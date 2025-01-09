Рассмотрели 15 онлайн-курсов, которые подойдут тем, кто хочет с нуля освоить движок Unreal Engine, попасть в индустрию геймдева и собрать свое первое портфолио с реальными проектами. Добавили программы, на которых предлагают пройти стажировку и помочь с дальнейшим трудоустройством.

1. «Разработчик игр на Unreal Engine» — XYZ School

В процессе обучения студенты научатся программировать на С++ и использовать язык для разработки игр. Они освоят реализацию механик шутеров на C++ и UE, создание игрового интерфейса и оптимизацию кода. Узнают, как разрабатывать элементы 2D-игровых движков, создавать NPC и прописывать AI.

Лучшие студенты смогут пройти отбор в Storymode на позицию Junior UE-разработчика. А в случае неудачи у них будет шанс попасть на стажировку. Также участники программы могут получить личное сопровождение автора курса и посещать групповые встречи с преподавателем.

Цена полностью: от 132 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: стажировка, оплачиваемое место работы в Storymode, уроки консультантов и HR, инструкция по созданию портфолио, прохождению собеседования и устройству на работу в геймдеве.

Программа:

Введение в программирование.

Функции. Структура программ на C++. Процесс сборки.

Введение в проектирование, основные принципы. Интерфейсы, абстрактные классы в C++.

Основные объекты в Unreal Engine.

С++ в Unreal Engine 4.

Оптимизация в UE4.

Достоинства:

Возможность заморозить обучение.

Доступ в крупнейшее в СНГ геймдев-сообщество.

Возможность получить должность Junior UE-разработчика в Storymode или попасть на стажировку.

В качестве подарка — уроки консультантов и HR «Карьерный чит».

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность корпоративного обучения.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Профессия “Разработчик игр на Unreal Engine” с нуля до Middle» — Skillbox

После сдачи вступительного проекта участники смогут пройти отбор на стажировку в студию GameBox и выполнять оплачиваемые проекты от студий-партнеров. В качестве бонуса учащиеся получат курс по работе с нейросетями, чтобы использовать их в дальнейшей работе.

На курсе студенты научатся работать с движком Unreal Engine, программировать на С++ и Blueprints. Узнают, как разрабатывать игры для ПК, Android и iOS. Смогут лучше разбираться с кодом и использовать Unreal в видеопродакшене.

Стоимость: по запросу.

Цена в рассрочку: 6094 рубля в месяц на 31 месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: стажировка и оплачиваемые проекты от студий-партнеров в GameBox, поддержка HR-специалиста, карьерные-консультации, помощь с составлением резюме и подготовкой портфолио.

Программа:

Введение в разработку игр.

Разработчик игр на Unreal Engine.

Стажировка в практической лаборатории GameBox

Middle-разработчик игр на Unreal Engine.

Видеопродакшн в Unreal Engine.

Нейросети в играх и CG.

Достоинства:

Первый платеж по рассрочке через полгода.

Курс по нейросетям в подарок.

Бессрочный доступ к материалам курса и чату в Telegram.

Проверка заданий куратором.

Доступ в учебное комьюнити для общения и обмена опытом.

Годовой доступ к урокам английского языка.

Возможность оформить налоговый вычет.

Помощь с дальнейшим трудоустройством.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Unreal Engine с нуля» — «Бруноям»

Студенты смогут выбрать удобный формат обучения: самостоятельно или с поддержкой наставника. Слушатели тарифов «Оптимальный» и «Плюс» получат помощь с трудоустройством, удостоверение о повышении квалификации, а также доступ к консультациям с наставником.

На курсе студенты изучат ключевые преимущества Unreal Engine, научатся устанавливать и настраивать движок, работать с ассетами, интерфейсом, сценой и объектами. Освоят интеграцию моделей через Quixel Bridge и MetaHuman, а также узнают, как оптимизировать проект для различных платформ.

Цена полностью: от 23 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 1991 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение повышения квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Введение в Unreal Engine.

Референсы, ассеты и Quixel Bridge.

Блокинг, скриптинг, материалы.

Анимация в Unreal Engine.

Рендер проекта.

Достоинства:

Возможность оформить налоговый вычет.

В тарифе «База» доступ к курсу «Учись учиться» в подарок.

Бессрочный доступ к материалам курса и помощь с трудоустройством в тарифах «Оптимальный» и «Плюс».

Возможность корпоративного обучения.

Недостатки:

В тарифе «База» материалы курса доступны только на время обучения.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Разработка игр на Unreal Engine с нуля» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Участники курса обучатся работе с движком Unreal Engine с нуля, смогут создавать игры без написания кода и добавят в свое портфолио первый приключенческий 3D-проект в жанре Third-Person Adventure.

В качестве подарка слушатели получат три модуля: «Деловой английский», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями». А выпускники расширенного курса окончат обучение с дипломом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: от 58 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 2575 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: от 4,5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Балансировка Third-Person Adventure.

