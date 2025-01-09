Статья обновлена 24 декабря 2024 года.
Собрали онлайн-курсы для тех, кто хочет погрузиться в индустрию программирования и создания игр и научиться работать с Unreal Engine. Программы подойдут как начинающим программистам без каких-либо знаний, так и опытным специалистам, которые хотят познакомиться с последними обновлениями движка. В конце статьи ответили на популярные вопросы про обучение на разработчика.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по разработке игра на Unreal Engine 4 и 5 от 30 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-школ с курсами по Unreal Engine
XYZ School: лучшие студенты школы смогут пройти отбор в компанию Storymode и устроиться на позицию Junior UE-разработчика, либо попасть на стажировку.
Skillbox: студенты школы получат в подарок курс по работе с нейросетями и помощь карьерного центра.
«Бруноям»: студенты попадут в закрытое комьюнити менторов и выпускников и по окончании обучения получат сертификат и удостоверение о повышении квалификации.
«Нетология»: помимо основного обучения, слушатели в качестве бонуса изучат основы геймдизайна, деловой английский и получат руководство по самозанятости (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Хохлов Сабатовский»: на курсе школы у студентов есть возможность получать обратную связь от эксперта на каждом этапе обучения и поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов» (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
Михаил Русаков: автор курсов имеет опыт работы с С++ 17 лет, а с Unreal Engine — 8 лет.
Bang Bang Education: предлагают курс с обратной связью от преподавателей и помощью с оформлением портфолио.
OTUS: школа размещает резюме выпускников в базе, чтобы они могли получать приглашения на собеседования от партнеров.
«Айтигенио»: студентам предлагают пройти бесплатный пробный урок и получить индивидуальную программу обучения.
CODDY: курс для детей, где занятия проводятся в группах до восьми человек, а первое занятие бесплатное.
Обзор 15 лучших курсов по Unreal Engine
Рассмотрели 15 онлайн-курсов, которые подойдут тем, кто хочет с нуля освоить движок Unreal Engine, попасть в индустрию геймдева и собрать свое первое портфолио с реальными проектами. Добавили программы, на которых предлагают пройти стажировку и помочь с дальнейшим трудоустройством.
1. «Разработчик игр на Unreal Engine» — XYZ School
В процессе обучения студенты научатся программировать на С++ и использовать язык для разработки игр. Они освоят реализацию механик шутеров на C++ и UE, создание игрового интерфейса и оптимизацию кода. Узнают, как разрабатывать элементы 2D-игровых движков, создавать NPC и прописывать AI.
Лучшие студенты смогут пройти отбор в Storymode на позицию Junior UE-разработчика. А в случае неудачи у них будет шанс попасть на стажировку. Также участники программы могут получить личное сопровождение автора курса и посещать групповые встречи с преподавателем.
Цена полностью: от 132 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5500 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: стажировка, оплачиваемое место работы в Storymode, уроки консультантов и HR, инструкция по созданию портфолио, прохождению собеседования и устройству на работу в геймдеве.
Программа:
Введение в программирование.
Функции. Структура программ на C++. Процесс сборки.
Введение в проектирование, основные принципы. Интерфейсы, абстрактные классы в C++.
Основные объекты в Unreal Engine.
С++ в Unreal Engine 4.
Оптимизация в UE4.
Достоинства:
Возможность заморозить обучение.
Доступ в крупнейшее в СНГ геймдев-сообщество.
Возможность получить должность Junior UE-разработчика в Storymode или попасть на стажировку.
В качестве подарка — уроки консультантов и HR «Карьерный чит».
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность корпоративного обучения.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Профессия “Разработчик игр на Unreal Engine” с нуля до Middle» — Skillbox
После сдачи вступительного проекта участники смогут пройти отбор на стажировку в студию GameBox и выполнять оплачиваемые проекты от студий-партнеров. В качестве бонуса учащиеся получат курс по работе с нейросетями, чтобы использовать их в дальнейшей работе.
На курсе студенты научатся работать с движком Unreal Engine, программировать на С++ и Blueprints. Узнают, как разрабатывать игры для ПК, Android и iOS. Смогут лучше разбираться с кодом и использовать Unreal в видеопродакшене.
Стоимость: по запросу.
