Собрали подборку курсов, на которых расскажут о перспективах 3D-искусства, научат пользоваться программами для художников, создавать окружение, персонажей и рендерить готовые объекты. Обучение проходит под руководством куратора или наставника, а еще выпускников устраивают на стажировки с возможным трудоустройством.

1. «3D-дженералист» — XYZ School

Вы будете учиться разрабатывать игровые локации, создавать персонажей, анимировать и накладывать спецэффекты. Каждая тема включает домашнее задание с разбором на стримах от действующего 3D-специалиста. После основной программы студенты выбирают специализацию: художник окружения, художник по спецэффектам, 3D-аниматор или моушен-дизайнер.

Слушатели проходят консультации с HR-экспертом, который помогает составить портфолио и подготовиться к собеседованиям. Выпускники могут принять участие в оплачиваемых стажировках.

Цена полностью : от 210 100 рублей.

Цена в рассрочку : от 7003 рублей в месяц на 30 месяцев.

Длительность : 20 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: стажировки, рассылка вакансий от компаний-партнеров, консультации с HR-экспертом.

Программа:

Подготовительный блок: Blender с нуля.

Пайплайн: этапы, вариации.

Путь развития 3D-художника и трудоустройство.

Все о драфте.

Референсы.

Блокинг, примитивы и пропорции.

Достоинства:

Персональная обратная связь по домашним заданиям.

Можно взять академический отпуск во время обучения.

Возможность оформить корпоративное обучение для сотрудников компаний.

Личный куратор проследит за успеваемостью и ответит на все вопросы студентов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия 3D artist» — Contented

Участники осваивают Maya, Blender, Cinema 4D, Substance Painter и ZBrush, а также работают над реальным проектом в TDS Virtual Production под руководством арт-директора. Также студенты примут участие в командных соревнованиях, выполнят индивидуальное задание от студий и разовьют навыки управления командой. Школа гарантирует трудоустройство.

Специалисты центра карьеры расскажут, как составить резюме и портфолио, а также помогут в прохождениях собеседований.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 5758 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : 18 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможность попасть на стажировку.

Программа:

Погружение в индустрию CG.

Blender.

Основы композиции.

Скульптинг персонажа в ZBrush.

Моделирование предметов техники в Fusion 360.

Создание персонажа с применением Substanse Painter.

Достоинства:

В подарок — курс английского для дизайнеров.

За период обучения слушатели пополнят портфолио десятью работами.

Курс по дизайн-инструменту на выбор.

Помощь координаторов в решении технических проблем.

Индивидуальные консультации с наставником.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обучение доступно с 16 лет.

Участие в хакатонах, Flesh-конкурсах и школе тимлидерства.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Профессия “3D-дженералист”» — Skillbox

Все обучающие материалы Skillbox собраны на интерактивной платформе, а доступ к материалам бессрочный. Каждые три месяца школа проводит набор на стажировку в GameBox, где участники смогут поработать над реальными заказами и получить оффер от компаний.

К концу обучения у выпускников будет более 20 проектов в портфолио.

Цена полностью : от 252 206 рублей.

Цена в рассрочку : 8564 рубля в месяц на 31 месяц.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможность попасть на стажировку.

Программа:

Photoshop для CG-специалистов.

Autodesk Maya 2.0.

3D-моделирование в Maya.

Substance Painter для игр.

3D-моделирование в ZBrush.

Достоинства:

Курс ведут эксперты из студий Ubisoft и Epic Games.

Курс по нейросетям в подарок.

Помощь в поиске работы.

Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.

Год английского языка в подарок.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Профессия “3D-дженералист”» — «Нетология»

Курс состоит из базовой и расширенной частей. Базовая программа охватывает навыки трехмерного моделирования, анимации и графического дизайна. В качестве основного инструмента для двумерной графики изучается Adobe Illustrator.

