Статья обновлена 22 декабря 2024 года.
Собрали 15 онлайн-курсов, на которых расскажут о digital-искусстве, научат создавать 3D-модели людей, окружения, применять текстуры. Студенты узнают, как выйти на первый доход, стать частью компании или работать на фрилансе. В конце статьи ответили на популярные вопросы про выбор курса и трудоустройство.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы для 3Д-дженералистов от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-15 онлайн-курсов для 3Д-дженералиста
«3D-дженералист» от XYZ School: карьерные консультанты и HR-специалисты школы научат составлять резюме и портфолио и помогут пройти собеседования в крупных компаниях.
«Профессия 3D artist» от Contented: студенты проходят восьминедельную стажировку в TDS Virtual Production под руководством арт-директора.
«Профессия “3D-дженералист”» от Skillbox: студия GameBox предлагает выпускникам школы пройти стажировку и разработать собственную игру.
«Профессия “3D-дженералист”» от «Нетологии»: участники курса создадут до 12 проектов в разных направлениях 3D-графики, а также пройдут тестовое собеседование и смогут задать вопросы карьерному эксперту.
«3D-дженералист» от Eduson Academy: на курсе научат работать в Blender, Autodesk Maya, Cinema 4D, ZBrush и Adobe Photoshop, а по всем вопросам помогает куратор.
«3D-дизайнер» от Bang Bang Education: обучение ведут 3D-специалисты, которые создавали дизайн для «Яндекса», «Иви», «Т-Банка», «Ozon Банка», а дипломный проект необходимо выполнить по брифу от настоящего клиента.
«3D-дженералист» от Geekbrains: каждые три месяца проводят отбор для работы над реальными заказами, а лучшие участники смогут получить предложение о работе от компаний-партнеров.
«3D-моделирование в Blender» от школы «Хохлов Сабатовский»: открывают доступ к каналу с заказами и сообществу студентов, а все практические задания проверяет преподаватель.
«Онлайн-курс Blender 3D» от Onskills: первый урок предлагают пройти бесплатно для ознакомления, а изучать материалы и выполнять практические задания можно по гибкому графику.
«3D-моделирование в Blender» от Foxford: предлагают выполнить четыре проекта в портфолио — стикерпак, модель для рекламы, персонажа для игры на движке Unity и набор анимированных моделей.
«3D Developer» от TimArt School (Digital Arts University): на бесплатном мастер-классе расскажут, как выйти на доход от $1500 и попасть в AAA-проект.
«CG Generalist» от CGTarian: научат проектировать и рендерить самолеты, создавать стерео 3D-эффекты, а для знакомства с программой вышлют бесплатные материалы.
«3D-дженералист» от центра «Специалист»: обучают работе с UV-разверткой, hand paint, Blender и Unreal Engine.
«3D-дженералист. Full CG» от Школы дизайна НИУ ВШЭ: предлагают курсы 3D-дженералиста по режиссуре синематиков, скульптурированию и анимации на выбор, научат создавать 3D-объекты и собирать сцены.
«Базовый курс 3D generalist» от 3D Generalist: предлагают воссоздать 3D-локацию по 2D-эскизам художника, учат работать в команде и пользоваться пайплайном.
Обзор 15 лучших курсов для 3D-дженералистов
Собрали подборку курсов, на которых расскажут о перспективах 3D-искусства, научат пользоваться программами для художников, создавать окружение, персонажей и рендерить готовые объекты. Обучение проходит под руководством куратора или наставника, а еще выпускников устраивают на стажировки с возможным трудоустройством.
1. «3D-дженералист» — XYZ School
Вы будете учиться разрабатывать игровые локации, создавать персонажей, анимировать и накладывать спецэффекты. Каждая тема включает домашнее задание с разбором на стримах от действующего 3D-специалиста. После основной программы студенты выбирают специализацию: художник окружения, художник по спецэффектам, 3D-аниматор или моушен-дизайнер.
Слушатели проходят консультации с HR-экспертом, который помогает составить портфолио и подготовиться к собеседованиям. Выпускники могут принять участие в оплачиваемых стажировках.
Цена полностью: от 210 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 7003 рублей в месяц на 30 месяцев.
