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10 лучших онлайн-школ по испанскому языку

Испанский язык входит в число наиболее распространенных языков мира. За пределами Испании на нем говорят многие жители латиноамериканских стран. Благодаря такому распространению владение этим языком оказывается весьма полезным в бизнесе, политике, медицине и других значимых сферах. В связи с этим компании, которые работают на рынке Испании и Латинской Америки, особенно ценят сотрудников со знанием испанского языка.

Статья обновлена 21 декабря 2024 года.

Подобрали онлайн-школы, где можно изучать испанский язык с нуля или повысить свой текущий уровень. Студенты будут осваивать лексику и грамматику, пополнять словарный запас, работать над произношением и много тренироваться в разговорной практике. Практически все дистанционные школы выдают сертификат после окончания курса, а многие предоставляют бесплатные пробные уроки и дополнительные учебные материалы.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по итальянскому языку от 20 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами по испанскому языку

  1. Anecole: школа предлагает курсы под любые цели и уровни владения языком с упором на практику, также представляет все необходимые материалы для обучения. 

  2. DiveLang: школа, где есть курсы с разным форматом обучения, бесплатным пробным уроком и доступом к разговорному клубу для всех участников.

  3. Skyford: школа проводит индивидуальные уроки с опытными преподавателями и носителями языка для студентов с любым уровнем знаний.

  4. Casadele: школа, где помогут достичь целей в изучении испанского, подарят пять индивидуальных уроков и сделают скидку в 50% на второй курс в мини-группе.

  5. TopTutors: школа индивидуального обучения испанскому, которая предоставляет два бесплатных пробных урока и возможность выбрать преподавателя (промокод PTT21-GDC37-PL16F — 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков).

  6. «Белый кролик»: школа, которая предлагает индивидуальные уроки испанского и возможность самостоятельно планировать время занятий и выбирать их продолжительность.

  7. Ninnel: школа обучения испанскому по индивидуальной программе с «живым» онлайн-общением с преподавателями (промокод PNN21-GDC37-PL2SA — 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков).

  8. Yes: школа, где можно учиться индивидуально, в мини-группах или с носителем языка по запатентованной методике FlashCom.

  9. Melene: школа обучения испанскому для детей и взрослых, где можно побороть языковой барьер или подготовиться к международному экзамену (промокод PML21-GDC37-PL3MB — 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков).

  10. ЕШКО: школа предлагает курсы для самостоятельного обучения и предоставляет все необходимые материалы.

Обзор 10 лучших онлайн-школ испанского языка

Собрали онлайн-школы, где есть курсы испанского языка. Большинство из них предлагает программы для студентов с любым уровнем знаний, предоставляет бесплатные ознакомительные уроки и выдают сертификаты. В некоторых школах можно заниматься с носителями языка и подготовиться к международным экзаменам.

1. Anecole

Большой выбор курсов испанского под любые цели и уровни владения языком. Обучение строится на коммуникативной методике, которая ориентирована на разговорную практику и помогает преодолеть языковой барьер.

Чтобы закрепить полученные навыки, школа также предлагает студентам участвовать в марафонах, разговорных клубах и интенсивных занятиях.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 990 рублей за урок или от 19 120 рублей за пакет занятий.

  • Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.

  • Длительность: от 8 уроков.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Собственная интерактивная платформа для занятий.

  • Наличие лицензии на образовательную деятельность.

  • Подбор программы под цели, задачи и интересы студента.

  • Индивидуальные занятия с опытными преподавателями и носителем языка.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте sravni.ru

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2. DiveLang

Занятия проходят на собственной платформе школы по интерактивным учебникам и тренажерам. Студенты могут учиться индивидуально с преподавателем или в группах до десяти человек. Перед началом обучения можно пройти онлайн-тест на определение своего уровня владения языком.

Преподаватели с трехлетним опытом научат думать на испанском и свободно выражать свои мысли. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 1000 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, интерактивный учебник, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Разные форматы обучения.

  • Разговорная практика с первого урока.

  • Бесплатный доступ к еженедельным занятиям в разговорном клубе.

  • Преподаватели имеют педагогическое или лингвистическое образование. 

Недостатки:

  • Нужно подстраиваться под расписание занятий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте sravni.ru.

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3. Skyford

Школа испанского языка, где уроки проходят на собственной платформе, по Skype или в Zoom. Студенты получат или улучшат навыки аудирования, письма, чтения, а также освоят новую лексику и правила грамматики.

На первом занятии преподаватель оценит уровень владения языком и составит индивидуальную программу обучения. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 1100 за урок. 

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Большой выбор программ для разных уровней.

  • Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам: DELE, CCSE, SIELE.

