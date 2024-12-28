Статья обновлена 21 декабря 2024 года.
Подобрали онлайн-школы, где можно изучать испанский язык с нуля или повысить свой текущий уровень. Студенты будут осваивать лексику и грамматику, пополнять словарный запас, работать над произношением и много тренироваться в разговорной практике. Практически все дистанционные школы выдают сертификат после окончания курса, а многие предоставляют бесплатные пробные уроки и дополнительные учебные материалы.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по итальянскому языку от 20 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по испанскому языку
Anecole: школа предлагает курсы под любые цели и уровни владения языком с упором на практику, также представляет все необходимые материалы для обучения.
DiveLang: школа, где есть курсы с разным форматом обучения, бесплатным пробным уроком и доступом к разговорному клубу для всех участников.
Skyford: школа проводит индивидуальные уроки с опытными преподавателями и носителями языка для студентов с любым уровнем знаний.
Casadele: школа, где помогут достичь целей в изучении испанского, подарят пять индивидуальных уроков и сделают скидку в 50% на второй курс в мини-группе.
TopTutors: школа индивидуального обучения испанскому, которая предоставляет два бесплатных пробных урока и возможность выбрать преподавателя (промокод PTT21-GDC37-PL16F — 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков).
«Белый кролик»: школа, которая предлагает индивидуальные уроки испанского и возможность самостоятельно планировать время занятий и выбирать их продолжительность.
Ninnel: школа обучения испанскому по индивидуальной программе с «живым» онлайн-общением с преподавателями (промокод PNN21-GDC37-PL2SA — 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков).
Yes: школа, где можно учиться индивидуально, в мини-группах или с носителем языка по запатентованной методике FlashCom.
Melene: школа обучения испанскому для детей и взрослых, где можно побороть языковой барьер или подготовиться к международному экзамену (промокод PML21-GDC37-PL3MB — 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков).
ЕШКО: школа предлагает курсы для самостоятельного обучения и предоставляет все необходимые материалы.
Обзор 10 лучших онлайн-школ испанского языка
Собрали онлайн-школы, где есть курсы испанского языка. Большинство из них предлагает программы для студентов с любым уровнем знаний, предоставляет бесплатные ознакомительные уроки и выдают сертификаты. В некоторых школах можно заниматься с носителями языка и подготовиться к международным экзаменам.
1. Anecole
Большой выбор курсов испанского под любые цели и уровни владения языком. Обучение строится на коммуникативной методике, которая ориентирована на разговорную практику и помогает преодолеть языковой барьер.
Чтобы закрепить полученные навыки, школа также предлагает студентам участвовать в марафонах, разговорных клубах и интенсивных занятиях.
Цена полностью: от 990 рублей за урок или от 19 120 рублей за пакет занятий.
Цена в рассрочку: от 1000 рублей в месяц.
Длительность: от 8 уроков.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Собственная интерактивная платформа для занятий.
Наличие лицензии на образовательную деятельность.
Подбор программы под цели, задачи и интересы студента.
Индивидуальные занятия с опытными преподавателями и носителем языка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте sravni.ru.
2. DiveLang
Занятия проходят на собственной платформе школы по интерактивным учебникам и тренажерам. Студенты могут учиться индивидуально с преподавателем или в группах до десяти человек. Перед началом обучения можно пройти онлайн-тест на определение своего уровня владения языком.
Преподаватели с трехлетним опытом научат думать на испанском и свободно выражать свои мысли.
Цена полностью: от 1000 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, интерактивный учебник, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Разные форматы обучения.
Разговорная практика с первого урока.
Бесплатный доступ к еженедельным занятиям в разговорном клубе.
Преподаватели имеют педагогическое или лингвистическое образование.
Недостатки:
Нужно подстраиваться под расписание занятий.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте sravni.ru.
3. Skyford
Школа испанского языка, где уроки проходят на собственной платформе, по Skype или в Zoom. Студенты получат или улучшат навыки аудирования, письма, чтения, а также освоят новую лексику и правила грамматики.
На первом занятии преподаватель оценит уровень владения языком и составит индивидуальную программу обучения.
Цена полностью: от 1100 за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Большой выбор программ для разных уровней.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и международным экзаменам: DELE, CCSE, SIELE.
Индивидуальные уроки с русскоговорящими преподавателями или носителями языка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
4. Casadele
Школа, где студентов научат говорить, читать и писать на испанском, а также воспринимать речь носителей языка на слух. Перед началом занятий можно пройти онлайн-тест для определения своего уровня знаний и выбора подходящей группы.
Учиться можно самостоятельно, индивидуально, в паре или мини-группе.