Длительность: 20 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: стажировки, рассылка вакансий от компаний-партнеров, консультации с HR-экспертом.
Программа:
Подготовительный блок: Blender с нуля.
Пайплайн: этапы, вариации.
Путь развития 3D-художника и трудоустройство.
Все о драфте.
Референсы.
Блокинг, примитивы и пропорции.
Достоинства:
Персональная обратная связь по домашним заданиям.
Можно взять академический отпуск во время обучения.
Возможность оформить корпоративное обучение для сотрудников компаний.
Личный куратор проследит за успеваемостью и ответит на все вопросы студентов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия 3D artist» — Contented
Участники осваивают Maya, Blender, Cinema 4D, Substance Painter и ZBrush, а также работают над реальным проектом в TDS Virtual Production под руководством арт-директора. Также студенты примут участие в командных соревнованиях, выполнят индивидуальное задание от студий и разовьют навыки управления командой. Школа гарантирует трудоустройство.
Специалисты центра карьеры расскажут, как составить резюме и портфолио, а также помогут в прохождениях собеседований.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5758 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 18 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможность попасть на стажировку.
Программа:
Погружение в индустрию CG.
Blender.
Основы композиции.
Скульптинг персонажа в ZBrush.
Моделирование предметов техники в Fusion 360.
Создание персонажа с применением Substanse Painter.
Достоинства:
В подарок — курс английского для дизайнеров.
За период обучения слушатели пополнят портфолио десятью работами.
Курс по дизайн-инструменту на выбор.
Помощь координаторов в решении технических проблем.
Индивидуальные консультации с наставником.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Обучение доступно с 16 лет.
Участие в хакатонах, Flesh-конкурсах и школе тимлидерства.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Профессия “3D-дженералист”» — Skillbox
Все обучающие материалы Skillbox собраны на интерактивной платформе, а доступ к материалам бессрочный. Каждые три месяца школа проводит набор на стажировку в GameBox, где участники смогут поработать над реальными заказами и получить оффер от компаний.
К концу обучения у выпускников будет более 20 проектов в портфолио.
Цена полностью: от 252 206 рублей.
Цена в рассрочку: 8564 рубля в месяц на 31 месяц.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможность попасть на стажировку.
Программа:
Photoshop для CG-специалистов.
Autodesk Maya 2.0.
3D-моделирование в Maya.
Substance Painter для игр.
3D-моделирование в ZBrush.
Достоинства:
Курс ведут эксперты из студий Ubisoft и Epic Games.
Курс по нейросетям в подарок.
Помощь в поиске работы.
Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям.
Год английского языка в подарок.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Профессия “3D-дженералист”» — «Нетология»
Курс состоит из базовой и расширенной частей. Базовая программа охватывает навыки трехмерного моделирования, анимации и графического дизайна. В качестве основного инструмента для двумерной графики изучается Adobe Illustrator.
Расширенный курс включает использование Houdini и Unreal Engine для создания визуальных эффектов и анимации, а также изучение симуляции и работы с системами частиц.
Для дипломного проекта выпускник может выбрать собственную идею, а консультировать будет специалист по 3D-графике.
Цена полностью: от 146 800 рублей.
Стоимость в рассрочку: от 4291 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: от 14 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, курс от HR-эксперта по поиску работы.
Программа:
Как начать работать в индустрии.
Работа в Photoshop.
Знакомство с Maya.
Моделирование дома и окружения в Maya.
Текстурирование в Substance Designer и Substance Painter.
Достоинства:
Обучение по гибкому графику.
Две траектории обучения на выбор.
Развернутая обратная связь по практическим заданиям.
Наставник поможет создать до 12 проектов за время обучения.
Бонусный блок по деловому английскому и «мягким» навыкам.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «3D-дженералист» — Eduson Academy
Курс подойдет дизайнерам из смежных сфер, архитекторам, инженерам, а также геймдизайнерам и разработчикам игр, которые хотят стать универсальными специалистами. Участников обучат level-дизайну, познакомят с программами для 3D-графики и текстурированием.
Практика проходит в формате тренажеров. После обучения слушатели смогут попасть на стажировку.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 7333 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом.