Расширенный курс включает использование Houdini и Unreal Engine для создания визуальных эффектов и анимации, а также изучение симуляции и работы с системами частиц.

Для дипломного проекта выпускник может выбрать собственную идею, а консультировать будет специалист по 3D-графике.

Цена полностью : от 146 800 рублей.

Стоимость в рассрочку : от 4291 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность : от 14 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, курс от HR-эксперта по поиску работы.

Программа:

Как начать работать в индустрии.

Работа в Photoshop.

Знакомство с Maya.

Моделирование дома и окружения в Maya.

Текстурирование в Substance Designer и Substance Painter.

Достоинства:

Обучение по гибкому графику.

Две траектории обучения на выбор.

Развернутая обратная связь по практическим заданиям.

Наставник поможет создать до 12 проектов за время обучения.

Бонусный блок по деловому английскому и «мягким» навыкам.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «3D-дженералист» — Eduson Academy

Курс подойдет дизайнерам из смежных сфер, архитекторам, инженерам, а также геймдизайнерам и разработчикам игр, которые хотят стать универсальными специалистами. Участников обучат level-дизайну, познакомят с программами для 3D-графики и текстурированием.

Практика проходит в формате тренажеров. После обучения слушатели смогут попасть на стажировку.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 7333 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тренажеры.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации или диплом.

Помощь с трудоустройством: стажировка после прохождения обучения.

Программа:

Карьерный блок.

Инструменты работы с 3D-графикой.

Детальная проработка 3D.

Создание персонажа и level-дизайн.

Дипломная работа.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Обучение по гибкому графику.

Помощь личного куратора по всем вопросам.

К урокам предусмотрены шаблоны и чек-листы в качестве дополнительных материалов.

Недостатки:

Не обнаружены.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «3D-дизайнер» — Bang Bang Education

Курс ориентирован на практическую работу с реальными заказчиками. Во втором модуле слушатели выполняют задачи для клиентов Feel Factory Agency и получают возможность пройти стажировку в «Т-Банке». Наставники, опытные 3D-моделлеры, помогают с решением домашних заданий.

В рамках курса студенты создадут пять проектов для портфолио: рекламный плакат, 3D-иллюстрацию, сцену с моделями и рекламные креативы.

Цена полностью : от 107 550 рублей.

Цена в рассрочку : от 3585 рублей в месяц на 30 месяцев.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, дипломный проект по брифу от заказчика.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: курс лекций по трудоустройству, чек-листы по подготовке резюме и портфолио.

Программа:

Основы дизайна и иллюстрации.

Основы моделирования.

Продвинутое моделирование.

Дипломный проект.

Достоинства:

Возможность попасть на практику в «Т-банке».

Вебинары с наставником каждые две недели.

Обучение по гибкому графику в любое время.

Поддержка от дизайнеров с опытом работы в чате.

Доступ в сообщество практикующих дизайнеров.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «3D-дженералист» — Geekbrains

Занятия проходят в мини-группах. Участников научат подбирать референсы, работать со светом, оптимизировать модели и проводить скульпторинг: всего необходимо выполнить десять проектов для портфолио.

Сложные вопросы обсуждаются с преподавателями в прямых эфирах. Для практики предусмотрено более 120 заданий, приближенных к реальным задачам. Студенты получают доступ к базе вакансий, помощь в подготовке резюме и портфолио, а также тренировку перед собеседованиями.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 5840 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, групповые проекты, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Photoshop.

Autodesk Maya 2.0.

3D-моделирование в Maya.

Substance painter.

3D-моделирование в ZBrush.

Достоинства:

Возможность попасть на стажировку и получить оффер.

Персональная обратная связь по домашним заданиям.

Школа вернет деньги, если выпускник не найдет работу с ее помощью.

Дополнительно можно изучить Blender и Hudini для создания персонажа.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «3D-моделирование в Blender» — «Хохлов Сабатовский»

Слушатели научатся пользоваться программой Blender и узнают обо всех ее особенностях, в том числе о создании анимации. Участники посетят 45 практических занятий и выполнят 2 выпускных проекта.