Основы работы с движком Unreal Engine.

Объекты игрового мира.

Наполнение игрового мира.

Левел-дизайн в Unreal Engine.

Достоинства:

Возможность заморозить обучение на срок до шести месяцев.

Возможность учиться через мобильное приложение.

Три модуля в подарок: «Деловой английский», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями».

Возможность самостоятельно выбрать уровень сложности итогового проекта.

Недостатки:

Отсутствует помощь с трудоустройством.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Unreal Engine для новичков» — «Хохлов Сабатовский»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Программа курса подойдет тем, кто хочет изучить работу с Unreal Engine и использовать ее в кино или игровой индустрии. В тариф «Наставничество» входят проверка домашних заданий и участие в онлайн-трансляциях с экспертом курса. Студенты разберутся в основах работы с программой и изучат ее фундаментальные возможности. В процессе обучения они создадут виртуальные миры и анимируют свои первые сцены.

Цена полностью: от 37 760 рублей.

Цена в рассрочку: от 3763 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 9 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат: онлайн-лекции, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Установка Unreal Engine 5, изучение лаунчера, интерфейса Unreal Engine 5 и краткий обзор Blender.

Ассеты внутри движка: виды, вкладки и параметры, и библиотека Quixel Bridge.

Блокинг.

Анимация и постпроцессинг.

Установка Virtual Studio и вывод проекта в качестве исполняемого файла.

Достоинства:

Доступ к каналу с заказами «Снимай-Давай».

Чат со студентами, куратором и экспертом курса.

Возможность стать участником закрытого сообщества выпускников.

Возможность поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов».

Возможность получать индивидуальную проверку домашних работ от эксперта курса.

Недостатки:

Отсутствуют документ об окончании и помощь с трудоустройством.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «C++ в Unreal Engine 5» — Михаил Русаков

Программа курса подойдет тем, кто уже владеет базовыми знаниями C++ и имеет опыт работы с Unreal Engine 5. В ходе обучения студенты изучат реализацию игровых механик на C++ и освоят тестирование Unreal-проектов с использованием Python.

Курс разработан экспертом с опытом работы с C++ с 2007 года и Unreal Engine — с 2016 года. В качестве бонуса создатель курса проведет дополнительный модуль, посвященный тестированию Unreal-проектов на Python.

Цена полностью: 5970 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа : базовый уровень С++, умение работать с Unreal Engine 5.

Формат: онлайн-уроки, практические упражнения, тест.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы С++ в Unreal Engine 5.

Создание игры: основные проекты.

Создание игры: AI.

Создание игры: инвентарь и виджеты.

Создание игры: лук и инвентарь.

Создание игры: игровой уровень.

Достоинства:

Опыт работы автора курса с С++ — 17 лет, с Unreal Engine — 8 лет.

В качестве бонуса — тестирование Unreal-проектов на Python.

Возможен возврат средств.

Недостатки:

Курс не подойдет для начинающих с нуля.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Unreal Engine 5» — Михаил Русаков

Во время курса участники узнают, как создавать свои собственные уровни и миры, работать с аудио в движке, а также освоят объектно-ориентированное программирование. Они научатся создавать HUD любой сложности и разрабатывать игры для различных платформ: от мультиплеерных до мобильных и 2D-игр.

В дополнение к основному обучению студенты получат доступ к бонусным модулям, которые расширят программу: «Chaos Destruction», «Разработка 2D-игры» и «Создание игр на Unreal Engine 4».

Цена полностью: 5970 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат: онлайн-уроки, практические упражнения, тест.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы работы в движке.

Дизайн уровней.

Основы программирования.

Виджеты и анимация.

Cinematics.

Мультиплеер.

Достоинства:

Опыт работы автора курса с С++ 17 лет, с Unreal Engine — 8 лет.

Курсы в подарок: «Chaos Destruction», «Разработка 2D-игры», «Создание игр на Unreal Engine 4».

Возможен возврат средств.

Недостатки:

Отсутствует помощь с трудоустройством и «живое» сопровождение в процессе обучения.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Unreal Engine: работа со светом» — Bang Bang Education

Курс подойдет level-дизайнерам, специалистам по визуализации и всем, кто хочет изучить принципы работы Unreal Engine. Студенты научатся работать со светом: изучат виды источников света, освоят их настройку, запекание и создание реалистичных сцен. Они также получат обратную связь от преподавателей по выполненным заданиям и помощь в создании профессионального портфолио.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Установка Unreal Engine и создание проекта.

Виды источников света.

AutoExposure и PostProcess.

Понятие подвижности: static, stationary, movable.

Запекание света.

Достоинства:

Доступ в чат сообщества единомышленников.

Все задания и проекты проверяются преподавателями и наставниками.