Помощь с трудоустройством: стажировка после прохождения обучения.
Программа:
Карьерный блок.
Инструменты работы с 3D-графикой.
Детальная проработка 3D.
Создание персонажа и level-дизайн.
Дипломная работа.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Обучение по гибкому графику.
Помощь личного куратора по всем вопросам.
К урокам предусмотрены шаблоны и чек-листы в качестве дополнительных материалов.
Недостатки:
Не обнаружены.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «3D-дизайнер» — Bang Bang Education
Курс ориентирован на практическую работу с реальными заказчиками. Во втором модуле слушатели выполняют задачи для клиентов Feel Factory Agency и получают возможность пройти стажировку в «Т-Банке». Наставники, опытные 3D-моделлеры, помогают с решением домашних заданий.
В рамках курса студенты создадут пять проектов для портфолио: рекламный плакат, 3D-иллюстрацию, сцену с моделями и рекламные креативы.
Цена полностью: от 107 550 рублей.
Цена в рассрочку: от 3585 рублей в месяц на 30 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект по брифу от заказчика.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: курс лекций по трудоустройству, чек-листы по подготовке резюме и портфолио.
Программа:
Основы дизайна и иллюстрации.
Основы моделирования.
Продвинутое моделирование.
Дипломный проект.
Достоинства:
Возможность попасть на практику в «Т-банке».
Вебинары с наставником каждые две недели.
Обучение по гибкому графику в любое время.
Поддержка от дизайнеров с опытом работы в чате.
Доступ в сообщество практикующих дизайнеров.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «3D-дженералист» — Geekbrains
Занятия проходят в мини-группах. Участников научат подбирать референсы, работать со светом, оптимизировать модели и проводить скульпторинг: всего необходимо выполнить десять проектов для портфолио.
Сложные вопросы обсуждаются с преподавателями в прямых эфирах. Для практики предусмотрено более 120 заданий, приближенных к реальным задачам. Студенты получают доступ к базе вакансий, помощь в подготовке резюме и портфолио, а также тренировку перед собеседованиями.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5840 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, групповые проекты, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Photoshop.
Autodesk Maya 2.0.
3D-моделирование в Maya.
Substance painter.
3D-моделирование в ZBrush.
Достоинства:
Возможность попасть на стажировку и получить оффер.
Персональная обратная связь по домашним заданиям.
Школа вернет деньги, если выпускник не найдет работу с ее помощью.
Дополнительно можно изучить Blender и Hudini для создания персонажа.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «3D-моделирование в Blender» — «Хохлов Сабатовский»
Слушатели научатся пользоваться программой Blender и узнают обо всех ее особенностях, в том числе о создании анимации. Участники посетят 45 практических занятий и выполнят 2 выпускных проекта.
По завершении обучения наиболее успешные ученики получат возможность пройти стажировку в креативном агентстве школы.
Цена полностью: от 37 632 рублей.
Цена в рассрочку: 6272 рубля в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 9 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: доступ к каналу с заказами.
Программа:
Основы интерфейса в Blender. Часть 1.
Основы интерфейса в Blender. Часть 2.
Стандартные аддоны и платные аддоны.
Аддон Images as Planes.
Аддон Scatter Objects.
Достоинства:
Куратор курса на связи на протяжении всего обучения.
Обучение по гибкому графику.
Автор курса работал над такими проектами, как «Вторжение», «Время первых», «Кома».
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Онлайн-курс Blender 3D» — Onskills
Познакомиться с курсом можно на бесплатном пробном уроке. Студентов научат накладывать текстуры, создавать фотореалистичную визуализацию и анимацию. В качестве финального проекта слушатели разработают простую сцену и персонажа и создадут видеоролик с их участием.
Участники могут самостоятельно составлять свое расписание. После каждого занятия предусмотрено тестирование для закрепления полученных знаний.
Цена полностью: 1900 рублей.
Цена в рассрочку: 475 рублей на 4 платежа.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Возможности программы.
Примитивы.
Полигональное моделирование.
Сплайновое моделирование.
Скульптинг.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Обратная связь по практическим заданиям.
