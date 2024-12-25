Статья обновлена 19 декабря 2024 года.
Собрали онлайн-школы для тех, кто хочет изучить итальянский язык с нуля или повысить свой нынешний языковой уровень. На уроках студенты рассмотрят наиболее употребляемую лексику, изучат основы грамматики и узнают тонкости итальянского произношения.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по итальянскому языку от 20 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по итальянскому языку
Anecole: школа, студентам которой на все время обучения дается возможность принимать участие в разговорных клубах для отработки языка на практике.
DiveLang: школа, в которой у студентов есть возможность заниматься как дистанционно, так и очно, а также выбрать в качестве преподавателя носителя языка.
Magnitalia: школа, слушатели которой получают в подарок упражнения для развития памяти, тренинг от профессионального коуча и серию видеоуроков от приглашенных экспертов.
Universitalia: школа, в которой у студентов есть возможность практиковать речь с носителем языка и получить доступ ко всем программам, которые будут проходить в школе в течение 12 месяцев после завершения обучения.
Skyford: в школе студенты могут посетить бесплатный пробный урок и учиться индивидуально.
TopTutors: школа, у учеников которой есть возможность выбирать продолжительность занятий, а все необходимые учебные материалы предоставляются бесплатно (промокод PTT21-GDC37-PL16F — 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков).
«Белый кролик»: в школе можно выбрать пробный урок с носителем итальянского языка, а многие преподаватели жили и стажировались в Италии.
Ninnel: в школе можно выбрать программу под свои цели и нужды и заниматься лично с преподавателем по персонально составленному плану обучения (промокод PNN21-GDC37-PL2SA — 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков).
Yes: перед началом изучения итальянского языка студенты пройдут не только бесплатное пробное занятие, но и устное и письменное тестирование, а после будут обучаться индивидуально или в группе.
Melene: слушатели сами выбирают формат обучения, а также расписание занятий, интенсивность и продолжительность урока (промокод PML21-GDC37-PL3MB — 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков).
Обзор 10 лучших онлайн-школ итальянского языка
Изучили десять онлайн-школ итальянского языка для студентов любого уровня и возраста. Участники курсов смогут сами выбрать преподавателя, формат занятий и их продолжительность, а также получат персонально составленную программу обучения под свои цели и нужды. Добавили школы с бесплатным пробным уроком и подтверждающим документом.
1. Anecole
В школе все занятия проходят исключительно индивидуально с преподавателем на интерактивной платформе. Программы уроков составляются персонально, исходя из нужд ученика: переезд в другую страну, подготовка к экзаменам или изучение языка для комфортных путешествий.
Для дополнительной практики обучающимся доступны разговорные клубы на все время основного курса. Также в школе возможно корпоративное обучение для сотрудников.
Цена полностью: от 990 рублей за урок или от 19 120 рублей за пакет занятий.
Цена в рассрочку: 1000 рублей в месяц.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки, видеоролики, геймифицированные упражнения, тренажер, тестирование, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Индивидуальные занятия.
Есть бесплатный пробный урок.
Возможность корпоративного обучения.
Бесплатный доступ к разговорному клубу.
Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.
У всех преподавателей есть международные сертификаты CELTA, DELE, DALF, IELTS или TOEFL.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте eddu.pro.
2. DiveLang
В школе доступно как дистанционное обучение, так и очное. Студентам предлагают ряд программ под различные цели, а заниматься можно индивидуально с преподавателем или в группе до десяти человек. Также у слушателей есть возможность выбрать педагога: русскоязычного или носителя итальянского языка.
В процессе самого обучения упор идет на разговорную практику и естественную речь. По окончании курса выпускники получат документ, подтверждающий владение определенным уровнем языка.
Цена полностью: от 1000 рублей за урок или от 6750 в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 занятия.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн- и офлайн-занятия, индивидуальные уроки, практические упражнения.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Практика в разговорных клубах.
Индивидуальные занятия или групповые на выбор.
Возможность заниматься очно или онлайн.
Возможность корпоративного обучения.
Есть бесплатный пробный урок.
Индивидуальная программа обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
3. Magnitalia
Курс для желающих выучить итальянский язык с нуля до разговорного уровня. У студентов на обучение уходит до 15 минут в день. В каждом уроке есть письменные задания, на выполнение которых дается несколько попыток, а каждый блок упражнений озвучен носителем языка.
В качестве подарка ученики получат тренинг по развитию памяти и серию уроков от приглашенных экспертов по культуре Италии. Особенностью курса является доступ в чат с носителями языка на четыре месяца.
Цена полностью: 7080 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивные уроки на платформе, письменные и устные задания.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Доступ в чат с носителями языка.
Серия видеоуроков от приглашенных экспертов по культуре Италии в подарок.
Тренинг по развитию памяти и от профессионального коуча в подарок.
Все задания озвучены носителями.
На обучение уходит до 15 минут в день.