Цена в рассрочку: 6094 рубля в месяц на 31 месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: стажировка и оплачиваемые проекты от студий-партнеров в GameBox, поддержка HR-специалиста, карьерные-консультации, помощь с составлением резюме и подготовкой портфолио.
Программа:
Введение в разработку игр.
Разработчик игр на Unreal Engine.
Стажировка в практической лаборатории GameBox
Middle-разработчик игр на Unreal Engine.
Видеопродакшн в Unreal Engine.
Нейросети в играх и CG.
Достоинства:
Первый платеж по рассрочке через полгода.
Курс по нейросетям в подарок.
Бессрочный доступ к материалам курса и чату в Telegram.
Проверка заданий куратором.
Доступ в учебное комьюнити для общения и обмена опытом.
Годовой доступ к урокам английского языка.
Возможность оформить налоговый вычет.
Помощь с дальнейшим трудоустройством.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Unreal Engine с нуля» — «Бруноям»
Студенты смогут выбрать удобный формат обучения: самостоятельно или с поддержкой наставника. Слушатели тарифов «Оптимальный» и «Плюс» получат помощь с трудоустройством, удостоверение о повышении квалификации, а также доступ к консультациям с наставником.
На курсе студенты изучат ключевые преимущества Unreal Engine, научатся устанавливать и настраивать движок, работать с ассетами, интерфейсом, сценой и объектами. Освоят интеграцию моделей через Quixel Bridge и MetaHuman, а также узнают, как оптимизировать проект для различных платформ.
Цена полностью: от 23 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 1991 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение повышения квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Введение в Unreal Engine.
Референсы, ассеты и Quixel Bridge.
Блокинг, скриптинг, материалы.
Анимация в Unreal Engine.
Рендер проекта.
Достоинства:
Возможность оформить налоговый вычет.
В тарифе «База» доступ к курсу «Учись учиться» в подарок.
Бессрочный доступ к материалам курса и помощь с трудоустройством в тарифах «Оптимальный» и «Плюс».
Возможность корпоративного обучения.
Недостатки:
В тарифе «База» материалы курса доступны только на время обучения.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Разработка игр на Unreal Engine с нуля» — «Нетология»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Участники курса обучатся работе с движком Unreal Engine с нуля, смогут создавать игры без написания кода и добавят в свое портфолио первый приключенческий 3D-проект в жанре Third-Person Adventure.
В качестве подарка слушатели получат три модуля: «Деловой английский», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями». А выпускники расширенного курса окончат обучение с дипломом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 58 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 2575 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 4,5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Балансировка Third-Person Adventure.
Основы работы с движком Unreal Engine.
Объекты игрового мира.
Наполнение игрового мира.
Левел-дизайн в Unreal Engine.
Достоинства:
Возможность заморозить обучение на срок до шести месяцев.
Возможность учиться через мобильное приложение.
Три модуля в подарок: «Деловой английский», «Поиск заказов на фрилансе», «Работа с нейросетями».
Возможность самостоятельно выбрать уровень сложности итогового проекта.
Недостатки:
Отсутствует помощь с трудоустройством.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Unreal Engine для новичков» — «Хохлов Сабатовский»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Программа курса подойдет тем, кто хочет изучить работу с Unreal Engine и использовать ее в кино или игровой индустрии. В тариф «Наставничество» входят проверка домашних заданий и участие в онлайн-трансляциях с экспертом курса. Студенты разберутся в основах работы с программой и изучат ее фундаментальные возможности. В процессе обучения они создадут виртуальные миры и анимируют свои первые сцены.
Цена полностью: от 37 760 рублей.
Цена в рассрочку: от 3763 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 9 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-лекции, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Установка Unreal Engine 5, изучение лаунчера, интерфейса Unreal Engine 5 и краткий обзор Blender.
Ассеты внутри движка: виды, вкладки и параметры, и библиотека Quixel Bridge.
Блокинг.
Анимация и постпроцессинг.
Установка Virtual Studio и вывод проекта в качестве исполняемого файла.
Достоинства:
Доступ к каналу с заказами «Снимай-Давай».
Чат со студентами, куратором и экспертом курса.
Возможность стать участником закрытого сообщества выпускников.
Возможность поучаствовать в проектах «Агентства креативных талантов».
Возможность получать индивидуальную проверку домашних работ от эксперта курса.