Возможно получить скидку 15% на обучение при регистрации.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «3D-моделирование в Blender» — Foxford
Обучение ведет разработчик AR-приложений и VR-проектов в игровых движках. Студенты выполнят четыре проекта в портфолио: стикерпак, модель для рекламы, персонажа для игры и анимации.
В Telegram можно общаться и задавать вопросы о работе с программой. Запись первого урока можно посмотреть бесплатно, чтобы понять, подходит ли курс. К каждому уроку заранее готовят конспект и дополнительные материалы.
Цена полностью: 11 130 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 48 академических часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с профессией.
Знакомство с Blender.
Motion-дизайн.
Достоинства:
Обучение проходит на платформе школы.
Бесплатное знакомство с программой курса.
Помогут сформировать портфолио из четырех проектов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «3D Developer» — TimArt School (Digital Arts University)
Вебинар посвящен заработку в сфере 3D-моделирования. Участникам выдадут пошаговый план по развитию в профессии и расскажут, как выйти на заработок от $1500.
В качестве бонуса при регистрации — десять советов по разработке 3D-персонажа. В конце курса слушатели узнают, где искать первых клиентов и как попасть на работу в AAA-проекты.
Цена полностью: бесплатно.
Цена в рассрочку: бесплатно.
Длительность: 2 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинар.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что отличает успешного 3D-художника от плохого.
Как с нуля прийти к доходу от $1500 в месяц.
Почему 3D-моделирование актуально именно сейчас.
Как попасть на работу в ААА-проекты таких студий, как Ubisoft, CD Project RED и другие.
Как найти первого клиента и собрать отличное портфолио.
Достоинства:
Выдают чек-лист по заработку.
Подходит начинающим или 3D-художникам, которые хотят повысить доход.
Недостатки:
Не обнаружены.
3,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте kurshub.ru.
12. «CG Generalist» — CGTarian
На курсе научат проектировать 3D-модели авиаконструкций и корпус самолета, а также проводить рендеринг. В рамках курсовых работ студенты интегрируют CG в видеоролики и создают абстрактную анимацию.
Участники получат доступ к видеозаписям уроков прошлых групп, соберут портфолио из самостоятельных работ и получат обратную связь по практическим заданиям. Выпускники смогут создавать графический контент для социальных сетей и работать на телеканалах.
Цена полностью: 116 029 рублей.
Цена в рассрочку: 14 064 рубля в месяц на 9 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Вступление в мир графики.
Вступление в 3D.
Подготовка чертежей самолета.
Создание самолета.
3D моделирование.
Моделируем корпус самолета.
Достоинства:
Для знакомства с программой школы высылает бесплатные ознакомительные материалы.
Обучение ведет CG-специалист с 19-летним стажем работы.
Практические работы разбирает инструктор и дает обратную связь.
За период обучения возможно составить портфолио из нескольких работ.
Если обучение не подойдет, в течение 14 дней школа вернет всю сумму.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «3D-дженералист» — «Специалист»
Студентов научат работать в Photoshop, Blender и Unreal Engine 4, создавать анимационные сцены и моделировать персонажей. Наставники познакомят участников с профессией и расскажут, с какими трудностями они могут столкнуться.
Интенсивность обучения можно выбирать самостоятельно. После курса студенты смогут пройти дополнительный модуль по трудоустройству и получить три консультации с ментором для разбора вопросов.
Цена полностью: 158 890 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: для продвинутых пользователей 3D-редакторов.
Формат: онлайн-лекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный сертификат.
Помощь с трудоустройством: дополнительный курс по поиску работы и трудоустройству.
Программа:
Adobe Photoshop CC для MAC и PC. Уровень 1. Растровая графика.
3D моделирование в Blender.
Фотореалистичная визуализация в Blender. Уровень 2.
Моделирование персонажей в Blender. Уровень 2.
Создание текстур для 3D-моделей в Substance Painter.
Моделирование объектов в программе Pixologic ZBrush.
Достоинства:
Помощь куратора во время обучения.
Скидка 30% на любые курсы школы после окончания программы.