По завершении обучения наиболее успешные ученики получат возможность пройти стажировку в креативном агентстве школы.

Цена полностью : от 37 632 рублей.

Цена в рассрочку : 6272 рубля в месяц на 6 месяцев.

Длительность : 9 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-лекции, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: доступ к каналу с заказами.

Программа:

Основы интерфейса в Blender. Часть 1.

Основы интерфейса в Blender. Часть 2.

Стандартные аддоны и платные аддоны.

Аддон Images as Planes.

Аддон Scatter Objects.

Достоинства:

Куратор курса на связи на протяжении всего обучения.

Обучение по гибкому графику.

Автор курса работал над такими проектами, как «Вторжение», «Время первых», «Кома».

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Онлайн-курс Blender 3D» — Onskills

Познакомиться с курсом можно на бесплатном пробном уроке. Студентов научат накладывать текстуры, создавать фотореалистичную визуализацию и анимацию. В качестве финального проекта слушатели разработают простую сцену и персонажа и создадут видеоролик с их участием.

Участники могут самостоятельно составлять свое расписание. После каждого занятия предусмотрено тестирование для закрепления полученных знаний.

Цена полностью : 1900 рублей.

Цена в рассрочку : 475 рублей на 4 платежа.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, тестирование.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Возможности программы.

Примитивы.

Полигональное моделирование.

Сплайновое моделирование.

Скульптинг.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обратная связь по практическим заданиям.

Возможно получить скидку 15% на обучение при регистрации.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «3D-моделирование в Blender» — Foxford

Обучение ведет разработчик AR-приложений и VR-проектов в игровых движках. Студенты выполнят четыре проекта в портфолио: стикерпак, модель для рекламы, персонажа для игры и анимации.

В Telegram можно общаться и задавать вопросы о работе с программой. Запись первого урока можно посмотреть бесплатно, чтобы понять, подходит ли курс. К каждому уроку заранее готовят конспект и дополнительные материалы.

Цена полностью : 11 130 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 48 академических часов.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с профессией.

Знакомство с Blender.

Motion-дизайн.

Достоинства:

Обучение проходит на платформе школы.

Бесплатное знакомство с программой курса.

Помогут сформировать портфолио из четырех проектов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «3D Developer» — TimArt School (Digital Arts University)

Вебинар посвящен заработку в сфере 3D-моделирования. Участникам выдадут пошаговый план по развитию в профессии и расскажут, как выйти на заработок от $1500.

В качестве бонуса при регистрации — десять советов по разработке 3D-персонажа. В конце курса слушатели узнают, где искать первых клиентов и как попасть на работу в AAA-проекты.

Цена полностью : бесплатно.

Цена в рассрочку : бесплатно.

Длительность : 2 часа.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинар.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что отличает успешного 3D-художника от плохого.

Как с нуля прийти к доходу от $1500 в месяц.

Почему 3D-моделирование актуально именно сейчас.

Как попасть на работу в ААА-проекты таких студий, как Ubisoft, CD Project RED и другие.

Как найти первого клиента и собрать отличное портфолио.

Достоинства:

Выдают чек-лист по заработку.

Подходит начинающим или 3D-художникам, которые хотят повысить доход.

Недостатки:

Не обнаружены.

3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте kurshub.ru.

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12. «CG Generalist» — CGTarian

На курсе научат проектировать 3D-модели авиаконструкций и корпус самолета, а также проводить рендеринг. В рамках курсовых работ студенты интегрируют CG в видеоролики и создают абстрактную анимацию.

Участники получат доступ к видеозаписям уроков прошлых групп, соберут портфолио из самостоятельных работ и получат обратную связь по практическим заданиям. Выпускники смогут создавать графический контент для социальных сетей и работать на телеканалах.