Цена полностью: от 800 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, видеоуроки, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Пять индивидуальных уроков в подарок.
Скидка 50% на второй курс в мини-группе.
Демоурок на платформе для знакомства с личным кабинетом.
Недостатки:
Стоимость занятий после 20:00 увеличивается на 10%.
Не на всех курсах сохраняется доступ к материалам после окончания обучения.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
5. TopTutors
🎁 По промокоду PTT21-GDC37-PL16F вы получите 2 урока в подарок при оплате от 16 уроков.
Студенты обучаются индивидуально через Skype. В начале курса они знакомятся с преподавателем на пробном занятии, где определяется уровень владения испанским языком. Это позволяет составить оптимальную программу обучения.
Если студент не доволен работой преподавателя, он может попросить провести вводный урок повторно.
Цена полностью: от 700 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Курсы:
Достоинства:
Индивидуальные занятия.
Два бесплатных пробных урока.
Обратная связь по домашним заданиям.
Можно выбрать продолжительность уроков: 45, 60 или 90 минут.
Недостатки:
Не выдают сертификаты о прохождении курсов.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.
6. «Белый кролик»
Обучение с упором на развитие разговорной речи. Программа занятий составляется на основе запросов студента и его уровня владения испанским. Уроки проходят в форме видео- или аудиосозвона с преподавателем через Zoom или Skype.
Студенты сами планируют расписание занятий и выбирают продолжительность: 45, 60 или 90 минут.
Цена полностью: от 742 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Прямое общение с преподавателем во время урока.
Большой выбор обучающих программ.
Преподаватели с высшим лингвистическим или филологическим образованием.
Недостатки:
Среди преподавателей нет носителей языка.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте mooc.ru.
7. Ninnel
🎁 По промокоду PNN21-GDC37-PL2SA вы получите 2 урока в подарок при оплате от 20 уроков.
Школа проводит только индивидуальные занятия. После первого ознакомительного урока преподаватель оценивает уровень знаний студента и предлагает обучающую программу.
Есть возможность выбрать вариант занятий: от базового или разговорного курса до подготовки к международному экзамену DELE.
Цена полностью: от 880 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Индивидуальный формат обучения и прямое общение с преподавателем.
Преподаватели имеют высшее педагогическое или лингвистическое образование и опыт более четырех лет.
Недостатки:
Не выдают сертификаты о прохождении курсов.
Среди преподавателей нет носителей языка.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
8. Yes
Школа предлагает индивидуальные занятия или в группах до шести человек, а также уроки с носителем языка. Обучение проходит на основе запатентованной методики FlashCom.
Чтобы поступить на курс, нужно пройти бесплатное онлайн-тестирование в устной и письменной форме. Это поможет определить уровень испанского и подобрать оптимальную программу обучения.
Цена полностью: от 590 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые онлайн-уроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Участие в разговорном клубе.
Общение на испанском с первого урока.
Предусмотрены занятия с носителями языка.
Программа и учебные пособия подбираются под каждого студента индивидуально.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.
9. Melene
🎁 По промокоду PML21-GDC37-PL3MB вы получите 3 урока в подарок при оплате от 30 уроков.
Преподаватели школы научат свободно общаться на испанском, помогут повысить уровень знаний или подготовят к международному экзамену. К урокам можно подключаться через платформу школы или через Skype, Telegram, Zoom и Google Meet.
Есть программы для детей, начинающих и студентов с продвинутым уровнем знаний.
Цена полностью: от 830 рублей за урок.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 урока.
Порог входа: с нуля.
Формат: индивидуальные и групповые дистанционные уроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Дополнительные скидки при приобретении более 12 уроков подряд.
Можно выбрать продолжительность уроков: 45, 60 или 90 минут.
Преподаватели имеют высшее педагогическое или лингвистическое образование и опыт более четырех лет.
Недостатки:
При покупке занятий с носителем языка нужно дополнительно оплачивать евросбор.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yell.ru.
10. ЕШКО
Школа предоставляет программы для самостоятельного изучения испанского языка. На протяжении всего обучения преподаватели сопровождают студентов: отвечают на вопросы, помогают со сложными темами и проверяют домашние задания.
Участники могут получить учебные материалы в электронном или печатном формате.
Цена полностью: от 1240 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 20 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Курсы:
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Можно пройти курс в ускоренном темпе.
Вступительный экспресс-тест для проверки уровня знаний.
Недостатки:
Уроки проходят без участия преподавателей.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Какую онлайн-школу по испанскому языку выбрать для начинающих
На начальном этапе знакомства с испанским языком важно найти подходящую онлайн-школу. Неправильный выбор принесет разочарование, а кто-то и вовсе откажется от дальнейшего обучения.