Недостатки:
Отсутствует документ об окончании обучения.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Основатель и преподаватель школы проживает в Италии 25 лет, а 15 из них обучает людей итальянскому языку. Студентам предложено три тарифа на выбор: «С группой», «Индивидуальный» и «V.I.P. — годовое сопровождение». У выпускников будет доступ к материалам курса на срок от 6 до 24 месяцев в зависимости от выбранного тарифа.
Основной упор делается на разговорные навыки и произношение. Проверка домашних заданий осуществляется дважды. Это поможет студентам лучше понимать, как нужно говорить правильно и не допускать ошибок.
Цена полностью: от 86 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 21 500 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: интерактивные уроки на платформе, онлайн-занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Доступ ко всем программам, которые будут проходить в школе в течение 12 месяцев, после окончания обучения.
Преподаватель курса — носитель языка, проживающий в Италии 25 лет.
Двойная проверка каждого домашнего задания.
Связь с преподавателем в личном закрытом чате.
Возможность практиковать общение с носителем языка по телефонному звонку.
Доступ к материалам курса на срок от 6 до 24 месяцев по завершении обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
5. Skyford
Программы школы подходят для студентов с любым уровнем знаний. Чтобы выбрать подходящий курс, можно записаться на бесплатный пробный урок. Студенты занимаются индивидуально с русскоговорящими преподавателями или носителями языка.
Слушатели осваивают навыки говорения, аудирования, чтения, письма, перевода. Учатся понимать устную и письменную речь. Среди программ школы также есть курсы подготовки к международным экзаменам: CILS, CELI, PLIDA.
Цена полностью: от 1100 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 занятия.
Порог входа: с нуля.
Формат: аудио- и видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Индивидуальные занятия.
Возможность выбрать преподавателя.
Подготовка к международным экзаменам: CILS, CELI, PLIDA.
Возможность заниматься с носителями итальянского языка.
Есть бесплатный пробный урок.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
6. TopTutors
🎁 По промокоду PTT21-GDC37-PL16F вы получите 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков.
Индивидуальное обучение с двумя бесплатными пробными уроками. Обучение проходит в удобное для ученика время по персонализированной программе.
Все необходимые учебные материалы предоставляются школой бесплатно. Опыт работы преподавателей — от 8 до 20 лет.
Цена полностью: от 700 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, текстовые материалы, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Курсы:
Достоинства:
Два бесплатных пробных урока.
Возможность выбрать продолжительность уроков.
Индивидуальный план обучения.
Индивидуальные занятия.
Недостатки:
Не выдают документ об окончании обучения.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте eddu.pro.
7. «Белый кролик»
Индивидуальные занятия с преподавателем в формате видео- или аудиозвонка по Skype или Zoom. Студенты могут выбрать продолжительность занятий: по 45, 60 или 90 минут.
В школе не набирают группы, однако если студент хочет заниматься с кем-то, то школа предоставит такую возможность. Все преподаватели имеют высшее лингвистическое или филологическое образование.
Цена полностью: от 742 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: видео- или аудио-занятия, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Есть занятия с носителем языка.
Опыт работы преподавателей — от 10 до 32 лет.
В зависимости от суммы единовременного платежа предоставляются скидки.
Все преподаватели имеют высшее лингвистическое или филологическое образование.
Недостатки:
Пробное занятие с носителем платное.
8. Ninnel
🎁 По промокоду PNN21-GDC37-PL2SA вы получите 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков.
Курс предполагает бесплатный пробный урок и индивидуальное обучение по программе, разработанной специально под цели студента. Опыт работы преподавателей составляет от 8 до 18 лет.
В школе представлены разные программы на выбор: базовый курс, разговорный итальянский язык, итальянский для путешествий или курс подготовки к международному экзамену CILS.
Цена полностью: от 800 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 занятия.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, видео-, текстовые и аудиоматериалы, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
Индивидуальный план обучения.
Индивидуальные занятия.
Подготовка к международному экзамену CILS.
Опыт работы преподавателей — от 8 до 18 лет.
Возможно корпоративное обучение.
Недостатки:
Нет занятий с носителями языка.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
9. Yes
В школе можно обучаться с русскоговорящим преподавателем или носителем языка лично или в группах до шести человек. Стоимость уроков меняется в зависимости от количества человек в группе: чем больше студентов, тем ниже стоимость.
Перед началом обучения студенты проходят не только бесплатное пробное занятие, но и письменное и устное тестирование.
Цена полностью: от 590 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, текстовые и аудиоматериалы, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Достоинства:
Доступны занятия с носителем языка.
Первый пробный урок итальянского и тестирование — бесплатно.
Упор на практику говорения.
Индивидуальный план обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.
10. Melene
🎁 По промокоду PML21-GDC37-PL3MB вы получите 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков.
Уроки итальянского языка в школе проходят в формате индивидуальных онлайн-занятий. Участники курса сами выбирают платформу, на которой хотят заниматься, а также расписание, график, интенсивность и продолжительность занятий.
Есть базовый курс итальянского, курс для детей от десяти лет, итальянский для путешествий, курс с носителем языка и программа подготовки к экзамену CILS.
