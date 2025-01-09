ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 лучших онлайн-курсов по Unreal Engine в 2025 году

С развитием игровой индустрии растет спрос на разработчиков компьютерных игр. За 2024 год число вакансий увеличилось на 23%. Unreal Engine — это игровой движок не только для создания высокобюджетных игр, но и для работы в кинематографии, архитектуре, дизайне. Владение этим инструментом откроет двери в геймдевелопмент и другие творческие сферы.

Статья обновлена 24 декабря 2024 года. 

Собрали онлайн-курсы для тех, кто хочет погрузиться в индустрию программирования и создания игр и научиться работать с Unreal Engine. Программы подойдут как начинающим программистам без каких-либо знаний, так и опытным специалистам, которые хотят познакомиться с последними обновлениями движка. В конце статьи ответили на популярные вопросы про обучение на разработчика.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по разработке игра на Unreal Engine 4 и 5 от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-школ с курсами по Unreal Engine

  1. XYZ School: лучшие студенты школы смогут пройти отбор в компанию Storymode и устроиться на позицию Junior UE-разработчика, либо попасть на стажировку.

  2. Skillbox: студенты школы получат в подарок курс по работе с нейросетями и помощь карьерного центра.

  3. «Бруноям»: студенты попадут в закрытое комьюнити менторов и выпускников и по окончании обучения получат сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

  4. «Нетология»: помимо основного обучения, слушатели в качестве бонуса изучат основы геймдизайна, деловой английский и получат руководство по самозанятости (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  5. «Хохлов Сабатовский»: на курсе школы у студентов есть возможность получать обратную связь от эксперта на каждом этапе обучения и поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов» (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).

  6. Михаил Русаков: автор курсов имеет опыт работы с С++ 17 лет, а с Unreal Engine — 8 лет.

  7. Bang Bang Education: предлагают курс с обратной связью от преподавателей и помощью с оформлением портфолио.

  8. OTUS: школа размещает резюме выпускников в базе, чтобы они могли получать приглашения на собеседования от партнеров.

  9. «Айтигенио»: студентам предлагают пройти бесплатный пробный урок и получить индивидуальную программу обучения.

  10. CODDY: курс для детей, где занятия проводятся в группах до восьми человек, а первое занятие бесплатное.

Обзор 15 лучших курсов по Unreal Engine

Рассмотрели 15 онлайн-курсов, которые подойдут тем, кто хочет с нуля освоить движок Unreal Engine, попасть в индустрию геймдева и собрать свое первое портфолио с реальными проектами. Добавили программы, на которых предлагают пройти стажировку и помочь с дальнейшим трудоустройством.

1. «Разработчик игр на Unreal Engine» — XYZ School

В процессе обучения студенты научатся программировать на С++ и использовать язык для разработки игр. Они освоят реализацию механик шутеров на C++ и UE, создание игрового интерфейса и оптимизацию кода. Узнают, как разрабатывать элементы 2D-игровых движков, создавать NPC и прописывать AI.

Лучшие студенты смогут пройти отбор в Storymode на позицию Junior UE-разработчика. А в случае неудачи у них будет шанс попасть на стажировку. Также участники программы могут получить личное сопровождение автора курса и посещать групповые встречи с преподавателем.

  • Цена полностью: от 132 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: стажировка, оплачиваемое место работы в Storymode, уроки консультантов и HR, инструкция по созданию портфолио, прохождению собеседования и устройству на работу в геймдеве.

Программа:

  • Введение в программирование.

  • Функции. Структура программ на C++. Процесс сборки.

  • Введение в проектирование, основные принципы. Интерфейсы, абстрактные классы в C++.

  • Основные объекты в Unreal Engine.

  • С++ в Unreal Engine 4.

  • Оптимизация в UE4.

Достоинства:

  • Возможность заморозить обучение.

  • Доступ в крупнейшее в СНГ геймдев-сообщество.

  • Возможность получить должность Junior UE-разработчика в Storymode или попасть на стажировку.

  • В качестве подарка — уроки консультантов и HR «Карьерный чит».

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность корпоративного обучения.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Профессия “Разработчик игр на Unreal Engine” с нуля до Middle» — Skillbox

После сдачи вступительного проекта участники смогут пройти отбор на стажировку в студию GameBox и выполнять оплачиваемые проекты от студий-партнеров. В качестве бонуса учащиеся получат курс по работе с нейросетями, чтобы использовать их в дальнейшей работе.