Первым делом стоит определиться с целью: общее развитие, поступление в институт, путешествия, работа в иностранной компании или проживание за границей. Это поможет понять, нужно ли делать упор на разговорную практику, требуется ли простая базовая подготовка, понадобятся ли идеальные знания грамматики, чтения и письма. Важно также определиться с направлением. Кому-то может понадобиться испанский с юридическим, техническим или экономическим уклоном.
Следует убедиться, что в онлайн-школе есть нужная программа испанского языка, а также проанализировать ряд значимых критериев:
Наличие лицензии на образовательную деятельность.
Преподавательский состав.
Методику обучающей программы.
Варианты оплаты.
Отзывы других участников.
Программы испанского языка под разные запросы и цели студентов есть, например, в онлайн-школе Anecole. Студентам предлагают программы для детей, для бизнеса, путешествий, подготовки к экзаменам и не только.
Менеджеры помогут с выбором онлайн-курса, расскажут, как проходят уроки, и запишут на пробное занятие. Преподаватели школы используют коммуникативную методику обучения с упором на практику. Это позволяет быстрее получить результат.
Какую онлайн-школу по испанскому выбрать для продвинутых
Продвинутый уровень испанского означает, что ученик уже может неплохо говорить, читать и писать на иностранном языке. Но если нужно повысить уровень или намечается переезд за границу, стоит расширить свои знания.
На курсах продвинутого уровня студенты достигают следующих результатов:
Более свободное и уверенное изложение мыслей.
Освоение сложных лексических и грамматических конструкций.
Развитие плавности и непрерывности речи.
Просмотр видео в оригинале без перевода.
Умение составлять деловую документацию.
Подготовка к сдаче международных экзаменов.
При выборе школы нужно выяснить, предлагает ли она программы для развития вышеперечисленных навыков, есть ли занятия с носителями языка. Стоит также изучить сайт и ознакомиться с отзывами выпускников. Пробный урок позволит оценить качество занятий и познакомиться с преподавателями.
Программы для продвинутого уровня испанского предлагает школа Anecole. Студенты могут записаться на индивидуальные занятия с репетитором — носителем языка. Также есть курсы для бизнеса, путешествий, переезда за границу. Для развития и поддержания разговорной речи можно вступить в разговорный клуб школы, чтобы чаще общаться на испанском языке.
Какие курсы по испанскому языку лучше для разговорной практики
Умение общаться на иностранном языке — ценный навык. Разговорная практика как раз помогает его развить. Регулярные тренировки в поддержании диалога позволяют:
Избавиться от языкового барьера.
Научиться правильно использовать лексику и грамматические структуры.
Улучшить произношение.
Расширить словарный запас.
Развить навык восприятия и понимания иностранной речи на слух.
Научиться быстро и связно выражать свои мысли.
Если в онлайн-школе есть уроки с носителем языка и организованы разговорные клубы, это поможет освоить навык устной речи. Выпускники смогут поддержать разговор с иностранцем, улучшат произношение и расширят словарный запас. Такие возможности предлагают школы:
Какие есть курсы по испанскому языку с пробным первым уроком
При желании изучать испанский язык лучше всего выбрать школу, которая предоставляет возможность пройти пробный урок. Он дает ряд значительных преимуществ и позволяет:
Понять структуру занятия.
Узнать и оценить методику обучения.
Познакомиться с преподавателем и оценить его профессиональные качества
Познакомиться с потенциальными одногруппниками и оценить микроклимат в коллективе.
На вводном занятии преподаватель часто проводит тестирование, чтобы оценить уровень владения языком студента, определяет его слабые и сильные стороны. На основе полученной информации может быть составлена обучающая программа с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. Такой подход позволяет быстрее добиться результата.
Бесплатные пробные уроки предлагают следующие онлайн-школы:
Сравнительная таблица лучших онлайн-школ по испанскому
Подготовили таблицу, в которой провели сравнительный анализ десяти онлайн-школ, в которых можно изучать испанский язык. Учли сразу несколько важных критериев: стоимость, предложение пробного занятия, предоставление сертификата о прохождении курса, бесплатную отмену занятий, возможность заниматься с носителем языка, наличие единой платформы. Представленный набор показателей поможет облегчить выбор учебного заведения.
2024 году испанский язык вошел в пятерку самых популярных языков мира. Его знание открывает возможности для путешествий, обучения за границей, построения карьеры в международных компаниях и общения с людьми из разных уголков мира. Курсы испанского помогают не только освоить язык, но и понять культуру испаноязычных стран, что особенно важно для тех, кто планирует переезд, работу или сотрудничество с партнерами из Латинской Америки или Европы.
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