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15 лучших онлайн-курсов для 3Д-дженералистов в 2025 году

3D-дженералист занимается созданием 3D-моделей, текстурированием, анимацией и рендерингом. В условиях растущего спроса на контент для игр, фильмов и виртуальной реальности, специалисты востребованы в киноиндустрии, видеоиграх и архитектурной визуализации. Изучить направление можно на онлайн-курсах. 

Статья обновлена 22 декабря 2024 года. 

Собрали 15 онлайн-курсов, на которых расскажут о digital-искусстве, научат создавать 3D-модели людей, окружения, применять текстуры. Студенты узнают, как выйти на первый доход, стать частью компании или работать на фрилансе. В конце статьи ответили на популярные вопросы про выбор курса и трудоустройство. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы для 3Д-дженералистов от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Любовь Кобцева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-15 онлайн-курсов для 3Д-дженералиста

  1. «3D-дженералист» от XYZ School: карьерные консультанты и HR-специалисты школы научат составлять резюме и портфолио и помогут пройти собеседования в крупных компаниях. 

  2. «Профессия 3D artist» от Contented: студенты проходят восьминедельную стажировку в TDS Virtual Production под руководством арт-директора. 

  3. «Профессия “3D-дженералист”» от Skillbox: студия GameBox предлагает выпускникам школы пройти стажировку и разработать собственную игру. 

  4. «Профессия “3D-дженералист”» от «Нетологии»: участники курса создадут до 12 проектов в разных направлениях 3D-графики, а также пройдут тестовое собеседование и смогут задать вопросы карьерному эксперту. 

  5. «3D-дженералист» от Eduson Academy: на курсе научат работать в Blender, Autodesk Maya, Cinema 4D, ZBrush и Adobe Photoshop, а по всем вопросам помогает куратор. 

  6. «3D-дизайнер» от Bang Bang Education: обучение ведут 3D-специалисты, которые создавали дизайн для «Яндекса», «Иви», «Т-Банка», «Ozon Банка», а дипломный проект необходимо выполнить по брифу от настоящего клиента. 

  7. «3D-дженералист» от Geekbrains: каждые три месяца проводят отбор для работы над реальными заказами, а лучшие участники смогут получить предложение о работе от компаний-партнеров. 

  8. «3D-моделирование в Blender» от школы «Хохлов Сабатовский»: открывают доступ к каналу с заказами и сообществу студентов, а все практические задания проверяет преподаватель. 

  9. «Онлайн-курс Blender 3D» от Onskills: первый урок предлагают пройти бесплатно для ознакомления, а изучать материалы и выполнять практические задания можно по гибкому графику. 

  10. «3D-моделирование в Blender» от Foxford: предлагают выполнить четыре проекта в портфолио — стикерпак, модель для рекламы, персонажа для игры на движке Unity и набор анимированных моделей.

  11. «3D Developer» от TimArt School (Digital Arts University): на бесплатном мастер-классе расскажут, как выйти на доход от $1500 и попасть в AAA-проект. 

  12. «CG Generalist» от CGTarian: научат проектировать и рендерить самолеты, создавать стерео 3D-эффекты, а для знакомства с программой вышлют бесплатные материалы.  

  13. «3D-дженералист» от центра «Специалист»:  обучают работе с UV-разверткой, hand paint, Blender и Unreal Engine. 

  14. «3D-дженералист. Full CG» от Школы дизайна НИУ ВШЭ: предлагают курсы 3D-дженералиста по режиссуре синематиков, скульптурированию и анимации на выбор, научат создавать 3D-объекты и собирать сцены. 

  15. «Базовый курс 3D generalist» от 3D Generalist: предлагают воссоздать 3D-локацию по 2D-эскизам художника, учат работать в команде и пользоваться пайплайном. 

Обзор 15 лучших курсов для 3D-дженералистов

Собрали подборку курсов, на которых расскажут о перспективах 3D-искусства, научат пользоваться программами для художников, создавать окружение, персонажей и рендерить готовые объекты. Обучение проходит под руководством куратора или наставника, а еще выпускников устраивают на стажировки с возможным трудоустройством. 

1. «3D-дженералист» — XYZ School

Вы будете учиться разрабатывать игровые локации, создавать персонажей, анимировать и накладывать спецэффекты. Каждая тема включает домашнее задание с разбором на стримах от действующего 3D-специалиста. После основной программы студенты выбирают специализацию: художник окружения, художник по спецэффектам, 3D-аниматор или моушен-дизайнер.