На курсе студенты научатся работать с движком Unreal Engine, программировать на С++ и Blueprints. Узнают, как разрабатывать игры для ПК, Android и iOS. Смогут лучше разбираться с кодом и использовать Unreal в видеопродакшене.

  • Стоимость: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 6094 рубля в месяц на 31 месяц.

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: стажировка и оплачиваемые проекты от студий-партнеров в GameBox, поддержка HR-специалиста, карьерные-консультации, помощь с составлением резюме и подготовкой портфолио.

Программа:

  • Введение в разработку игр.

  • Разработчик игр на Unreal Engine.

  • Стажировка в практической лаборатории GameBox

  • Middle-разработчик игр на Unreal Engine.

  • Видеопродакшн в Unreal Engine.

  • Нейросети в играх и CG.

Достоинства:

  • Первый платеж по рассрочке через полгода.

  • Курс по нейросетям в подарок.

  • Бессрочный доступ к материалам курса и чату в Telegram.

  • Проверка заданий куратором.

  • Доступ в учебное комьюнити для общения и обмена опытом.

  • Годовой доступ к урокам английского языка.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Помощь с дальнейшим трудоустройством.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Unreal Engine с нуля» — «Бруноям»

Студенты смогут выбрать удобный формат обучения: самостоятельно или с поддержкой наставника. Слушатели тарифов «Оптимальный» и «Плюс» получат помощь с трудоустройством, удостоверение о повышении квалификации, а также доступ к консультациям с наставником.

На курсе студенты изучат ключевые преимущества Unreal Engine, научатся устанавливать и настраивать движок, работать с ассетами, интерфейсом, сценой и объектами. Освоят интеграцию моделей через Quixel Bridge и MetaHuman, а также узнают, как оптимизировать проект для различных платформ.

  • Цена полностью: от 23 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1991 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат или удостоверение повышения квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Введение в Unreal Engine.

  • Референсы, ассеты и Quixel Bridge.

  • Блокинг, скриптинг, материалы.

  • Анимация в Unreal Engine.

  • Рендер проекта.

Достоинства:

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • В тарифе «База» доступ к курсу «Учись учиться» в подарок.

  • Бессрочный доступ к материалам курса и помощь с трудоустройством в тарифах «Оптимальный» и «Плюс».

  • Возможность корпоративного обучения.

Недостатки:

  • В тарифе «База» материалы курса доступны только на время обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4.  «Разработка игр на Unreal Engine с нуля» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Участники курса обучатся работе с движком Unreal Engine с нуля, смогут создавать игры без написания кода и добавят в свое портфолио первый приключенческий 3D-проект в жанре Third-Person Adventure.

В качестве подарка слушатели получат три модуля: «Деловой английский», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями». А выпускники расширенного курса окончат обучение с дипломом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 58 700 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2575 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: от 4,5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Балансировка Third-Person Adventure.

  • Основы работы с движком Unreal Engine.

  • Объекты игрового мира.

  • Наполнение игрового мира.

  • Левел-дизайн в Unreal Engine.

Достоинства:

  • Возможность заморозить обучение на срок до шести месяцев.

  • Возможность учиться через мобильное приложение.

  • Три модуля в подарок: «Деловой английский», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями».

  • Возможность самостоятельно выбрать уровень сложности итогового проекта.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Unreal Engine для новичков» — «Хохлов Сабатовский»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа курса подойдет тем, кто хочет изучить работу с Unreal Engine и использовать ее в кино или игровой индустрии. В тариф «Наставничество» входят проверка домашних заданий и участие в онлайн-трансляциях с экспертом курса. Студенты разберутся в основах работы с программой и изучат ее фундаментальные возможности. В процессе обучения они создадут виртуальные миры и анимируют свои первые сцены.

  • Цена полностью: от 37 760 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3763 рублей в месяц на 10 месяцев.

  • Длительность: 9 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-лекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Установка Unreal Engine 5, изучение лаунчера, интерфейса Unreal Engine 5 и краткий обзор Blender.

  • Ассеты внутри движка: виды, вкладки и параметры, и библиотека Quixel Bridge.

  • Блокинг.

  • Анимация и постпроцессинг.

  • Установка Virtual Studio и вывод проекта в качестве исполняемого файла.

Достоинства:

  • Доступ к каналу с заказами «Снимай-Давай».

  • Чат со студентами, куратором и экспертом курса.