Заниматься можно с телефона.

Недостатки:

Отсутствуют документ об окончании и помощь с трудоустройством.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Unreal Engine Game Developer. Basic» — OTUS

Слушателей научат работать в редакторе движка Unreal Engine 5. Преподаватели расскажут, как создавать и анимировать уровни и писать логику на Blueprints, а также познакомят с работой с С++ для расширения функционала. К концу обучения студенты создадут собственный шутер от третьего лица и получат помощь от карьерного центра с дальнейшим трудоустройством.

Цена полностью: 80 000 рублей.

Цена в рассрочку: 6666 рублей в месяц.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, рекомендательное письмо, размещение резюме в базе OTUS.

Программа:

Первая игра на Unreal Engine.

От идеи до реализации.

Искусственный интеллект и враги.

Программирование на С++.

Достоинства:

Возможно корпоративное обучение.

Бессрочный доступ к материалам курса.

«Живое» общение с преподавателями.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Курсы Unreal Engine» — «Айтигенио»

На бесплатном пробном уроке тренер поможет с выбором направления и составит индивидуальную программу, а студенты сделают свой первый проект. Обучение проходит в индивидуально-групповом или индивидуальном формате.

Во время прохождения курса участники разберутся в интерфейсе Unreal Engine. Научатся программировать на Blueprints, создавать интерфейс игры и наполнять ее звуковым сопровождением. Узнают, как анимировать объекты и работать с ландшафтом и рельефом.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 60 академических часов.

Порог входа: с нуля

Формат: вебинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Знакомство с движком. Первая простая игра.

Левел-дизайн.

Подробнее о материалах.

Освещение.

Аудио.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

«Живое» общение с преподавателями.

Преподаватели с опытом работы от пяти лет.

Индивидуальный и групповой формат обучения.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Unreal Engine 4» — CODDY

Цена: по запросу.

Обратная связь: помощь преподавателей в процессе учебы.

О чем курс

Обучение проходят в виде индивидуальных или групповых уроков в офлайн- или онлайн-формате. Студентам курса предлагают перед приобретением программы посетить бесплатное пробное занятие. В ходе самого обучения дети познакомятся с каждым разделом игровой разработки в полном цикле. Научатся создавать и настраивать объекты разных типов и проектировать трехмерные сцены. А по окончании курса у каждого ребенка будет своя уникальная реалистичная игра.

12. «Профессия “Разработчик на Unreal Engine”» — Geekbrains

Цена: в рассрочку от 3386 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: помощь с обучением от кураторов.

О чем курс

Участники курса на практике освоят создание игровых уровней, анимирование персонажей и работу с готовыми сценами. Их обучат языку программирования С++ и помогут собрать портфолио из более четырех проектов для разных платформ.

Каждые три месяца в школе проводится отбор на стажировку, лучшие участники которой смогут получить оффер от компаний-партнеров студии. Также всем выпускникам помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию и откроют доступ к базе вакансий.

13. «Разработчик игр (Unreal Engine)» — AVENUE

Цена: от 37 061 рубля или в рассрочку от 12 990 рублей в месяц.

Обратная связь: сопровождение личным куратором и проверка домашних заданий.

О чем курс

Участники курса могут выбрать формат обучения: очный, онлайн или видеокурс для самостоятельного изучения. По завершении программы выпускники будут уметь разрабатывать игры на движке Unreal Engine и создавать 3D-графику в Blender. Они научатся моделировать и «оживлять» персонажей, прописывать игровую логику и применять ИИ в создании игр. Лучшим выпускникам предлагают стажироваться с перспективой трудоустройства. Остальным помогают найти первые проекты.

14. «Разработчик игр на Unreal Engine 5» — TeachMeSkills

Цена: 105 080 рублей или в рассрочку 6801 рубль в месяц.

Обратная связь: ведение в ходе обучения преподавателями и менторами, консультации по дипломному проекту.

О чем курс

Дистанционный курс, на котором студенты познакомятся с ключевыми возможностями Unreal Engine 5 — Lumen, Niagara и Nanite. Они научатся проектировать, прототипировать и создавать игры, а также освоят работу с VFX, анимацией, звуками и level-дизайном. К концу обучения участники создадут от двух до шести проектов для портфолио и получат сертификат на английском языке. Школа помогает выпускникам найти первую работу как в СНГ, так и в ЕС.

15. «Геймдев на Unreal Engine 5» — Program School

Цена: 6400 рублей в месяц или 800 рублей за занятие.

Обратная связь: от преподавателя на занятиях.

О чем курс

Курсы для детей от 11 лет по программированию и созданию 3D-игр на различные платформы. Дети познакомятся с интерфейсом Unreal Engine 5, научатся создавать персонажей для компьютерных игр и освоят основы программирования на C++. В конце обучения ребенок самостоятельно создаст свою 3D-игру.