Возможность самостоятельно выбирать интенсивность обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «3D-дженералист. Full CG» — Школа дизайна НИУ ВШЭ
Курс состоит из четырех тематических модулей, охватывающих все этапы создания компьютерной графики: разработку концептуального искусства, полигональное моделирование, 3D-скульптинг, UV-развертки, текстурирование, рендеринг и композитинг.
В процессе обучения слушатели создадут четыре работы для цифрового портфолио и авторский 3D-видеоролик продолжительностью до одной минуты.
Цена полностью: 330 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый проект.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь в трудоустройстве: нет.
Программа:
Основы трехмерной компьютерной графики и полигонального моделирования.
3D-скульптинг.
Текстурирование и риггинг.
Визуализация и анимация.
Достоинства:
Скидка 10% при оплате обучения единым платежом.
Куратор курса — супервайзер студии «Анимакорд».
Скидки сотрудникам, выпускникам и студентам НИУ ВШЭ.
При пропуске занятия необходимо предупредить куратора: он вышлет все материалы занятия.
Записаться на занятия можно без высшего образования.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Базовый курс 3D generalist» — 3D Generalist
Обучение на 3D-дженералиста начинается сразу с практики, а теория изучается постепенно. Занятия проходят в закрытом канале Discord. Со всеми вопросами помогает разобраться ментор.
Во время обучения студенты создают локацию для мультфильма по эскизам художника, без персонажей, с детализацией предметов окружения. Слушателей научат пользоваться программами Maya, Substance Painter, Arnold и познакомят с циклом создания 3D-объектов.
Цена полностью: 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 12 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Иерархия проекта.
Моделирование.
Риггинг.
Лукдев.
Лейаут.
Достоинства:
Лекции можно пересматривать в записи.
Круглосуточная помощь с вопросами в учебном чате.
Ментор школы имеет 20-летний опыт в CG-сфере.
Индивидуальное время для онлайн-трансляций в каждой группе.
Недостатки:
Не обнаружены.
Как и какой курс лучше выбрать начинающему 3Д-дженералисту
Выбор первого курса 3D-графики для начинающего специалиста зависит от желаемой специализации и уровня подготовки. Рекомендуется выбирать программы, где изучают основы моделирования, текстурирования и освещения, а также есть практические задания с обратной связью от преподавателей.
При выборе следует обратить внимание на программы, которые изучаются на курсе, например, Blender, 3ds Max, Maya. Важно узнать репутацию образовательного учреждения или преподавателя, наличие портфолио выпускников, а также отзывы.
Курсы, ориентированные на конкретную специализацию, например, анимация, gamedev, архитектурная визуализация, следует выбирать после изучения основ 3D-моделирования. Можно начать обучение с курсов XYZ school, где преподаватели комментируют работы студентов и помогают создать первую самостоятельную 3D-работу.
В чем суть работы 3D-дженералиста
В обязанности специалиста входит моделирование трехмерных объектов, текстурирование, создание материалов, освещение сцен, анимация, композитинг и рендеринг. Он должен уметь работать с различным программным обеспечением для трехмерного моделирования, таким как Autodesk Maya, 3ds Max, «Блендер» и другими, а также с пакетами для обработки изображений и видео.
Ключевая задача 3D-дженералиста — создание высококачественных реалистичных или стилизованных анимаций, отвечающих техническим требованиям проекта и художественному видению. Он часто взаимодействует с другими специалистами, такими как дизайнеры, художники и программисты, для достижения общей цели проекта.
Что должен знать и уметь 3D-дженералист
3D-дженералист должен обладать следующими знаниями:
Полный цикл разработки 3D-моделей. Понимание всего процесса создания 3D-ассетов, от концепта до финального рендера.
Принципы освещения. Понимание основ освещения сцен и навыки работы с рендер-движками для получения качественных изображений.
Основы 3D-графики. Понимание принципов работы 3D-движка, визуализации, освещения, камер, перспективы.
Анатомия и физика. Знание анатомии человека и животных для создания реалистичных персонажей, понимание законов физики для реалистичных симуляций.
Цветоведение и композиция. Знание основ цветовой теории, умение создавать гармоничные и визуально привлекательные композиции.
Теория материалов. Понимание свойств различных материалов и их влияния на внешний вид объектов в 3D-сцене.