  • Возможность стать участником закрытого сообщества выпускников.

  • Возможность поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов».

  • Возможность получать индивидуальную проверку домашних работ от эксперта курса.

Недостатки:

  • Отсутствуют документ об окончании и помощь с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «C++ в Unreal Engine 5» — Михаил Русаков

Программа курса подойдет тем, кто уже владеет базовыми знаниями C++ и имеет опыт работы с Unreal Engine 5. В ходе обучения студенты изучат реализацию игровых механик на C++ и освоят тестирование Unreal-проектов с использованием Python.

Курс разработан экспертом с опытом работы с C++ с 2007 года и Unreal Engine — с 2016 года. В качестве бонуса создатель курса проведет дополнительный модуль, посвященный тестированию Unreal-проектов на Python.

  • Цена полностью: 5970 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: базовый уровень С++, умение работать с Unreal Engine 5. 

  • Формат: онлайн-уроки, практические упражнения, тест. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы С++ в Unreal Engine 5.

  • Создание игры: основные проекты.

  • Создание игры: AI.

  • Создание игры: инвентарь и виджеты.

  • Создание игры: лук и инвентарь.

  • Создание игры: игровой уровень.

Достоинства:

  • Опыт работы автора курса с С++ — 17 лет, с Unreal Engine — 8 лет. 

  • В качестве бонуса — тестирование Unreal-проектов на Python.

  • Возможен возврат средств.

Недостатки:

  • Курс не подойдет для начинающих с нуля.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Unreal Engine 5» — Михаил Русаков

Во время курса участники узнают, как создавать свои собственные уровни и миры, работать с аудио в движке, а также освоят объектно-ориентированное программирование. Они научатся создавать HUD любой сложности и разрабатывать игры для различных платформ: от мультиплеерных до мобильных и 2D-игр.

В дополнение к основному обучению студенты получат доступ к бонусным модулям, которые расширят программу: «Chaos Destruction», «Разработка 2D-игры» и «Создание игр на Unreal Engine 4».

  • Цена полностью: 5970 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-уроки, практические упражнения, тест. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы работы в движке.

  • Дизайн уровней.

  • Основы программирования.

  • Виджеты и анимация.

  • Cinematics.

  • Мультиплеер.

Достоинства:

  • Опыт работы автора курса с С++ 17 лет, с Unreal Engine — 8 лет. 

  • Курсы в подарок: «Chaos Destruction», «Разработка 2D-игры», «Создание игр на Unreal Engine 4».

  • Возможен возврат средств.

Недостатки:

  • Отсутствует помощь с трудоустройством и «живое» сопровождение в процессе обучения.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Unreal Engine: работа со светом» — Bang Bang Education

Курс подойдет level-дизайнерам, специалистам по визуализации и всем, кто хочет изучить принципы работы Unreal Engine. Студенты научатся работать со светом: изучат виды источников света, освоят их настройку, запекание и создание реалистичных сцен. Они также получат обратную связь от преподавателей по выполненным заданиям и помощь в создании профессионального портфолио.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Установка Unreal Engine и создание проекта.

  • Виды источников света.

  • AutoExposure и PostProcess.

  • Понятие подвижности: static, stationary, movable.

  • Запекание света.

Достоинства:

  • Доступ в чат сообщества единомышленников.

  • Все задания и проекты проверяются преподавателями и наставниками.

  • Заниматься можно с телефона.

Недостатки:

  • Отсутствуют документ об окончании и помощь с трудоустройством.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Unreal Engine Game Developer. Basic» — OTUS

Слушателей научат работать в редакторе движка Unreal Engine 5. Преподаватели расскажут, как создавать и анимировать уровни и писать логику на Blueprints, а также познакомят с работой с С++ для расширения функционала. К концу обучения студенты создадут собственный шутер от третьего лица и получат помощь от карьерного центра с дальнейшим трудоустройством.

  • Цена полностью: 80 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: 6666 рублей в месяц.

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, рекомендательное письмо, размещение резюме в базе OTUS.

Программа:

  • Первая игра на Unreal Engine.

  • От идеи до реализации.

  • Искусственный интеллект и враги.

  • Программирование на С++.

Достоинства:

  • Возможно корпоративное обучение.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • «Живое» общение с преподавателями.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Курсы Unreal Engine» — «Айтигенио»

На бесплатном пробном уроке тренер поможет с выбором направления и составит индивидуальную программу, а студенты сделают свой первый проект. Обучение проходит в индивидуально-групповом или индивидуальном формате. 