Цена полностью : 116 029 рублей.

Цена в рассрочку : 14 064 рубля в месяц на 9 месяцев.

Длительность : 9 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Вступление в мир графики.

Вступление в 3D.

Подготовка чертежей самолета.

Создание самолета.

3D моделирование.

Моделируем корпус самолета.

Достоинства:

Для знакомства с программой школы высылает бесплатные ознакомительные материалы.

Обучение ведет CG-специалист с 19-летним стажем работы.

Практические работы разбирает инструктор и дает обратную связь.

За период обучения возможно составить портфолио из нескольких работ.

Если обучение не подойдет, в течение 14 дней школа вернет всю сумму.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «3D-дженералист» — «Специалист»

Студентов научат работать в Photoshop, Blender и Unreal Engine 4, создавать анимационные сцены и моделировать персонажей. Наставники познакомят участников с профессией и расскажут, с какими трудностями они могут столкнуться.

Интенсивность обучения можно выбирать самостоятельно. После курса студенты смогут пройти дополнительный модуль по трудоустройству и получить три консультации с ментором для разбора вопросов.

Цена полностью : 158 890 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : от 3 месяцев.

Порог входа : для продвинутых пользователей 3D-редакторов.

Формат : онлайн-лекции, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке и международный сертификат.

Помощь с трудоустройством: дополнительный курс по поиску работы и трудоустройству.

Программа:

Adobe Photoshop CC для MAC и PC. Уровень 1. Растровая графика.

3D моделирование в Blender.

Фотореалистичная визуализация в Blender. Уровень 2.

Моделирование персонажей в Blender. Уровень 2.

Создание текстур для 3D-моделей в Substance Painter.

Моделирование объектов в программе Pixologic ZBrush.

Достоинства:

Помощь куратора во время обучения.

Скидка 30% на любые курсы школы после окончания программы.

Возможность самостоятельно выбирать интенсивность обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «3D-дженералист. Full CG» — Школа дизайна НИУ ВШЭ

Курс состоит из четырех тематических модулей, охватывающих все этапы создания компьютерной графики: разработку концептуального искусства, полигональное моделирование, 3D-скульптинг, UV-развертки, текстурирование, рендеринг и композитинг.

В процессе обучения слушатели создадут четыре работы для цифрового портфолио и авторский 3D-видеоролик продолжительностью до одной минуты.

Цена полностью : 330 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, итоговый проект.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь в трудоустройстве: нет.

Программа:

Основы трехмерной компьютерной графики и полигонального моделирования.

3D-скульптинг.

Текстурирование и риггинг.

Визуализация и анимация.

Достоинства:

Скидка 10% при оплате обучения единым платежом.

Куратор курса — супервайзер студии «Анимакорд».

Скидки сотрудникам, выпускникам и студентам НИУ ВШЭ.

При пропуске занятия необходимо предупредить куратора: он вышлет все материалы занятия.

Записаться на занятия можно без высшего образования.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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15. «Базовый курс 3D generalist» — 3D Generalist

Обучение на 3D-дженералиста начинается сразу с практики, а теория изучается постепенно. Занятия проходят в закрытом канале Discord. Со всеми вопросами помогает разобраться ментор.

Во время обучения студенты создают локацию для мультфильма по эскизам художника, без персонажей, с детализацией предметов окружения. Слушателей научат пользоваться программами Maya, Substance Painter, Arnold и познакомят с циклом создания 3D-объектов.

Цена полностью : 60 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 12 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Иерархия проекта.

Моделирование.

Риггинг.

Лукдев.

Лейаут.

Достоинства:

Лекции можно пересматривать в записи.

Круглосуточная помощь с вопросами в учебном чате.

Ментор школы имеет 20-летний опыт в CG-сфере.

Индивидуальное время для онлайн-трансляций в каждой группе.

Недостатки:

Не обнаружены.

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