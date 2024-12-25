Изучили десять онлайн-школ итальянского языка для студентов любого уровня и возраста. Участники курсов смогут сами выбрать преподавателя, формат занятий и их продолжительность, а также получат персонально составленную программу обучения под свои цели и нужды. Добавили школы с бесплатным пробным уроком и подтверждающим документом.

1. Anecole

В школе все занятия проходят исключительно индивидуально с преподавателем на интерактивной платформе. Программы уроков составляются персонально, исходя из нужд ученика: переезд в другую страну, подготовка к экзаменам или изучение языка для комфортных путешествий.

Для дополнительной практики обучающимся доступны разговорные клубы на все время основного курса. Также в школе возможно корпоративное обучение для сотрудников.

Цена полностью: от 990 рублей за урок или от 19 120 рублей за пакет занятий.

Цена в рассрочку: 1000 рублей в месяц.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-уроки, видеоролики, геймифицированные упражнения, тренажер, тестирование, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

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Достоинства:

Индивидуальные занятия.

Есть бесплатный пробный урок.

Возможность корпоративного обучения.

Бесплатный доступ к разговорному клубу.

Возможность оформить налоговый вычет или оплатить обучение материнским капиталом.

У всех преподавателей есть международные сертификаты CELTA, DELE, DALF, IELTS или TOEFL.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте eddu.pro.

2. DiveLang

В школе доступно как дистанционное обучение, так и очное. Студентам предлагают ряд программ под различные цели, а заниматься можно индивидуально с преподавателем или в группе до десяти человек. Также у слушателей есть возможность выбрать педагога: русскоязычного или носителя итальянского языка.

В процессе самого обучения упор идет на разговорную практику и естественную речь. По окончании курса выпускники получат документ, подтверждающий владение определенным уровнем языка.

Цена полностью: от 1000 рублей за урок или от 6750 в месяц.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 занятия.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн- и офлайн-занятия, индивидуальные уроки, практические упражнения.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

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Достоинства:

Практика в разговорных клубах.

Индивидуальные занятия или групповые на выбор.

Возможность заниматься очно или онлайн.

Возможность корпоративного обучения.

Есть бесплатный пробный урок.

Индивидуальная программа обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

3. Magnitalia

Курс для желающих выучить итальянский язык с нуля до разговорного уровня. У студентов на обучение уходит до 15 минут в день. В каждом уроке есть письменные задания, на выполнение которых дается несколько попыток, а каждый блок упражнений озвучен носителем языка.

В качестве подарка ученики получат тренинг по развитию памяти и серию уроков от приглашенных экспертов по культуре Италии. Особенностью курса является доступ в чат с носителями языка на четыре месяца.

Цена полностью: 7080 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивные уроки на платформе, письменные и устные задания.

Документ об окончании: нет.

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Достоинства:

Доступ в чат с носителями языка.

Серия видеоуроков от приглашенных экспертов по культуре Италии в подарок.

Тренинг по развитию памяти и от профессионального коуча в подарок.

Все задания озвучены носителями.

На обучение уходит до 15 минут в день.

Недостатки:

Отсутствует документ об окончании обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

4. Universitalia

Основатель и преподаватель школы проживает в Италии 25 лет, а 15 из них обучает людей итальянскому языку. Студентам предложено три тарифа на выбор: «С группой», «Индивидуальный» и «V.I.P. — годовое сопровождение». У выпускников будет доступ к материалам курса на срок от 6 до 24 месяцев в зависимости от выбранного тарифа.

Основной упор делается на разговорные навыки и произношение. Проверка домашних заданий осуществляется дважды. Это поможет студентам лучше понимать, как нужно говорить правильно и не допускать ошибок.

Цена полностью: от 86 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 21 500 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: интерактивные уроки на платформе, онлайн-занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

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Достоинства:

Доступ ко всем программам, которые будут проходить в школе в течение 12 месяцев, после окончания обучения.

Преподаватель курса — носитель языка, проживающий в Италии 25 лет.

Двойная проверка каждого домашнего задания.

Связь с преподавателем в личном закрытом чате.

Возможность практиковать общение с носителем языка по телефонному звонку.

Доступ к материалам курса на срок от 6 до 24 месяцев по завершении обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

5. Skyford

Программы школы подходят для студентов с любым уровнем знаний. Чтобы выбрать подходящий курс, можно записаться на бесплатный пробный урок. Студенты занимаются индивидуально с русскоговорящими преподавателями или носителями языка.