Во время прохождения курса участники разберутся в интерфейсе Unreal Engine. Научатся программировать на Blueprints, создавать интерфейс игры и наполнять ее звуковым сопровождением. Узнают, как анимировать объекты и работать с ландшафтом и рельефом.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: от 60 академических часов.

  • Порог входа: с нуля

  • Формат: вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Знакомство с движком. Первая простая игра.

  • Левел-дизайн.

  • Подробнее о материалах.

  • Освещение.

  • Аудио.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • «Живое» общение с преподавателями.

  • Преподаватели с опытом работы от пяти лет.

  • Индивидуальный и групповой формат обучения.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

11. «Unreal Engine 4» — CODDY

Цена: по запросу.

Обратная связь: помощь преподавателей в процессе учебы.

О чем курс

Обучение проходят в виде индивидуальных или групповых уроков в офлайн- или онлайн-формате. Студентам курса предлагают перед приобретением программы посетить бесплатное пробное занятие. В ходе самого обучения дети познакомятся с каждым разделом игровой разработки в полном цикле. Научатся создавать и настраивать объекты разных типов и проектировать трехмерные сцены. А по окончании курса у каждого ребенка будет своя уникальная реалистичная игра.

12. «Профессия “Разработчик на Unreal Engine”» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 3386 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: помощь с обучением от кураторов.

О чем курс

Участники курса на практике освоят создание игровых уровней, анимирование персонажей и работу с готовыми сценами. Их обучат языку программирования С++ и помогут собрать портфолио из более четырех проектов для разных платформ. 

Каждые три месяца в школе проводится отбор на стажировку, лучшие участники которой смогут получить оффер от компаний-партнеров студии. Также всем выпускникам помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию и откроют доступ к базе вакансий.

13. «Разработчик игр (Unreal Engine)» — AVENUE

Цена: от 37 061 рубля или в рассрочку от 12 990 рублей в месяц.

Обратная связь: сопровождение личным куратором и проверка домашних заданий.

О чем курс

Участники курса могут выбрать формат обучения: очный, онлайн или видеокурс для самостоятельного изучения. По завершении программы выпускники будут уметь разрабатывать игры на движке Unreal Engine и создавать 3D-графику в Blender. Они научатся моделировать и «оживлять» персонажей, прописывать игровую логику и применять ИИ в создании игр. Лучшим выпускникам предлагают стажироваться с перспективой трудоустройства. Остальным помогают найти первые проекты.

14. «Разработчик игр на Unreal Engine 5» — TeachMeSkills

Цена: 105 080 рублей или в рассрочку 6801 рубль в месяц.

Обратная связь: ведение в ходе обучения преподавателями и менторами, консультации по дипломному проекту.

О чем курс

Дистанционный курс, на котором студенты познакомятся с ключевыми возможностями Unreal Engine 5 — Lumen, Niagara и Nanite. Они научатся проектировать, прототипировать и создавать игры, а также освоят работу с VFX, анимацией, звуками и level-дизайном. К концу обучения участники создадут от двух до шести проектов для портфолио и получат сертификат на английском языке. Школа помогает выпускникам найти первую работу как в СНГ, так и в ЕС.

15. «Геймдев на Unreal Engine 5» — Program School

Цена: 6400 рублей в месяц или 800 рублей за занятие.

Обратная связь: от преподавателя на занятиях.

О чем курс

Курсы для детей от 11 лет по программированию и созданию 3D-игр на различные платформы. Дети познакомятся с интерфейсом Unreal Engine 5, научатся создавать персонажей для компьютерных игр и освоят основы программирования на C++. В конце обучения ребенок самостоятельно создаст свою 3D-игру.

Как и какой курс по анреал энджин лучше выбрать начинающему разработчику

Во-первых, при выборе курса нужно обращать внимание на соответствие целям: освоить разработку игр с нуля, научиться создавать анимации или применять движок в сфере VR/AR-технологий. Определившись с целью обучения, будет проще выбрать курс, который полностью ей соответствует.

Во-вторых, желающим обучиться работе с Unreal Engine без опыта в этой сфере стоит уделить больше внимания практической части курса, чем теоретической. Навыки программирования развиваются через постоянные тренировки и выполнение задач, максимально приближенных к реальным условиям. Это позволяет учащимся быстрее освоить теорию и сразу начать применять ее на практике.

