматику, учатся общаться на интересующие их темы.
Цена полностью: от 569 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Программа составляется индивидуально: персонализированные задания и упражнения для каждого студента.
Можно приостановить обучение без потери денег.
Гарантия возврата средств, если обучение не подошло.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. Advance
Обучение проходит на удобной онлайн-платформе с уникальными упражнениями. Студенты запоминают слова с помощью мнемотехник со скоростью до 100 слов в час, осваивают грамматику через простые и понятные объяснения, а также используют речевые тренажеры для практики.
Для повышения эффективности курса предусмотрены задания, которые помогают развивать память и концентрацию внимания.
Цена полностью: от 580 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Есть бесплатные курсы, например, грамматика для детей, лексика для детей.
Есть познавательные статьи про обучение, воспитание, цифровизацию процессов и многое другое для детей и взрослых.
Можно оплатить материнским капиталом.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
9. Melene
Занятия по английскому проводятся через Skype, Telegram, Google Meet, Zoom или на онлайн-платформе школы. Все уроки проходят в индивидуальном формате. Школа предоставляет скидки для студентов, которые посещают 12 и более занятий за 30 дней. А стоимость занятий зависит от выбранного пакета.
Цена полностью: от 830 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Курсы:
Достоинства:
Индивидуальные занятия по Skype, в Telegram, Google Meet, Zoom или на платформе школы.
На сайте есть карточки преподавателей, из которых можно выбрать подходящего.
Можно вернуть деньги за неиспользованные занятия.
Недостатки:
Нет документа об окончании.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
10. «Яндекс Практикум»
Студенты занимаются с личным преподавателем, общаются с носителями и другими учениками. Это помогает слушать, распознавать и понимать разные акценты, произношения и темпы речи.
Курсы подходят для подготовки к экзаменам, собеседованиям в ИТ-компании, где требуется знание английского, а также для повышения уровня разговорной речи.
Цена полностью: от 812 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 80 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-занятия с преподавателем, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Разговорная практика занимает более 70% занятий.
Возврат денег за неиспользованные занятия.
Есть разговорные клубы и студенческий чат.
Поддержка от кураторов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 школ для изучения английского языка
1. «Хекслет»
Цена: бесплатно.
Обратная связь: в разделе «Обсуждение» или в чате с другими студентами.
Что в программе
Студенты освоят стратегии и подходы для эффективного изучения языка, научатся правильно ставить цели и сохранять мотивацию. Программа включает рекомендации по развитию разговорной речи, улучшению навыков чтения, расширению словарного запаса и освоению сложных грамматических конструкций.
Преподаватели предоставляют полезные советы в текстовом и видеоформатах, а также делятся ссылками на тематические материалы и ресурсы для самостоятельной работы.
2. Yes
Цена: от 450 рублей за урок.
Обратная связь: от преподавателя на индивидуальных занятиях.
Что в программе
Уроки проходят в комфортном для студента темпе, с учетом его целей. Обучение доступно в индивидуальном или групповом формате на выбор. Перед выбором тарифа студенты проходят бесплатное тестирование и вводный урок.
Освоение базовых навыков занимает в среднем три месяца, а углубленное обучение может длиться до трех лет.
Цена: от 17 600 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателя на групповых и индивидуальных занятиях.
Что в программе
Обучение проходит по методике Ace Effect, которая помогает быстро освоить программу и развить разговорные навыки через живое общение, прослушивание аудио, а также просмотр видео и фильмов на английском языке.
Курсы можно оплатить полностью или частями. Также доступны подарочные сертификаты на обучение английскому языку.
Цена: от 160 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателя на индивидуальных занятиях.
Что в программе
Школа предлагает бесплатные упражнения для самостоятельного изучения, которые помогают улучшить лексику, грамматику и произношение. Для углубленного освоения английского доступны платные занятия с преподавателем или полный доступ ко всем материалам на платформе.
По завершении любого курса студенты проходят тестирование и получают сертификат.
5. Skyford
Цена: от 1000 рублей за урок.
Обратная связь: от преподавателя на индивидуальных занятиях.
Что в программе
Занятия с русскоязычными репетиторами, билингвами и носителями языка проходят через Skype, Zoom или на платформе ProgressMe. Программа обучения подбирается индивидуально, с учетом уровня подготовки.
После завершения курса студенты смогут успешно сдавать экзамены, проходить собеседования на английском языке, смотреть фильмы в оригинале и читать литературу на английском.
Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по английскому
На рынке онлайн-образования представлено множество школ с курсами для изучения английского языка. Однако не все из них предоставляют бесплатные пробные уроки или возможность отмены занятий. Собрали ключевые критерии в удобной сравнительной таблице.
Какую школу по английскому языку выбрать
Выбор школы английского языка зависит от целей обучения. Большинство предлагает различные курсы и тарифы, позволяя каждому найти подходящий вариант. Для детей подойдут программы с учетом их возраста и удобным расписанием. Подготовка к экзаменам требует интенсивного обучения, путешественникам важно отработать разговорную речь, а профессионалам — изучить профильную терминологию. Подобрать подходящие уроки или курсы можно в одной из следующих школ:
NovaSpeak: интерактивное обучение на платформе онлайн-школы с возможностью составить индивидуальный план.
Anecole: занятия с преподавателем в прямом эфире, оттачивание навыков в разговорном клубе и возможность получить налоговый вычет за обучение.
Skyeng: школа предлагает более десяти программ обучения по целям и задачам, а также разговорный клуб и бесплатные упражнения.
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