Недостатки:
Отсутствуют документ об окончании и помощь с трудоустройством.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «C++ в Unreal Engine 5» — Михаил Русаков
Программа курса подойдет тем, кто уже владеет базовыми знаниями C++ и имеет опыт работы с Unreal Engine 5. В ходе обучения студенты изучат реализацию игровых механик на C++ и освоят тестирование Unreal-проектов с использованием Python.
Курс разработан экспертом с опытом работы с C++ с 2007 года и Unreal Engine — с 2016 года. В качестве бонуса создатель курса проведет дополнительный модуль, посвященный тестированию Unreal-проектов на Python.
Цена полностью: 5970 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: базовый уровень С++, умение работать с Unreal Engine 5.
Формат: онлайн-уроки, практические упражнения, тест.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы С++ в Unreal Engine 5.
Создание игры: основные проекты.
Создание игры: AI.
Создание игры: инвентарь и виджеты.
Создание игры: лук и инвентарь.
Создание игры: игровой уровень.
Достоинства:
Опыт работы автора курса с С++ — 17 лет, с Unreal Engine — 8 лет.
В качестве бонуса — тестирование Unreal-проектов на Python.
Возможен возврат средств.
Недостатки:
Курс не подойдет для начинающих с нуля.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Unreal Engine 5» — Михаил Русаков
Во время курса участники узнают, как создавать свои собственные уровни и миры, работать с аудио в движке, а также освоят объектно-ориентированное программирование. Они научатся создавать HUD любой сложности и разрабатывать игры для различных платформ: от мультиплеерных до мобильных и 2D-игр.
В дополнение к основному обучению студенты получат доступ к бонусным модулям, которые расширят программу: «Chaos Destruction», «Разработка 2D-игры» и «Создание игр на Unreal Engine 4».
Цена полностью: 5970 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, практические упражнения, тест.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы работы в движке.
Дизайн уровней.
Основы программирования.
Виджеты и анимация.
Cinematics.
Мультиплеер.
Достоинства:
Опыт работы автора курса с С++ 17 лет, с Unreal Engine — 8 лет.
Курсы в подарок: «Chaos Destruction», «Разработка 2D-игры», «Создание игр на Unreal Engine 4».
Возможен возврат средств.
Недостатки:
Отсутствует помощь с трудоустройством и «живое» сопровождение в процессе обучения.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Unreal Engine: работа со светом» — Bang Bang Education
Курс подойдет level-дизайнерам, специалистам по визуализации и всем, кто хочет изучить принципы работы Unreal Engine. Студенты научатся работать со светом: изучат виды источников света, освоят их настройку, запекание и создание реалистичных сцен. Они также получат обратную связь от преподавателей по выполненным заданиям и помощь в создании профессионального портфолио.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Установка Unreal Engine и создание проекта.
Виды источников света.
AutoExposure и PostProcess.
Понятие подвижности: static, stationary, movable.
Запекание света.
Достоинства:
Доступ в чат сообщества единомышленников.
Все задания и проекты проверяются преподавателями и наставниками.
Заниматься можно с телефона.
Недостатки:
Отсутствуют документ об окончании и помощь с трудоустройством.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Unreal Engine Game Developer. Basic» — OTUS
Слушателей научат работать в редакторе движка Unreal Engine 5. Преподаватели расскажут, как создавать и анимировать уровни и писать логику на Blueprints, а также познакомят с работой с С++ для расширения функционала. К концу обучения студенты создадут собственный шутер от третьего лица и получат помощь от карьерного центра с дальнейшим трудоустройством.
Цена полностью: 80 000 рублей.
Цена в рассрочку: 6666 рублей в месяц.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь с оформлением резюме и портфолио, подготовка к собеседованию, рекомендательное письмо, размещение резюме в базе OTUS.
Программа:
Первая игра на Unreal Engine.
От идеи до реализации.
Искусственный интеллект и враги.
Программирование на С++.
Достоинства:
Возможно корпоративное обучение.
Бессрочный доступ к материалам курса.
«Живое» общение с преподавателями.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Курсы Unreal Engine» — «Айтигенио»
На бесплатном пробном уроке тренер поможет с выбором направления и составит индивидуальную программу, а студенты сделают свой первый проект. Обучение проходит в индивидуально-групповом или индивидуальном формате.
Во время прохождения курса участники разберутся в интерфейсе Unreal Engine. Научатся программировать на Blueprints, создавать интерфейс игры и наполнять ее звуковым сопровождением. Узнают, как анимировать объекты и работать с ландшафтом и рельефом.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 60 академических часов.
Порог входа: с нуля
Формат: вебинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Знакомство с движком. Первая простая игра.
Левел-дизайн.
Подробнее о материалах.
Освещение.
Аудио.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
«Живое» общение с преподавателями.
Преподаватели с опытом работы от пяти лет.
Индивидуальный и групповой формат обучения.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Unreal Engine 4» — CODDY
Цена: по запросу.
Обратная связь: помощь преподавателей в процессе учебы.
О чем курс
Обучение проходят в виде индивидуальных или групповых уроков в офлайн- или онлайн-формате. Студентам курса предлагают перед приобретением программы посетить бесплатное пробное занятие. В ходе самого обучения дети познакомятся с каждым разделом игровой разработки в полном цикле. Научатся создавать и настраивать объекты разных типов и проектировать трехмерные сцены. А по окончании курса у каждого ребенка будет своя уникальная реалистичная игра.
12. «Профессия “Разработчик на Unreal Engine”» — Geekbrains
Цена: в рассрочку от 3386 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: помощь с обучением от кураторов.
О чем курс
Участники курса на практике освоят создание игровых уровней, анимирование персонажей и работу с готовыми сценами. Их обучат языку программирования С++ и помогут собрать портфолио из более четырех проектов для разных платформ.
Каждые три месяца в школе проводится отбор на стажировку, лучшие участники которой смогут получить оффер от компаний-партнеров студии. Также всем выпускникам помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию и откроют доступ к базе вакансий.
13. «Разработчик игр (Unreal Engine)» — AVENUE
Цена: от 37 061 рубля или в рассрочку от 12 990 рублей в месяц.
Обратная связь: сопровождение личным куратором и проверка домашних заданий.
О чем курс
Участники курса могут выбрать формат обучения: очный, онлайн или видеокурс для самостоятельного изучения. По завершении программы выпускники будут уметь разрабатывать игры на движке Unreal Engine и создавать 3D-графику в Blender. Они научатся моделировать и «оживлять» персонажей, прописывать игровую логику и применять ИИ в создании игр. Лучшим выпускникам предлагают стажироваться с перспективой трудоустройства. Остальным помогают найти первые проекты.
14. «Разработчик игр на Unreal Engine 5» — TeachMeSkills
Цена: 105 080 рублей или в рассрочку 6801 рубль в месяц.
Обратная связь: ведение в ходе обучения преподавателями и менторами, консультации по дипломному проекту.
О чем курс
Дистанционный курс, на котором студенты познакомятся с ключевыми возможностями Unreal Engine 5 — Lumen, Niagara и Nanite. Они научатся проектировать, прототипировать и создавать игры, а также освоят работу с VFX, анимацией, звуками и level-дизайном. К концу обучения участники создадут от двух до шести проектов для портфолио и получат сертификат на английском языке. Школа помогает выпускникам найти первую работу как в СНГ, так и в ЕС.
15. «Геймдев на Unreal Engine 5» — Program School
Цена: 6400 рублей в месяц или 800 рублей за занятие.
Обратная связь: от преподавателя на занятиях.
О чем курс
Курсы для детей от 11 лет по программированию и созданию 3D-игр на различные платформы. Дети познакомятся с интерфейсом Unreal Engine 5, научатся создавать персонажей для компьютерных игр и освоят основы программирования на C++. В конце обучения ребенок самостоятельно создаст свою 3D-игру.
Как и какой курс по анреал энджин лучше выбрать начинающему разработчику
Во-первых, при выборе курса нужно обращать внимание на соответствие целям: освоить разработку игр с нуля, научиться создавать анимации или применять движок в сфере VR/AR-технологий. Определившись с целью обучения, будет проще выбрать курс, который полностью ей соответствует.
Во-вторых, желающим обучиться работе с Unreal Engine без опыта в этой сфере стоит уделить больше внимания практической части курса, чем теоретической. Навыки программирования развиваются через постоянные тренировки и выполнение задач, максимально приближенных к реальным условиям. Это позволяет учащимся быстрее освоить теорию и сразу начать применять ее на практике.
В-третьих, важным показателем качества курса являются достижения его выпускников. Полезно узнать, каких успехов они добились после обучения: где пригодились их навыки, какие проекты они реализовали, кем работают и в каких компаниях. Чем качественнее курс, тем выше шансы его выпускников стать востребованными на рынке труда.
Например, начинающих разработчиков на Unreal Engine может заинтересовать обучение в школе XYZ School. Авторы и преподаватели программы имеют реальный опыт работы над известными проектами, такими как Rainbow Six Siege, Homescapes, Armored Warfare: Assault. По окончании обучения выпускники будут иметь в своем портфолио три игры на C++ и готовую игровую механику. Лучшие студенты смогут получить позицию Junior UE-разработчика в студии Storymode или пройти стажировку.
В чем суть работы программиста на движке Unreal Engine
Разработчик на Unreal Engine занимается созданием игр, их тестированием и оптимизацией с помощью игрового движка Unreal Engine для ПК, консолей, портативных устройств и устройств VR/AR. Обязанности программиста зависят от специфики самого проекта и вида устройства, для которого он разрабатывается.
В число основных функций разработчика на Unreal Engine входят:
Написание и оптимизация кода на языке программирования С++.
Проектирование и реализация логики событий в игре.
Установка правил игрового мира.
Настройка игровых механик.
Поиск и исправление ошибок.
Тестирование и отладка проекта.
Что должен знать и уметь разработчик на Unreal Engine
Разработчики на Unreal Engine делятся на специалистов уровней Junior, Middle и Senior. В зависимости от уровня, они обладают разными знаниями и умениями.
Общие требования к UE-разработчикам:
Опыт работы с движком.
Знание языков программирования C++, Blueprints.
Умение работать с Git и другими системами контроля версий.
Знание английского языка на техническом уровне.
Навыки выявления, устранения ошибок и оптимизации кода.
Базовые знания геймдизайна.
Умение настраивать звук, свет и эффекты в играх.
Помимо профессиональных навыков, разработчик игр должен обладать рядом личных качеств:
Умение работать в команде.
Внимание к деталям.
Умение организовывать время.
Усидчивость.
Способность работать в условиях стресса и многозадачности.
Можно ли стать разработчиком на Unreal Engine без специального образования
Чтобы стать хорошим UE-разработчиком, необходимо глубоко изучить специфику работы с движком. В этом может помочь качественное обучение. Начать знакомство с Unreal Engine можно с бесплатных онлайн-курсов. На них объяснят, в чем заключается суть работы с движком, и помогут сделать первые реальные проекты.
Далее для углубления знаний можно подобрать уже платный курс. Учащихся будут сопровождать и наставлять практикующие гейм-разработчики. По завершении обучения у студентов будет портфолио с готовыми проектами. Еще одним преимуществом курсов является возможность пройти стажировку в компании или даже сразу получить работу.
Можно ли после обучения Unreal Engine сразу же начать работать в индустрии видеоигр
Да, можно. По окончании обучения у начинающих разработчиков уже имеется собственное портфолио с готовыми работами, которые показывают их навыки. Это дает возможность устроиться на позицию Junior UE-разработчика. Также во многих обучающих разработке школах выпускникам помогают с дальнейшим трудоустройством на всех его этапах. На некоторых курсах отличившимся студентам предлагают стажировку в студии-партнере или даже прямое трудоустройство.
Какую онлайн-школу с курсами по Unreal Engine выбрать
На 2024 год размер игрового рынка оценивается в 272,86 млрд долларов, а к 2029 году прогнозируется рост на 56,13%. Игровая индустрия развивается очень активно и требует квалифицированных разработчиков. Освоив работу с Unreal Engine, специалист сможет стать востребованным сотрудником и рассчитывать на зарплату в среднем около 200 тысяч рублей. Начать путь к карьере геймдевелопера можно с обучения в онлайн-школах:
XYZ School: лучшие студенты школы смогут пройти отбор в компанию Storymode и устроиться на позицию Junior UE-разработчика, либо попасть на стажировку.
Skillbox: студенты школы получат в подарок курс по работе с нейросетями и помощь карьерного центра.
«Бруноям»: студенты попадут в закрытое комьюнити менторов и выпускников и по окончании обучения получат сертификат и удостоверение о повышении квалификации.
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