В-третьих, важным показателем качества курса являются достижения его выпускников. Полезно узнать, каких успехов они добились после обучения: где пригодились их навыки, какие проекты они реализовали, кем работают и в каких компаниях. Чем качественнее курс, тем выше шансы его выпускников стать востребованными на рынке труда.

Например, начинающих разработчиков на Unreal Engine может заинтересовать обучение в школе XYZ School. Авторы и преподаватели программы имеют реальный опыт работы над известными проектами, такими как Rainbow Six Siege, Homescapes, Armored Warfare: Assault. По окончании обучения выпускники будут иметь в своем портфолио три игры на C++ и готовую игровую механику. Лучшие студенты смогут получить позицию Junior UE-разработчика в студии Storymode или пройти стажировку.

В чем суть работы программиста на движке Unreal Engine

Разработчик на Unreal Engine занимается созданием игр, их тестированием и оптимизацией с помощью игрового движка Unreal Engine для ПК, консолей, портативных устройств и устройств VR/AR. Обязанности программиста зависят от специфики самого проекта и вида устройства, для которого он разрабатывается. 

В число основных функций разработчика на Unreal Engine входят:

  • Написание и оптимизация кода на языке программирования С++.

  • Проектирование и реализация логики событий в игре.

  • Установка правил игрового мира.

  • Настройка игровых механик.

  • Поиск и исправление ошибок.

  • Тестирование и отладка проекта.

Что должен знать и уметь разработчик на Unreal Engine

Разработчики на Unreal Engine делятся на специалистов уровней Junior, Middle и Senior. В зависимости от уровня, они обладают разными знаниями и умениями.

Общие требования к UE-разработчикам:

  • Опыт работы с движком.

  • Знание языков программирования C++, Blueprints.

  • Умение работать с Git и другими системами контроля версий.

  • Знание английского языка на техническом уровне.

  • Навыки выявления, устранения ошибок и оптимизации кода.

  • Базовые знания геймдизайна.

  • Умение настраивать звук, свет и эффекты в играх.

Помимо профессиональных навыков, разработчик игр должен обладать рядом личных качеств:

  • Умение работать в команде.

  • Внимание к деталям.

  • Умение организовывать время.

  • Усидчивость.

  • Способность работать в условиях стресса и многозадачности.

Можно ли стать разработчиком на Unreal Engine без специального образования

Чтобы стать хорошим UE-разработчиком, необходимо глубоко изучить специфику работы с движком. В этом может помочь качественное обучение. Начать знакомство с Unreal Engine можно с бесплатных онлайн-курсов. На них объяснят, в чем заключается суть работы с движком, и помогут сделать первые реальные проекты. 

Далее для углубления знаний можно подобрать уже платный курс. Учащихся будут сопровождать и наставлять практикующие гейм-разработчики. По завершении обучения у студентов будет портфолио с готовыми проектами. Еще одним преимуществом курсов является возможность пройти стажировку в компании или даже сразу получить работу.

Можно ли после обучения Unreal Engine сразу же начать работать в индустрии видеоигр

Да, можно. По окончании обучения у начинающих разработчиков уже имеется собственное портфолио с готовыми работами, которые показывают их навыки. Это дает возможность устроиться на позицию Junior UE-разработчика. Также во многих обучающих разработке школах выпускникам помогают с дальнейшим трудоустройством на всех его этапах. На некоторых курсах отличившимся студентам предлагают стажировку в студии-партнере или даже прямое трудоустройство.

Какую онлайн-школу с курсами по Unreal Engine выбрать

На 2024 год размер игрового рынка оценивается в 272,86 млрд долларов, а к 2029 году прогнозируется рост на 56,13%. Игровая индустрия развивается очень активно и требует квалифицированных разработчиков. Освоив работу с Unreal Engine, специалист сможет стать востребованным сотрудником и рассчитывать на зарплату в среднем около 200 тысяч рублей. Начать путь к карьере геймдевелопера можно с обучения в онлайн-школах:

  1. XYZ School: лучшие студенты школы смогут пройти отбор в компанию Storymode и устроиться на позицию Junior UE-разработчика, либо попасть на стажировку.

  2. Skillbox: студенты школы получат в подарок курс по работе с нейросетями и помощь карьерного центра.

  3. «Бруноям»: студенты попадут в закрытое комьюнити менторов и выпускников и по окончании обучения получат сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию