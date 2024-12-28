Собрали онлайн-школы, где есть курсы испанского языка. Большинство из них предлагает программы для студентов с любым уровнем знаний, предоставляет бесплатные ознакомительные уроки и выдают сертификаты. В некоторых школах можно заниматься с носителями языка и подготовиться к международным экзаменам.

1. Anecole

Большой выбор курсов испанского под любые цели и уровни владения языком. Обучение строится на коммуникативной методике, которая ориентирована на разговорную практику и помогает преодолеть языковой барьер.

Чтобы закрепить полученные навыки, школа также предлагает студентам участвовать в марафонах, разговорных клубах и интенсивных занятиях.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 990 рублей за урок или от 19 120 рублей за пакет занятий.

Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.

Длительность: от 8 уроков.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Собственная интерактивная платформа для занятий.

Наличие лицензии на образовательную деятельность.

Подбор программы под цели, задачи и интересы студента.

Индивидуальные занятия с опытными преподавателями и носителем языка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте sravni.ru.

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2. DiveLang

Занятия проходят на собственной платформе школы по интерактивным учебникам и тренажерам. Студенты могут учиться индивидуально с преподавателем или в группах до десяти человек. Перед началом обучения можно пройти онлайн-тест на определение своего уровня владения языком.

Преподаватели с трехлетним опытом научат думать на испанском и свободно выражать свои мысли.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 1000 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, интерактивный учебник, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Разные форматы обучения.

Разговорная практика с первого урока.

Бесплатный доступ к еженедельным занятиям в разговорном клубе.

Преподаватели имеют педагогическое или лингвистическое образование.

Недостатки:

Нужно подстраиваться под расписание занятий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте sravni.ru.

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3. Skyford

Школа испанского языка, где уроки проходят на собственной платформе, по Skype или в Zoom. Студенты получат или улучшат навыки аудирования, письма, чтения, а также освоят новую лексику и правила грамматики.

На первом занятии преподаватель оценит уровень владения языком и составит индивидуальную программу обучения.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 1100 за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Большой выбор программ для разных уровней.

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам: DELE, CCSE, SIELE.

Индивидуальные уроки с русскоговорящими преподавателями или носителями языка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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4. Casadele

Школа, где студентов научат говорить, читать и писать на испанском, а также воспринимать речь носителей языка на слух. Перед началом занятий можно пройти онлайн-тест для определения своего уровня знаний и выбора подходящей группы.

Учиться можно самостоятельно, индивидуально, в паре или мини-группе.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 800 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Пять индивидуальных уроков в подарок.

Скидка 50% на второй курс в мини-группе.

Демоурок на платформе для знакомства с личным кабинетом.

Недостатки:

Стоимость занятий после 20:00 увеличивается на 10%.

Не на всех курсах сохраняется доступ к материалам после окончания обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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5. TopTutors

🎁 По промокоду PTT21-GDC37-PL16F вы получите 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков.

Студенты обучаются индивидуально через Skype. В начале курса они знакомятся с преподавателем на пробном занятии, где определяется уровень владения испанским языком. Это позволяет составить оптимальную программу обучения.

Если студент не доволен работой преподавателя, он может попросить провести вводный урок повторно.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 700 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Курсы:

Достоинства:

Индивидуальные занятия.

Два бесплатных пробных урока.

Обратная связь по домашним заданиям.

Можно выбрать продолжительность уроков: 45, 60 или 90 минут.

Недостатки:

Не выдают сертификаты о прохождении курсов.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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6. «Белый кролик»

Обучение с упором на развитие разговорной речи. Программа занятий составляется на основе запросов студента и его уровня владения испанским. Уроки проходят в форме видео- или аудиосозвона с преподавателем через Zoom или Skype.

Студенты сами планируют расписание занятий и выбирают продолжительность: 45, 60 или 90 минут.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 742 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Прямое общение с преподавателем во время урока.

Большой выбор обучающих программ.

Преподаватели с высшим лингвистическим или филологическим образованием.

Недостатки:

Среди преподавателей нет носителей языка.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте mooc.ru.

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7. Ninnel

🎁 По промокоду PNN21-GDC37-PL2SA вы получите 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков.

Школа проводит только индивидуальные занятия. После первого ознакомительного урока преподаватель оценивает уровень знаний студента и предлагает обучающую программу.

Есть возможность выбрать вариант занятий: от базового или разговорного курса до подготовки к международному экзамену DELE.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 880 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Индивидуальный формат обучения и прямое общение с преподавателем.

Преподаватели имеют высшее педагогическое или лингвистическое образование и опыт более четырех лет.

Недостатки:

Не выдают сертификаты о прохождении курсов.

Среди преподавателей нет носителей языка.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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8. Yes

Школа предлагает индивидуальные занятия или в группах до шести человек, а также уроки с носителем языка. Обучение проходит на основе запатентованной методики FlashCom.

Чтобы поступить на курс, нужно пройти бесплатное онлайн-тестирование в устной и письменной форме. Это поможет определить уровень испанского и подобрать оптимальную программу обучения.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 590 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Участие в разговорном клубе.

Общение на испанском с первого урока.

Предусмотрены занятия с носителями языка.

Программа и учебные пособия подбираются под каждого студента индивидуально.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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9. Melene

🎁 По промокоду PML21-GDC37-PL3MB вы получите 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков.

Преподаватели школы научат свободно общаться на испанском, помогут повысить уровень знаний или подготовят к международному экзамену. К урокам можно подключаться через платформу школы или через Skype, Telegram, Zoom и Google Meet.

Есть программы для детей, начинающих и студентов с продвинутым уровнем знаний.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 830 рублей за урок.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 1 урока.

Порог входа: с нуля.

Формат: индивидуальные и групповые дистанционные уроки, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Дополнительные скидки при приобретении более 12 уроков подряд.

Можно выбрать продолжительность уроков: 45, 60 или 90 минут.

Преподаватели имеют высшее педагогическое или лингвистическое образование и опыт более четырех лет.

Недостатки:

При покупке занятий с носителем языка нужно дополнительно оплачивать евросбор.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.

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10. ЕШКО

Школа предоставляет программы для самостоятельного изучения испанского языка. На протяжении всего обучения преподаватели сопровождают студентов: отвечают на вопросы, помогают со сложными темами и проверяют домашние задания.

Участники могут получить учебные материалы в электронном или печатном формате.

Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Цена полностью: от 1240 рублей в месяц.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 20 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Курсы:

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Можно пройти курс в ускоренном темпе.

Вступительный экспресс-тест для проверки уровня знаний.

Недостатки:

Уроки проходят без участия преподавателей.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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