  • Индивидуальные уроки с русскоговорящими преподавателями или носителями языка.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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4. Casadele

Школа, где студентов научат говорить, читать и писать на испанском, а также воспринимать речь носителей языка на слух. Перед началом занятий можно пройти онлайн-тест для определения своего уровня знаний и выбора подходящей группы.

Учиться можно самостоятельно, индивидуально, в паре или мини-группе. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 800 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Пять индивидуальных уроков в подарок.

  • Скидка 50% на второй курс в мини-группе.

  • Демоурок на платформе для знакомства с личным кабинетом.

Недостатки:

  • Стоимость занятий после 20:00 увеличивается на 10%.

  • Не на всех курсах сохраняется доступ к материалам после окончания обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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5. TopTutors

🎁 По промокоду PTT21-GDC37-PL16F вы получите 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков.

Студенты обучаются индивидуально через Skype. В начале курса они знакомятся с преподавателем на пробном занятии, где определяется уровень владения испанским языком. Это позволяет составить оптимальную программу обучения.

Если студент не доволен работой преподавателя, он может попросить провести вводный урок повторно.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 700 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

  • Индивидуальные занятия.

  • Два бесплатных пробных урока.

  • Обратная связь по домашним заданиям.

  • Можно выбрать продолжительность уроков: 45, 60 или 90 минут.

Недостатки:

  • Не выдают сертификаты о прохождении курсов.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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6. «Белый кролик»

Обучение с упором на развитие разговорной речи. Программа занятий составляется на основе запросов студента и его уровня владения испанским. Уроки проходят в форме видео- или аудиосозвона с преподавателем через Zoom или Skype.

Студенты сами планируют расписание занятий и выбирают продолжительность: 45, 60 или 90 минут. 

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 742 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Прямое общение с преподавателем во время урока.

  • Большой выбор обучающих программ.

  • Преподаватели с высшим лингвистическим или филологическим образованием.

Недостатки:

  • Среди преподавателей нет носителей языка.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте mooc.ru.

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7. Ninnel 

🎁 По промокоду PNN21-GDC37-PL2SA вы получите 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков.

Школа проводит только индивидуальные занятия. После первого ознакомительного урока преподаватель оценивает уровень знаний студента и предлагает обучающую программу.

Есть возможность выбрать вариант занятий: от базового или разговорного курса до подготовки к международному экзамену DELE.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 880 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: нет.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Индивидуальный формат обучения и прямое общение с преподавателем.

  • Преподаватели имеют высшее педагогическое или лингвистическое образование и опыт более четырех лет.

Недостатки:

  • Не выдают сертификаты о прохождении курсов.

  • Среди преподавателей нет носителей языка.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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8. Yes

Школа предлагает индивидуальные занятия или в группах до шести человек, а также уроки с носителем языка. Обучение проходит на основе запатентованной методики FlashCom.

Чтобы поступить на курс, нужно пройти бесплатное онлайн-тестирование в устной и письменной форме. Это поможет определить уровень испанского и подобрать оптимальную программу обучения.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 590 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Участие в разговорном клубе.

  • Общение на испанском с первого урока.

  • Предусмотрены занятия с носителями языка.

  • Программа и учебные пособия подбираются под каждого студента индивидуально.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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9. Melene

🎁 По промокоду PML21-GDC37-PL3MB вы получите 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков.

Преподаватели школы научат свободно общаться на испанском, помогут повысить уровень знаний или подготовят к международному экзамену. К урокам можно подключаться через платформу школы или через Skype, Telegram, Zoom и Google Meet.

Есть программы для детей, начинающих и студентов с продвинутым уровнем знаний.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 830 рублей за урок.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 1 урока.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: индивидуальные и групповые дистанционные уроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

  • Дополнительные скидки при приобретении более 12 уроков подряд.

  • Можно выбрать продолжительность уроков: 45, 60 или 90 минут.

  • Преподаватели имеют высшее педагогическое или лингвистическое образование и опыт более четырех лет.

Недостатки:

  • При покупке занятий с носителем языка нужно дополнительно оплачивать евросбор.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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10. ЕШКО

Школа предоставляет программы для самостоятельного изучения испанского языка. На протяжении всего обучения преподаватели сопровождают студентов: отвечают на вопросы, помогают со сложными темами и проверяют домашние задания.

Участники могут получить учебные материалы в электронном или печатном формате.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

  • Цена полностью: от 1240 рублей в месяц.

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 20 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, домашние задания.

  • Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Можно пройти курс в ускоренном темпе.

  • Вступительный экспресс-тест для проверки уровня знаний.

Недостатки:

  • Уроки проходят без участия преподавателей.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Какую онлайн-школу по испанскому языку выбрать для начинающих

На начальном этапе знакомства с испанским языком важно найти подходящую онлайн-школу. Неправильный выбор принесет разочарование, а кто-то и вовсе откажется от дальнейшего обучения. 

Первым делом стоит определиться с целью: общее развитие, поступление в институт, путешествия, работа в иностранной компании или проживание за границей. Это поможет понять, нужно ли делать упор на разговорную практику, требуется ли простая базовая подготовка, понадобятся ли идеальные знания грамматики, чтения и письма. Важно также определиться с направлением. Кому-то может понадобиться испанский с юридическим, техническим или экономическим уклоном.

Следует убедиться, что в онлайн-школе есть нужная программа испанского языка, а также проанализировать ряд значимых критериев

  • Наличие лицензии на образовательную деятельность.

  • Преподавательский состав.

  • Методику обучающей программы.

  • Варианты оплаты.

  • Отзывы других участников.

Программы испанского языка под разные запросы и цели студентов есть, например, в онлайн-школе Anecole. Студентам предлагают программы для детей, для бизнеса, путешествий, подготовки к экзаменам и не только. 

Менеджеры помогут с выбором онлайн-курса, расскажут, как проходят уроки, и запишут на пробное занятие. Преподаватели школы используют коммуникативную методику обучения с упором на практику. Это позволяет быстрее получить результат.

Какую онлайн-школу по испанскому выбрать для продвинутых

Продвинутый уровень испанского означает, что ученик уже может неплохо говорить, читать и писать на иностранном языке. Но если нужно повысить уровень или намечается переезд за границу, стоит расширить свои знания.

На курсах продвинутого уровня студенты достигают следующих результатов:

  • Более свободное и уверенное изложение мыслей.

  • Освоение сложных лексических и грамматических конструкций.

  • Развитие плавности и непрерывности речи.

  • Просмотр видео в оригинале без перевода.

  • Умение составлять деловую документацию.

  • Подготовка к сдаче международных экзаменов.

При выборе школы нужно выяснить, предлагает ли она программы для развития вышеперечисленных навыков, есть ли занятия с носителями языка. Стоит также изучить сайт и ознакомиться с отзывами выпускников. Пробный урок позволит оценить качество занятий и познакомиться с преподавателями.

Программы для продвинутого уровня испанского предлагает школа Anecole. Студенты могут записаться на индивидуальные занятия с репетитором — носителем языка. Также есть курсы для бизнеса, путешествий, переезда за границу. Для развития и поддержания разговорной речи можно вступить в разговорный клуб школы, чтобы чаще общаться на испанском языке.

Какие курсы по испанскому языку лучше для разговорной практики

Умение общаться на иностранном языке — ценный навык. Разговорная практика как раз помогает его развить. Регулярные тренировки в поддержании диалога позволяют:

  • Избавиться от языкового барьера.

  • Научиться правильно использовать лексику и грамматические структуры.

  • Улучшить произношение.

  • Расширить словарный запас.

  • Развить навык восприятия и понимания иностранной речи на слух.

  • Научиться быстро и связно выражать свои мысли.

Если в онлайн-школе есть уроки с носителем языка и организованы разговорные клубы, это поможет освоить навык устной речи. Выпускники смогут поддержать разговор с иностранцем, улучшат произношение и расширят словарный запас. Такие возможности предлагают школы:

Какие есть курсы по испанскому языку с пробным первым уроком

При желании изучать испанский язык лучше всего выбрать школу, которая предоставляет возможность пройти пробный урок. Он дает ряд значительных преимуществ и позволяет:

  • Понять структуру занятия.

  • Узнать и оценить методику обучения.

  • Познакомиться с преподавателем и оценить его профессиональные качества

  • Познакомиться с потенциальными одногруппниками и оценить микроклимат в коллективе.

На вводном занятии преподаватель часто проводит тестирование, чтобы оценить уровень владения языком студента, определяет его слабые и сильные стороны. На основе полученной информации может быть составлена обучающая программа с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. Такой подход позволяет быстрее добиться результата.

Бесплатные пробные уроки предлагают следующие онлайн-школы:

Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по испанскому

Подготовили таблицу, в которой провели сравнительный анализ десяти онлайн-школ, в которых можно изучать испанский язык. Учли сразу несколько важных критериев: стоимость, предложение пробного занятия, предоставление сертификата о прохождении курса, бесплатную отмену занятий, возможность заниматься с носителем языка, наличие единой платформы. Представленный набор показателей поможет облегчить выбор учебного заведения.

2024 году испанский язык вошел в пятерку самых популярных языков мира. Его знание открывает возможности для путешествий, обучения за границей, построения карьеры в международных компаниях и общения с людьми из разных уголков мира. Курсы испанского помогают не только освоить язык, но и понять культуру испаноязычных стран, что особенно важно для тех, кто планирует переезд, работу или сотрудничество с партнерами из Латинской Америки или Европы.

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