Слушатели проходят консультации с HR-экспертом, который помогает составить портфолио и подготовиться к собеседованиям. Выпускники могут принять участие в оплачиваемых стажировках.

  • Цена полностью: от 210 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 7003 рублей в месяц на 30 месяцев. 

  • Длительность: 20 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: стажировки, рассылка вакансий от компаний-партнеров, консультации с HR-экспертом. 

Программа:

  • Подготовительный блок: Blender с нуля.

  • Пайплайн: этапы, вариации.

  • Путь развития 3D-художника и трудоустройство.

  • Все о драфте.

  • Референсы.

  • Блокинг, примитивы и пропорции.

Достоинства:

  • Персональная обратная связь по домашним заданиям. 

  • Можно взять академический отпуск во время обучения. 

  • Возможность оформить корпоративное обучение для сотрудников компаний. 

  • Личный куратор проследит за успеваемостью и ответит на все вопросы студентов. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Профессия 3D artist» — Contented

Участники осваивают Maya, Blender, Cinema 4D, Substance Painter и ZBrush, а также работают над реальным проектом в TDS Virtual Production под руководством арт-директора. Также студенты примут участие в командных соревнованиях, выполнят индивидуальное задание от студий и разовьют навыки управления командой. Школа гарантирует трудоустройство.

Специалисты центра карьеры расскажут, как составить резюме и портфолио, а также помогут в прохождениях собеседований. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5758 рублей в месяц на 36 месяцев. 

  • Длительность: 18 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможность попасть на стажировку. 

Программа:

  • Погружение в индустрию CG.

  • Blender.

  • Основы композиции.

  • Скульптинг персонажа в ZBrush.

  • Моделирование предметов техники в Fusion 360.

  • Создание персонажа с применением Substanse Painter.

Достоинства:

  • В подарок — курс английского для дизайнеров. 

  • За период обучения слушатели пополнят портфолио десятью работами. 

  • Курс по дизайн-инструменту на выбор.

  • Помощь координаторов в решении технических проблем. 

  • Индивидуальные консультации с наставником. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Обучение доступно с 16 лет. 

  • Участие в хакатонах, Flesh-конкурсах и школе тимлидерства. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Профессия “3D-дженералист”» — Skillbox

Все обучающие материалы Skillbox собраны на интерактивной платформе, а доступ к материалам бессрочный. Каждые три месяца школа проводит набор на стажировку в GameBox, где участники смогут поработать над реальными заказами и получить оффер от компаний.

К концу обучения у выпускников будет более 20 проектов в портфолио. 

  • Цена полностью: от 252 206 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 8564 рубля в месяц на 31 месяц. 

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, возможность попасть на стажировку. 

Программа:

  • Photoshop для CG-специалистов.

  • Autodesk Maya 2.0.

  • 3D-моделирование в Maya.

  • Substance Painter для игр.

  • 3D-моделирование в ZBrush.

Достоинства:

  • Курс ведут эксперты из студий Ubisoft и Epic Games.

  • Курс по нейросетям в подарок. 

  • Помощь в поиске работы. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса и его обновлениям. 

  • Год английского языка в подарок. 

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на навязчивый маркетинг школы. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Профессия “3D-дженералист”» — «Нетология»

Курс состоит из базовой и расширенной частей. Базовая программа охватывает навыки трехмерного моделирования, анимации и графического дизайна. В качестве основного инструмента для двумерной графики изучается Adobe Illustrator. 

Расширенный курс включает использование Houdini и Unreal Engine для создания визуальных эффектов и анимации, а также изучение симуляции и работы с системами частиц.

Для дипломного проекта выпускник может выбрать собственную идею, а консультировать будет специалист по 3D-графике.

  • Цена полностью: от 146 800 рублей. 

  • Стоимость в рассрочку: от 4291 рубля в месяц на 36 месяцев. 

  • Длительность: от 14 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, курс от HR-эксперта по поиску работы. 

Программа:

  • Как начать работать в индустрии.

  • Работа в Photoshop.

  • Знакомство с Maya.

  • Моделирование дома и окружения в Maya.

  • Текстурирование в Substance Designer и Substance Painter.

Достоинства:

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Две траектории обучения на выбор. 

  • Развернутая обратная связь по практическим заданиям. 

  • Наставник поможет создать до 12 проектов за время обучения. 

  • Бонусный блок по деловому английскому и «мягким» навыкам. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «3D-дженералист» — Eduson Academy

Курс подойдет дизайнерам из смежных сфер, архитекторам, инженерам, а также геймдизайнерам и разработчикам игр, которые хотят стать универсальными специалистами. Участников обучат level-дизайну, познакомят с программами для 3D-графики и текстурированием.

Практика проходит в формате тренажеров. После обучения слушатели смогут попасть на стажировку. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: 7333 рубля в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тренажеры. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом. 

  • Помощь с трудоустройством: стажировка после прохождения обучения. 

Программа:

  • Карьерный блок. 

  • Инструменты работы с 3D-графикой.

  • Детальная проработка 3D.

  • Создание персонажа и level-дизайн.

  • Дипломная работа. 

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса. 

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Помощь личного куратора по всем вопросам. 

  • К урокам предусмотрены шаблоны и чек-листы в качестве дополнительных материалов. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «3D-дизайнер» — Bang Bang Education

Курс ориентирован на практическую работу с реальными заказчиками. Во втором модуле слушатели выполняют задачи для клиентов Feel Factory Agency и получают возможность пройти стажировку в «Т-Банке». Наставники, опытные 3D-моделлеры, помогают с решением домашних заданий.

В рамках курса студенты создадут пять проектов для портфолио: рекламный плакат, 3D-иллюстрацию, сцену с моделями и рекламные креативы.

  • Цена полностью: от 107 550 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 3585 рублей в месяц на 30 месяцев. 

  • Длительность: 10 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект по брифу от заказчика. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: курс лекций по трудоустройству, чек-листы по подготовке резюме и портфолио. 

Программа:

  • Основы дизайна и иллюстрации.

  • Основы моделирования.

  • Продвинутое моделирование.

  • Дипломный проект. 

Достоинства:

  • Возможность попасть на практику в «Т-банке». 

  • Вебинары с наставником каждые две недели. 

  • Обучение по гибкому графику в любое время. 

  • Поддержка от дизайнеров с опытом работы в чате. 

  • Доступ в сообщество практикующих дизайнеров. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «3D-дженералист» — Geekbrains

Занятия проходят в мини-группах. Участников научат подбирать референсы, работать со светом, оптимизировать модели и проводить скульпторинг: всего необходимо выполнить десять проектов для портфолио

Сложные вопросы обсуждаются с преподавателями в прямых эфирах. Для практики предусмотрено более 120 заданий, приближенных к реальным задачам. Студенты получают доступ к базе вакансий, помощь в подготовке резюме и портфолио, а также тренировку перед собеседованиями. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5840 рублей в месяц на 36 месяцев. 

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, групповые проекты, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Photoshop.

  • Autodesk Maya 2.0.

  • 3D-моделирование в Maya.

  • Substance painter.

  • 3D-моделирование в ZBrush. 

Достоинства:

  • Возможность попасть на стажировку и получить оффер. 

  • Персональная обратная связь по домашним заданиям. 

  • Школа вернет деньги, если выпускник не найдет работу с ее помощью. 

  • Дополнительно можно изучить Blender и Hudini для создания персонажа. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «3D-моделирование в Blender» — «Хохлов Сабатовский»

Слушатели научатся пользоваться программой Blender и узнают обо всех ее особенностях, в том числе о создании анимации. Участники посетят 45 практических занятий и выполнят 2 выпускных проекта.

По завершении обучения наиболее успешные ученики получат возможность пройти стажировку в креативном агентстве школы.

  • Цена полностью: от 37 632 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 6272 рубля в месяц на 6 месяцев. 

  • Длительность: 9 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-лекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к каналу с заказами. 

Программа:

  • Основы интерфейса в Blender. Часть 1.

  • Основы интерфейса в Blender. Часть 2.

  • Стандартные аддоны и платные аддоны.

  • Аддон Images as Planes.

  • Аддон Scatter Objects.

Достоинства:

  • Куратор курса на связи на протяжении всего обучения. 

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Автор курса работал над такими проектами, как «Вторжение», «Время первых», «Кома». 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Онлайн-курс Blender 3D» — Onskills

Познакомиться с курсом можно на бесплатном пробном уроке. Студентов научат накладывать текстуры, создавать фотореалистичную визуализацию и анимацию. В качестве финального проекта слушатели разработают простую сцену и персонажа и создадут видеоролик с их участием.

Участники могут самостоятельно составлять свое расписание. После каждого занятия предусмотрено тестирование для закрепления полученных знаний. 

  • Цена полностью: 1900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 475 рублей на 4 платежа. 

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, тестирование. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Возможности программы. 

  • Примитивы. 

  • Полигональное моделирование.

  • Сплайновое моделирование.

  • Скульптинг. 

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Обратная связь по практическим заданиям. 

  • Возможно получить скидку 15% на обучение при регистрации. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «3D-моделирование в Blender» — Foxford

Обучение ведет разработчик AR-приложений и VR-проектов в игровых движках. Студенты выполнят четыре проекта в портфолио: стикерпак, модель для рекламы, персонажа для игры и анимации. 

В Telegram можно общаться и задавать вопросы о работе с программой. Запись первого урока можно посмотреть бесплатно, чтобы понять, подходит ли курс. К каждому уроку заранее готовят конспект и дополнительные материалы. 

  • Цена полностью: 11 130 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 48 академических часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Знакомство с профессией. 

  • Знакомство с Blender. 

  • Motion-дизайн. 

Достоинства:

  • Обучение проходит на платформе школы. 

  • Бесплатное знакомство с программой курса. 

  • Помогут сформировать портфолио из четырех проектов. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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11. «3D Developer» — TimArt School (Digital Arts University)

Вебинар посвящен заработку в сфере 3D-моделирования. Участникам выдадут пошаговый план по развитию в профессии и расскажут, как выйти на заработок от $1500.

В качестве бонуса при регистрации — десять советов по разработке 3D-персонажа. В конце курса слушатели узнают, где искать первых клиентов и как попасть на работу в AAA-проекты. 

  • Цена полностью: бесплатно. 

  • Цена в рассрочку: бесплатно. 

  • Длительность: 2 часа. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинар. 

  • Документ об окончании: нет. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Что отличает успешного 3D-художника от плохого.

  • Как с нуля прийти к доходу от $1500 в месяц.

  • Почему 3D-моделирование актуально именно сейчас.

  • Как попасть на работу в ААА-проекты таких студий, как Ubisoft, CD Project RED и другие.

  • Как найти первого клиента и собрать отличное портфолио.

Достоинства:

  • Выдают чек-лист по заработку. 

  • Подходит начинающим или 3D-художникам, которые хотят повысить доход. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

3,9  — рейтинг школы на основе отзывов на сайте kurshub.ru.

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 12. «CG Generalist» — CGTarian

На курсе научат проектировать 3D-модели авиаконструкций и корпус самолета, а также проводить рендеринг. В рамках курсовых работ студенты интегрируют CG в видеоролики и создают абстрактную анимацию.

Участники получат доступ к видеозаписям уроков прошлых групп, соберут портфолио из самостоятельных работ и получат обратную связь по практическим заданиям. Выпускники смогут создавать графический контент для социальных сетей и работать на телеканалах.

  • Цена полностью: 116 029 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 14 064 рубля в месяц на 9 месяцев. 

  • Длительность: 9 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Вступление в мир графики. 

  • Вступление в 3D.

  • Подготовка чертежей самолета.

  • Создание самолета.

  • 3D моделирование.

  • Моделируем корпус самолета. 

Достоинства:

  • Для знакомства с программой школы высылает бесплатные ознакомительные материалы.  

  • Обучение ведет CG-специалист с 19-летним стажем работы. 

  • Практические работы разбирает инструктор и дает обратную связь. 

  • За период обучения возможно составить портфолио из нескольких работ. 

  • Если обучение не подойдет, в течение 14 дней школа вернет всю сумму. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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13. «3D-дженералист» — «Специалист»

Студентов научат работать в Photoshop, Blender и Unreal Engine 4, создавать анимационные сцены и моделировать персонажей. Наставники познакомят участников с профессией и расскажут, с какими трудностями они могут столкнуться. 

Интенсивность обучения можно выбирать самостоятельно. После курса студенты смогут пройти дополнительный модуль по трудоустройству и получить три консультации с ментором для разбора вопросов.

  • Цена полностью: 158 890 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: от 3 месяцев. 

  • Порог входа: для продвинутых пользователей 3D-редакторов. 

  • Формат: онлайн-лекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: дополнительный курс по поиску работы и трудоустройству. 

Программа:

  • Adobe Photoshop CC для MAC и PC. Уровень 1. Растровая графика.

  • 3D моделирование в Blender.

  • Фотореалистичная визуализация в Blender. Уровень 2.

  • Моделирование персонажей в Blender. Уровень 2.

  • Создание текстур для 3D-моделей в Substance Painter.

  • Моделирование объектов в программе Pixologic ZBrush.