Также специалисту необходимы следующие навыки:
Моделирование. Умение создавать 3D-объекты с использованием различных методов, включая полигональное моделирование, NURBS и скульптинг.
Текстурирование. Знание принципов UV-развертки и умение применять текстуры, материалы и шейдеры для достижения реалистичного или стилизованного внешнего вида объектов.
Анимация. Навыки создания анимации объектов и персонажей, включая риггинг, скиннинг и использование ключевых кадров.
Работа с программным обеспечением. Знание популярных 3D-редакторов, таких как Blender, Maya, 3ds Max, ZBrush и других инструментов для создания и обработки 3D-контента.
Можно ли стать 3D-дженералистом без образования в вузе
Вузовское образование дает систематизированные знания, но не является обязательным условием для успеха в этой сфере. Многие специалисты освоили 3D-графику через самообразование и практический опыт. Профессию можно изучить следующими способами:
Онлайн-курсы. На онлайн-курсах можно изучать 3D-моделирование и анимацию. Платформы, которые упомянуты выше в рейтинге, предлагают курсы от профессионалов в индустрии.
Самообразование. Изучение Blender, Maya или 3ds Max по видеоурокам и учебникам.
Участие в сообществах. Присоединение к онлайн-сообществам и форумам, связанным с 3D-графикой, для обмена опытом и получения обратной связи.
Воркшопы и мастер-классы. Посещение воркшопов и мастер-классов позволит узнать о новых техниках и получить помощь от опытных специалистов.
Open Source-проекты. Участие в таких проектах даст опыт работы в команде и поможет расширить навыки.
Уроки на видеохостингах. Можно изучить профессию по урокам на YouTube, главное — системно подходить к обучению. Можно обратить внимание на такие каналы, как: CG Speak, Gammatrap или Jarold sng koon shan.
Создание портфолио. Разработка собственных проектов и создание портфолио в Artstation — так можно продемонстрировать навыки потенциальным работодателям.
Стажировки и ассистирование. Поиск стажировок или позиций ассистента в студиях, работающих в области 3D-графики.
Можно ли после обучения на 3D-дженералиста сразу же устроиться на работу
Обучение на 3D-дженералиста открывает перспективы для трудоустройства в различных сферах, связанных с трехмерной графикой и анимацией. Однако возможность сразу же устроиться на работу зависит от нескольких факторов.
Уровень подготовки. Качество полученных знаний играют ключевую роль. Если обучение было интенсивным, шансы на трудоустройство значительно увеличиваются. Некоторые школы предлагают стажировки в студиях или выдают заказы частных клиентов, которые можно включить в свое резюме.
Сетевые контакты. Участие в профессиональных сообществах, выставках и конференциях может помочь в установлении контактов с потенциальными работодателями.
Рынок труда. Состояние рынка труда в конкретный момент времени также влияет на возможность трудоустройства. В некоторых регионах может наблюдаться высокий спрос на 3D-специалистов, что открывает больше возможностей для трудоустройства. Например, на gorodrabot.ru представлено более 12 тысяч вакансий по специальности или смежным областям.
Дополнительные навыки. Знание смежных областей, таких как программирование, графический дизайн или работа с игровыми движками, может стать дополнительным преимуществом при поиске работы.
Какой курс для обучения на 3D-дженералиста выбрать
Специальность 3D-дженералиста востребована в геймдеве, на телевидении, в блоггинге и рекламе. Специалист должен обладать комплексными знаниями в области 3D-визуализации, уметь создавать анимации и рендерить объекты.
Изучить профессию 3Д-дженералиста можно с нуля на специализированных курсах, где расскажут о композиции, освещении, физике пространства и познакомят с 3D-редакторами. Начать обучение можно со следующих программ:
«3D-дженералист» от XYZ School: карьерные консультанты и HR-специалисты школы научат составлять резюме и портфолио и помогут пройти собеседования в крупных компаниях.
«Профессия 3D artist» от Contented: студенты проходят восьминедельную стажировку в TDS Virtual Production под руководством арт-директора.
«Профессия “3D-дженералист”» от Skillbox: студия GameBox предлагает выпускникам школы пройти стажировку и разработать собственную игру.
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