Слушатели осваивают навыки говорения, аудирования, чтения, письма, перевода. Учатся понимать устную и письменную речь. Среди программ школы также есть курсы подготовки к международным экзаменам: CILS, CELI, PLIDA.

Цена полностью: от 1100 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 занятия.

Порог входа: с нуля.

Формат: аудио- и видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

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Достоинства:

Индивидуальные занятия.

Возможность выбрать преподавателя.

Подготовка к международным экзаменам: CILS, CELI, PLIDA.

Возможность заниматься с носителями итальянского языка.

Есть бесплатный пробный урок.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

6. TopTutors

🎁 По промокоду PTT21-GDC37-PL16F вы получите 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков.

Индивидуальное обучение с двумя бесплатными пробными уроками. Обучение проходит в удобное для ученика время по персонализированной программе.

Все необходимые учебные материалы предоставляются школой бесплатно. Опыт работы преподавателей — от 8 до 20 лет.

Цена полностью: от 700 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки, текстовые материалы, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Курсы:

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Достоинства:

Два бесплатных пробных урока.

Возможность выбрать продолжительность уроков.

Индивидуальный план обучения.

Индивидуальные занятия.

Недостатки:

Не выдают документ об окончании обучения.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте eddu.pro.

7. «Белый кролик»

Индивидуальные занятия с преподавателем в формате видео- или аудиозвонка по Skype или Zoom. Студенты могут выбрать продолжительность занятий: по 45, 60 или 90 минут.

В школе не набирают группы, однако если студент хочет заниматься с кем-то, то школа предоставит такую возможность. Все преподаватели имеют высшее лингвистическое или филологическое образование.

Цена полностью: от 742 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: видео- или аудио-занятия, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

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Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Есть занятия с носителем языка.

Опыт работы преподавателей — от 10 до 32 лет.

В зависимости от суммы единовременного платежа предоставляются скидки.

Все преподаватели имеют высшее лингвистическое или филологическое образование.

Недостатки:

Пробное занятие с носителем платное.

8. Ninnel

🎁 По промокоду PNN21-GDC37-PL2SA вы получите 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков.

Курс предполагает бесплатный пробный урок и индивидуальное обучение по программе, разработанной специально под цели студента. Опыт работы преподавателей составляет от 8 до 18 лет.

В школе представлены разные программы на выбор: базовый курс, разговорный итальянский язык, итальянский для путешествий или курс подготовки к международному экзамену CILS.

Цена полностью: от 800 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 занятия.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки, видео-, текстовые и аудиоматериалы, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

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Достоинства:

Есть бесплатный пробный урок.

Индивидуальный план обучения.

Индивидуальные занятия.

Подготовка к международному экзамену CILS.

Опыт работы преподавателей — от 8 до 18 лет.

Возможно корпоративное обучение.

Недостатки:

Нет занятий с носителями языка.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.

9. Yes

В школе можно обучаться с русскоговорящим преподавателем или носителем языка лично или в группах до шести человек. Стоимость уроков меняется в зависимости от количества человек в группе: чем больше студентов, тем ниже стоимость.

Перед началом обучения студенты проходят не только бесплатное пробное занятие, но и письменное и устное тестирование.

Цена полностью: от 590 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки, текстовые и аудиоматериалы, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

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Достоинства:

Доступны занятия с носителем языка.

Первый пробный урок итальянского и тестирование — бесплатно.

Упор на практику говорения.

Индивидуальный план обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте zoon.ru.

10. Melene

🎁 По промокоду PML21-GDC37-PL3MB вы получите 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков.

Уроки итальянского языка в школе проходят в формате индивидуальных онлайн-занятий. Участники курса сами выбирают платформу, на которой хотят заниматься, а также расписание, график, интенсивность и продолжительность занятий.

Есть базовый курс итальянского, курс для детей от десяти лет, итальянский для путешествий, курс с носителем языка и программа подготовки к экзамену CILS.

Цена полностью: от 830 рублей за урок.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки, дополнительные учебные материалы, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Посмотреть программы курсов

Достоинства:

Доступны занятия с носителем языка.

Есть бесплатный пробный урок.

Возможность корпоративного обучения.

Недостатки:

Отсутствует документ об окончании обучения.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.