Достоинства:

  • Помощь куратора во время обучения. 

  • Скидка 30% на любые курсы школы после окончания программы. 

  • Возможность самостоятельно выбирать интенсивность обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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14. «3D-дженералист. Full CG» — Школа дизайна НИУ ВШЭ

Курс состоит из четырех тематических модулей, охватывающих все этапы создания компьютерной графики: разработку концептуального искусства, полигональное моделирование, 3D-скульптинг, UV-развертки, текстурирование, рендеринг и композитинг.

В процессе обучения слушатели создадут четыре работы для цифрового портфолио и авторский 3D-видеоролик продолжительностью до одной минуты.

  • Цена полностью: 330 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 10 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, итоговый проект. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь в трудоустройстве: нет. 

Программа:

  • Основы трехмерной компьютерной графики и полигонального моделирования.

  • 3D-скульптинг.

  • Текстурирование и риггинг.

  • Визуализация и анимация.

Достоинства:

  • Скидка 10% при оплате обучения единым платежом. 

  • Куратор курса — супервайзер студии «Анимакорд».

  • Скидки сотрудникам, выпускникам и студентам НИУ ВШЭ. 

  • При пропуске занятия необходимо предупредить куратора: он вышлет все материалы занятия. 

  • Записаться на занятия можно без высшего образования. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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15. «Базовый курс 3D generalist» — 3D Generalist

Обучение на 3D-дженералиста начинается сразу с практики, а теория изучается постепенно. Занятия проходят в закрытом канале Discord. Со всеми вопросами помогает разобраться ментор.

Во время обучения студенты создают локацию для мультфильма по эскизам художника, без персонажей, с детализацией предметов окружения. Слушателей научат пользоваться программами Maya, Substance Painter, Arnold и познакомят с циклом создания 3D-объектов.

  • Цена полностью: 60 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 12 недель. 

  • Порог входа: с нуля.  

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Иерархия проекта.

  • Моделирование.

  • Риггинг.

  • Лукдев.

  • Лейаут.

Достоинства:

  • Лекции можно пересматривать в записи. 

  • Круглосуточная помощь с вопросами в учебном чате. 

  • Ментор школы имеет 20-летний опыт в CG-сфере. 

  • Индивидуальное время для онлайн-трансляций в каждой группе. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

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Как и какой курс лучше выбрать начинающему 3Д-дженералисту

Выбор первого курса 3D-графики для начинающего специалиста зависит от желаемой специализации и уровня подготовки. Рекомендуется выбирать программы, где изучают основы моделирования, текстурирования и освещения, а также есть практические задания с обратной связью от преподавателей.

При выборе следует обратить внимание на программы, которые изучаются на курсе, например, Blender, 3ds Max, Maya. Важно узнать репутацию образовательного учреждения или преподавателя, наличие портфолио выпускников, а также отзывы. 

Курсы, ориентированные на конкретную специализацию, например, анимация, gamedev, архитектурная визуализация, следует выбирать после изучения основ 3D-моделирования. Можно начать обучение с курсов XYZ school, где преподаватели комментируют работы студентов и помогают создать первую самостоятельную 3D-работу. 

В чем суть работы 3D-дженералиста

В обязанности специалиста входит моделирование трехмерных объектов, текстурирование, создание материалов, освещение сцен, анимация, композитинг и рендеринг. Он должен уметь работать с различным программным обеспечением для трехмерного моделирования, таким как Autodesk Maya, 3ds Max, «Блендер» и другими, а также с пакетами для обработки изображений и видео. 

Ключевая задача 3D-дженералиста — создание высококачественных реалистичных или стилизованных анимаций, отвечающих техническим требованиям проекта и художественному видению. Он часто взаимодействует с другими специалистами, такими как дизайнеры, художники и программисты, для достижения общей цели проекта.

Что должен знать и уметь 3D-дженералист

3D-дженералист должен обладать следующими знаниями:

  • Полный цикл разработки 3D-моделей. Понимание всего процесса создания 3D-ассетов, от концепта до финального рендера.

  • Принципы освещения. Понимание основ освещения сцен и навыки работы с рендер-движками для получения качественных изображений.

  • Основы 3D-графики. Понимание принципов работы 3D-движка, визуализации, освещения, камер, перспективы.

  • Анатомия и физика. Знание анатомии человека и животных для создания реалистичных персонажей, понимание законов физики для реалистичных симуляций.