Цена полностью: от 830 рублей за урок.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, дополнительные учебные материалы, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Доступны занятия с носителем языка.
Есть бесплатный пробный урок.
Возможность корпоративного обучения.
Недостатки:
Отсутствует документ об окончании обучения.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Какую онлайн-школу по итальянскому языку выбрать для начинающих
В начале изучения иностранного языка с нуля важны не только стремление и прикладываемые для этого усилия, но и ряд других не менее значимых критериев. Когда человек находится на стадии знакомства с абсолютно неизвестным для него языком, нужен преподаватель. Опытный педагог способен грамотно составить программу обучения и заложить прочный фундамент, который станет основой для дальнейшего успешного освоения знаний.
В начале изучения языка также очень важно максимально погрузиться в языковую среду. Это необходимо для того, чтобы мозг как можно скорее адаптировался к звучанию нового языка и начал активно усваивать его.
Например, преимуществом обучения по программам итальянского языка в школе Anecole является его коммуникативная методика с эмоционально-смысловым подходом. Все учебные материалы подбираются под задачи каждого студента, поэтому они получают только нужную для них информацию. В качестве практики итальянского языка ученики будут общаться с преподавателем, смотреть видео и участвовать в разговорных клубах с другими студентами.
Какую онлайн-школу по итальянскому выбрать для продвинутых
Обладание высоким уровнем итальянского языка открывает множество возможностей его применения в различных сферах жизни:
Владение продвинутым языковым уровнем привлекает внимание работодателей.
Знание итальянского на высоком уровне позволяет сдать международный экзамен и получить документ, подтверждающий знания и навыки, который можно приложить к резюме.
Расширение коммуникативных возможностей делает собеседника более интересным. Это открывает возможность обсуждать не только общие темы, но и профессиональные и социальные вопросы.
Постоянное изучение иностранного языка способствует развитию когнитивных навыков: улучшению памяти, внимания, мышления и креативности.
Тем, кто хочет продолжать повышать свой уровень итальянского, стоит обратить внимание на программы онлайн-школы Anecole. Здесь представлены курсы для углубленного изучения языка, например, курс «Бизнес итальянский». Также в школе готовят к международным экзаменам CILS и CELI, сертификаты которых действуют по всему миру. Для тех, кто планирует путешествия или переезд за границу, также предусмотрены специальные программы подготовки.
Какие курсы по итальянскому языку лучше для разговорной практики
При изучении итальянского языка важной его составляющей является разговорная практика. Ее цель не только улучшение навыков говорения, но и умение распознавать иностранную речь на слух для ведения дальнейшего диалога. Также посредством регулярного общения на итальянском человек расширяет свой словарный запас и учится распознавать новые грамматические структуры. Помимо этого, разговорная практика способствует улучшению произношения, что делает речь более четкой и понятной для собеседников.
Таким образом, при выборе курсов для совершенствования навыков говорения стоит обращать внимание на наличие в школе разговорных клубов и уроков с носителем языка. Именно такие занятия обеспечат улучшение произношения, восприятия языка на слух и беглости речи. Курсы, соответствующие данным критериям, представлены в школах ниже:
Anecole: на все время обучения студентам дается возможность принимать участие в разговорных клубах для отработки языка на практике.
DiveLang: у студентов есть возможность заниматься как дистанционно, так и очно и выбрать в качестве преподавателя носителя языка.
Universitalia: школа, в которой у студентов есть возможность практиковать речь с носителем языка и получить доступ ко всем программам, которые будут проходить в школе в течение 12 месяцев после завершения обучения.
Какие есть курсы по итальянскому языку с пробным первым уроком
При желании изучать итальянский язык лучше всего выбрать школу, которая предоставляет возможность пройти пробный урок. Он дает ряд значительных преимуществ:
Позволяет познакомиться со структурой занятий и оценить, насколько она подходит.
Предоставляет возможность оценить личные и профессиональные качества преподавателя. Если педагог не соответствует ожиданиям, всегда можно выбрать другого, ведь именно квалификация преподавателя во многом определяет успех обучения.
Помогает пройти первичное тестирование, на основе которого преподаватель сможет разработать оптимальную программу обучения. Для начинающих с нуля это также шанс рассказать о своих предпочтениях и целях, что обеспечит индивидуальный подход к обучению.
Начать изучать итальянский язык на бесплатном пробном занятии можно в следующих онлайн-школах:
Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по итальянскому
Собрали десять онлайн-школ для изучения итальянского в одной сравнительной таблице, чтобы было легче выбрать лучшую. Определиться с выбором поможет ряд критериев: стоимость, наличие бесплатного урока и подтверждающего документа, возможность бесплатно отменить занятие, возможность обучаться с носителями и на единой платформе.
В 2024 году итальянский язык считается одним из самых перспективных и популярных для изучения. Он имеет латинские корни так же, как и английский или испанский, поэтому его знание может помочь с освоением и других не менее популярных языков. Также владение итальянским расширит кругозор, познакомит с мировой культурой и, что не менее важно, улучшит карьерные перспективы.
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