  • Цветоведение и композиция. Знание основ цветовой теории, умение создавать гармоничные и визуально привлекательные композиции.

  • Теория материалов. Понимание свойств различных материалов и их влияния на внешний вид объектов в 3D-сцене.

Также специалисту необходимы следующие навыки: 

  • Моделирование. Умение создавать 3D-объекты с использованием различных методов, включая полигональное моделирование, NURBS и скульптинг.

  • Текстурирование. Знание принципов UV-развертки и умение применять текстуры, материалы и шейдеры для достижения реалистичного или стилизованного внешнего вида объектов.

  • Анимация. Навыки создания анимации объектов и персонажей, включая риггинг, скиннинг и использование ключевых кадров.

  • Работа с программным обеспечением. Знание популярных 3D-редакторов, таких как Blender, Maya, 3ds Max, ZBrush и других инструментов для создания и обработки 3D-контента.

Можно ли стать 3D-дженералистом без образования в вузе

Вузовское образование дает систематизированные знания, но не является обязательным условием для успеха в этой сфере. Многие специалисты освоили 3D-графику через самообразование и практический опыт. Профессию можно изучить следующими способами:

  • Онлайн-курсы. На онлайн-курсах можно изучать 3D-моделирование и анимацию. Платформы, которые упомянуты выше в рейтинге, предлагают курсы от профессионалов в индустрии.

  • Самообразование. Изучение Blender, Maya или 3ds Max по видеоурокам и учебникам.

  • Участие в сообществах. Присоединение к онлайн-сообществам и форумам, связанным с 3D-графикой, для обмена опытом и получения обратной связи.

  • Воркшопы и мастер-классы. Посещение воркшопов и мастер-классов позволит узнать о новых техниках и получить помощь от опытных специалистов.

  • Open Source-проекты. Участие в таких проектах даст опыт работы в команде и поможет расширить навыки.

  • Уроки на видеохостингах. Можно изучить профессию по урокам на YouTube, главное — системно подходить к обучению. Можно обратить внимание на такие каналы, как: CG Speak, Gammatrap или Jarold sng koon shan.

  • Создание портфолио. Разработка собственных проектов и создание портфолио в Artstation — так можно продемонстрировать навыки потенциальным работодателям.

  • Стажировки и ассистирование. Поиск стажировок или позиций ассистента в студиях, работающих в области 3D-графики.

Можно ли после обучения на 3D-дженералиста сразу же устроиться на работу

Обучение на 3D-дженералиста открывает перспективы для трудоустройства в различных сферах, связанных с трехмерной графикой и анимацией. Однако возможность сразу же устроиться на работу зависит от нескольких факторов.

  • Уровень подготовки. Качество полученных знаний играют ключевую роль. Если обучение было интенсивным, шансы на трудоустройство значительно увеличиваются. Некоторые школы предлагают стажировки в студиях или выдают заказы частных клиентов, которые можно включить в свое резюме. 

  • Сетевые контакты. Участие в профессиональных сообществах, выставках и конференциях может помочь в установлении контактов с потенциальными работодателями.

  • Рынок труда. Состояние рынка труда в конкретный момент времени также влияет на возможность трудоустройства. В некоторых регионах может наблюдаться высокий спрос на 3D-специалистов, что открывает больше возможностей для трудоустройства. Например, на gorodrabot.ru представлено более 12 тысяч вакансий по специальности или смежным областям. 

  • Дополнительные навыки. Знание смежных областей, таких как программирование, графический дизайн или работа с игровыми движками, может стать дополнительным преимуществом при поиске работы.

Какой курс для обучения на 3D-дженералиста выбрать 

Специальность 3D-дженералиста востребована в геймдеве, на телевидении, в блоггинге и рекламе. Специалист должен обладать комплексными знаниями в области 3D-визуализации, уметь создавать анимации и рендерить объекты.

Изучить профессию 3Д-дженералиста можно с нуля на специализированных курсах, где расскажут о композиции, освещении, физике пространства и познакомят с 3D-редакторами. Начать обучение можно со следующих программ: 

  1. «3D-дженералист» от XYZ School: карьерные консультанты и HR-специалисты школы научат составлять резюме и портфолио и помогут пройти собеседования в крупных компаниях. 

  2. «Профессия 3D artist» от Contented: студенты проходят восьминедельную стажировку в TDS Virtual Production под руководством арт-директора. 

  3. «Профессия “3D-дженералист”» от Skillbox: студия GameBox предлагает выпускникам школы пройти стажировку и разработать собственную игру. 

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